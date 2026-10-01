Os 15 melhores jogos de corridas para a Xbox para jogares em 2026

Nada se compara aos melhores jogos de corridas da Xbox quando se trata de puro caos sobre rodas. Aqui, carros velozes combinam-se com acidentes de cortar a respiração, e grandes emoções esperam-te em cada curva. Além disso, o hardware da Série X/S faz com que os gráficos brilhem com uma nitidez de deixar qualquer um de boca aberta. Mantém a ação fluida, mesmo quando o caos se instala. E com toda essa velocidade e espetáculo, o Game Pass permite-te mergulhar em novas experiências de corrida sem gastares muito.

Neste guia, reuni os melhores títulos de corridas para a Xbox. Fica por aqui e descobre quais os jogos que proporcionam pura diversão e quais exigem verdadeira habilidade na pista.

As nossas melhores escolhas para jogos de corrida na Xbox

Desde jogos arcade loucos a simuladores de condução super-realistas, há todo o tipo de jogos de corrida na Xbox. Mas os três seguintes oferecem-te a experiência mais completa. Têm muita profundidade e ação ininterrupta que te mantêm viciado durante horas.

1 Forza Horizon 5 2021 Um mundo aberto ambientado no México, onde os carros dominam as ruas e os desafios estão à espera de serem descobertos. Buy now 2 Assetto Corsa Competizione 2019 Um simulador de corridas GT especializado, baseado em circuitos reais, com uma condução exigente, provas de resistência e uma física detalhada do tempo e dos pneus. Buy now 3 Forza Horizon 6 2026 O Horizon chega ao Japão com corridas de rua em Tóquio, estradas de montanha exigentes, drifting, provas todo-o-terreno e a liberdade do mundo aberto a que a série já nos habituou. Buy now

Estes são os melhores jogos de corrida para a Xbox, que são a prova de quanto a tecnologia fez avançar o género. Além dos grandes sucessos, descobrimos pérolas escondidas que oferecem experiências novas e reviravoltas emocionantes nas corridas tradicionais. Continua a ler para veres a minha análise completa dos melhores jogos de corrida para jogares na Xbox.

Os 15 melhores jogos de corrida para a Xbox que valem a pena

O género das corridas atinge o seu auge na Xbox com estes títulos cuidadosamente selecionados que abrangem todas as experiências de corrida possíveis. No seu conjunto, provam que a Xbox se tornou a plataforma definitiva para os fãs de corridas. Nenhuma outra consola iguala esta incrível variedade e qualidade.

1. Forza Horizon 5 [O melhor das corridas em mundo aberto]

Plataformas PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS5 Ano de lançamento 2021 Criador(es) Desenvolvedora – Playground Games; Editora – Xbox Game Studios Tempo médio de jogo História principal ~20–30 horas; conclusão ~80–100 horas (conquistas) Pontuação no Metacritic 92

Quando me sentei ao volante do Forza Horizon 5 pela primeira vez , senti como se me tivessem entregue as chaves de um país inteiro. O jogo parece maior do que qualquer título de corridas normal na Xbox. O cenário de mundo aberto no México dá-lhe uma energia infinita. A enorme variedade de carros e eventos torna-o num dos melhores jogos de mundo aberto da Xbox que já joguei.

Podes alternar entre corridas de rua e aventuras pelo país sem nunca teres de esperar por um ecrã de carregamento. Uma corrida testa a tua habilidade ao volante. Outra coloca-te em situações malucas, onde tens de enfrentar comboios e aviões.

O modo multijogador torna tudo ainda mais divertido. Também podes correr com amigos num mapa enorme no modo multijogador online do jogo, enquanto os eventos sazonais mantêm o mundo fresco e vivo, com novos conteúdos a rodar semanalmente.

Os gráficos do jogo estão num outro nível. O México está incrível. As praias extensas estendem-se por milhas. E as selvas e os desertos conferem a cada pista um desafio e uma atmosfera únicos.

Mas as verdadeiras estrelas são os carros. O Forza Horizon 5 oferece-te centenas de opções, desde hipercarros que ultrapassam os 200 mph até a bestas todo-o-terreno resistentes , feitas para a ação.

O meu veredicto: O ponto de partida perfeito para quem quer puro prazer de condução sem o stress da física realista.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE Shop on Eneba

GAMES LIKE FORZA HORIZON GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

2. Assetto Corsa Competizione [Corridas GT com realismo inigualável]

Plataformas PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2019 Criador(es) Desenvolvedora – Kunos Simulazioni; Editores – Kunos Simulazioni (PC), 505 Games Tempo médio de jogo 336 horas Pontuação no Metacritic 76

Sempre que quero sentir que estou mesmo ao volante, o Assetto Corsa Competizione é o simulador que abro. Não se trata tanto de diversão ao estilo arcade, mas sim de condução com precisão milimétrica, e isso faz dele um dos melhores jogos de simulação da Xbox. Se adoras afinar o desempenho, pistas reais e dominar cada curva, é aqui que a competição fica a sério.

O jogo centra-se exclusivamente na competição GT World Challenge. Podes disputar campeonatos GT completos, participar em corridas de resistência ou fazer voltas de treino. O Modo Resistência é onde a pressão é maior. As corridas prolongam-se em sessões mais longas. Paragens nas boxes, trocas de piloto e decisões estratégicas farão com que cada volta conte.

A rodar nas consolas Xbox, a fidelidade visual é impressionante. Vais reparar nos autocolantes individuais dos patrocinadores, nos padrões realistas de desgaste dos pneus e na iluminação dinâmica que influencia a temperatura da pista e os níveis de aderência.

A simulação meteorológica é altamente avançada. O impacto da chuva em diferentes partes da pista é variado. Isto cria condições de corrida realistas que alteram a aderência de forma dinâmica ao longo das corridas.

O que realmente se destaca é a forma como os carros respondem. Cada carro tem peso, tração e equilíbrio que consegues sentir ao volante.

Travar demasiado tarde dá-te uma lição, enquanto acertar na linha de corrida na medida certa proporciona aquela adrenalina que não esqueces.

O meu veredicto: Feito para os fãs incondicionais de simulação de corridas que querem uma experiência de pista super realista.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE Shop on Eneba

GAMES LIKE ASSETTO CORSA COMPETIZIONE GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

3. Forza Horizon 6 [O melhor jogo de corridas em mundo aberto no Japão]

Plataformas PC, Xbox Series X/S informo Ano de lançamento 2026 Criador(es) Desenvolvedora – Playground Games; Editora – Xbox Game Studios Tempo médio de jogo História principal ~27 horas; conclusão ~99 horas Pontuação no Metacritic 90

O Japão encaixa tão bem no Forza Horizon que até me surpreende que tenha demorado tanto tempo. O Forza Horizon 6 permite-te correr pelas ruas movimentadas de Tóquio, derrapar nas passagens de montanha e, depois, seguir para zonas rurais mais tranquilas, sem perder aquela sensação de liberdade que a série faz tão bem.

O que mais gosto é como as estradas parecem diferentes das do Forza Horizon 5. O México era enorme e aberto, enquanto o Japão oferece percursos urbanos mais apertados, mudanças de altitude mais acentuadas e troços mais técnicos, onde o drifting parece realmente útil, em vez de ser só um exagero.

A progressão também é um pouco mais realista. Começas como fã do Horizon e vais abrindo caminho até ao festival, o que dá mais sentido às primeiras horas de jogo. Para além disso, continua a ser o Horizon clássico – montes de carros, corridas em estrada, provas de terra, caos fora de estrada, derrapagens e modo multijogador sempre que te apetecer variar um pouco.

O meu veredicto: O Forza Horizon 6 é uma recomendação fácil se quiseres corridas em mundo aberto com estradas mais técnicas e um cenário que parece genuinamente diferente do jogo anterior.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE Shop on Eneba

GAMES LIKE FORZA HORIZON GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

4. O Crew Motorfest [A melhor experiência de cultura automóvel de costa a costa]

Plataformas PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2023 Criador(es) Desenvolvedora – Ubisoft Ivory Tower; Editora – Ubisoft Tempo médio de jogo 39 horas e meia Pontuação no Metacritic 75

O Crew Motorfest é uma aventura louca num mundo aberto enorme inspirado no Havai, e parece que a Ubisoft juntou todos os elementos de corrida num só pacote. A jogabilidade central gira em torno de listas de reprodução temáticas que misturam diferentes tipos de veículos e disciplinas de corrida.

Podes começar por conduzir supercarros pelas ruas de Honolulu. A ação continua numa lancha ao longo da costa, antes de terminar com desafios aéreos em aviões antigos. E deixa-me ser sincero: poucos jogos conseguem alternar entre carros, barcos e aviões com tanta fluidez.

Cada momento parece uma mistura de precisão de simulação com diversão arcade. E o que mantém a emoção é a forma como cada veículo se comporta de maneira diferente. Os supercarros agarram-se à estrada com precisão, enquanto os camiões todo-o-terreno saltam e derrapam por trilhos lamacentos.

Os barcos trazem a dose certa de imprevisibilidade enquanto deslizam sobre as ondas. Os aviões abrem o céu de formas que mudam completamente a sensação da corrida. Não há duas provas iguais, e essa variedade faz com que valha a pena experimentar todas as listas de reprodução. No geral, o O Crew Motorfest informo prova que as corridas não têm limites.

O meu veredicto: Perfeito para jogadores que querem mais do que apenas corridas de estrada. Aqui, os barcos e os aviões abrem novas formas de jogar.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE Shop on Eneba

GAMES LIKE THE CREW MOTORFEST GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

5. Forza Horizon 4 [O jogo de corridas em mundo aberto por excelência]

Plataformas PC, Xbox One, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2018 Criador(es) Desenvolvedora – Playground Games; Editora – Microsoft Studios Tempo médio de jogo 160 horas Pontuação no Metacritic 92

Quando o Forza Horizon 4 foi lançado, parecia que a série tinha subido de nível. Conduzir pela Grã-Bretanha ao longo das diferentes estações do ano foi algo que nunca tinha visto noutros jogos de corridas da Xbox. Este foi o título que transformou a série Horizon de uma franquia divertida numa franquia lendária, e continua a ser um dos melhores jogos da série Forza nas consolas Xbox.

A jogabilidade é cheia de variedade e prova que, por vezes, a melhor inovação vem de mudar o mundo à tua volta, em vez de vir dos próprios carros.

O mapa recria uma versão condensada, mas autêntica, da Grã-Bretanha. Tem de tudo, desde as ruas históricas de Edimburgo até às sinuosas passagens de montanha do Lake District, tudo ligado por centenas de milhas de terreno variado.

O mapa muda à medida que as estações vão passando. O verão traz corridas rápidas em autoestradas, o outono apresenta-te pistas molhadas, o inverno congela os lagos e a primavera mistura tudo isso. Os reflexos dos carros no asfalto molhado e a acumulação realista de neve demonstram uma atenção impressionante aos detalhes atmosféricos.

Visualmente , o Horizon 4 é deslumbrante. A genialidade do jogo está em fazer com que estradas conhecidas pareçam completamente novas a cada poucos meses. Isso incentiva os jogadores a revisitá-las com frequência. A progressão sazonal dá vida ao mundo e prova que a variedade de cenários pode rivalizar com novos circuitos.

Os novos títulos da série oferecem ainda mais, por isso lê a visão geral do jogo Forza Horizon 6 e compara o Forza Horizon 4, o Forza Horizon 5 e o mais recente lançamento — o Forza Horizon 6.

O meu veredicto: O Horizon 4 equilibra variedade com acabamento. Mesmo anos depois, o seu mundo sazonal mantém-no cativante.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE Shop on Eneba

GAMES LIKE FORZA HORIZON GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

6. Need for Speed Unbound [Corridas de rua com um estilo arrojado]

Plataformas PS5, PC, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2022 Criador(es) Desenvolvedora – Criterion Games; Editora – Electronic Arts Tempo médio de jogo 51½ horas Pontuação no Metacritic 76

Poucas franquias têm tanta história como A Necessidade de Velocidade, e o Unbound deu à série um novo fôlego. É uma mistura ousada de corridas de rua, visuais estilizados e energia desenfreada que faz dele um dos melhores jogos da série Need for Speed na Xbox e no PC para quem adora jogos de corridas arcade.

Uma cidade americana fictícia serve de pano de fundo ao mapa. Competes em diferentes tipos de eventos, desde corridas em circuito a desafios de drift. O modo multijogador online apresenta eventos persistentes no mundo, onde podes encontrar outros jogadores naturalmente enquanto exploras a cidade.

Com o Game Pass e o EA Access, entrar na ação é mais fácil do que nunca. Cada corrida é uma batalha pelo orgulho, e adoro essa sensação constante de risco.

Os efeitos visuais em cel-shading são a marca distintiva do jogo. Os carros deixam rastos coloridos durante os drifts, os impactos criam efeitos de explosão ao estilo manga e o uso do nitro gera espetaculares shows de luzes.

A banda sonora complementa na perfeição a atmosfera das corridas de rua com hip-hop e música eletrónica que mantêm os níveis de energia elevados. O contraste entre os modelos de carros realistas e os efeitos estilizados cria uma estética única que parece inovadora no mundo dos jogos de corridas.

O meu veredicto: As corridas de rua ganham um novo visual cheio de estilo com efeitos que saltam do ecrã. A mistura perfeita entre ação arcade e atitude urbana.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE Shop on Eneba

GAMES LIKE NEED FOR SPEED GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

7. F1 25 [O melhor para corridas de Fórmula 1]

Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2025 Criador(es) Desenvolvedor – Codemasters; Editora – Electronic Arts Tempo médio de jogo ~15–25 horas para o «Braking Point»; muito mais tempo com o «Career» e o «My Team» Pontuação no Metacritic 80

O F1 25 é a escolha óbvia se quiseres algo mais estruturado do que as estradas abertas do Horizon. Aqui, cada décimo conta. Se falhares um ponto de travagem em Suzuka ou bateres num lancil com demasiada agressividade, vais sentir o impacto imediatamente, especialmente com vários circuitos reconstruídos usando digitalização LiDAR para saliências, mudanças de elevação e superfícies de pista mais precisas.

A parte de que mais gostei foi o «My Team 2.0». Em vez de assumires o papel de piloto e proprietário, como nos jogos anteriores, agora geres a própria equipa – gerindo instalações, contratos e dois pilotos antes de decidires quem fica com o lugar no fim de semana de corrida. O «Braking Point» também regressa com a Konnersport, por isso há um modo de história a sério, se não quiseres entrar logo numa época completa.

Além disso, envelheceu excepcionalmente bem para um jogo desportivo anual. A Edição da Época de 2026 adiciona a grelha atual, a Audi e a Cadillac, alinhamentos de pilotos atualizados e o novo circuito MADRING, em Madrid.

O meu veredicto: O F1 25 é a escolha certa quando queres estratégia de F1 a sério, corridas em circuitos apertados e uma carreira que vai além de simplesmente ganhar a próxima prova.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE Shop on Eneba

GAMES LIKE F1 GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

8. Art of Rally [O melhor das corridas de rali minimalistas]

Plataformas PC, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PS4, PS5 Ano de lançamento 2020 Criador(es) Desenvolvedora – Funselektor Labs Inc.; Editora – Funselektor Labs Inc. Tempo médio de jogo 15 horas Pontuação no Metacritic 79

Entrar no mundo do Art of Rally oferece uma perspetiva única e elegante sobre as corridas todo-o-terreno. O jogo prescinde da confusão de um HUD complexo, optando por uma visão de cima para baixo, limpa e desobstruída, que destaca a beleza e o desafio da condução de rali.

O que o torna especial é a mistura entre o charme dos jogos arcade e uma condução autêntica. Percorrer etapas inspiradas na era dourada das corridas de rali exige uma gestão cuidadosa do acelerador, contra-viragens e travagens precisas para dominares cada curva.

O modo Carreira leva-te por ambientes coloridos em low-poly que representam locais icónicos, desde a Finlândia até ao Japão. Podes conduzir dezenas de carros clássicos icónicos em pistas desafiantes de cascalho, asfalto e neve.

A física de condução do jogo permite-te sentir a diferença entre os tipos de aderência das superfícies, obrigando-te a ajustar a tua abordagem, quer estejas a derrapar em terra solta ou a manter a trajetória no asfalto molhado.

Visualmente, o Art of Rally é uma obra-prima da estética minimalista. Paisagens vibrantes, condições meteorológicas dinâmicas e música synthwave atmosférica combinam-se para proporcionar uma experiência de condução inesquecível.

O meu veredicto: Uma carta de amor deslumbrante às corridas de rali que equilibra na perfeição visuais relaxantes com uma física de condução desafiante.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE Shop on Eneba

9. WRC Generations – Edição Fully Loaded [A Experiência Definitiva de Simulação de Ralis]

Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Ano de lançamento 2022 Criador(es) Desenvolvedora – KT Racing; Editora – Nacon Tempo médio de jogo 25–40 horas Pontuação no Metacritic 80

O WRC Generations – Edição Fully Loaded representa o culminar do trabalho da KT Racing na série oficial do Campeonato Mundial de Ralis. Ao introduzir veículos híbridos e física hiper-realista, oferece uma das experiências de simulação de ralis mais completas e exigentes disponíveis na Xbox.

O jogo apresenta uma enorme quantidade de conteúdo, com mais de 750 km de etapas únicas em 22 países. Dominar a transição para os motores híbridos requer uma gestão estratégica da bateria, a par de uma condução precisa em pistas traiçoeiras de cascalho, gelo e asfalto.

O modo Carreira permite-te gerir a tua equipa, agendar eventos e melhorar a árvore de desenvolvimento do teu carro ao longo de várias épocas. O modo Liga online apresenta uma competição sazonal assíncrona, onde os pilotos podem subir de nível com base nos seus tempos de conclusão das etapas.

A Edição Fully Loaded vem repleta de conteúdo bónus, incluindo carros de rali históricos lendários como o Citroën C4 WRC e o Porsche 911 GT3 RS RGT, além de pinturas adicionais, pacotes iniciais e ferramentas de personalização.

A condução é refinada e realista, exigindo concentração total. Cada irregularidade na estrada, mudança de tempo ou transição de superfície altera drasticamente a aderência e o controlo do teu veículo.

Os sons do motor e as notas de ritmo do copiloto aumentam o realismo, criando um ambiente autêntico na cabina que vai levar tanto os jogadores casuais como os entusiastas de simulação ao limite.

O meu veredicto: A experiência definitiva de rali para pilotos mais exigentes. Uma variedade incrível de etapas, mecânicas híbridas autênticas e conteúdo DLC super completo fazem deste jogo um título imperdível.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE Shop on Eneba

10. DIRT Rally 2.0 [O Desafio Definitivo das Corridas Todo-o-Terreno]

Plataformas PC, PS4, Xbox One Ano de lançamento 2019 Criador(es) Desenvolvedora – Codemasters; Editora – Codemasters Tempo médio de jogo História principal ~20 horas; conclusão ~80+ horas Pontuação no Metacritic 84

Se estás à procura de uma simulação de todo-o-terreno exigente, mas profundamente gratificante, o DIRT Rally 2.0 oferece uma verdadeira aula de corridas de precisão. O jogo obriga-te a percorrer locais icónicos de ralis por todo o mundo com concentração total, tornando cada curva um teste de nervos e habilidade.

O jogo leva-te a locais de rali reais na Nova Zelândia, Argentina, Espanha, Polónia, Austrália e nos EUA. A mecânica de degradação da pista faz com que a superfície da estrada mude a cada carro que passa, as condições meteorológicas dinâmicas põem à prova a tua capacidade de adaptação e os eventos oficiais do Campeonato Mundial de Rallycross da FIA acrescentam corridas em circuito de alta intensidade à mistura.

A garagem conta com mais de 50 dos veículos todo-o-terreno mais potentes alguma vez construídos, desde ícones clássicos e históricos do rali até às modernas máquinas do World RX. Cada carro exige um domínio total da transferência de peso e do controlo do acelerador.

Podes ajustar as definições dos veículos, gerir as equipas de reparação durante as paragens para manutenção e melhorar as peças para otimizar o desempenho em pistas de cascalho acidentadas, asfalto liso e lama escorregadia.

Visualmente e em termos sonoros, o jogo estabelece um padrão elevado para os entusiastas de simulação. Efeitos ambientais detalhados, rugidos autênticos dos motores e notas precisas do copiloto levam-te diretamente para o banco do condutor, onde um único erro de cálculo pode fazer-te cair de um penhasco.

O meu veredicto: A referência em simulações de rali autênticas. Exige concentração absoluta, mas conquistar as suas etapas proporciona uma satisfação inigualável.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE Shop on Eneba

Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Ano de lançamento 2018 Criador(es) Desenvolvedora – Bugbear Entertainment; Editora – THQ Nordic Tempo médio de jogo História principal ~20 horas; conclusão ~50 horas Pontuação no Metacritic 80

Se estás à procura de loucura a todo o gás com acidentes de carros, o Wreckfest oferece desportos motorizados de contacto total como nenhum outro jogo na Xbox. Desenvolvido pelos criadores do FlatOut, combina física realista de danos em carroçarias com intensas batalhas de demolition derby e corridas de alta velocidade.

O modo de carreira leva-te por diversos campeonatos, com tudo, desde cortadores de relva e autocarros escolares a muscle cars reforçados e carros europeus clássicos.

As opções de personalização permitem-te equilibrar blindagem pesada com potência do motor, preparando o teu veículo para sobreviver a pistas em forma de 8, saltos em cruzamentos e partidas caóticas em arena. O modo multijogador online apresenta corridas furiosas com grelha completa, onde as manobras estratégicas de embate, o aproveitamento do vácuo e os instintos de sobrevivência são tão cruciais quanto manter linhas de corrida limpas.

A física de deformação detalhada garante que cada colisão amasse a chapa, desprendam-se os pára-choques e altere a manobrabilidade, tornando cada volta imprevisível e visualmente caótica. Acompanhado por uma banda sonora enérgica de rock e metal, o Wreckfest equilibra a manobrabilidade autêntica dos veículos com a destruição crua e desenfreada dos mesmos, para emoção sem fim.

O meu veredicto: A escolha definitiva para jogadores que adoram colisões de alto risco, física de destruição excecional e ação de corrida crua e realista.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE Shop on Eneba

12. Forza Motorsport [A simulação de corridas mais precisa]

Plataformas PC, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2023 Criador(es) Desenvolvedor – Turn 10 Studios; Editora – Xbox Game Studios Tempo médio de jogo 35 horas e meia Pontuação no Metacritic 84

Esquece os desvios espetaculares – o Forza Motorsport aposta nos circuitos realistas, exigindo precisão e verdadeira inteligência ao volante. É precisamente essa dedicação à autenticidade que lhe garante um lugar em todas as listas dos melhores jogos da série Forza.

O modo de carreira apresenta um sistema único de progressão na construção de carros. A progressão na carreira continua a recompensar o tempo que dedicas a cada carro, mas as melhorias já não estão limitadas ao Nível do Carro – todas as peças de desempenho estão disponíveis a partir do Nível 1, enquanto os Pontos de Carro podem ser ganhos ao conduzir ou comprados com Créditos.

As sessões de treinos, as rondas de qualificação e as corridas principais refletem a estrutura real do desporto motorizado, enquanto o modo multijogador online oferece competições classificadas com índices de segurança que premiam a condução limpa em detrimento de táticas agressivas.

A seleção de pistas inclui circuitos lendários como Silverstone, Laguna Seca e Road America, cada um recriado com a máxima atenção aos detalhes.

A jogar na Xbox Series X/S, a fidelidade visual é notável. Vais reparar em pedacinhos de borracha a acumularem-se na superfície das pistas, e os padrões realistas de desgaste dos pneus afetam os níveis de aderência. Cada modelo de carro é detalhado até às costuras dos bancos, e a iluminação faz com que as corridas pareçam quase reais.

A chuva afeta a forma como conduzes. E o calor altera o comportamento do teu carro. O desgaste da pista também influencia a tua condução, o que aumenta a imersão. Para os entusiastas das corridas que preferem o desporto motorizado autêntico em vez de acessível, esta simulação oferece a experiência de corrida em pista mais gratificante disponível nas consolas Xbox.

O meu veredicto: Um forte regresso para o Motorsport. Prova que as corridas puras em circuito ainda têm o seu lugar.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE Shop on Eneba

GAMES LIKE FORZA MOTORSPORT GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

13. DIRT 5 [Ação todo-o-terreno com adrenalina pura]

Plataformas PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X/S, Stadia Ano de lançamento 2020 Criador(es) Desenvolvedora – Codemasters Cheshire; Editora – Codemasters Tempo médio de jogo 8 horas e meia Pontuação no Metacritic 83

Sempre que quero esquecer o realismo e só me divertir, vou jogar o DIRT 5. É um daqueles jogos emocionantes da Xbox que não se preocupa com tempos de volta perfeitos. É tudo uma questão de lama e caos. Para quem gosta de ação todo-o-terreno com uma boa dose de personalidade, este jogo é mesmo o que precisas.

O mapa abrange locais que vão desde os desertos do Arizona até aos fiordes noruegueses. Cada local traz os seus próprios desafios ambientais. O Modo Carreira inclui uma campanha completa baseada numa narrativa. Troy Baker e Nolan North fazem as vozes.

O modelo de condução consegue um equilíbrio excelente entre acessibilidade e desafio. Os carros parecem pesados e responsivos, sem precisares de ter muitos conhecimentos de afinação. Depois, há o Modo Playground, onde podes criar as tuas próprias pistas e partilhá-las online.

O jogo também inclui multijogador em ecrã dividido para competições locais, além de corridas online que suportam até 12 jogadores em diversos tipos de pistas.

Os sistemas meteorológicos dinâmicos alteram drasticamente as condições da pista a meio da corrida. Podes começar em asfalto seco e acabar a derrapar na lama ou na neve.

Com a sua banda sonora animada e o ambiente de festival, o DIRT 5 prova que os jogos de corridas não precisam de ser sérios para serem mesmo divertidos.

O meu veredicto: Um jogo de corridas todo-o-terreno animado que privilegia a diversão em detrimento do realismo. É uma excelente escolha quando queres pura energia.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE Shop on Eneba

GAMES LIKE DIRT GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

14. Sonic Racing: CrossWorlds [Batalhas de kart em alta velocidade com mascotes]

Plataformas Nintendo Switch, PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X/S informar, Nintendo Switch 2 Ano de lançamento 2025 Criador(es) Desenvolvedora – Sonic Team; Editora – Sega Tempo médio de jogo 3 horas Pontuação no Metacritic 82

O «Sonic Racing: CrossWorlds» dá a sensação de que alguém misturou as corridas clássicas de kart com novas mecânicas alucinantes, e eu adoro isso. Entre os melhores jogos do Sonic, este destaca-se na Xbox pela sua abordagem original e única.

Os portais CrossWorld, que são a marca registada do jogo, permitem-te alternar entre variantes do circuito durante as corridas. Isto acrescenta várias linhas de corrida e opções estratégicas que evoluem a cada volta.

O modo multijogador online suporta até 12 jogadores em corridas onde o timing dos portais se torna crucial para manter a vantagem competitiva, enquanto o modo de ecrã dividido local acomoda quatro jogadores para a tradicional competição no sofá.

Visualmente, o jogo é pura energia. Cada mundo apresenta estilos artísticos distintos, desde as clássicas voltas da Green Hill Zone até paisagens urbanas futuristas que parecem genuinamente diferentes, em vez de apenas terem sido superficialmente redesenhadas.

Os efeitos dos portais são espetaculares, com transições fluidas entre dimensões que mantêm o ritmo da corrida enquanto mudam completamente o ambiente à tua volta e as linhas de corrida disponíveis.

Os carros (bem, os karts) têm um aspeto fantástico e as mudanças constantes nas pistas mantêm as coisas sempre novas. A banda sonora é animada e acompanha o ritmo da ação. É um jogo que aposta na diversão em vez de ser realista, e funciona.

O meu veredicto: Uma escolha divertida quando queres dar um descanso aos simuladores mais sérios. Aposto na pura emoção arcade.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE Shop on Eneba

15. Burnout Paradise Remastered [O clássico de sempre das batidas e destruição]

Plataformas PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch Ano de lançamento 2018 Criador(es) Desenvolvedora – Criterion Games; Editora – Electronic Arts Tempo médio de jogo 11 horas Pontuação no Metacritic 79

Poucos jogos de corridas gritam «liberdade» tão alto como o Burnout Paradise Remastered. É o tipo de jogo em que podes perseguir a vitória ou simplesmente provocar os acidentes mais espetaculares possíveis.

Paradise City é o teu enorme parque de diversões, com transições suaves entre corridas, eventos de fúria ao volante e exploração. O jogo não tem ecrãs de carregamento. Basta conduzires até qualquer cruzamento e girares as rodas para começares os eventos na hora.

O modo multijogador online permite entrar e sair quando quiseres, onde podes desafiar amigos para corridas improvisadas ou trabalhar em equipa para completar desafios de grupo. Visualmente, a remasterização traz um toque de requinte sem perder a essência do original.

Os próprios carros são uma grande parte do que torna o Burnout Paradise Remastered tão divertido. Cada um encaixa-se em categorias como velocidade, acrobacias e agressividade, e cada classe tem uma condução diferente.

Os carros de velocidade são concebidos para atingir velocidade em linha reta, mas exigem um controlo preciso. Os carros de acrobacias parecem mais leves, permitindo-te encadear impulsos e piruetas com facilidade.

Os carros de agressão são mais pesados, feitos para atirar os rivais para fora da estrada e absorver os danos em acidentes. Com mais de 150 veículos, desde os clássicos muscle cars a motos e até modelos inspirados em brinquedos, há sempre algo novo para experimentar.

O meu veredicto: Continua a ser uma das melhores opções para jogos de corridas arcade em mundo aberto, especialmente se preferires atirar os adversários contra as barreiras em vez de te preocupares com linhas de corrida perfeitas.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE Shop on Eneba

O meu veredicto geral sobre os melhores jogos de corridas para a Xbox

Esta lista abrange tudo, desde condução descontraída em mundo aberto até simulação séria, mas estes cinco destacam-se mais:

A melhor experiência de corrida em geral → Forza Horizon 5, pelo seu enorme mundo aberto, vasta seleção de carros e mistura de provas em estrada, terra e todo-o-terreno.

pelo seu enorme mundo aberto, vasta seleção de carros e mistura de provas em estrada, terra e todo-o-terreno. O melhor para corridas GT a sério → Assetto Corsa Competizione , se procuras uma condução exigente, circuitos reais e uma experiência de simulação muito mais focada.

, se procuras uma condução exigente, circuitos reais e uma experiência de simulação muito mais focada. O melhor para correr pelo Japão → Forza Horizon 6 pelas ruas de Tóquio, passagens nas montanhas, derrapagens e definições que dão à fórmula familiar do Horizon um toque de novidade.

pelas ruas de Tóquio, passagens nas montanhas, derrapagens e definições que dão à fórmula familiar do Horizon um toque de novidade. O melhor pela enorme variedade → O Crew Motorfest, se gostas de alternar entre carros, barcos e aviões, em vez de te limitares a um único estilo de corrida.

se gostas de alternar entre carros, barcos e aviões, em vez de te limitares a um único estilo de corrida. O melhor para as mudanças de estação → Forza Horizon 4, pelo seu mundo aberto britânico, clima variável e estradas que parecem visivelmente diferentes consoante a estação do ano.

Seja qual for o estilo que preferires, a Xbox tem um excelente jogo de corridas para ti – quer queiras bater recordes de volta ou simplesmente escolher um carro e ver onde a estrada te leva.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE Shop on Eneba

Perguntas frequentes