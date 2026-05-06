11 juegos parecidos a «The Walking Dead» para los amantes de las historias emotivas

Si te gustan los juegos como The Walking Dead, sin duda sabes apreciar historias profundas, implicación emocional y el poder de la elección. Desde el lanzamiento de The Walking Dead Telltale serie de videojuegos, los aficionados han estado buscando títulos similares. Hoy he recopilado un montón de títulos similares. Se trata de juegos llenos de dilemas morales y decisiones difíciles.

Si ya has pasado por The Walking Dead Si te gusta este universo y echas de menos las emociones que te proporcionaban todos los juegos de la serie, seguro que te encantará nuestra selección. Bienvenido a un mundo similar a The The Walking Deadjuegos, donde las decisiones cuentan y cualquier paso en falso te impedirá avanzar en la historia.

Nuestras mejores recomendaciones de juegos similares a The Walking Dead

Si echas de menos a los zombis, las decisiones complejas y las historias que te llegan al alma, nuestra lista de favoritos está hecha para ti. Estos juegos son perfectos para los fans de The Walking Dead que disfrutan de experiencias inmersivas centradas en la historia, de decisiones emotivas y de intensos retos de supervivencia, ya sea enfrentándose a zombis, a entornos hostiles o a otros peligros.

The Last of Us (2013) – un título postapocalíptico único del estudio Naughty Dog. Una historia dramática y profunda en un mundo en el que el hongo cordyceps convierte a las personas en zombis despiadados. La vida es extraña (2015) – un juego de aventuras por episodios con elementos de cine interactivo. Aquí, cada acción que realices influye en el desarrollo de la historia. Más allá: Two Souls (2013) – un juego con elementos de drama interactivo. Puedes jugar solo o en modo cooperativo con un amigo.

Y eso es solo una parte de nuestra lista. Sigue leyendo para descubrir aún más títulos similares al juego interactivo The Walking Deadserie de videojuegos.

11 juegos parecidos a «The Walking Dead»: las mejores opciones para los fans

¿Ya has terminado todas las partes de The Walking Dead ¿y estás buscando algo nuevo? A continuación te ofrecemos una selección de los 10 los mejores juegos con una temática similar.

No se trata solo de películas interactivas, sino de historias realmente apasionantes, decisiones morales difíciles y combates intensos. Sigue leyendo para ampliar tu colección de videojuegos.

1. The Last of Us [El mejor viaje de superación emocional]

Nuestra puntuación 10

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Plataformas PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, Windows Año de estreno 2013 Desarrollador Naughty Dog Duración media de la partida 15 horas para la historia principal, entre 22 y 25 horas para completarlo todo Características únicas Un fuerte vínculo entre los personajes y una intensa acción de supervivencia

Este juego es la quintaesencia del apocalipsis zombi. Tras el lanzamiento del primer juego, quedó claro que la historia de Joel y Ellie podía sustituir a cualquier otra Los mejores juegos de zombis.

En el centro de la trama se encuentran las relaciones emocionales, las decisiones difíciles entre la vida y la muerte, y un mundo que se desmorona. Los aficionados a The Walking Dead Los seguidores de la serie encontrarán aquí todo lo que les encantaba de TWD: dolor, esperanza, lucha y, por supuesto, zombis.

Por qué lo elegimos The Last of Us marca un hito en los juegos narrativos con verdadero peso emocional. La relación entre Joel y Ellie, la ambigüedad moral y la decadencia del mundo se combinan para crear una historia que se siente, no solo se juega. Es el tipo de juego que demuestra que el guion y la jugabilidad pueden tener el mismo impacto.

El juego gustará a todos los aficionados a los juegos de supervivencia y a los escenarios postapocalípticos. Te enfrentarás a auténticos dilemas morales y decisiones difíciles. Y a unos gráficos espectaculares. Incluso en el juego original, el El nivel de los gráficos es impresionante, sobre todo en las zonas abiertas. Hoy en día, es uno de los mejores títulos de la clasificación de los mejores juegos de terror y supervivencia. La secuela también merece atención, aunque su tema principal se inclina más hacia la venganza.

Mi veredicto: The Last of Us Es duro, crudo e inolvidable. El juego comienza con momentos tranquilos que se van rompiendo poco a poco, va acumulando sorpresas sin dar pistas y te deja conmocionado cuando aparecen los créditos. No es perfecto, pero cuando da en el blanco, arrasa. Si lo que te importa es la historia ante todo y la jugabilidad en segundo lugar, este es tu juego.

2. La vida es extraña [Lo mejor para las decisiones narrativas basadas en el tiempo]

Nuestra puntuación 9.9

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Plataformas Windows, Linux, macOS, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, iOS, Android, Nintendo Switch Año de estreno 2015 Desarrollador Square Enix Duración media de la partida Entre 15 y 17 horas para la historia principal, unas 20 horas si quieres ver todos los finales. Características únicas Mecánica de retroceso en el tiempo, temas emocionales

La vida es extraña es otra historia igualmente trágica que los seguidores de la Telltale Los aficionados a la serie y a los mejores juegos interactivos sabrán apreciarlo. La protagonista, una joven llamada Max Caulfield, es testigo del asesinato de su amiga Chloe, a quien no ha visto desde hace varios años.

En ese preciso momento, ella también descubre una habilidad única: rebobinar el tiempo. Ahora puede cambiar el futuro y volver a vivir los acontecimientos. El juego explora el tema del «efecto mariposa», según el cual incluso un acontecimiento insignificante en el pasado puede provocar cambios enormes en el futuro.

Por qué lo elegimos La vida es extraña transmite ese mismo impacto emocional que hizo que The Walking Dead icónica. Cambia los zombis por los viajes en el tiempo, pero conserva las consecuencias humanas: decisiones imposibles, dilemas morales y relaciones que te marcan mucho después de que termine la película.

Este juego revela el significado de la amistad, los secretos, la pérdida y la aceptación del sentido del propio camino. Perfecto para quienes buscan una experiencia de juego tranquila. Si te ha gustado el título, no te pierdas la colección de la los mejores juegos similares a La vida es extraña.

Mi veredicto: La vida es extraña Te golpea suavemente antes de darte un puñetazo. La mecánica de rebobinado te hace sentir que tienes el control hasta que ya no es así, y esa tensión es precisamente lo que te mantiene enganchado. Es caótica, conmovedora e impredecible: el tipo de juego narrativo que te deja mirando fijamente la pantalla cuando termina.

3. Más allá: Two Souls [La mejor experiencia narrativa cinematográfica]

Nuestra puntuación 9.8

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Plataformas PlayStation 3, PlayStation 4, Windows Año de estreno 2013 Desarrollador Quantic Dream Duración media de la partida Entre 12 y 15 horas para la historia principal, y entre 20 y 25 si quieres ver todos los finales Características únicas Narrativa sobrenatural, finales múltiples

Más allá: Two Souls explora el tema del misterio sobrenatural. El eje central de la historia es la conexión entre Jodie Holmes y una entidad incorpórea llamada Aiden, con la que está vinculada desde su nacimiento.

Al igual que enjuegos como The Walking Dead, todo depende de ti. Aquí, solo tú decides en quién confiar, cómo sobrevivir y qué sacrificar. Una elección perfecta para quienes quieran descubrir una trama emotiva protagonizada por una mujer fuerte.

Por qué lo elegimos Más allá: Two Souls sigue la misma línea que The Walking Dead – Una narrativa sólida, saltos temporales y personajes sometidos a presión. Trata las decisiones como cicatrices, no como meras estadísticas.

Uno de los mejores juegos narrativos destaca por sus dos modos de narración: «remix» y «clásico». En el primero, los capítulos siguen un orden cronológico. La segunda opción es más interesante: toda la historia se divide en episodios independientes. Y es en el modo clásico donde se puede sentir la historia con mayor intensidad. Este título gustará a quienes busquen la los mejores juegos interactivos.

El juego se desarrolló utilizando tecnología de captura de movimiento. Los papeles principales los interpretaron Willem Dafoe y Elliot Page.

Mi veredicto: Más allá: Two Souls te sumerge en su universo cinematográfico y no te deja escapar. La doble vida de Jodie y Aiden se desarrolla como un emocionante relevo por equipos, y cuando la historia te atrapa, no puedes apartar la vista. Es cierto que la jugabilidad se hace un poco pesada en algunos momentos y que la acción no es muy profunda, pero cuando conecta, te impacta de lleno. Si te gustan los juegos en los que prima la historia y cada decisión tiene su importancia, este merece la pena.

4. A Plague Tale: Innocence [La mejor historia sobre el vínculo entre hermanos en un mundo sombrío]

Nuestra puntuación 9.7

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Plataformas Windows, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X/S Año de estreno 2019 Desarrollador Focus Home Interactive Duración media de la partida Entre 12 y 15 horas para la historia principal; entre 15 y 17 horas si se explora todo a fondo Características únicas El vínculo fraternal, el sigilo, las ratas de la peste

Un ambiente de decadencia y desesperanza, un mundo brutal y unos supervivientes frágiles. Si te gustó la historia de Lee y Clementine, sentirás lo mismo en Una historia de la peste. Se trata de un juego sobre una mujer que protege a su hermano pequeño en un mundo cruel que esconde horrores y secretos.

El juego gustará a los aficionados a los dilemas morales, así como a los amantes de los juegos de supervivencia en los que el sigilo es más importante que acabar con los enemigos con todo tipo de armas. Aborda temas como el sacrificio y la familia. El ambiente de la Edad Media se recrea a la perfección con la Inquisición, las ratas portadoras de la peste y las condiciones propias de la guerra.

Por qué lo elegimos A Plague Tale: Innocence ofrece una historia de terror y supervivencia que recuerda a De «The Walking Dead» carga emocional: huidas desesperadas, un vínculo fraternal a punto de romperse y un mundo sumido en el caos.

El juego tuvo un gran éxito comercial, con más de un millón copias en todo el mundo. Los desarrolladores también lanzaron A Plague Tale: Requiem para las consolas de nueva generación.

Mi veredicto: A Plague Tale: Innocence te sumerge en el miedo, el dolor y la lucha por la supervivencia sin recurrir a explosiones ni efectos espectaculares. Las hordas de ratas, la dinámica entre hermanos, el sombrío escenario medieval… todo ello te atrapa por completo. La mecánica de juego puede parecer sencilla y la duración es breve, pero cuando el juego coge ritmo, te deja sin aliento. Si te gustan los juegos en los que prima la historia y el mundo se te echa encima, este es tu juego.

5. El lobo entre nosotros [La mejor novela negra con un toque de cuento de hadas oscuro]

Nuestra puntuación 9.6

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Plataformas Windows, Xbox 360, OS X, PlayStation 3, iOS, PlayStation Vita, PlayStation 4, Xbox One, Android Año de estreno 2013 Desarrollador Telltale Games Duración media de la partida Entre 9 y 10 horas para la historia principal, y entre 11 y 12 horas si se explora todo a fondo. Características únicas Novela policíaca, temas para adultos

Si echas de menos el Serie Definitiva de Telltale, esta es la elección perfecta. Wolf no es solo un detective, sino un protagonista desgarrado por sus dilemas morales. Cada episodio mantiene a los fans en vilo. Investigas, te enfrentas a enemigos y te conviertes tú mismo en parte de la saga.

El juego consiste en 5 episodios y está realizada al estilo de una aventura noir. Aquí, la atmósfera de los cuentos de hadas se traslada a la realidad de un mundo peligroso. Toda la serie se basa en el Fábulas serie de cómics de Bill Willingham que sirve de precuela de la historia original.

Por qué lo elegimos El lobo entre nosotros ese estilo tenso y moralmente controvertido que tanto nos gusta en The Walking Dead. Prepárate para decisiones difíciles, personajes complejos y un mundo subterráneo en el que no hay caminos seguros.

Hay muchos diálogos interactivos, igual que en The Walking Dead. Y cada interacción con un personaje concreto puede influir en el desarrollo futuro de la trama. En 2017Se ha anunciado la secuela del juego, pero aún se desconoce la fecha exacta de lanzamiento. Mientras tanto, el estudio afirma que el desarrollo sigue en marcha.

Mi veredicto: El lobo entre nosotros Te sumerge en una mezcla de cine negro y cuento de hadas y no te lo pone fácil. Los diálogos te golpean como ladrillos, los personajes dan un giro inesperado cuando menos te lo esperas y te quedas preguntándote quién lleva realmente la máscara. Es breve, sí, y la acción es mínima, pero ¿en cuanto a la historia? Es impresionante. Para cualquiera que busque juegos narrativos que te hagan seguir pensando una vez que has dejado de jugar, este es imprescindible.

6. Detroit: Become Human [Lo mejor para las opciones de ramificación y la ética de Android]

Nuestra puntuación 9.5

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Plataformas PlayStation 4, Windows Año de estreno 2018 Desarrollador Quantic Dream Duración media de la partida Entre 12 y 15 horas para completar la historia principal, y entre 20 y 25 horas para explorar la mayoría de las ramificaciones Características únicas Tramas ramificadas, rebelión de los androides, dilemas morales

In 2018, el creador de Lluvia intensa and Más allá: Two Souls llevó el género de las películas interactivas a un nivel completamente nuevo con Detroit: Become Human. Bienvenidos al futuro cercano, el año 2038, donde un brillante científico, Elijah Kamski, ha creado androides con aspecto humano. Su principal cometido es estar al servicio de las personas: ayudar en las tareas domésticas, cuidar de los niños y echar una mano con las compras.

Pero las consecuencias no tardaron en aparecer. La gente perdió sus empleos y, entre los androides, surgieron los «desviados»: robots dotados de libre albedrío e inteligencia que ya no obedecían a nadie.

Por qué lo elegimos Detroit: Become Human ofrece ese tipo de tensión narrativa y ese drama lleno de decisiones que los fans de The Walking Dead por lo que vivo. Cada escena puede dar un giro, el camino de cada personaje se bifurca y lo que está en juego se siente como algo personal, no solo mecánico.

El juego cuenta con tres protagonistas principales y, al jugar con cada uno de ellos, podrás ver la historia desde diferentes perspectivas.

Habrá muchas decisiones que tomar, pero lo más importante es el diagrama de flujo. Al terminar un capítulo, podrás ver qué camino has seguido y cuántas otras opciones había disponibles.

Sin embargo, si lo que buscas es el los mejores juegos similares a Detroit: Become Human, también deberías plantearte dar Lluvia intensaAsí es.

Mi veredicto: Detroit: Become Human te sumerge en un futuro que parece inquietantemente cercano y luego te hace vivir cada decisión como si fueras tú quien estuviera siendo juzgado. Es cinematográfico, emotivo y, cuando las decisiones se concretan, resultan francamente brutales. Algunas ramificaciones se alargan y los momentos de QTE no son del agrado de todos, pero ¿la historia principal? Es inolvidable.

7. Days Gone [El mejor juego de supervivencia zombi en mundo abierto con un enfoque narrativo]

Nuestra puntuación 9.4

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Plataformas PlayStation 4, Windows, PlayStation 5 Año de estreno 2019 Desarrollador Bend Studio Duración media de la partida 40 horas para la historia principal, más de 60 horas para completarlo al 100 % (contenidos adicionales, platino) Características únicas Supervivencia brutal, mundo abierto, hordas de zombis

Otro juego de apocalipsis zombi en el que te enfrentarás a hordas de infectados, encontrarás todo tipo de armas y explorarás un enorme mundo abierto. Y lo mejor de todo es que lo conquistarás todo en moto.

La trama no es muy complicada; se inspira claramente en varias franquicias muy conocidas como Soy leyenda, The Walking Dead, y28 días después.

Por qué lo elegimos Days Gone ofrece la misma crudeza que The Walking Dead – la supervivencia bajo fuego enemigo, el sacrificio moral y un mundo que no te permite ganar fácilmente. En la carretera, rodeado de amenazas constantes, cada decisión cuenta.

En el centro de la historia se encuentran dos motociclistas que trabajan como mercenarios independientes. Evitan los grandes asentamientos y aceptan misiones de todo tipo. Este es uno de los títulos clave de la lista de los mejores juegos de terror. Tu objetivo principal es sobrevivir en este mundo hostil.

La principal fuente de motivación en el juego es la esperanza. El protagonista no se rinde y sigue luchando, sin importarle el caos que le rodea.

Mi veredicto: Days Gone Te lleva a través de largos tramos de rutina y de un mundo abierto que puede resultar pesado, pero cuando te atacan esas hordas de monstruos y el mundo se vuelve en tu contra, todo encaja de una forma brutal. La historia es un poco desordenada, el mundo está desgastado y la lucha de Deacon se siente merecida. No es perfecto: algunas misiones se hacen pesadas y el mapa puede parecer demasiado grande. Sin embargo, si buscas un survival horror con la libertad de un mundo abierto y apuestas que realmente importan, este juego es lo que buscas.

8. Batman: La serie de Telltale [Los mejores dilemas morales en el mundo de los superhéroes]

Nuestra puntuación 9.3

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Plataformas Windows, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, iOS, Android, Nintendo Switch Año de estreno 2016 Desarrollador Telltale Games Duración media de la partida Entre 8 y 10 horas para la historia principal, y unas 12 horas para completarlo todo Características únicas Decisiones morales, al estilo de los cómics, doble vida

Nos han ofrecido la oportunidad de asumir el papel de Batman en muchos juegos. Pero casi siempre es simplemente un héroe que no deja de salvar la ciudad. Sin embargo, en realidad, el superhéroe es un personaje bastante complejo. Un multimillonario obligado a llevar una doble vida y a enfrentarse a innumerables dilemas morales, tanto de día como de noche.

Aquí,Telltale ofreció una de las mejores Batman juegos, probablemente justo lo que los fans han estado esperando todos estos años. Aquí hay muy poca acción; la atención se centra principalmente en los diálogos. Y cada respuesta que des tendrá consecuencias más adelante. Una de las características únicas del juego es la posibilidad de cambiar entre Batman y Bruce Wayne.

Por qué lo elegimos Batman: La serie de Telltale toca los mismos puntos sensibles que The Walking Dead: decisiones difíciles, dilemas morales y personajes que recuerdan lo que has hecho. La dualidad entre Bruce y Batman aporta una verdadera capacidad de decisión: tu forma de actuar lo cambia todo.

El juego incluye referencias tanto a cómics nuevos como antiguos sobre el héroe murciélago. Pero no todo gira en torno al diálogo. También hay secuencias de juego, sobre todo durante las salidas nocturnas del superhéroe. Si quieres ver De Batman Si quieres ver la vida desde una nueva perspectiva, este juego es justo lo que necesitas.

Mi veredicto: Batman de Telltale Funciona porque convierte a Bruce Wayne en el problema que hay que resolver. Las conversaciones parecen combates, las máscaras cobran importancia y las repercusiones se dejan sentir. La acción es ligera y algunas escenas se alargan demasiado, pero las decisiones tienen peso y el ambiente noir se mantiene. Si lo que buscas es ante todo una historia con consecuencias que se ciernen sobre cada escena, esta es la capa que debes elegir.

9. Resident Evil 4 [La mejor jugabilidad de acción y terror con un ritmo trepidante]

Nuestra puntuación 9.2

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Plataformas Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, macOS, iOS Año de estreno 2023 (2005) Desarrollador División de Desarrollo de Juegos para el Consumidor 1 Duración media de la partida Entre 10 y 12 horas para la historia principal, entre 15 y 20 horas con el contenido secundario, y entre 20 y 25 horas para los que quieran completarlo todo Características únicas Acción y terror, atmósfera tensa, jugabilidad emblemática

In 2023, una nueva versión de uno de los videojuegos más importantes de toda la Resident Evil se lanzó la serie. La nueva versión tomó lo mejor de la original, pero cuenta ahora con controles más cómodos y una mecánica de juego renovada. El juego puede considerarse uno de los el mejor del género TPS. Es posible que los aficionados al terror se sientan un poco decepcionados. En la nueva versión, los desarrolladores se han alejado del terror clásico para centrarse más en la acción.

Lo más importante es que los enemigos aquí se han vuelto más agresivos, más rápidos y más inteligentes. Mientras que antes los aldeanos, armados con horcas y hachas, se comportaban de forma bastante predecible, ahora nunca se sabe realmente qué esperar de ellos en el momento siguiente.

Por qué lo elegimos Resident Evil 4 combina la tensión de la supervivencia con lo que está en juego para los personajes. Es conciso, implacable y obliga a tomar decisiones reales bajo presión (munición, rutas, riesgos), mientras que la dinámica entre Leon y Ashley hace que cada encuentro sea algo personal.

La nueva versión realmente agota incluso al jugador más experimentado, pero solo en el buen sentido. Si estás buscando el el mejor juego para un solo jugador de PC donde puedes disparar y resolver acertijos, este es precisamente el caso.

Mi veredicto: RE4 Es el modelo a seguir del survival horror moderno con garra. Los combates son tácticos, no repetitivos; cada bala cuenta y la posición es más importante que la puntería por sí sola. El ritmo pasa del pánico en los pueblos al asedio de fortalezas sin perder el hilo, y las escenas clave siguen impactando como un mazazo. Si buscas una historia, tensión y combates que premien el juego inteligente, este es tu juego.

10. El bosque [El mejor juego de terror y supervivencia en un entorno salvaje y misterioso]

Nuestra puntuación 9.1

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Plataformas Windows, PlayStation 4 Año de estreno 2018 Desarrollador Endnight Games Duración media de la partida Entre 12 y 15 horas para la historia principal; entre 15 y 17 si se explora más a fondo Características únicas Supervivencia cooperativa, creación de objetos, mutantes caníbales

No es un juego típico de nuestra selección, y a primera vista puede parecer bastante sencillo. En realidad, combina a la perfección decisiones morales y una historia bien elaborada que gira en torno a un una isla misteriosa, nativos hostiles, un hijo secuestrado y laboratorios subterráneos.

Por qué lo elegimos El bosque toca la misma fibra sensible que los mejores juegos de supervivencia basados en la historia: estás desnutrido, mal armado y siempre a una mala decisión del desastre. El gancho no son solo los caníbales o las cuevas, sino el ciclo de buscar recursos, construir y arriesgarlo todo para adentrarte más en la selva. Convierte el «sobrevivir a la noche» en un plan real, no en una simple tarea más.

Si estás buscando el los mejores juegos de simulación que son algo así como The Walking Dead, no te pierdas este juego. No podrás avanzar en la historia sin construir un asentamiento seguro, aprender a conseguir agua y comida, y fabricar armas para luchar contra los nativos.

El juego también incluye un modo cooperativo en el que puedes enfrentarte a oleadas de nativos y explorar la isla junto a un amigo.

Mi veredicto: Esta es una experiencia de supervivencia que se vive de forma muy personal. La creación de objetos y la construcción de bases dan sentido a cada partida, las exploraciones en las cuevas aumentan el miedo y la isla no deja de sorprenderte, incluso cuando crees que estás bien equipado. El combate puede resultar torpe y el ritmo decae si te pasas con la recolección de recursos, pero cuando te arrastras a la luz de una antorcha y oyes pasos detrás de ti, la tensión se palpa. Si buscas tensión, improvisación y un riesgo que realmente se sienta, El bosque sigue cumpliendo.

11. El infierno somos nosotros [La mejor aventura de acción sin que te lleven de la mano]

Nuestra puntuación 9

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Plataformas Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S Año de estreno 2025 Desarrollador El factor rebelde Duración media de la partida 20 horas para la historia principal, unas 30 horas si se explora todo Características únicas Sin mapas ni marcadores de misiones, armas solo cuerpo a cuerpo contra los «Hollow Walkers» sobrenaturales, un dron como compañero, mundo semiabierto no lineal

Aterrizas en Hadea, un país devastado por la guerra civil y una catástrofe sobrenatural. Eres Rémi, y regresas a una tierra que apenas recuerdas, en busca de tus padres desaparecidos a través de ruinas, zonas de guerra y los horrores de los bucles temporales. Desde el primer paso en sus calles empapadas de sangre, El infierno somos nosotros no te da un mapa, sino una espada.

La mecánica combina la exploración con un combate cuerpo a cuerpo brutal. No hay brújula ni flecha luminosa que marque el camino: solo pistas en conversaciones escuchadas por casualidad, notas rasgadas y ruinas antiguas que hay que ir encajando.

Por qué lo elegimos PorqueEl infierno somos nosotros convierte el survival horror en una aventura para mentes reflexivas. Combina la construcción de un mundo, la emoción y el peligro sin recurrir a indicaciones ni a llevar de la mano al jugador.

Golpes de combate con peso: Espadas, lanzas y hachas se abaten sobre formas monstruosas mientras un dron distrae y abre oportunidades tácticas. Algunas peleas se alargan y la variedad de enemigos disminuye más adelante, pero la tensión al principio del juego es alta.

Mi experiencia en Hadea me puso la piel de gallina solo por ese inquietante silencio que acompaña a la exploración (aquí no hay sustos fáciles). En un momento estás resolviendo un acertijo enigmático y, al siguiente, estás corriendo para salvar la vida. A pesar de sus imperfecciones (fallos en la cámara, algunos baches en el ritmo), la ambición del juego te mantiene enganchado.

Mi veredicto: El infierno somos nosotros No es para todo el mundo. Te exige prestar atención, perderte y mantenerte firme. Pero si buscas un terror que te invada por dentro, un misterio que te haga volver una y otra vez, y un combate que castigue los golpes descuidados, este juego cumple con creces. Es caótico, atrevido e inolvidable.

Próximos juegos similares a «The Walking Dead» en 2026

Si te gustan las historias de supervivencia sombrías y las decisiones desesperadas, los próximos años prometen estar repletos de ellas. Los juegos más esperados de 2026 transmiten la misma intensidad emocional y el mismo drama humano que hicieron que The Walking Dead inolvidable.

La sangre del caminante del amanecer (2026) – Un drama postapocalíptico de ambiente sombrío en el que la luz del sol mata y cada decisión redefine el destino de tu grupo desintegrado. Imagina una mezcla entre la supervivencia y el desarrollo pausado de los personajes.

– Un drama postapocalíptico de ambiente sombrío en el que la luz del sol mata y cada decisión redefine el destino de tu grupo desintegrado. Imagina una mezcla entre la supervivencia y el desarrollo pausado de los personajes. Gears of War: El Día E (2026) – Una precuela de la serie que lo empezó todo. Prepárate para una narración cruda y realista, en la que la humanidad se enfrenta por primera vez a la amenaza de los Locust. Soldados menos entrenados, más pánico y más pérdidas.

– Una precuela de la serie que lo empezó todo. Prepárate para una narración cruda y realista, en la que la humanidad se enfrenta por primera vez a la amenaza de los Locust. Soldados menos entrenados, más pánico y más pérdidas. Comando Tóxico (2026) – La versión de John Carpenter del caos zombi. Es un caos cooperativo con un toque de los 80, armas imponentes y diálogos irónicos que hacen que la carnicería resulte divertida en lugar de sombría.

Las tres prometen ofrecer su propia visión sobre la supervivencia, el sacrificio y la humanidad bajo presión, lo cual es perfecto para cualquiera que siga obsesionado por De «The Walking Dead»decisión final.

Mi opinión general sobre juegos similares a The Walking Dead

Las historias basadas en las decisiones de los personajes abarcan todo tipo de matices: desamor, terror, misterio o, simplemente, los momentos de calma entre una catástrofe y otra. Aquí es por donde yo empezaría, dependiendo del tipo de impacto emocional que busques:

Para los realistas de la supervivencia → The Last of Us . Brutal, realista e inolvidable. Cada bala, cada vínculo y cada pérdida duelen más de lo que deberían.

→ . Brutal, realista e inolvidable. Cada bala, cada vínculo y cada pérdida duelen más de lo que deberían. Para los amantes del teatro → La vida es extraña . La angustia adolescente, los viajes en el tiempo y las decisiones imposibles, todo ello envuelto en una historia profundamente personal que te deja marcado.

→ . La angustia adolescente, los viajes en el tiempo y las decisiones imposibles, todo ello envuelto en una historia profundamente personal que te deja marcado. Para los amantes de la ciencia ficción → Más allá: Two Souls . Poderes paranormales, una línea temporal fragmentada y la mejor interpretación de Ellen Page en un videojuego: un lío, pero memorable.

→ . Poderes paranormales, una línea temporal fragmentada y la mejor interpretación de Ellen Page en un videojuego: un lío, pero memorable. Para los amantes de la tragedia medieval → A Plague Tale: Innocence . Ratas, ruina y cruda humanidad. Es sombrío, hermoso y está lleno de momentos desgarradores que recuerdan al tono de *The Walking Dead*.

→ . Ratas, ruina y cruda humanidad. Es sombrío, hermoso y está lleno de momentos desgarradores que recuerdan al tono de *The Walking Dead*. Para los apasionados de las historias de cine negro → El lobo entre nosotros. Cuentos de hadas al estilo noir, con garra y estilo. Cada línea rezuma tensión, y cada decisión parece estar a un cigarrillo del desastre.

Da igual si buscas historias desgarradoras, de terror o verdades incómodas: en mi lista definitiva hay algo para ti. Pero te lo advierto: sobrevivir es lo fácil; son las personas las que complican las cosas.

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