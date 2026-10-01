Os 15 melhores jogos de corridas para PC em 2026: desde simulações realistas até diversão arcade

Exceder a velocidade costuma ser fatal, mas os melhores jogos de corridas para PC dão-te uma nova vida todas as vezes. E isso é tudo o que um verdadeiro piloto pode pedir – a emoção da perseguição e o rugido do motor que nunca desaparece. Os jogos de corridas no PC são uma verdadeira diversão. Depois de testar dezenas de títulos e trocar impressões com outros viciados em simulação, posso dizer-te que a sensação aqui é diferente – e nunca desaparece.

Os grandes jogos de corridas vão desde mundos abertos imensos até duelos intensos em pista, mas partilham quatro qualidades essenciais. Proporcionam uma sensação emocionante de velocidade, combinam visuais impressionantes com nitidez a alta velocidade, oferecem controlos precisos e criam um áudio envolvente com motores a rugir, pneus a guinchar e música dinâmica. Juntos, estes elementos fazem com que os jogadores voltem sempre, seja para bater recordes de volta ou para explorar percursos panorâmicos. O apelo é claro — o «Forza Horizon 5» atraiu mais de 4,5 milhões de jogadores no dia do lançamento e mais de 10 milhões na primeira semana.

Alguns jogos apostam na liberdade do mundo aberto. Outros atiram-te para disputas renhidas em pistas de classe mundial. Seja como for, a procura é real e os números comprovam-no. Só o Forza Horizon 5 ultrapassou os 4,5 milhões de jogadores no dia do lançamento e os 10 milhões na primeira semana.

​​Pela minha experiência, qualquer jogo verdadeiramente excelente nesta categoria acerta em quatro aspetos: uma sensação de velocidade satisfatória, uma física melhorada que faz com que cada movimento das rodas conte, gráficos impressionantes e um som envolvente que te transporta diretamente para a corrida. Se faltar um destes aspetos, até os maiores títulos podem dar a sensação de que algo não está bem.

Entretanto, o Assetto Corsa e o F1 24 continuam a dominar as tabelas de corridas do Steam, com o Assetto Corsa a atrair regularmente mais de 10 000 jogadores ativos por mês, a partir de meados de 2025. Esse alcance mostra o quanto os jogadores se identificam com a mistura de realismo e evasão que o género oferece. Tens curiosidade em saber o que toda a gente anda a jogar hoje em dia? Continua a ler para descobrires.

As nossas melhores escolhas de jogos de corridas para PC

A diversão nunca acaba quando tens a coleção certa de jogos de corridas. Por isso, fomos para a pista (uma e outra vez) para ver quais os jogos que se mantêm à altura e quais são aqueles que te vão mesmo dar vontade de correr SÓ mais uma vez. Eis o que nos chamou a atenção:

1 Forza Horizon 5 2021 Um jogo de corridas arcade de mundo aberto que se passa no México, onde podes colecionar centenas de carros e competir em diversos eventos. Buy now 2 Wreckfest 2018 Um jogo de corridas focado na destruição, que te recompensa por colidir com os adversários. Buy now 3 BeamNG.drive 2015 Um jogo de simulação física que reproduz danos e comportamento realistas dos veículos através de dinâmica avançada de corpos flexíveis. Buy now

Os nossos computadores de jogos passaram por muita ação enquanto elaborávamos esta lista. Cada título destaca-se em áreas diferentes e conquistou o seu lugar nesta lista graças ao desempenho e à diversão que proporcionou após horas de jogo. Só de leres a lista abaixo já vais ficar com vontade de jogar estes jogos!

Os 15 melhores jogos de corridas para PC que vão além da linha de chegada

Aqui está uma lista de jogos que vão além do hype. Estes jogos oferecem o tipo de experiência de corrida que te mantém viciado durante horas, sem complicar demasiado a diversão. Então, estás pronto para testar as tuas habilidades?

1. Forza Horizon 5 [O melhor jogo de corridas em mundo aberto com personalização avançada]

A nossa pontuação Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS5 Ano de lançamento 2021 Desenvolvedor e editor Jogos de Parque Infantil Características únicas Corridas em mundo aberto gigantesco no México, cross-play, ray tracing

O Forza Horizon 5 destaca-se no género dos melhores jogos de corridas graças ao seu vasto mundo aberto e à variedade incomparável de veículos. Passado num México lindamente recriado, o jogo convida-te a explorar estradas sem fim, desde autoestradas banhadas pelo sol até trilhos todo-o-terreno acidentados.

A liberdade de conduzir para qualquer lado vem acompanhada de uma enorme lista de mais de 900 veículos, que vão desde clássicos muscle cars até a verdadeiras feras todo-o-terreno prontas para a terra batida. Cada veículo tem um comportamento único: tens sempre uma experiência nova cada vez que pisas no acelerador.

O jogo combina controlos acessíveis com opções de afinação mais avançadas, que satisfazem tanto os jogadores casuais como os pilotos mais exigentes. Quer queiras entrar logo na ação ou afinar as mudanças com precisão, o Forza Horizon 5 oferece uma jogabilidade gratificante que nunca se torna monótona.

O modo EventLab acrescenta um toque criativo, para que possas criar corridas e modos personalizados e manter tudo emocionante e à tua medida.

Os gráficos e a física destacam-se como pilares fundamentais aqui. O mundo é deslumbrante, com paisagens vibrantes e modelos de carros detalhados que captam cada reflexo e rasto de poeira. O motor físico é realista o suficiente para criar uma sensação de imersão, mas ajustado para manter vivo o espírito arcade. Este equilíbrio faz do Forza Horizon 5 um dos melhores videojogos de desporto para quem adora a emoção da velocidade, pistas variadas e personalização profunda dos veículos.

Por que é que o escolhemos Um mundo aberto enorme com imensa liberdade de condução

Mais de 900 carros com opções de personalização detalhadas

Gráficos deslumbrantes combinados com uma física satisfatória

O EventLab permite-te personalizar experiências de corrida

Atrai tanto jogadores casuais como fãs de simulação

O meu veredicto: O Forza Horizon 5 é uma mistura espetacular de exploração de mundo aberto e mecânicas de condução refinadas. A sua acessibilidade e profundidade tornam-no um jogo obrigatório para quem gosta de corridas, e prova que um jogo de corridas de mundo aberto pode ser ao mesmo tempo vasto e detalhado.

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O que dizem os jogadores?

Anabolex95 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Este jogo é tudo o que sempre quis para a PS5. É super divertido.

2. Wreckfest [O melhor jogo de corridas caóticas com destruição espetacular de veículos]

A nossa pontuação Enebameter 9.8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Android, iOS Ano de lançamento 2018 Desenvolvedor e editor Bugbear Entertainment Características únicas Corridas de destruição, mecânica de colisões intensas, melhorias detalhadas nos veículos

O Wreckfest vira as corridas tradicionais de cabeça para baixo, tornando as colisões a estrela do espetáculo. Ao contrário da maioria dos jogos de corridas, que evitam o contacto, este jogo celebra a destruição dos adversários em derbies de demolição de contacto total.

O objetivo? Ser o último carro a circular depois de uma destruição total. Se a tua melhor coleção de jogos para PC não incluir o Wreckfest, estás a perder completamente uma experiência alucinante no mundo das corridas.

A equipa de desenvolvimento acerta em cheio na física aqui. Cada acidente parece brutal e dá uma sensação de satisfação, graças aos modelos de danos detalhados que afetam a condução do teu carro em tempo real. Isso significa que a tua estratégia tem de se adaptar à medida que o teu veículo vai levando porrada. Para além da destruição, o Wreckfest acrescenta charme com veículos excêntricos, como correr num sofá ou num sofá com rodas, além de uma dose de humor negro.

Atualizações regulares e uma comunidade de modding apaixonada mantêm o jogo fresco e animado. A combinação de destroços e humor torna o Wreckfest um jogo de corridas único e memorável, que faz com que os jogadores voltem sempre para mais.

Por que é que o escolhemos A emoção das corridas de contacto total e do demolition derby

Modelos de danos realistas que influenciam a jogabilidade

Veículos únicos e excêntricos e humor negro

Apoiado por uma forte comunidade de modding e atualizações regulares

O meu veredicto: O Wreckfest é mesmo uma experiência de corrida única, tão estratégica quanto caótica. Se queres dar um tempo às corridas habituais e anseias por destruição a toda a velocidade com estilo, este jogo merece um lugar na tua coleção.

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O que dizem os jogadores?

bobbystylesnum1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Um dos melhores jogos de condução que há.

3. BeamNG.drive [O melhor campo de testes de física]

A nossa pontuação Enebameter 9.7/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC (Windows, Linux) Ano de lançamento 2015 (Acesso Antecipado) Desenvolvedor e Editor BeamNG GmbH Características únicas Simulação de física de corpos flexíveis, condução em mundo aberto, acidentes realistas e manobrabilidade

O BeamNG.drive vira o conceito dos jogos de corridas de cabeça para baixo. Em vez de te limitares a correr, vais concentrar-te na física realista de corpos flexíveis. Cada amolgadela e cada acidente alteram a forma como o teu carro se comporta. Não há linha de chegada nem enredo definidos, apenas liberdade infinita para experimentares. Se adoras brincar com a física dos veículos e testar os limites, este mundo aberto foi feito para ti.

Jogar o BeamNG.drive é como estar no meio de um verdadeiro teste de colisão. Podes ajustar a suspensão, a aderência dos pneus e muito mais para veres como o teu carro reage. É descontraído para jogadores casuais que querem um pouco de caos, mas suficientemente profundo para os fãs de simulação que anseiam por precisão. A falta de corridas estruturadas pode incomodar alguns, mas a liberdade de criares a tua própria diversão compensa.

Os gráficos destacam-se pelos danos detalhados nos carros e pelos sons realistas que proporcionam essa imersão, especialmente quando jogas num bom monitor de jogos. Os cenários são simples, mas servem bem a jogabilidade. Ver os carros a amolgarem-se de forma realista? Nunca se torna aborrecido.

Por que é que o escolhemos? A melhor física de corpos flexíveis da sua classe

Liberdade para experimentar sem pressão

Suporta estilos de condução casuais e intensos

O meu veredicto: O BeamNG.drive é a escolha certa para jogadores que anseiam por realismo e por um sandbox centrado na física. Trata-se menos de corridas e mais de descoberta, o que o torna uma joia única na categoria dos jogos de corridas.

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O que dizem os jogadores?

2010p7b ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Não podes deixar de ter este jogo na tua coleção.

4. Assetto Corsa [Melhor simulação realista para pilotos que procuram precisão]

A nossa pontuação Enebameter 9.6/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS4, Xbox One Ano de lançamento 2014 Desenvolvedor e editor Kunos Simulazioni Características únicas Simulação de corridas de alta precisão, variedade de pistas ao nível profissional

O Assetto Corsa oferece uma experiência de condução realista, baseada em dados do mundo real. A geometria da suspensão, a distribuição de peso e o comportamento dos pneus de cada carro são meticulosamente reproduzidos, o que faz dele um dos favoritos entre os fãs de simulação de corridas mais exigentes. Este foco na precisão distingue-o dos outros jogos na categoria dos jogos de simulação mais realistas.

A jogabilidade recompensa a paciência e a habilidade, com fatores subtis como as mudanças na superfície da pista e a temperatura dos pneus a afetarem a aderência. Dá mesmo para sentir a diferença entre um coupé de tração traseira a derrapar nas curvas e a condução mais precisa de um hatchback com mais peso na frente. É um jogo que te incentiva a aperfeiçoar a tua técnica volta a volta.

Os gráficos tendem para o realismo em vez de serem chamativos, com atenção aos detalhes nos modelos dos carros e nos cenários das pistas. O design de som envolvente complementa a sensação de condução, para que te mantenhas totalmente concentrado. Embora não seja propriamente para jogadores casuais, o Assetto Corsa é ideal para quem quer dominar todas as nuances das corridas.

Por que o escolhemos Motor físico altamente detalhado

Modelação realista dos carros e das pistas

Incentiva o desenvolvimento de habilidades e o aperfeiçoamento da técnica

Forte apoio da comunidade e opções de modding

O meu veredicto: O Assetto Corsa é um dos pilares dos jogos de simulação de corridas. Se estás disposto a investir tempo para dominar a mecânica real da condução, é a escolha perfeita para aprofundares as tuas habilidades de corrida e desfrutares de uma experiência super autêntica.

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O que dizem os jogadores?

Mother_Operation1691 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Pelas suas possibilidades infinitas, não há outros jogos no mercado com este potencial e esta física; não há, literalmente, nada que não se possa fazer no AC, e a física é fantástica

5. Project CARS 2 [Melhor jogo de corridas dinâmicas com condições meteorológicas e pistas realistas]

A nossa pontuação Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS4, Xbox One Ano de lançamento 2017 Desenvolvedor e editor Slightly Mad Studios Características únicas Simulador abrangente de desportos motorizados, com suporte para RV e volante

O Project CARS 2 destaca-se por mergulhar os jogadores num ambiente de corrida realista, onde cada detalhe conta. Com mais de 180 carros e mais de 60 pistas, desde circuitos gelados de rallycross até traçados suaves de Fórmula 1, oferece-te uma variedade que agrada a diferentes estilos de corrida.

Este jogo brilha mesmo quando usas um volante topo de gama para a PS5, que talvez já tenhas. Os modos online incluem campeonatos estruturados e salas casuais, perfeitas tanto para jogadores competitivos como para quem gosta de uma corrida mais descontraída. Quem está a começar deve contar com uma curva de aprendizagem íngreme, mas a sincronia com o carro é incrivelmente gratificante.

Por falar em gráficos, o Project CARS 2 oferece imagens impressionantes: as pistas e os carros destacam-se lindamente com muito realismo. O sistema meteorológico dinâmico acrescenta um desafio: a mudança, a meio da corrida, de céu limpo para chuva forte, obrigando-te a ajustar a tua condução em tempo real. É uma escolha sólida para quem procura profundidade e autenticidade nos jogos de corridas.

Por que é que o escolhemos Vasta seleção de carros e pistas

Efeitos meteorológicos realistas que influenciam as corridas

Compatível com muitos volantes de corrida populares

Comunidade online forte com diversas opções de competição

O meu veredicto: O Project CARS 2 combina na perfeição realismo e variedade. É perfeito para fãs de simuladores de corrida e para quem procura corridas desafiantes e dinâmicas. Vale a pena o esforço de superar a curva de aprendizagem para teres aquela sensação de controlo total e de uma experiência imersiva.

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O que dizem os jogadores?

Djimi365 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 É um simulador fantástico para quem está a começar. A física é um pouco mais tolerante e já vem com imenso conteúdo de fábrica.

A nossa pontuação Enebameter 9.4/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC Ano de lançamento 2024 Desenvolvedor e editor Studio 397 Características exclusivas Licença oficial da FIA WEC, carros protótipos e GT

O Le Mans Ultimate chega ao mundo das corridas de resistência com acesso total às temporadas de 2023 e 2024 do Campeonato Mundial de Resistência da FIA. Com o motor rFactor 2, este jogo garante uma física precisa e uma condução realista dos carros. Vais correr em pistas icónicas como Spa e o Circuito de la Sarthe, onde planear as paragens nas boxes torna-se tão importante quanto a velocidade.

Jogar com um bom volante de corrida vai levar este jogo a outro nível: a sensação é precisa e responsiva. Mas mesmo com um comando normal, vais sentir o peso e a aderência a mudar em cada curva. O modo online oferece salas de jogo bem organizadas. No entanto, a curva de aprendizagem íngreme do jogo significa que pode não ser a escolha ideal para pilotos casuais à procura de emoções imediatas.

Os gráficos atingem um nível elevado, com modelos de carros detalhados e efeitos meteorológicos realistas que complementam a atmosfera envolvente. Se gostas de corridas de resistência ou procuras um simulador com profundidade e que exija paciência, o Le Mans Ultimate vai ser o teu favorito.

Por que é que o escolhemos Temporadas oficiais do WEC 2023/24

Estratégia realista de pneus e paragens nas boxes

Excelente suporte para volantes e modo online sólido

O meu veredicto: Este jogo é perfeito para pilotos que querem um desafio a sério e gostam de gerir cada pormenor da corrida. Não é para quem conduz só de domingo, mas é uma escolha que vale a pena para os fãs de corridas de resistência.

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O que dizem os jogadores?

Varlhen ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Compra-o, não te vais arrepender. Passei de jogar principalmente IMSA no iRacing para o LMU depois da última atualização deles. O jogo é fantástico e é a representação mais precisa dos protótipos que existe no mercado. É muito divertido de conduzir e de competir.

7. O Crew Motorfest [Melhor pista de corridas dinâmica em mundo aberto]

A nossa pontuação Enebameter 9.3/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S – informa Ano de lançamento 2023 Desenvolvedor e editor Ubisoft Ivory Tower Características únicas Ilha de O'ahu em mundo aberto, corridas com vários veículos (carros, barcos, aviões)

O O Crew Motorfest rompe com o convencional, permitindo-te alternar entre terra, água e ar a meio da corrida, tudo sem precisares de fazer uma pausa. Esta abordagem inovadora mantém as corridas imprevisíveis e cheias de surpresas. A atualização do Ano 2 trouxe uma nova ilha, eventos emocionantes como o Red Bull Speed Clash e a importação de veículos do The Crew 2: tudo isto dá aos jogadores que regressam muitos motivos para voltarem à ação.

O ambiente social é forte, mas nunca é intrusivo; é sem dúvida um dos melhores jogos cooperativos que podes jogar. Podes enfrentar provas contra o relógio, explorar trilhos ou simplesmente fazer derrapagens em estradas ensolaradas, o que o torna viciante para uma grande variedade de pilotos. A abordagem mais descontraída significa que pode não satisfazer totalmente os fãs de simulação de corridas mais exigentes, mas destaca-se pela liberdade e pela jogabilidade social.

Os gráficos equilibram diversão e realismo com ambientes vívidos e veículos detalhados que se destacam. Se adoras corridas em mundo aberto com imensa variedade, o Motorfest não te vai desiludir.

Por que é que o escolhemos Transições suaves entre os tipos de corrida

Funcionalidades sociais robustas sem modo multijogador obrigatório

Atualizações contínuas e variedade de eventos

O meu veredicto: O O Crew Motorfest é um jogo fantástico para quem procura liberdade e desafios dinâmicos num mundo de corridas vibrante.

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O que dizem os jogadores?

grendalor ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 É um jogo divertido, com bons gráficos, uma condução muito boa e o conteúdo das jogadas (as listas de reprodução) é bastante bom e divertido

8. Need For Speed Unbound [O melhor jogo de corridas de rua com atitude e estilo]

A nossa pontuação Enebameter 9.2/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S informar Ano de lançamento 2022 Desenvolvedor e editor Criterion Games Características únicas Corridas de rua com gráficos estilizados, banda sonora com influências de rap e perseguições policiais

O Need for Speed Unbound traz de volta a emoção das corridas de rua à noite, com apostas altas e perseguições policiais agressivas, tudo isto na cidade fictícia de Lakeshore. O jogo recompensa quem arrisca através de apostas paralelas e do sistema Burst Nitrous, que oferece impulsos curtos e explosivos capazes de mudar o rumo da corrida.

A personalização é profunda: ajusta o aspeto, a condução e as melhorias para se adequarem ao teu estilo. O estilo artístico chamativo combina carros realistas com efeitos de desenho animado arrojados; é visualmente muito único. Ligar o jogo a um bom monitor na tua configuração de PS5 intensifica a experiência, e a melhor parte? Também podes usar a mesma configuração no PC.

Embora a jogabilidade se concentre mais na diversão do que no realismo, há quem ache que esta abordagem de «estilo em vez de substância» é um pouco ridícula quando comparada com os jogos de simulação de corridas. Mas para quem procura adrenalina e prestígio nas ruas, vale bem a pena experimentar.

Por que é que o escolhemos Personalização e melhorias detalhadas dos carros

Jogabilidade de risco-recompensa com perseguições policiais

Estilo artístico único que mistura realismo e desenhos animados

O meu veredicto: O Need For Speed Unbound é ideal para jogadores que querem ação de corridas de rua rápidas e espetaculares, sem se preocuparem com a precisão de um simulador.

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O que dizem os jogadores?

Voidforge7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 As provas de ultrapassagem foram super divertidas. Algumas manobras de derrapagem e certas corridas foram mesmo divertidas e desafiantes. A prova de contrarrelógio do Asap Rocky foi boa (mas bastante curta).

9. MotoGP 24 [O melhor simulador de corridas de motos focado na precisão]

A nossa pontuação Enebameter 9.2/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Ano de lançamento 2024 Desenvolvedor e editor Milestone Características únicas Campeonato oficial de MotoGP, modo de carreira, lista de pilotos e motos reais

O MotoGP 24 destaca-se pela sua física realista e pelo modo carreira atualizado, com equipas e pilotos reais. O jogo exige precisão e consistência: um único deslize pode arruinar a tua corrida. É a escolha perfeita para pilotos que apreciam simulações de desportos motorizados de alto nível.

A IA adaptativa aprende com o teu estilo, por isso vais ter um desafio equilibrado que mantém as corridas intensas, mas justas. Usar um volante, um PC de jogos de alta qualidade e uns bons auscultadores de jogos vai aumentar a imersão, garantindo que vais sentir cada detalhe. No entanto, a curva de aprendizagem acentuada significa que não é necessariamente para principiantes.

Agora vamos falar dos gráficos. O MotoGP 24 destaca-se pelas motos elegantes e pelas pistas dinâmicas; estas captam a velocidade e a atmosfera das corridas profissionais de motos.

Porque é que o escolhemos? Física realista das motos e desgaste dos pneus

Modo de carreira envolvente com equipas autênticas

A IA adaptativa equilibra o desafio e a justiça

O meu veredicto: Ideal para fãs de simulação que querem dominar as corridas de motos com verdadeira profundidade e exigências de habilidade.

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O que dizem os jogadores?

DocCharcolate ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Sou um fã ocasional do MotoGP e este é o meu jogo preferido na PS5. É muito divertido se gostares de um bom jogo de corridas que seja desafiante

10. Tokyo Xtreme Racer [O melhor clássico das corridas underground]

A nossa pontuação Enebameter 9.2/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC com Windows (através de ports de fãs/emulação) Ano de lançamento 1999 (jogo original para Dreamcast) Desenvolvedor e editor Genki, agora com versões feitas pela comunidade Características únicas Cultura japonesa das corridas em autoestradas, duelos noturnos nas autoestradas

O Tokyo Xtreme Racer oferece-te ação pura de corridas underground, livrando-te dos menus e colocando-te nas autoestradas de néon de Tóquio.

Mais de 50 carros japoneses licenciados e opções de afinação detalhadas alimentam rivalidades intensas com mais de 200 adversários controlados pela IA numa campanha com enredo.

O sistema exclusivo SP Battle substitui as voltas por uma barra de resistência que se esgota consoante o teu desempenho e a pressão a que estás sujeito. Os visuais retro conferem um charme nostálgico, tornando-o uma escolha sólida para jogadores a solo que adoram perseguições baseadas na habilidade. Embora os gráficos estejam desatualizados, o foco na competição pura e na personalização mantém o jogo atual. Claro, é um título de nicho, mas continua a ser uma excelente alternativa na categoria dos melhores jogos para PC para um jogador.

Porque é que o escolhemos Mecânica de batalha SP única para corridas intensas

Personalização aprofundada e personalidades dos rivais

Gráficos nostálgicos com uma autêntica atmosfera de corridas de rua

O meu veredicto: o Tokyo Xtreme Racer é mesmo perfeito para jogadores que procuram corridas clandestinas, focadas na habilidade e com um toque clássico.

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O que dizem os jogadores?

Ex_gamer ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 É um nicho dentro de um nicho, combinado com um design de jogo muito específico, o que vai afastar o público em geral. Mesmo assim, é muito bom.

11. F1 24 [O melhor jogo de Fórmula 1 focado na precisão]

A nossa pontuação Enebameter 9.1/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S – informa Ano de lançamento 2024 Desenvolvedor e editor Codemasters Características únicas Licença oficial da F1 e da F2, manobrabilidade melhorada, carros da era híbrida

O F1 24 é um simulador de corridas que valoriza a precisão em vez da velocidade imprudente, onde cada curva e cada mudança de velocidade podem decidir o sucesso ou o fracasso da tua corrida. Não podes simplesmente abrir caminho à força até à frente; tens de planear as ultrapassagens e poupar os pneus com cuidado. O seu modelo de manobrabilidade melhorado garante carros mais responsivos, pelo que cada volta parece mais ponderada.

O modo Carreira é o verdadeiro ponto forte aqui. Para além das corridas, vais gerir entrevistas com a imprensa e enfrentar rivais numa temporada interligada. Tem uma sensação de vida que muitos simuladores ignoram. Jogar com um comando funciona bem, mas com um bom volante de simulação, a imersão atinge um nível totalmente diferente.

A apresentação ao estilo de transmissão televisiva aumenta a emoção, com gráficos refinados e uma atmosfera autêntica de dia de corrida, perfeita quando combinada com uma TV de jogos topo de gama. Embora não seja tão exigente como o iRacing ou o ACC, ainda assim oferece profundidade suficiente para manter os fãs dedicados de simulação envolvidos.

Porque é que o escolhemos Realismo equilibrado, sem sobrecarregar os novos jogadores

Modo de carreira envolvente com dinâmicas fora da pista

Melhorias significativas na condução em relação às versões anteriores

O meu veredicto: O F1 24 é um jogo fantástico para quem quer a intensidade das corridas de Fórmula 1 com mais acessibilidade do que os simuladores mais exigentes.

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O que dizem os jogadores?

SpiderJockey300 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Também o comprei e estou a adorar!

12. Burnout Paradise Remastered [O melhor parque de diversões de acidentes em mundo aberto]

A nossa pontuação Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Ano de lançamento 2018 Desenvolvedor e editor Criterion Games, Stellar Entertainment (Remasterizado) Características únicas Paradise City em mundo aberto, derrubadas a alta velocidade, acrobacias em rampas

O Burnout Paradise Remastered manda o realismo pelas janelas, substituindo-o por um caos glorioso e acrobacias exageradas. Paradise City é o teu parque de diversões em mundo aberto, cheio de rampas, sinais destrutíveis e atalhos escondidos, para que cada salto e cada acidente pareça um momento de grande sucesso cinematográfico.

Claro, não há muita profundidade na personalização nem variedade de carros em comparação com os títulos modernos, mas não é essa a questão aqui: o que importa é a pura emoção da velocidade e da destruição. Não exige muito dos computadores mais antigos e é perfeito para sessões rápidas; é um clássico arcade que vale a pena revisitar, especialmente quando encontras bons preços.

A remasterização mantém a diversão desenfreada do original, ao mesmo tempo que melhora os gráficos e o desempenho. As colisões desenrolam-se em câmara lenta, transformando os acidentes num espetáculo visual. O modo multijogador online permite-te participar em corridas ou desafiar amigos para batalhas de acrobacias sem qualquer dificuldade de aprendizagem significativa.

Porque é que o escolhemos? Acidentes em câmara lenta típicos do Burnout

Um mundo aberto enorme com oportunidades constantes para o caos

Acessível e com infinitas possibilidades de jogar de novo

O meu veredicto: Perfeito para jogadores que anseiam por ação de perseguição arcade exagerada, sem a pressão do realismo.

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O que dizem os jogadores?

PANDERPONDi ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 O ponto forte do jogo é o mundo aberto. Podes jogar a campanha, mas mesmo essa é, na maior parte das vezes, uma série de pontos de passagem onde és tu que definis o teu próprio percurso

13. Dirt 5 [A melhor diversão em corridas off-road cheias de energia]

A nossa pontuação Enebameter 8.8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S – informa Ano de lançamento 2020 Desenvolvedor e editor Codemasters Cheshire Características únicas Corridas todo-o-terreno ao estilo de ralis, opção de ecrã dividido para quatro jogadores

O Dirt 5 celebra a alegria desregrada das corridas todo-o-terreno, dando prioridade à diversão em vez de uma simulação rigorosa. Desde derrapagens no gelo a subidas em colinas lamacentas, cada corrida parece uma nova aventura. O sistema de condução é acessível, por isso podes entrar na ação sem precisares de dominar física complexa.

O tempo dinâmico rouba a cena: num minuto estás a acelerar sob o sol, no outro estás a derrapar numa tempestade de neve. Embora não tenha a profundidade do Dirt Rally ou do ACC em termos de realismo, compensa isso com variedade e pura diversão. A estrutura descontraída do modo carreira mantém-te numa busca constante pelo próximo desafio divertido, sem te deixar entediado.

Os gráficos destacam-se com cores vivas, ao estilo de um festival, e uma iluminação dramática que mantêm o tom animado. O modo multijogador em ecrã dividido acrescenta um valor extra às competições no sofá.

Porque é que o escolhemos Condução fora de estrada acessível, mas gratificante

Efeitos meteorológicos impressionantes e estilo visual marcante

Grande variedade de eventos e tipos de pistas

O meu veredicto: O Dirt 5 é ideal para jogadores que procuram emoção fora de estrada, fácil de começar a jogar e difícil de largar.

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O que dizem os jogadores?

Gacrux9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 É um jogo giro e divertido. Só gostava que a IA fosse melhor, porque mesmo nos níveis de dificuldade mais altos o jogo é bastante fácil.

14. Need For Speed Heat [As melhores corridas de alto risco, de dia e de noite]

A nossa pontuação Enebameter 8.7/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS4, Xbox One Ano de lançamento 2019 Desenvolvedor e editor Ghost Games Características únicas Ciclo de corridas dia/noite, reputação nas ruas

O Need for Speed Heat divide a ação entre corridas oficiais durante o dia e event os de rua ilegais à noite. Durante o dia, o objetivo é ganhar dinheiro para fazer melhorias, enquanto à noite a tensão aumenta com perseguições policiais agressivas. Quanto mais correres à noite, mais alto fica o teu nível HEAT: e mais implacáveis se tornam os polícias.

A personalização é um dos pontos fortes: permite-te ajustar o desempenho, a condução e o aspeto visual para tornares cada carro à tua medida. É estilo e substância em igual medida. A condução é ao estilo arcade, mas beneficia da utilização de um volante, especialmente para jogadores que querem um controlo mais preciso em perseguições a alta velocidade.

Embora a história pareça um pouco fraca e a IA dos polícias possa ser inconsistente, a emoção de alternar entre o jogo estratégico durante o dia e o caos total à noite mantém o jogo emocionante. Os gráficos repletos de néon e a banda sonora vibrante captam na perfeição a atmosfera underground.

Porque é que o escolhemos A estrutura dupla dia/noite traz variedade

Opções de personalização avançadas

Jogabilidade intensa com perseguições policiais

O meu veredicto: O Need for Speed Heat é um jogo de corridas espetacular e acelerado, feito para jogadores que procuram adrenalina com estilo a condizer.

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O que dizem os jogadores?

Candid-Check-5400 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 É um jogo fixe e muito melhor do que o Unbound e o Payback. Além disso, está frequentemente em promoção a um preço ridículo. Recomendo a 100%.

15. Forza Motorsport [Melhor simulação de corridas em circuito da próxima geração]

A nossa pontuação Enebameter 8.6/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Xbox Series X/S informo Ano de lançamento 2023 Desenvolvedor e editor Turn 10 Studios Características únicas Simulador focado nas pistas, circuitos digitalizados a laser, física de condução realista

A reformulação do Forza Motorsport 2023 volta ao essencial das corridas em circuito, colocando-te a ti e ao teu carro perante pistas que punem cada erro. Cada veículo tem uma sensação distinta, com mudanças na distribuição de peso e na aderência que consegues sentir volta a volta. Com a configuração certa para simulação de corridas, posso garantir-te que é uma experiência profundamente imersiva.

O modo para um jogador centra-se em aperfeiçoar as tuas habilidades e afinar os carros para um desempenho máximo. Online, os sistemas avançados de emparelhamento e penalizações recompensam a condução limpa e incentivam corridas competitivas, mas respeitosas. É mais um passo em direção às plataformas de simulação profissionais, mas continua acessível para quem está a dar os primeiros passos.

Visualmente, é de tirar o fôlego, com superfícies de pista detalhadas, iluminação dinâmica e transições meteorológicas realistas. Dito isto, alguns fãs acham que o conteúdo disponível é mais escasso do que o esperado no lançamento – esperemos que futuras melhorias e atualizações de conteúdo venham a preencher essa lacuna.

Porque é que o escolhemos? Condução precisa e realista, com boa resposta

Multijogador competitivo com sistemas de equidade sólidos

Gráficos de última geração e ambientes dinâmicos

O meu veredicto: O Forza Motorsport é para jogadores que procuram um jogo de corridas em circuito bem acabado e focado na habilidade, que faz a ponte entre as corridas casuais e as simulações mais exigentes.

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O que dizem os jogadores?

SprocketSimulations ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 É super divertido e há imensos carros e pistas.

Perguntas frequentes