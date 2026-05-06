11 Spiele wie „The Walking Dead“ für Fans emotionaler Geschichten

Wenn dir Spiele wie The Walking Dead, dann weißt du das sicher zu schätzen tiefgründige Geschichten, emotionale Beteiligung und die Kraft der Entscheidung. Seit der Veröffentlichung von The Walking Dead Telltale Seit dem Ende der Spieleserie suchen Fans nach ähnlichen Titeln. Heute habe ich eine Reihe ähnlicher Titel zusammengestellt. Das sind Spiele voller moralische Dilemmata und schwierige Entscheidungen.

Falls Sie bereits The Walking Dead Wenn du dieses Universum vermisst und die Emotionen, die dir jedes Spiel der Reihe beschert hat, wirst du unsere Auswahl sicher zu schätzen wissen. Willkommen in einer Welt, die The The Walking DeadSpiele, wo Entscheidungen zählen und ein falscher Schritt dich daran hindert, in der Geschichte voranzukommen.

Unsere Top-Empfehlungen für Spiele wie „The Walking Dead“

Wenn du Zombies, knifflige Entscheidungen und Geschichten vermisst, die dich tief im Innersten berühren, ist unsere Top-Liste genau das Richtige für dich. Diese Spiele sind perfekt für Fans von The Walking Dead die sich für fesselnde, storybasierte Erlebnisse, emotionale Entscheidungen und intensive Überlebensherausforderungen begeistern – sei es im Kampf gegen Zombies, in feindlichen Umgebungen oder angesichts anderer Gefahren.

The Last of Us (2013) – ein einzigartiger postapokalyptischer Titel aus dem Studio Naughty Dog. Eine tiefgründige, dramatische Geschichte in einer Welt, in der der Cordyceps-Pilz Menschen in gnadenlose Zombies verwandelt. Das Leben ist seltsam (2015) – ein episodisches Abenteuerspiel mit Elementen des interaktiven Kinos. Hier beeinflusst jede deiner Handlungen den weiteren Verlauf der Geschichte. Beyond: Two Souls (2013) – ein Spiel mit Elementen eines interaktiven Dramas. Du kannst es alleine oder gemeinsam mit einem Freund spielen.

Und das ist nur ein Teil unserer Liste. Lies weiter, um noch mehr Titel zu entdecken, die dem interaktiven Spiel ähneln The Walking DeadSpielreihe.

11 Spiele wie „The Walking Dead“ – die beste Auswahl für Fans

Hast du schon alle Teile von The Walking Dead und sind auf der Suche nach etwas Neuem? Nachfolgend finden Sie eine Auswahl der 10 die besten Spiele mit einem ähnlichen Thema.

Das sind nicht nur interaktive Filme, sondern fesselnde Geschichten, schwierige moralische Entscheidungen und spannende Kämpfe. Lies weiter, um deine Spielesammlung zu erweitern.

1. The Last of Us [Die beste Reise zum emotionalen Überleben]

Unsere Bewertung 10

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Plattformen PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, Windows Erscheinungsjahr 2013 Entwickler Naughty Dog Durchschnittliche Spielzeit 15 Stunden für die Hauptgeschichte, 22–25 Stunden für den vollständigen Durchlauf Besondere Merkmale Eine starke Bindung zwischen den Figuren, packende Überlebens-Action

Dieses Spiel ist der Inbegriff der Zombie-Apokalypse. Nach der Veröffentlichung des ersten Teils wurde klar, dass die Geschichte von Joel und Ellie jede andere ersetzen könnte top-tier zombie games.

Im Mittelpunkt der Handlung stehen emotionale Beziehungen, schwierige Entscheidungen zwischen Leben und Tod und eine Welt, die aus den Fugen gerät. Fans von The Walking Dead Fans der Serie finden hier alles, was sie daran geliebt haben TWD: Schmerz, Hoffnung, Kampf und natürlich Zombies.

Warum wir uns dafür entschieden haben The Last of Us setzte neue Maßstäbe für narrative Spiele mit echtem emotionalem Gewicht. Die Beziehung zwischen Joel und Ellie, die moralische Ambivalenz und der Verfall der Welt verschmelzen zu einer Geschichte, die man nicht nur spielt, sondern auch fühlt. Es ist die Art von Spiel, die beweist, dass Story und Gameplay gleichermaßen fesseln können.

Das Spiel wird alle Fans von Überlebensspielen und postapokalyptischen Schauplätzen ansprechen. Du wirst mit echten moralischen Dilemmata und Entscheidungen konfrontiert. Und wunderschöner Grafik. Schon im Originalspiel war das Die Grafikqualität beeindruckt, besonders in offenen Bereichen. Heute ist es einer der besten Titel in der Rangliste von Die besten Survival-Horror-Spiele. Auch die Fortsetzung verdient Beachtung, obwohl sich ihr Hauptthema eher in Richtung Rache verschiebt.

Mein Fazit: The Last of Us ist hart, schonungslos und unvergesslich. Das Spiel beginnt mit ruhigen Momenten, die langsam zerbrechen, steigert sich zu Schockmomenten, ohne diese vorher anzukündigen, und lässt einen auch noch erschüttert zurück, wenn der Abspann läuft. Es ist nicht makellos, aber wenn es zuschlägt, ist es vernichtend. Wenn dir die Geschichte am wichtigsten ist und das Gameplay erst an zweiter Stelle kommt, ist dies genau das Richtige für dich.

2. Das Leben ist seltsam [Am besten geeignet für zeitbasierte narrative Entscheidungen]

Unsere Bewertung 9.9

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Plattformen Windows, Linux, macOS, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, iOS, Android, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2015 Entwickler Square Enix Durchschnittliche Spielzeit 15 bis 17 Stunden für die Hauptgeschichte, etwa 20 Stunden, wenn man alle Enden freischalten will. Besondere Merkmale Zeitrücklauf-Mechanik, emotionale Themen

Das Leben ist seltsam ist eine weitere, ebenso tragische Geschichte, die Fans der Telltale Fans der Serie und der besten interaktiven Spiele werden ihre Freude daran haben. Die Hauptfigur, ein junges Mädchen namens Max Caulfield, wird Zeugin des Mordes an ihrer Freundin Chloe, die sie seit mehreren Jahren nicht mehr gesehen hat.

Genau in diesem Moment tat sie auch entdeckt eine einzigartige Fähigkeit – die Zeit zurückzudrehen. Nun kann sie die Zukunft verändern und Ereignisse wiederholen. Das Spiel beschäftigt sich mit dem Thema des „Schmetterlingseffekts“, bei dem selbst ein noch so kleines Ereignis in der Vergangenheit massive Veränderungen in der Zukunft bewirken kann.

Warum wir uns dafür entschieden haben Das Leben ist seltsam hat denselben emotionalen Schlag in die Magengrube, der The Walking Dead Kultig. Hier werden Zombies durch Zeitreisen ersetzt, doch die menschlichen Folgen bleiben dieselben – unmögliche Entscheidungen, moralische Grauzonen und Beziehungen, die einem noch lange nach dem Abspann im Gedächtnis bleiben.

Dieses Spiel enthüllt die Bedeutung von Freundschaft, Geheimnisse, Verlust und die Akzeptanz der Bedeutung des eigenen Lebensweges. Ideal für alle, die ein ausgewogenes Spielerlebnis suchen. Wenn euch der Titel gefallen hat, solltet ihr euch unbedingt die Sammlung der Top-Spiele, die ähnlich sind wie Das Leben ist seltsam.

Mein Fazit: Das Leben ist seltsam Es trifft dich sanft, bevor es dich hart trifft. Durch die Rückspulfunktion hast du das Gefühl, die Kontrolle zu haben – bis du sie plötzlich verlierst, und genau diese Spannung ist es, die dich fesselt. Es ist chaotisch, herzlich und unvorhersehbar – genau die Art von Story-Spiel, bei der du nach dem Ende noch auf den Bildschirm starrst.

3. Beyond: Two Souls [Das beste filmische Erzähl-Erlebnis]

Unsere Bewertung 9.8

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Plattformen PlayStation 3, PlayStation 4, Windows Erscheinungsjahr 2013 Entwickler Quantic Dream Durchschnittliche Spielzeit 12–15 Stunden für die Hauptgeschichte, 20–25, wenn man alle Enden spielen will Besondere Merkmale Übernatürliche Erzählung, mehrere Enden

Beyond: Two Souls beschäftigt sich mit dem Thema übernatürlicher Geheimnisse. Im Mittelpunkt der Geschichte steht die Verbindung zwischen Jodie Holmes und einem körperlosen Wesen namens Aiden, mit dem sie seit ihrer Geburt verbunden ist.

Genau wie inSpiele wie „The Walking Dead“, alles hängt von dir ab. Hier entscheidest nur du, wem du vertraust, wie du überlebst und was du opferst. Die perfekte Wahl für alle, die eine emotionale Handlung mit einer starken Frau im Mittelpunkt entdecken möchten.

Warum wir uns dafür entschieden haben Beyond: Two Souls bewegt sich auf dem gleichen Parkett wie The Walking Dead – eine fesselnde Erzählung, wechselnde Zeitebenen und Charaktere unter Druck. Es behandelt Entscheidungen wie Narben, nicht wie Statistiken.

Eines der besten Story-Spiele besticht durch seine beiden Erzählmodi: „Remix“ und „Classic“. Im ersten Modus folgen die Kapitel einer chronologischen Reihenfolge. Die zweite Option ist interessanter: Die gesamte Geschichte ist in einzelne Episoden unterteilt. Und gerade im „Classic“-Modus kann man die Geschichte intensiver erleben. Dieser Titel wird all jenen gefallen, die auf der Suche nach dem die besten interaktiven Spiele.

Das Spiel wurde mithilfe von Motion-Capture-Technologie entwickelt. Die Hauptrollen spielten Willem Dafoe und Elliot Page.

Mein Fazit: Beyond: Two Souls zieht dich in seinen filmischen Bann und lässt dich nicht mehr los. Das Doppelleben von Jodie und Aiden wirkt wie ein emotionales Tag-Team, und wenn die Geschichte ihren Griff verstärkt, kannst du einfach nicht wegsehen. Sicher, das Gameplay zieht sich stellenweise etwas in die Länge und die Action ist nicht besonders tiefgründig, aber wenn es zündet, trifft es voll ins Schwarze. Wenn du Spiele suchst, bei denen die Geschichte im Vordergrund steht und jede Entscheidung zählt, ist dieses Spiel einen Versuch wert.

4. A Plague Tale: Innocence [Die beste Geschichte über Geschwister in einer trostlosen Welt]

Unsere Bewertung 9.7

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Plattformen Windows, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2019 Entwickler Focus Home Interactive Durchschnittliche Spielzeit 12–15 Stunden für die Hauptgeschichte, 15–17 Stunden bei vollständiger Erkundung Besondere Merkmale Geschwisterband, Tarnung, Pestratten

Eine Atmosphäre des Verfalls und der Verzweiflung, eine brutale Welt und zerbrechliche Überlebende. Wenn dir die Geschichte von Lee und Clementine gefallen hat, wirst du dasselbe Gefühl wiederfinden in Eine Pestgeschichte. In diesem Spiel geht es um eine Frau, die ihren jüngeren Bruder in einer grausamen Welt beschützt, die Schrecken und Geheimnisse verbirgt.

Das Spiel wird Fans von moralischen Dilemmata ansprechen, ebenso wie Liebhaber von Survival-Spielen, bei denen es mehr auf Heimlichkeit ankommt als darauf, Gegner mit allen möglichen Waffen auszuschalten. Es behandelt Themen wie Opferbereitschaft und Familie. Die Atmosphäre des Mittelalters wird durch die Inquisition, Pestratten und die Kriegsbedingungen perfekt wiedergegeben.

Warum wir uns dafür entschieden haben A Plague Tale: Innocence bietet eine Survival-Horror-Geschichte, die an „The Walking Dead“ emotionale Last: verzweifelte Fluchtversuche, eine Geschwisterbindung, die auf dem Prüfstand steht, und eine Welt, die im Chaos versinkt.

Das Spiel war ein großer kommerzieller Erfolg und verkaufte sich über eine Million Exemplare weltweit. Die Entwickler veröffentlichten außerdem A Plague Tale: Requiem für Konsolen der nächsten Generation.

Mein Fazit: A Plague Tale: Innocence Es führt dich durch Angst, Trauer und den Kampf ums Überleben, ohne in Explosionen und Spektakel zu verfallen. Die Rattenhorden, die Geschwisterdynamik, die trostlose mittelalterliche Kulisse – all das zieht dich in seinen Bann. Das Gameplay mag zwar geradlinig sein und die Spielzeit ist kurz, aber wenn es erst einmal in Fahrt kommt, ist es einfach umwerfend. Wenn du Spiele liebst, bei denen die Geschichte im Vordergrund steht und die Welt sich dir entgegenstellt, ist dies genau das Richtige für dich.

5. Der Wolf unter uns [Der beste Noir-Krimi mit einer dunklen Märchen-Wendung]

Unsere Bewertung 9.6

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Plattformen Windows, Xbox 360, OS X, PlayStation 3, iOS, PlayStation Vita, PlayStation 4, Xbox One, Android Erscheinungsjahr 2013 Entwickler Telltale Games Durchschnittliche Spielzeit 9–10 Stunden für die Hauptgeschichte, 11–12 Stunden bei vollständiger Erkundung. Besondere Merkmale Krimi, Themen für Erwachsene

Falls dir das Telltale Definitive Series… dann ist dies die perfekte Wahl. Wolf ist hier nicht nur ein Detektiv, sondern ein Protagonist, der von moralischen Entscheidungen hin- und hergerissen ist. Jede Folge hält die Fans in Atem. Du führst Ermittlungen durch, triffst auf Feinde und wirst selbst Teil des Universums.

Das Spiel besteht aus 5 Episoden und ist im Stil eines Noir-Abenteuers gehalten. Hier wird die Atmosphäre von Märchen in die Realität einer gefährlichen Welt übertragen. Die gesamte Serie basiert auf der Fabeln Comic-Reihe von Bill Willingham, die als Vorläufer der ursprünglichen Geschichte dient.

Warum wir uns dafür entschieden haben Der Wolf unter uns bringt genau diesen spannungsgeladenen, moralisch zwiespältigen Stil auf den Punkt, den wir so lieben in The Walking Dead. Mach dich bereit für brutale Entscheidungen, vielschichtige Charaktere und eine Unterwelt, in der es keinen sicheren Weg gibt.

Es gibt viele interaktive Dialoge, genau wie in The Walking Dead. Und jede Interaktion mit einer bestimmten Figur kann den weiteren Verlauf der Handlung beeinflussen. In 2017… wurde die Fortsetzung des Spiels angekündigt, doch das genaue Erscheinungsdatum ist noch nicht bekannt. Das Studio gibt jedoch an, dass die Entwicklung bereits im Gange ist.

Mein Fazit: Der Wolf unter uns Es zieht dich in einen Mix aus Noir und Märchen hinein und lässt dich nicht so leicht davonkommen. Die Dialoge treffen wie Ziegelsteine, die Charaktere nehmen unerwartete Wendungen, und am Ende fragst du dich, wer wirklich die Maske trägt. Es ist kurz, ja, und die Action ist minimal, aber was die Geschichte angeht? Die haut rein. Für alle, die sich nach narrativen Spielen sehnen, die dich auch nach dem Spielen noch zum Nachdenken anregen – das ist ein Muss.

6. Detroit: Become Human [Am besten geeignet für Verzweigungsoptionen und Android-Ethik]

Unsere Bewertung 9.5

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Plattformen PlayStation 4, Windows Erscheinungsjahr 2018 Entwickler Quantic Dream Durchschnittliche Spielzeit 12–15 Stunden für den Hauptdurchlauf, 20–25 Stunden, um die meisten Nebenhandlungen zu erkunden Besondere Merkmale Verzweigte Handlungsstränge, Androidenaufstand, moralische Dilemmata

In 2018, der Schöpfer von Starker Regen and Beyond: Two Souls hat das Genre der interaktiven Filme auf ein völlig neues Niveau gehoben mit Detroit: Become Human. Willkommen in der nahen Zukunft, im Jahr 2038, wo ein brillanter Wissenschaftler namens Elijah Kamski menschenähnliche Androiden entwickelt hat. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, den Menschen zu dienen: im Haushalt zu helfen, Kinder zu erziehen und beim Einkaufen zu unterstützen.

Doch die Folgen ließen nicht lange auf sich warten. Menschen verloren ihre Arbeit, und unter den Androiden tauchten Abtrünnige auf – Roboter mit freiem Willen und Intelligenz, die niemandem mehr gehorchten.

Warum wir uns dafür entschieden haben Detroit: Become Human bietet genau die Art von erzählerischer Spannung und handlungsintensivem Drama, die Fans von The Walking Dead wofür es geht. Jede Szene kann eine Wende nehmen, jeder Charakterweg verzweigt sich, und es steht nicht nur mechanisch, sondern persönlich auf dem Spiel.

Das Spiel hat drei Hauptfiguren, und wenn du als jede von ihnen spielst, erlebst du die Geschichte aus unterschiedlichen Perspektiven.

Es werden viele Entscheidungen zu treffen sein, doch das Wichtigste ist das Flussdiagramm. Nach Abschluss eines Kapitels kannst du sehen, welchen Weg du eingeschlagen hast und wie viele andere Entscheidungen möglich waren.

Wenn Sie jedoch auf der Suche nach dem Die besten Spiele wie Detroit: Become Human, sollten Sie auch in Erwägung ziehen, Starker RegenDas ist schon in Ordnung.

Mein Fazit: Detroit: Become Human Es versetzt dich in eine Zukunft, die beunruhigend nah wirkt, und lässt dich jede Entscheidung so erleben, als würdest du selbst auf dem Prüfstand stehen. Es ist filmisch, emotional, und wenn die Entscheidungen fallen, sind sie geradezu gnadenlos. Manche Handlungsstränge ziehen sich etwas in die Länge und die QTE-Momente sind nicht jedermanns Sache, aber die Kerngeschichte? Die ist unvergesslich.

7. Days Gone [Das beste Open-World-Zombie-Survival-Spiel mit Schwerpunkt auf der Handlung]

Unsere Bewertung 9.4

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Plattformen PlayStation 4, Windows, PlayStation 5 Erscheinungsjahr 2019 Entwickler Bend Studio Durchschnittliche Spielzeit 40 Stunden für die Hauptgeschichte, über 60 Stunden für den vollständigen Durchlauf (Extras, Platin) Besondere Merkmale Brutales Überleben, offene Welt, Zombiehorden

Ein weiteres Zombie-Apokalypse-Spiel, in dem du dich Horden von Infizierten stellst, eine Vielzahl von Waffen findest und eine riesige offene Welt erkundest. Und das Beste daran: Du meistert all das auf einem Motorrad.

Die Handlung ist nicht besonders kompliziert; sie lehnt sich eindeutig an mehrere bekannte Franchises an, wie zum Beispiel Ich bin Legende, The Walking Deadund28 Tage später.

Warum wir uns dafür entschieden haben Days Gone bietet dieselbe Rauheit wie The Walking Dead – Überleben unter Beschuss, moralische Opfer und eine Welt, die einem den Sieg nicht leicht macht. Draußen auf offener Straße, umgeben von ständigen Gefahren, zählt jede Entscheidung.

Im Mittelpunkt der Geschichte stehen zwei Motorradfahrer, die als freiberufliche Söldner arbeiten. Sie meiden große Siedlungen und übernehmen verschiedene Aufträge. Dies ist einer der wichtigsten Titel auf der Liste der Die besten Horrorspiele. Dein Hauptziel ist es, in dieser feindlichen Welt zu überleben.

Die wichtigste Triebfeder im Spiel ist die Hoffnung. Der Protagonist gibt nicht auf und kämpft weiter, ganz gleich, wie chaotisch die Lage um ihn herum auch sein mag.

Mein Fazit: Days Gone Es schleppt dich durch lange Phasen des Grinds und des mühsamen Vorankommens in der offenen Welt, aber wenn diese Horden von Freakern zuschlagen und sich die Welt gegen dich wendet, macht es auf brutale Weise Klick. Die Geschichte ist chaotisch, die Welt wirkt abgenutzt, und Deacons Kampf fühlt sich verdient an. Es ist nicht makellos – manche Missionen ziehen sich in die Länge, und die Karte kann sich zu groß anfühlen. Wenn du jedoch Survival-Horror mit der Freiheit offener Straßen und Einsätzen suchst, bei denen es wirklich um etwas geht, ist dieses Spiel genau das Richtige für dich.

8. Batman: Die Telltale-Serie [Die besten moralischen Dilemmata im Superhelden-Kontext]

Unsere Bewertung 9.3

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Plattformen Windows, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, iOS, Android, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2016 Entwickler Telltale Games Durchschnittliche Spielzeit 8–10 Stunden für die Hauptgeschichte, etwa 12 Stunden für den vollständigen Durchlauf Besondere Merkmale Moralische Entscheidungen, im Comic-Stil, ein Doppelleben

Uns wurde die Möglichkeit geboten, die Rolle von Batman in vielen Spielen. Aber fast immer ist er einfach nur ein Held, der ständig die Stadt rettet. In Wirklichkeit ist der Superheld jedoch eine ziemlich komplexe Figur. Ein Milliardär, der gezwungen ist, ein Doppelleben zu führen und sich Tag und Nacht mit unzähligen moralischen Dilemmata auseinanderzusetzen.

Hier,Telltale hat eine der besten Batman Spiele – wahrscheinlich genau das, worauf die Fans all die Jahre gewartet haben. Es gibt hier kaum Action; der Schwerpunkt liegt vor allem auf den Dialogen. Und jede Antwort, die du gibst, wird später Konsequenzen haben. Eine der Besonderheiten des Spiels ist der Wechsel zwischen Batman und Bruce Wayne.

Warum wir uns dafür entschieden haben Batman: Die Telltale-Serie trifft genau die gleichen Druckpunkte wie The Walking Dead: schwierige Entscheidungen, moralische Zwickmühlen und Charaktere, die sich daran erinnern, was du getan hast. Die Trennung zwischen Bruce und Batman verleiht dem Ganzen echte Handlungsfreiheit – wie du dich verhältst, verändert alles.

Das Spiel enthält Anspielungen auf neue und alte Comics über den Fledermaushelden. Aber es geht nicht nur um die Dialoge. Es gibt auch Gameplay-Abschnitte, vor allem während der nächtlichen Einsätze des Superhelden. Wenn du sehen möchtest, Batmans Wenn du das Leben aus einer neuen Perspektive betrachten möchtest, ist dieses Spiel genau das Richtige für dich.

Mein Fazit: Telltales Batman Das funktioniert, weil es Bruce Wayne zum Problem macht, das man lösen muss. Gespräche fühlen sich wie Kämpfe an, Masken spielen eine Rolle, und die Folgen sind spürbar. Die Action ist eher zurückhaltend und einige Szenen ziehen sich etwas in die Länge, aber die Entscheidungen haben Biss und die Noir-Atmosphäre bleibt bestehen. Wenn dir die Geschichte am wichtigsten ist und du willst, dass jede Szene von Konsequenzen geprägt ist, dann ist das genau das Richtige für dich.

9. Resident Evil 4 [Bestes Action-Horror-Gameplay mit straffem Tempo]

Unsere Bewertung 9.2

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Plattformen Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, macOS, iOS Erscheinungsjahr 2023 (2005) Entwickler Abteilung für die Entwicklung von Spielen für Endverbraucher 1 Durchschnittliche Spielzeit 10–12 Stunden Hauptstory, 15–20 Stunden mit Nebeninhalten, 20–25 Stunden für Perfektionisten Besondere Merkmale Action-Horror, spannungsgeladene Atmosphäre, legendäres Gameplay

In 2023, ein Remake eines der bedeutendsten Spiele der gesamten Resident Evil Die Serie wurde veröffentlicht. Die neue Version übernahm das Beste aus dem Original, aber erhielt komfortablere Steuerelemente und eine überarbeitete Spielmechanik. Das Spiel kann als eines der das Beste im TPS-Genre. Horrorfans könnten etwas enttäuscht sein. In der neuen Version haben sich die Entwickler vom klassischen Horror entfernt und sich mehr in Richtung Action orientiert.

Das Wichtigste ist, dass die Gegner hier wütender, schneller und schlauer geworden sind. Während sich die Dorfbewohner früher mit Heugabeln und Äxten noch recht vorhersehbar verhielten, weiß man heute nie so recht, was man in der nächsten Minute von ihnen zu erwarten hat.

Warum wir uns dafür entschieden haben Resident Evil 4 verbindet Überlebenskampf mit charakterbasierten Herausforderungen. Das Spiel ist schnörkellos, unerbittlich und zwingt den Spieler dazu, unter Druck echte Entscheidungen zu treffen (Munition, Routen, Risiken), während die Dynamik zwischen Leon und Ashley jede Begegnung zu einer persönlichen Angelegenheit macht.

Die neue Version macht selbst den erfahrensten Spieler fertig – aber nur im positiven Sinne. Wenn du auf der Suche nach dem das beste PC-Spiel für Einzelspieler wo man sowohl schießen als auch Rätsel lösen kann, trifft genau das zu.

Mein Fazit: RE4 ist das Vorbild für modernen Survival-Horror mit Biss. Die Kämpfe wirken taktisch und nicht einfach nur auf Bieg und Brech; jede Kugel zählt, und die richtige Positionierung ist entscheidender als das Zielen allein. Das Tempo wechselt ruckartig von Panik im Dorf zur Belagerung einer Festung, ohne dabei den Fokus zu verlieren, und die Höhepunkte treffen immer noch wie ein Vorschlaghammer. Wenn du eine Geschichte, Nervenkitzel und Kämpfe suchst, die cleveres Spielen belohnen, ist dies genau das Richtige für dich.

10. Der Wald [Der beste Survival-Horror in einer geheimnisvollen Wildnis]

Unsere Bewertung 9.1

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Plattformen Windows, PlayStation 4 Erscheinungsjahr 2018 Entwickler Endnight Games Durchschnittliche Spielzeit 12–15 Stunden für die Hauptgeschichte, 15–17 Stunden mit zusätzlichen Erkundungen Besondere Merkmale Koop-Überleben, Handwerk, kannibalische Mutanten

Kein typisches Spiel in unserem Angebot, das auf den ersten Blick recht einfach wirken mag. In Wirklichkeit verbindet es jedoch auf perfekte Weise moralische Entscheidungen mit einer gut durchdachten Geschichte, die sich um ein eine geheimnisvolle Insel, feindselige Ureinwohner, ein entführter Sohn und unterirdische Labore.

Warum wir uns dafür entschieden haben Der Wald treibt es genau die gleichen Nervenstränge an wie die besten storybasierten Survival-Spiele: Man ist unterernährt, schlecht bewaffnet und immer nur eine falsche Entscheidung von der Katastrophe entfernt. Der Reiz liegt nicht nur in den Kannibalen oder Höhlen, sondern in dem Kreislauf aus Plündern, Bauen und dem Risiko, alles auf eine Karte zu setzen, um tiefer vorzudringen. So wird aus „die Nacht überleben“ ein echter Plan und nicht nur eine Aufgabe, die man abhaken kann.

Wenn Sie auf der Suche nach dem Die besten Simulationsspiele die so ähnlich sind wie The Walking Dead, dann solltest du dir diesen Titel auf jeden Fall ansehen. Du kommst in der Geschichte nicht weiter, ohne eine sichere Siedlung zu errichten, zu lernen, wie man Wasser und Nahrung beschafft, und Waffen herzustellen, um gegen die Ureinwohner zu kämpfen.

Das Spiel bietet außerdem einen Koop-Modus, in dem du gemeinsam mit einem Freund gegen Wellen von Ureinwohnern kämpfen und die Insel erkunden kannst.

Mein Fazit: Das ist Überleben, das sich persönlich anfühlt. Das Herstellen von Gegenständen und der Aufbau der Basis geben jedem Durchlauf ein Ziel, die Höhlenexpeditionen steigern die Angst, und die Insel hält immer wieder Überraschungen bereit, selbst wenn man glaubt, bestens gerüstet zu sein. Die Kämpfe können etwas holprig sein, und das Tempo lässt nach, wenn man zu viel farmt, aber wenn man im Schein der Fackeln voranschleicht und Schritte hinter sich hört, ist die Spannung da. Wenn du Spannung, Improvisation und Einsätze suchst, die du wirklich spürst, Der Wald überzeugt nach wie vor.

11. Die Hölle, das sind wir [Das beste Action-Adventure ohne jegliche Hilfestellung]

Unsere Bewertung 9

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Plattformen Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2025 Entwickler Rogue-Faktor Durchschnittliche Spielzeit 20 Stunden für die Hauptgeschichte, etwa 30 Stunden bei vollständiger Erkundung Besondere Merkmale Keine Karte und keine Questmarkierungen, ausschließlich Nahkampfwaffen gegen übernatürliche „Hollow Walkers“, Drohnenbegleiter, nichtlineare, halboffene Welt

Du landest in Hadea – einem Land, das von einem Bürgerkrieg und einer übernatürlichen Katastrophe zerrissen ist. Du bist Rémi und kehrst in ein Land zurück, an das du dich kaum noch erinnern kannst, auf der Suche nach deinen vermissten Eltern durch Ruinen, Kriegsgebiete und die Schrecken der Zeitschleife. Vom ersten Schritt auf seinen blutgetränkten Straßen an, Die Hölle, das sind wir gibt dir keine Landkarte, sondern ein Schwert.

Die Spielmechanik verbindet Erkundung mit brutalen Nahkämpfen. Es gibt keinen Kompass, keinen leuchtenden Questpfeil – nur Hinweise aus zufällig mitgehörten Gesprächen, zerrissenen Notizen und antiken Ruinen, die es zusammenzufügen gilt.

Warum wir uns dafür entschieden haben WeilDie Hölle, das sind wir verwandelt das Horror-Survival-Genre in ein Abenteuer für Denker. Es verbindet Weltgestaltung, Emotionen und Gefahr, ohne sich auf Wegweiser oder ständige Hilfestellungen zu verlassen.

Schläge mit Wucht: Schwerter, Speere und Äxte schwingen durch monströse Gestalten, während ein Dröhnen ablenkt und schafft taktische Möglichkeiten. Manche Kämpfe ziehen sich in die Länge, und die Vielfalt der Gegner lässt im späteren Spielverlauf nach, doch die Spannung zu Beginn des Spiels ist hoch.

Meine Zeit in Hadea hat mir allein schon durch die stille Beklemmung beim Erkunden Gänsehaut bereitet (keine billigen Schreckmomente hier). In einem Moment löst man noch ein rätselhaftes Rätsel, im nächsten rennt man um sein Leben. Trotz einiger Ecken und Kanten (Kamerafehler, gelegentliche Längen) fesselt das Spiel durch seinen Ehrgeiz.

Mein Fazit: Die Hölle, das sind wir ist nicht jedermanns Sache. Es verlangt von dir, aufmerksam zu sein, dich zu verlieren und standhaft zu bleiben. Aber wenn du Horror suchst, der in dir wächst, ein Rätsel, das dich immer wieder zurückkommen lässt, und Kämpfe, die unüberlegte Schläge bestrafen, dann ist dieses Spiel genau das Richtige. Es ist chaotisch, gewagt und unvergesslich.

Kommende Spiele im Stil von „The Walking Dead“ im Jahr 2026

Wenn du auf düstere Überlebensgeschichten und verzweifelte Entscheidungen stehst, haben die nächsten Jahre einiges zu bieten. Die am meisten erwarteten Spiele von 2026 die gleiche emotionale Tiefe und das gleiche menschliche Drama besitzen, die The Walking Dead unvergesslich.

Das Blut des Dämmerungswanderers (2026) – Ein düsteres postapokalyptisches Drama, in dem Sonnenlicht tödlich ist und jede Entscheidung das Schicksal deiner zerrütteten Gruppe neu bestimmt. Stell dir eine Mischung aus Überlebensdrama und einer sich langsam entwickelnden Charaktergeschichte vor.

– Ein düsteres postapokalyptisches Drama, in dem Sonnenlicht tödlich ist und jede Entscheidung das Schicksal deiner zerrütteten Gruppe neu bestimmt. Stell dir eine Mischung aus Überlebensdrama und einer sich langsam entwickelnden Charaktergeschichte vor. Gears of War: E-Day (2026) – Ein Prequel zu der Serie, mit der alles begann. Freut euch auf eine unverfälschte, realistische Erzählweise, in der die Menschheit zum ersten Mal mit der Bedrohung durch die Locust konfrontiert wird. Weniger ausgefeilte Soldaten, dafür mehr Panik und Verluste.

– Ein Prequel zu der Serie, mit der alles begann. Freut euch auf eine unverfälschte, realistische Erzählweise, in der die Menschheit zum ersten Mal mit der Bedrohung durch die Locust konfrontiert wird. Weniger ausgefeilte Soldaten, dafür mehr Panik und Verluste. Toxic Commando (2026) – John Carpenters Interpretation des Zombie-Chaos. Es ist ein Koop-Chaos mit 80er-Jahre-Flair, klobigen Waffen und augenzwinkernden Dialogen, das das Gemetzel unterhaltsam statt düster macht.

Alle drei versprechen eine ganz eigene Interpretation von Überleben, Opferbereitschaft und Menschlichkeit unter Druck – genau das Richtige für alle, die noch immer von „The Walking Dead“endgültige Entscheidung.

Mein Gesamtfazit zu Spielen wie „The Walking Dead“

Geschichten, die von den Entscheidungen der Figuren bestimmt werden, gibt es in allen Varianten – ob Herzschmerz, Horror, Krimi oder einfach nur die ruhigen Momente zwischen den Katastrophen. Hier würde ich ansetzen, je nachdem, welche Art von emotionalem Schmerz du suchst:

Für Überlebensrealisten → The Last of Us . Brutal, realistisch und unvergesslich. Jede Kugel, jede Verbindung und jeder Verlust trifft härter, als es eigentlich sein sollte.

→ . Brutal, realistisch und unvergesslich. Jede Kugel, jede Verbindung und jeder Verlust trifft härter, als es eigentlich sein sollte. Für Theaterfreunde → Das Leben ist seltsam . Teenager-Krisen, Zeitreisen und unlösbare Dilemmata, verpackt in einer eindringlich persönlichen Geschichte, die einen nicht mehr loslässt.

→ . Teenager-Krisen, Zeitreisen und unlösbare Dilemmata, verpackt in einer eindringlich persönlichen Geschichte, die einen nicht mehr loslässt. Für Science-Fiction-Fans → Beyond: Two Souls . Übernatürliche Kräfte, eine zerrissene Zeitachse und Ellen Pages beste Leistung in einem Videospiel – chaotisch, aber unvergesslich.

→ . Übernatürliche Kräfte, eine zerrissene Zeitachse und Ellen Pages beste Leistung in einem Videospiel – chaotisch, aber unvergesslich. Für Fans mittelalterlicher Tragödien → A Plague Tale: Innocence . Ratten, Verfall und pure Menschlichkeit. Es ist düster, wunderschön und voller Momente, die einem direkt in die Magengrube treffen und an den Ton von „The Walking Dead“ erinnern.

→ . Ratten, Verfall und pure Menschlichkeit. Es ist düster, wunderschön und voller Momente, die einem direkt in die Magengrube treffen und an den Ton von „The Walking Dead“ erinnern. Für Liebhaber von Noir-Geschichten → Der Wolf unter uns. Hartgesottene Märchen mit Biss und Stil. Jede Zeile strotzt vor Spannung, und jede Entscheidung scheint nur eine Zigarette von der Katastrophe entfernt zu sein.

Egal, ob du Herzschmerz, Horror oder die harte Wahrheit suchst – auf meiner endgültigen Liste ist für jeden etwas dabei. Aber sei gewarnt: Das Überleben ist der einfache Teil, und es sind die Menschen, die die Dinge kompliziert machen.

Häufig gestellte Fragen