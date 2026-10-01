Os 20 jogos mais subestimados para descobrires em 2026

Alguns dos jogos mais subestimados continuam escondidos à vista de todos, oferecendo discretamente histórias e mecânicas únicas que ofuscam os lançamentos de maior dimensão. Estas joias esquecidas combinam criatividade, emoção e valor de rejogabilidade de formas que surpreendem até os jogadores mais experientes.

Reuni uma lista de títulos que merecem destaque este ano. Muitos destes jogos merecem mais reconhecimento por ultrapassarem limites que os grandes estúdios muitas vezes ignoram.

Estes jogos menos populares oferecem aventuras pessoais que desafiam as expectativas, com ação intensa, histórias ricas e mundos vibrantes que provam que as melhores experiências nem sempre são aquelas de que toda a gente fala .

As nossas principais escolhas de jogos subestimados

Antes de mergulharmos na lista completa, vamos destacar alguns títulos que se destacam mesmo: o tipo de jogos que redefinem o que «subestimado» realmente significa. São aqueles que devem ser vividos, não apenas jogados.

1 Hollow Knight 2017 Uma obra-prima atmosférica que oferece ação intensa, combate preciso e exploração subterrânea complexa no PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox. Buy now 2 Disco Elysium 2019 Um RPG narrativo inovador que se destaca pela profundidade psicológica, total liberdade de interpretação e um enredo inigualável nas plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch. Buy now 3 Outer Wilds 2019 Um incrível mistério cósmico preso num loop temporal infinito, onde a curiosidade leva a uma exploração sem limites por um sistema solar criado à mão, disponível para PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch. Buy now

Só estes três já provam até que ponto é profundo o buraco do coelho dos videojogos subestimados. Há mundos cheios de design arrojado, narrativas ousadas e momentos que me fizeram lembrar porque é que adoro jogar.

E a melhor parte é que estamos apenas a começar. Continua a percorrer a página para descobrir ainda mais tesouros escondidos que vais desejar ter jogado mais cedo.

Os 20 jogos mais subestimados que merecem a tua atenção

Há jogos que passam despercebidos, mas, assim que os descobres, deixam uma marca duradoura. Estas joias escondidas são a prova de que a excelência não precisa de estar sob os holofotes. Quantos destes jogos subestimados já jogaste?

1. Hollow Knight [A obra-prima da exploração atmosférica]

Tipo de jogo Metroidvania, Ação-Aventura 2D Plataformas PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One Ano de lançamento 2017 Criador(es) Team Cherry (Desenvolvedor e Editor) Características únicas Um mundo interligado desenhado à mão; combate fluido e preciso; uma história rica contada através de narrativas ambientais subtis; sistema de Amuletos personalizável Ideal para Jogadores que procuram um Metroidvania envolvente e desafiante, repleto de um mundo atmosférico e exploração minuciosa O que gostei O estilo artístico desenhado à mão, de uma beleza arrebatadora, a banda sonora excecional e a sensação gratificante de descoberta num reino enorme e interligado

À primeira vista, o Hollow Knight pode parecer um simples jogo de plataformas indie, mas é muito mais do que isso. É uma obra-prima extensa e atmosférica que oferece uma das experiências Metroidvania mais ricas e cativantes dos jogos modernos. Jogas na pele de um cavaleiro silencioso e sem nome que se aventura no reino subterrâneo em ruínas dos insetos, Hallownest, para desvendar os seus segredos antigos e derrotar a infeção que assola as suas profundezas.

O que começa por ser uma viagem tranquila por ruínas esquecidas transforma-se rapidamente num mundo imenso de ação intensa e exploração complexa. Vais lutar contra criaturas mortíferas, dominar golpes precisos com as unhas e desbloquear feitiços poderosos e habilidades de mobilidade que te permitem chegar a áreas antes inacessíveis. Cada luta contra um chefe parece merecida, exigindo reflexos rápidos e estratégia, enquanto o sistema de Amuletos personalizável te permite adaptar o teu estilo de jogo para enfrentar desafios de combate difíceis.

Visualmente, a estética 2D desenhada à mão dá vida a cada recanto de Hallownest, desde as torres molhadas pela chuva da Cidade das Lágrimas até à flora sinistra e brilhante das Terras Fúngicas. Juntamente com a banda sonora de tirar o fôlego e melancólica de Christopher Larkin, a apresentação leva-te a mergulhar profundamente na atmosfera melancólica e faz com que o mundo pareça verdadeiramente vivo e esquecido.

O Hollow Knight conta uma história não através de exposições intermináveis, mas sim através de detalhes ambientais, encontros enigmáticos com NPCs e uma tradição subtil espalhada pelas suas ruínas assombrosas. Não se trata apenas de sobreviver ao reino em ruínas, mas sim de desvendar lentamente o seu passado trágico, o que o distingue como um dos melhores jogos de ação e aventura da sua geração.

Veredicto final: O Hollow Knight está entre os melhores jogos Metroidvania de sempre, combinando sem esforço combate desafiante, um design de mundo magnífico e música inesquecível numa experiência de jogo imprescindível.

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2. Disco Elysium [A obra-prima inigualável da narrativa dos RPG isométricos]

Tipo de jogo Jogo de RPG isométrico Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Stadia Ano de lançamento 2019 (The Final Cut lançado em 2021) Criador(es) ZA/UM (Desenvolvedora e Editora) Características únicas Jogabilidade sem combate, construída em torno de 24 personalidades distintas de habilidades dentro da mente do protagonista; sistema de diálogo revolucionário; mecânica profunda do «Caixa de Pensamentos», que permite aos jogadores interiorizarem traços de caráter e filosofias Ideal para Jogadores que procuram um RPG narrativo inigualável, impulsionado por um enredo perspicaz, profundidade política e total liberdade de interpretação O que gostei A qualidade incrível da escrita, os diálogos internos fascinantes entre as tuas competências e a forma como o mundo se adapta na perfeição a quem quer que escolhas ser

Jogar o Disco Elysium é como navegar pelos caóticos meandros da mente humana enquanto tentas resolver um crime brutal. Acordas como um detetive amnésico e de ressaca no decadente bairro costeiro de Martinaise, sem te lembrares de quem és, onde estás ou onde deixaste o teu sapato.

Embora se destaque entre os melhores jogos de RPG de ação por ter reinventado completamente a forma como os jogadores interagem com a história, o Disco Elysium abandona totalmente o combate tradicional em tempo real, optando por diálogos profundos, testes de competências e exploração psicológica. Vais percorrer as ruas frias e molhadas pela chuva, a entrevistar habitantes excêntricos, a investigar um linchamento e a tentar reconstruir a tua identidade fragmentada. Cada habilidade (desde Lógica e Drama até Inland Empire) funciona como uma voz distinta a discutir na tua cabeça, a dar-te conselhos, a mentir-te ou a empurrar-te para decisões imprudentes.

Visualmente, o estilo artístico pictórico dá vida à beleza assombrosa de Revachol. Tinta descascada, calçada coberta de lama e retratos marcantes das personagens conferem ao jogo uma qualidade literária distinta. Aliado à banda sonora melancólica e atmosférica dos Sea Power e à dublagem completa em «The Final Cut», o cenário parece intensamente rico e inesquecível.

O que realmente distingue o Disco Elysium é a sua extraordinária liberdade de escolha. Podes ser um herói nobre, um desastre político radical, um malandro viciado em drogas ou um detetive trágico em busca de redenção. Cada escolha tem o seu peso, cada falhanço leva a resultados hilariante ou de partir o coração, e não há duas jogadas iguais.

Veredicto final: O Disco Elysium é uma conquista monumental na escrita de videojogos, proporcionando uma experiência de RPG inesquecível que redefine o que a escolha narrativa pode alcançar.

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3. Outer Wilds [O Mistério Atemporal do Sistema Solar]

Tipo de jogo Ação / Aventura na primeira pessoa Plataformas PC Ano de lançamento 2019 Criador(es) Mobius Digital (Desenvolvedora), Annapurna Interactive (Editora) Características únicas Um sistema solar dinâmico preso num ciclo temporal infinito, exploração autoguiada impulsionada pela curiosidade, sem níveis tradicionais nem percursos pré-definidos Ideal para Jogadores que adoram desvendar mistérios cósmicos, exploração aberta e dedução ambiental O que gostei Cada descoberta parece genuinamente merecida, transformando o próprio conhecimento na tua principal ferramenta de progressão

O Outer Wilds leva-te para um sistema solar criado à mão, preso num ciclo temporal infinito. Como o mais recente recruta da Outer Wilds Ventures, decolas numa nave espacial de madeira, armado com nada mais do que um tradutor, um «signalscope» e uma curiosidade insaciável.

Ao contrário dos jogos tradicionais, não há marcadores de missões, árvores de habilidades nem armas para desbloquear. O progresso está inteiramente ligado à tua própria compreensão do cosmos. A cada 22 minutos, o sistema solar reinicia, permitindo-te experimentar livremente e aventurar-te em corpos celestes perigosos para reconstituir a trágica história dos Nomai.

Desde a crosta em ruínas de Brittle Hollow até às profundezas aterradoras de Dark Bramble, cada planeta é um ecossistema vivo e em evolução, moldado pela física em tempo real. O jogo trata-te com imenso respeito, deixando-te traçar o teu próprio caminho para quebrar o ciclo.

A banda sonora acústica serena, combinada com a beleza impressionante e o medo existencial do espaço profundo, cria uma viagem única de pura descoberta.

Veredicto final: «Outer Wilds» é uma conquista monumental no design de jogos, uma odisseia intelectual inesquecível que redefine o que a exploração de mundo aberto pode ser.

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4. Ori e a Floresta Cega [Um Metroidvania visualmente deslumbrante e emocionante]

Tipo de jogo Metroidvania, jogo de plataformas 2D Plataformas PC, Xbox One, Nintendo Switch Ano de lançamento 2015 Criador(es) Moon Studios (Desenvolvedora), Microsoft Studios (Editora) Características únicas Arte pintada à mão, banda sonora totalmente orquestrada, mecânica de salvamento «Soul Link», jogabilidade de plataformas fluida com a habilidade única «Bash» Ideal para Jogadores que procuram uma narrativa emocionante combinada com jogabilidade de plataformas desafiante e de precisão e arte de tirar o fôlego O que eu gostei A mecânica de movimentos fluida e o prólogo comovente que te prende logo à história

O «Ori e a Floresta Cega»» conta a história profundamente comovente de um jovem espírito guardião destinado a restaurar a floresta moribunda de Nibel. O que começa por ser uma narrativa suave e comovente transforma-se rapidamente numa experiência exigente ao estilo Metroidvania, repleta de plataformas desafiantes e ambientes vibrantes.

Movimentar-te no Ori é pura alegria. À medida que desbloqueias novas capacidades, como a icónica habilidade «Bash», que te permite impulsionar-te a partir de inimigos e projéteis, o mundo torna-se o teu parque de diversões. Cada sequência de fuga põe à prova os teus reflexos, sem margem para erros, tendo como pano de fundo um cenário deslumbrante pintado à mão.

Acompanhado por uma banda sonora inesquecível e totalmente orquestrada, o jogo equilibra momentos de exploração serena com perigos ambientais de alto risco que te mantêm constantemente envolvido.

Veredicto final: «Ori e a Floresta Cega»» é uma obra-prima de design visual e precisão nas plataformas, proporcionando uma viagem emocional que todos os fãs de jogos de ação e aventura têm de experimentar.

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5. Pentiment [Um Mistério Histórico Ilustrado]

Tipo de jogo Aventura narrativa / RPG histórico Plataformas PC, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PS4, PS5 Ano de lançamento 2022 Criador(es) Obsidian Entertainment (Desenvolvedora), Xbox Game Studios (Editora) Características únicas Estilo artístico inspirado nos manuscritos iluminados e xilogravuras do século XVI; grande rigor histórico do início da Era Moderna; escolhas que abrangem décadas sem uma única resposta «certa» definitiva Ideal para Entusiastas de história, fãs de mistérios baseados na narrativa e jogadores que apreciam uma narrativa artística O que gostei O som evocativo da tinta a riscar o pergaminho e a forma como as tuas escolhas têm repercussões ao longo de gerações numa comunidade muito unida

«Pentiment» é uma aventura narrativa apaixonante ambientada na Baviera do século XVI, onde jogas na pele de Andreas Maler, um artista aprendiz apanhado numa teia de assassinatos, escândalos e agitação religiosa ao longo de vinte anos.

Com um estilo visual inspirado em manuscritos iluminados e nos primeiros livros impressos, o jogo obriga-te a investigar crimes sem nunca te dar certezas absolutas, deixando todo o peso da acusação exclusivamente sobre os teus ombros.

Veredicto final: Pentiment é uma obra brilhante de ficção histórica que respeita a inteligência do jogador, oferecendo uma história policial profundamente memorável que fica na tua memória muito depois de virares a última página.

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6. Death’s Door [Uma aventura de ação isométrica encantadora e desafiante]

Tipo de jogo Ação-aventura isométrica / Tipo Souls Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Ano de lançamento 2021 Criador(es) Acid Nerve (Desenvolvedora), Devolver Digital (Editora) Características únicas Joga na pele de um corvo que colhe almas num além-vida burocrático; combate intenso que mistura combate corpo a corpo, magia e flechas; personagens excêntricas combinadas com um design de mundo melancólico e atmosférico Ideal para Fãs do design clássico de masmorras ao estilo Zelda, combate responsivo e humor subtil e negro O que eu gostei O ritmo fluido de esquivar, atacar e lançar feitiços é imensamente gratificante, a par da sua incrível banda sonora

À beira da morte coloca-te na pele de um pequeno corvo cujo trabalho diário é colher as almas dos falecidos. Quando a alma que te foi atribuída é roubada por um ladrão desesperado, tens de a perseguir por um reino intocado pela morte, onde as criaturas vivem muito além do seu tempo de vida natural e se recusam a partir.

O combate acelerado combina esquivas fluidas, golpes corpo a corpo precisos e magia à distância. Cada confronto exige precisão e raciocínio rápido, oferecendo um desafio justo mas gratificante que se inspira nos RPG de ação modernos e nas aventuras clássicas com perspetiva de cima para baixo.

A exploração tem um papel crucial à medida que vas percorrendo masmorras complexas, desbloqueando atalhos e resolvendo quebra-cabeças ambientais engenhosos. O mundo está cheio de personagens memoráveis e excêntricas, e de histórias agridoces que equilibram temas sombrios com calor humano e charme.

Veredicto final: «Death’s Door – Edição Deluxe» é uma joia indie lindamente trabalhada que combina combate preciso e gratificante com uma atmosfera encantadora e um design de mundo brilhante. É um jogo absolutamente imperdível para os fãs de jogos de ação e aventura.

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7. Sleeping Dogs [O épico subestimado de artes marciais em mundo aberto]

Tipo de jogo Ação e aventura em mundo aberto Plataformas PC, PS3, Xbox 360, PS4, Xbox One, macOS Ano de lançamento 2012 Criador(es) United Front Games (Desenvolvedora), Square Enix (Editora) Características únicas Combate fluido de artes marciais combinado com parkour e tiroteios. Uma Hong Kong densa e iluminada por néon, repleta de histórias secundárias. A identidade de polícia infiltrado acrescenta suspense à narrativa Ideal para Jogadores que adoram ação, lutas corpo a corpo e ruas imersivas para explorar O que gostei Cada soco e cada perseguição pareciam vivos, o combate é intenso e a vida na cidade pulsa de energia

O «Sleeping Dogs» é um daqueles jogos que eu gostava que mais gente tivesse jogado. Este jogo é para todos vocês que curtem explorar mundos abertos com kung fu. Encaras o papel de Wei Shen, um polícia infiltrado que regressou a Hong Kong com a missão de se infiltrar na tríade Sun On Yee.

Tens de equilibrar duas vidas: manter a polícia satisfeita e subir na hierarquia do gangue. É uma questão de lealdade e traição. A tensão está presente em todas as missões. Vais dar uma sova aos criminosos com as próprias mãos.

Soco. Pontapé. Contra-ataque. Atira os vilões contra os perigos da rua: cabines telefónicas, condutas de ventilação, objetos aleatórios que encontrares. Há tiroteios, mas são mais ou menos secundários. Faz parkour por becos, persegue pelo mercado. Conduz carros, anda de bicicleta, luta a pé. Faz missões secundárias: corridas de rua, jogos de azar, até karaoke.

Visualmente, a cidade brilha. Letreiros de néon, ruas escorregadias pela chuva, reflexos a dançar no asfalto molhado. Os bairros têm uma identidade própria. Hong Kong está viva: vais passear por arranha-céus de luxo e por ruelas apertadas. As melhorias da Edição Definitiva oferecem texturas mais nítidas, melhor iluminação e mais detalhes por todo o lado.

O que faz o Sleeping Dogs destacar-se é a sensação fantástica do combate. Tem aquele ritmo fluido que talvez reconheças do Arkham, mas com golpes mais fortes e um toque de luta de rua. Os inimigos ripostam e o mundo parece ganhar vida a cada soco. É um dos melhores jogos de mundo aberto que há e, sinceramente, é simplesmente um jogo muito bom no geral.

Veredicto final: Sleeping Dogs é obrigatório para quem procura um jogo subvalorizado que bate mais forte e parece vivo. É mesmo crua e divertida, e vais sair daí com a sensação de teres descoberto algo especial.

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8. Sifu [Uma obra-prima das artes marciais e da vingança]

Tipo de jogo Beat 'em up / Ação de artes marciais Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Ano de lançamento 2022 Criador(es) Sloclap (Desenvolvedora), Kepler Interactive (Editora) Características únicas Mecânica única de envelhecimento após a morte; sistema de combate de kung fu Pak Mei profundo e baseado na habilidade; interação cinematográfica com o ambiente e controlo de multidões Ideal para Jogadores que procuram uma experiência de artes marciais desafiante e altamente técnica, que recompensa a disciplina e a prática O que gostei A sensação visceral de dominar as defesas e esquivas até que uma briga caótica se transforme numa sequência perfeita de um filme de artes marciais

O Sifu coloca-te na pele de um jovem aluno de kung fu Pak Mei numa busca implacável por vingança contra os assassinos que mataram a tua família. Passado numa cidade chinesa moderna e elegante, o jogo põe à prova a tua mestria nas artes marciais através de confrontos brutais e acelerados, onde cada soco, esquiva e defesa conta.

O que torna o Sifu verdadeiramente especial é a sua mecânica inovadora de envelhecimento. Munido de um talismã mágico, se morreres em combate ressuscitas no mesmo instante, mas à custa de envelhecer. A cada ano que passa, os teus golpes causam mais danos, mas a tua saúde máxima diminui, o que exige precisão absoluta à medida que a tua esperança de vida vai diminuindo.

O combate é fluido, estratégico e profundamente gratificante. És constantemente obrigado a lidar com multidões agressivas, a contornar obstáculos do ambiente e a improvisar com armas improvisadas, como garrafas e bastões. É uma curva de aprendizagem íngreme que transforma cada falhanço numa lição vital de disciplina.

Veredicto final: «Sifu» é uma aula magistral sobre o design de jogos de ação. O seu sistema de combate rigoroso, os ambientes atmosféricos e a mecânica de progressão implacável proporcionam uma viagem inesquecível pelo mundo das artes marciais.

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9. Titanfall 2 [A melhor campanha de FPS que deixaste escapar]

Tipo de jogo Híbrido de jogo de tiro na primeira pessoa e mecha Plataformas PC, PS4, Xbox One Ano de lançamento 2016 Criador(es) Respawn Entertainment (Desenvolvedora), Electronic Arts (Editora) Características únicas Transições fluidas entre o combate do piloto e do Titan, mobilidade com parkour e corrida nas paredes, ligação narrativa entre o piloto e o mech, design de missões que mistura ação furtiva em pequena escala com grandes cenas de combate com mechs Ideal para Jogadores que procuram um FPS de alta adrenalina com uma escala épica e emoção garantida O que gostei Aquele momento em que o BT fala pelo comunicador a meio da batalha fez-me sentir ligado ao meu mech; deixou de ser uma ferramenta e tornou-se um parceiro

O Titanfall 2 oferece a campanha de FPS mais emocionante que provavelmente já perdeste. O jogo combina magistralmente o parkour de alta velocidade com combate intenso de mechs, proporcionando uma experiência de jogo dinâmica ao longo de cada nível da campanha.

A missão que se destaca, «Effect and Cause», apresenta mecânicas inovadoras de alteração temporal que redefinem o design dos níveis e a interação do jogador. A ligação emocional entre o piloto Jack Cooper e o seu Titan, o BT-7274, desenvolve-se através da jogabilidade, não apenas nas cenas cinematográficas. A camaradagem entre ambos enriquece a narrativa, tornando cada missão pessoal e marcante.

Todas as cenas têm um aspeto incrível também. As explosões estão repletas de detalhes e os ambientes, desde cidades devastadas a selvas alienígenas, estão cheios de cor e movimento. Os gráficos acompanham na perfeição a velocidade do jogo, por isso, mesmo nos momentos mais intensos, tudo permanece nítido, elegante e ridiculamente divertido de ver em ação.

Veredicto final: O Titanfall 2 proporciona adrenalina a não parar. Acompanhar o BT nas suas missões loucas com saltos no tempo e nos tiroteios frenéticos foi o que mais gostei; é tudo o que procuro num FPS.

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10. Sunset Overdrive [Pura alegria de jogar, sem filtros]

Tipo de jogo Ação em mundo aberto Plataformas Xbox One, PC Ano de lançamento 2014 Criador(es) Insomniac Games (Desenvolvedora), Microsoft Studios (Editora) Características únicas A movimentação é o cerne do jogo: corridas nas paredes, trilhos, tirolesas e impulso constante; o medidor de estilo recompensa mortes espetaculares; um tom punk vibrante com jogabilidade irreverente Ideal para Jogadores que procuram pura alegria de movimento e ação frenética e colorida O que gostei Deslizar pelos arranha-céus enquanto disparas contra mutantes nunca pareceu tão real

O Sunset Overdrive faz-te sentir como um super-herói punk-rock a saltar de telhado em telhado a uma velocidade de loucos. Este jogo de tiros de mundo aberto e cheio de adrenalina está repleto de elementos interativos, que te levam a continuar a mover-te de formas impossíveis para manter um ímpeto imparável.

O combate está perfeitamente integrado neste sistema de movimento dinâmico. Os jogadores podem disparar enquanto deslizam ou saltam, o que acrescenta uma camada de fluidez às batalhas. O jogo valoriza a jogabilidade com estilo, com um «medidor de estilo» que aumenta à medida que os jogadores realizam proezas acrobáticas e derrotam inimigos de formas criativas.

O mundo de Sunset City é vibrante e imprevisível, repleto de imagens coloridas e de um sentido de humor peculiar. O design de som do jogo complementa a ação, combinando punk rock, música eletrónica e efeitos sonoros envolventes que se intensificam durante todas as sequências cheias de energia deste incrível jogo de plataformas.

Veredicto final: O Sunset Overdrive é uma celebração do movimento e do estilo. O seu sistema de deslocamento inovador e o combate acelerado fazem dele um título de destaque para os fãs de jogos de ação cheios de energia.

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11. The Medium [O horror único de dupla realidade]

Tipo de jogo Terror psicológico / exploração de duas realidades Plataformas PC , Xbox Series X|S, PS5, macOS, Nintendo Switch Ano de lançamento 2021 Criador(es) Bloober Team (Desenvolvedor e Editor) Características únicas Jogabilidade em dois mundos: navegação simultânea entre o mundo real e o espiritual, quebra-cabeças que abrangem ambas as dimensões, tensão constante devido às realidades em constante mudança Ideal para Jogadores que procuram um jogo de terror que os faça pensar e que os deixe inquietos a cada momento O que gostei Ao explorar duas realidades ao mesmo tempo, cada sombra e cada som pareciam amplificados; é um jogo de terror que fica na memória

The Medium é um jogo de terror psicológico que se atreve a ser diferente. Jogas na pele de Marianne, uma vidente que consegue existir simultaneamente tanto no mundo real como no mundo espiritual. Esta mecânica de realidade dupla é o cerne da jogabilidade.

O jogo divide o teu ecrã, permitindo-te navegar e resolver quebra-cabeças em ambos os reinos ao mesmo tempo, criando uma experiência única e envolvente. Capta aquela tensão psicológica assustadora que os fãs dos melhores jogos de Silent Hill têm ansiado há anos.

A atmosfera está carregada de tensão, realçada por um design de som assustador, criado em colaboração com Akira Yamaoka, famoso pela série Silent Hill. Os ambientes são meticulosamente construídos, inspirando-se nos jogos clássicos de terror psicológico.

Veredicto final: O The Medium oferece uma nova abordagem ao terror, combinando uma jogabilidade inovadora com uma narrativa cativante. É um jogo obrigatório para quem procura uma experiência de terror mais profunda e intelectual.

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12. Pilares da Eternidade [A obra-prima pura e moderna dos CRPG]

Tipo de jogo CRPG isométrico (em tempo real com pausa) Plataformas PC, OS X, Linux, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Ano de lançamento 2015 Criador(es) Obsidian Entertainment (Desenvolvedora), Paradox Interactive (Editora) Características únicas Um renascimento fiel do estilo Infinity Engine com táticas baseadas em grupos; diálogos e missões ricos em texto e interativos; construção de mundo aprofundada e sistemas de personagens e personalização Ideal para Fãs de RPGs à moda antiga, táticos e ricos em história, e jogadores que adoram mergulhar no mundo através da leitura O que eu gostei A narrativa e o combate tático combinam-se para criar aquela sensação clássica dos CRPG: uma mistura de planeamento, sofrimento e triunfo

O Pilares da Eternidade prende-te desde o primeiro momento e nunca mais te larga. Entras no mundo de Eora, um lugar repleto de mistérios, facções e perigos ocultos. Cada escolha tem peso, cada caminho importa e o que está em jogo continua a ser intenso.

O sistema de combate tático, em tempo real com pausa, exige um planeamento e uma estratégia cuidadosos, o que torna cada batalha tensa e gratificante. Um posicionamento bem pensado, combinações de habilidades e a sinergia do grupo podem virar completamente o jogo em confrontos desafiantes.

A criação de personagens é profunda e flexível. Podes moldar as habilidades, a classe e o passado do teu herói para se adequarem ao teu estilo de jogo, e o jogo desafia-te a fazer escolhas significativas. A exploração e a interação com o mundo são cruciais; vais precisar de curiosidade e de raciocínio perspicaz para teres sucesso.

Com os seus mapas complicados, tesouros escondidos e combate intenso do tipo «pausar e jogar», o jogo pode lembrar-te aqueles fantásticos jogos de exploração de masmorras, fazendo com que cada encontro pareça uma aventura de alto risco na qual realmente queres mergulhar.

Veredicto final: Pilares da Eternidade é um triunfo do design moderno dos CRPG. Histórias profundas, táticas complexas e um mundo reativo tornam este videojogo interessante a todos os níveis, mantendo-te preso ao ecrã e ansioso por explorar cada recanto e tomar cada decisão.

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13. Celeste [Uma obra-prima emocional e precisa dos jogos de plataformas]

Tipo de jogo Jogo de plataformas de precisão, aventura indie Plataformas PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, macOS, Linux Ano de lançamento 2018 Criador(es) Extremely OK Games, Ltd. / Matt Makes Games Inc. Características únicas Controlos precisos e ressurgimentos instantâneos; narrativa centrada na saúde mental, ansiedade e autoaceitação; modos opcionais «B-sides» e «Assist Mode» para desafios personalizáveis Ideal para Jogadores que procuram um jogo de plataformas preciso, com emoção, desafio e uma história inspiradora O que gostei A forma como a morte é enquadrada como um momento de aprendizagem, em vez de um fracasso, fazendo com que cada salto bem-sucedido pareça extraordinariamente merecido

O Celeste convida-te para uma viagem profundamente pessoal de escalada com a Madeline, uma jovem determinada a superar o seu conflito interior e a escalar a traiçoeira Montanha Celeste. Ao longo do caminho, a escalada física torna-se uma metáfora comovente para enfrentar a ansiedade e a depressão.

A jogabilidade oferece plataformas ultraprecisas com mecânicas de movimento intuitivas, saltos, corridas no ar e escalada de paredes. Enquanto os níveis testam o teu timing e os teus reflexos, os respawns instantâneos transformam cada tentativa num ritmo envolvente de tentativa, erro e crescimento.

Para além da campanha principal, itens secretos em forma de morango, caminhos secundários complicados e capítulos «B-side» desbloqueáveis oferecem uma enorme capacidade de rejogabilidade. Um Modo de Assistência inclusivo permite aos jogadores personalizar a dificuldade, garantindo que todos possam viver a história da Madeline sem barreiras artificiais.

Veredicto final: O Celeste é um triunfo do design de jogos indie. Combina brilhantemente uma jogabilidade concisa e gratificante com uma história comovente de autoaceitação e perseverança, tornando-o um jogo essencial para os fãs de jogos de plataformas.

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14. The Elder Scrolls III: Morrowind [Construção de um mundo rigorosa e rica em tradição]

Tipo de jogo RPG de ação Plataformas PC, Xbox Ano de lançamento 2002 Criador(es) Bethesda Game Studios (Desenvolvedora), Bethesda Softworks (Editora) Características únicas Um mundo aberto vasto e com um ambiente alienígena, situado em Vvardenfell; sistemas de facções e história bem desenvolvidos; progressão baseada em competências, sem marcadores de missões; grande ênfase na exploração e na descoberta pelo jogador Ideal para Jogadores que adoram exploração pura, um universo narrativo denso e role-play emergente O que eu gostei O mundo parece estranho da melhor maneira possível; cada viagem fora dos caminhos batidos proporcionou momentos memoráveis e descobertas autênticas

O Morrowind atira-te para o mundo estranho de Vvardenfell e não te dá assistência. Cria a tua personagem, escolhes as tuas habilidades e, depois, o jogo basicamente diz: «Boa sorte.» Sem marcadores de missões, sem tutoriais a dizer-te exatamente para onde ir. Tudo é conquistado. Exploras, falas com NPCs, lês livros e vais montando o mundo por ti próprio. É aí que a magia acontece.

Cada recanto de Vvardenfell parece estar vivo. Como sequela da série, este jogo dá continuidade ao anterior com cidades, política e facções mais ricas. As áreas selvagens escondem monstros, tesouros e uma história fascinante. O combate baseia-se na habilidade, por isso até as lutas contra os caranguejos-da-lama ficam tensas se não estiveres bem preparado.

A história é incrível. Cada personagem, livro e carta acrescenta profundidade ao mundo. Rapidamente percebes que aqui o conhecimento é poder: saber qual é a facção certa, o artefacto ou a passagem secreta pode fazer toda a diferença.

Veredicto final: Morrowind é a forma mais pura de Elder Scrolls. Desafia, recompensa e hipnotiza. Explora, experimenta, sobrevive. É um mundo que tens de conquistar, e vale a pena cada passo.

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15. Binary Domain [Confiança em equipa e ação envolvente]

Tipo de jogo Jogo de tiro na terceira pessoa Plataformas PlayStation 3, Xbox 360, PC Ano de lançamento 2012 Criador(es) Ryu Ga Gotoku Studio (Desenvolvedor), Sega (Editora) Características únicas Jogo de tiro em equipa focado nas reações dos companheiros controlados pela IA, ambientado numa Tóquio robótica inundada, com inimigos adaptáveis e uma narrativa forte de humanos contra máquinas Ideal para Jogadores que procuram um jogo de tiros com uma narrativa forte, dinâmica de esquadrão e um tom invulgar O que gostei As brincadeiras e as interações do esquadrão deram aos tiroteios um peso real; parecia um romance de ficção científica crua que podias jogar

O «Binary Domain» atira-te para uma Tóquio num futuro próximo, invadida por robôs rebeldes. Jogas na pele de Dan Marshall, um soldado rude que investiga uma empresa que está secretamente a fabricar andróides semelhantes a humanos, chamados «Hollow Children».

O ponto alto do jogo é o sistema de confiança: cada escolha, cada comando e até a forma como lutas afetam o quanto o teu esquadrão acredita em ti. E essa confiança muda tudo: o trabalho de equipa, os diálogos e até o final.

O combate é intenso e gratificante. Destruir robôs é o caos total: braços voam, circuitos lançam faíscas e quase consegues sentir o peso dos disparos. Vais agachar-te atrás de coberturas, dar ordens e melhorar o teu equipamento entre missões. O sistema de esquadrão dá o seu melhor quando a confiança está alta. Eles protegem-te melhor, respondem mais depressa e até te ouvem mesmo. Mas se fizeres asneira, eles fazem-te sentir isso.

Visualmente, é cru e cinematográfico, misturando as ruas Cyberpunk de Tóquio com ruínas em colapso e laboratórios estéreis. Não é o jogo mais bonito que existe, mas tem alma e muito mais personalidade do que a maioria dos jogos de tiro da sua época.

Veredicto final: O «Binary Domain» mantém-te na expectativa sobre quem é humano e quem não é, e aqueles momentos com as «Hollow Children» são de loucos. O sistema de confiança torna cada tiroteio pessoal, transformando este jogo de tiro em equipa num jogo genuinamente bom e com uma profundidade surpreendente.

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16. Alpha Protocol [O RPG definitivo de espionagem, escolhas e consequências]

Tipo de jogo RPG de espionagem / RPG de ação Plataformas PC, Xbox 360, PlayStation 3 Ano de lançamento 2010 Criador(es) Obsidian Entertainment (Desenvolvedora), Sega (Editora) Características únicas As escolhas de diálogo influenciam as missões, as alianças e a reputação global; várias formas de te infiltrares; RPG de espionagem com ênfase nas consequências e na rejogabilidade Ideal para Jogadores que querem histórias de espionagem com ramificações, onde nada está pré-determinado O que eu gostei Cada conversa fez-me suster a respiração, parece mesmo que estás a fazer espionagem a sério

O Alpha Protocol é um RPG de espionagem que te faz entrar no papel. Cada missão, cada conversa, cada escolha que fazes molda o mundo à tua volta. As tuas decisões moldam a narrativa, alteram alianças e determinam o destino de personagens e nações. Este jogo desafia-te a pensar, a tomar decisões e a viver com as consequências.

O sistema de diálogo é dinâmico e interativo, permitindo-te abordar as interações com diferentes atitudes: profissional, diplomático ou agressivo. Estas escolhas influenciam a forma como as personagens te veem, abrindo novos caminhos ou fechando outros. Nenhuma conversa é mera encheção de espaço; cada uma pode mudar o rumo da tua missão ou de toda a história.

O combate é uma mistura de furtividade, estratégia e ação. Podes entrar a disparar, passar despercebido pelos inimigos ou usar dispositivos e hacking para ser mais esperto que os teus adversários. O jogo oferece várias formas de abordar cada situação, valorizando a criatividade e a adaptabilidade.

Veredicto final: Alpha Protocol é uma verdadeira lição sobre escolhas e consequências. Se gostas de narrativas complexas e de tomar decisões táticas, vais ficar viciado desde a primeira até à última missão, sempre na ponta da cadeira.

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17. Enslaved: Odisseia para o Oeste [Uma aventura sublime centrada nas personagens]

Tipo de jogo Ação e aventura / Jogo de plataformas Plataformas PS3, Xbox 360, PC Ano de lançamento 2010 Criador(es) Ninja Theory (Desenvolvedora), Namco Bandai Games (Editora) Características únicas Mecânica sólida de dois personagens com sinergia entre o Monkey e a Trip; plataformas e combate cinematográficos; narrativa emocionante com foco na ligação entre as personagens Ideal para Jogadores que adoram ação orientada pela narrativa com emoção O que gostei A química entre as personagens transformou cada luta e cada cena cinematográfica em algo significativo

Enslaved: Odisseia para o Oeste é um jogo de ação e aventura linear e visualmente deslumbrante, centrado na ligação entre os seus dois protagonistas. Jogas na pele do Monkey, ágil e resistente, ajudando a Trip, uma mulher com jeito para a tecnologia, a percorrer um mundo em ruínas. A confiança, a sobrevivência e o trabalho em equipa impulsionam cada passo, tornando a relação entre os dois o coração do jogo.

A jogabilidade combina plataformas fluidas, combate acelerado e quebra-cabeças engenhosos. O cajado do Monkey serve tanto como arma de combate corpo a corpo como de longo alcance, enquanto muitos quebra-cabeças dependem da coordenação com a Trip. O timing e a estratégia são cruciais, especialmente quando usas as habilidades únicas de ambos em conjunto para superar obstáculos.

Os cenários são de tirar o fôlego. Vais encontrar paisagens exuberantes que contrastam com os vestígios da civilização, com cada área repleta de vida e personalidade. As animações das personagens, a dublagem e as cenas cinematográficas expressivas levam-te ainda mais para o meio da sua jornada. O ritmo do jogo mantém-te envolvido do início ao fim, equilibrando na perfeição ação, história e exploração.

Veredicto final: «Enslaved: Odisseia para o Oeste» combina visuais deslumbrantes com uma história comovente e centrada nas personagens. Para quem, como eu, adora histórias emocionantes e aventuras repletas de ação, este jogo cativou-me completamente do início ao fim.

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18. Prey [O jogo de ficção científica com jogabilidade aberta e temática sistémica, ambientado numa estação espacial]

Tipo de jogo Simulação imersiva / FPS Plataformas PC, PlayStation 4, Xbox One Ano de lançamento 2017 Criador(es) Arkane Studios (Desenvolvedora), Bethesda Softworks (Editora) Características únicas Poderes de realidade dupla através dos Neuromods; design de nave espacial em mundo aberto; jogabilidade emergente, que combina furtividade, táticas e habilidades alienígenas Ideal para Jogadores que procuram um jogo sandbox de ficção científica com sistemas reativos O que gostei A sensação de que os meus poderes revelavam a estação, transformando cada recanto numa oportunidade

O Prey é uma verdadeira obra-prima no design de simulações imersivas. Passado a bordo da vasta estação espacial Talos I, o jogo oferece um ambiente rico e interligado que valoriza a exploração e a resolução criativa de problemas. Os fãs de jogos de tiro acelerados vão achar que títulos como o Prey se encaixam na perfeição na coleção dos melhores jogos ao estilo do Doom.

O layout da estação permite que os jogadores enfrentem desafios de inúmeras formas, combinando as habilidades humanas com os poderes dos Typhon para encontrar soluções criativas. Esta liberdade proporciona uma experiência de jogo personalizada, em que cada decisão pode levar a resultados muito diferentes.

A narrativa desenrola-se através de elementos ambientais, gravações de áudio e e-mails, proporcionando um universo narrativo profundo que aumenta a imersão do jogador. Os inimigos Typhon, com as suas capacidades de metamorfose, acrescentam uma camada de imprevisibilidade. O ritmo do jogo mantém os jogadores em suspense, equilibrando momentos de exploração tranquila com sequências de ação intensas.

Veredicto final: «Prey» é um jogo FPS interessante que se destaca para os fãs de simulações imersivas, oferecendo um mundo rico e sistémico onde cada escolha conta. Na minha opinião, é a combinação de exploração, combate e profundidade narrativa que garante uma experiência cativante do início ao fim.

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19. Okami [Uma obra-prima da arte interativa]

Tipo de jogo Ação e aventura / mundo aberto estilizado Plataformas PS2, Wii, PC; versões em HD para PS3, PS4, Xbox One e Nintendo Switch Ano de lançamento 2006 Criador(es) Clover Studio (Desenvolvedora), Capcom (Editora) Características únicas A mecânica do «Celestial Brush» combina arte e jogabilidade, quebra-cabeças e combate, tudo integrado numa estética de pintura a tinta, mitologia japonesa e um mundo que «se pinta sozinho» à medida que o vais restaurar Ideal para Jogadores que valorizam a beleza, a criatividade e uma atmosfera envolvente mais do que mecânicas chamativas O que eu gostei Adorei desenhar uma trepadeira a meio do combate para me salvar; parecia que estava a usar magia com tinta

O Okami é uma daquelas pérolas escondidas que te toca diretamente na alma criativa. Jogas na pele de Amaterasu, a deusa do sol na forma de loba, a correr, a saltar e a abrir caminho por um mundo que parece, literalmente, ter sido pintado a tinta.

O Pincel Celestial permite-te, literalmente, desenhar o teu caminho através dos obstáculos, manipular inimigos e desferir ataques impressionantes. Cada encontro é uma oportunidade para criar, e essa é uma das razões pelas quais o Okami se destaca como um jogo de quebra-cabeças interessante.

O combate é rápido, fluido e estranhamente elegante. Em vez de te limitares a carregar aos botões, tens de traçar estratégias, sincronizar as pinceladas e encadear ataques para manter o ritmo. Usar o ambiente de forma criativa torna-se parte da diversão, e há sempre um momento de satisfação em que a tua habilidade com o pincel vira o jogo.

Os gráficos são de deixar qualquer um de boca aberta. As paisagens, as cidades e os inimigos parecem quadros vivos, cheios de cores lindas e de vida. E a banda sonora? Combina na perfeição com o mundo do jogo, misturando instrumentos tradicionais japoneses com um toque cinematográfico.

Veredicto final: O «Okami» é uma viagem inesquecível de arte e ação. Para quem adora exploração, criatividade e aventura pura, esta aventura subestimada vai ficar na tua memória muito tempo depois de terminares o jogo.

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20. Vanquish [O jogo de tiro na terceira pessoa mais dinâmico e elegante]

Tipo de jogo Jogo de tiro em terceira pessoa/ação Plataformas PlayStation 3, Xbox 360, PC, PS4, Xbox One (remasterizado) Ano de lançamento 2010 (original) Criador(es) PlatinumGames (Desenvolvedora), Sega (Editora) Características únicas Mecânica de deslize com impulso a jato que alimenta combates hiper-rápidos; ritmo de beat-’em-up misturado com a intensidade de um «bullet hell»; lutas contra chefes exageradas e cenas de ação dinâmicas Ideal para Jogadores que procuram velocidade pura ao estilo arcade e combate de tiro cheio de estilo O que gostei Deslizar em alta velocidade para o meio de um tiroteio nunca deixou de me parecer a coisa mais fixe que fiz durante toda a semana

O Vanquish é um jogo de tiro em terceira pessoa de ficção científica cheio de ação que redefine a velocidade e o estilo. A mecânica do «rocket-slide» permite-te lançares-te para um abrigo a velocidades de loucos, o que torna este jogo super divertido de jogar sozinho, a esquivar-te de balas de formas que parecem quase impossíveis.

Controla o Sam Gideon no seu fantástico Fato de Reação Aumentada, a voar por aí com reflexos de loucos. O sistema dinâmico de cobertura aumenta a dificuldade, e um único erro pode acabar contigo num instante. Cada combate é intenso, tornando este jogo numa aventura emocionante, sem pausas e a um ritmo alucinante, que incentiva os jogadores a manterem-se sempre em movimento.

O combate é intenso e fluido, combinando tiroteios tradicionais na terceira pessoa com elementos de jogos de luta. Podes usar uma variedade de armas e granadas, cada uma com características únicas e ataques corpo a corpo. O ritmo do jogo é implacável, com sequências cheias de adrenalina e batalhas contra chefes desafiantes.

Veredicto final: O Vanquish é uma verdadeira obra-prima de ação em ritmo acelerado e cheia de estilo. A sua mecânica inovadora e o ritmo implacável fazem dele um título de destaque para os amantes de jogos de tiro cheios de energia.

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O meu veredicto geral sobre os jogos mais subestimados

Na minha opinião, alguns jogos fantásticos para um jogador são feitos para os curiosos: os exploradores que anseiam por algo diferente dos habituais sucessos de bilheteira. Se és um jogador experiente cansado do barulho da corrente dominante, estes são os teus melhores pontos de entrada no mundo da grandeza subestimada.

Se gostas de explorações profundas, combates desafiantes e mundos com uma atmosfera rica, começa pelo Hollow Knight: o Hollow Knight destaca-se pela sua história subterrânea inquietante e pelas mecânicas precisas do género Metroidvania.

Se te interessas por inovação narrativa e profundidade psicológica, começa por Disco Elysium: Disco Elysium oferece uma experiência de RPG inigualável, construída inteiramente em torno do diálogo interno e da total liberdade de interpretação.

Se te atrai a pura descoberta e desvendar mistérios cósmicos, começa por Outer Wilds: Outer Wilds oferece uma aula magistral de exploração aberta, impulsionada por um sistema solar mecânico preso num loop temporal.

Se te atraem visuais deslumbrantes pintados à mão e jogos de plataformas emocionantes, começa por «Ori e a Floresta Cega»»: «Ori e a Floresta Cega»» combina movimentos precisos e uma história comovente com uma banda sonora inesquecível.

Se te atrai a precisão histórica e as histórias de detetive ao estilo de manuscritos, começa por Pentiment: Pentiment apresenta uma aventura narrativa brilhante, onde as tuas decisões têm impacto ao longo de várias gerações.

Cada um destes títulos prova que «subestimado» não significa «sem valor». Mergulha nesta lista e quem sabe não descobras o teu próximo favorito de sempre.

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Perguntas frequentes