19 jogos parecidos com o Slay The Spire para os fãs de jogos de construção de baralhos em 2026

Jogos como o Slay the Spire estão no seu melhor quando uma escolha inteligente de carta pode mudar completamente o rumo de uma jogada. É isso que me faz voltar sempre: o equilíbrio constante entre jogar pelo seguro, arriscar numa estratégia estranha e, de alguma forma, acabar com uma combinação que parece completamente desequilibrada.

Com o Slay the Spire 2 agora em Acesso Antecipado, é também uma ótima altura para ver até onde o género evoluiu. Desde o Balatro e o Monster Train 2 até opções mais sombrias como o Inscryption, todos estes jogos captam, à sua maneira, aquela sensação de «só mais uma jogada».

As nossas melhores escolhas para jogos como o Slay The Spire

Há jogos que simplesmente acertam em cheio. Misturam mecânicas inteligentes, dificuldade elevada e a liberdade de construir baralhos que podem levar-te a uma vitória impecável ou desmoronar-se com uma única jogada infeliz. Estes três são as minhas recomendações de eleição sempre que alguém me pergunta quais são os melhores jogos parecidos com o Slay the Spire.

1 Balatro 2024 Um jogo do tipo roguelike inspirado no póquer, onde crias combinações poderosas para marcar pontos com cartas e Jokers. Buy now 2 Inscryption 2021 Um jogo roguelike sombrio baseado em cartas que mistura a construção de baralhos com quebra-cabeças e terror psicológico. Buy now 3 Tainted Grail: Conquest 2021 Um jogo de fantasia sombria do género roguelike, do tipo «deckbuilder», com combate por turnos, classes de personagens e progressão ramificada. Buy now

E isso é só o começo. Continua a ler e vais descobrir 19 jogos incríveis como o Slay The Spire que levam os roguelikes de construção de baralhos por caminhos que nem imaginas.

E quanto ao Slay the Spire 2?

O Slay the Spire 2 é a tão esperada sequela do Slay the Spire e ainda está em acesso antecipado para PC.

A jogabilidade oferece imensas formas de moldar cada jogada, com personagens, habilidades e melhorias diferentes que incentivam estratégias variadas. Novos sistemas, como os Encantamentos, podem fortalecer certas definições, enquanto áreas alternativas apresentam inimigos, eventos, lojas e desafios diferentes.

Antes do lançamento em Acesso Antecipado, o Slay the Spire 2 era um dos jogos mais adicionados à lista de desejos do Steam. Podes ler esta análise joga o Slay the Spire 2 e decidir por ti mesmo se queres experimentá-lo no acesso antecipado ou se vais esperar pela versão totalmente aperfeiçoada.

Os melhores jogos semelhantes ao Slay the Spire: 19 jogos de construção de baralhos e híbridos do género roguelike

Vamos mergulhar numa análise completa de 19 alternativas ao Slay the Spire. São todas pérolas.

1. Balatro [O melhor jogo semelhante ao Slay the Spire, uma loucura alucinante com toques de póquer]

Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch, iOS, Android Ano de lançamento 2024 Mecânica principal Mãos de póquer + sinergias com o joker Estilo de jogo Partidas de roguelike em que se tenta bater recordes Semelhanças com o Slay the Spire Construção estratégica de baralhos, jogadas cada vez mais desafiantes e sinergias poderosas entre as combinações

O Balatro transforma as mãos de póquer numa corrida por pontuação ao estilo roguelike, onde os Jokers e os multiplicadores são o motor da tua jogada. É como o Slay the Spire na emoção de criar combos, mas a gestão da probabilidade substitui a IA dos monstros enquanto persegues as tuas hipóteses de vitória e aumentas a pontuação através de apostas iniciais cada vez maiores.

Em vez de jogares contra outras pessoas, estás a lutar contra o próprio sistema. Estás a construir mãos de póquer absurdas e a desbloquear Jokers selvagens que transformam a mesa num campo de batalha de números.

Cada mão é um quebra-cabeças tático; cada jogada é uma corrida contra o relógio antes que percas o controlo da matemática. És obrigado a pensar vários passos à frente e a ponderar riscos como faria numa partida de xadrez de apostas altas. A pressão aumenta a cada mão, mantendo-te viciado durante horas enquanto persegues aquela sequência de vitórias perfeita.

Os fãs no Reddit dizem que passaram horas a jogar sem se aperceberem, descrevendo-o como «a maior diversão que já tive a ficar confuso». O jogo vendeu mais de 5 milhões de exemplares até janeiro de 2025. Uma vitória bem merecida. No entanto, a alta variância pode resultar em séries «mortas» se a tua gestão dos Jokers falhar logo no início.

O que o destaca:

Lógica do póquer + meta roguelike = construção de mecânicas única

Os Jokers redefinem as jogadas; enorme potencial para combinações «descontroladas»

Ciclo de feedback rápido e gratificante com jogadas curtas e viciantes

O meu veredicto: Se adoravas construir baralhos no Slay the Spire para combos explosivos e jogadas em cadeia, o Balatro vai ser a tua próxima obsessão.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE Shop on Eneba

2. Inscryption [O melhor jogo ao estilo de Slay the Spire para quem gosta de construir baralhos assustadores e alucinantes]

Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch Ano de lançamento 2021 Mecânica principal Batalhas de cartas + sistema de sacrifício Estilo de jogo Progressão tipo roguelike orientada pela história Semelhanças com o Slay the Spire Construção de baralhos, melhorias nas cartas, gestão de recursos e escolhas arriscadas ao longo das jogadas

O Inscryption é um jogo de construção de baralhos que mistura géneros e vai mudando ao longo dos atos: do terror numa cabana ao meta-ARG. Basicamente, as tuas regras e objetivos estão sempre a mudar. É tipo o Slay the Spire, mas com uma construção de baralhos adaptativa, combinada com quebra-cabeças de salas de fuga e truques que quebram a quarta parede, o que torna cada jogada inquietante.

À primeira vista, o Inscryption parece um jogo de terror cru e alucinante. Mas depois, as paredes racham – literalmente.

Começas o jogo preso numa sala sombria, a jogar contra uma figura misteriosa usando cartas vivas.

No fundo, é um jogo roguelike de primeira, mas cada ato reescreve as regras, acrescentando reviravoltas ao combate e à narrativa. O cenário confinado e misterioso do jogo aumenta a pressão, o que transforma cada batalha de cartas num thriller psicológico de alto risco.

Este é um jogo muito apreciado: mais de 1 milhão de cópias vendidas em menos de três meses, além de avaliações no Steam «Esmagadoramente Positivas» (95–96%). Isso já diz muito. Se tivesse de apontar um ponto negativo, diria que o ritmo nos atos finais divide os jogadores que preferem o ciclo mais compacto da cabana. Mas não é nada que impeça de jogares.

O que o destaca:

A constante mudança das regras ao longo dos atos mantém as jogadas sempre novas

Os quebra-cabeças do tipo «escape room» combinam-se com o combate com cartas

A narrativa ARG/meta intensifica a sensação de desconforto

O meu veredicto: Para os fãs de Slay the Spire que procuram a emoção do desconhecido, o Inscryption permite-te mergulhar de cabeça na loucura.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE Shop on Eneba

More Games Like Inscryption GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

3. O Graal Corrompido: Conquista [O melhor jogo semelhante ao Slay the Spire para combates com cartas no universo arturiano sombrio]

Plataformas PC, PS5, Xbox Series X|S, Switch Ano de lançamento 2021 Mecânica principal Construção de baralhos + progressão de RPG baseada em classes Estilo de jogo Partidas de construção de baralho no estilo roguelike Semelhanças com o Slay the Spire Construção de baralhos por turnos, percursos ramificados, sinergias de construção e encontros cada vez mais difíceis

O Graal Corrompido: Conquista é um roguelike arturiano sombrio que combina exploração baseada em nós com construção de baralhos e personalização de personagens em várias classes. Tal como o Slay the Spire, dá prioridade à sinergia, mas integrada num ciclo de missões, criação de itens e progressão meta que remodelam cada viagem ao Wyrd.

És um cavaleiro amaldiçoado a lutar num reino arturiano em ruínas, a construir um baralho de cartas sombrias para enfrentar horrores retorcidos. Cada jogada atira-te para um novo labirinto de escolhas: o caminho que traças, a classe que dominas, os riscos que corres.

O próprio mundo transborda estilo: os cenários pintados à mão parecem ter sido arrancados de um livro de contos amaldiçoado, cada traço carregado de pavor. Essa beleza opressiva paira sobre cada batalha, pelo que cada vitória soa como um triunfo duramente conquistado e cada derrota dói o dobro.

Os fãs no Reddit destacam como as mecânicas exigentes e as escolhas narrativas se fundem numa jornada memorável. Tem uma classificação «Muito Positiva» no Steam, com mais de 7 mil avaliações no total. Uma pequena desvantagem é que o ritmo e a duração das jogadas não são para toda a gente, já que alguns jogadores preferem ciclos mais curtos.

O que o destaca:

Wyrdlands com uma atmosfera intensa + progressão no hub

Várias classes com linhas de desenvolvimento radicalmente diferentes

As escolhas de exploração alteram significativamente a dificuldade

O meu veredicto: É uma das versões mais sombrias e ricas do género de construção de baralhos, perfeita para jogadores que anseiam por estratégia e escolhas que te deixam na dúvida.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE Shop on Eneba

4. Astrea: Oráculos de seis faces [O melhor jogo semelhante ao Slay the Spire para estratégia divina baseada em dados]

Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch, iOS, Android Ano de lançamento 2023 Mecânica principal Construção de dados + Purificação/Corrupção Estilo de jogo Partidas tipo roguelike Semelhanças com o Slay the Spire Criação de combinações, progressão ramificada, jogadas aleatórias e estratégia por turnos

O Astrea: Oráculos de seis faces dá a volta à fórmula dos jogos de construção de baralhos. As tuas «cartas» são os teus dados, onde cada lançamento conta, e a tua escolha entre Purificação ou Corrupção muda o ritmo da própria luta. Um caminho purifica os inimigos com golpes precisos, o outro enche o tabuleiro com caos arriscado, mas com grandes recompensas. Cada decisão altera o equilíbrio entre a salvação e a aniquilação.

Gerir o conjunto de dados significa saber quando descartar um lançamento mau, quando arriscar para conseguir a cadeia perfeita e quando dobrar a probabilidade à tua vontade. Esse constante cabo de guerra entre controlo e acaso mantém cada batalha extremamente tensa.

A arte impressiona como um sonho febril cósmico. Imagina planetas a rachar sob torrentes de corrupção e inimigos envoltos em constelações brilhantes. É tanto um espetáculo como um jogo de estratégia incrível, e os visuais fazem com que cada movimento pareça parte de uma guerra celestial.

As críticas são unânimes: «Um roguelike de nível divino», «quase todas as jogadas te deixam com o coração na boca».

O que o destaca:

Purificação vs. Corrupção como fator-chave de risco

A criação do conjunto de dados substitui o clássico RNG de sorteio

Uma linguagem visual simples apoia turnos complexos

O meu veredicto: É uma mistura fantástica de construção de baralho: dados, apostas cósmicas e camadas estratégicas que fazem com que cada turno conte, algo único no género.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE Shop on Eneba

5. Darkest Dungeon [O melhor jogo tipo Slay the Spire para um RPG psicológico e exigente]

Plataformas PC, PS4, PS Vita, Xbox One, Switch, iOS Ano de lançamento 2016 Mecânica principal Combate em grupo + gestão do stress Estilo de jogo Expedições persistentes em masmorras do tipo roguelike Semelhanças com o Slay the Spire Combate tático por turnos, gestão de recursos, decisões de risco/recompensa e jogadas difíceis

O Darkest Dungeon leva-te a masmorras ao estilo de Lovecraft, onde o stress, as aflições e a morte permanente fazem de cada expedição uma aposta no teu destino. Tens de gerir ao pormenor tochas, amuletos e a ordem dos turnos, enquanto decides quando avançar ou desistir. Tal como o Slay the Spire, é um jogo de otimização implacável baseado em corridas.

Mais do que apenas testar as tuas habilidades de combate, o Darkest Dungeon põe a tua mente à prova. Este incrível jogo de estratégia por turnos obriga-te a gerir não só a saúde, mas também o stress, a paranóia e o trauma. Cada exploração de masmorras é um curso brutal de gestão de riscos. Os recursos esgotam-se, os amigos cedem sob pressão e uma única decisão errada pode anular horas de progresso.

A profundidade estratégica do Darkest Dungeon significa que tens de equilibrar avançar com recuar para te reorganizares, o que torna cada decisão verdadeiramente decisiva.

Os fãs que adoram os melhores jogos de exploração de masmorras vão apreciar o Darkest Dungeon, onde gerir a sanidade dos teus heróis é tão importante quanto sobreviver. O jogo tem uma classificação «Muito Positiva» no Steam (cerca de 152 mil avaliações no total, com cerca de 90% positivas). Por outro lado, os picos de dificuldade e a repetição podem parecer punitivos para quem está a começar. Mas se adoras um bom desafio, vais adorar isto.

O que o destaca:

O sistema de stress/aflição adiciona uma segunda barra de HP para a tua psique

A composição do grupo e a ordem dos turnos são tão importantes quanto os danos

As decisões de retirada têm um custo económico e emocional real

O meu veredicto: Se jogas o Slay the Spire pelas suas apostas exigentes e dificuldade implacável, o Darkest Dungeon vai acabar contigo, e vais ficar-lhe grato.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE Shop on Eneba

More Games Like Darkest Dungeon GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

6. Monster Train 2 [O melhor jogo semelhante a Slay the Spire para construção de baralhos em vários andares]

Plataformas PC, PS5, Xbox Series X|S, Switch Ano de lançamento 2025 Mecânica principal Cartas + colocação de unidades em vários andares Estilo de jogo Partidas do tipo «roguelike» com construção de baralho Semelhanças com o Slay the Spire Construção de baralhos baseada em jogadas, melhorias ao estilo «relic», sinergias poderosas e confrontos cada vez mais difíceis

O Monster Train 2 pega na dinâmica de construção de baralhos que torna o Slay the Spire tão viciante e distribui cada combate por três andares verticais. Em vez de te concentrares só nas cartas que tens na mão, também tens de decidir onde colocar as unidades, em que andar deves colocar a tua defesa mais forte e como impedir os inimigos de chegarem à tua Pira.

Essa camada extra de posicionamento faz com que cada turno pareça diferente de um jogo de construção de baralho normal. Podes construir o teu baralho em torno de novos clãs, combinar as suas mecânicas, melhorar unidades e acumular sinergias de cartas cada vez mais absurdas à medida que a jogada avança. Uma configuração que parece fraca no início pode, de repente, tornar-se uma máquina capaz de eliminar ondas inteiras antes mesmo de elas subirem um único andar.

É também uma recomendação fácil se já jogaste o Monster Train original. A sequela mantém o seu combate vertical característico, ao mesmo tempo que adiciona novos clãs, facções inimigas, desafios e modos, pelo que parece uma expansão adequada da fórmula, em vez de uma simples repetição. Foi lançado em maio de 2025 e tem atualmente uma classificação «Esmagadoramente Positiva» no Steam.

O que o destaca:

As batalhas em três andares tornam o posicionamento tão importante quanto a construção do baralho

Os novos clãs criam imensas combinações invulgares de cartas e unidades

As jogadas incentivam combinações sinérgicas cada vez mais poderosas, por vezes até absurdas

O meu veredicto: Se adoras o Slay the Spire por montares um baralho que aos poucos se transforma em algo completamente desequilibrado, o Monster Train 2 satisfaz essa mesma vontade, ao mesmo tempo que dá muito mais ênfase ao posicionamento e à gestão de unidades.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE Shop on Eneba

More Games Like Monster Train GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

7. Griftlands [O melhor jogo semelhante ao Slay the Spire para a construção de baralhos com foco na narrativa]

Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch Ano de lançamento 2021 Mecânica principal Baralhos de combate e negociação Estilo de jogo Partidas narrativas ao estilo roguelike Semelhanças com o Slay the Spire Construção de baralhos, escolhas ramificadas, melhorias de cartas e experimentação de jogada para jogada

O Griftlands é um jogo de construção de baralhos com negociação e combate, onde cada encontro pode ser resolvido com luta ou com conversa, e as relações que se criam influenciam as jogadas futuras. É parecido com o Slay the Spire na sua construção de baralhos ao estilo roguelite, mas o sistema de dois baralhos (batalha + negociação) acrescenta um conflito narrativo que faz com que as escolhas tenham impacto tanto a nível mecânico como emocional.

No Griftlands, as palavras podem ferir tanto quanto as espadas. Este é um dos melhores jogos para o Steam Deck que te dá não um, mas dois baralhos: um para o combate e outro para a negociação. A mistura de mecânicas orientadas pela história com batalhas táticas ao estilo de missões com cartas faz com que se destaque no género.

Vais recrutar aliados, gerir relações e tomar decisões difíceis que mudam o rumo da história. Cada jogada é diferente graças a elementos roguelite, como encontros aleatórios e reviravoltas inesperadas que podem definir o sucesso ou o fracasso da tua jogada a meio do caminho. Esta imprevisibilidade significa que podes passar horas só a experimentar novas cartas e combinações para superar níveis mais difíceis.

Tem uma pontuação favorável no Metacritic de 84 para PC, e a única pequena desvantagem é que alguns críticos consideraram a história e os diálogos um pouco desequilibrados em comparação com os seus excelentes sistemas. Mas isso não é nada de grave.

O que o destaca:

Os baralhos duplos (combate + negociação) influenciam os resultados

As relações duradouras remodelam os encontros futuros

Vários protagonistas = conjuntos de cartas e arcos narrativos sempre novos

O meu veredicto: Este é para os fãs de «Slay the Spire» que querem a sua estratégia envolta numa história, com encontros que se lembram de todas as tuas escolhas.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE Shop on Eneba

More Games Like Griftlands GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

8. Dicey Dungeons [O melhor jogo semelhante a Slay the Spire que combina sorte e tática]

Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch, iOS, Android Ano de lançamento 2019 Mecânica principal Lançamentos de dados + habilidades do equipamento Estilo de jogo Partidas curtas em masmorras tipo roguelike Semelhanças com o Slay the Spire Partidas por turnos, recompensas aleatórias, experimentação de definições e gestão de riscos

O Dicey Dungeons é um roguelike ágil e baseado em dados, onde as cartas de equipamento transformam os lançamentos em ações, convertendo a probabilidade na resolução de quebra-cabeças. É como o Slay the Spire para sessões rápidas: continuas a escolher e a construir a tua configuração, mas a ênfase está em manipular os dados e o equipamento para te adaptares rapidamente.

És um ser consciente a explorar masmorras cheias de monstros. À primeira vista, é descontraído: gráficos coloridos, humor encantador, mas por baixo disso, é pura estratégia. Personagens diferentes alteram drasticamente a tua mecânica de jogo, por isso cada corrida parece nova. E como a sorte tem um papel importante, a adaptação é fundamental.

O Dicey Dungeons simplifica sistemas complexos, transformando-os em encontros rápidos e divertidos. As jogadas curtas facilitam entrar no jogo para algumas rondas: uma escolha ideal para jogadores casuais ou para quem quer uma dose rápida de estratégia sem ter de dedicar muitas horas.

Os fãs sugerem-no como uma versão mais rápida e compacta em comparação com o Slay the Spire. Recebeu uma pontuação sólida de 85 no Metacritic. Uma excelente receção da crítica. Por outro lado, os picos de aleatoriedade podem impedir o progresso, a menos que te concentres bastante na mitigação.

O que o destaca:

Mais de seis classes distintas alteram radicalmente a forma de jogar com dados e equipamento

Sessões curtas e fáceis de jogar, com uma progressão sólida

Manipulação inteligente dos dados (bloqueios, viradas, duplicações, queimas)

O meu veredicto: Um primo excêntrico do Slay the Spire, movido a dados, perfeito para sessões rápidas que ainda assim têm um forte impacto tático.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE Shop on Eneba

More Games Like Dicey Dungeons GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

9. Wildfrost [O melhor jogo tipo Slay the Spire para uma estratégia adorável, mas mortal]

Plataformas PC, Switch, iOS, Android Ano de lançamento 2023 Mecânica principal Unidades de cartas + combate com contagem decrescente Estilo de jogo Partidas táticas no estilo roguelike Semelhanças com o Slay the Spire Construção de baralhos, percursos ramificados, desbloqueios e batalhas cada vez mais difíceis

O Wildfrost é um jogo tático de construção de baralhos, baseado em faixas, onde os companheiros e os contadores de tempo criam mecanismos frágeis para enfrentar invernos cada vez mais rigorosos. É um jogo ágil e enganosamente exigente. Tal como não, Slay the Spire, as jogadas dependem da sinergia na escolha das cartas. Mas aqui, os visuais fofos de mascotes escondem árvores de decisão extremamente delicadas e um controlo de ritmo de alto risco.

Estás a percorrer um mundo congelado onde o congelamento é o próprio inimigo. A jogabilidade central consiste em construir baralhos que criem sinergia com companheiros elementais e equipamento, enquanto lutas em arenas de combate com várias camadas, onde cada movimento pode mudar o rumo da batalha.

A profundidade estratégica é impressionante; tens de contar com a criação de cadeias de combinações capazes de virar o jogo. É uma abordagem inovadora ao género de construção de baralhos que exige tanto habilidade tática como adaptabilidade. Experimentar combinações e sinergias é o que importa aqui, e o design tipo roguelike significa que cada jogada oferece novos desafios e recompensas.

Os jogadores no Reddit adoram o equilíbrio entre charme e desafio. Tem avaliações «Muito Positivas» no Steam, por isso, se quiseres entrar na onda, o entusiasmo já é merecido. A única desvantagem é que o equilíbrio de dificuldade no lançamento foi criticado e ainda pode revelar-se complicado para alguns jogadores.

O que o destaca:

Sinergias entre companheiros + timing dos itens = potencial de efeito bola de neve

O controlo das faixas e as contagens decrescentes fazem do ritmo o rei

Apresentação gira, decisões difíceis

O meu veredicto: Se curtes jogos de construção de baralhos que misturam fofura com um desafio a sério, o Wildfrost é uma lufada de diversão fresca e gelada para os fãs do Slay the Spire.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE Shop on Eneba

10. Ring of Pain [O melhor jogo semelhante a Slay the Spire para exploração de masmorras com risco-recompensa]

Plataformas PC, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch Ano de lançamento 2020 Mecânica principal Encontros em masmorras baseados em cartas Estilo de jogo Jogadas roguelike geradas proceduralmente Semelhanças com o Slay the Spire Decisões por turnos, encontros aleatórios, sinergias entre itens e escolhas constantes entre risco e recompensa

O Ring of Pain leva a fórmula dos roguelikes de construção de baralhos por um caminho estranho, organizando cada masmorra como um anel de cartas. Em vez de comprar cartas e lançar ataques, deslocas-te entre inimigos, saques, saídas e perigos diretamente no anel, decidindo constantemente o que vale a pena enfrentar e o que é melhor deixar em paz.

Cada jogada dá-te informação antes de te comprometeres, incluindo as ações do inimigo e os danos potenciais, por isso a sobrevivência resume-se a ler o tabuleiro e a planear em função disso. O equipamento substitui o foco tradicional na construção de baralhos, com efeitos passivos e bónus de estatísticas a moldarem gradualmente a tua jogada em definições centradas na velocidade, defesa, veneno, explosões ou outras combinações.

As jogadas estão repletas de caminhos ramificados, masmorras especiais, itens desbloqueáveis, modos de dificuldade e uma Masmorra Diária com modificadores rotativos. A estrutura rápida por turnos facilita a experimentação, enquanto o estilo artístico sombrio e a história enigmática conferem a toda a jornada uma personalidade inquietante própria.

O que o destaca:

Os layouts circulares das masmorras transformam cada movimento numa decisão de risco-recompensa

As sinergias de equipamento podem transformar rapidamente uma jogada instável numa configuração poderosa

Turnos rápidos e ações visíveis dos inimigos mantêm a estratégia focada no posicionamento e no timing

O meu veredicto: O Ring of Pain apresenta um layout de masmorra invulgar que faz com que decisões familiares sobre saúde, saque e sobrevivência se desenrolem de uma forma refrescantemente diferente.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE Shop on Eneba

More Games Like Ring of Pain GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

11. Do outro lado do Obelisco [O melhor jogo semelhante ao Slay the Spire para batalhas de cartas multijogador]

Plataformas PC, Mac, Linux, PS5, Xbox Series X|S, Switch Ano de lançamento 2022 Mecânica principal Construção de baralhos em grupo Estilo de jogo Campanhas cooperativas do tipo roguelite Semelhanças com o Slay the Spire Combate com cartas, percursos ramificados, melhorias, chefes e combinações altamente sinérgicas

O Do outro lado do obelisco traz o modo cooperativo para a construção de baralhos ao estilo roguelike. Escolhes heróis e coordenas os turnos com amigos ou jogas sozinho. Tal como não, Slay the Spire, há a escolha de cartas com sinergia e o equilíbrio entre risco e recompensa no mapa, mas as funções de cada membro do grupo e a comunicação cooperativa criam novas camadas de planeamento.

Se queres juntar-te a amigos e mergulhar num jogo de construção de baralhos com toques de roguelike, o Do outro lado do Obelisco é a escolha certa. O que o mantém interessante é a forma como cada batalha pode dividir o foco da tua equipa: vais concentrar-te num único alvo ou espalhar o dano para controlar vários inimigos? As mecânicas em camadas fazem com que até os encontros mais curtos pareçam mini-quebra-cabeças táticos.

Ao contrário de muitos jogos de construção de baralhos para um jogador, este é um dos melhores jogos multijogador, mas as partidas a solo continuam a ter a mesma profundidade em termos de mecânicas e gestão estratégica das cartas.

O cenário de fantasia vibrante é deslumbrante e a progressão ao estilo RPG faz com que cada partida pareça diferente à medida que desbloqueias novas cartas e poderes. Recebeu mais de 12 mil avaliações só no Steam e tem uma classificação «Muito Positiva». Uma pequena desvantagem, tal como acontece com outros jogos do género, é que a curva de aprendizagem pode ser um pouco intimidante para quem está a começar. Então, estás pronto para aceitar o desafio?

O que o destaca:

Verdadeira construção de baralhos cooperativa com funções de grupo

Nós/eventos ramificados que mudam a cada jogada

Desbloqueios de heróis aprofundados mantêm os objetivos a longo prazo em andamento

O meu veredicto: «Do outro lado do Obelisco» é um jogo raro de construção de baralhos com modo multijogador que ainda garante uma jogabilidade a solo envolvente. É perfeito para os fãs de «Slay the Spire» que anseiam por trabalho em equipa.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE Shop on Eneba

More Games Like Across the Obelisk GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

12. Roguebook [O melhor jogo semelhante ao Slay the Spire para uma aventura de construção de baralhos em tabuleiro hexagonal]

Plataformas PC, Mac, Linux, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch Ano de lançamento 2021 Mecânica principal Construção de baralhos com dois heróis Estilo de jogo Partidas do tipo roguelike com exploração de mapas Semelhanças com o Slay the Spire Batalhas de cartas por turnos, relíquias, melhorias no baralho e encontros ramificados

Dos criadores de Faeria e de Richard Garfield, do Magic: The Gathering, chega o Roguebook, um jogo de construção de baralhos que leva a exploração a sério. O Roguebook combina exploração com combate: pinta um mapa hexagonal para revelar lutas e eventos enquanto geres dois heróis e baralhos interligados.

Tal como no Slay the Spire, as jogadas giram em torno de sinergias entre relíquias e sequências bem planeadas, mas a névoa de guerra do mundo exterior e as combinações de dois heróis criam novas decisões de percurso. A sinergia entre os teus heróis e o posicionamento cuidadoso durante o combate são essenciais para superar os muitos desafios difíceis do jogo.

As casas ocultas podem esconder eventos que alteram completamente o teu percurso, obrigando-te a gerir o risco como numa caça ao tesouro do tipo roguelike de alto risco. Os gráficos destacam-se pelas cores vivas e pelos detalhes, e os elementos roguelite garantem que nenhuma jogada é igual à outra. Este mapa hexagonal e o sistema de dois heróis brilham mesmo quando jogados no melhor portátil para jogos.

As conversas no Reddit chamam-lhe «uma evolução brilhante do género». A receção é extremamente positiva, mas alguns jogadores relatam pequenos problemas de estabilidade e falhas ocasionais.

O que o destaca:

Ataques em equipa com dois heróis e truques de posicionamento

Exploração do mapa que equilibra risco e recompensa

Economia de cartas e design de relíquias ajustados pelo Garfield

O meu veredicto: O Roguebook oferece-te uma abordagem nova e baseada em hexágonos à construção de baralhos, perfeita para quem quer jogar jogos como o Slay the Spire, mas anseia por exploração.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE Shop on Eneba

More Games Like Roguebook GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

13. Pirates Outlaws 2: Heritage [O melhor jogo semelhante ao Slay the Spire em termos de fusão de cartas]

Plataformas PC Ano de lançamento 2025 (Acesso Antecipado) Mecânica principal Cartas + relíquias + companheiros Estilo de jogo Partidas de estilo «roguelike» à descoberta do mar Semelhanças com o Slay the Spire Construção de baralhos, sinergias entre relíquias, percursos aleatórios e combates cada vez mais intensos

O Pirates Outlaws 2: Heritage expande o seu antecessor, um jogo de construção de baralhos com temática pirata, com um sistema de fusão de cartas que dá às melhorias do baralho uma camada extra de planeamento. Construir o teu baralho em torno de cartas compatíveis pode abrir novas possibilidades de melhoria, dando-te mais motivos para pensares bem em quais as cartas que vais manter, melhorar ou substituir ao longo do caminho.

As diferentes classes e companheiros oferecem-te mais formas de moldar a tua configuração e experimentar abordagens diferentes de uma aventura para outra. O Pirates Outlaws 2: Heritage também integra relíquias, talentos, cartas especiais e outras opções de construção de baralhos na sua progressão, dando-te bastante margem para explorar combinações diferentes.

O que o destaca:

A fusão de cartas dá mais profundidade às decisões na construção do baralho

As classes e os companheiros incentivam abordagens diferentes

Relíquias, talentos e outras melhorias criam mais possibilidades de construção

O meu veredicto: O «Pirates Outlaws 2: Heritage» é uma boa escolha para jogadores que adoram experimentar a construção de baralhos e procurar combinações mais fortes ao longo de várias partidas. O seu sistema de fusão acrescenta mais uma decisão estratégica a quase todas as cartas que recolhes.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE Shop on Eneba

14. Câmara do Vazio [O melhor jogo tipo Slay the Spire para a construção de baralhos sem dependência da sorte]

Plataformas PC, Switch, iOS, Android Ano de lançamento 2022 Mecânica principal Construção de baralhos altamente personalizável Estilo de jogo Partidas do tipo roguelike baseadas em percursos Semelhanças com o Slay the Spire Combate com cartas por turnos, melhorias tipo relíquias, escolhas de percursos e construção de baralhos bem ajustadas

O Cofre do Vazio minimiza a aleatoriedade: conjuntos de cartas restritos, edições de baralho em tempo real e ciclos de compra previsíveis tornam o planeamento fundamental. Tal como não, Slay the Spire, continuas a escolher mecânicas e a avançar pelas lutas, mas as ferramentas de informação perfeita recompensam a previsão em vez de apostas de alta variância.

Cada carta que escolhes é uma escolha tua: sem cartas de enchimento indesejadas, sem teres de rezar aos deuses do RNG. Estás a construir um baralho com um objetivo, onde crias sinergias letais e contra-ataques eficazes que funcionam exatamente como planeaste. O jogo recompensa os jogadores que pensam duas ou três jogadas à frente, em vez de apostarem em sorteios de sorte.

É um dos principais jogos independentes, criado em grande parte como um projeto de paixão pelo programador independente Josh Bruce. Também suporta o cross-save entre PC, telemóvel e Switch, para que possas começar uma partida num dispositivo e retomá-la noutro. Esse mesmo design bem pensado estende-se ao resto do jogo.

Os jogadores do Reddit adoram a liberdade e o design simples: «o roguelite de construção de baralhos mais interessante». Os fãs dos melhores jogos para um jogador vão adorar o Abóbada do Vazio pela sua abordagem sem aleatoriedade à construção de baralhos e pela estratégia profunda.

O que o destaca:

Edição do baralho e troca de cartas durante a jogada

Ciclos previsíveis de compra/descarte para um planeamento preciso

Quatro classes que incentivam estilos de jogo distintos

O meu veredicto: Um jogo de construção de baralhos elegante que confia na tua inteligência (e não no RNG) para alcançares a vitória. Pura habilidade, pura satisfação.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE Shop on Eneba

15. Gordian Quest [O melhor jogo ao estilo de Slay the Spire para batalhas táticas de cartas em equipa]

Plataformas PC, PS4, PS5, Switch Ano de lançamento 2022 Mecânica principal RPG de construção de baralhos em grupo Estilo de jogo Campanha + modos roguelite Semelhanças com o Slay the Spire Batalhas baseadas em cartas, cria sinergias, melhorias e um modo «roguelite» dedicado

A Busca de Gordian combina táticas de grupo com jogos de batalha de cartas. Tal como não, Slay the Spire, as sinergias e as relíquias são importantes, mas a sequência de vários heróis transforma as definições em cadeias devastadoras. É uma mistura de D&D com a construção de baralhos.

Lideras um grupo de heróis, cada um com a sua própria classe, habilidades e estilo de jogo, onde eles gerem cuidadosamente o equipamento para tirar o máximo partido de cada vantagem na batalha. Desbloquear habilidades tem a ver com criar sequências em que um herói prepara o golpe perfeito para outro.

A arte aposta na fantasia clássica – armaduras detalhadas e inimigos que parecem ter saído diretamente de um livro de campanhas. Mas por baixo dessa estética acolhedora esconde-se profundidade: os bónus do equipamento abrem estratégias totalmente novas, e a forma como combinares o teu baralho com as habilidades do teu grupo define o sucesso da tua jogada.

Se queres aquela emoção das combinações, mas num cenário de RPG com um grupo completo, este jogo oferece-te o desafio tático e o toque de fantasia na medida certa. Tem uma classificação «Muito Positiva» no Steam, com mais de 5 mil avaliações. Uma pequena desvantagem é que a duração da campanha pode parecer um pouco longa se preferires jogadas mais rápidas.

O que o destaca:

Posicionamento no tabuleiro + timing das cartas = grandes recompensas

Árvores de habilidades profundas e saques que dão sentido à meta

Vários modos (campanha/roguelite) para diferentes estados de espírito

O meu veredicto: Se és fã de ação com construção de baralhos e queres mais do que uma simples aventura a jogar cartas, o Gordian Quest traz a ciência da formação de equipas para cada batalha.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE Shop on Eneba

16. Neoverse [O melhor jogo semelhante ao Slay the Spire para construção de baralhos em 3D]

Plataformas PC, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch Ano de lançamento 2020 Mecânica principal Construção de baralhos + sistemas de combate específicos para cada personagem Estilo de jogo Partidas de batalha de cartas no estilo roguelike Semelhanças com o Slay the Spire Construção de baralhos por turnos, encontros aleatórios, melhorias ao estilo de relíquias e jogadas focadas na construção do baralho

O Neoverse pega na fórmula familiar dos jogos roguelite de construção de baralhos e dá a cada batalha uma apresentação 3D elegante. Escolhes entre três heróis jogáveis e, depois, montas um baralho à medida das suas capacidades, habilidades e táticas preferidas, à medida que enfrentas encontros cada vez mais perigosos. As tuas definições focadas nos personagens dão a cada corrida uma identidade clara.

Há 300 cartas e mais de 100 habilidades para experimentares, além de árvores de talentos e opções de equipamento que te permitem refinar uma configuração para além das cartas que tens na mão. Os padrões de ataque dos inimigos também tornam a defesa e o timing importantes, por isso, acumular danos às cegas nem sempre te levará longe. A quantidade de personalização das definições dá aos teóricos muito com que trabalhar.

O que o destaca:

Três heróis trazem estilos e estratégias distintos de construção de baralhos

Cartas, habilidades e equipamento criam uma grande variedade de combinações

As batalhas em 3D totalmente animadas dão a cada confronto um toque visual extra

O meu veredicto: O Neoverse é uma ótima escolha se quiseres batalhas de cartas no estilo roguelite, com uma apresentação visualmente mais apelativa. Os seus três heróis e o vasto conjunto de cartas dão-te imensa liberdade para experimentares estratégias diferentes.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE Shop on Eneba

17. Bandeiras da Ruína [O melhor jogo semelhante ao Slay the Spire para combate em equipa]

Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch Ano de lançamento 2021 Mecânica principal Construção de baralhos de equipa + formação Estilo de jogo Campanhas no estilo roguelike Semelhanças com o Slay the Spire Construção de baralhos, batalhas por turnos, progressão ramificada e sinergias de cartas cada vez mais poderosas

O «Bandeiras da Ruína» muda a fórmula para a construção de baralhos baseada em grupos: formações, filas e turnos com vários personagens criam camadas táticas que vão além do jogo com um único herói. Tal como no «Slay the Spire», as escolhas no draft e as relíquias definem a tua jogada, mas coordenar os kits e as posições de um esquadrão transforma os encontros em quebra-cabeças de formação.

Em Bandeiras da Ruína, o foco está nas táticas de equipa, em vez da manipulação individual do baralho. Recrutas e geres uma equipa de personagens distintas com papéis únicos, combinando cartas de ataque, defesa e apoio enquanto dominas o posicionamento no campo de batalha.

A tua estratégia tem de se adaptar a meio da batalha; um único movimento errado na formação ou na sequência das cartas pode derrubar toda a tua linha. Os gráficos desenhados à mão, ao estilo de banda desenhada, criam um mundo de fantasia deslumbrante. A mecânica desafia-te a coordenar a estratégia do teu baralho com as capacidades da tua equipa para sobreviver a onda após onda de inimigos difíceis.

Os jogadores no Reddit costumam descrevê-lo como o equilíbrio perfeito entre um jogo de construção de baralhos e um RPG tático. Recebeu críticas positivas no Steam, com mais de 3 mil avaliações. A única desvantagem é que o progresso pode parecer um pouco repetitivo e o equilíbrio um pouco desigual nos níveis mais altos, mas isso não é um grande problema para quem gosta de jogabilidade desafiante.

O que o destaca:

A gestão de formações/linhas acrescenta uma profundidade semelhante à do xadrez

Vários heróis com conjuntos de cartas distintos

A sinergia transforma a preparação entre jogadas em jogadas lucrativas

O meu veredicto: O «Bandeiras da Ruína» é uma escolha fantástica para quem gosta de jogos de construção de baralhos com combate em equipas; oferece uma estratégia profunda e uma elevada capacidade de rejogabilidade, tal como o «Slay the Spire»».

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE Shop on Eneba

More Games Like Banners of Ruin GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

18. Arcanium: A Ascensão de Akhan [O melhor jogo semelhante ao Slay the Spire para uma exploração RPG de cartas em grande escala]

Plataformas PC Ano de lançamento 2022 Mecânica principal Construção de baralhos em equipa + posicionamento nas faixas Estilo de jogo Partidas de aventura tipo roguelike Semelhanças com o Slay the Spire Combate baseado em cartas, progressão ramificada, corridas aleatórias e construção de baralhos com muita sinergia

O Arcanium: A Ascensão de Akhan combina a exploração de um RPG de mundo aberto com mecânicas profundas de construção de baralhos. Mistura percursos em mapas abertos com batalhas de três heróis em faixas, pelo que as tuas escolhas macro têm repercussões nas jogadas micro. Tal como não, Slay the Spire, o cerne do jogo é a construção de baralhos e a sinergia, mas a composição do grupo e os objetivos regionais acrescentam um planeamento a longo prazo a cada corrida.

Lideras um grupo de três personagens pelas terras místicas de Arzu, onde cada batalha e cada escolha influenciam a tua jornada. O próprio mapa funciona como um tabuleiro vivo: permite-te escolher o teu próprio caminho e enfrentar encontros que podem virar a tua estratégia de cabeça para baixo.

Este jogo combina a progressão ao estilo roguelike com a recolha de recursos e estratégias de combinação de cartas que tornam cada jogada única. Como controlas vários heróis ao mesmo tempo, o posicionamento e a sinergia das habilidades tornam-se tão importantes quanto as cartas do teu baralho.

Os fãs de Slay the Spire vão apreciar a profundidade do RPG e a estratégia necessária para te adaptares a inimigos imprevisíveis e a desafios em constante evolução. Às vezes, as jogadas podem parecer longas e a jogabilidade pode ser um pouco complexa e pesada para sessões casuais.

O que o destaca:

Equipa de três heróis com sinergia de papéis e posicionamento

Mapa de exploração livre com objetivos e eventos opcionais

Grande árvore de desbloqueios para progressão a longo prazo

O meu veredicto: Para os fãs de Slay the Spire que procuram uma experiência de RPG abrangente com construção de baralhos profunda, o Arcanium oferece-te muitas recompensas e estratégia.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE Shop on Eneba

19. Lutas em espaços apertados [O melhor jogo ao estilo Joga o Slay the Spire para lutas com cartas ao estilo Matrix]

Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch Ano de lançamento 2021 Mecânica principal Cartas + posicionamento no tabuleiro Estilo de jogo Partidas táticas no estilo roguelike Semelhanças com o Slay the Spire Construção de baralhos, encontros aleatórios, melhorias nas cartas e progressão por jogadas

O Combates em espaços apertados é um jogo de artes marciais por turnos, baseado em cartas, onde o movimento, a orientação e as mortes causadas pelo ambiente transformam cada turno numa pequena cena de ação. Tal como no Slay the Spire, a seleção do baralho e a gestão de recursos moldam a tua jogada, mas as táticas espaciais transformam as mãos em derrubadas coreografadas.

És um agente secreto a executar combos de nocaute com precisão cirúrgica, a ziguezaguear entre inimigos e a usar o ambiente como arma. Cada parede, mesa e canto torna-se parte do plano que te permite fazer os inimigos ricochetearem pela sala ou encadear golpes contra vários alvos.

A estética é minimalista e elegante. A câmara enquadra as tuas ações como um coreógrafo de lutas, onde o movimento fluido assume o protagonismo, enquanto as cartas conduzem discretamente a estratégia nos bastidores. Para aproveitar ao máximo o combate cinematográfico deste jogo, joga-o no melhor monitor de jogos para obteres imagens nítidas e uma resposta rápida.

O jogo tem mais de 3,6 mil avaliações no Steam e uma classificação «Muito Positiva», por isso, se precisares de algo que te convença a jogá-lo agora, aí está. Uma possível desvantagem é que alguns jogadores podem sentir-se frustrados com os picos de dificuldade e a ordem aleatória de distribuição das cartas.

O que o destaca:

O controlo espacial e os danos ambientais têm um toque cinematográfico

A dinâmica de impulso e finalizadores recompensa jogadas precisas

Imagens nítidas e fáceis de acompanhar mantêm as táticas em destaque

O meu veredicto: Se o «Slay the Spire»» te deixou com vontade de fazer combos, o «Lutas em espaços apertados» satisfaz essa vontade com estilo e depois manda-a dar uma volta por um corredor apertado.

A propósito, dá uma olhadela nestas dicas Joga o Slay the Spire se precisares de uma ajudinha.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE Shop on Eneba

More Games Like Fights in Tight Spaces GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

O meu veredicto geral: TL;DR

Se tivesse de escolher só um, o Balatro continua a ser a minha principal recomendação. Capta na perfeição aquela sensação Joga o Slay the Spire de começar com muito pouco e, aos poucos, construir um mecanismo de combos absurdo que pode arrasar na jogada ou desmoronar-se de forma espetacular.

Melhor no geral → Balatro . Fácil de perceber, mas incrivelmente complexo assim que as sinergias começam a acumular-se.

→ . Fácil de perceber, mas incrivelmente complexo assim que as sinergias começam a acumular-se. Melhor pela história → Inscryption . A construção de baralhos é forte, mas o terror, os quebra-cabeças e as surpresas constantes são o que o tornam inesquecível.

→ . A construção de baralhos é forte, mas o terror, os quebra-cabeças e as surpresas constantes são o que o tornam inesquecível. Melhor para fãs de RPG → O Graal Corrompido: Conquista . Uma abordagem mais sombria e intensa, com classes, progressão e muito espaço para experimentares diferentes combinações.

→ . Uma abordagem mais sombria e intensa, com classes, progressão e muito espaço para experimentares diferentes combinações. Melhor para partidas mais rápidas → Dicey Dungeons. Mais rápido e leve do que o Slay the Spire, mas ainda assim cheio de decisões inteligentes e experimentação de combinações.

Na verdade, não existe um substituto perfeito para o «Slay the Spire»», e é isso que torna esta lista divertida. Alguns jogos apostam forte nas sinergias dos baralhos, outros introduzem dados, táticas de grupo, terror ou progressão de RPG, por isso há aqui muito com que te perderes em mais algumas centenas de jogadas.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE Shop on Eneba

Perguntas frequentes