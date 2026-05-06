20 jogos parecidos com o Cuphead para mais aventuras frenéticas em 2026

O Cuphead foi um dos maiores sucessos de 2017, com a sua jogabilidade precisa, gráficos impressionantes, banda sonora fantástica e dificuldade lendária, mas também há muitos jogos parecidos com o Cuphead que oferecem a mesma experiência.

Se acabaste de recuperar a tua alma, libertaste os habitantes da Ilha de Inkwell e ainda estás com vontade de mais, não estás sozinho. É por isso que preparei esta lista de 20 jogos fantásticos semelhantes ao Cuphead, de vários géneros. Espero que um destes jogos satisfaça essa tua vontade.

As nossas melhores escolhas de jogos semelhantes ao Cuphead

Todos os jogos desta lista valem definitivamente a pena dar uma vista de olhos, é verdade, mas alguns deles destacam-se claramente dos restantes:

1 Hollow Knight 2017 Este Metroidvania é uma obra-prima que consegue acertar em tudo, desde o combate até à apresentação. Buy now 2 Mega Man 11 2018 O Blue Bomber está de volta e melhor do que nunca neste título que combina a jogabilidade clássica com gráficos modernos. Buy now 3 Enter the Gungeon 2016 Um jogo roguelite de tiro em perspectiva superior que vai pôr os teus reflexos à prova ainda mais do que o Cuphead. Buy now

Mas, embora estes sejam os melhores dos melhores, talvez estejas à procura de outra coisa. Nesse caso, não te preocupes; há muito para adorar nos restantes títulos abaixo.

20 jogos parecidos com o Cuphead

Admito que «jogos semelhantes ao Cuphead» é um conceito muito abrangente. Mas, no fundo, o Cuphead resume-se a jogabilidade do tipo «correr e disparar», plataformas e um estilo artístico imediatamente reconhecível. E foi com estes três critérios que filtrei a enorme biblioteca de jogos para chegar a apenas 20 títulos.

Agora, vamos lá.

1. Hollow Knight [Melhor Desafio Metroidvania Desenhado à Mão]

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Linux, macOS, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One Ano de lançamento 2017 Criador(es) Team Cherry Tempo médio de jogo ~45 horas Pontuação no Metacritic 90

Vamos começar em grande com o Hollow Knight, um dos melhores jogos do género Metroidvania lançados na década de 2010, se não mesmo um dos melhores jogos de sempre.

Não estou a exagerar quando digo que o Hollow Knight é o Metroidvania moderno por excelência, com um mundo enorme e lindo para explorar, combates difíceis, gráficos fantásticos e uma banda sonora fantástica, tudo isto num pacote pequeno, tipo inseto.

Porque é que o escolhemos O Hollow Knight foi uma verdadeira caminhada na corda bamba com a interação de tantos elementos entre si, mas conseguiu harmonizá-los na perfeição, criando um Metroidvania por excelência. É simplesmente muito bom.

Neste jogo, vais jogar na pele do Cavaleiro, um guerreiro errante que se vê perante o reino em ruínas de Hallownest. Para descobrires exatamente qual é o teu objetivo, vais ter de te aventurares nas ruínas, falar com quem ainda lá estiver e reconstruir a história de Hallownest… tudo isto enquanto te defendes de monstros ferozes e insetos enlouquecidos em combates 2D do tipo «hack-and-slash».

Isto pode parecer básico, mas garanto-te que é tudo menos isso: o combate do Hollow Knight tem uma dificuldade quase ao nível dos jogos da série Souls. Cada batalha contra um chefe exige uma compreensão profunda do ataque e da defesa antes de conseguires vencer. Mas cada vitória conquistada com esforço abre caminho para novas ferramentas de mobilidade, armas e novos percursos, e, devagar mas com segurança, Hallownest irá revelar os seus segredos.

O meu veredicto: Hollow Knight é um jogo fantástico em todos os aspetos, com a sua mistura magistral de jogabilidade, desafio e estética. Ótimo não só para os fãs de Cuphead, mas praticamente para toda a gente.

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O que dizem os jogadores?

Fa_Ri_Do_La ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Uma verdadeira obra-prima moderna.

2. Mega Man 11 [Jogo clássico do tipo «run-and-gun», tipo o Cuphead]

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One Ano de lançamento 2018 Criador(es) Capcom Tempo médio de jogo ~10 horas Pontuação no Metacritic 82

A seguir temos o Mega Man 11, o jogo mais vendido desta série de longa data. Após um silêncio de nove anos, o Blue Bomber está de volta para nos lembrar porque é que esta franquia é tão adorada.

Na pele do Mega Man, vais continuar a correr e a disparar para avançares por desafios clássicos de chefes, fase a fase, para derrotares o vilão recorrente, o Dr. Wily. O design dos níveis neste jogo remete para os antigos jogos da NES, por isso espera muitas plataformas complicadas, truques divertidos e, sim, dificuldade.

Porque é que o escolhemos Admito que adoro quando dão uma nova vida a franquias antigas, mas o Mega Man 11 acerta em cheio em tudo o que um jogo moderno do género «run-and-gun» deve ter, mantendo ao mesmo tempo a sua identidade.

Uma novidade nesta série é o Sistema Double Gear, que acaba por ser a razão por trás da desavença entre o Light e o Wily. Claro, o Wily vai equipar os seus novos Robot Masters com esta tecnologia. Felizmente, o Dr. Light ainda tem o protótipo do Wily, o que dá ao Mega Man novas capacidades através do Sistema Double Gear: aumentos de velocidade ou disparos, em troca de sobreaquecimento.

Mas, embora o Mega Man 11 volte às raízes da série, também foi atualizado para o público moderno. Não só apresenta uns gráficos 2.5D impressionantes, como também tem opções de dificuldade, o que o torna particularmente fantástico para quem se aproxima da série pela primeira vez.

O meu veredicto: O Mega Man 11 é, se me permites a expressão, um regresso triunfante à forma. Combina habilmente a jogabilidade clássica da série com toques modernos e vai certamente ser um deleite tanto para jogadores novos como para os que regressam.

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O que dizem os jogadores?

FightingFor ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 É como se fossem os jogos do Mega Man da NES outra vez. Sim, incluindo a dificuldade.

3. Enter the Gungeon [Um jogo do tipo «bullet hell» e «roguelike», semelhante ao Cuphead]

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Linux, macOS, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Android, iOS Ano de lançamento 2016 Criador(es) Dodge Roll, Devolver Digital Tempo médio de jogo Variável Pontuação no Metacritic 82

A seguir temos o Enter the Gungeon, um jogo incrível do género «bullet hell» em que tu (e até um amigo) mergulham no Gungeon, em busca da «Arma que Pode Matar o Passado». É tão louco quanto parece.

O Enter the Gungeon é bastante simples: escolhe um Gungeoneer, percorre cada nível do Gungeon com uma jogabilidade de corrida e tiroteio vista de cima, combate todos os chefes, consegue a Arma e mata o teu Passado. Na prática, é muito mais difícil, porque os inimigos não hesitam em encher-te de buracos, os chefes têm imensos padrões de ataque complicados e até os perigos dos cenários podem tirar-te um ou dois corações. Prepara-te para morrer muitas vezes.

Porque é que o escolhemos? É muito difícil superar a jogabilidade rápida, frenética e divertida do Enter the Gungeon. Vais perder muitas vezes, é verdade, mas o estilo de jogo acelerado faz com que ficas ansioso por outra tentativa logo que fores eliminado.

Felizmente, nem tudo é mau. Cada um dos teus Gungeoneers tem as suas próprias habilidades passivas e equipamento, o que é fixe. O ponto forte do jogo, no entanto, está na enorme variedade de armas excêntricas, incluindo coisas como uma câmara e um «R» minúsculo. Ah, e também podes fazer esquivas roladas e virar mesas, por isso não há mesmo desculpa para levares um tiro.

E como o Entra no Gungeon é um jogo do tipo roguelike, oferece uma quantidade infinita de jogadas repetidas e desafiantes. Nenhuma jogada será igual à outra, desde as armas e itens passivos que encontrares até aos layouts das salas com que te vais deparar e até mesmo aos problemas de habilidade que vais enfrentar.

O meu veredicto: O Enter the Gungeon destaca-se pela sua jogabilidade concisa e dinâmica, pelo humor espirituoso e pelo valor de repetição infinito.

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O que dizem os jogadores?

needamedicbag ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Está facilmente na minha lista dos melhores jogos do género roguelike dos últimos anos.

4. Ori e a Floresta Cega [Jogo de plataformas de precisão, alternativa ao Cuphead]

A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Nintendo Switch, Xbox One Ano de lançamento 2015 Criador(es) Moon Studios, Microsoft Studios Tempo médio de jogo ~12 horas Pontuação no Metacritic 88

A seguir temos o «Ori e a Floresta Cega», um jogo de plataformas atmosférico e do género Metroidvania que é um exemplo brilhante de como os videojogos podem ser arte.

A primeira coisa que provavelmente vais notar em Ori e a Floresta Cega é a arte absolutamente deslumbrante, toda pintada à mão. Mas isso não é tudo o que o Ori tem para oferecer, já que também traz uma jogabilidade fundamentalmente simples, mas desafiante, uma banda sonora evocativa e um impacto emocional incrível.

Porque é que escolhemos isto O «Ori e a Floresta Cega» destaca-se não só pelo seu estilo artístico único, mas também pela sensação incrivelmente fluida dos movimentos; nenhum outro jogo de plataformas/Metroidvania chega aos pés da fluidez deste.

Você comandará o Ori, um espírito da floresta separado da sua família por uma tempestade e adotado pela carinhosa e maternal Naru. Mas este paraíso não dura muito tempo e a Naru acaba por sucumbir à fome. Sem nada a perder, o Ori tem de aprender a percorrer a floresta e a encontrar a origem dos seus problemas, e talvez descobrir mais sobre si próprio pelo caminho.

O meu veredicto: «Ori e a Floresta Cega» oferece uma excelente combinação de uma aventura cinematográfica com alguns dos melhores movimentos que já vi num jogo de plataformas.

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O que dizem os jogadores?

asbroitic ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Foi mesmo um jogo fantástico em todos os aspetos.

5. Shovel Knight: Treasure Trove [Jogo retro do tipo «run-and-gun» ao estilo do Cuphead]

A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Linux, OS X, Nintendo Switch, Nintendo 3DS, PlayStation 3/4, PlayStation Vita, Xbox One Ano de lançamento 2014 Criador(es) Jogos do Clube Náutico Tempo médio de jogo ~25 horas Pontuação no Metacritic 91



Muitos já elogiaram o Shovel Knight, e estou aqui para te dizer que, sim, têm razão. Esta experiência retro na medida certa é a tradução perfeita de um género antigo para a sensibilidade moderna, tornando-o, sem dúvida, um dos melhores jogos de plataformas da atualidade.

Na pele joga o Shovel Knight, vais ser obrigado a sair da reforma por causa de coisas más que estão a acontecer (e, para ser sincero, são MUITAS coisas más), por isso vais ter de resolver esses problemas através de jogabilidade 2D precisa e dinâmica. Vais correr, cavar e usar o «Shovel Drop» ao estilo do «DuckTales» para salvar o teu parceiro e o reino. Coisas típicas de um cavaleiro, sim.

Por que é que o escolhemos O Shovel Knight não se destaca apenas pela sua excelente jogabilidade, mas também pela sua estética clássica de 8 bits, que contribui muito para evocar as mesmas sensações que os jogos de plataformas clássicos provocavam.

Também vais ficar contente por saber que o «Tesouro» não é um jogo diferente, mas sim uma coleção. Esta coleção inclui 4 campanhas joga o Shovel Knight: Pá da Esperança (o original, lançado em 2014), A Praga das Sombras, O Espectro do Tormento, King of Cards, bem como o spin-off de jogo de luta, Shovel Knight Showdown.

O meu veredicto: o Shovel Knight é um clássico retro-moderno simples, mas gratificante, que vai certamente encantar os jogadores, quer venhas do Cuphead ou não.

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O que dizem os jogadores?

TKB423 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 É ótimo, quer sejas novo nos jogos de plataformas ou queiras reviver os bons velhos tempos.

6. Katana ZERO [Jogo de plataformas de ação em ritmo acelerado semelhante ao Cuphead]

A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, macOS, Nintendo Switch, Xbox, Android, iOS Ano de lançamento 2019 Criador(es) Askiisoft, Devolver Digital Tempo médio de jogo ~6 horas Pontuação no Metacritic 83

Fluido, brutal, mortal. Todas estas palavras se aplicam ao Katana ZERO, uma incrível aventura Cyberpunk do género «hack and slash» (ao ponto de se poder até argumentar que é um excelente RPG de ação) que oferece uma jogabilidade alucinante, semelhante ao Hotline Miami em 2D.

No Katana ZERO, vais jogar na pele do Dragon, um assassino e espadachim amnésico que aceita contratos enquanto tenta descobrir quem és. A má notícia é que não és mais resistente do que os tipos que derrotas, por isso, se levares um golpe, morres. Felizmente, o Dragon não é apenas um humano comum e tem superpoderes de defesa, além da capacidade de abrandar o tempo.

Por que é que o escolhemos Embora morrer com um único golpe possa parecer frustrante à primeira vista, surpreendentemente não é. Graças à fluidez do Katana ZERO, tentar outra vez é super fácil e estranhamente viciante.

O que realmente me conquistou no Katana ZERO são as imagens das câmaras de segurança depois de passares um nível. Tal como no Superhot, vais poder ver uma repetição em tempo real de como completaste uma fase. Pode não parecer assim quando estás a planear tudo, mas assim que vires o vídeo, vais sentir-te um verdadeiro durão. Planeaste tudo isso ao pormenor, não foi?

O meu veredicto: a jogabilidade rápida e letal do Katana Zero faz dele um sucesso garantido para quem ainda anda à procura do nível de dificuldade do Cuphead.

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O que dizem os jogadores?

Lord-Conair ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Uma jogabilidade fenomenal, acompanhada por uma história fantástica.

7. Dead Cells [Roguelike Run-and-Gun Metroidvania, alternativa ao Cuphead]

A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Linux, macOS, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Android, iOS Ano de lançamento 2018 Criador(es) Motion Twin Tempo médio de jogo Variável Pontuação no Metacritic 89

Tenho de admitir que estava cético em relação ao Dead Cells quando saiu. Depois de algumas jogadas, dei por mim a perceber que o sol já tinha se posto enquanto estava absorvido neste jogo roguelite fantástico.

Embora o Dead Cells possa parecer um Metroidvania à primeira vista, na verdade é um roguevania: um jogo que combina a geração aleatória do primeiro com a jogabilidade de plataformas 2D e a ação hack-and-slash do segundo. O resultado final? Um roguelite tático elegante e incrivelmente rápido, com uma dinâmica de jogo imensamente gratificante.

Por que é que o escolhemos O Dead Cells pode não ser o primeiro roguevania (esse título pertence ao Rogue Legacy), mas a sua jogabilidade fantástica e inovadora foi um enorme sucesso que inspirou outros desenvolvedores independentes e catapultou o género para a ribalta.

Na pele do Prisioneiro, vais ter de lutar para sair de um castelo em constante mudança. Não vai ser fácil e vais morrer muitas vezes. Mas nem tudo é mau, pois podes obter power-ups permanentes na forma de Runas, e o sistema de progressão meta de golpes de arma garante que cada jogada seja tão rápida e mortal como a anterior.

O meu veredicto: O Dead Cells combina habilmente dois géneros improváveis num todo incrivelmente viciante. Os fãs de roguelike que ainda não experimentaram este jogo estão a perder mesmo uma grande oportunidade.

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O que dizem os jogadores?

COAL4_Eyes ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 É difícil de dominar, mas é viciante e divertido.

8. Furi [Um jogo de combate intenso só com chefes, tipo o Cuphead]

A nossa pontuação 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One Ano de lançamento 2016 Criador(es) The Game Bakers Tempo médio de jogo ~8 horas Pontuação no Metacritic 77

À primeira vista, o Furi pode parecer um jogo fácil. Dez ilhas, dez lutas contra chefes e, se os matares a todos, ficas livre. No entanto, nada disto faz justiça ao quão louco e fixe o Furi é.

Primeiro, o combate. Vou ser direto: o combate do Furi é excelente , com movimentos super fluidos e um estilo incrível que lembra muito o Devil May Cry, onde atacas, defendes e disparas em tempo real. Sim, isso significa que as batalhas do Furi são difíceis de dominar, por isso prepara-te para morrer muitas vezes.

Porque é que o escolhemos O Furi é um daqueles jogos que te desafia a ficares bom ou morreres a tentar, e a sensação muito concreta de te veres a melhorar no jogo em tempo real é um dos seus pontos fortes.

O Furi também não fica a desejar no que diz respeito aos gráficos. Com uma estética neon fantástica, cada golpe, tiro e defesa é destacado com cores intensas, o que ajuda imenso a habituares-te ao ritmo medido, mas frenético, do Furi. Tudo isto é acompanhado por uma banda sonora synthwave absolutamente fantástica (alguém conhece o Carpenter Brut?) que te impulsiona e te leva em direção à vitória.

O meu veredicto: Os fãs que não se fartaram da dificuldade implacável do Cuphead vão provavelmente encontrar um novo refúgio nos combates cheios de adrenalina do Furi.

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O que dizem os jogadores?

Binbinate ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 O melhor dos jogos de hack and slash.

9. Fantasmas e Duendes Resurrection [Alternativa brutal ao Cuphead, no estilo arcade de correr e disparar]

A nossa pontuação 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One Ano de lançamento 2021 Criador(es) Capcom Tempo médio de jogo ~10 horas Pontuação no Metacritic 74

Se estás a perguntar-te o que é que o título significa, deixa-me esclarecer as coisas. Sim, trata-se de um relançamento daquele *mesmo* Fantasmas e Duendes, um dos videojogos mais difíceis de sempre, criado para celebrar o 35.º aniversário da série. Podes pensar que isso significa que vão ter menos dificuldade, mas não: este é um dos maiores desafios de habilidade e memorização.

Vais voltar a jogar na pele de Arthur, um cavaleiro corajoso numa missão para salvar a princesa. A jogabilidade é muito parecida com a do original, onde corres e disparas (bem, bamboleias e disparas) pelos níveis para chegares ao fim. Com 8 armas diferentes à escolha, além de uma série de power-ups, isto pode parecer uma tarefa trivial. Como vais perceber rapidamente, não é nada disso.

Porque é que escolhemos isto? Felizmente, esta versão do Fantasmas e Duendes vem com opções de dificuldade, o que a torna um excelente ponto de partida para novos jogadores. Mas continua a ser bastante desafiante para os veteranos.

O que realmente se destaca aqui é a apresentação visual. O Fantasmas e Duendes sempre teve um ar um bocado excêntrico e, por isso, a Capcom optou desta vez por uma estética de livro de histórias em pop-up. O efeito geral é bastante encantador e ajuda bastante a mergulhar-te no mundo do Fantasmas e Duendes.

O meu veredicto: Se alguma vez tiveste curiosidade em saber quão difícil é a série Fantasmas e Duendes, ou se queres embarcar numa aventura assustadora ao estilo de desenhos animados, o Fantasmas e Duendes Resurrection é mesmo o que procuras.

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O que dizem os jogadores?

macspazatron ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Pela primeira vez na minha vida, fico contente por terem adicionado opções de dificuldade a um jogo.

10. Blasphemous [Melhor jogo de ação e plataformas gótico com dificuldade brutal]

A nossa pontuação 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S informar Ano de lançamento 2019 Criador(es) The Game Kitchen, Team17 Tempo médio de jogo ~16 horas Pontuação no Metacritic 77

O Blasphemous é… uma experiência. Sim, é um excelente jogo do género Metroidvania e de plataformas, mas quando as pessoas falam do Blasphemous, normalmente estão a referir-se ao seu estilo de pixel art sombrio, rico e religiosamente grotesco.

Vais jogar na pele do Penitente, um membro da Irmandade da Dor Silenciosa, numa missão para acabar com as raízes do destino apavorante de Cvstodia. Para isso, vais correr, deslizar e abrir caminho a golpes por toda a Cvstodia, matando monstros e confrontando a tua própria fé, para, no final, decidires como a tua penitência deve terminar.

Porque é que escolhemos isto? O «Blasphemous» não se resume apenas ao espetáculo. O principal trunfo aqui é o horror religioso e o tema gótico, sim, mas o «Blasfémico» também tem uma jogabilidade muito sólida que parece um híbrido entre o «Hollow Knight» e o «Dark Souls».

Isto não vai ser fácil, pois não só o povo de Cvstodia está arraigado na sua fé, como também foi distorcido (literalmente) pelo Milagre que venera. Cada oração molda a carne como se fosse argila, cada oração é respondida da forma mais retorcida possível e cada inimigo que derrotas tem um fim brutal e sangrento neste Metroidvania ao estilo de Souls.

O meu veredicto: Blasphemous é um Metroidvania fantástico, perfeito para jogadores que procuram algo mais maduro e mais assustador.

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O que dizem os jogadores?

oopsallones ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Foi mesmo uma diversão de arrasar.

11. A Hat in Time [Um jogo de plataformas giro, mas desafiante, tipo o Cuphead]

A nossa pontuação 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, macOS, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One Ano de lançamento 2017 Criador(es) Gears for Breakfast, Humble Bundle Tempo médio de jogo ~15 horas Pontuação no Metacritic 79

Tal como o Cuphead, o A Hat in Time é um jogo que se reconhece logo, tanto pelo estilo artístico como pelas personagens. Ao contrário do Cuphead, que tem mais em comum com o Metal Slug, o A Hat in Time é um divertido jogo de plataformas em 3D cheio de charme fantasioso.

Aqui, vais jogar na pele da Hat Kid, uma rapariga extraterrestre que precisa das «Time Pieces» desaparecidas para voltar para casa. Em termos de jogabilidade, o A Hat in Time inspira-se em jogos como o Super Mario 64, embora também tenha um design de mundo aberto. Vale a pena referir que o design dos níveis está muito bem executado, o que deve agradar até aos jogadores mais experientes.

Porque é que o escolhemos A aparência de «A Hat in Time»» esconde a sua jogabilidade de plataformas maravilhosa, que era tão boa que revitalizou o cenário indie de jogos de plataformas depois de um longo período de seca.

Embora o jogo base já tenha imenso conteúdo para explorar, quem procura desafios ainda maiores vai ficar contente por saber que os criadores adicionaram um modo ainda mais difícil, o «Death Wish», que vem com o DLC «Seal the Deal». Estes níveis brutais vão levar a tua precisão e habilidade ao limite, por isso, se queres castigar-te ainda mais depois do «Cuphead», aqui tens.

O meu veredicto: «A Hat in Time»» é giro e encantador, mas continua repleto de uma jogabilidade de plataformas fantástica, perfeita para saciar aquela vontade de jogar «Cuphead».

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O que dizem os jogadores?

Karmelitas_Rear ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Excelente design de níveis, personagens memoráveis, jogabilidade divertida. O que é que há para não gostar?

12. Ender Lilies: Quietus of the Knights [O melhor jogo de plataformas de fantasia sombria do tipo «run-and-gun»]

A nossa pontuação 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2021 Criador(es) Adglobe, Live Wire, Binary Haze Interactive Tempo médio de jogo ~14 horas Pontuação no Metacritic 86

Muitos jogos do género Metroidvania oferecem experiências profundas e envolventes, mas nenhum chega aos pés da melancolia de Ender Lilies.

Vamos começar pelo básico. Vais jogar na pele da Lily, a última sacerdotisa sobrevivente num reino devastado pela Chuva da Morte, um fenómeno sobrenatural que transforma as pessoas em monstros mortos-vivos. Mas, embora a Lily não consiga lutar, ela consegue invocar os espíritos de guerreiros antigos e os fantasmas de inimigos derrotados para que sirvam de espada e escudo.

Por que é que o escolhemos O Ender Lilies tem uma boa jogabilidade, mas é a apresentação que o eleva a um nível totalmente diferente. O mundo inteiro está impregnado desta melancolia, como se te lembrasse que já foi belo, mas que isso se foi para sempre, e é este sentimento que o torna especialmente fantástico.

Este conceito já seria bom por si só, mas, como mencionei, onde o Lírios de Ender realmente se destaca é na sua estética. Com a sua estética de conto de fadas sombrio e uma banda sonora incrível («Harmonious» é a minha favorita), o Lírios de Ender é um RPG envolvente que não vais querer perder.

O meu veredicto: O Ender Lilies capta na perfeição a atmosfera sombria ao estilo de Souls com o seu mundo desolador e envolvente, ao mesmo tempo que dá o seu próprio toque à fórmula Metroidvania.

O que dizem os jogadores?

nani-stando ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Um Metroidvania de uma beleza arrebatadora.

13. Undertale [RPG indie com combate único semelhante ao de Cuphead]

A nossa pontuação 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2015 Criador(es) Toby Fox Tempo médio de jogo ~10 horas Pontuação no Metacritic 92

Apesar de ter sido lançado há já uma década inteira (e ainda mais), o Undertale continua a ser um dos jogos indie mais originais que já joguei, com a sua desconstrução do género RPG e as suas mecânicas inovadoras.

À primeira vista, o Undertale parece um RPG tradicional por turnos. És uma criança que caiu no imenso Subterrâneo e precisas de encontrar uma saída. Parece normal, certo? Mas vais perceber logo no que te meteste assim que te aventurares no sistema de combate. É que, em vez de simplesmente lançares os dados para acertar, vais ter de jogar um minijogo de esquiva para evitar os ataques do inimigo.

Por que é que escolhemos isto O Undertale abalou o mundo dos jogos quando foi lançado pela primeira vez e continua a ser um exemplo brilhante do que os jogos independentes devem aspirar a ser, pela forma como virou o género de cabeça para baixo.

Além disso, os monstros em Undertale não são só sacos de pancada sem personalidade. Cada um deles tem uma história, uma personalidade e uma razão para lutar. Tudo isto significa que muitos deles podem ser convencidos a depor as armas e, sim, até as batalhas contra os chefes podem ser vencidas sem violência.

O meu veredicto: O Undertale merece o seu estatuto de queridinho indie pela forma como subverte as expectativas e o estilo de jogo dos RPG por turnos.

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O que dizem os jogadores?

WHYGAMECRASH ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Não leias nada sobre o jogo. Joga-o simplesmente. Uma experiência de 10/10.

14. Coleção de Aniversário do Contra [Antologia clássica de jogos de ação arcade do tipo «run-and-gun»]

A nossa pontuação 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One Ano de lançamento 2019 Criador(es) Konami Tempo médio de jogo ~12 horas Pontuação no Metacritic 74

Não dá para falar de jogos do tipo «run and gun» sem mencionar a lenda intemporal e diabolicamente difícil que é o Contra. Juntamente com o Metal Slug e o Gunstar Heroes (de que falaremos daqui a pouco), o Contra faz parte da tríade sagrada dos jogos clássicos do género «run and gun».

Tal como aconteceu com muitos jogos da era da NES e da SNES, a Konami decidiu relançar os antigos títulos da série Contra na «Coleção de Aniversário do Contra»». Esta coleção inclui 5 jogos únicos: Contra, Super Contra, Contra III: The Alien Wars, Contra: Hard Corps e Operation C.

Porque é que o escolhemos Uma coleção de aniversário da Contra não te dá só 5 jogos retro para jogares e disparares, mas também te dá uma ideia da filosofia de design dos primeiros jogos do género.

Os jogos Contra são famosos pela sua dificuldade, e isso é bem merecido. Com soldados alienígenas que aparecem e desaparecem do ecrã num piscar de olhos, balas que exigem esquivas na fração de um segundo, plataformas complicadas e lutas épicas contra chefes, Coleção de Aniversário da Contra continua a ser tão gloriosamente difícil como sempre foi, e é igualmente gratificante vencê-la nos níveis de dificuldade mais altos.

O meu veredicto: Se queres provar que as tuas habilidades em jogos de «run-and-gun» são de primeira, não há melhor campo de batalha para o fazer do que a Coleção de Aniversário do Contra.

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O que dizem os jogadores?

Licensed_Charlatan ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Ainda bem que este finalmente foi relançado.

15. Gunstar Heroes [Jogo de tiros de deslocamento lateral ao estilo do Cuphead]

A nossa pontuação 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Nintendo Switch Ano de lançamento 1993 Criador(es) Treasure, Sega Tempo médio de jogo ~3 horas Pontuação no Metacritic 89

Eu tinha dito que íamos falar do Gunstar Heroes daqui a pouco, e aqui estamos nós. Tal como o Contra, este é mais um fantástico jogo de correr e disparar que está a implorar para ser remade, ou pelo menos relançado.

Há um enredo geral bem simples: o vilão grande e mau quer dominar o mundo e, para o impedires, vais ter de procurar e recuperar as joias antes que ele o faça. Mas, na verdade, é só uma desculpa para correr e disparar por vários mundos, com explosões e combinações de armas à vontade.

Por que é que o escolhemos Apesar da idade, este jogo ainda consegue manter-se atual com a sua jogabilidade rápida e frenética.

Os jogos modernos vêm cheios de extras, mas naquela altura os jogos podiam concentrar-se exclusivamente na jogabilidade, algo em que o Gunstar Heroes se destaca definitivamente. Este jogo é puro ação e salta de ecrã em ecrã, com cada momento marcado por uma ação a alta velocidade que exige decisividade e precisão da tua parte.



Uma última coisa que devia mencionar é que a Treasure lançou muitos jogos depois do sucesso deste, como o Alien Soldier, por isso, se estiveres à procura de mais clássicos antigos, esse é um bom ponto de partida.

O meu veredicto: Antigo, mas excelente. Ainda hoje, o Gunstar Heroes continua a encantar com a sua jogabilidade simples, mas fantástica, do tipo «correr e atirar».

O que dizem os jogadores?

Licensed_Charlatan ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Continuo à espera, com paciência, de um remake. Pelo menos, dá para jogar o clássico na Sega Megadrive ou na loja da Switch.

16. O Bendy e a Máquina de Tinta [Jogo de plataformas de terror desenhado à mão, alternativa ao Cuphead]

A nossa pontuação 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Linux, macOS, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S, Android, iOS Ano de lançamento 2017 Criador(es) Joey Drew Studios Duração média do jogo ~6 horas Pontuação no Metacritic 71

Ok, a jogabilidade do Bendy e a Máquina de Tinta não se aproxima nem um pouco da do Cuphead (sobretudo porque este é um jogo de terror de sobrevivência assustador), mas ouve-me bem: se queres uma experiência com um estilo parecido com o do Cuphead, o Bendy é uma escolha fantástica.

Henry Stein é um ex-animador que abandonou o mundo dos jogos de vez. Ou seja, até receber uma carta que o atrai de volta ao seu antigo local de trabalho, alegando revelar «o segredo do Joey». Esse segredo surge na forma da máquina de tinta que dá nome ao jogo. E assim que ela volta à vida, é que as coisas se complicam a sério.

Por que é que o escolhemos O «O Bendy e a Máquina de Tinta» é perfeito em muitos aspetos: não é demasiado longo, tem a dose certa de sustos e uma história envolvente que te vai manter preso até ao fim.

O

que faz de «Bendy» um jogo imperdível é o seu estilo artístico característico. Claro, qualquer um poderia lucrar com um estilo realista, sombrio e assustador, mas o Bendy vai muito além com a sua visão sombria e distorcida da animação com mangueiras de borracha dos anos 30. Isso torna o Bendy imediatamente reconhecível, e quando um jogo é associado de imediato a um certo estilo, é porque fizeram algo certo.

O meu veredicto: Embora não seja exatamente como o Cuphead, o Bendy e a Máquina de Tinta é, mesmo assim, um jogo de survival horror extremamente envolvente, ideal para quem procura jogos com visuais estilizados.

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O que dizem os jogadores?

Double0Harmony ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 É um pouco desorganizado, mas mesmo assim é um jogo que recomendo sem hesitar.

17. Momodora: Devaneio ao Luar [Jogo de plataformas de ação desafiante em pixel art, semelhante ao Cuphead]

A nossa pontuação 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Linux, macOS, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One Ano de lançamento 2016 Criador(es) Bombservice, PLAYISM Tempo médio de jogo ~5 horas Pontuação no Metacritic 76



A série Momodora já existe há algum tempo, mas há uma ideia generalizada de que os três primeiros jogos eram um pouco básicos. Concordo com isso, mas respondo o seguinte: foi com o «Devaneio ao luar» que a Momodora finalmente abriu as asas e descolou.

Em «Momodora: Devaneio ao Luar», jogas na pele de Kaho, uma sacerdotisa em busca de uma forma de quebrar uma maldição, o que vai exigir que mates a rainha. Como era de esperar, isto não vai ser fácil: «Reverie» é um jogo difícil, com combate 2D altamente preciso, inspirado na série «Souls». A morte chega depressa, por isso vais ter de ser rápido e estratégico com as tuas esquivas e golpes corpo a corpo para sobreviver.

Por que é que o escolhemos Para mim, o «Devaneio ao luar» é o melhor da série. A combinação de combate simples, mas com mecânicas bem trabalhadas, com uma história decente e gráficos fantásticos faz dele um título que vale a pena conhecer.

Quem decidir aceitar o desafio de Momodora vai encontrar um jogo simples, mas divertido, cuidadosamente envolto numa estética de anime em pixel art. Não traz nada de novo, isso é verdade, mas continua a ser um jogo muito gratificante de jogar, especialmente depois de ultrapassares aquela curva de aprendizagem inicial.

O meu veredicto: «Momodora: Devaneio ao luar» é perfeito para jogadores que gostaram da dificuldade do «Cuphead» e que procuram um Metroidvania para se lançarem de cabeça.

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O que dizem os jogadores?

sMinuet ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Não te deixes enganar pelos gráficos de anime, este é difícil.

18. Axiom Verge [Aventura de ficção científica no estilo Metroidvania, alternativa ao Cuphead]

A nossa pontuação 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Linux, Nintendo Wii U, Nintendo Switch, PlayStation Vita, PlayStation 4, Xbox One Ano de lançamento 2015 Criador(es) Thomas Happ Games Tempo médio de jogo ~12 horas Pontuação no Metacritic 84

Se pensaste que o Axiom Verge era algo dos anos 90, não te culpo. Esta homenagem aos clássicos Metroidvanias foi criada praticamente por um único programador (Thomas Happ), mas, apesar disso, é um jogo que vale mesmo a pena jogares.

Aqui, vais jogar na pele de Trace, o único sobrevivente de um acidente bizarro num laboratório, que acorda num mundo alienígena novo e muito hostil. Para conseguires sair deste ambiente e descobrires como é que foste parar aqui, vais ter de confiar numa voz misteriosa que te guiará pelo mundo e te ajudará a encontrar armas únicas e ferramentas de mobilidade para facilitar a tua exploração e combate não lineares.

Porque é que escolhemos isto O Axiom Verge inspira-se bastante nos clássicos antigos, mas vai muito além dos seus formidáveis antecessores e combina-os numa experiência totalmente única.

E embora o Axiom Verge seja mais do que uma homenagem aos jogos antigos, tem imensas surpresas novas para os veteranos do género Metroidvania. É precisamente esta qualidade que faz com que o Axiom Verge se destaque dos seus pares.

O meu veredicto: Axiom Verge é um Metroidvania que, embora pareça simples à primeira vista, é muito mais do que aquilo que parece

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O que dizem os jogadores?

NNpatentguy ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Inspira-se bastante nos antigos jogos do género Metroidvania, sem os copiar a 100%.

19. Broforce [Caos de ação exagerada do tipo «run-and-gun», ao estilo de Cuphead]

A nossa pontuação 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Linux, OS X, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One Ano de lançamento 2015 Criador(es) Free Lives, Devolver Digital Duração média do jogo ~8 horas Pontuação no Metacritic 83

Muitos dos jogos desta lista são jogos frenéticos do tipo «correr e disparar», mas nenhum deles se aproxima do caos cheio de testosterona que é o Broforce.

No Broforce, vais escolher um dos muitos «Bros» exagerados para jogar, cada um deles uma homenagem aos protagonistas dos filmes de ação dos anos 80 e 90. Na pele do «Bro» que escolheres, vais correr e disparar por ambientes totalmente destrutíveis, encher os vilões genéricos de chumbo, incendiar tudo, provocar enormes explosões em cadeia e soltar trocadilhos pirosos.

Por que é que o escolhemos Se causar o caos sozinho já é divertido, o Broforce permite-te jogar com até mais 3 jogadores. Também devo mencionar que este é um daqueles jogos que fica muito melhor com amigos.

Apesar da premissa ridícula e dos peitorais salientes, o Broforce é um jogo muito bem pensado. É difícil na medida certa (ou seja, se não consegues ver nada por causa das explosões, a culpa é principalmente tua) e o design dos níveis não é algo que possas passar sem pensar, mesmo que possas simplesmente arrasar tudo em nome da liberdade.

O meu veredicto: Com a sua ação alucinante, pouca ou nenhuma moderação e humor exagerado, o Broforce é o tipo de jogo que pões a rodar quando queres descontrair.

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O que dizem os jogadores?

Bicep.Sorcerer ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 É o «Contra», mas ainda mais «másculo», se é que dás por isso.

20. Acecraft [Desafio de combate rítmico semelhante ao Cuphead]

A nossa pontuação 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Android, iOS Ano de lançamento 2025 Criador(es) Vizta Games Tempo médio de jogo Variável Pontuação no Metacritic N/A

Vamos ser sinceros: o Acecraft é… hum, «inspirado» no Cuphead, desde o estilo artístico e as animações até à interface de utilizador, e isso é um facto que ninguém pode negar. Mas, para ser totalmente justo, deve ter dado trabalho criar elementos ao estilo do Cuphead, e o jogo é bastante divertido, embora seja um pouco fácil.

O Acecraft é, o único desta lista, um jogo para telemóvel gratuito, em que «gratuito» significa tudo o que é habitual nos jogos para telemóvel: árvores de habilidades, equipamento (diverte-te a tentar obter boas estatísticas) e, sim, gacha de personagens. O «gacha à Cuphead» não estava na minha lista de bingo para 2025, mas aqui estamos nós.

Porque é que o escolhemos? Deixando de lado as acusações de ser uma imitação do Cuphead, o Acecraft é bastante divertido, embora um pouco simples. Os elementos típicos dos jogos de gacha contribuem para prolongar a duração do jogo, mas podem ser uma faca de dois gumes.

Mas, dito isto, o Acecraft tem uma jogabilidade surpreendentemente sólida através de intensos combates aéreos ao estilo dos clássicos de arcada, o que leva a uma experiência agradável, quase zen. Não é tão difícil nem complexo como o Cuphead, claro, mas chega perto o suficiente até termos uma versão oficial.

O meu veredicto: o Acecraft é o que há de mais parecido com o Cuphead para telemóvel neste momento. Se estás à procura de jogos gratuitos de «bullet hell» para telemóvel para satisfazer um desejo específico, este pode ser o ideal.

O que dizem os jogadores?

AngeMoreaux ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 3.0 É divertido, mas já dá para ver as estratégias de monetização. É um jogo fácil de pegar e jogar, mas não te envolvas demasiado.

O meu veredicto geral sobre os melhores jogos semelhantes ao Cuphead

Como disse no início, «jogos parecidos com o Cuphead» é um conceito muito abrangente e, com 20 opções, pode ainda ser difícil restringir a tua escolha de acordo com o que procuras. Por isso, vamos ver algumas sugestões curtas que te vão ajudar a decidir-te.

Qual é o melhor ponto de partida para jogos parecidos com o Cuphead hoje em dia?

Perguntas frequentes

Qual é o melhor jogo parecido com o Cuphead?

O melhor jogo semelhante ao Cuphead vai depender exatamente da parte do jogo que queres reviver. Quem gosta de jogos de plataformas pode curtir o Hollow Knight e o Ori e a Floresta Cega, enquanto quem curte ação frenética do tipo «correr e disparar» vai gostar de jogos como o Entra no Gungeon, o Furi e as séries Contra e Metal Slug.

Que tipo de jogo é o Cuphead?

O Cuphead é um jogo 2D do tipo «run and gun». É também, em parte, um jogo de plataformas, graças aos seus níveis, bem como um «boss rush», já que a maioria dos níveis consiste apenas num único chefe que tens de derrotar.

O Cuphead é adequado para crianças?

Sim, o Cuphead deve ser adequado para crianças. Dito isto, o Cuphead é um jogo extremamente difícil, por isso tem isso em conta se o comprares para os teus filhos.

Quanto tempo dura o Cuphead?

O Cuphead tem cerca de 11 horas de duração, mas este tempo pode variar bastante, dependendo do teu estilo de jogo e de como lidas com os chefes difíceis e únicos do jogo.

Qual é o chefe mais difícil do Cuphead?

O chefe mais difícil do Cuphead depende do teu estilo de jogo, mas, para mim, é o King Dice. O nível do King Dice é mais uma maratona do que uma corrida de velocidade, e os muitos mini-chefes fazem com que seja fácil ficares sem energia antes de chegares ao chefe propriamente dito.

Quantos mundos há no Cuphead?

Existem 4 mundos no Cuphead: Inkwell Isles tem 3 secções, e Inkwell Hell é a área final onde se enfrentam tanto o King Dice como o Diabo.