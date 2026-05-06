20 Spiele wie „Cuphead“ für noch mehr rasante Abenteuer im Jahr 2025

Cuphead war einer von2017zu den größten Hits des Genres zählt, dank seines ausgefeilten Gameplays, der atemberaubenden Grafik, des fantastischen Soundtracks und des legendären Schwierigkeitsgrades, aber es gibt auch viele Spiele, die Cuphead die dasselbe Erlebnis bieten.

Wenn du gerade deine Seele zurückerobert und die Bewohner von Inkwell Isle befreit hast und immer noch Lust auf mehr hast, bist du nicht allein. Deshalb habe ich diese Liste mit 20 tolle Spiele wie Cuphead aus verschiedenen Genres. Hoffentlich ist eines dieser Spiele genau das Richtige für dich.

Unsere Top-Empfehlungen für Spiele wie Cuphead

Jedes Spiel auf dieser Liste ist zweifellos einen Blick wert, das stimmt, aber einige davon heben sich deutlich von den anderen ab:

Hollow Knight (2017) – Dieses Metroidvania ist ein Meisterwerk, das in jeder Hinsicht überzeugt, vom Kampf bis zur Präsentation. Mega Man 11 (2018) – Der „Blue Bomber“ ist zurück und besser denn je in diesem Spiel, das klassisches Gameplay mit moderner Grafik verbindet. Betritt das Gungeon (2016) – Ein Top-Down-Roguelite-Bullet-Hell, das deine Reflexe noch härter auf die Probe stellt als Cuphead.

Auch wenn dies die Crème de la Crème ist, suchst du vielleicht nach etwas anderem. In diesem Fall kein Problem – auch unter den übrigen Titeln unten gibt es jede Menge zu entdecken.

20 Spiele, die Cuphead ähneln

Ich gebe zu, „Spiele wie Cuphead„… ist ein sehr weit gespanntes Netz. Aber wenn man es auf das Wesentliche reduziert, Cuphead dreht sich alles um Run-and-Gun-Gameplay, Plattform-Action und einen unverkennbaren Grafikstil. Und anhand dieser drei Kriterien habe ich die riesige Spielebibliothek durchforstet, um schließlich 20 Titel.

Also, legen wir los.

1. Hollow Knight [Die beste handgezeichnete Metroidvania-Herausforderung]

Unsere Bewertung 10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PC, Linux, macOS, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One Erscheinungsjahr 2017 Urheber Team Cherry Durchschnittliche Spielzeit ca. 45 Stunden Metacritic-Bewertung 90

Lassen Sie uns gleich mit einem Paukenschlag beginnen Hollow Knight, eines der besten Metroidvania-Spiele, die in den 2010eines der besten Spiele aller Zeiten, wenn nicht sogar das beste.

Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass Hollow Knight is das ultimative moderne Metroidvania, mit einer riesigen, wunderschönen Welt, die es zu erkunden gilt, anspruchsvollen Kämpfen, atemberaubender Grafik und einem hervorragenden Soundtrack – und das alles verpackt in einem kleinen, insektenähnlichen Spiel.

Warum wir uns dafür entschieden haben Hollow Knight Es war ein Balanceakt, all diese Elemente miteinander in Einklang zu bringen, aber es ist gelungen, sie perfekt zu einem Metroidvania par excellence zu verschmelzen. Es ist einfach wirklich gut.

In diesem Spiel schlüpfst du in die Rolle des Ritters, eines wandernden Kriegers, der sich vor den Toren des verfallenden Königreichs Hallownest wiederfindet. Um herauszufinden, was genau deine Aufgabe ist, musst du tief in die Ruinen vordringen, mit den Überlebenden sprechen und die Geschichte von Hallownest Stück für Stück zusammenfügen … und das alles, während du bösartige Monster und rasende Insekten abwehren musst in 2D Hack-and-Slash-Kämpfe.

Das mag einfach klingen, aber ich versichere Ihnen, dass es alles andere als das ist: Hollow KnightDas Kampfsystem ist vom Schwierigkeitsgrad her fast wie bei „Souls“. Jeder Bosskampf erfordert ein gründliches Verständnis von Angriff und Verteidigung, bevor man ihn gewinnen kann. Doch jeder hart erkämpfte Sieg ebnet den Weg nach vorn mit Fortbewegungshilfen, Waffen und neuen Pfaden, und langsam aber sicher wird Hallownest seine Geheimnisse preisgeben.

Mein Fazit:Hollow Knight ist ein rundum fantastisches Spiel, das Spielspaß, Herausforderung und Ästhetik meisterhaft miteinander verbindet. Es eignet sich nicht nur hervorragend für Cuphead nicht nur für Fans, sondern für so ziemlich jeden.

Was sagen die Spieler dazu?

Fa-Ri-Do-La

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Ein wahres Meisterwerk der Moderne.

2. Mega Man 11 [Ein klassisches Run-and-Gun-Spiel im Stil von Cuphead]

Unsere Bewertung 10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One Erscheinungsjahr 2018 Urheber Capcom Durchschnittliche Spielzeit ca. 10 Stunden Metacritic-Bewertung 82

Als Nächstes kommtMega Man 11, dem meistverkauften Spiel der langjährigen Serie. Nach neun Jahren Pause ist der „Blue Bomber“ zurück, um uns daran zu erinnern, warum diese Spielereihe so beliebt ist.

Als Mega Man wirst du weiterhin Kämpfe dich mit „Run and Gun“-Action durch klassische Bosskämpfe, die in einzelnen Etappen absolviert werden um den wiederkehrenden Bösewicht Dr. Wily zu besiegen. Das Leveldesign erinnert in diesem Spiel an die guten alten Zeiten NES Spiele – also erwartet jede Menge knifflige Plattform-Passagen, witzige Spielereien und, ja, einen hohen Schwierigkeitsgrad.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ich gebe zu, dass ich eine Schwäche für Neuauflagen alter Spielereihen habe, aber Mega Man 11 trifft genau den richtigen Ton für einen modernen Run-and-Gun-Titel und bewahrt dabei seine eigene Identität.

Neu in dieser Serie ist das Double-Gear-System, das sich zudem als Grund für den Zerwürfnis zwischen Light und Wily herausstellt. Natürlich wird Wily seine neuen Robot Masters mit dieser Technologie ausstatten. Glücklicherweise verfügt Dr. Light noch über Wilys Prototyp, der Mega Man neue Funktionen dank des Double-Gear-Systems: Geschwindigkeitsschübe oder Schüsse auf Kosten der Überhitzung.

Doch währendMega Man 11 kehrt zu den Wurzeln der Serie zurück, wurde aber auch für das moderne Publikum aktualisiert. Es bietet nicht nur beeindruckende ZweieinhalbdimensionalNeben der Grafik bietet es auch verschiedene Schwierigkeitsstufen, was es besonders für Neulinge in der Serie ideal macht.

Mein Fazit:Mega Man 11 ist, wenn man so sagen darf, eine triumphale Rückkehr zu alter Form. Es verbindet gekonnt das klassische Gameplay der Serie mit modernen Elementen und wird sowohl neuen als auch langjährigen Spielern sicherlich viel Freude bereiten.

Was sagen die Spieler dazu?

Kämpfen für

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Es ist wieder genau wie bei den NES-„Mega Man“-Spielen. Ja, auch was den Schwierigkeitsgrad angeht.

3. Betritt das Gungeon [Ein Bullet-Hell-Roguelike im Stil von Cuphead]

Unsere Bewertung 10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PC, Linux, macOS, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Android, iOS Erscheinungsjahr 2016 Urheber Dodge Roll, Devolver Digital Durchschnittliche Spielzeit Variable Metacritic-Bewertung 82

Als Nächstes kommtBetritt das Gungeon, ein fantastisches Bullet-Hell-Spiel, in dem du (und bis zu ein Freund) in das titelgebende Gungeon vordringst, um die Waffe zu finden, die die Vergangenheit töten kann. Es ist genauso verrückt, wie es klingt.

Betritt das Gungeon Das Prinzip ist ganz einfach: Wähle einen Gungeoneer aus, durchquere alle Level des Gungeon im Top-Down-Run-and-Gun-Gameplay, besiege alle Bosse, erhalte die Waffe und besiege deine Vergangenheit. In der Praxis ist es jedoch viel schwieriger, da die Gegner nicht zögern werden, dich mit Löchern zu durchlöchern, die Bosse jede Menge knifflige Angriffsmuster haben und selbst die Gefahren in den Leveln dir das eine oder andere Herz wegnehmen können. Rechne damit, oft zu sterben.

Warum wir uns dafür entschieden haben Das ist kaum zu übertreffen Betritt das Gungeon’s Schnelles, rasantes und unterhaltsames Gameplay. Du wirst zwar oft verlieren, aber dank des rasanten Spielstils wirst du es kaum erwarten können, es gleich noch einmal zu versuchen, sobald du aus dem Spiel geworfen wurdest.

Zum Glück ist nicht alles schlecht. Jeder deiner Gungeoneers verfügt über eigene passive Fähigkeiten und eine eigene Ausrüstung, was sehr schön ist. Das Herzstück des Spiels ist jedoch die riesige Auswahl an skurrilen Waffen, darunter Dinge wie eine Kamera und ein kleines „R“. Ach ja, und du kannst auch ausweichen, dich abrollen und Tische umwerfen – es gibt also wirklich keine Entschuldigung dafür, getroffen zu werden.

Und weilBetritt das Gungeon ist ein Roguelike-Spiel, es bietet ein ein schier unerschöpflicher Wiederspielwert. Kein Durchlauf gleicht dem anderen – von den Waffen und passiven Gegenständen, die du findest, über die Raumaufbauten, auf die du stößt, bis hin zu den Herausforderungen, die sich dir stellen.

Mein Fazit:Betritt das Gungeon besticht durch sein straffes und dynamisches Gameplay, seinen witzigen Humor und seinen unendlichen Wiederspielwert.

Was sagen die Spieler dazu?

Ich brauche eine Sanitätstasche

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Das gehört definitiv zu meinen Lieblings-Roguelikes der letzten Jahre.

4. Ori und der blinde Wald [Präzisions-Plattformspiel, Alternative zu Cuphead]

Unsere Bewertung 9.5

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PC, Nintendo Switch, Xbox One Erscheinungsjahr 2015 Urheber Moon Studios, Microsoft Studios Durchschnittliche Spielzeit ca. 12 Stunden Metacritic-Bewertung 88

Als Nächstes kommtOri und der blinde Wald, ein stimmungsvolles Plattformspiel und Metroidvania, das eindrucksvoll zeigt, wie Videospiele Kunst sein können.

Das Erste, was Ihnen wahrscheinlich auffallen wird, ist Ori und der blinde Wald is absolut atemberaubende Kunstwerke, die alle von Hand gemalt sind. Das ist noch nicht alles Ori hat aber durchaus seine Vorzüge, denn es bietet zudem ein im Grunde einfaches, aber dennoch herausforderndes Gameplay, einen stimmungsvollen Soundtrack und eine unglaubliche emotionale Wucht.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ori und der blinde Wald zeichnet sich nicht nur durch seinen unverwechselbaren Grafikstil aus, sondern auch dadurch, wie unglaublich flüssig sich die Bewegungen anfühlen; kein anderer Plattformer/Metroidvania kommt auch nur annähernd an diese Leichtigkeit heran.

Du steuerst Ori, einen Waldgeist, der durch einen Sturm von seiner Familie getrennt und von der liebevollen und mütterlichen Naru aufgenommen wurde. Dieses Paradies währt jedoch nicht lange, und Naru erliegt bald dem Hunger. Da Ori nichts mehr zu verlieren hat, muss er lernen, sich im Wald zurechtzufinden, die Ursache seiner Probleme zu finden und dabei vielleicht mehr über sich selbst erfahren.

Mein Fazit:Ori und der blinde Wald bietet eine großartige Kombination aus einem filmreifen Abenteuer und einigen der besten Bewegungsabläufe, die ich je in einem Plattformspiel gesehen habe.

Was sagen die Spieler dazu?

asbroitisch

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Einfach ein rundum fantastisches Spiel.

5. Shovel Knight: Schatzkammer [Retro-Run-and-Gun-Spiel im Stil von Cuphead]

Unsere Bewertung 9.5

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PC, Linux, OS X, Nintendo Switch, Nintendo 3DS, PlayStation 3/4, PlayStation Vita, Xbox One Erscheinungsjahr 2014 Urheber Yachtclub-Spiele Durchschnittliche Spielzeit ca. 25 Stunden Metacritic-Bewertung 91

Viele haben ein Loblied auf Shovel Knight, und ich bin hier, um euch zu sagen: Ja, sie haben recht. Dieses absolut gelungene Retro-Erlebnis ist das eine gelungene Umsetzung eines klassischen Genres für den heutigen Geschmack, was es zweifellos zu einem der Die besten Plattformspieleheute.

Als Shovel Knight wirst du durch allerlei böses Treiben (und ehrlich gesagt, ist das eine MENGE Böses) aus dem Ruhestand zurückgeholt, also musst du diese Probleme mit geschickten und präzisen 2D Plattformspiel. Du rennst, gräbst und führst „Shovel Drop“-Manöver à la DuckTales um deine Partnerin zu retten und das Königreich zu retten. Das übliche Ritterzeug eben, ja.

Warum wir uns dafür entschieden haben Shovel Knight ist nicht nur wegen seines großartigen Gameplays bemerkenswert, sondern auch wegen seiner klassischen 8-Bit-Ästhetik, die viel dazu beiträgt, dieselben Gefühle zu wecken wie die klassischen Plattformspiele.

Es wird Sie sicher freuen zu erfahren, dass Schatzkammerist kein eigenständiges Spiel, sondern eine Sammlung. Diese enthält 4 Shovel Knight Kampagnen:Schaufel der Hoffnung(das Original, das eine 2014(Erscheinungsdatum),Die Plage der Schatten, Das Gespenst der Qual, König der Kartensowie das daraus entstandene Kampfspiel-Spin-off, Shovel Knight Showdown.

Mein Fazit:Shovel Knight ist ein schlichter, aber befriedigender Retro-Modern-Klassiker, der Spieler mit Sicherheit begeistern wird, ganz gleich, ob man aus Cuphead oder auch nicht.

Was sagen die Spieler dazu?

Vielen Dank für Ihre Hilfe

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Ideal, egal ob du noch neu bei Plattformspielen bist oder einfach nur in Nostalgie schwelgen möchtest.

6. Katana ZERO [Rasanter Action-Plattformer im Stil von Cuphead]

Unsere Bewertung 9.5

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PC, macOS, Nintendo Switch, Xbox, Android, iOS Erscheinungsjahr 2019 Urheber Askiisoft, Devolver Digital Durchschnittliche Spielzeit ca. 6 Stunden Metacritic-Bewertung 83

Geschmeidig, brutal, tödlich. All diese Begriffe treffen auf Katana ZERO, ein unglaubliches Cyberpunk-Hack-and-Slash-Abenteuer (so sehr, dass man sogar behaupten könnte, es sei ein ein großartiges Action-RPG), das ein rasantes Gameplay bietet, ähnlich wie ein 2D Hotline Miami.

In Katana ZERODu schlüpfst in die Rolle des Drachen, eines Attentäters und Schwertkämpfers mit Amnesie, der Aufträge annimmt, während er versucht herauszufinden, wer er ist. Die schlechte Nachricht ist, dass du nicht widerstandsfähiger bist als die Gegner, die du niedermachst – wenn du also getroffen wirst, stirbst du. Zum Glück ist der Drache kein gewöhnlicher Mensch, sondern verfügt sowohl über überragende Parierfähigkeiten als auch über die Fähigkeit, die Zeit zu verlangsamen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Auch wenn es zunächst frustrierend erscheinen mag, mit einem einzigen Treffer zu sterben, ist es das überraschenderweise gar nicht. Dank der flüssigen Katana ZERO Es ist nämlich so: Es noch einmal zu versuchen, ist sowohl kinderleicht als auch seltsam süchtig machend.

Was sich wirklich gut verkauft Katana ZERO Für mich sind es die Aufnahmen der Überwachungskamera nach dem Absolvieren eines Levels. Genau wie in Superhot… dann kannst du dir in Echtzeit ansehen, wie du eine Etappe gemeistert hast. Während der Planung kommt es dir vielleicht nicht so vor, aber sobald du das Video siehst, wirst du dich wie ein absoluter Profi fühlen. Das hast du dir doch genau ausgedacht, oder?

Mein Fazit:Katana Zero Das rasante und gnadenlose Gameplay macht es zu einem garantierten Hit für alle, die noch auf der Suche sind Cupheaddie Schwierigkeit.

Was sagen die Spieler dazu?

Lord-Path

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Ein phänomenales Gameplay, untermauert von einer großartigen Geschichte.

7. Dead Cells [Roguelike-Run-and-Gun-Metroidvania, Alternative zu Cuphead]

Unsere Bewertung 9.5

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PC, Linux, macOS, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Android, iOS Erscheinungsjahr 2018 Urheber Motion Twin Durchschnittliche Spielzeit Variable Metacritic-Bewertung 89

Ich gebe zu, dass ich skeptisch war gegenüber Dead Cells als es herauskam. Nach ein paar Runden wurde mir klar, dass die Sonne untergegangen war, während ich völlig in das Spiel vertieft war ein hervorragendes Roguelite-Spiel.

WährendDead Cells Es mag auf den ersten Blick wie ein Metroidvania aussehen, ist aber eigentlich ein Roguevania: ein Roguelike, das die zufällige Generierung des ersteren mit der 2D die Plattform- und Hack-and-Slash-Action des letzteren. Das Endergebnis? Ein raffinierter und unglaublich schneller taktischer Roguelite mit einem äußerst fesselnden Spielablauf.

Warum wir uns dafür entschieden haben Dead Cells ist vielleicht nicht das erste Roguevania (es ist Rogue Legacy), doch sein fantastisches und innovatives Gameplay war ein riesiger Erfolg, der andere Indie-Entwickler inspirierte und das Genre in den Vordergrund katapultierte.

Als „The Prisoner“ musst du dir deinen Weg aus einer sich ständig verändernden Burg freikämpfen. Das wird nicht einfach sein, und du wirst oft sterben. Aber es ist nicht alles schlecht, denn du kannst dir dauerhafte Power-Ups in Form von Runen sichern, und das tiefgreifende Meta-Progressionssystem für Waffenschläge sorgt dafür, dass jeder Durchlauf genauso schnell und tödlich ist wie der letzte.

Mein Fazit:Dead Cells verbindet auf meisterhafte Weise zwei auf den ersten Blick unvereinbare Genres zu einem unglaublich fesselnden Ganzen. Roguelike-Fans, die dieses Spiel noch nicht ausprobiert haben, verpassen wirklich etwas.

Was sagen die Spieler dazu?

Kohle für die Augen

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Es ist schwer zu meistern, macht aber süchtig und Spaß.

8. Du stiehlst [Ein intensives Spiel mit reinen Bosskämpfen im Stil von Cuphead]

Unsere Bewertung 8.5

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PC, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One Erscheinungsjahr 2016 Urheber The Game Bakers Durchschnittliche Spielzeit ca. 8 Stunden Metacritic-Bewertung 77

Auf den ersten Blick, Du stiehlstDas klingt vielleicht nach einem einfachen Spiel. Zehn Inseln, zehn Bosskämpfe, und wenn man sie alle besiegt, ist man frei. Doch nichts davon macht deutlich, wie verrückt und cool Du stiehlstis.

Zunächst einmal zum Kampf. Ich sage es einfach mal so: FurisDer Kampf ist hervorragend, mit seinen unglaublich geschmeidigen Bewegungen und seinem beeindruckenden Stil, der sehr an Devil May Cry wo man in Echtzeit zuschlägt, abwehrt und schießt. Ja, das bedeutet Du stiehlstseine Kämpfe sind schwer zu meistern, also rechne damit, oft zu stürzen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Du stiehlstist eines dieser Spiele, die dich dazu herausfordern, besser zu werden – oder beim Versuch zu scheitern –, und das sehr greifbare Gefühl, zu sehen, wie man in Echtzeit besser wird, ist einer seiner Höhepunkte.

Du stiehlstAuch in visueller Hinsicht lässt es nichts zu wünschen übrig. Mit seiner fantastischen Neon-Ästhetik wird jeder Schwung, jeder Schlag und jede Abwehr in leuchtenden Farben hervorgehoben, was einem wirklich dabei hilft, sich daran zu gewöhnen Du stiehlstseinem bedächtigen und doch rasanten Tempo. All das wird von einem absolut umwerfenden Synthwave-Soundtrack (Carpenter Brut, jemand?) untermalt, der einen vorantreibt und zum Sieg anspornt.

Mein Fazit:Fans, die nicht genug davon bekommen konnten CupheadDer gnadenlose Schwierigkeitsgrad wird wahrscheinlich in Du stiehlstdie adrenalingeladenen Kämpfe.

Was sagen die Spieler dazu?

Gern geschehen

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Hack-and-Slash vom Feinsten.

9. Geister und Kobolde: Resurrection [Brutale Run-and-Gun-Alternative im Arcade-Stil zu Cuphead]

Unsere Bewertung 8.5

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One Erscheinungsjahr 2021 Urheber Capcom Durchschnittliche Spielzeit ca. 10 Stunden Metacritic-Bewertung 74

Falls du dich über den Titel wunderst, lass mich das klarstellen. Ja, das ist eine Neuauflage von *genau dem* Geister und Kobolde, eines der schwierigsten Videospiele, das je entwickelt wurde, und das zur Feier des 35.Jubiläum. Man könnte meinen, dass sie den Schwierigkeitsgrad deshalb etwas herabsetzen würden, aber nein: Dies ist eines der die ultimativen Prüfungen für Geschicklichkeit und Gedächtnisleistung.

Du schlüpfst erneut in die Rolle von Arthur, einem tapferen Ritter, der sich auf die Suche begibt, um die Prinzessin zu retten. Das Gameplay ähnelt stark dem Original, bei dem du durch die Level rennst und schießt (naja, watschelst und schießt), um das Ende zu erreichen. Mit 8 Angesichts der großen Auswahl an Waffen und einer Vielzahl von Power-Ups mag das wie eine einfache Aufgabe erscheinen. Wie du jedoch schnell feststellen wirst, ist das ganz und gar nicht der Fall.

Warum wir uns dafür entschieden haben Glücklicherweise ist diese Version von Geister und Kobolde bietet verschiedene Schwierigkeitsstufen und ist damit ein idealer Einstieg für Neulinge. Auch für erfahrene Spieler hat es jedoch noch jede Menge zu bieten.

Was hier besonders hervorsticht, ist die visuelle Gestaltung. Geister und Kobolde wirkte schon immer etwas schrullig, und aus diesem Grund entschied sich Capcom für eine diesmal im Stil eines Pop-up-Bilderbuchs. Dieser Gesamteindruck ist sehr reizvoll und trägt dazu bei, dass man ganz in die Welt von Geister und Kobolde.

Mein Fazit:Falls Sie sich schon einmal gefragt haben, wie schwer die Geister und Kobolde die Serie kennen oder sich auf eine karikaturhaft gruselige Reise begeben möchten, Geister und Kobolde: Resurrection Das dürfte genau dein Ding sein.

Was sagen die Spieler dazu?

macspazatron

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Ausnahmsweise bin ich mal froh, dass sie einem Spiel verschiedene Schwierigkeitsgrade hinzugefügt haben.

10. Blasphemisch [Bester Gothic-Action-Plattformer mit extrem hohem Schwierigkeitsgrad]

Unsere Bewertung 8

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PC, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2019 Urheber The Game Kitchen, Team17 Durchschnittliche Spielzeit ~16 Stunden Metacritic-Bewertung 77

Blasphemischist … ein Erlebnis. Ja, es ist ein großartiges Metroidvania- und Plattformspiel, aber wenn die Leute darüber sprechen, Blasphemisch, meinen sie damit meist dessen ein düsterer, ausdrucksstarker und religiös-grotesker Pixel-Art-Stil.

Du schlüpfst in die Rolle des „Penitent One“, eines Mitglieds der „Brotherhood of Silent Sorrow“, und begibst dich auf eine Mission, um die Ursachen für Cvstodias albtraumhaftes Schicksal zu beseitigen. Dazu rennst, rutschst und kämpfst du dich durch Cvstodia, besiegst Monster, stellst dich deinem eigenen Schicksal und entscheidest schließlich, wie deine Buße enden soll.

Warum wir uns dafür entschieden haben Blasphemischgeht es nicht nur um das Spektakuläre. Das Hauptargument sind hier zwar der religiöse Horror und das gotische Thema, aber Blasphemisch bietet zudem ein sehr solides Gameplay, das sich wie eine Mischung aus Hollow Knight and Dark Souls.

Das wird nicht einfach, denn die Bewohner von Cvstodia sind nicht nur fest in ihrem Glauben verwurzelt, sondern wurden auch (im wahrsten Sinne des Wortes) durch das Wunder, das sie verehren, entstellt. Jedes Gebet formt das Fleisch wie Ton, jedes Gebet wird auf die verworrenste Art und Weise erhört, und jeder Feind, den du tötest, findet in diesem Souls-ähnlichen Metroidvania ein brutales, blutiges Ende.

Mein Fazit:Blasphemischist ein fantastisches Metroidvania, das perfekt für Spieler ist, die auf der Suche nach etwas Reiferem und Gruseligerem sind.

Was sagen die Spieler dazu?

oopsallones

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Ein buchstäblich blutiger Spaß.

11. Ein Hut in der Zeit [Ein niedlicher, aber anspruchsvoller Plattformer im Stil von Cuphead]

Unsere Bewertung 8

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PC, macOS, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One Erscheinungsjahr 2017 Urheber Gears for Breakfast, Humble Bundle Durchschnittliche Spielzeit ca. 15 Stunden Metacritic-Bewertung 79

Gefällt mirCuphead, Ein Hut in der Zeitist ein Spiel, das sowohl durch seinen Grafikstil als auch durch seine Figuren sofort wiedererkennbar ist. Im Gegensatz zu Cuphead, das mehr Gemeinsamkeiten mit Metal Slug, Ein Hut in der Zeitist einein unterhaltsames 3D-Plattformspiel das voller skurrilem Charme steckt.

Hier schlüpfst du in die Rolle von Hat Kid, einem außerirdischen Mädchen, das die fehlenden Zeitstücke braucht, um nach Hause zurückzukehren. Was das Gameplay angeht, Ein Hut in der Zeitorientiert sich an Titeln wie Super Mario 64, obwohl es auch über ein Open-World-Design verfügt. Erwähnenswert ist zudem, dass das Leveldesign hier sehr gut umgesetzt ist, was selbst erfahrene Spieler begeistern dürfte.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ein Hut in der ZeitSein Aussehen täuscht über das großartige Plattform-Gameplay hinweg, das so gut war, dass es die Indie-Plattform-Szene nach einer langen Durststrecke wiederbelebte.

Das Basisspiel bietet zwar bereits jede Menge Inhalt, doch wer noch größere Herausforderungen sucht, wird sich freuen zu erfahren, dass die Entwickler einen noch schwierigeren Modus namens „Death Wish“ hinzugefügt haben, der mit dem Den Deal unter Dach und Fach bringenDLC. Diese brutalen Level werden deine Präzision und dein Können bis an die Grenzen bringen. Wenn du dich also noch mehr quälen willst, nachdem Cuphead, bitte sehr.

Mein Fazit:Ein Hut in der Zeitist niedlich und charmant, bietet aber dennoch jede Menge großartiges Plattform-Gameplay, das perfekt ist, um das Verlangen nach Cuphead Juckreiz.

Was sagen die Spieler dazu?

Karmelitas hinten

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tolles Leveldesign, unvergessliche Charaktere, unterhaltsames Gameplay. Was will man mehr?

12. Ender Lilies: Quietus of the Knights [Bester Dark-Fantasy-Run-and-Gun-Plattformer]

Unsere Bewertung 8

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2021 Urheber Adglobe, Live Wire, Binary Haze Interactive Durchschnittliche Spielzeit ca. 14 Stunden Metacritic-Bewertung 86

Viele Metroidvanias bieten tiefgehende und fesselnde Erlebnisse, aber keines kommt auch nur annähernd an diese Melancholie heran Ender-Lilienauch.

Fangen wir mit den Grundlagen an. Du spielst Lily, die letzte überlebende Priesterin in einem Königreich, das vom „Regen des Todes“ verwüstet wurde – einem übernatürlichen Phänomen, das Menschen in untote Monster verwandelt. Doch obwohl Lily nicht kämpfen kann, kann sie die Geister alter Krieger und die Gespenster besiegter Feinde anrufen, damit sie als Schwert und Schild dienen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ender-Lilienbietet zwar gutes Gameplay, aber erst die Umsetzung hebt es auf ein ganz neues Niveau. Die gesamte Welt ist von einer allgegenwärtigen Melancholie durchdrungen, als wolle sie einen daran erinnern, dass sie einst wunderschön war, dies nun aber für immer verloren ist – und genau dieses Gefühl macht das Spiel so besonders großartig.

Das wäre an sich schon ein gutes Konzept, aber wie ich bereits erwähnt habe, wo Ender-Lilienbesonders besticht, ist seine Ästhetik. Mit seiner düsteren Märchenatmosphäre und dem hervorragenden Soundtrack („Harmonious“ ist mein Favorit), Ender-Lilienist dasein fesselndes Rollenspiel das Sie sich nicht entgehen lassen sollten.

Mein Fazit:Ender-Lilientrifft mit seiner düsteren, fesselnden Welt genau den melancholischen „Souls“-Charakter und bietet gleichzeitig eine ganz eigene Interpretation der Metroidvania-Formel.

Was sagen die Spieler dazu?

Zwerge-stehend

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Ein Metroidvania von eindringlicher Schönheit.

13. Undertale [Indie-RPG mit einzigartigem Kampfsystem, ähnlich wie bei Cuphead]

Unsere Bewertung 8

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2015 Urheber Toby Fox Durchschnittliche Spielzeit ca. 10 Stunden Metacritic-Bewertung 92

Obwohl der Film bereits vor gut zehn Jahren (und sogar noch etwas länger) erschienen ist, Undertale bleibt mit seiner Dekonstruktion des RPG-Genres und seinen innovativen Spielmechaniken eines der einzigartigsten Indie-Spiele, die ich je gespielt habe.

Auf den ersten Blick, Undertale spielt sich wie ein klassisches rundenbasiertes Rollenspiel. Du bist ein Kind, das in die riesige Unterwelt gestürzt ist, und musst einen Weg nach draußen finden. Klingt zwar nach Standardkost, aber sobald du dich in das Kampfsystem vertiefst, wirst du schnell merken, was dich erwartet. Denn anstatt einfach nur zu würfeln, um zu treffen, musst du ein Ausweich-Minispiel spielen um den Angriffen des Feindes auszuweichen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Undertale hat bei seiner Veröffentlichung die Gaming-Welt auf den Kopf gestellt und ist nach wie vor ein leuchtendes Beispiel dafür, was Indie-Spiele anstreben sollten – gerade weil es die Regeln seines Genres auf den Kopf gestellt hat.

Außerdem sind Monster in Undertale sind nicht nur hirnlose Prügelknaben. Jeder von ihnen hat eine Geschichte, eine Persönlichkeit und einen Grund zu kämpfen. All das bedeutet, dass viele von ihnen dazu gebracht werden können, die Waffen niederzulegen, und ja, Selbst Bosskämpfe lassen sich ohne Gewalt gewinnen.

Mein Fazit:Undertale verdient seinen Status als Indie-Liebling, weil es die Erwartungen und den Spielstil des rundenbasierten Rollenspiels auf den Kopf stellt.

Was sagen die Spieler dazu?

WARUM STÜRZT DAS SPIEL AB?

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Lies nichts über das Spiel. Spiel es einfach. Ein Erlebnis der Extraklasse.

14. Contra-Jubiläums-Sammlung [Anthologie klassischer Run-and-Gun-Arcade-Action]

Unsere Bewertung 8

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One Erscheinungsjahr 2019 Urheber Konami Durchschnittliche Spielzeit ca. 12 Stunden Metacritic-Bewertung 74

Man kann nicht über Run-and-Gun-Spiele sprechen, ohne die zeitlose, teuflisch schwierige Legende zu erwähnen, die Gegen. NebenMetal Slug and Gunstar Heroes (darauf kommen wir gleich noch zu sprechen), Gegengehört zur heiligen Dreifaltigkeit der klassischen Run-and-Gun-Spiele.

Wie bei vielen Spielen dieser Art NES and SNES In dieser Zeit beschloss Konami, alte GegenTitel in derContra-Jubiläums-Sammlung. Dieses Modell wird geliefert mit 5 Einzigartige Spiele:Contra, Super Contra, Contra III: The Alien Wars, Contra: Hard Corps, and Operation C.

Warum wir uns dafür entschieden haben Contra-Jubiläums-Sammlung bietet dir nicht nur 5 Retro-Spiele, in denen man herumrennen und schießen kann, bietet aber auch einen Einblick in die Designphilosophie der frühen Spiele dieses Genres.

GegenDiese Spiele sind für ihren hohen Schwierigkeitsgrad berüchtigt, und das zu Recht. Mit außerirdischen Soldaten, die blitzschnell auf dem Bildschirm auftauchen und wieder verschwinden, Kugeln, denen man im Bruchteil einer Sekunde ausweichen muss, kniffligen Plattform-Passagen und epischen Bosskämpfen, Contra-Jubiläums-Sammlung ist immer noch genauso herrlich knifflig wie zuvor und es macht genauso viel Spaß, es auf den höchsten Schwierigkeitsstufen zu meistern.

Mein Fazit:Wenn du beweisen willst, dass deine Run-and-Gun-Fähigkeiten erstklassig sind, gibt es kein besseres Schlachtfeld dafür als das Contra-Jubiläums-Sammlung.

Was sagen die Spieler dazu?

Zugelassener Scharlatan

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Schön, dass dieser Film endlich wieder aufgelegt wurde.

15. Gunstar Heroes [Side-Scrolling-Shooter im Stil von Cuphead]

Unsere Bewertung 8

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PC, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 1993 Urheber Schatz, Sega Durchschnittliche Spielzeit ca. 3 Stunden Metacritic-Bewertung 89

Ich habe doch gesagt, dass wir dazu kommen würden Gunstar Heroes gleich, und schon sind wir da. Genau wie Gegen, das hier ist noch eins ein fantastisches Run-and-Gun-Spiel das schreit geradezu nach einem Remake oder zumindest einer Neuauflage.

Es gibt eine kleine übergreifende Handlung: Der böse Bösewicht will die Welt erobern, und um ihn aufzuhalten, musst du die Edelsteine suchen und an dich bringen, bevor er es tut. Aber eigentlich ist das nur ein Vorwand, um durch verschiedene Welten zu rennen und zu schießen, mit jeder Menge Explosionen und Waffenkombinationen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Trotz seines Alters kann sich dieses Spiel dank seines rasanten Gameplays auch heute noch behaupten.

Moderne Spiele sind mit allerlei Schnickschnack ausgestattet, aber damals konnten sich Spiele ganz auf das Gameplay konzentrieren, was Gunstar Heroes hält definitiv, was es verspricht. In diesem Spiel dreht sich alles um Action, und es springt von Bildschirm zu Bildschirm, wobei jeder Moment von rasanten Actionsequenzen geprägt ist, die entschlossenes Handeln und Präzision von dir erfordern.

Eine letzte Sache, die ich noch erwähnen sollte, ist, dass Treasure nach dem Erfolg dieses Spiels viele weitere Spiele herausgebracht hat, wie zum Beispiel Außerirdischer SoldatWenn du also auf der Suche nach weiteren alten Klassikern bist, ist das ein guter Ausgangspunkt.

Mein Fazit:Alt, aber gut. Auch heute noch, Gunstar Heroes begeistert weiterhin mit seinem einfachen, aber hervorragenden Run-and-Gun-Gameplay.

Was sagen die Spieler dazu?

Zugelassener Scharlatan

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Ich warte immer noch geduldig auf ein Remake. Zumindest kann man den Klassiker über Sega Megadrive oder im Switch-Store spielen.

16. Bendy und die Tintenmaschine [Handgezeichneter Horror-Plattformer, eine Alternative zu Cuphead]

Unsere Bewertung 7.5

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PC, Linux, macOS, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S, Android, iOS Erscheinungsjahr 2017 Urheber Joey Drew Studios Durchschnittliche Spielzeit ca. 6 Stunden Metacritic-Bewertung 71

Okay, das Gameplay von „Bendy und die Tintenmaschine“ ist also nicht annähernd so wie bei „Cuphead“ (vor allem, da es sich hier um ein gruseliges Survival-HHorror-Spiel) aber hör mir mal zu: Wenn du ein stilvolles Spielerlebnis wie bei „Cuphead“ suchst, ist „Bendy“ eine super Wahl.

Henry Stein ist ein ehemaliger Animator, der sich endgültig aus dem Geschäft zurückgezogen hat. Das heißt, bis er einen Brief erhält, der ihn an seinen alten Arbeitsplatz zurücklockt und verspricht, „Joey’s Geheimnis“ zu enthüllen. Dieses Geheimnis nimmt die Gestalt der titelgebenden Tintenmaschine an. Und sobald diese wieder zum Leben erwacht, geht es richtig drunter und drüber.

Warum wir uns dafür entschieden haben Bendy und die Tintenmaschine ist in vielerlei Hinsicht genau richtig: nicht zu lang, genau die richtige Dosis Grusel und eine fesselnde Geschichte, die einen bis zum Schluss in ihren Bann zieht.

Was gibt den Ausschlag bei Bendy ist sein unverkennbarer Kunststil. Sicher, jeder könnte aus einem düsteren und gruseligen realistischen Sündenpfuhl Kapital schlagen, aber Bendy geht mit seinem eine düstere und abgedrehte Interpretation der Gummischlauch-Animation der 1930er Jahre. Das bedeutetBendy auf den ersten Blick erkennbar, und wenn ein Spiel sofort mit einem bestimmten Stil in Verbindung gebracht wird, muss man wohl etwas richtig gemacht haben.

Mein Fazit:Auch wenn es nicht ganz so ist wie Cuphead, Bendy und die Tintenmaschine ist dennoch ein äußerst fesselndes Survival-Horror-Spiel, das sich hervorragend für alle eignet, die Spiele mit stilisierter Grafik suchen.

Was sagen die Spieler dazu?

Double0Harmony

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Ein bisschen chaotisch, aber trotzdem ein Spiel, das ich ohne Weiteres weiterempfehlen würde.

17. Momodora: Träumerei im Mondlicht [Ein anspruchsvoller Pixel-Art-Action-Plattformer im Stil von Cuphead]

Unsere Bewertung 7.5

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PC, Linux, macOS, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One Erscheinungsjahr 2016 Urheber Bombservice, PLAYISM Durchschnittliche Spielzeit ca. 5 Stunden Metacritic-Bewertung 76

The Momodora Die Serie gibt es schon eine Weile, aber es herrscht die Meinung vor, dass die ersten drei Teile eher einfach gehalten waren. Dem stimme ich zu, und ich entgegne dem mit folgendem Argument: Träumerei im Mondlichtist, woMomodora endlich seine Flügel ausbreitete und abhob.

Momodora: Träumerei im Mondlicht Du schlüpfst in die Rolle von Kaho, einer Priesterin, die nach einem Weg sucht, einen Fluch zu brechen – wofür du die Königin töten musst. Wie zu erwarten, wird das nicht einfach: Träumereiist einEin anspruchsvolles Spiel mit hochpräzisen, von „Dark Souls“ inspirierten 2D-Kämpfen. Der Tod kommt schnell, daher musst du schnell und strategisch vorgehen, wenn du ausweichst und Nahkampfangriffe ausführst, um zu überleben.

Warum wir uns dafür entschieden haben Träumerei im Mondlicht ist für mich der beste Teil der Reihe. Die Kombination aus einfachen, aber mechanisch ausgefeilten Kämpfen, einer soliden Handlung und großartiger Grafik macht es zu einem Titel, den man sich unbedingt ansehen sollte.

diejenigen, die sich dazu entschließen, zu antworten MomodoraWer sich dieser Herausforderung stellt, findet ein einfaches, aber unterhaltsames Spiel vor, das liebevoll in eine Pixel-Art-Anime-Ästhetik gehüllt ist. Es bietet zwar nichts Neues, das ist wahr, aber es bleibt ein sehr befriedigendes Spielerlebnis, besonders wenn man erst einmal die anfängliche Lernkurve überwunden hat.

Mein Fazit:Momodora: Träumerei im Mondlicht ist perfekt für Spieler, denen Cuphead… den Schwierigkeitsgrad und suchen nach einem Metroidvania, auf das sie sich stürzen können.

Was sagen die Spieler dazu?

sMinuet

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Lass dich nicht von der Anime-Grafik täuschen, das Spiel ist knifflig.

18. Axiom Verge [Science-Fiction-Metroidvania-Abenteuer, Alternative zu Cuphead]

Unsere Bewertung 7.5

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PC, Linux, Nintendo Wii U, Nintendo Switch, PlayStation Vita, PlayStation 4, Xbox One Erscheinungsjahr 2015 Urheber Thomas Happ Games Durchschnittliche Spielzeit ca. 12 Stunden Metacritic-Bewertung 84

Falls du dachtest,Axiom Verge war etwas aus dem 90Ich kann es dir nicht verübeln. Dieser Liebesbrief an klassische Metroidvanias wurde so gut wie von einem einzigen Entwickler (Thomas Happ) erstellt, aber trotzdem ist es ein Spiel, das deine Zeit auf jeden Fall wert ist.

Hier schlüpfst du in die Rolle von Trace, der einzigen Überlebenden eines seltsamen Laborunfalls, die in einer neuen und äußerst feindseligen fremden Welt erwacht. Um dich aus dieser Umgebung zu befreien und herauszufinden, wie du hierhergekommen bist, musst du einer geheimnisvollen Stimme vertrauen, die dich durch die Welt führt und dir hilft, Einzigartige Waffen und Fortbewegungshilfen, die dich bei der nichtlinearen Erkundung und im Kampf unterstützen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Axiom Verge Es greift zwar stark auf alte Klassiker zurück, geht aber auch weit über seine beeindruckenden Vorgänger hinaus und verbindet diese zu etwas völlig Einzigartigem.

Und währendAxiom Verge ist mehr als nur eine Hommage an alte Spiele, es hat noch mehr zu bieten als eine Handvoll neuer Überraschungen für Veteranen des Metroidvania-Genres. Es ist genau diese Eigenschaft, die Axiom Verge sich von der Konkurrenz abheben.

Mein Fazit:Axiom Verge ist ein Metroidvania, das zwar auf den ersten Blick einfach wirkt, aber weit mehr zu bieten hat, als man auf den ersten Blick vermuten würde

Was sagen die Spieler dazu?

NNpatentguy

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Es lehnt sich stark an alte Metroidvanias an, ohne sie jedoch zu 100 % zu kopieren.

19. Broforce [Über-die-Maß-Action im Run-and-Gun-Stil à la Cuphead]

Unsere Bewertung 7.5

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PC, Linux, OS X, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One Erscheinungsjahr 2015 Urheber Free Lives, Devolver Digital Durchschnittliche Spielzeit ca. 8 Stunden Metacritic-Bewertung 83

Viele der Spiele auf dieser Liste sind rasante Run-and-Gun-Titel, aber keines davon kommt auch nur annähernd an das testosterongeladene Chaos heran, das Broforce.

In Broforce, wählst du einen der vielen überdrehten „Bros“ aus, mit denen du spielen möchtest; jeder von ihnen ist eine Hommage an die Protagonisten von 80und90Actionfilme. Als dein ausgewählter Kumpel rennst und schießt du quer durch vollständig zerstörbare Umgebungen während man böse Bösewichte mit Blei vollpumpt, alles in Brand setzt, riesige Kettenexplosionen auslöst und sich in kitschigen Wortspielen ergeht.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wenn es Spaß macht, ganz allein Chaos zu stiften, Broforce ermöglicht es dir, mit bis zu 3 andere Spieler. Ich sollte auch erwähnen, dass dies eines jener Spiele ist, die mit Freunden viel mehr Spaß machen.

Trotz seiner lächerlichen Prämisse und der prallen Brustmuskeln, Broforce ist ein sehr gut durchdachtes Spiel. Es ist genau im richtigen Maße anspruchsvoll (damit meine ich: Wenn man wegen der Explosionen nichts mehr sieht, ist das meistens die eigene Schuld), und das Leveldesign lässt sich nicht einfach gedankenlos durchspielen, auch wenn man alles kurz und klein schlagen kann, um sich den Weg freizumachen.

Mein Fazit:Mit seiner rasanten Action, kaum einem Filter und seinem übertriebenen Humor, Broforce ist genau das richtige Spiel, das man sich einlegt, wenn man sich entspannen möchte.

Was sagen die Spieler dazu?

Bicep.Sorcerer

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Genau das Gegenteil, aber noch männlicher, wenn man das glauben kann.

20. Acecraft [Rhythmisches Kampfspiel ähnlich wie Cuphead]

Unsere Bewertung 7

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen Android, iOS Erscheinungsjahr 2025 Urheber Vizta Games Durchschnittliche Spielzeit Variable Metacritic-Bewertung N/A

Sagen wir es ganz offen: Flugzeugist… ähm, „inspiriert“ von Cuphead, vom Grafikstil über die Animationen bis hin zur Benutzeroberfläche, und das ist eine Tatsache, die niemand leugnen kann. Aber um ganz ehrlich zu sein, muss die Entwicklung sicherlich viel Mühe gekostet haben Cuphead– ähnliche Elemente, und es macht durchaus Spaß, auch wenn es ein bisschen zu einfach ist.

Flugzeugist – als einziges Spiel auf dieser Liste – ein kostenloses Handyspiel, wobei „kostenlos“ die üblichen Merkmale von Handyspielen beinhaltet: Fertigkeitsbäume, Ausrüstung (viel Spaß beim Würfeln um die Werte) und, ja, Charakter-Gacha. „Cuphead „Gacha“ stand nicht auf meiner 2025 Bingo-Kartenliste, aber nun sind wir hier.

Warum wir uns dafür entschieden haben Cuphead abgesehen von den Vorwürfen der Nachahmung, Flugzeugmacht ziemlich viel Spaß, wenn auch ein bisschen simpel. Die Gacha-Elemente sorgen zwar für etwas mehr Spielzeit, können aber auch ein zweischneidiges Schwert sein.

Aber nachdem das nun gesagt ist, Flugzeugbietet überraschend solides Gameplay durch intensive klassische Arcade-Luftkämpfe, was zu einem unterhaltsamen, fast schon zen-artigen Erlebnis führt. Nicht so schwierig oder komplex wie CupheadDas stimmt zwar, aber es reicht erst einmal aus, bis wir eine echte Portierung bekommen.

Mein Fazit:Flugzeugkommt dem so nahe wieCuphead auf dem Handy, wie es heute nur geht. Wenn du auf der Suche nach kostenlosen Bullet-Hell-Spielen für das Handy bist, um ein bestimmtes Verlangen zu stillen, könnte dieses Spiel genau das Richtige sein.

Was sagen die Spieler dazu?

AngeMoreaux

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Macht Spaß, aber man erkennt schon die Monetarisierungsfallen. Einfach mal ausprobieren, aber man sollte sich nicht zu sehr darauf einlassen.

Mein Fazit zu den besten Spielen, die Cuphead ähneln

Wie ich eingangs schon sagte: „Spiele wie Cuphead” ist ein sehr weit gespanntes Netz, und mit 20 Die Auswahl ist groß, und es kann trotzdem schwierig sein, die Auswahl anhand deiner Wünsche einzugrenzen. Schauen wir uns also ein paar kurze Vorschläge an, die dir bei der Entscheidung helfen sollen.

Was ist heute der beste Einstieg in Spiele wie Cuphead?

Für das „Run-and-Gun“-Gameplay → Mega Man 11

Es gelingt dem Spiel, sowohl die Klassiker gut umzusetzen als auch sich durch einen neuen 2,5D-Grafikstil an moderne Hardware und den heutigen Geschmack anzupassen.

Es gelingt dem Spiel, sowohl die Klassiker gut umzusetzen als auch sich durch einen neuen 2,5D-Grafikstil an moderne Hardware und den heutigen Geschmack anzupassen. Für Metroidvanias → Hollow Knight

Von den Kämpfen über die Erkundung bis hin zur Atmosphäre – dies ist eines der Die besten Metroidvania-Spiele das alles außerordentlich gut macht.

Von den Kämpfen über die Erkundung bis hin zur Atmosphäre – dies ist eines der Die besten Metroidvania-Spiele das alles außerordentlich gut macht. Für Roguelikes → Betritt das Gungeon

Schrullig und witzig, dabei aber unendlich dynamisch, ist dieses ein unvergessliches Bullet-Hell-Spiel wird dich sicher lange beschäftigen.

Schrullig und witzig, dabei aber unendlich dynamisch, ist dieses ein unvergessliches Bullet-Hell-Spiel wird dich sicher lange beschäftigen. Zum Multiplayer-Modus → Broforce

Guter, unbeschwerter Spaß im besten Sinne des Wortes – und mit Freunden macht es noch mehr Spaß.

Häufig gestellte Fragen

Welches Spiel ähnelt Cuphead am meisten?

Das beste Spiel, das dem ähnelt Cuphead hängt davon ab, welchen Teil des Spiels du noch einmal erleben möchtest. Fans von Plattformspielen könnten Hollow Knight and Ori und der blinde Wald, während diejenigen, die hektische Run-and-Gun-Action mögen, Gefallen an Spielen wie Betritt das Gungeon, Du stiehlst, Gegenand Metal Slug Reihe.

Was für ein Spiel ist „Cuphead“?

Cuphead ist ein2D Ein Run-and-Gun-Spiel. Dank der Levels ist es auch teilweise ein Plattformspiel und zudem ein Boss-Rush, da die meisten Level ausschließlich aus einem einzigen Boss bestehen, den man besiegen muss.

Ist „Cuphead“ für Kinder geeignet?

Ja,Cuphead sollte für Kinder in Ordnung sein. Allerdings, Cuphead ist ein extrem schwieriges Spiel, also denk daran, wenn du es für deine Kinder kaufst.

Wie lang ist „Cuphead“?

Cuphead liegt bei11 mehrere Stunden, doch diese Spielzeit hängt stark von eurem Spielstil und davon ab, wie ihr mit den schwierigen und einzigartigen Endgegnern des Spiels zurechtkommt.

Wer ist der schwierigste Boss in Cuphead?

Der schwierigste Boss in Cuphead Das hängt von deinem Spielstil ab, aber für mich ist es „King Dice“. Der Level von „King Dice“ ist eher ein Marathon als ein Sprint, und durch die vielen Minibosse kann es leicht passieren, dass einem schon vor dem eigentlichen Boss die Puste ausgeht.

Wie viele Welten gibt es in Cuphead?

Es gibt4Welten inCuphead: Inkwell Isles hat 3 Abschnitte, und „Inkwell Hell“ ist der letzte Bereich, in dem sowohl gegen King Dice als auch gegen den Teufel gekämpft wird.