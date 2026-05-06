20 juegos parecidos a Cuphead para vivir aventuras aún más trepidantes en 2025

Cuphead era uno de2017se ha convertido en uno de los mayores éxitos gracias a su jugabilidad impecable, sus impresionantes gráficos, su fantástica banda sonora y su legendaria dificultad, pero también hay muchos juegos como Cuphead que ofrecen la misma experiencia.

Si acabas de recuperar tu alma, has liberado a los habitantes de la Isla del Tintero y aún te quedas con ganas de más, no eres el único. Por eso he preparado esta lista de 20 juegos geniales como Cuphead de distintos géneros. Con suerte, alguno de estos juegos te sacará las ganas.

Nuestras mejores recomendaciones de juegos similares a Cuphead

Es cierto que todos los juegos de esta lista merecen la pena, pero algunos destacan con creces sobre el resto:

Hollow Knight (2017) – Este Metroidvania es una obra maestra que lo hace todo a la perfección, desde el combate hasta la presentación. Mega Man 11 (2018) – El «Blue Bomber» ha vuelto y está mejor que nunca en este título que combina una jugabilidad clásica con unos gráficos modernos. Entra en el Gungeon (2016) – Un juego roguelite de tipo «bullet hell» con perspectiva cenital que pondrá a prueba tus reflejos aún más que Cuphead.

Pero, aunque estos son lo mejor de lo mejor, quizá estés buscando otra cosa. En ese caso, no te preocupes; hay mucho que te encantará en el resto de títulos que aparecen a continuación.

20 juegos parecidos a Cuphead

Lo admito, «juegos como…» Cuphead» es un concepto muy amplio. Pero si lo reducimos a lo esencial, Cuphead se caracteriza por su jugabilidad de «correr y disparar», sus fases de plataformas y un estilo artístico fácilmente reconocible. Y ha sido con estos tres criterios con los que he filtrado la enorme biblioteca de juegos para seleccionar solo 20 títulos.

Bueno, vamos al grano.

1. Hollow Knight [El mejor desafío de Metroidvania dibujado a mano]

Nuestra puntuación 10

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Plataformas PC, Linux, macOS, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One Año de estreno 2017 Creador/es Equipo Cherry Duración media de la partida unas 45 horas Puntuación en Metacritic 90

Empecemos con buen pie con Hollow Knight, uno de los mejores juegos de Metroidvania que han salido al mercado en los 2010uno de los mejores juegos de todos los tiempos, si no el mejor.

No exagero cuando digo Hollow Knight is el Metroidvania moderno por excelencia, con un mundo enorme y precioso por explorar, combates desafiantes, unos gráficos impresionantes y una banda sonora magnífica, todo ello envuelto en un pequeño paquete con aspecto de bicho.

Por qué lo elegimos Hollow Knight Ha sido todo un reto equilibrar la interacción entre tantos elementos, pero ha logrado combinarlos a la perfección para crear un Metroidvania por excelencia. Es sencillamente genial.

En este juego, te pondrás en la piel del Caballero, un guerrero errante que se encuentra ante el reino en ruinas de Hallownest. Para descubrir cuál es exactamente tu misión, tendrás que adentrarte en las ruinas, hablar con los supervivientes y reconstruir la historia de Hallownest… todo ello mientras te defiendes de feroces monstruos y bichos enloquecidos en 2D combate de acción y espadas.

Puede que esto suene sencillo, pero te aseguro que no lo es en absoluto: Hollow KnightEl combate del juego tiene una dificultad casi al estilo de «Souls». Cada combate contra un jefe exige un conocimiento profundo de la ofensiva y la defensa para poder ganar. Pero cada victoria, ganada con esfuerzo, allana el camino hacia adelante con herramientas de movilidad, armas y nuevas rutas, y, poco a poco, Hallownest irá desvelando sus secretos.

Mi veredicto:Hollow Knight es un juego fantástico en todos los sentidos, gracias a su magistral combinación de jugabilidad, desafío y estética. Es ideal no solo para Cuphead no solo para los aficionados, sino para casi todo el mundo.

¿Qué opinan los jugadores?

Fa-Re-Do-La

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Una auténtica obra maestra moderna.

2. Mega Man 11 [Un clásico juego de correr y disparar al estilo de Cuphead]

Nuestra puntuación 10

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Plataformas PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One Año de estreno 2018 Creador/es Capcom Duración media de la partida unas 10 horas Puntuación en Metacritic 82

El siguiente esMega Man 11, el juego más vendido de esta longeva serie. Tras nueve años de silencio, el «Blue Bomber» vuelve para recordarnos por qué esta franquicia es tan querida.

Como Mega Man, seguirás Ábrete paso a base de correr y disparar en los clásicos desafíos contra jefes finales, fase a fase para derrotar al villano recurrente, el Dr. Wily. El diseño de los niveles de este juego recuerda a los viejos tiempos NES juegos, así que prepárate para un montón de plataformas complicadas, trucos divertidos y, sí, dificultad.

Por qué lo elegimos Reconozco que me encantan las nuevas entregas de las series clásicas, pero Mega Man 11 da en el clavo en todo lo que se espera de un juego moderno de «correr y disparar», sin dejar de mantener su identidad.

Una novedad de esta serie es el «Double Gear System», que además resulta ser el motivo de la ruptura entre Light y Wily. Como es lógico, Wily equipará a sus nuevos Robot Masters con esta tecnología. Por suerte, el Dr. Light todavía tiene el prototipo de Wily, lo que le da a Mega Man nuevas funciones gracias al sistema Double Gear: aumentos de velocidad o disparos a costa de sobrecalentarse.

Pero aunqueMega Man 11 vuelve a las raíces de la serie, pero también se ha adaptado al público actual. No solo cuenta con impresionantes En dos dimensiones y mediaEn cuanto a los gráficos, también ofrece opciones de dificultad, lo que lo hace especialmente ideal para quienes se inician en la serie.

Mi veredicto:Mega Man 11 es, si me permiten la expresión, un regreso triunfal a su mejor forma. Combina magistralmente la jugabilidad clásica de la serie con toques modernos, y sin duda será una delicia tanto para los jugadores nuevos como para los veteranos.

¿Qué opinan los jugadores?

Luchando por

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Es como volver a jugar a los juegos de Mega Man de la NES. Sí, incluida la dificultad.

3. Entra en el Gungeon [Juego roguelike de tipo «bullet hell» similar a Cuphead]

Nuestra puntuación 10

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Plataformas PC, Linux, macOS, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Android, iOS Año de estreno 2016 Creador/es Dodge Roll, Devolver Digital Duración media de la partida Variable Puntuación en Metacritic 82

El siguiente esEntra en el Gungeon, un increíble juego de «bullet hell» en el que tú (y hasta un amigo) os adentráis en el Gungeon del título en busca del «arma capaz de matar al pasado». Es tan alocado como parece.

Entra en el Gungeon Es bastante sencillo: elige un Gungeoneer, recorre cada nivel del Gungeon con una mecánica de juego de «correr y disparar» con vista cenital, lucha contra todos los jefes, hazte con el Gun y acaba con tu Pasado. En la práctica, es mucho más difícil, ya que los enemigos no dudarán en acribillarte, los jefes tienen un montón de patrones de ataque complicados e incluso los peligros del escenario pueden costarte un corazón o dos. Prepárate para morir muchas veces.

Por qué lo elegimos Es muy difícil de superar Entra en el Gungeon’s Una jugabilidad rápida, frenética y divertida. Es cierto que sufrirás muchas derrotas, pero el ritmo trepidante del juego hará que te mueras de ganas de volver a intentarlo en cuanto te echen.

Por suerte, no todo es malo. Cada uno de tus Gungeoneers cuenta con sus propias habilidades pasivas y su equipamiento, lo cual está muy bien. Sin embargo, lo mejor del juego reside en su enorme variedad de armas extravagantes, entre las que se incluyen cosas como una cámara y una «R» minúscula. Ah, y también puedes hacer rodadas para esquivar y dar la vuelta a las mesas, así que no hay excusa para que te disparen.

Y comoEntra en el Gungeon es un juego de tipo roguelike que ofrece una una infinidad de horas de juego que no te cansarán. Ninguna partida será igual a otra, desde las armas y los objetos pasivos que encuentres hasta la disposición de las salas con las que te topes, pasando incluso por los problemas de habilidad a los que te enfrentarás.

Mi veredicto:Entra en el Gungeon destaca por su jugabilidad ágil y dinámica, su ingenioso humor y su infinito valor de rejugabilidad.

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Necesito un botiquín

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Sin duda, está entre mis roguelikes favoritos de los últimos años.

4. Ori y el bosque ciego [Juego de plataformas de precisión, alternativa a Cuphead]

Nuestra puntuación 9.5

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Plataformas PC, Nintendo Switch, Xbox One Año de estreno 2015 Creador/es Moon Studios, Microsoft Studios Duración media de la partida ~12 horas Puntuación en Metacritic 88

El siguiente esOri y el bosque ciego, un juego de plataformas con gran atmósfera y de estilo Metroidvania que constituye un brillante ejemplo de cómo los videojuegos pueden ser arte.

Lo primero que probablemente te llamará la atención de Ori y el bosque ciego is Obras de arte absolutamente impresionantes, todas ellas pintadas a mano. Eso no es todo lo que… Ori tiene a su favor, ya que también cuenta con una mecánica de juego fundamentalmente sencilla pero desafiante, una banda sonora evocadora y un impacto emocional impresionante.

Por qué lo elegimos Ori y el bosque ciego destaca no solo por su estilo artístico único, sino también por lo increíblemente fluidos que resultan los movimientos; ningún otro juego de plataformas o Metroidvania se le acerca en cuanto a fluidez.

Controlarás a Ori, un espíritu del bosque separado de su familia por una tormenta y adoptado por la cariñosa y maternal Naru. Sin embargo, este paraíso no dura para siempre, y Naru pronto sucumbe al hambre. Sin nada que perder, Ori debe aprender a recorrer el bosque y encontrar la raíz de sus problemas, y tal vez descubrir más sobre sí mismo en el proceso.

Mi veredicto:Ori y el bosque ciego ofrece una combinación fantástica de aventura cinematográfica y algunas de las mejores secuencias de movimiento que he visto en un juego de plataformas.

¿Qué opinan los jugadores?

asbroítico

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Un partido fantástico en todos los sentidos.

5. Shovel Knight: El tesoro [Juego retro de correr y disparar al estilo de Cuphead]

Nuestra puntuación 9.5

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Plataformas PC, Linux, OS X, Nintendo Switch, Nintendo 3DS, PlayStation 3/4, PlayStation Vita, Xbox One Año de estreno 2014 Creador/es Juegos del Club Náutico Duración media de la partida unas 25 horas Puntuación en Metacritic 91

Muchos han alabado Shovel Knight, y estoy aquí para decirte que, sí, tienen razón. Esta experiencia retro, perfecta en todos los sentidos, es la una adaptación perfecta de un género clásico a la sensibilidad actual, lo que lo convierte, sin lugar a dudas, en uno de los los mejores juegos de plataformashoy.

En el papel de Shovel Knight, te verás obligado a salir de tu retiro debido a una serie de sucesos malvados (y, la verdad, hay MUCHO mal), así que tendrás que resolver estos problemas con movimientos ágiles y precisos 2D juegos de plataformas. Correrás, cavarás y harás «Shovel Drop» al estilo DuckTales para salvar a tu compañera y salvar el reino. Lo típico de los caballeros, claro.

Por qué lo elegimos Shovel Knight no solo destaca por su excelente jugabilidad, sino también por su estética clásica de 8 bits, que contribuye en gran medida a evocar las mismas sensaciones que los juegos de plataformas clásicos.

También te alegrará saber que Un tesoro escondidono es un juego diferente, sino una recopilación. Esta incluye 4 Shovel Knight campañas:La pala de la esperanza(el original, que tenía un 2014fecha de lanzamiento),La plaga de las sombras, El espectro del tormento, El rey de las cartas, así como el juego derivado de lucha, Shovel Knight: Showdown.

Mi veredicto:Shovel Knight es un clásico retro-moderno, sencillo pero satisfactorio, que sin duda hará las delicias de los jugadores, tanto si vienes de Cuphead o no.

¿Qué opinan los jugadores?

Gracias por tu ayuda

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Es ideal tanto si eres nuevo en los juegos de plataformas como si quieres revivir viejos tiempos.

6. Katana ZERO [Juego de plataformas de acción trepidante similar a Cuphead]

Nuestra puntuación 9.5

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Plataformas PC, macOS, Nintendo Switch, Xbox, Android, iOS Año de estreno 2019 Creador/es Askiisoft, Devolver Digital Duración media de la partida unas 6 horas Puntuación en Metacritic 83

Fluido, brutal, letal. Todas estas palabras se aplican a Katana ZERO, una increíble aventura cyberpunk de acción y espadas (hasta tal punto que incluso se podría decir que es un un fantástico juego de rol de acción) que ofrece una jugabilidad trepidante similar a la de un 2D Hotline Miami.

In Katana ZERO, te pondrás en la piel del Dragón, un asesino y espadachín amnésico que acepta encargos mientras intenta descubrir quién es. La mala noticia es que no eres más resistente que los tipos a los que acabas con tu espada, así que, si te alcanzan, mueres. Por suerte, el Dragón no es un humano cualquiera, y cuenta tanto con superpoderes para parar los ataques como con la capacidad de ralentizar el tiempo.

Por qué lo elegimos Aunque morir de un solo golpe pueda parecer frustrante al principio, sorprendentemente no lo es. Gracias a lo ágil que es… Katana ZERO Es que volver a intentarlo es a la vez muy fácil y, curiosamente, adictivo.

Lo que realmente vende Katana ZERO para mí son las imágenes de las cámaras de seguridad tras superar un nivel. Igual que en Superhot, podrás ver una reproducción en tiempo real de cómo has superado una fase. Puede que no lo parezca mientras estás en plena planificación, pero en cuanto veas el vídeo, te sentirás como un auténtico crack. Lo tenías todo planeado, ¿verdad?

Mi veredicto:Katana Zero Su jugabilidad ágil y letal lo convierten en un éxito seguro para cualquiera que siga buscando Cupheadla dificultad de…

¿Qué opinan los jugadores?

Lord Conair

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Una jugabilidad fenomenal respaldada por una gran historia.

7. Dead Cells [Juego roguelike de correr y disparar al estilo Metroidvania, una alternativa a Cuphead]

Nuestra puntuación 9.5

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Plataformas PC, Linux, macOS, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Android, iOS Año de estreno 2018 Creador/es Motion Twin Duración media de la partida Variable Puntuación en Metacritic 89

Tengo que admitir que era escéptico respecto a Dead Cells cuando salió al mercado. Tras unas cuantas partidas, me di cuenta de que se había puesto el sol mientras estaba absorto en esto un juego roguelite excepcional.

AunqueDead Cells Aunque a simple vista pueda parecer un Metroidvania, en realidad es un roguevania: un juego que combina la generación aleatoria de los primeros con la 2D la acción de plataformas y «hack-and-slash» de este último. ¿El resultado final? Un roguelite táctico elegante y tremendamente ágil, con una dinámica de juego inmensamente satisfactoria.

Por qué lo elegimos Dead Cells quizá no sea el primer roguelike de estilo «Vania» (es Rogue Legacy), pero su fantástica e innovadora jugabilidad fue un gran éxito que inspiró a otros desarrolladores independientes y catapultó el género a la primera línea.

En el papel de «El Prisionero», tendrás que abrirte paso a base de lucha para escapar de un castillo en constante cambio. No será fácil, y morirás muchas veces. Pero no todo es malo, ya que puedes conseguir potenciadores permanentes en forma de runas, y el complejo sistema de progresión basado en los golpes de arma garantiza que cada partida sea tan rápida y letal como la anterior.

Mi veredicto:Dead Cells combina magistralmente dos géneros tan dispares en un conjunto increíblemente adictivo. Los aficionados al género roguelike que aún no lo hayan probado se están perdiendo algo realmente bueno.

¿Qué opinan los jugadores?

Ojos de carbón

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Es difícil de dominar, pero es adictivo y divertido.

8. Robas [Un juego de combates intensos solo contra jefes, al estilo de Cuphead]

Nuestra puntuación 8.5

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Plataformas PC, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One Año de estreno 2016 Creador/es The Game Bakers Duración media de la partida unas 8 horas Puntuación en Metacritic 77

A primera vista, RobasPuede parecer un juego fácil. Diez islas, diez combates contra jefes finales y, si los derrotas a todos, te liberas. Sin embargo, nada de esto refleja lo alocado y genial que es Robasis.

Lo primero es el combate. Lo diré sin rodeos: De FuriEl combate es excelente, con sus movimientos súper fluidos y un estilo increíble que recuerda mucho a Devil May Cry donde golpeas, bloqueas y disparas en tiempo real. Sí, eso significa Robassus batallas son difíciles de dominar, así que prepárate para caer muchas veces.

Por qué lo elegimos RobasEs uno de esos juegos que te reta a mejorar o morir en el intento, y la sensación tan palpable de ver cómo vas mejorando en el juego en tiempo real es uno de sus puntos fuertes.

RobasTampoco se queda atrás en cuanto al aspecto visual. Con una fantástica estética de neón, cada golpe, cada disparo y cada parada se resalta con colores vivos, lo que realmente te ayuda a acostumbrarte a Robassu ritmo mesurado, pero frenético. Todo ello acompañado de una banda sonora synthwave absolutamente espectacular (¿alguien conoce a Carpenter Brut?) que te impulsa hacia adelante y te anima a alcanzar la victoria.

Mi veredicto:Los aficionados que no se cansaban de CupheadEs probable que su implacable dificultad encuentre un nuevo hogar en Robassus combates llenos de adrenalina.

¿Qué opinan los jugadores?

Bienvenido

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Lo mejorcito del género hack and slash.

9. Fantasmas y duendes: Resurrection [Una alternativa brutal al estilo arcade de «Cuphead», del tipo «correr y disparar»]

Nuestra puntuación 8.5

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Plataformas PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One Año de estreno 2021 Creador/es Capcom Duración media de la partida unas 10 horas Puntuación en Metacritic 74

Si te estás preguntando por el título, déjame aclararte las cosas. Sí, se trata de una nueva versión de *esa* Fantasmas y duendes, uno de los videojuegos más difíciles jamás creados, diseñado para celebrar el aniversario de la serie 35.ºaniversario. Podrías pensar que eso significaría que habrían bajado un poco el nivel de dificultad, pero no: este es uno de los pruebas definitivas de habilidad y memoria.

Volverás a meterte en la piel de Arthur, un valiente caballero que se embarca en una misión para salvar a la princesa. La mecánica del juego es muy similar a la del original: tendrás que correr y disparar (bueno, más bien tambalearte y disparar) a lo largo de los niveles para llegar al final. Con 8 Con tantas armas entre las que elegir, además de un montón de potenciadores, esto podría parecer una tarea sencilla. Pero, como pronto descubrirás, no es así en absoluto.

Por qué lo elegimos Afortunadamente, esta versión de Fantasmas y duendes Incluye diferentes niveles de dificultad, lo que lo convierte en una excelente opción para los jugadores noveles. Sin embargo, sigue siendo todo un reto para los veteranos.

Lo que realmente destaca aquí es la presentación visual. Fantasmas y duendes siempre ha dado la impresión de ser un poco excéntrico y, por eso, Capcom optó por un Esta vez, con una estética de libro de cuentos con solapas. Este efecto general resulta muy atractivo y contribuye a sumergirte en el mundo de Fantasmas y duendes.

Mi veredicto:Si alguna vez te has preguntado lo difícil que es… Fantasmas y duendes sabes lo que es la franquicia, o quieres embarcarte en un viaje espeluznante y caricaturesco, Fantasmas y duendes: Resurrection esto te va a encantar.

¿Qué opinan los jugadores?

macspazatron

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Por una vez en mi vida, me alegro de que hayan añadido opciones de dificultad al juego.

10. Blasfemo [El mejor juego de plataformas y acción gótico con una dificultad brutal]

Nuestra puntuación 8

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Plataformas PC, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2019 Creador/es The Game Kitchen, Team17 Duración media de la partida ~16 horas Puntuación en Metacritic 77

Blasfemoes… toda una experiencia. Sí, es un magnífico juego de Metroidvania y plataformas, pero cuando la gente habla de Blasfemo, normalmente se refieren a su un estilo de pixel art oscuro, intenso y religiosamente grotesco.

Jugarás en el papel del Penitente, un miembro de la Hermandad del Dolor Silencioso, en una misión para acabar con las raíces del destino apocalíptico de Cvstodia. Para ello, correrás, te deslizarás y te abrirás paso a golpes de espada por Cvstodia, acabando con monstruos y enfrentándote a tu propia fe, para finalmente decidir cómo debe terminar tu penitencia.

Por qué lo elegimos Blasfemono se trata solo del espectáculo. El principal atractivo aquí es el terror religioso y la temática gótica, sí, pero Blasfemo además cuenta con una jugabilidad muy sólida que parece una mezcla entre Hollow Knight and Dark Souls.

No será fácil, ya que los habitantes de Cvstodia no solo están profundamente arraigados en su fe, sino que además han sido deformados (literalmente) por el Milagro al que rinden culto. Cada oración moldea la carne como si fuera arcilla, cada oración recibe respuesta de la forma más retorcida posible, y cada enemigo al que acabes tiene un final brutal y sangriento en este Metroidvania al estilo Souls.

Mi veredicto:Blasfemoes un fantástico juego de estilo Metroidvania, perfecto para aquellos jugadores que buscan algo más maduro y aterrador.

¿Qué opinan los jugadores?

oopsallones

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Una experiencia realmente genial.

11. Un sombrero en el tiempo [Un juego de plataformas adorable pero desafiante, al estilo de Cuphead]

Nuestra puntuación 8

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Plataformas PC, macOS, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One Año de estreno 2017 Creador/es Gears for Breakfast, Humble Bundle Duración media de la partida unas 15 horas Puntuación en Metacritic 79

Me gustaCuphead, Un sombrero en el tiempoes un juego que se reconoce al instante tanto por su estilo artístico como por sus personajes. A diferencia de Cuphead, que tiene más en común con Metal Slug, Un sombrero en el tiempoes undivertido juego de plataformas en 3D que rebosa encanto y originalidad.

Aquí jugarás como Hat Kid, una niña extraterrestre que necesita los «Time Pieces» que se han perdido para volver a casa. En cuanto a la jugabilidad, Un sombrero en el tiempose inspira en títulos como Super Mario 64, aunque también cuenta con un diseño de mundo abierto. Cabe destacar, además, que el diseño de los niveles está muy bien ejecutado, lo que debería satisfacer incluso a los jugadores más experimentados.

Por qué lo elegimos Un sombrero en el tiempoSu aspecto no hace justicia a su magnífica jugabilidad de plataformas, que era tan buena que revitalizó el panorama de los juegos de plataformas independientes tras un largo periodo de sequía.

Aunque el juego básico ya cuenta con una gran cantidad de contenido, aquellos que busquen retos aún mayores estarán encantados de saber que los desarrolladores han añadido un modo aún más difícil, «Death Wish», que incluye el Cerrar el tratoDLC. Estos niveles brutales pondrán a prueba tu precisión y tu destreza al máximo, así que si lo que buscas es ponerte a prueba aún más después de Cuphead, ahí lo tienes.

Mi veredicto:Un sombrero en el tiempoes bonito y encantador, pero además ofrece una jugabilidad de plataformas fantástica, perfecta para saciar esa Cuphead picor.

¿Qué opinan los jugadores?

Karmelitas (parte trasera)

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Un diseño de niveles genial, personajes memorables y una jugabilidad divertida. ¿Qué más se puede pedir?

12. Ender Lilies: Quietus of the Knights [El mejor juego de plataformas de acción y disparos de fantasía oscura]

Nuestra puntuación 8

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Plataformas PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2021 Creador/es Adglobe, Live Wire, Binary Haze Interactive Duración media de la partida ~14 horas Puntuación en Metacritic 86

Muchos juegos del estilo Metroidvania ofrecen experiencias profundas y envolventes, pero ninguno se acerca a lo melancólico que es este Lirios de Endertambién.

Empecemos por lo básico. Jugarás en el papel de Lily, la última sacerdotisa superviviente de un reino devastado por la Lluvia de la Muerte, un fenómeno sobrenatural que transforma a las personas en monstruos no muertos. Pero, aunque Lily no sabe luchar, sí que puede invocar a los espíritus de los guerreros de antaño y a los fantasmas de los enemigos derrotados para que actúen como espada y escudo.

Por qué lo elegimos Lirios de EnderTiene una buena jugabilidad, pero es la presentación lo que lo eleva a otro nivel. Todo el mundo está impregnado de una melancolía omnipresente, como si te recordara que en su día fue hermoso, pero que ya se ha perdido para siempre, y es precisamente esa sensación lo que lo hace especialmente genial.

Esta idea ya sería bastante buena por sí sola, pero, como he mencionado, ¿dónde Lirios de Enderlo que realmente destaca es su estética. Con su estética de cuento de hadas sombrío y su banda sonora excepcional («Harmonious» es mi favorita), Lirios de Enderes eljuego de rol inmersivo que no te puedes perder.

Mi veredicto:Lirios de Endercapta a la perfección el ambiente melancólico al estilo de *Souls* con su mundo sombrío y envolvente, al tiempo que aporta su propio toque a la fórmula *Metroidvania*.

¿Qué opinan los jugadores?

enanos-estando

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Un Metroidvania de una belleza cautivadora.

13. Undertale [Juego de rol independiente con un sistema de combate único similar al de Cuphead]

Nuestra puntuación 8

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Plataformas PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2015 Creador/es Toby Fox Duración media de la partida unas 10 horas Puntuación en Metacritic 92

A pesar de que su fecha de lanzamiento se remonta a hace ya una década (y algo más), Undertale sigue siendo uno de los juegos independientes más singulares a los que he jugado, gracias a su deconstrucción del género de los juegos de rol y a sus innovadoras mecánicas.

A primera vista, Undertale se juega como un RPG tradicional por turnos. Eres un niño que ha caído en el enorme Subterráneo y tienes que encontrar la manera de salir. Una trama bastante típica, sí, pero pronto te darás cuenta de lo que te espera en cuanto te sumerjas en el sistema de combate. Verás, en lugar de limitarte a tirar los dados para acertar, tendrás que jugar a un minijuego de esquivar para esquivar los ataques del enemigo.

Por qué lo elegimos Undertale conmocionó al mundo de los videojuegos cuando salió al mercado, y sigue siendo un ejemplo brillante de lo que los juegos independientes deberían aspirar a ser, por cómo dio un giro radical a su género.

Además, los monstruos en Undertale no son simples sacos de boxeo sin alma. Cada uno de ellos tiene una historia, una personalidad y una razón para luchar. Todo esto significa que a muchos de ellos se les puede convencer para que depongan las armas, y sí, Incluso las batallas contra jefes se pueden ganar sin recurrir a la violencia.

Mi veredicto:Undertale se ha ganado a pulso su estatus de juego indie de culto por la forma en que rompe con las expectativas y el estilo de juego de los RPG por turnos.

¿Qué opinan los jugadores?

¿POR QUÉ SE CUELGA EL JUEGO?

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No leas nada sobre el juego. Simplemente júgalo. Una experiencia de 10 sobre 10.

14. Colección Aniversario de Contra [Antología de juegos clásicos de acción arcade de correr y disparar]

Nuestra puntuación 8

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Plataformas PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One Año de estreno 2019 Creador/es Konami Duración media de la partida ~12 horas Puntuación en Metacritic 74

No podemos hablar de los juegos de «run and gun» sin mencionar esa leyenda atemporal y endiabladamente difícil que es Contra. Junto aMetal Slug and Gunstar Heroes (de lo que hablaremos dentro de un momento), Contra forma parte de la sagrada trinidad de los juegos clásicos de correr y disparar.

Al igual que ocurre con muchos juegos de la NES and SNES En esa época, Konami decidió relanzar viejos Contra títulos en elColección Aniversario de Contra. Este viene con 5 juegos únicos:Contra, Super Contra, Contra III: The Alien Wars, Contra: Hard Corps, and Operación C.

Por qué lo elegimos Colección Aniversario de Contra no solo te ofrece 5 juegos retro de correr y disparar, pero también permite hacerse una idea de la filosofía de diseño de los primeros títulos del género.

Contra Estos juegos son famosos por su dificultad, y con razón. Con soldados alienígenas que aparecen y desaparecen de la pantalla, balas que hay que esquivar en una fracción de segundo, secciones de plataformas complicadas y combates épicos contra jefes finales, Colección Aniversario de Contra sigue siendo tan maravillosamente difícil como antes, y igual de satisfactorio de superar en los niveles de dificultad más altos.

Mi veredicto:Si quieres demostrar que tus habilidades en el «run-and-gun» son de primera categoría, no hay mejor campo de batalla para demostrarlo que el Colección Aniversario de Contra.

¿Qué opinan los jugadores?

Charlatán con licencia

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Me alegro de que por fin lo hayan reeditado.

15. Gunstar Heroes [Juego de disparos de desplazamiento lateral al estilo de Cuphead]

Nuestra puntuación 8

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Plataformas PC, Nintendo Switch Año de estreno 1993 Creador/es Treasure, Sega Duración media de la partida unas 3 horas Puntuación en Metacritic 89

Ya dije que llegaríamos a Gunstar Heroes en un momento, y aquí estamos. Justo como Contra, esta es otra un fantástico juego de correr y disparar eso está pidiendo a gritos que se haga un remake, o al menos que se vuelva a estrenar.

Hay una trama general bastante simple: el malvado de la bolsa gigante quiere conquistar el mundo, y para detenerlo tendrás que buscar y hacerte con las gemas antes que él. Pero, en realidad, es solo una excusa para correr y disparar por distintos mundos, con explosiones y un sinfín de combinaciones de armas.

Por qué lo elegimos A pesar de su antigüedad, este juego sigue estando a la altura hoy en día gracias a su jugabilidad trepidante.

Los juegos actuales vienen cargados de florituras, pero en aquella época los juegos podían centrarse exclusivamente en la jugabilidad, lo cual Gunstar Heroes cumplirá con todas las expectativas. Este juego es puro acción, y salta de una pantalla a otra, y cada momento viene marcado por una acción trepidante que exige que actúes con decisión y precisión.

Una última cosa que debo mencionar es que Treasure creó muchos juegos tras el éxito de este, como Soldado alienígena, así que si buscas más clásicos de siempre, ese es un buen punto de partida.

Mi veredicto:Viejo, pero bueno. Incluso hoy en día, Gunstar Heroes sigue cautivando con su jugabilidad sencilla pero magnífica, basada en correr y disparar.

¿Qué opinan los jugadores?

Charlatán con licencia

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Sigo esperando pacientemente a que saquen una nueva versión. Al menos se puede jugar al clásico en la Sega Megadrive o en la tienda de Switch.

16. Bendy y la máquina de tinta [Juego de plataformas de terror dibujado a mano, una alternativa a Cuphead]

Nuestra puntuación 7.5

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Plataformas PC, Linux, macOS, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S, Android, iOS Año de estreno 2017 Creador/es Joey Drew Studios Duración media de la partida unas 6 horas Puntuación en Metacritic 71

Vale, pues la jugabilidad de «Bendy y la máquina de tinta» no se parece en nada a la de «Cuphead» (sobre todo porque este es un supervivencia de terrorjuego de terror) pero escúchame: si buscas una experiencia con un estilo similar al de Cuphead, Bendy es una opción fantástica.

Henry Stein es un antiguo animador que ha dejado el sector para siempre. O al menos eso creía, hasta que recibe una carta que le lleva de vuelta a su antiguo lugar de trabajo, prometiéndole revelar «el secreto de Joey». Dicho secreto se materializa en la máquina de tinta que da título a la historia. Y, en cuanto esta vuelve a cobrar vida, la cosa se complica de verdad.

Por qué lo elegimos Bendy y la máquina de tinta es perfecta en muchos sentidos: no es demasiado larga, tiene la dosis justa de sustos y cuenta con una historia cautivadora que te mantendrá en vilo hasta el final.

¿Qué es lo que acaba de decidir la cosa? Flexible es su característico estilo artístico. Claro, cualquiera podría sacar provecho de un ambiente realista, oscuro y espeluznante, pero Flexible va más allá con su una versión oscura y retorcida de la animación con mangueras de goma de los años 30. Esto hace queFlexiblese reconoce al instante, y cuando un juego se asocia de inmediato con un estilo concreto, es que deben de haber hecho algo bien.

Mi veredicto:Aunque no es exactamente como Cuphead, Bendy y la máquina de tinta No obstante, es un juego de terror y supervivencia tremendamente envolvente, ideal para quienes buscan títulos con un estilo visual particular.

¿Qué opinan los jugadores?

Double0Harmony

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Es un poco desordenado, pero aun así es un juego que recomendaría sin dudarlo.

17. Momodora: Ensueño bajo la luz de la luna [Un desafiante juego de plataformas y acción con gráficos pixelados, al estilo de Cuphead]

Nuestra puntuación 7.5

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Plataformas PC, Linux, macOS, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One Año de estreno 2016 Creador/es Bombservice, PLAYISM Duración media de la partida unas 5 horas Puntuación en Metacritic 76

The Momodora La serie lleva ya un tiempo entre nosotros, pero existe la idea generalizada de que las tres primeras entregas eran un poco básicas. Estoy de acuerdo con eso, pero yo añadiría lo siguiente: Ensoñación a la luz de la lunaes dondeMomodora por fin extendió las alas y alzó el vuelo.

Momodora: Ensueño bajo la luz de la luna En este juego encarnas a Kaho, una sacerdotisa que busca la forma de romper una maldición, lo que te obligará a matar a la reina. Como era de esperar, no será nada fácil: Ensoñaciónes unUn juego difícil con un combate en 2D muy preciso, inspirado en la serie Souls. La muerte llega rápido, así que tendrás que ser ágil y estratégico con tus esquivas y tus golpes cuerpo a cuerpo para sobrevivir.

Por qué lo elegimos Ensoñación a la luz de la luna Para mí, es el mejor de la franquicia. Su combinación de un combate sencillo pero muy bien ejecutado con una historia decente, además de unos gráficos excelentes, lo convierten en un título que merece la pena conocer.

Aquellos que decidan responder MomodoraEn este juego encontrarás un título sencillo pero divertido, envuelto con mucho cariño en una estética anime de pixel art. No aporta nada nuevo, eso es cierto, pero sigue siendo un juego muy satisfactorio de jugar, sobre todo una vez superada la curva de aprendizaje inicial.

Mi veredicto:Momodora: Ensueño a la luz de la luna es perfecto para los jugadores a los que les gustó Cuphead… y están buscando un juego de estilo Metroidvania al que lanzarse.

¿Qué opinan los jugadores?

sMinuet

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No te dejes engañar por los gráficos de anime, este es difícil.

18. Axiom Verge [Aventura de ciencia ficción al estilo Metroidvania, alternativa a Cuphead]

Nuestra puntuación 7.5

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Plataformas PC, Linux, Nintendo Wii U, Nintendo Switch, PlayStation Vita, PlayStation 4, Xbox One Año de estreno 2015 Creador/es Thomas Happ Games Duración media de la partida ~12 horas Puntuación en Metacritic 84

Si pensabas que…Axiom Verge era algo del 90Bueno, no te culpo. Esta carta de amor a los Metroidvanias clásicos la ha creado prácticamente un solo desarrollador (Thomas Happ), pero, a pesar de ello, es un juego al que merece mucho la pena dedicarle tiempo.

Aquí jugarás en el papel de Trace, la única superviviente de un extraño accidente de laboratorio, que despierta en un mundo alienígena nuevo y muy hostil. Para salir de este entorno y descubrir cómo has llegado hasta aquí, tendrás que confiar en una voz misteriosa que te guiará por el mundo y te ayudará a encontrar armas únicas y herramientas de movilidad que te ayudarán en tu exploración y tus combates no lineales.

Por qué lo elegimos Axiom Verge se inspira en gran medida en los clásicos de siempre, pero va más allá de sus formidables predecesores y los combina para crear algo totalmente único.

Y aunqueAxiom Verge es más que un homenaje a los juegos antiguos, tiene mucho más más que un puñado de sorpresas nuevas para los veteranos del género Metroidvania. Es precisamente esta cualidad la que realmente hace que Axiom Verge destacarse entre sus competidores.

Mi veredicto:Axiom Verge es un Metroidvania que, aunque a simple vista parece sencillo, es mucho más de lo que parece

¿Qué opinan los jugadores?

NNpatentguy

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Se inspira en gran medida en los antiguos «Metroidvanias», aunque sin copiarlos al 100 %.

19. Broforce [Caos de acción trepidante al estilo «Run and Gun», como en Cuphead]

Nuestra puntuación 7.5

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Plataformas PC, Linux, OS X, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One Año de estreno 2015 Creador/es Free Lives, Devolver Digital Duración media de la partida unas 8 horas Puntuación en Metacritic 83

Muchos de los juegos de esta lista son frenéticos títulos de «correr y disparar», pero ninguno se acerca ni de lejos al caos cargado de testosterona que es Broforce.

In Broforce, podrás elegir a uno de los muchos y extravagantes «Bros» con los que jugar, cada uno de los cuales es un homenaje a los protagonistas de 80y90películas de acción. Como el «Bro» que elijas, correrás y dispararás por entornos totalmente destructibles mientras acribillan a los malos de turno, lo prenden todo en llamas y provocan enormes explosiones en cadena, y sueltan chistes malos.

Por qué lo elegimos Si te divierte sembrar el caos por tu cuenta, Broforce te permite jugar con hasta 3 otros jugadores. También debo mencionar que este es uno de esos juegos que se disfruta mucho más con amigos.

A pesar de su premisa ridícula y sus pectorales abultados, Broforce Es un juego muy bien concebido. Es difícil en el sentido adecuado (es decir, si no ves nada por culpa de las explosiones, la culpa es principalmente tuya) y el diseño de los niveles no te permite pasarlos sin pensar, aunque puedas ir a lo loco para ganar libertad.

Mi veredicto:Con su acción trepidante, su estilo descarado y su humor exagerado, Broforce es el tipo de juego al que recurres cuando quieres relajarte.

¿Qué opinan los jugadores?

Bicep.Sorcerer

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Como Contra, pero aún más masculino, si te lo puedes creer.

20. Acecraft [Un juego de combate rítmico similar a Cuphead]

Nuestra puntuación 7

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Plataformas Android, iOS Año de estreno 2025 Creador/es Vizta Games Duración media de la partida Variable Puntuación en Metacritic N/A

No nos andemos con rodeos: Aeronaveestá… eh, «inspirado» en Cuphead, desde su estilo artístico y sus animaciones hasta su interfaz de usuario, y eso es algo que nadie puede negar. Pero, para ser totalmente justos, debe de haber supuesto un gran esfuerzo crearlo Cuphead-tipo, y resulta bastante entretenido, aunque quizá un poco fácil.

Aeronavees, como único caso en esta lista, un juego para móvil gratuito, donde «gratuito» implica los elementos habituales de este tipo de juegos: árboles de habilidades, equipamiento (diviértete probando las estadísticas) y, sí, gacha de personajes. «Cuphead «gacha» no estaba en mi 2025 La lista de cartones de bingo, pero aquí estamos.

Por qué lo elegimos Cuphead dejando a un lado las acusaciones de plagio, AeronaveEs bastante divertido, aunque un poco sencillo. Los elementos típicos de los juegos de gacha le aportan cierta durabilidad, pero pueden ser un arma de doble filo.

Pero dicho todo esto, Aeronaveofrece una jugabilidad sorprendentemente sólida gracias a sus intensos combates aéreos al estilo de los clásicos de arcade, lo que da lugar a una experiencia agradable, casi zen. No es tan difícil ni tan complejo como Cuphead, sin duda, pero es lo suficientemente parecido hasta que tengamos una versión adaptada de verdad.

Mi veredicto:Aeronavees lo más parecido aCuphead para móvil que puedas encontrar hoy en día. Si buscas juegos gratuitos de «bullet hell» para móvil que te satisfagan, este podría ser el adecuado.

¿Qué opinan los jugadores?

AngeMoreaux

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Es divertido, pero ya se intuyen las estrategias de monetización. Es un juego fácil de empezar a jugar, pero no te enganches demasiado.

Mi opinión general sobre los mejores juegos similares a Cuphead

Como dije al principio, «juegos como…» Cuphead” es un campo muy amplio, y con 20 opciones, reducir la lista según lo que buscas puede seguir resultando complicado. Por eso, vamos a repasar algunas sugerencias breves que te ayudarán a decidirte.

¿Cuál es el mejor punto de partida para juegos como Cuphead hoy en día?

Para el estilo de juego «Run and Gun» → Mega Man 11

Consigue combinar a la perfección los clásicos con la adaptación al hardware y los gustos actuales, gracias a un nuevo estilo visual en 2.5D.

Consigue combinar a la perfección los clásicos con la adaptación al hardware y los gustos actuales, gracias a un nuevo estilo visual en 2.5D. Para los juegos de estilo Metroidvania → Hollow Knight

Desde el combate hasta la exploración, pasando por la atmósfera, este es uno de los Los mejores juegos de Metroidvania que lo hace todo extraordinariamente bien.

Desde el combate hasta la exploración, pasando por la atmósfera, este es uno de los Los mejores juegos de Metroidvania que lo hace todo extraordinariamente bien. Para los roguelikes → Entra en el Gungeon

Original y divertida, pero a la vez infinitamente dinámica, esta un juego de «bullet hell» memorable seguro que te mantendrá ocupado durante mucho tiempo.

Original y divertida, pero a la vez infinitamente dinámica, esta un juego de «bullet hell» memorable seguro que te mantendrá ocupado durante mucho tiempo. Para el modo multijugador → Broforce

Diversión sana y sin complicaciones, en el mejor sentido de la palabra, y aún mejor si es con amigos.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor juego parecido a Cuphead?

El mejor juego similar a Cuphead dependerá exactamente de qué parte del juego quieras volver a disfrutar. A los aficionados a los juegos de plataformas quizá les guste Hollow Knight and Ori y el bosque ciego, mientras que a quienes les guste la acción trepidante de correr y disparar les encantarán juegos como Entra en el Gungeon, Robas, Contra and Metal Slug serie.

¿Qué tipo de juego es Cuphead?

Cuphead es un2D Un juego de correr y disparar. También tiene elementos de juego de plataformas, gracias a los niveles, y es una sucesión de jefes finales, ya que la mayoría de los niveles consisten únicamente en un único jefe al que hay que derrotar.

¿Es «Cuphead» apto para niños?

Sí,Cuphead Debería ser apto para niños. Dicho esto, Cuphead Es un juego extremadamente difícil, así que tenlo en cuenta si se lo vas a comprar a tus hijos.

¿Cuánto dura Cuphead?

Cuphead está por ahí11 de duración, pero este tiempo variará enormemente en función de tu estilo de juego y de cómo te enfrentes a los jefes finales, tan difíciles como singulares.

¿Cuál es el jefe más difícil de Cuphead?

El jefe más difícil de Cuphead Depende de tu estilo de juego, pero para mí es «King Dice». El nivel de «King Dice» es más una maratón que un sprint, y los numerosos minijefes hacen que sea fácil quedarse sin fuerzas antes de llegar al jefe final.

¿Cuántos mundos hay en Cuphead?

Hay4mundos enCuphead: Inkwell Isles tiene 3 secciones, y el Infierno del Tintero es la zona final donde se enfrenta tanto al Rey Dados como al Diablo.