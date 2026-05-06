I 11 migliori giochi western per vivere il Far West nel 2026

Stai cercando i migliori videogiochi western? Abbiamo proprio quello che fa per te, con un'ampia selezione di titoli epici.

Se hai voglia di fare un salto indietro nel tempo e vivere l’atmosfera da Far West, i videogiochi sono la scelta giusta, e per fortuna negli anni ne sono usciti alcuni davvero eccezionali. Da fenomenali giochi di ruolo a splendidi titoli open-world, le opzioni disponibili sono tantissime e, nella rassegna di oggi, daremo un’occhiata ai migliori giochi ambientati nel Vecchio West.

Ci sono tantissime perle nascoste che meritano più attenzione, quindi assicurati di seguirci fino alla fine: potresti trovare qualcosa che ti colpisce.

Le nostre scelte migliori per i giochi sul Vecchio West

Ti diamo un piccolo assaggio del Vecchio West con alcune perle che abbiamo selezionato con cura. Questi sono alcuni dei migliori videogiochi western in circolazione, con un tema da cowboy che garantisce un bel divertimento. Diamo un’occhiata ad alcuni di essi.

1 Red Dead Redemption 2 2018 È un gioco open-world che racconta la storia di Arthur Morgan e delle sue disavventure nel selvaggio West. È il gioco western più iconico dei nostri tempi, che ha ricevuto tantissimi elogi da tutto il mondo… Buy now 2 Evil West 2022 In un mondo invaso dagli zombie, Jesse Rentier si arma di armi elettrificate per uccidere tutto ciò che incontra sul suo cammino. Con il suo stile gotico ambientato nel West, offre una prospettiva unica sul Far West. Buy now 3 Call of Juarez: Gunslinger 2013 Call of Juarez: Gunslinger, il gioco FPS più brutale ambientato nel mondo del West, ti mette nei panni di Silas Greaves, un cacciatore di taglie disposto a fare di tutto per un po’ di soldi. Buy now

Anche se questi titoli sono considerati i migliori giochi sul Vecchio West in circolazione, la lista non finisce qui. Abbiamo trovato alcune perle sottovalutate che non puoi assolutamente perderti se ti definisci davvero un appassionato del selvaggio West. Quindi continua a leggere.

I 11 migliori giochi western del 2026

Cercare i migliori videogiochi western non è stata un’impresa facile; abbiamo dovuto setacciare il mercato alla ricerca solo del meglio del meglio e, per fortuna, ci sono diversi titoli in circolazione che sono riusciti a entrare nella nostra top 11. Diamo un’occhiata più da vicino a ciascuno di questi titoli.

1. Red Dead Redemption 2 [Il miglior western open-world]

Il nostro punteggio 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Azione-avventura (mondo aperto) Piattaforme PS4, Xbox One, PC (Windows), Stadia Anno di uscita 2018 Sviluppatore/i Rockstar Games (sviluppatore/editore) Durata media di gioco ~51 ore Caratteristiche uniche Un mondo aperto enorme e super interattivo con missioni narrative dal sapore cinematografico, oltre a una modalità online a sé stante

Quando si parla di videogiochi western, Red Dead Redemption 2 sarà sempre ricordato come il migliore di tutti i tempi. Dal suo mondo epico con una grafica incredibilmente realistica alla trama avvincente che ci ha lasciati a bocca aperta, Rockstar ci ha regalato il titolo perfetto per vivere al meglio l’esperienza del selvaggio West.

Consiglio dell’esperto Tieni i tuoi livelli di energia al massimo. Mangia, dormi e porta con te un paio di tonici, perché i livelli bassi di energia compromettono silenziosamente la resistenza, il Dead Eye e la precisione con le armi proprio quando uno scontro si fa concitato.

Red Dead Redemption 2 racconta il viaggio di Arthur Morgan e della banda dei Van der Linde, che si avventurano in varie zone del Far West e si ritrovano nei guai più disparati. La trama scorre davvero bene e, grazie al suo mondo coinvolgente pieno di missioni affascinanti, è facile perdersi nel selvaggio West offerto da Red Dead Redemption 2.

Il mio verdetto: il miglior sandbox sul Far West in assoluto. Il mondo è incredibilmente coinvolgente, la storia ti prende alla grande ed è pericolosamente facile perdere ore a vagare per il mondo facendo missioni secondarie invece di seguire la trama principale.

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2. Evil West [Il miglior western in cui si uccidono mostri]

Il nostro punteggio 9.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Hack and slash (azione in terza persona) Piattaforme PC (Windows), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2022 Sviluppatore/i Flying Wild Hog (sviluppatore), Focus Entertainment (editore) Durata media di gioco ~11 ore Caratteristiche uniche Azione in stile Far West con un'atmosfera da caccia ai mostri e modalità cooperativa, incentrata su combattimenti corpo a corpo e sparatorie adrenalinici

Evil West unisce l’estetica del Far West a un’atmosfera gotica e ti offre un mondo invaso da creature ultraterrene e zombie, qualcosa che non si vede spesso nei videogiochi western. Evil West si distingue per la sua narrazione elegante e cinematografica e per un mondo reso magnificamente, con una grafica che è una vera delizia per gli occhi.

Consiglio dell’esperto Considera l’indicatore di stordimento come la tua arma migliore. Usa il guanto e le mosse di controllo della folla per sbilanciare i nemici, poi infliggi colpi finali per guadagnare un po’ di respiro e infliggere danni sicuri.

Tuttavia, ciò che distingue davvero questo incredibile gioco di ruolo d’azione è il suo sistema di combattimento finemente calibrato, che fonde perfettamente combattimento corpo a corpo e sparatorie in un’esperienza emozionante e frenetica che risulta estremamente fluida. E quando affronti i vari boss della frontiera, è semplicemente troppo divertente. Per gli appassionati di videogiochi western, Evil West è un titolo imperdibile.

Il mio verdetto: un mix selvaggio di azione da cowboy e caos mostruoso in stile gotico. La storia è cinematografica, ma la vera protagonista è il fluido sistema di combattimento che unisce corpo a corpo e sparatorie, rendendo ogni scontro una grande e elegante resa dei conti.

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3. Call of Juarez: Gunslinger [Il miglior sparatutto in stile arcade con pistoleri]

Il nostro punteggio 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Sparatutto in prima persona Piattaforme PC (Windows), PS3, Xbox 360, Nintendo Switch Anno di uscita 2013 Creatore/i Techland (sviluppatore/editore) Durata media di gioco circa 5 ore Caratteristiche uniche Una storia western da favola raccontata da un narratore inaffidabile che può letteralmente stravolgere gli eventi nel bel mezzo di un livello

Se hai voglia di un po’ di semplice azione da pistolero in stile primi film western all’italiana, Call of Juarez: Gunslinger è proprio quello che fa per te. Non complica le cose e ti catapulta subito nel vivo dell’azione, mentre ti fai strada combattendo per ottenere diverse taglie e dando la caccia ai nemici in vari luoghi della frontiera.

Consiglio dell’esperto Non tenere da parte Concentrazione. Usala subito per mettere a segno colpi alla testa e uccisioni a catena, dato che si ricarica velocemente se continui a giocare in modo aggressivo e preciso.

Questo epico gioco sparatutto in prima persona ti permette di vivere il selvaggio West in una narrazione in prima persona, il che rende i combattimenti estremamente appaganti.

Inoltre, con personaggi iconici come Billy the Kid, Mad Dog McCree, Jesse James e tante altre bande di cowboy spietati, qui non ci si annoia mai, il che rende Call of Juarez: Gunslinger uno dei migliori videogiochi western degli ultimi anni.

Il mio verdetto: puro divertimento da sparatutto arcade. È semplice, veloce e ricco di quell’atmosfera da western all’italiana, inoltre gli scontri a fuoco in prima persona sono sempre appaganti.

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4. Desperados III [Il miglior western tattico stealth]

Il nostro punteggio 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Tattica in tempo reale Piattaforme PC (Windows), PS4, Xbox One, Linux, macOS Anno di uscita 2020 Sviluppatore/i Mimimi Games (sviluppatore), THQ Nordic (editore) Durata media di gioco ~27 ore Caratteristiche uniche Un gioco tattico ambientato nel Far West che punta tutto sulla furtività, in cui devi coordinare le abilità uniche della tua squadra per portare a termine operazioni pulite, simili a enigmi

Desperados III è un gioco tattico stealth hardcore con una visuale dall’alto, fortemente ispirato alla classica serie Commandos dei primi anni 2000. Ambientato nel Far West, dovrai usare tattiche basate sulla furtività per infiltrarti nei territori dei cowboy e vendicarti di chi ti ha fatto un torto.

Consiglio dell’esperto Usa il salvataggio rapido come se fosse parte dei comandi. Salva prima di ogni mossa rischiosa, prova un piano e ricarica all’istante se il tempismo non è perfetto. Il gioco è pensato per raggiungere la perfezione attraverso tentativi ed errori.

Con il suo gameplay raffinato, i filmati cinematografici coinvolgenti e una grafica mozzafiato, Desperados III si distingue come uno dei migliori giochi stealth ambientati nel Far West. Il gameplay incentrato sulla trama è ricco di colpi di scena, mentre i personaggi memorabili aumentano l’immersione, rendendolo un gioco stealth tattico hardcore da non perdere.



Il mio verdetto: un gioco di furtività tattica di altissimo livello con un’ambientazione western e tanta intelligenza. Le missioni sono curate nei minimi dettagli, la trama mantiene vivo l’interesse e portare a termine un piano alla perfezione è incredibilmente gratificante.

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5. Fallout: New Vegas [Il miglior RPG western con un tocco di fantascienza]

Il nostro punteggio 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RPG d'azione (RPG open-world) Piattaforme PC (Windows), PS3, Xbox 360 Anno di uscita 2010 Sviluppatore/i Obsidian Entertainment (sviluppatore), Bethesda Softworks (editore) Durata media di gioco circa 27 ore Caratteristiche uniche La scelta tra le principali fazioni e gli esiti variabili delle missioni rendono il Mojave una vera e propria polveriera politica che puoi far esplodere in mille direzioni diverse

Se hai voglia di un'esperienza in stile Far West con un tocco di fantascienza, Fallout: New Vegas ti lascerà a bocca aperta. È un classico RPG open-world con una mappa enorme da esplorare, un'esplorazione approfondita e solide meccaniche di gioco di ruolo che rendono importanti le tue scelte e il tuo personaggio, il tutto mantenendo in primo piano l'atmosfera del vecchio West.

Consiglio dell’esperto Decidi presto la tua configurazione e seguila fino in fondo. Scegli un tipo di arma principale (armi da fuoco o armi energetiche) e puntaci tutto, inoltre prendi l’abilità Riparazione così il tuo equipaggiamento rimane in forma senza prosciugare i tuoi caps.

La trama scorre piuttosto bene e le meccaniche di combattimento erano decisamente all’avanguardia per l’epoca. Questo titolo rimane uno dei giochi più straordinari della serie Fallout, apprezzato per la sua fusione unica tra tecnologia fantascientifica e temi del Vecchio West, il che lo rende la scelta numero uno per la maggior parte degli appassionati.

Il mio verdetto: La scelta migliore se cerchi un’atmosfera da western con un tocco di fantascienza. Il mondo aperto ti invita a esplorarlo, le scelte da gioco di ruolo sono davvero significative e rimane ancora oggi uno dei capitoli più forti della serie Fallout.

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6. Red Dead Redemption [Il miglior western classico incentrato sulla trama]

Il nostro punteggio 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Azione-avventura (western open world) Piattaforme PS3, Xbox 360, PS4, PS5, Nintendo Switch, PC (Windows), Xbox Series X/S Anno di uscita 2010 Creatori Rockstar San Diego (sviluppatore), Rockstar Games (editore) Durata media di gioco circa 18 ore Caratteristiche uniche Un classico western open-world incentrato sulla caccia ai fuorilegge, sulle sparatorie e su una trama cinematografica avvincente

Non sarebbe giusto perdersi l’originale Red Dead Redemption, anche se hai già dedicato parecchie ore a Red Dead Redemption 2 e Red Dead Revolver. Uscito nel 2010, racconta la storia di John Marston che lascia casa sua e si allea con le forze dell’ordine per sconfiggere una famigerata banda che sta terrorizzando la città.

Red Dead Redemption riesce a cogliere la vera essenza del tema del Vecchio West e ti offre tutto ciò che ti puoi aspettare da quell’epoca. Dagli allevamenti di bestiame ai saloon di lusso, fino agli animali selvatici che vagano per la campagna, l’attenzione ai dettagli in Red Dead Redemption è davvero straordinaria.

Consiglio dell’esperto Usa Dead Eye per disarmare, non solo per uccidere. Far cadere le armi dalle mani degli avversari rende più sicuri gli scontri difficili, aumenta l’onore e ti aiuta a sopravvivere alle sparatorie in cui sei in inferiorità numerica.

E ora, con una versione rimasterizzata disponibile anche per PC, non c’è davvero nulla che ti impedisca di procurarti questo gioco. E se non hai mai sentito parlare di Red Dead Revolver, vale la pena dare un’occhiata anche a quello.

Il mio verdetto: la classica esperienza del selvaggio West, che riesce ancora a ricreare perfettamente l’atmosfera. La storia di John Marston è fantastica, i dettagli rendono credibile l’ambientazione e le versioni più recenti lo rendono un titolo facile da consigliare oggi.

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7. Simulatore di saloon [Il miglior western di gestione di un saloon]

Il nostro punteggio 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Simulazione in prima persona con elementi di gestione Piattaforme PC (Windows) Anno di uscita 2025 Creatori Glivi Games S.A. (sviluppatore), RockGame S.A. (editore) Durata media di gioco Varia Caratteristiche uniche La gestione di un saloon si unisce all’artigianato e alla vita di frontiera in un mondo interattivo del selvaggio West

Simulatore di saloon ti catapulta in un'avventura in prima persona nel Far West, dove erediti un saloon abbandonato e devi trasformarlo nel ritrovo più frequentato della città. Il gameplay è soddisfacentemente pratico: ripulisci il locale, lo ripari, lo arredi e poi gestisci il servizio come se l'affitto dipendesse da questo.

Ciò che lo rende speciale è il modo in cui il tema del Far West va oltre la semplice facciata. Non interpreti un leggendario pistolero, ma la persona che mantiene in moto la vita sociale della città, affrontando la realtà complicata della gestione di un saloon. E nonostante la polvere, la sporcizia e il caos occasionale, il gioco rimane saldamente nel territorio dei giochi “accoglienti” quando ti limiti a mettere a punto l’allestimento, a servire la gente del posto e a guardare il locale tornare in vita.

Consiglio dell’esperto All’inizio, spendi i tuoi soldi per migliorare l’organizzazione del lavoro, non per decorazioni di lusso. Una disposizione più ordinata, strumenti per un servizio più veloce e un menu semplice da servire in fretta aumenteranno il flusso di cassa e la reputazione molto più in fretta; poi potrai sbizzarrirti con le decorazioni una volta che il saloon funzionerà alla perfezione.

Dal punto di vista visivo, punta su un’atmosfera polverosa, calda e vissuta: interni in legno scricchiolante, luce delle lanterne e quell’atmosfera da saloon accogliente e caotica che ti fa venire voglia di modificare la tua disposizione ancora una volta. È realizzato con Unreal Engine, e il gioco punta più sull’atmosfera che sugli effetti speciali, il che si adatta bene all’ambientazione.

Il mio verdetto: un gioco di gestione western accogliente con un'esperienza pratica davvero soddisfacente. Se ti piace mettere in piedi un'attività e goderti l'atmosfera di una città di frontiera, non lasciartelo sfuggire.

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8. Hard West 2 [Miglior gioco di strategia a turni in stile western]

Il nostro punteggio 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Giochi di ruolo tattici (tattica a turni) Piattaforme PC (Windows) Anno di uscita 2022 Creatori Ice Code Games (sviluppatore), Good Shepherd Entertainment (editore) Durata media di gioco ~19 ore Caratteristiche uniche Una campagna tattica ambientata nel Weird West che vede una banda di fuorilegge combattere contro forze soprannaturali, con abilità dei personaggi ben distinte che influenzano ogni scontro

Se non ti dispiacciono i combattimenti a turni al giorno d’oggi, allora Hard West 2 ti piacerà da morire. Questo secondo capitolo è incentrato su una squadra di disadattati nell’impietoso scenario del selvaggio West, che si scontrano con forze diaboliche e le affrontano in combattimenti a turni. Dai proiettili che rimbalzano ai tiri da cecchino a lunga distanza, Hard West 2 offre un’esperienza di combattimento memorabile, qualcosa che di solito non trovi nel mondo dei videogiochi di oggi.

Consiglio dell’esperto Sfrutta al massimo Bravado. Pianifica i tuoi turni incentrandoli su sequenze di uccisioni e mosse che creano slancio, perché una singola serie di azioni ben eseguite può spazzare via un intero gruppo prima ancora che riesca a reagire.

Inoltre, Hard West 2 utilizza una prospettiva dall’alto, permettendoti di controllare strategicamente più personaggi durante le battaglie, risolvere enigmi e interagire con vari elementi dell’ambiente. Inoltre, Hard West 2 offre una visione unica del tema spietato del Far West, e se cerchi qualcosa di diverso dal semplice sparare a destra e a manca per la città, questo gioco è altamente consigliato.

Il mio verdetto: un divertente cambio di ritmo se ti piacciono le tattiche a turni. Il gameplay di squadra con visuale dall’alto, i combattimenti in stile “trick-shot” e lo strano colpo di scena diabolico lo fanno risaltare in un genere pieno di sparatutto.

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9. West of Loathing [Miglior western comico]

Il nostro punteggio 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Giochi di ruolo (RPG comico-avventuroso) Piattaforme PC (Windows/macOS/Linux), Nintendo Switch, Stadia, iOS Anno di uscita 2017 Autore/i Asymmetric Publications (sviluppatore/editore) Durata media di gioco circa 8 ore Caratteristiche uniche Un RPG in stile Far West con personaggi stilizzati che punta tutto su battute, missioni bizzarre e combattimenti a turni ingegnosi

West of Loathing è un gioco comico e slapstick ambientato nel Far West che, con il suo stile di gioco insolito, saprà soddisfare la tua voglia di un gioco western. Offre un mix tra un’avventura testuale open-world e combattimenti a turni, il tutto ambientato nel vecchio West. Inoltre, West of Loathing si distingue per le sue trame esilaranti e le missioni che ti faranno morire dal ridere.

Consiglio dell’esperto Leggi le descrizioni degli oggetti e crea combinazioni assurde. Molti dei migliori picchi di potenza derivano da strane combinazioni di equipaggiamento e potenziamenti alimentari che sembrano scherzi ma fanno davvero male.

È davvero un approccio unico al tema del West e, insieme a tutti gli elementi RPG e agli incidenti bizzarri che incontrerai qui, ti garantiamo che ti divertirai un mondo giocando a questo titolo. Insomma, se cerchi qualcosa fuori dal comune che ti dia davvero il massimo per i soldi spesi, West of Loathing merita un'occhiata.

Il mio verdetto: il gioco western più divertente della lista. È strano, è affascinante, e il mix di missioni dalla trama demenziale con combattimenti a turni lo rende perfetto se vuoi ridere invece di fare sul serio.

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10. Hunt: Showdown [Il miglior gioco western multiplayer PvPvE]

Il nostro punteggio 8.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Sparatutto in prima persona multigiocatore (sparatutto di estrazione) Piattaforme PC (Windows), Xbox One, PS4, PS5, Xbox Series X/S Anno di uscita 2019 Creatore/i Crytek (sviluppatore/editore) Durata media di gioco 25-30 ore Caratteristiche uniche Varia

Esplorare da solo lo spietato scenario del selvaggio West è già un'avventura, ma unirsi agli amici lo trasforma in un'esperienza multiplayer indimenticabile – ed è proprio questo che offre Hunt: Showdown. Questo sparatutto in prima persona multiplayer è ambientato in un mondo cupo, ispirato al West, brulicante di mostri terrificanti, dove il pericolo ti aspetta dietro ogni angolo.

Consiglio dell’esperto Il suono è vita. Muoviti con calma vicino agli edifici, evita di rompere vetri e catene e usa le orecchie per individuare le squadre nemiche, perché un solo errore rumoroso ti tradirà e rivelerà la tua posizione esatta.

In questa saga multiplayer, non combatti solo contro altri giocatori; ci sono anche dei mostri inquietanti e spietati che devi affrontare, il che rende il gioco un mix di PvP e PvE. Inoltre, la grafica è piuttosto buona, la musica è piacevole e anche le sparatorie hanno un tocco realistico, rendendolo un titolo ben equilibrato.

Il mio verdetto: uno sparatutto multiplayer ad alta tensione che trasforma il selvaggio West in un parco giochi dell’orrore. La formula PvPvE rende ogni partita stressante nel senso buono del termine, e giocare con gli amici lo rende ancora più divertente.

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11. SteamWorld Dig 2 [Il miglior Metroidvania a tema western]

Il nostro punteggio 7.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Piattaforma d'azione e avventura (Metroidvania) Piattaforme Nintendo Switch, PC (Windows/macOS/Linux), PS4, PS Vita, Nintendo 3DS, Xbox One, Stadia, Amazon Luna Anno di uscita 2017 Creatore/i Image & Form (sviluppatore/editore) Durata media di gioco circa 7 ore Caratteristiche uniche Un Metroidvania incentrato sull’estrazione mineraria, dove scavare, potenziare e esplorare sono il cuore del gioco, non un’attività secondaria

Ne hai abbastanza di giochi di ruolo, sparatutto e giochi di furtività tattici hardcore? Questo ingegnoso puzzle game offre qualcosa di diverso con il suo gameplay a scorrimento laterale in 2D e una delle migliori grafiche 2D che abbiamo visto da un po’ di tempo a questa parte.

Il gameplay si ispira fortemente ai vecchi giochi di Mario in 2D, e anche la trama è piuttosto simile. SteamWorld Dig 2 segue il viaggio di Dorothy, un robot a vapore, che esplora le profondità del Vecchio West alla ricerca del suo amico scomparso.

Consiglio dell’esperto Potenzia subito la tua lampada e gli strumenti di movimento. Una luce migliore e una maggiore mobilità rendono l’estrazione più sicura, riducono i passaggi a ritroso e ti permettono di raccogliere bottini più in profondità senza rimanere costantemente senza aria.

Durante questo viaggio, dovrai scavarti la strada e affrontare diversi ostacoli e nemici in agguato dietro ogni angolo. E grazie al suo ciclo di esplorazione e potenziamenti, SteamWorld Dig 2 si guadagna facilmente un posto tra i migliori giochi in stile Metroidvania, pur mantenendo la sua personalità tipica del Far West attraverso l’ambientazione, la musica e l’atmosfera.

Il mio verdetto: un elegante gioco a scorrimento laterale in 2D dal sapore western e con un'ottima componente di esplorazione. L'estrazione mineraria, i potenziamenti e quella progressione in stile Metroidvania rendono difficile smettere di giocarci una volta che ci si è appassionati.

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Il mio verdetto finale

Tutti questi giochi si meritano il loro posto, ma non tutti vogliono lo stesso tipo di Western. Alcuni preferiscono una narrazione che si sviluppa lentamente, altri vogliono prendere a pugni i vampiri in faccia con un guanto da combattimento, e altri ancora vogliono semplicemente gestire un bar e giudicare i clienti in silenzio. Ecco una guida veloce su dove iniziare se stai cercando un gioco sul Far West che faccia al caso tuo.

Per l’esperienza western open-world definitiva → Red Dead Redemption 2

Se vuoi il sandbox da cowboy più coinvolgente, con una trama da urlo e un mondo che sembra incredibilmente vivo, questo è senza dubbio il numero uno.

Per un'avventura alla moda alla caccia di mostri con un tocco da cowboy → Evil West

Se ti piacciono le atmosfere western ma preferisci un gameplay incentrato sull’azione, Evil West ti offre combattimenti corpo a corpo e sparatorie fluidi, oltre a grandi scontri cinematografici.

Per un western con forte impronta RPG, ricco di scelte e con un tocco di fantascienza → Fallout: New Vegas

Se cerchi il gioco di ruolo, i conflitti tra fazioni e un mondo che reagisce alle tue decisioni, New Vegas ricrea alla perfezione quell’atmosfera da frontiera polverosa con un tocco di originalità.

Per una tranquilla vita di frontiera e gestire il tuo saloon → Simulatore di saloon

Se preferisci avviare un’attività, gestire un bar e vivere la frenesia quotidiana della frontiera invece di sparare a tutti, questa è la scelta perfetta per rilassarti.

Qui non ci sono scelte sbagliate, solo diversi tipi di western. Scegli l’atmosfera che preferisci e ti divertirai un mondo.

Domande frequenti