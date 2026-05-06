11 najlepszych gier o tematyce westernowej, dzięki którym w 2026 roku poczujesz klimat Dzikiego Zachodu

Szukasz najlepszych gier wideo o tematyce westernowej? Mamy dla Ciebie szeroki wybór niesamowitych tytułów.

Jeśli masz ochotę cofnąć się w czasie i doświadczyć bezprawia panującego na Dzikim Zachodzie, gry wideo to najlepszy wybór – na szczęście na przestrzeni lat pojawiło się wiele znakomitych tytułów. Od fenomenalnych gier RPG po oszałamiające tytuły z otwartym światem – wybór jest ogromny, a w dzisiejszym zestawieniu przyjrzymy się najlepszym grom osadzonym w realiach Dzikiego Zachodu.

Istnieje mnóstwo ukrytych perełek, które zasługują na większą uwagę, więc koniecznie zostań z nami do końca – być może znajdziesz coś, co przykuje Twoją uwagę.

Nasze najlepsze propozycje gier o Dzikim Zachodzie

Przedstawimy wam małą próbkę Dzikiego Zachodu w postaci kilku perełek, które starannie wybraliśmy. To jedne z najlepszych gier o Dzikim Zachodzie, a motyw kowbojski gwarantuje świetną zabawę. Przyjrzyjmy się kilku z nich.

1 Red Dead Redemption 2 2018 Jest to gra z otwartym światem, opowiadająca historię Arthura Morgana i jego perypetii na Dzikim Zachodzie. To najbardziej kultowa gra westernowa naszych czasów, która zebrała wiele pochwał z całego świata… Buy now 2 Evil West 2022 W świecie opanowanym przez zombie Jesse Rentier uzbraja się w broń elektryczną, by zabijać wszystko, co stanie mu na drodze. Dzięki gotyckiej stylistyce osadzonej w realiach Dzikiego Zachodu gra oferuje wyjątkowe spojrzenie na ten świat. Buy now 3 Call of Juarez: Gunslinger 2013 „Call of Juarez: Gunslinger” to najbardziej brutalna strzelanka FPS osadzona w realiach Dzikiego Zachodu, w której wcielasz się w rolę Silasa Greavesa, łowcy nagród gotowego posunąć się o krok dalej, by zdobyć trochę grosza. Buy now

Chociaż te kilka tytułów uważa się za najlepsze gry o Dzikim Zachodzie, lista ta nie kończy się na tym. Znaleźliśmy kilka niedocenianych perełek, których nie możesz przegapić, jeśli naprawdę nazywasz się entuzjastą Dzikiego Zachodu. Dlatego koniecznie czytaj dalej.

11 najlepszych gier o Dzikim Zachodzie w 2026 roku

Wyszukanie najlepszych gier o Dzikim Zachodzie nie było łatwym zadaniem; musieliśmy przeczesać rynek w poszukiwaniu wyłącznie najlepszych z najlepszych, i na szczęście na rynku jest sporo tytułów, które zakwalifikowały się do naszej listy 11 najlepszych. Przyjrzyjmy się bliżej każdemu z tych tytułów.

1. Red Dead Redemption 2 [Najlepsza gra z gatunku westernów z otwartym światem]

Nasza ocena 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Akcja-przygoda (otwarty świat) Platformy PS4, Xbox One, PC (Windows), Stadia Rok wydania 2018 Twórca/twórcy Rockstar Games (twórca/wydawca) Średni czas gry ~51 godzin Unikalne cechy Ogromny, wysoce interaktywny otwarty świat z kinowymi misjami fabularnymi oraz oddzielnym trybem online

Kiedy mowa o zachodnich grach wideo, „Red Dead Redemption 2” zawsze będzie zapamiętane jako najlepsza gra wszech czasów. Od epickiego świata z najbardziej realistyczną grafiką po fascynującą fabułę, która wprawiła nas w zachwyt – Rockstar stworzył idealną grę, oferującą najlepsze wrażenia z Dzikiego Zachodu.

Porada od profesjonalisty Dbaj o wysoki poziom energii. Jedz, śpij i miej przy sobie kilka toników, ponieważ niski poziom energii po cichu osłabia wytrzymałość, zdolność Dead Eye i celność strzelania właśnie wtedy, gdy walka staje się chaotyczna.

Gra „Red Dead Redemption 2” opowiada o przygodach Arthura Morgana i gangu Van der Linde, którzy wyruszają w podróż po różnych zakątkach Dzikiego Zachodu i wpadają w najróżniejsze kłopoty. Fabuła toczy się naprawdę płynnie, a dzięki wciągającemu światu pełnemu fascynujących zadań łatwo jest zatracić się w Dzikim Zachodzie przedstawionym w Red Dead Redemption 2.

Nasza ocena: Najlepsza gra typu sandbox osadzona na Dzikim Zachodzie. Świat jest niesamowicie wciągający, fabuła porusza do głębi, a poświęcanie godzin na wędrówki i wykonywanie zadań pobocznych zamiast skupiania się na głównej fabule jest niebezpiecznie łatwe.

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2. Evil West [Najlepszy western z zabijaniem potworów]

Nasza ocena 9.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Hack and slash (gra akcji z perspektywy trzeciej osoby) Platformy PC (Windows), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Rok premiery 2022 Twórca/twórcy Flying Wild Hog (twórca), Focus Entertainment (wydawca) Średni czas rozgrywki ~11 godzin Unikalne cechy Akcja osadzona na Dzikim Zachodzie z elementami polowania na potwory i trybem kooperacji, oparta na dynamicznej walce wręcz i strzelaninach

Evil West łączy estetykę Dzikiego Zachodu z klimatem gotyckim i przedstawia świat opanowany przez nadprzyrodzone stworzenia i zombie – coś, czego nieczęsto spotyka się w zachodnich grach wideo. Evil West wyróżnia się elegancką, filmową narracją oraz pięknie oddanym światem, którego grafika to prawdziwa uczta dla oczu.

Porada od profesjonalisty Traktuj pasek ogłuszenia jak swoją najlepszą broń. Wykorzystaj rękawicę i ruchy do kontroli tłumu, by oszołomić wrogów, a następnie wykorzystaj ciosy kończące, aby zyskać chwilę oddechu i zadać pewne obrażenia.

Jednak tym, co naprawdę wyróżnia tę niesamowitą grę RPG akcji, jest precyzyjnie dopracowany system walki, płynnie łączący walkę wręcz i strzelaninę w ekscytujące, dynamiczne doświadczenie, które przebiega niezwykle płynnie. A kiedy walczysz z różnymi bossami na pograniczu, to po prostu świetna zabawa. Dla miłośników zachodnich gier wideo Evil West to pozycja obowiązkowa.

Nasza ocena: Szalona mieszanka kowbojskiej akcji i gotyckiego chaosu potworów. Fabuła ma kinowy charakter, ale prawdziwą gwiazdą jest płynna walka łącząca walkę wręcz i strzelaniny, dzięki której każda potyczka przypomina wielką, stylową rozgrywkę.

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3. Call of Juarez: Gunslinger [Najlepsza strzelanka w stylu arcade z rewolwerowcami]

Nasz wynik 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Strzelanka z perspektywy pierwszej osoby Platformy PC (Windows), PS3, Xbox 360, Nintendo Switch Rok wydania 2013 Twórca/twórcy Techland (twórca/wydawca) Średni czas rozgrywki ~5 godzin Unikalne cechy Bajkowa opowieść westernowa snuta przez niewiarygodnego narratora, który potrafi dosłownie zmienić przebieg wydarzeń w trakcie poziomu

Dla tych, którzy pragną prostej strzelaniny w stylu wczesnych westernów spaghetti, Call of Juarez: Gunslinger to gra, w której znajdą mnóstwo akcji. Nie komplikuje ona zbytnio rozgrywki i od razu rzuca cię w sam środek akcji, gdzie walczysz o różne nagrody za głowy i tropisz wrogów w różnych miejscach na pograniczu.

Porada od profesjonalisty Nie gromadź umiejętności „Koncentracja”. Używaj jej od razu, by trafiać w głowę i wykonywać serie zabójstw, ponieważ szybko się odnawia, jeśli grasz agresywnie i celnie.

Ta epicka strzelanka FPS pozwala ci doświadczyć Dzikiego Zachodu z perspektywy pierwszej osoby, co sprawia, że walka jest niezwykle satysfakcjonująca.

Co więcej, dzięki kultowym postaciom, takim jak Billy the Kid, Mad Dog McCree, Jesse James i wielu innym członkom bezlitosnych band kowbojów, nigdy nie ma tu miejsca na nudę, co sprawia, że „Call of Juarez: Gunslinger” jest jedną z najlepszych gier wideo osadzonych w realiach westernu ostatnich lat.

Nasza ocena: Czysta, zręcznościowa zabawa w strzelanie. Gra jest prosta, dynamiczna i przepełniona klimatem spaghetti westernów, a strzelaniny z perspektywy pierwszej osoby zawsze dają ogromną satysfakcję.

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4. Desperados III [Najlepsza taktyczna gra skradankowa w klimacie westernu]

Nasza ocena 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Taktyka w czasie rzeczywistym Platformy PC (Windows), PS4, Xbox One, Linux, macOS Rok wydania 2020 Twórca/twórcy Mimimi Games (twórca), THQ Nordic (wydawca) Średni czas gry ~27 godzin Unikalne cechy Gra taktyczna osadzona na Dzikim Zachodzie, w której najważniejsza jest skradanka. Koordynujesz unikalne umiejętności członków oddziału, by przeprowadzać precyzyjne, przypominające łamigłówki likwidacje przeciwników

Desperados III to hardkorowa taktyczna gra skradankowa z widokiem z góry, silnie inspirowana klasyczną serią Commandos z początku XXI wieku. W świecie osadzonym w realiach Dzikiego Zachodu musisz wykorzystać taktykę opartą na skradaniu się, by przeniknąć na terytoria kowbojów i zemścić się na tych, którzy cię skrzywdzili.

Rada od profesjonalisty Korzystaj z szybkiego zapisu tak, jakby był częścią sterowania. Zapisuj stan gry przed każdym ryzykownym posunięciem, testuj plany i natychmiast wczytaj stan gry, jeśli nie uda ci się trafić w odpowiedni moment. Ta gra została stworzona z myślą o doskonaleniu umiejętności metodą prób i błędów.

Dzięki dopracowanej rozgrywce, wciągającym filmowym przerywnikom i oszałamiającej grafice Desperados III wyróżnia się jako jedna z najlepszych gier typu stealth osadzonych w realiach Dzikiego Zachodu. Rozgrywka oparta na fabule jest pełna zwrotów akcji, a zapadające w pamięć postacie pogłębiają poczucie immersji, czyniąc tę grę obowiązkową pozycją wśród hardkorowych gier taktycznych typu stealth.



Nasza ocena: Najwyższej klasy taktyczna gra typu stealth w klimacie westernu, wymagająca sporej inteligencji. Misje są dopracowane, fabuła utrzymuje zainteresowanie, a zrealizowanie planu bez potknięć daje niesamowitą satysfakcję.

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5. Fallout: New Vegas [Najlepsza gra RPG w klimacie westernu z elementami science fiction]

Nasz wynik 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry RPG akcji (RPG z otwartym światem) Platformy PC (Windows), PS3, Xbox 360 Rok wydania 2010 Twórca/twórcy Obsidian Entertainment (twórca), Bethesda Softworks (wydawca) Średni czas rozgrywki ~27 godzin Unikalne cechy Wybór głównej frakcji i reaktywne wyniki zadań sprawiają, że Mojave wydaje się polityczną beczką prochu, którą można przechylić w wielu kierunkach

Dla tych, którzy pragną przeżyć przygodę w stylu Dzikiego Zachodu z domieszką science fiction, Fallout: New Vegas zrobi ogromne wrażenie. To klasyczna gra RPG z otwartym światem, oferująca ogromną mapę do zwiedzania, dogłębną eksplorację oraz rozbudowaną mechanikę fabularną, dzięki której twoje wybory i sposób budowania postaci mają znaczenie, a wszystko to w atmosferze starego zachodu.

Rada od profesjonalisty Wcześnie zdecyduj się na konkretną konfigurację postaci i trzymaj się jej. Wybierz główny typ broni (broń palna lub broń energetyczna) i skup się na nim, a także wybierz umiejętność „Naprawa”, dzięki czemu twój ekwipunek pozostanie w dobrym stanie bez nadmiernego zużycia kapsli.

Fabuła toczy się płynnie, a mechanika walki znacznie wyprzedzała swoje czasy. Ta gra pozostaje jedną z najwybitniejszych pozycji w serii Fallout, chwaloną za unikalne połączenie technologii science fiction z motywami Dzikiego Zachodu, co czyni ją numerem jeden dla większości entuzjastów.

Nasza ocena: Najlepszy wybór, jeśli szukasz klimatu westernu z domieszką science fiction. Otwarty świat aż prosi się o odkrywanie, wybory w grze RPG mają znaczenie, a tytuł ten nadal pozostaje jedną z najmocniejszych części serii „Fallout”.

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6. Red Dead Redemption [Najlepszy klasyczny western z fabułą]

Nasza ocena 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Akcja-przygoda (western z otwartym światem) Platformy PS3, Xbox 360, PS4, PS5, Nintendo Switch, PC (Windows), Xbox Series X/S Rok wydania 2010 Twórca/twórcy Rockstar San Diego (twórca), Rockstar Games (wydawca) Średni czas rozgrywki ~18 godzin Cechy charakterystyczne Klasyczny western z otwartym światem, oparty na polowaniu na bandytów, strzelaninach i mocnej, filmowej fabule

Nie byłoby sprawiedliwe pominięcie oryginalnej gry Red Dead Redemption, nawet jeśli spędziłeś już sporo godzin grając w Red Dead Redemption 2 i Red Dead Revolver. Wydana w 2010 roku gra opowiada historię Johna Marstona, który opuszcza swój dom i łączy siły z organami ścigania, by pokonać znany gang terroryzujący miasto.

Gra „Red Dead Redemption” doskonale oddaje prawdziwy klimat Dzikiego Zachodu i oferuje wszystko, czego można oczekiwać od tej epoki. Od rancz hodowlanych, przez luksusowe salony, po dzikie zwierzęta przemierzające te tereny – dbałość o szczegóły w „Red Dead Redemption” jest naprawdę znakomita.

Porada od profesjonalisty Wykorzystuj Dead Eye do rozbrajania przeciwników, a nie tylko do zabijania. Wyrywanie broni z rąk sprawia, że trudne walki stają się bezpieczniejsze, zwiększa honor i pomaga przetrwać strzelaniny, w których jesteś w mniejszości.

A teraz, gdy dostępna jest również zremasterowana wersja na PC, nic tak naprawdę nie stoi na przeszkodzie, byś się po nią sięgnął. A jeśli jeszcze nie słyszałeś o Red Dead Revolver, to również warto się nim zainteresować.

Nasza ocena: Klasyczna gra osadzona na Dzikim Zachodzie, która wciąż doskonale oddaje atmosferę. Historia Johna Marstona jest świetna, detale doskonale oddają klimat, a nowsze wersje sprawiają, że dziś z łatwością można ją polecić.

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7. Symulator saloonu [Najlepsza gra westernowa o zarządzaniu saloonem]

Nasz wynik 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Symulacja z perspektywy pierwszej osoby z elementami zarządzania Platformy PC (Windows) Rok wydania 2025 Twórca/twórcy Glivi Games S.A. (twórca), RockGame S.A. (wydawca) Średni czas gry Różny Unikalne cechy Prowadzenie saloonu łączy się z rzemiosłem i życiem na pograniczu w interaktywnym świecie Dzikiego Zachodu

Symulator saloonu przenosi cię do świata Dzikiego Zachodu z perspektywy pierwszej osoby, gdzie dziedziczysz opuszczony saloon i musisz przekształcić go w ulubione miejsce spotkań mieszkańców miasta. Główna rozgrywka jest satysfakcjonująco praktyczna: posprzątaj lokal, napraw go, udekoruj, a następnie prowadź działalność tak, jakby od tego zależał twój czynsz.

Atutem gry jest to, że motyw Dzikiego Zachodu nie jest tu tylko pozorem. Nie wcielasz się w legendarnego rewolwerowca, lecz w osobę, która napędza życie towarzyskie miasta, zmagając się z trudną rzeczywistością prowadzenia saloonu. I pomimo kurzu, brudu i sporadycznego chaosu gra nadal zdecydowanie wpisuje się w kategorię gier przytulnych, gdy po prostu dopracowujesz wystrój, obsługujesz mieszkańców i obserwujesz, jak lokal wraca do życia.

Rada od profesjonalisty Na początku wydawaj pieniądze na usprawnienia organizacji pracy, a nie na fantazyjne dekoracje. Przejrzysty układ, narzędzia przyspieszające obsługę oraz proste menu, które możesz szybko podać, znacznie szybciej zwiększą przepływ gotówki i reputację – dopiero gdy saloon zacznie działać płynnie, będziesz mógł zaszaleć z dekoracjami.

Pod względem wizualnym gra stawia na zakurzoną, ciepłą atmosferę miejsca z duszą: skrzypiące drewniane wnętrza, światło latarni i ten przytulno-chaotyczny klimat saloonu, który sprawia, że chce się jeszcze raz poprawić układ lokacji. Gra została stworzona w silniku Unreal Engine i stawia bardziej na atmosferę niż na efektowność, co dobrze pasuje do tej scenerii.

Nasza ocena: Przytulna gra o zarządzaniu w klimacie westernu z satysfakcjonującą pracą praktyczną. Jeśli lubisz budować biznes i czerpać radość z życia w miasteczku na pograniczu, sięgnij po tę grę.

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8. Hard West 2 [Najlepsza turowa strategia w klimacie westernu]

Nasza ocena 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Taktyczna gra RPG (taktyka turowa) Platformy PC (Windows) Rok wydania 2022 Twórca/twórcy Ice Code Games (twórca), Good Shepherd Entertainment (wydawca) Średni czas rozgrywki ~19 godzin Unikalne cechy Kampania taktyczna osadzona w świecie Weird West, opowiadająca o grupie banitów walczącej z siłami nadprzyrodzonymi, w której unikalne umiejętności postaci mają decydujący wpływ na przebieg każdej walki

Jeśli nie przeszkadza ci walka turowa w dzisiejszych czasach, to z pewnością pokochasz grę „Hard West 2”. Ta druga część serii skupia się na grupie odmieńców w bezlitosnym świecie Dzikiego Zachodu, którzy stają twarzą w twarz z diabelskimi siłami i toczą z nimi walki turową. Od odbijających się kul po dalekie strzały snajperskie – Hard West 2 zapewnia niezapomniane wrażenia z walki, czego zazwyczaj nie spotyka się w dzisiejszym świecie gier.

Porada od profesjonalisty Wykorzystaj w pełni system Bravado. Planuj swoje ruchy tak, by łączyć zabójstwa i wykorzystywać impet akcji, ponieważ jedna dobra seria może zlikwidować całą grupę, zanim zdąży ona zareagować.

Ponadto Hard West 2 wykorzystuje perspektywę z góry, co pozwala strategicznie kontrolować wiele postaci podczas bitew, rozwiązywać zagadki i wchodzić w interakcje z różnymi elementami otoczenia. Co więcej, Hard West 2 oferuje unikalne podejście do tematyki bezlitosnego Dzikiego Zachodu, a jeśli szukasz czegoś więcej niż tylko strzelania po mieście, ta gra jest gorąco polecana.

Nasza ocena: Fajna odmiana, jeśli lubisz taktykę turową. Rozgrywka z widokiem z góry, walka w stylu „trick-shot” oraz dziwny, diabelski zwrot akcji sprawiają, że gra wyróżnia się w gatunku pełnym strzelanek.

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9. West of Loathing [Najlepszy komediowy western]

Nasz wynik 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Gra fabularna (komediowa przygodowa gra RPG) Platformy PC (Windows/macOS/Linux), Nintendo Switch, Stadia, iOS Rok wydania 2017 Twórca/twórcy Asymmetric Publications (twórca/wydawca) Średni czas rozgrywki ~8 godzin Cechy charakterystyczne RPG osadzone na Dzikim Zachodzie z postaciami w stylu kreskówkowych ludzików, które stawia na żarty, dziwaczne zadania i pomysłową walkę turową

„West of Loathing” to komediowa gra slapstickowa osadzona w realiach Dzikiego Zachodu, która dzięki swojemu niezwykłemu stylowi rozgrywki zaspokoi Twoją ochotę na grę w klimacie westernu. Łączy w sobie elementy tekstowej gry przygodowej z otwartym światem oraz turową walkę, a wszystko to w klimacie Dzikiego Zachodu. Co więcej, „West of Loathing” wyróżnia się przezabawnymi wątkami fabularnymi i zadaniami, które doprowadzą cię do łez ze śmiechu.

Porada od profesjonalisty Czytaj opisy przedmiotów i łącz zabawną synergię. Wiele z najlepszych wzrostów mocy wynika z dziwnych kombinacji ekwipunku i wzmocnień z jedzenia, które brzmią jak żarty, ale dają potężny efekt.

To naprawdę wyjątkowe podejście do tematyki westernowej, a w połączeniu z elementami RPG i dziwacznymi sytuacjami, na które tu natrafisz, gra gwarantuje świetną zabawę. Krótko mówiąc, jeśli szukasz czegoś niezwykłego, co naprawdę jest warte swojej ceny, warto przyjrzeć się West of Loathing.

Nasza ocena: Najzabawniejsza gra w stylu westernu na tej liście. Jest dziwna, ma swój urok, a połączenie zwariowanych zadań fabularnych z turowymi walkami sprawia, że jest idealna, jeśli wolisz śmiech od mrocznej atmosfery.

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10. Hunt: Showdown [Najlepsza gra wieloosobowa typu PvPvE w klimacie westernowym]

Nasza ocena 8.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Strzelanka wieloosobowa z perspektywy pierwszej osoby (strzelanka typu „extraction”) Platformy PC (Windows), Xbox One, PS4, PS5, Xbox Series X/S Rok wydania 2019 Twórca/twórcy Crytek (twórca/wydawca) Średni czas rozgrywki 25–30 godzin Unikalne cechy Różne

Samo odkrywanie bezlitosnego Dzikiego Zachodu to już przygoda, ale połączenie sił z przyjaciółmi zamienia ją w niezapomniane doświadczenie w trybie wieloosobowym – i właśnie to oferuje Hunt: Showdown. Ta wieloosobowa strzelanka FPS osadzona jest w mrocznym świecie inspirowanym Dzikim Zachodem, pełnym przerażających potworów, gdzie niebezpieczeństwo czai się za każdym rogiem.

Rada od profesjonalisty Dźwięk to życie. Poruszaj się powoli w pobliżu budynków, unikaj rozbijania szyb i łańcuchów oraz wykorzystuj słuch do namierzania drużyn przeciwnika, ponieważ jeden głośny błąd zdradzi twoją dokładną pozycję.

W tej wieloosobowej grze nie walczysz wyłącznie z innymi graczami; musisz zmierzyć się również z przerażającymi i bezlitosnymi potworami, co sprawia, że jest to jednocześnie gra typu PvP i PvE. Co więcej, grafika jest całkiem przyzwoita, muzyka dobra, a strzelaniny mają realistyczny charakter, co sprawia, że jest to dobrze dopracowana propozycja.

Nasza ocena: Pełna napięcia strzelanka wieloosobowa, która zamienia Dziki Zachód w horrorową arenę. Układ PvPvE sprawia, że każdy mecz jest pełen stresu w najlepszym tego słowa znaczeniu, a gra z przyjaciółmi sprawia, że jest jeszcze lepsza.

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11. SteamWorld Dig 2 [Najlepsza gra typu Metroidvania o tematyce westernowej]

Nasz wynik 7.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Platforma akcji i przygody (Metroidvania) Platformy Nintendo Switch, PC (Windows/Linux/macOS), PS4, PS Vita, Nintendo 3DS, Xbox One, Stadia, Amazon Luna Rok wydania 2017 Twórca/twórcy Image & Form (twórca/wydawca) Średni czas rozgrywki ~7 godzin Unikalne cechy Gra typu Metroidvania skupiona na wydobywaniu, w której kopanie, ulepszanie i eksploracja stanowią główną pętlę rozgrywki, a nie tylko aktywność poboczną

Masz już dość gier RPG, strzelanek i hardkorowych taktycznych gier typu stealth? Ta pomysłowa gra logiczna oferuje coś innego dzięki rozgrywce 2D typu side-scrolling oraz jednej z najlepszych grafik 2D, jakie widzieliśmy od dłuższego czasu.

Rozgrywka jest w dużym stopniu inspirowana dawnymi grami z serii Mario w 2D, a fabuła oparta na narracji jest również dość podobna. SteamWorld Dig 2 opowiada o podróży Dorothy, robota napędzanego parą, który eksploruje głębiny Dzikiego Zachodu w poszukiwaniu swojego zaginionego przyjaciela.

Porada od profesjonalisty Wcześnie ulepszaj swoją latarnię i narzędzia do poruszania się. Lepsze oświetlenie i większa mobilność sprawiają, że wydobywanie jest bezpieczniejsze, ograniczają konieczność powrotu po śladach i pozwalają zdobywać łupy z większych głębokości bez ciągłego wyczerpywania się zapasu powietrza.

Podczas tej przygody będziesz musiał przedzierać się przez kopalnię, mierząc się z różnymi przeszkodami i wrogami czającymi się za każdym zakrętem. A dzięki mechanice polegającej na eksploracji i ulepszaniu sprzętu gra „SteamWorld Dig 2” z łatwością zasługuje na miejsce wśród najlepszych gier z gatunku Metroidvania, zachowując jednocześnie swój charakter Dzikiego Zachodu dzięki scenerii, muzyce i atmosferze.

Nasza ocena: Zgrabna gra 2D typu side-scroller z klimatem Dzikiego Zachodu i świetną eksploracją. Wydobywanie, ulepszenia i progresja w stylu Metroidvania sprawiają, że trudno się od niej oderwać, gdy już się w nią wciągniesz.

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Moja ogólna ocena

Wszystkie te gry zasługują na swoje miejsce, ale nie każdy szuka tego samego rodzaju westernu. Niektórzy wolą powolną narrację, inni chcą walnąć wampira w twarz rękawicą, a jeszcze inni po prostu chcą prowadzić bar i po cichu oceniać klientów. Oto krótki przewodnik, od czego zacząć, jeśli szukasz gry osadzonej na Dzikim Zachodzie, która pasuje do Twojego stylu.

Aby doświadczyć najlepszego westernu z otwartym światem → Red Dead Redemption 2

Jeśli chcesz najbardziej wciągającej gry typu sandbox o kowbojach z niesamowitą fabułą i światem, który wydaje się absurdalnie żywy, to bez wątpienia jest to numer jeden.

Jeśli chcesz stylowo polować na potwory w kowbojskim stylu → Evil West

Jeśli lubisz klimat westernu, ale wolisz rozgrywkę nastawioną przede wszystkim na akcję, Evil West oferuje płynną walkę wręcz i strzelaninę oraz wielkie, kinowe pojedynki.

Jeśli szukasz westernu z silnym akcentem RPG, wieloma wyborami i nutką science fiction → Fallout: New Vegas

Jeśli chcesz odgrywać role, śledzić dramaty frakcji i odkrywać świat, który reaguje na twoje decyzje, New Vegas doskonale oddaje klimat zakurzonej granicy z pewnym akcentem.

Jeśli szukasz spokojnego życia na pograniczu i prowadzenia własnego saloonu → Symulator saloonu

Jeśli wolisz budować biznes, zarządzać barem i żyć codziennym zgiełkiem na pograniczu zamiast strzelać do wszystkich, to jest to idealny wybór.

Nie ma tu złych wyborów, są tylko różne odmiany westernów. Wybierz klimat, na który masz ochotę, a czeka cię świetna zabawa.

Często zadawane pytania