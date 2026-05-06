Los 11 mejores juegos del Oeste para vivir la experiencia del Lejano Oeste en 2026

¿Estás buscando los mejores videojuegos de estilo western? Tenemos lo que necesitas con una amplia selección de títulos épicos.

Si te apetece viajar al pasado y vivir la anarquía del Oeste, los videojuegos son tu mejor opción y, por suerte, a lo largo de los años hemos tenido títulos espectaculares. Desde fenomenales juegos de rol hasta impresionantes títulos de mundo abierto, hay un montón de opciones disponibles, y en el resumen de hoy vamos a repasar los mejores juegos ambientados en el Viejo Oeste.

Hay un montón de joyas ocultas que merecen más atención, así que no te pierdas nada hasta el final; quizá encuentres algo que te llame la atención.

Nuestras mejores recomendaciones de juegos del Oeste

Te ofrecemos una pequeña muestra del Viejo Oeste con algunas joyas que hemos seleccionado cuidadosamente. Se trata de algunos de los mejores videojuegos del género western que existen, con una temática vaquera que te garantiza un buen rato. Veamos algunos de ellos.

Red Dead Redemption 2 (2018) — Un juego de mundo abierto que narra la historia de Arthur Morgan y sus desventuras en el Salvaje Oeste. Se trata del juego de western más emblemático de nuestra época, que ha recibido numerosos elogios en todo el mundo… El Oeste Malvado (2022) — En un mundo invadido por zombis, Jesse Rentier se equipa con armas eléctricas para acabar con todo lo que se le pone por delante. Con su estilo gótico ambientado en el Oeste, ofrece una perspectiva única del Salvaje Oeste. Call of Juárez: El pistolero (2013) — «Call of Juárez: El pistolero», el juego de disparos en primera persona más brutal ambientado en el Oeste, te pone en la piel de Silas Greaves, un cazarrecompensas dispuesto a llegar hasta el extremo por unas monedas.

Aunque estos pocos títulos se consideran los mejores juegos del Viejo Oeste que hay, la lista no termina aquí. Hemos encontrado algunas joyas infravaloradas que no te puedes perder si de verdad te consideras un entusiasta del Salvaje Oeste. Así que no dejes de seguir leyendo.

Los 11 mejores juegos de Western de 2026

Buscar los mejores videojuegos occidentales no fue tarea fácil; tuvimos que rastrear el mercado en busca de lo mejor de lo mejor y, por suerte, hay bastantes títulos en el mercado que cumplen los requisitos para formar parte de nuestra lista de los 11 mejores. Echemos un vistazo más de cerca a cada uno de estos títulos.

1. Red Dead Redemption 2 [El mejor western de mundo abierto]

Nuestra puntuación 10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tipo de juego Acción y aventura (mundo abierto) Plataformas PS4, Xbox One, PC (Windows), Stadia Año de estreno 2018 Creador/es Rockstar Games (desarrollador/editor) Duración media de la partida ~51 horas Características únicas Un mundo abierto enorme y muy interactivo con misiones de historia de estilo cinematográfico, además de un modo online independiente

Cada vez que se habla de videojuegos occidentales, Red Dead Redemption 2 siempre será recordado como el mejor de todos los tiempos. Desde su épico mundo con los gráficos más realistas hasta una trama fascinante basada en la historia que nos dejó boquiabiertos, Rockstar nos ha regalado el título perfecto que ofrece la mejor experiencia del Salvaje Oeste.

Para más información Mantén tus niveles de energía al máximo. Come, duerme y lleva contigo un par de tónicos, porque unos niveles bajos de energía merman silenciosamente la resistencia, el Ojo de Muerte y el manejo de las armas justo cuando un combate se complica.

Red Dead Redemption 2 se centra en las aventuras de Arthur Morgan y la banda de Van der Linde, que se embarcan en un viaje por diversos rincones del Lejano Oeste y se ven envueltos en todo tipo de líos. La trama fluye muy bien y, gracias a su mundo envolvente repleto de misiones fascinantes, es fácil dejarse llevar por el Salvaje Oeste que ofrece el Red Dead Redemption 2.

Mi veredicto: El juego de mundo abierto definitivo ambientado en el Salvaje Oeste. El mundo es increíblemente envolvente, la historia te atrapa de lleno y es peligrosamente fácil pasar horas deambulando y dedicándose a misiones secundarias en lugar de seguir la trama principal.

★ El mejor western de mundo abierto Red Dead Redemption 2 Compra en Eneba

2. El Oeste Malvado [La mejor película del oeste de caza de monstruos]

Nuestra puntuación 9.9

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tipo de juego Juego de acción y espadas (en tercera persona) Plataformas PC (Windows), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2022 Creador/es Flying Wild Hog (desarrollador), Focus Entertainment (editor) Duración media de la partida ~11 horas Características únicas Acción al estilo del Salvaje Oeste con un toque de caza de monstruos y modo cooperativo, basada en combates cuerpo a cuerpo trepidantes y tiroteos

El Oeste Malvadocombina la estética del Salvaje Oeste con toques góticos y te sumerge en un mundo plagado de criaturas sobrenaturales y zombis, algo que no se ve a menudo en los videojuegos occidentales.El Oeste Malvado destaca por su narrativa elegante y cinematográfica y por un mundo bellamente recreado con unos gráficos que son un auténtico regalo para la vista.

Para más información Considera el medidor de aturdimiento como tu mejor arma. Usa el guantelete y los movimientos de control de masas para desequilibrar a los enemigos y, a continuación, aprovecha para lanzar tus golpes finales y así ganar un respiro y asestar un daño seguro.

Sin embargo, lo que realmente distingue a estoUn increíble juego de rol de acción Lo que lo distingue es su sistema de combate perfectamente ajustado, que combina a la perfección el combate cuerpo a cuerpo y el uso de armas de fuego en una experiencia emocionante y trepidante que resulta extremadamente fluida. Y cuando te enfrentas a los distintos jefes en la frontera, es sencillamente muy divertido. Para los amantes de los videojuegos del Oeste, El Oeste Malvado es un título imprescindible.

Mi veredicto:Una mezcla desenfrenada de acción vaquera y caos gótico con monstruos. La historia tiene un aire cinematográfico, pero lo que realmente destaca es el fluido sistema de combate cuerpo a cuerpo y con armas de fuego, que hace que cada enfrentamiento parezca un gran duelo lleno de estilo.

★ La mejor película del oeste de caza de monstruos El Oeste Malvado Compra en Eneba

3. Call of Juárez: El pistolero [El mejor juego de disparos de estilo arcade con pistoleros]

Nuestra puntuación 9.7

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tipo de juego Juego de disparos en primera persona Plataformas PC (Windows), PS3, Xbox 360, Nintendo Switch Año de estreno 2013 Creador/es Techland (desarrollador/editor) Duración media de la partida unas 5 horas Características únicas Una historia del Oeste llena de exageraciones, narrada por un narrador poco fiable que es capaz, literalmente, de reescribir los acontecimientos sobre la marcha

Para aquellos que buscan la acción trepidante de las primeras películas del spaghetti western, Call of Juárez: El pistolero Es ahí donde se desarrolla toda la acción. No complica las cosas y te sumerge de lleno en la acción mientras te abres paso luchando para conseguir diferentes recompensas y localizando a los enemigos en distintos lugares de la frontera.

Para más información No te guardes «Concentración». Úsala pronto para conseguir disparos a la cabeza y encadenar muertes, ya que se recarga rápido si sigues jugando de forma agresiva y con precisión.

Estoun juego de disparos en primera persona épico te permite vivir el Lejano Oeste a través de una narrativa en primera persona, lo que hace que los combates resulten tremendamente satisfactorios.

Además, con personajes emblemáticos como Billy the Kid, Mad Dog McCree, Jesse James y muchas otras bandas de vaqueros implacables, aquí nunca hay un momento de aburrimiento, lo que hace que Call of Juárez: El pistolero uno de los mejores videojuegos occidentales de los últimos años.

Mi veredicto:Diversión pura y dura al estilo de los juegos de arcade de pistoleros. Es sencillo, trepidante y rebosa ese ambiente de western spaghetti, además de que los tiroteos en primera persona siempre son muy satisfactorios.

★ El mejor juego de disparos de estilo arcade con pistoleros Call of Juárez: El pistolero Compra en Eneba

4. Desperados III [El mejor western táctico de sigilo]

Nuestra puntuación 9.4

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tipo de juego Tácticas en tiempo real Plataformas PC (Windows), PS4, Xbox One, Linux, macOS Año de estreno 2020 Creador/es Mimimi Games (desarrollador), THQ Nordic (editor) Duración media de la partida ~27 horas Características únicas Un juego de táctica ambientado en el Salvaje Oeste que prioriza el sigilo, en el que debes coordinar las habilidades únicas de tu escuadrón para llevar a cabo eliminaciones limpias, a modo de rompecabezas

Desperados III es un juego de sigilo táctico de alta intensidad con una perspectiva cenital, muy inspirado en la clásica franquicia Commandos de principios de los década de los 2000. Ambientado en la civilización del Oeste, tendrás que emplear tácticas de sigilo para infiltrarte en los territorios de los vaqueros y vengarte de quienes te han hecho daño.

Para más información Guarda rápidamente como si fuera parte de los controles. Guarda antes de cada movimiento arriesgado, prueba un plan y vuelve a cargar al instante si no has calculado bien el momento. El juego está diseñado para alcanzar la perfección a base de prueba y error.

Con su jugabilidad refinada, sus secuencias cinematográficas envolventes y sus impresionantes efectos visuales, Desperados III destaca como uno de los los mejores juegos de sigilo con una temática del Viejo Oeste. La jugabilidad, centrada en la historia, está repleta de giros inesperados, mientras que sus personajes memorables aumentan la inmersión, lo que lo convierte en un juego de sigilo táctico imprescindible para los más exigentes.

Mi veredicto:Un juego de sigilo táctico de primera categoría con un toque western y mucha inteligencia. Las misiones están muy bien pulidas, la historia mantiene el interés y llevar a cabo un plan a la perfección resulta tremendamente gratificante.

★ El mejor western de sigilo táctico Desperados III Compra en Eneba

5. Fallout: New Vegas [El mejor juego de rol de ambientación occidental con toques de ciencia ficción]

Nuestra puntuación 9.3

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tipo de juego Juego de rol de acción (RPG de mundo abierto) Plataformas PC (Windows), PS3, Xbox 360 Año de estreno 2010 Creador/es Obsidian Entertainment (desarrollador), Bethesda Softworks (editor) Duración media de la partida ~27 horas Características únicas La elección de la facción principal y los resultados variables de las misiones hacen que el Mojave parezca un polvorín político que puedes inclinar en múltiples direcciones

Para aquellos que buscan una experiencia al estilo del Lejano Oeste con un toque de ciencia ficción, Fallout: New Vegas te va a dejar con la boca abierta. Es un RPG clásico de mundo abierto con un mapa enorme por el que recorrer, una exploración profunda y sólidas mecánicas de juego de rol que hacen que tus decisiones y tu personaje sean importantes, todo ello sin perder de vista la atmósfera del Viejo Oeste.

Para más información Decide pronto tu configuración y apúntate a ella. Elige un tipo de arma principal (armas de fuego o armas de energía) y céntrate en ella, además de elegir la habilidad «Reparación» para que tu equipo se mantenga en buen estado sin gastar puntos de energía.

La trama fluye bastante bien y la mecánica de combate se adelantó bastante a su tiempo. Este título sigue siendo un destacadoConsecuenciasjuego de la serie, elogiada por su singular fusión de tecnología de ciencia ficción y motivos del Viejo Oeste, lo que la convierte en la opción preferida de la mayoría de los aficionados.

Mi veredicto: La mejor opción si buscas un ambiente del Oeste con un toque de ciencia ficción. El mundo abierto invita a ser explorado, las opciones de rol resultan significativas y sigue siendo una de las entregas más sólidas de la saga Fallout.

★ El mejor juego de rol de ambientación occidental con toques de ciencia ficción Fallout: New Vegas Compra en Eneba

6. Red Dead Redemption [La mejor película del oeste clásica con una trama destacada]

Nuestra puntuación 9

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tipo de juego Acción y aventura (western de mundo abierto) Plataformas PS3, Xbox 360, PS4, PS5, Nintendo Switch, PC (Windows), Xbox Series X/S Año de estreno 2010 Creador/es Rockstar San Diego (desarrollador), Rockstar Games (editor) Duración media de la partida ~18 horas Características únicas Un clásico western de mundo abierto basado en la caza de forajidos, los tiroteos y una historia con gran impacto cinematográfico

No sería justo perderse el original Red Dead Redemption, aunque ya le hayas dedicado unas cuantas horas Red Dead Redemption 2 y Red Dead Revolver. Publicado en2010, narra la historia de John Marston, quien abandona su hogar y se une a las fuerzas del orden para acabar con una banda famosa que está aterrorizando a la ciudad.

Red Dead Redemption logra captar la verdadera esencia del tema del Viejo Oeste y te ofrece todo lo que puedes esperar de esa época. Desde ranchos ganaderos hasta salones de lujo, pasando por animales salvajes que deambulan por la tierra, la atención al detalle en Red Dead Redemption es realmente genial.

Para más información Usa «Ojo de muerte» para desarmar, no solo para matar. Arrancarle el arma a tus enemigos hace que los combates difíciles sean más seguros, aumenta tu honor y te ayuda a sobrevivir en tiroteos en los que te superan en número.

Y ahora, con una versión remasterizada que también está disponible para PC, no hay nada que te impida hacerte con este juego. Y, por si aún no has oído hablar de Red Dead Revolver, también merece la pena echarle un vistazo.

Mi veredicto: La experiencia clásica del Salvaje Oeste, y sigue captando a la perfección el ambiente. La historia de John Marston es genial, los detalles hacen que el escenario resulte muy creíble, y las versiones más recientes hacen que hoy en día sea fácil recomendarlo.

★ El mejor western clásico con una trama bien desarrollada Red Dead Redemption Compra en Eneba

7. Simulador de salón [La mejor película del oeste sobre la gestión de un salón]

Nuestra puntuación 8.7

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tipo de juego Simulación en primera persona con elementos de gestión Plataformas PC (Windows) Año de estreno 2025 Creador/es Glivi Games S.A. (desarrollador), RockGame S.A. (editor) Duración media de la partida Varía Características únicas La gestión de una taberna se combina con la artesanía y la vida en la frontera en un mundo interactivo del Salvaje Oeste

Simulador de salón te sumerge en una aventura en primera persona ambientada en el Salvaje Oeste, donde heredas un salón abandonado y tienes que convertirlo en el lugar de reunión de referencia de la ciudad. La mecánica principal es muy satisfactoria y te permite participar de lleno: Pon el local a punto, arréglalo, decóralo y luego atiende a los clientes como si tu alquiler dependiera de ello.

Lo que lo hace especial es que aborda la temática del Salvaje Oeste como algo más que un simple adorno. No interpretas a un pistolero legendario, sino a la persona que mantiene en marcha el motor social de la ciudad, lidiando con la complicada realidad del negocio de un salón. Y a pesar del polvo, la suciedad y el caos ocasional, sigue encajando perfectamente en juegos acogedores el territorio cuando solo estás ajustando tu equipo, atendiendo a la gente del lugar y viendo cómo el sitio vuelve a cobrar vida.

Para más información Al principio, invierte tu dinero en mejorar los procesos de trabajo, no en una decoración lujosa. Una distribución más ordenada, herramientas de servicio más rápidas y un menú sencillo que puedas servir con rapidez impulsarán el flujo de caja y tu reputación mucho más rápido; ya podrás darte un capricho con la decoración cuando el local funcione a la perfección.

Visualmente, apuesta por un ambiente polvoriento, cálido y acogedor: interiores de madera que crujen, luz de farol y ese ambiente de taberna acogedor y caótico que te da ganas de retocar la disposición una vez más. Está creado con Unreal Engine, y el juego prima la atmósfera sobre los efectos llamativos, lo que encaja muy bien con el escenario.

Mi veredicto:Un ambiente acogedor al estilo del Oeste con un trabajo práctico muy gratificante. Si te gusta crear un negocio y disfrutar del ambiente de un pueblo fronterizo, no lo dejes escapar.

★ La mejor película del oeste sobre la gestión de un salón Simulador de salón Compra en Eneba

8. Hard West 2 [El mejor juego de estrategia por turnos occidental]

Nuestra puntuación 8.5

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tipo de juego Juego de rol táctico (tácticas por turnos) Plataformas PC (Windows) Año de estreno 2022 Creador/es Ice Code Games (desarrollador), Good Shepherd Entertainment (editor) Duración media de la partida ~19 horas Características únicas Una campaña táctica ambientada en el «Weird West» sobre una banda de forajidos que lucha contra fuerzas sobrenaturales, en la que las habilidades únicas de cada personaje marcan el rumbo de cada combate

Si no te disgusta el combate por turnos en el mundo actual, entonces te va a encantar Hard West 2. Esta segunda entrega se centra en un grupo de inadaptados en el despiadado escenario del Salvaje Oeste que se enfrentan a fuerzas diabólicas y luchan contra ellas en combates por turnos. Desde balas rebotadoras hasta disparos de francotirador a larga distancia, Hard West 2 ofrece una experiencia de combate memorable, algo que no suele encontrarse en el mundo de los videojuegos actual.

Para más información Abuso de bravuconería. La estrategia se basa en encadenar muertes y aprovechar el impulso, ya que una sola racha buena puede acabar con todo un grupo antes incluso de que puedan reaccionar.

Además,Hard West 2 utiliza una perspectiva cenital, lo que te permite controlar estratégicamente a varios personajes en las batallas, resolver acertijos e interactuar con diversos elementos del entorno. Además, Hard West 2 ofrece una visión única del despiadado mundo del Lejano Oeste, y si buscas algo más que simples tiroteos por la ciudad, este juego es muy recomendable.

Mi veredicto:Un cambio de aires divertido si te gustan los juegos de estrategia por turnos. La mecánica de juego por escuadrones con vista cenital, los combates al estilo «truco-tiro» y ese toque diabólico y peculiar lo hacen destacar en un género repleto de juegos de disparos.

★ El mejor juego de estrategia por turnos de estilo occidental Hard West 2 Compra en Eneba

9. Al oeste de Loathing [Mejor comedia del Oeste]

Nuestra puntuación 8.4

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tipo de juego Juego de rol (RPG de comedia y aventuras) Plataformas PC (Windows/macOS/Linux), Nintendo Switch, Stadia, iOS Año de estreno 2017 Creador/es Asymmetric Publications (desarrollador/editor) Duración media de la partida unas 8 horas Características únicas Un juego de rol ambientado en el Salvaje Oeste con personajes de palitos que apuesta por las bromas, las misiones extravagantes y un ingenioso sistema de combate por turnos

Un juego de humor físico ambientado en el Oeste, Al oeste de Loathing puede saciar tu ansia de juegos del Oeste gracias a su estilo de juego poco habitual. Ofrece una mezcla de juego de aventuras de mundo abierto basado en texto con combates por turnos ambientados en el Viejo Oeste. Además, Al oeste de Loathing destaca por sus divertidísimas tramas y misiones que te harán partirte de risa.

Para más información Lee las descripciones de los objetos y combina sinergias extravagantes. Muchos de los mejores picos de poder provienen de extrañas combinaciones de equipo y potenciadores de comida que parecen bromas, pero que pegan fuerte.

Es, sin duda, una visión única del género del western y, junto con todos los elementos de los juegos de rol y las situaciones extravagantes con las que te encontrarás, te garantiza un rato de diversión al jugar a este título. En resumen, si buscas algo fuera de lo común que realmente te haga sentir que has invertido bien tu dinero, Al oeste de Loathing merece la pena echarle un vistazo.

Mi veredicto: El juego de western más divertido de la lista. Es raro, tiene encanto, y la combinación de misiones con una historia disparatada y combates por turnos lo convierte en la opción perfecta si lo que buscas son risas en lugar de realismo.

★ La mejor comedia del oeste Al oeste de Loathing ¡Consigue una tarjeta regalo de Steam en Eneba!

10. Hunt: Showdown [El mejor juego multijugador occidental de PvPvE]

Nuestra puntuación 8.1

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tipo de juego Juego de disparos multijugador en primera persona (juego de disparos de extracción) Plataformas PC (Windows), Xbox One, PS4, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2019 Creador/es Crytek (desarrollador/editor) Duración media de la partida 25-30 horas Características únicas Varía

Explorar en solitario el despiadado escenario del Salvaje Oeste ya es toda una aventura, pero hacerlo en equipo con amigos lo convierte en una un juego multijugador inolvidable experiencia… y eso es precisamente lo que Hunt: Showdown cumple con las expectativas. Este juego de disparos en primera persona multijugador se desarrolla en un mundo sombrío de inspiración western repleto de monstruos aterradores, donde el peligro acecha en cada esquina.

Para más información El sonido lo es todo. Muévete con cuidado cerca de los edificios, evita romper cristales y cadenas, y utiliza el oído para localizar a los equipos enemigos, porque un solo ruido fuerte delatará tu posición exacta.

En esta saga multijugador, no solo te enfrentas a otros jugadores; también hay monstruos espeluznantes e implacables contra los que tendrás que luchar, lo que la convierte en un juego de PvP y PvE a la vez. Además, los gráficos son bastante buenos, la música es de calidad y las escenas de tiroteos tienen un toque realista, lo que la convierte en una opción muy completa.

Mi veredicto:Un trepidante shooter multijugador que convierte el Salvaje Oeste en un escenario de terror. El formato PvPvE hace que cada partida sea emocionante en el mejor sentido de la palabra, y jugar con amigos lo hace aún mejor.

★ El mejor juego multijugador de estilo western con modos PvP y PvE Hunt: Showdown Compra en Eneba

11. SteamWorld Dig 2 [Un juego de Metroidvania inspirado en Best Western]

Nuestra puntuación 7.9

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tipo de juego Juego de plataformas de acción y aventura (Metroidvania) Plataformas Nintendo Switch, PC (Windows/macOS/Linux), PS4, PS Vita, Nintendo 3DS, Xbox One, Stadia, Amazon Luna Año de estreno 2017 Creador/es Image & Form (desarrollador/editor) Duración media de la partida unas 7 horas Características únicas Un juego de estilo Metroidvania centrado en la minería, en el que excavar, mejorar el equipo y explorar constituyen el núcleo del juego, y no una actividad secundaria

¿Ya estás harto de los juegos de rol, los shooters y los juegos tácticos de sigilo más exigentes? Este un ingenioso juego de rompecabezas ofrece algo diferente con su jugabilidad en 2D de desplazamiento lateral y algunos de los mejores gráficos en 2D que hemos visto en mucho tiempo.

La mecánica del juego se inspira en gran medida enMario en 2D juegos de antaño, y la trama también es bastante similar. SteamWorld Dig 2 narra el viaje de Dorothy, un robot impulsado por vapor, que recorre las profundidades del Viejo Oeste en busca de su amigo desaparecido.

Para más información Mejora cuanto antes tu lámpara y tus herramientas de desplazamiento. Una mejor iluminación y movilidad hacen que la exploración sea más segura, reducen los desplazamientos innecesarios y te permiten conseguir botines más profundos sin quedarte sin aire constantemente.

A lo largo de este viaje, tendrás que abrirte paso excavando y enfrentarte a diversos obstáculos y enemigos que acechan en cada esquina. Y gracias a su ciclo de exploración y mejoras, SteamWorld Dig 2 se gana fácilmente un puesto entre los Los mejores juegos de Metroidvania, sin dejar de conservar su propio carácter del Lejano Oeste gracias a su escenario, su música y su ambiente.

Mi veredicto:Un elegante juego de desplazamiento lateral en 2D con un toque del Oeste y una exploración fantástica. La minería, las mejoras y esa progresión al estilo Metroidvania hacen que sea difícil dejarlo una vez que te metes de lleno en él.

★ El mejor «Metroidvania» de temática western SteamWorld Dig 2 Compra en Eneba

Mi veredicto general

Todos estos juegos se han ganado su lugar, pero no todo el mundo busca el mismo tipo de juego del Oeste. Hay quien prefiere una narrativa que se desarrolla poco a poco, otros quieren dar puñetazos a vampiros en la cara con un guantelete, y otros simplemente quieren llevar un bar y juzgar a los clientes en silencio. Aquí tienes una guía rápida para saber por dónde empezar si buscas un juego del Salvaje Oeste que se adapte a tu estilo.

Para disfrutar de la mejor experiencia de un western en mundo abierto → Red Dead Redemption 2

Si lo que buscas es el juego de mundo abierto de vaqueros más envolvente, con una historia apasionante y un mundo que parece increíblemente vivo, este es, sin duda, el número uno.

Para acabar con los monstruos con estilo y un toque vaquero → El Oeste Malvado

Si te gusta el ambiente del Oeste pero prefieres un juego centrado en la acción, Evil West te ofrece combates cuerpo a cuerpo y tiroteos fluidos, además de grandes enfrentamientos con un toque cinematográfico.

Para un western con un marcado carácter de juego de rol, decisiones que tomar y un toque de ciencia ficción → Fallout: New Vegas

Si te gusta el juego de rol, el drama entre facciones y un mundo que reacciona a tus decisiones, New Vegas capta a la perfección ese ambiente de frontera polvorienta con un toque especial.

Para disfrutar de la acogedora vida en la frontera y regentar tu propio salón → Simulador de salón

Si prefieres montar un negocio, llevar un bar y vivir el ajetreo cotidiano de la frontera en lugar de ir por ahí disparando a todo el mundo, esta es la opción ideal.

Aquí no hay malas elecciones, solo diferentes estilos de western. Elige el ambiente que más te guste y te lo pasarás en grande.

Preguntas frecuentes