Requisiti di sistema di GTA 6: il tuo PC è in grado di farlo girare?

I requisiti di sistema di GTA 6 sono proprio quello che i giocatori su PC non smettono di cercare. La risposta sincera è al tempo stesso complicata e interessante: Rockstar non ha pubblicato i requisiti ufficiali di GTA 6 per PC perché, a luglio 2026, la versione per PC non è ancora stata annunciata. Chiunque ti mostri una scheda tecnica “confermata” sta solo tirando a indovinare.

Quello che posso darti sono le previsioni più attendibili sui requisiti di sistema di GTA 6, basate sull’hardware confermato per le console, sulla storia dei motori di gioco di Rockstar e su titoli AAA simili.

In questo articolo analizzeremo i requisiti minimi stimati per GTA 6 su PC insieme alle specifiche consigliate, spiegheremo perché la versione per PC è in ritardo e ti aiuteremo a decidere se vale la pena aggiornare il tuo PC adesso.

Requisiti di sistema di GTA 6: cosa sappiamo

A luglio 2026, GTA 6 è confermato solo per PlayStation 5 e Xbox Series X|S. L’uscita è prevista per il 19 novembre 2026, con il pre-download a partire dal 12 novembre. Rockstar Games non ha annunciato la versione per PC, quindi non ci sono ancora requisiti di sistema ufficiali per GTA 6.

L’annuncio di Rockstar del 24 giugno 2026 relativo ai preordini menziona solo PS5 e Xbox Series X|S. Anche il rapporto sugli utili di Take-Two del maggio 2026 non fa riferimento a una versione per PC. Quello che è confermato è concreto:

Lancio il 19 novembre

Compatibilità con le console

Prezzo dell'edizione standard (79,99 $)

Prezzo dell'edizione Ultimate (99,99 $)

Al momento del lancio l'attenzione sarà tutta sul single-player

Il CEO di Take-Two, Strauss Zelnick, come riportato da IGN, ha ammesso apertamente che GTA 6 non arriverà su PC il giorno del lancio, e che l’attesa è una scelta commerciale deliberata piuttosto che un problema tecnico. Questo è ben diverso dal fatto che il gioco venga cancellato per PC. Zelnick ha sottolineato che "praticamente tutti i nostri titoli di successo finiscono per arrivare su tutte le piattaforme col tempo" e ogni uscita moderna di Rockstar ha alla fine raggiunto il PC.

Qualsiasi sito web che ti mostri una tabella confermata dei requisiti di sistema per GTA 6 su PC sta presentando stime della community, non informazioni ufficiali di Rockstar, e questo include anche le specifiche previste per GTA 6 su PC che vedrai qui. Ho contrassegnato chiaramente ogni previsione, così saprai sempre cosa è reale e cosa è un’analisi informata.

Se hai intenzione di giocare su console fin dal primo giorno invece di aspettare la versione per PC, che è stata rimandata, puoi acquistare i preordini ufficiali per console e i buoni regalo su Eneba per assicurarti la tua copia.

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Requisiti di sistema previsti per GTA 6 su PC: tabella delle prestazioni e delle specifiche

Per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi di gioco specifici, abbiamo suddiviso le specifiche previste in tre livelli distinti di prestazioni, inclusi i requisiti di sistema consigliati per GTA 6.

Importante: tutte le specifiche riportate di seguito sono stime basate sull'hardware di PS5/Xbox Series X|S, sulla storia del motore RAGE di Rockstar e su titoli AAA simili. È lo stesso metodo utilizzato dagli analisti di Digital Foundry e dalla comunità di appassionati di hardware in generale. Questa pagina verrà aggiornata non appena saranno pubblicate le specifiche ufficiali.

Livello di prestazioni desiderato Requisiti previsti per la CPU Obiettivo previsto per GPU e VRAM Architettura di memoria e archiviazione Minimo (1080p / 30–40 fps) AMD Ryzen 5 3600 / Intel Core i5-9600K NVIDIA RTX 2060 / AMD RX 6600 (minimo 8 GB di VRAM) 16 GB di RAM + 150 GB di SSD (consigliato NVMe) Consigliati (1440p / 60 fps) AMD Ryzen 7 5800X / Intel Core i7-12700K NVIDIA RTX 4070 / AMD RX 7800 XT (12 GB+ di VRAM) 32 GB di RAM DDR5 + SSD NVMe Gen 4 da 150 GB Ultra / 4K (4K / 60+ fps) AMD Ryzen 7 9800X3D / Intel Core i9-14900K NVIDIA RTX 5080 / NVIDIA RTX 4090 (16 GB+ di VRAM) 32 GB–64 GB di RAM DDR5 + SSD NVMe Gen 4/Gen 5 da 200 GB

Si consiglia Windows 11 per la funzione DirectStorage, che permette al gioco di trasferire le risorse dall’SSD alla scheda grafica, riducendo i tempi di caricamento e gli scatti.

La Xbox Series S rappresenta il minimo pratico per il PC, dato che è la console meno potente che Rockstar deve supportare, con circa 8 GB di memoria per i giochi. Con i requisiti minimi di sistema di GTA 6, il gioco è giocabile, ma non offre l’esperienza che la maggior parte dei giocatori su PC si aspetta.

Per l’esperienza che la maggior parte delle persone desidera davvero, le specifiche consigliate puntano a 1440p a 60 fps stabili con impostazioni elevate, con il ray tracing abilitato a un livello di qualità moderato. Questo è il punto di equilibrio su cui concordano la maggior parte degli analisti.

Se punti al 4K a 60 fps con le impostazioni “Ultra”, il 4K nativo senza upscaling richiederà probabilmente una RTX 5080 o superiore, anche se gli upscaler basati sul deep learning come DLSS Quality o FSR aiuteranno le schede di fascia media a dare il meglio di sé.

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Assegnazione della VRAM e upscaling: ti servono 32 GB di RAM per GTA 6?

Una domanda comune tra i giocatori su PC è quanta VRAM serva a GTA 6 e se sia obbligatorio passare a 32 GB di RAM per questo gioco.

Vice City presenta ambienti ricchi di dettagli e texture molto dettagliate, quindi le texture ad alta risoluzione satureranno rapidamente la memoria grafica. 8 GB di VRAM ti permetteranno di cavartela a 1080p con texture di livello da basso a medio, ma se vuoi spingere le impostazioni più in alto, avrai bisogno di una maggiore allocazione di VRAM.

Per prestazioni stabili, gli upscaler basati sul deep learning come DLSS Quality e FSR 3.0 saranno strumenti essenziali per aiutare i PC di fascia media a mantenere frame rate fluidi a 1440p e 4K senza sovraccaricare il buffer della memoria grafica.

Se stai cercando la migliore scheda grafica per configurazioni PC a 1080p e 1440p per GTA 6, puntando su modelli come la NVIDIA GeForce RTX 4070 (12 GB) o l’AMD Radeon RX 7800 XT (16 GB), avrai la certezza che il tuo sistema disponga di memoria sufficiente e del supporto per l’upscaling.

Perché i requisiti sono così elevati

I requisiti di sistema previsti per GTA 6 su PC, particolarmente elevati, sono dovuti agli impegnativi aggiornamenti del motore RAGE 9:

Densità e simulazione IA Le configurazioni di simulazione, che richiedono molta memoria, mettono a dura prova le CPU multi-core durante le complesse interazioni urbane. Infrastruttura di illuminazione L’illuminazione globale avanzata con ray tracing e gli array di riflessi richiedono un’elevata potenza della GPU sia a risoluzioni native che upscalate. Streaming delle risorse Per garantire prestazioni fluide nel sistema di streaming delle risorse servono le velocità degli SSD NVMe; gli HDD meccanici causano gravi rallentamenti. Carico termico del sistema Le continue esigenze di prestazioni spingono i componenti al limite dei parametri di throttling termico dell’hardware, rendendo fondamentale il raffreddamento.

GTA 6 è fortemente limitato dalla CPU a causa delle esigenze del motore di gioco. I vecchi processori quad-core faranno fatica nelle strade affollate della città. Passare a processori con cache ben progettate, come la serie AMD X3D, offrirà un aumento delle prestazioni maggiore rispetto all’affidarsi esclusivamente alla potenza della GPU.

Specifiche PC di GTA 6 rispetto all’hardware di PS5 e Xbox

Il modo migliore per prevedere i requisiti di sistema di GTA 6 per PC è partire dall’hardware che possiamo già valutare. Diamo un’occhiata veloce a cosa c’è dentro le console di ultima generazione:

PS5 PS5 Pro Xbox Series X Xbox Series S CPU 8x AMD Zen 2 fino a 3,5 GHz 8x AMD Zen 2 fino a 3,85 GHz 8x AMD Zen 2 a 3,8 GHz (3,66 GHz SMT) 8x AMD Zen 2 a 3,6 GHz (3,4 GHz SMT) Architettura GPU AMD RDNA 2 RDNA 2/3 personalizzata (con ray tracing RDNA 4) AMD RDNA 2 AMD RDNA 2 Prestazioni della GPU ~10,28 TFLOP ~16,7 TFLOP (o 33,5 TFLOP in modalità dual-issue) 12,15 TFLOP ~4,0 TFLOP Memoria 16 GB GDDR6 16 GB GDDR6 + 2 GB DDR5 16 GB GDDR6 10 GB GDDR6

Un TFLOP è una misura approssimativa della potenza grafica grezza, quindi più è alto, più è veloce. In termini di prestazioni pure della GPU, queste specifiche collocano le console a metà strada tra una RTX 2070 Super e una RTX 3060 Ti.

Ma Rockstar non copia semplicemente le specifiche delle console sul PC, ed è proprio questo il punto chiave per interpretare correttamente i requisiti di sistema di GTA 6 per PC. L'hardware delle console stabilisce la base di riferimento su cui è progettato il gioco, ma la versione per PC deve adattarsi a migliaia di combinazioni hardware diverse, garantendo al contempo risoluzioni più alte, frame rate più elevati e funzionalità visive aggiuntive. Questo significa che i requisiti minimi per PC saranno superiori a quelli dell’hardware delle console, non allo stesso livello.

È utile capire a cosa punta effettivamente ogni console:

PS5 (base): Circa 1440p a 30 fps con illuminazione globale con ray tracing, secondo l’analisi del trailer fatta da Digital Foundry.

Circa 1440p a 30 fps con illuminazione globale con ray tracing, secondo l’analisi del trailer fatta da Digital Foundry. PS5 Pro: ray tracing potenziato e maggiore fedeltà visiva grazie al PSSR, con l’obiettivo di raggiungere 30 fps (o 40 fps) più nitidi piuttosto che 60 fps a causa dei limiti della CPU.

ray tracing potenziato e maggiore fedeltà visiva grazie al PSSR, con l’obiettivo di raggiungere 30 fps (o 40 fps) più nitidi piuttosto che 60 fps a causa dei limiti della CPU. Xbox Series X: più o meno allo stesso livello della PS5 base.

più o meno allo stesso livello della PS5 base. Xbox Series S: compromessi notevoli, probabilmente a 720p con il ray tracing ridotto o disattivato. Gli 8 GB di memoria accessibile ai giochi sono il minimo indispensabile che Rockstar deve garantire.

Metti tutto questo in relazione con le previsioni e il quadro si chiarisce. Se una PS5 riesce a mantenere 30 fps a 1440p con una scheda grafica più o meno della classe RTX 2070 Super, allora un PC che punta ai 60 fps anche a 1080p ha bisogno di una potenza di calcolo notevolmente superiore, ed è proprio per questo che gli analisti della community stimano che il minimo pratico per i 60 fps si aggiri intorno a una RTX 3060 Ti o a una RTX 3070.

C’è un’altra cosa che salta all’occhio nei trailer: l’illuminazione globale con ray tracing sembra essere un pilastro visivo fondamentale di GTA 6, non un’opzione che puoi disattivare, e l’analisi di Digital Foundry va nella stessa direzione. Questa singola scelta di design alza l’asticella delle prestazioni della GPU più del solito.

Se segui l’evoluzione di ogni gioco della serie GTA in ordine cronologico, vedrai che ogni generazione ha spinto l’hardware per PC oltre i limiti della precedente, e il prossimo capitolo sembra destinato a continuare questa serie.

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Requisiti di sistema di GTA 6 per PC rispetto a RDR2 e CP2077

Se vuoi un'idea a occhio, il modo più veloce per capire come se la caverà il tuo PC è confrontarlo con due giochi che puoi già giocare oggi. In base a come il tuo PC gestisce Red Dead Redemption 2 e Cyberpunk 2077, ecco più o meno a che livello ti troverai con GTA 6.

Red Dead Redemption 2: il benchmark Rockstar più attendibile

Red Dead Redemption 2 è il miglior punto di riferimento perché è proprio di Rockstar. Gira su RAGE 8; GTA 6 gira su RAGE 9, la stessa filosofia di progettazione che deve gestire un carico molto più pesante grazie a una densità della vegetazione circa quattro volte superiore, una mappa più grande e l’illuminazione globale in tempo reale.

Per fare un confronto, i requisiti minimi ufficiali per Red Dead Redemption 2 su PC prevedono una GTX 770 da 2 GB, un i5-2500K, 8 GB di RAM e 150 GB di spazio su disco. Si tratta di componenti del 2013, il che ci ricorda che Rockstar tende a fissare requisiti minimi piuttosto generosi.

I requisiti minimi di GTA 6 saranno ben al di sopra di questi, in linea con l’aumento della complessità del motore grafico. Tieni presente anche il precedente dei 150 GB di spazio di archiviazione: considerando le dimensioni complessive del gioco Grand Theft Auto 6 e lo spazio di archiviazione necessario, il titolo richiederà probabilmente almeno 150–200 GB, e questa cifra è destinata ad aumentare con l’arrivo dei contenuti online.

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Cyberpunk 2077: il modello di riferimento del settore per i requisiti tecnici a più livelli

Cyberpunk 2077 è importante per un motivo diverso. La scheda tecnica aggiornata di CD Projekt Red distingue i livelli di prestazioni con e senza ray tracing, richiede un SSD e non supporta più i dischi rigidi. Questo è il modello più chiaro per capire come saranno probabilmente strutturati i requisiti di sistema di GTA 6.

La lezione più importante per il tuo portafoglio: il ray tracing raddoppia all’incirca la potenza della GPU necessaria a parità di risoluzione e frame rate. Dato che GTA 6 integra l’illuminazione con ray tracing in modo così profondo, questa distinzione avrà un peso notevole quando usciranno i requisiti ufficiali.

Anche la scala della VRAM di Cyberpunk 2077 offre un’utile anteprima:

minimo 6 GB senza ray tracing

8 GB consigliati senza ray tracing

12 GB per l’impostazione “ultra”

16 GB per la modalità "overdrive" del ray tracing

GTA 6 seguirà probabilmente una progressione simile. Dato che il livello consigliato per Cyberpunk 2077 (una RTX 2060 Super o una RX 5700 XT per 1080p/60 fps con impostazioni "High") è un gradino sotto a quello che servirà per GTA 6, è ragionevole pensare che ti servirà almeno una scheda della classe RTX 3060 Ti o RTX 4060 Ti per ottenere 60 fps comparabili.

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Quando uscirà GTA 6 su PC? La tempistica realistica

Grand Theft Auto VI uscirà il 19 novembre 2026 su PS5 e Xbox Series X|S. Il PC non è incluso nella finestra di lancio iniziale a causa delle tempistiche scaglionate di Rockstar, che privilegiano prima le console. Il CEO di Take-Two, Strauss Zelnick, ha sottolineato che lanciare prima il gioco su console massimizza la portata fin dal primo giorno tra le community di giocatori già consolidate.

Ha anche fatto notare che il mercato PC sta crescendo per i giochi in stile console e che “praticamente tutti i nostri titoli di successo finiscono per arrivare su tutte le piattaforme col tempo”. È praticamente la conferma più vicina che potrai ottenere per la versione PC senza una data precisa. Una volta che Rockstar annuncerà il porting, aspettati che le specifiche ufficiali di GTA 6 per PC vengano pubblicate qualche settimana o qualche mese prima della data di uscita.

La storia ci offre una tempistica affidabile per l’attesa. Grand Theft Auto V ha impiegato 19 mesi per arrivare su PC dopo il lancio su console, mentre Red Dead Redemption 2 ci ha messo circa 13 mesi. Sulla base di questi precedenti, la versione per PC arriverà probabilmente tra la fine del 2027 e la metà del 2028.

Se hai intenzione di giocare su console fin dal primo giorno invece di aspettare l’uscita su PC, puoi fare scorta di carte regalo digitali economiche per PlayStation e Xbox su Eneba per assicurarti il preordine in anticipo.

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Dovresti potenziare il tuo PC adesso in vista di GTA 6?

La risposta dipende dalle prestazioni attuali del tuo PC.

Se il tuo PC ha più di 5-6 anni: aggiorna a prescindere da GTA 6. La maggior parte dei giochi attuali con budget elevato spinge già l’hardware più vecchio oltre i suoi limiti, e un PC di fascia media del 2024 o 2025 ti permetterà di giocare bene a tutta la tua libreria di giochi, preparandoti al meglio per GTA 6 in futuro.

aggiorna a prescindere da GTA 6. La maggior parte dei giochi attuali con budget elevato spinge già l’hardware più vecchio oltre i suoi limiti, e un PC di fascia media del 2024 o 2025 ti permetterà di giocare bene a tutta la tua libreria di giochi, preparandoti al meglio per GTA 6 in futuro. Se hai un PC di fascia media (RTX 3060–RTX 4060 Ti o un equivalente AMD): aspetta. In base alle specifiche previste, l’hardware in questa fascia dovrebbe soddisfare o superare i requisiti minimi di GTA 6. Spendere adesso, prima che ci siano dati ufficiali, comporta il rischio di comprare componenti che non ti servono. Aspetta l’annuncio per PC.

aspetta. In base alle specifiche previste, l’hardware in questa fascia dovrebbe soddisfare o superare i requisiti minimi di GTA 6. Spendere adesso, prima che ci siano dati ufficiali, comporta il rischio di comprare componenti che non ti servono. Aspetta l’annuncio per PC. Se hai comunque intenzione di assemblare un nuovo PC: agisci in modo intelligente, non di reazione. Dai la priorità, in ordine: un SSD NVMe, 32 GB di RAM, una CPU a 8 core con una cache potente e una GPU della classe RTX 4070 o RX 7800 XT o superiore. Questa configurazione supererà di gran lunga qualsiasi requisito che Rockstar alla fine definirà “consigliato”, con un ampio margine di sicurezza.

agisci in modo intelligente, non di reazione. Dai la priorità, in ordine: un SSD NVMe, 32 GB di RAM, una CPU a 8 core con una cache potente e una GPU della classe RTX 4070 o RX 7800 XT o superiore. Questa configurazione supererà di gran lunga qualsiasi requisito che Rockstar alla fine definirà “consigliato”, con un ampio margine di sicurezza. Se usi ancora un disco rigido: questo è l’unico upgrade che vale la pena fare oggi, a prescindere da tutto. I giochi open-world moderni richiedono sempre più spesso una velocità da SSD, e GTA 6 sarà quasi certamente uno di questi. Un SSD NVMe migliora i tempi di caricamento e lo streaming in tutti i giochi a cui già giochi.

Un’altra cosa da sapere: le tecnologie di upscaling DLSS 4 e FSR 4 sono ormai così mature che anche le schede di fascia media riescono a dare il meglio di sé a 1440p. Attiva la funzione Frame Generation, che inserisce fotogrammi generati dall’IA tra quelli reali: in questo modo, se il tuo obiettivo è raggiungere i 1440p a 60 fps, non sarà così urgente aggiornare la GPU.

Quando decidi di aggiornare la tua configurazione, tieni presente che le specifiche ufficiali di GTA 6 per PC saranno l’unica guida affidabile, quindi questa pagina verrà aggiornata non appena verranno rese note. Nel frattempo, se preferisci non aspettare e vuoi giocare su console al momento del lancio, puoi assicurarti la tua copia di Grand Theft Auto VI a un prezzo competitivo tramite Eneba.

Il panorama dei giochi per PC nel 2026: a che punto sono la maggior parte dei giocatori

Il sondaggio sull’hardware di Steam di giugno 2026 è la migliore panoramica che abbiamo su ciò che la gente usa davvero, e delinea bene il quadro dei requisiti di sistema di GTA 6 nel 2026.

GPU RTX 4060 per portatile (4,02%)



RTX 3060 (3,88%)



RTX 4060 per desktop (3,65%)



RTX 5070 (3,29%)



RTX 3050 (3,23%) RAM 16 GB (41,57%)



32 GB (36,79%) CPU 6 core (27,64%)



8 core (27,47%) Sistema operativo Windows 11 (70,44%)



Windows 10 (23,56%) Risoluzione 1080p (51,12%)



1440p (21,44%) VRAM 8 GB (25,64%)



16 GB (24,50%)



12 GB (13,01%)

Il tipico giocatore su Steam a metà del 2026 usa una CPU a 6 o 8 core, 16 o 32 GB di RAM e una GPU della classe RTX 3060 o RTX 4060. Rispetto alle specifiche previste, questi parametri rientrano nella fascia che va dal minimo al raccomandato: non sei rimasto indietro, ma non ti è garantita un’esperienza al massimo delle potenzialità al momento del lancio senza dover abbassare un po’ le impostazioni.

Vale la pena dare un’occhiata anche ad AMD, con la sua quota di mercato delle GPU salita a circa il 19% da un minimo del 10,6%, e le RX 9070 XT e RX 9060 XT che si distinguono come ottime scelte in termini di rapporto qualità-prezzo. Se hai una RTX 4060 e stai puntando a quegli 8 GB di VRAM, vanno bene a 1080p con impostazioni medie e ray tracing disattivato, ma 12 GB o più sono l’obiettivo più sicuro per il 1440p o il ray tracing.

Se ti stai chiedendo: “Il mio portatile da gaming riesce a far girare GTA 6?”, la risposta dipende dal throttling termico e dalla VRAM. Una GPU RTX 4060 per portatile ce la fa a 1080p con impostazioni medie, ma risoluzioni più alte richiederanno un upscaling piuttosto aggressivo.

Pronto a giocare a GTA 6? Ecco la situazione attuale

Riassumiamo tutto quello che sappiamo finora su GTA 6 e sui requisiti di sistema di GTA 6:

A luglio 2026 non ci sono ancora requisiti di sistema ufficiali per GTA 6 su PC. Qualsiasi sito che affermi il contrario ti sta fornendo solo stime.

Le specifiche minime previste ruotano attorno a una GPU di classe RTX 2060 o RX 6600, una CPU moderna a 6 core, 16 GB di RAM e un SSD da 150 GB o più.

Le specifiche consigliate previste puntano su una GPU di classe RTX 4070 o RX 7800 XT, 32 GB di RAM e un SSD NVMe di quarta generazione.

Un’uscita su PC è realisticamente da prevedere tra il 2027 e il 2028, basandosi sulla storia di Rockstar.

La potenza della CPU e la velocità dell’SSD sono i due elementi più sottovalutati del motore di Rockstar.

Rimani aggiornato aggiungendo ai preferiti sia questa pagina che il sito ufficiale di assistenza di Rockstar Games. È proprio su quest’ultimo che appariranno le specifiche PC definitive una volta annunciato il porting, proprio come è successo per Red Dead Redemption 2.

E se preferisci non stare con le mani in mano, puoi assicurarti la tua copia di Grand Theft Auto VI su Eneba a un prezzo competitivo e giocare su console mentre il tuo PC si prepara per l’eventuale porting.

Per tutti gli altri aggiornamenti su GTA 6 man mano che l'uscita su PC si avvicina, il nostro hub dedicato a GTA 6 ti terrà al corrente.

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