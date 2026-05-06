Os 11 melhores jogos do Oeste para viveres a experiência do Velho Oeste em 2026

Estás à procura dos melhores videojogos do Velho Oeste? Temos o que precisas, com uma vasta seleção de títulos épicos.

Se sentiste vontade de viajar no tempo e viver a anarquia do Oeste, os videojogos são a tua melhor aposta e, felizmente, temos tido alguns títulos fantásticos ao longo dos anos. Desde RPGs fenomenais a jogos de mundo aberto de tirar o fôlego, há imensas opções por aí e, na seleção de hoje, vamos dar uma vista de olhos aos melhores jogos do Velho Oeste.

Há imensas pérolas escondidas que merecem mais atenção, por isso não te esqueças de ficar connosco até ao fim, e talvez encontres algo que te chame a atenção.

As nossas melhores escolhas de jogos do Velho Oeste

Vamos dar-te uma pequena amostra do Velho Oeste com algumas pérolas que selecionámos a dedo. Estes são alguns dos melhores videojogos de tema western que existem, com uma temática de cowboys que garante bons momentos. Vamos ver alguns deles.

1 Red Dead Redemption 2 2018 Um jogo de mundo aberto que conta a história de Arthur Morgan e as suas desventuras no Velho Oeste. É o jogo de faroeste mais icónico da nossa época, que recebeu inúmeros elogios de todo o mundo… Buy now 2 Evil West 2022 Num mundo invadido por zombies, o Jesse Rentier equipa-se com armas elétricas para matar tudo o que encontrar pelo caminho. Com o seu estilo gótico em definições de faroeste, oferece uma perspetiva única sobre o Velho Oeste. Buy now 3 Call of Juarez: Gunslinger 2013 O jogo de tiro em primeira pessoa (FPS) mais brutal de sempre, ambientado num cenário de faroeste, «Call of Juarez: Gunslinger» coloca-te na pele de Silas Greaves, um caçador de recompensas disposto a ir mais além por um pouco de dinheiro. Buy now

Embora estes poucos títulos sejam considerados os melhores jogos do Velho Oeste que existem, esta lista não termina aqui. Encontrámos algumas pérolas subvalorizadas que não podes perder se te consideras um verdadeiro entusiasta do Velho Oeste. Por isso, não deixes de continuar a ler.

Os 11 melhores jogos do Velho Oeste em 2026

Procurar os melhores jogos de vídeo sobre o Velho Oeste não foi tarefa fácil; tivemos de vasculhar o mercado à procura apenas do melhor do melhor e, felizmente, há alguns títulos no mercado que se destacam para a nossa lista dos 11 melhores. Vamos dar uma olhadela mais de perto a cada um destes títulos.

1. Red Dead Redemption 2 [Melhor jogo de mundo aberto no estilo western]

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Ação e aventura (mundo aberto) Plataformas PS4, Xbox One, PC (Windows), Stadia Ano de lançamento 2018 Criador(es) Rockstar Games (desenvolvedora/editora) Tempo médio de jogo ~51 horas Características únicas Um mundo aberto enorme e super interativo, com missões narrativas cinematográficas e um modo online à parte

Sempre que se fala de jogos de vídeo do Velho Oeste, o Red Dead Redemption 2 vai ser sempre lembrado como o melhor de todos os tempos. Desde o seu mundo épico com os gráficos mais realistas até ao enredo fascinante que nos deixou boquiabertos, a Rockstar deu-nos o jogo perfeito que oferece a melhor experiência do Velho Oeste.

Dica de profissional Mantém os teus núcleos sempre a mil. Come, dorme e leva contigo alguns tónicos, porque níveis baixos de energia acabam silenciosamente com a resistência, o Dead Eye e o manuseamento das armas, mesmo quando uma luta fica complicada.

O Red Dead Redemption 2 centra-se na jornada de Arthur Morgan e do bando Van der Linde, que partem numa viagem por várias regiões do Oeste Selvagem e se vêem envolvidos em todo o tipo de sarilhos. O enredo flui muito bem e, com o seu mundo envolvente cheio de missões fascinantes, é fácil perderes-te no Velho Oeste que o Red Dead Redemption 2 te oferece .

O meu veredicto: O melhor jogo sandbox do Velho Oeste. O mundo é incrivelmente envolvente, a história é impactante e é perigosamente fácil perder horas a vaguear por aí a fazer missões secundárias em vez de seguir o enredo principal.

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2. Evil West [O melhor western de caça aos monstros]

A nossa pontuação 9.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Hack and slash (ação na terceira pessoa) Plataformas PC (Windows), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S não Ano de lançamento 2022 Criador(es) Flying Wild Hog (desenvolvedora), Focus Entertainment (editora) Tempo médio de jogo ~11 horas Características únicas Ação no Velho Oeste com um toque de caça a monstros e modo cooperativo, centrada em combate corpo a corpo intenso e tiroteios

O Evil West combina a estética do Velho Oeste com um toque gótico e apresenta-te um mundo infestado de criaturas sobrenaturais e zombies, algo que não se vê com frequência nos videojogos do género Western. O Evil West destaca-se pela sua narrativa elegante e cinematográfica e por um mundo lindamente representado, com gráficos que são um verdadeiro deleite para os olhos.

Dica de profissional Toma o medidor de atordoamento como a tua melhor arma. Usa a manopla e os movimentos de controlo de multidões para atordoar os inimigos e, depois, aproveita com golpes finais para ganhar espaço de manobra e causar danos garantidos.

No entanto, o que realmente distingue este incrível RPG de ação é o seu sistema de combate perfeitamente ajustado, que combina de forma harmoniosa o combate corpo a corpo com o uso de armas de fogo numa experiência emocionante e acelerada que parece extremamente fluida. E quando estás a lutar contra diferentes chefes na fronteira, é simplesmente demasiado divertido. Para os entusiastas dos videojogos western, o Evil West é um título imprescindível.

O meu veredicto: Uma mistura alucinante de ação de cowboys e caos de monstros góticos. A história é cinematográfica, mas a verdadeira estrela é o combate fluido que combina corpo a corpo e tiroteios, fazendo com que cada luta pareça um grande e elegante confronto.

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3. Call of Juarez: Gunslinger [Melhor jogo de tiros ao estilo arcade com pistoleiros]

A nossa pontuação 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de tiro na primeira pessoa Plataformas PC (Windows), PS3, Xbox 360, Nintendo Switch Ano de lançamento 2013 Criador(es) Techland (desenvolvedora/editora) Duração média do jogo ~5 horas Características únicas Uma história de faroeste cheia de exageros, contada por um narrador pouco fiável que consegue literalmente reescrever os acontecimentos a meio de um nível

Para quem anseia por uma ação simples de tiroteios ao estilo dos primeiros filmes de western spaghetti, é no Call of Juarez: Gunslinger que vais encontrar toda a ação. O jogo não complica as coisas e coloca-te logo no meio da ação, enquanto lutas para alcançar diferentes recompensas e persegues inimigos em vários locais pela fronteira.

Dica de profissional Não guardes o «Concentration». Usa-o logo no início para acertares em tiros na cabeça e fazeres matanças em cadeia, já que se recarrega rapidamente se continuares a jogar de forma agressiva e precisa.

Este jogo épico de FPS permite-te viver o Velho Oeste numa narrativa na primeira pessoa, o que torna o combate extremamente gratificante.

Além disso, com personagens icónicas como o Billy the Kid, o Mad Dog McCree, o Jesse James e muitas outras facções de cowboys implacáveis, aqui nunca há um momento de tédio, o que faz do Call of Juarez: Gunslinger um dos melhores videojogos de faroeste dos últimos anos.

O meu veredicto: Diversão pura de tiroteio ao estilo arcade. É simples, rápido e cheio daquela vibe de western spaghetti, além de que os tiroteios na primeira pessoa são sempre satisfatórios.

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4. Desperados III [Melhor jogo de ação tática e furtiva no estilo western]

A nossa pontuação 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Tática em tempo real Plataformas PC (Windows), PS4, Xbox One, Linux, macOS Ano de lançamento 2020 Criador(es) Mimimi Games (desenvolvedora), THQ Nordic (editora) Tempo médio de jogo ~27 horas Características únicas Um jogo tático do Velho Oeste que privilegia a furtividade, onde coordenas as habilidades únicas de um esquadrão para realizar eliminações limpas, semelhantes a quebra-cabeças

O Desperados III é um jogo tático de furtividade hardcore com uma perspetiva de cima para baixo, fortemente inspirado na clássica série Commandos do início dos anos 2000. Com o Velho Oeste como pano de fundo, tens de usar táticas baseadas na furtividade para te infiltrares em territórios de cowboys e vingares-te daqueles que te fizeram mal.

Dica de profissional Usa o «guardar rápido» como se fizesse parte dos controlos. Guarda antes de cada jogada arriscada, testa um plano e recarrega na hora se o timing não estiver certo. O jogo foi feito para que alcances a perfeição através da tentativa e erro.

Com a sua jogabilidade refinada, cenas cinematográficas envolventes e visuais deslumbrantes, o Desperados III destaca-se como um dos melhores jogos de furtividade com temática do Velho Oeste. A jogabilidade centrada na história está repleta de reviravoltas, enquanto as suas personagens memoráveis aprofundam a imersão, tornando-o num jogo de furtividade tática hardcore imperdível.



O meu veredicto: Um jogo de furtividade tática de primeira linha com um toque de faroeste e muita inteligência. As missões parecem bem polidas, a história mantém as coisas interessantes e conseguir executar um plano na perfeição é incrivelmente gratificante.

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5. Fallout: New Vegas [O melhor RPG do Velho Oeste com um toque de ficção científica]

A nossa pontuação 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG de ação (RPG de mundo aberto) Plataformas PC (Windows), PS3, Xbox 360 Ano de lançamento 2010 Criador(es) Obsidian Entertainment (desenvolvedora), Bethesda Softworks (editora) Tempo médio de jogo ~27 horas Características únicas A escolha entre facções principais e os resultados dinâmicos das missões fazem com que o Mojave pareça um barril de pólvora política que podes fazer explodir em várias direções

Para quem anseia por uma experiência ao estilo do Velho Oeste com um toque de ficção científica, o Fallout: New Vegas vai deixar-te de boca aberta. É um RPG clássico de mundo aberto com um mapa enorme para percorrer, exploração profunda e mecânicas de RPG sólidas que dão importância às tuas escolhas e à construção da tua personagem, tudo isto mantendo a atmosfera do Velho Oeste em destaque.

Dica de profissional Decide a tua configuração logo no início e mantém-te fiel a ela. Escolhe um tipo de arma principal (armas de fogo ou armas de energia) e aproveita-a ao máximo; além disso, escolhe a habilidade «Reparação» para que o teu equipamento se mantenha em bom estado sem gastares caps.

O enredo flui muito bem e as mecânicas de combate estavam bastante à frente do seu tempo. Este título continua a ser um jogo de destaque da série Fallout, elogiado pela sua fusão única de tecnologia de ficção científica e temas do Velho Oeste, o que o torna a escolha número um para a maioria dos entusiastas.

O meu veredicto: A melhor escolha se quiseres um ambiente de western com um toque de ficção científica. O mundo aberto pede para ser explorado, as opções de RPG parecem significativas e continua a ser um dos melhores títulos da série Fallout.

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6. Red Dead Redemption [Melhor jogo clássico de faroeste centrado na história]

A nossa pontuação 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Ação e aventura (western de mundo aberto) Plataformas PS3, Xbox 360, PS4, PS5, Nintendo Switch, PC (Windows), Xbox Series X/S informar Ano de lançamento 2010 Criador(es) Rockstar San Diego (desenvolvedora), Rockstar Games (editora) Tempo médio de jogo ~18 horas Características únicas Um clássico western de mundo aberto centrado na caça a bandidos, tiroteios e uma história com forte impacto cinematográfico

Não seria justo deixares de jogar o Red Dead Redemption original, mesmo que já tenhas passado umas boas horas no Red Dead Redemption 2 e no Red Dead Revolver. Lançado em 2010, conta a história de John Marston, que deixa a sua casa e se junta às forças da ordem para derrotar um bando notório que está a aterrorizar a cidade.

O Red Dead Redemption consegue captar a verdadeira essência do tema do Velho Oeste e oferece-te tudo o que podes esperar dessa época. Desde fazendas de gado a saloons de luxo, passando pelos animais selvagens que vagueiam pela região, a atenção aos detalhes no Red Dead Redemption é simplesmente brilhante.

Dica de profissional Usa o Dead Eye para desarmar, não só para matar. Tirar as armas das mãos dos adversários torna as lutas difíceis mais seguras, aumenta a honra e ajuda-te a sobreviver a tiroteios em que estás em desvantagem numérica.

E agora, com uma versão remasterizada também disponível para PC, não há mesmo nada que te impeça de te fazeres com este jogo. E caso ainda não tenhas ouvido falar do Red Dead Revolver, vale a pena dares uma olhadela nele também.

O meu veredicto: A experiência clássica do Velho Oeste, que continua a captar na perfeição a atmosfera. A história de John Marston é fantástica, os detalhes dão vida ao cenário e as versões mais recentes fazem com que seja fácil recomendá-lo hoje em dia.

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7. Simulador de Saloon [O melhor jogo de gestão de saloon do Velho Oeste]

A nossa pontuação 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Simulação na primeira pessoa com elementos de gestão Plataformas PC (Windows) Ano de lançamento 2025 Criador(es) Glivi Games S.A. (desenvolvedora), RockGame S.A. (editora) Tempo médio de jogo Varia Características únicas A gestão de um saloon junta-se ao crafting e à vida na fronteira num mundo interativo do Velho Oeste

O Simulador de Saloon leva-te para o agitado Velho Oeste, na perspetiva de primeira pessoa, onde herdas um saloon abandonado e tens de o transformar no ponto de encontro preferido da cidade. A dinâmica principal é gratificante e prática: limpa o local, repara-o, decora-o e, depois, gere o negócio como se o teu aluguer dependesse disso.

O que o destaca é a forma como trata o tema do Velho Oeste como algo mais do que mero adorno. Não estás a jogar na pele de um pistoleiro lendário, estás a jogar na pele da pessoa que mantém o motor social da cidade a funcionar, lidando com a realidade complicada do negócio de um saloon. E apesar da poeira, da sujidade e do caos ocasional, o jogo mantém-se firmemente no território dos jogos acolhedores quando estás apenas a ajustar a tua configuração, a servir os locais e a ver o local voltar à vida.

Dica de profissional No início, gasta o teu dinheiro em melhorias no fluxo de trabalho, não em decoração sofisticada. Um layout mais organizado, ferramentas de serviço mais rápidas e um menu simples que possas servir rapidamente vão aumentar o fluxo de caixa e a reputação muito mais depressa; depois, quando o saloon estiver a funcionar bem, podes dar asas à imaginação com as decorações.

Visualmente, o jogo aposta numa atmosfera empoeirada, acolhedora e com aquele ar de «já viveu muito»: interiores de madeira que rangem, luz de lanterna e aquele ambiente aconchegante e caótico de saloon que te dá vontade de ajustar a tua disposição mais uma vez. Foi desenvolvido no Unreal Engine, e o jogo privilegia a atmosfera em vez do espetáculo, o que se encaixa bem no cenário.

O meu veredicto: Um jogo de gestão western acolhedor com trabalho prático gratificante. Se gostas de construir um negócio e de curtir o ambiente de uma cidade da fronteira, não percas este jogo.

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8. Hard West 2 [Melhor Jogo de Estratégia por Turnos no Universo do Oeste]

A nossa pontuação 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG tático (táticas por turnos) Plataformas PC (Windows) Ano de lançamento 2022 Criador(es) Ice Code Games (desenvolvedora), Good Shepherd Entertainment (editora) Tempo médio de jogo ~19 horas Características únicas Uma campanha tática no estilo «Weird West» sobre um bando de fora-da-lei que luta contra forças sobrenaturais, com habilidades distintas dos personagens que moldam cada combate

Se não te importas com combates por turnos nos jogos de hoje em dia, então vais adorar o Hard West 2. Esta segunda edição centra-se num grupo de desajustados no cenário implacável do Velho Oeste, que enfrentam forças diabólicas e lutam contra elas em combates por turnos. Desde balas que ricocheteiam até tiros longos de atirador, o Hard West 2 oferece uma experiência de combate memorável, algo que normalmente não se encontra no mundo dos jogos de hoje.

Dica de profissional Aproveita ao máximo a Bravado. Planeia as tuas jogadas em torno de sequências de mortes e movimentos de impulso, porque uma única boa sequência pode eliminar um grupo inteiro antes mesmo de eles conseguirem reagir.

Além disso, o Hard West 2 usa uma perspetiva de cima para baixo, permitindo-te controlar vários personagens estrategicamente nas batalhas, resolver quebra-cabeças e interagir com vários elementos do ambiente. Além disso, o Hard West 2 oferece uma abordagem única ao tema implacável do Velho Oeste, e se procuras algo mais do que simplesmente andar a disparar pela cidade, este jogo é altamente recomendado.

O meu veredicto: Uma mudança de ritmo divertida se gostas de táticas por turnos. A jogabilidade de esquadrão com vista de cima, o combate ao estilo «trick-shot» e o toque estranho e diabólico fazem com que se destaque num género repleto de jogos de tiros.

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9. West of Loathing [Melhor Comédia Western]

A nossa pontuação 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG (RPG de aventura e comédia) Plataformas PC (Windows/macOS/Linux), Nintendo Switch, Stadia, iOS Ano de lançamento 2017 Criador(es) Asymmetric Publications (desenvolvedor/editor) Tempo médio de jogo ~8 horas Características únicas Um RPG do Velho Oeste com personagens em estilo boneco de pau que aposta forte em piadas, missões estranhas e combate por turnos engenhoso

Um jogo de comédia slapstick baseado no Velho Oeste, o West of Loathing vai satisfazer a tua vontade de jogar um jogo de western com o seu estilo de jogo invulgar. Oferece uma mistura de jogo de aventura de mundo aberto baseado em texto com combate por turnos, ambientado no Velho Oeste. Além disso, o West of Loathing destaca-se pelos seus enredos hilariante e missões que te vão deixar a rir às gargalhadas.

Dica de profissional Lê as descrições dos itens e combina sinergias engraçadas. Muitos dos melhores picos de poder vêm de combinações estranhas de equipamento e bónus de comida que parecem piadas, mas que têm um impacto enorme.

É realmente uma abordagem única ao tema do Velho Oeste e, juntamente com todos os elementos de RPG e incidentes bizarros com que te deparas aqui, tens a garantia de te divertires imenso ao jogares este jogo. Resumindo, se estás à procura de algo fora do comum que realmente valha o teu dinheiro, vale a pena dar uma olhadela ao West of Loathing.

O meu veredicto: O jogo de faroeste mais engraçado da lista. É estranho, é encantador, e a mistura de missões com histórias patetas e combates por turnos torna-o perfeito se quiseres risos em vez de seriedade.

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10. Hunt: Showdown [O melhor jogo multijogador ocidental de PvPvE]

A nossa pontuação 8.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de tiro na primeira pessoa multijogador (jogo de tiro de extração) Plataformas PC (Windows), Xbox One, PS4, PS5, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2019 Criador(es) Crytek (desenvolvedora/editora) Tempo médio de jogo 25-30 horas Características únicas Varia

Explorar sozinho o cenário implacável do Velho Oeste já é uma aventura, mas juntar-te a amigos transforma tudo numa experiência multijogador inesquecível – e é exatamente isso que o Hunt: Showdown oferece. Este jogo de tiro na primeira pessoa multijogador passa-se num mundo sombrio, inspirado no Velho Oeste, repleto de monstros aterradores, onde o perigo espreita em cada esquina.

Dica de profissional O som é a vida. Move-te devagar perto dos complexos, evita partir vidros e correntes e usa os ouvidos para localizar as equipas inimigas, porque um único erro ruidoso revela a tua posição exata.

Nesta saga multijogador, não estás só a lutar contra outros jogadores; há alguns monstros assustadores e implacáveis com quem também tens de lutar, o que torna o jogo simultaneamente um PvP e um PvE. Além disso, os gráficos são bastante decentes, a música é boa e o manuseamento das armas tem também um toque realista, tornando-o uma opção bem equilibrada.

O meu veredicto: Um jogo de tiros multijogador cheio de tensão que transforma o Velho Oeste num parque de diversões de terror. A formulação PvPvE mantém cada partida tensa da melhor maneira possível, e jogar com amigos torna tudo ainda melhor.

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11. SteamWorld Dig 2 [O melhor Metroidvania com temática western]

A nossa pontuação 7.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de plataformas de ação e aventura (Metroidvania) Plataformas Nintendo Switch, PC (Windows/macOS/Linux), PS4, PS Vita, Nintendo 3DS, Xbox One, Stadia, Amazon Luna Ano de lançamento 2017 Criador(es) Image & Form (desenvolvedora/editora) Tempo médio de jogo ~7 horas Características únicas Um Metroidvania centrado na mineração, onde escavar, melhorar o equipamento e explorar são o núcleo da jogabilidade, e não uma atividade secundária

Já estás farto de RPGs, jogos de tiro e jogos táticos de furtividade hardcore? Este jogo de quebra-cabeças inteligente oferece algo diferente com a sua jogabilidade 2D de deslocamento lateral e alguns dos melhores gráficos 2D que vimos nos últimos tempos.

A jogabilidade é fortemente inspirada nos jogos 2D do Mario de antigamente, e a narrativa também é bastante semelhante. O SteamWorld Dig 2 acompanha a jornada de Dorothy, um robô movido a vapor, que está a explorar as profundezas do Velho Oeste à procura do seu amigo desaparecido.

Dica de profissional Melhora a tua lanterna e as tuas ferramentas de movimentação logo no início. Uma melhor iluminação e mobilidade tornam a mineração mais segura, evitam que tenhas de voltar atrás e permitem-te recolher tesouros mais profundos sem ficares constantemente sem ar.

Durante esta aventura, vais ter de abrir caminho através da mineração e enfrentar vários obstáculos e inimigos à espreita em cada esquina. E graças ao seu ciclo de exploração e melhorias, o SteamWorld Dig 2 conquista facilmente um lugar entre os melhores jogos do género Metroidvania, mantendo ao mesmo tempo a sua personalidade própria do Velho Oeste através do cenário, da música e da atmosfera.

O meu veredicto: Um jogo de deslocamento lateral em 2D muito bem feito, com um toque de faroeste e uma exploração fantástica. A mineração, as melhorias e aquela progressão ao estilo Metroidvania fazem com que seja difícil largar o jogo assim que começas a jogar.

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O meu veredicto geral

Todos estes jogos merecem o seu lugar, mas nem toda a gente quer o mesmo tipo de Western. Há quem prefira uma narrativa que se desenvolve lentamente, outros querem dar socos na cara de vampiros com uma manopla e há quem só queira gerir um bar e julgar os clientes em silêncio. Aqui fica um guia rápido sobre por onde começar, se estiveres à procura de um jogo do Velho Oeste que se adapte ao teu estilo.

Para a melhor experiência de western em mundo aberto → Red Dead Redemption 2

Se queres o sandbox de cowboys mais envolvente, com uma história fantástica e um mundo que parece ridiculamente vivo, este é, sem dúvida, o número um.

Para uma caça aos monstros cheia de estilo com um toque de cowboy → Evil West

Se queres um ambiente de faroeste, mas preferes uma jogabilidade com ênfase na ação, o Evil West oferece combate corpo a corpo e tiroteios fluidos, além de grandes lutas cinematográficas.

Para um western com forte componente de RPG, cheio de escolhas e um toque de ficção científica → Fallout: New Vegas

Se queres interpretação de papéis, drama entre facções e um mundo que reage às tuas decisões, o New Vegas capta na perfeição aquele ambiente empoeirado da fronteira com um toque original.

Para uma vida aconchegante na fronteira e gerir o teu próprio saloon → Simulador de Saloon

Se preferes construir um negócio, gerir um bar e viver a agitação do dia-a-dia da fronteira em vez de andares por aí a disparar contra toda a gente, esta é a escolha ideal para relaxar.

Aqui não há escolhas erradas, apenas diferentes estilos de western. Escolhe o ambiente que quiseres e vais divertir-te à grande.

Perguntas frequentes