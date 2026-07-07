«Wuthering Waves» incorpora a Lucilla, una nueva resonadora de 5 estrellas, mientras continúa la versión 3.4

Lucilla se unió a Olas tempestuosas el 13 de junio a través del Resonator Convene destacado, «Tomorrow in the Frame».

a través del Resonator Convene destacado, «Tomorrow in the Frame». El nuevo resonador Glacio de 5 estrellas ha llegado como parte de la actualización de la versión 3.4, «The Dream Not Dreamed», que ya está en marcha.

ha llegado como parte de la actualización de la versión 3.4, «The Dream Not Dreamed», que ya está en marcha. La versión 3.4 también incluyó «Cyberpunk: Edgerunners» personajes colaborativos, nuevo contenido argumental, eventos y novedades en la jugabilidad.

Kuro Games ha ampliado la plantilla de «Olas tempestuosas» con la incorporación de Lucilla, una nueva Resonadora de 5 estrellas que está disponible desde el 13 de junio como parte de la actualización 3.4, «The Dream Not Dreamed», actualmente en curso.

El nuevo personaje se incorporó al juego a través del evento destacado de Resonators, «Tomorrow in the Frame». Lucilla es una Resonator Glacio que utiliza un Rectificador y ocupa el cargo de presidenta de la Academia Startorch. Anteriormente fue redactora jefe de la principal revista académica de la Nueva Federación, y se la describe como una académica respetada con vínculos tanto con el Colectivo Spacetrek como con la Asociación Pioneer.

Lucilla se une a Olas tempestuosas en la versión 3.4

Lucilla se ha convertido en la última Resonadora de 5 estrellas jugable añadida a «Olas tempestuosas» en la versión 3.4. Según Kuro Games, su kit de combate se centra en la eficiencia de Concerto, el daño de los ataques básicos, el daño de las habilidades de eco y los efectos relacionados con Glacio. Junto con el personaje, Kuro Games también ha lanzado «Freeze Frame», el arma rectificadora de 5 estrellas exclusiva de Lucilla, a través de un evento de armas destacadas. Los jugadores pueden conseguir ambas cosas a través de los banners de tiempo limitado de la actualización.

La llegada de Lucilla vino acompañada de nuevo contenido argumental centrado en el personaje. La actualización introdujo el capítulo III permanente de la misión principal, «Segue: We Choose the Sky», que sigue a Lucilla mientras se enfrenta a una presión cada vez mayor sobre el futuro del programa Synchronist y del Rabelle College tras los acontecimientos de la trama de Roya Frostlands.

La llegada de Lucilla formó parte de un lanzamiento más amplio de contenidos de la versión 3.4 que siguió ampliándose Olas tempestuosas tras el lanzamiento de su colaboración con «Cyberpunk: Edgerunners». Además de nuevos personajes, misiones y funciones de juego, la versión 3.4 introdujo una serie de eventos y campañas de inicio de sesión que ofrecen a los jugadores recompensas adicionales y monedas de juego. La actualización también ha añadido nuevas opciones cosméticas, entre las que se incluyen atuendos para los personajes que se pueden comprar con Astrite u obtener a un precio reducido mediante una suscripción activa a Lunites.

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Olas tempestuosas x Cyberpunk Edgerunners

La versión 3.4, titulada «The Dream Not Dreamed», se lanzó junto con el juego’s Cyberpunk: Colaboración con «Edgerunners». La actualización presentó a las Resonadoras de la colaboración, Lucy y Rebecca, ambas disponibles como personajes de 5 estrellas, junto con la misión episódica permanente «At Dream’s Edge».

La colaboración también incorporó la nueva zona «Somnoire: Night City», el combate contra el jefe «Nightmare: Adam Smasher», eventos de colaboración, recompensas temáticas y una continuación de la historia de Lucy tras los acontecimientos de «Cyberpunk: Edgerunners». Además, Rebecca estuvo disponible a través de un evento especial de inicio de sesión durante el periodo de la colaboración.

Además de nuevos personajes y contenido argumental, la versión 3.4 introdujo nuevas funciones de juego y mejoras en la experiencia del usuario. Entre ellas se incluían actividades semanales, mejoras en el Planificador de Ascensión de Resonadores, nuevas opciones de modo de cámara, preajustes de personalización de motos, mejoras de rendimiento para el trazado de rayos en PC y una serie de correcciones de errores y cambios de optimización.

La versión 3.4 sigue en marcha, con varios eventos programados hasta julio. Lucilla ya está disponible a través del Resonator Convene destacado «Tomorrow in the Frame», mientras que el contenido de la colaboración con «Cyberpunk: Edgerunners» continúa durante todo el ciclo de actualización actual.