Proyecto: «Mist Preview»: un prometedor FPS de terror que se inspira en los clásicos

Project: Mist entrará en acceso anticipado el 19 de mayo, tras haber acumulado ya más de 180 000 añadidos a la lista de deseos en Steam. Lo desarrolla y publica Chicken Launcher, un pequeño estudio polaco que ya cuenta con varios títulos bien recibidos en su haber (Pan’orama, No Place Like Home). Hay mucho que destacar de Project: Mist en estos momentos, especialmente para los aficionados a los antiguos juegos de terror en primera persona.

Por fin se disipa la niebla

No hay mucha información disponible en Internet sobre Chicken Launcher; en una actualización publicada en la página de Steam de Project: Mist en octubre de 2024 se destaca que se trata de un pequeño equipo de 10 personas. Esto podría explicar por qué el juego apareció por primera vez en octubre de 2023, recibió una demo un año después y ahora está a punto de entrar en acceso anticipado.

La buena noticia es que la razón principal por la que las noticias sobre Project: Mist han sido tan esporádicas es que los desarrolladores están decididos a crear algo que merezca la pena jugar antes de su lanzamiento, en lugar de utilizar eso como excusa para sacar un juego jugable. Tal y como publicaron en Steam en diciembre del año pasado: «Cada vez que alcanzamos un hito, probamos el juego, lo analizamos y llegamos a la misma conclusión: podemos hacerlo mejor. En lugar de lanzarlo, seguimos mejorándolo».

El juego no llega a oscurecerse del todo por la noche, pero aun así consigue crear una atmósfera evocadora.

Esto podría dar lugar a un ciclo interminable de mejoras sin un juego al que jugar, así que es una suerte que Chicken Launcher esté lo suficientemente satisfecho con lo que tiene actualmente como para lanzarlo. Y me alegra poder decir que mis primeras horas con Project: Mist han revelado un FPS de terror competente que, aunque un poco cutre, sigue estando repleto de características. Da la sensación de ser una mezcla entre Half-Life 2, el primer Far Cry, «The Forest» y, si entrecierras un poco los ojos, incluso Solo humano, pero lo suficientemente diferentes como para que no echara de menos jugar a esos otros.

Sigue mi voz

Al principio, te despiertas de una cápsula en una habitación abandonada en cuya esquina hay una extraña formación orgánica. Una voz de mujer te llama por la radio y, al poco tiempo, ya estás siguiendo sus instrucciones para encontrarla y obtener respuestas. Hasta aquí, todo muy familiar.

Al salir del minibúnker, me atacó inmediatamente un mutante con aspecto vegetal que se había quedado atascado en el decorado. No fue precisamente la mejor forma de iniciarme en el combate del juego. Por suerte, ese fue el único problema real que encontré en este sentido durante las aproximadamente cinco horas que dediqué al juego; el resto de enemigos eran lo suficientemente inteligentes como para localizarme correctamente.

La ambientación es excelente desde el primer momento: el mundo es un caos de búnkeres en ruinas, campamentos militares y monstruos que deambulan por ahí. El paisaje, de aspecto alpino, está envuelto en una densa niebla que convierte los objetos lejanos en sombras difusas y siniestras. Explorar es muy divertido, ya que da la sensación de que hay que ir con cuidado y moverse sigilosamente — no creo que el juego cuente con un sistema de sigilo propiamente dicho (la mayoría de los enemigos parecen actuar en función de que se active su área de ataque, más que de líneas de visión, por ejemplo), pero eso no significa que puedas ir por ahí a lo loco, lanzándote a la carga con entusiasmo.

Qué nombre tan genial. Ojalá hubiera sabido que era amistoso antes de malgastar flechas en él.

Lo achaco al énfasis en la creación de objetos y a los indicadores de supervivencia integrados: el hambre y la sed. Todos ellos son esenciales para la supervivencia, en lugar de ser elementos añadidos a posteriori. La primera mecánica podría dar la impresión de que «Project: Mist» sigue los pasos de muchos títulos modernos, pero, afortunadamente, la creación de objetos me pareció muy sencilla. Hay montones de recursos esparcidos por todas partes, desde piedras hasta palos o piezas de recambio, sin necesidad de tener que talar primero un árbol. Estos recursos se pueden combinar en un menú de creación igualmente sencillo, en los bancos de trabajo adecuados, para fabricar objetos como armas, munición, botiquines de primeros auxilios, etcétera.

El hambre y la sed se pueden saciar al instante comiendo o bebiendo cosas como setas y arándanos, que no abundan precisamente, pero son fáciles de encontrar. Asegúrate de que estos indicadores estén llenos, ya que te proporcionan bonificaciones a las estadísticas; si bajan, tu salud también empezará a disminuir. La sed supone casi una amenaza mayor que los monstruos, ya que se agota muy, muy rápido, así que te recomiendo encarecidamente que consumas cualquier alimento o bebida que encuentres.

Se nos acabaron las letras

Como era de esperar, las notas esparcidas por todas partes permiten hacerse una idea de lo que ocurrió. Encontré una al principio que hablaba de clasificar las cosas según una escala de amenaza, pero al cabo de unas pocas semanas estas superaron el nivel «Z9». Es decir, lo que fuera que hubiera «irrumpido» en nuestro mundo estaba mucho más allá de nuestra comprensión y requería un sistema de clasificación completamente nuevo. ¡Qué idea tan genial!

La mujer de la radio te ofrece una vía de escape en tren, pero primero necesitarás algunos objetos más. Para ello, tendrás que encontrar un mecha gigante y, a continuación, dirigirte a unas instalaciones científicas con invernaderos. Ninguno de los dos lugares está demasiado lejos de donde empiezas, pero la configuración del terreno, la variedad de monstruos y los peligros ambientales —como el agua contaminada y los vertidos tóxicos— impiden que sea un simple trayecto de un punto a otro.

También hay un guiño a la Fundación SCP en la mitología del juego, lo cual no está nada mal.

No sé si se trataba de un error que me permitía subir por la mayoría de las superficies empinadas, pero, si es así, espero de todo corazón que se mantenga en el juego, porque la libertad de movimiento que te ofrece como jugador es realmente de agradecer. Para que quede claro, no podía escalar superficies verticales, pero sí podía subir andando o saltando por colinas empinadas y escarpadas para llegar a zonas a las que no creía que fuera posible acceder.

Esto me permitió explorar el camino que tenía por delante varias veces, además de tomar por sorpresa a algunos enemigos. Me sentí especialmente orgulloso de lanzar una granada desde una gran altura, hacer que explotara por encima de las cabezas de los monstruos y acabar con un montón de ellos. El resto se volvió loco y empezó a correr por todas partes buscándome; si atacas a cualquier enemigo desde lejos, tanto él como los que estén cerca se pondrán inmediatamente en alerta y empezarán a deambular.

En serio, que les den a esas cosas con cabeza de araña y manos que corretean por ahí; se mueven rápido y se te echan encima como un rayo asqueroso.

Ten cuidado también con los cadáveres, ya que a algunos se les puede registrar, pero otros se levantarán y vendrán a por ti. Me encontré con una buena variedad de enemigos en las primeras cinco horas, desde los típicos zombis hasta monstruos blindados. Un mutante teletransportador me dio un susto de muerte mientras registraba un campamento, ya que no conseguía localizar a esa maldita cosa para atacarla. Por suerte, logré colocar unas cuantas trampas para osos y lo atrapé cuando reapareció y se abalanzó sobre mí.

Podredumbre y decadencia sin fin

El invernadero «Rootfather» es uno de los puntos destacados de la primera parte del juego, ya que se trata de una instalación muy compacta que consigue infundir una sensación de amenaza omnipresente. Esto se debe a las abundantes excrecencias blandas que parecen poder desprenderse de la pared y atacar en cualquier momento; dejaré que descubras por ti mismo si lo hacen o no.

Esta sección pone de relieve uno de los puntos fuertes de Project: Mist: el guion. La voz de la mujer que te ayuda está maravillosamente interpretada, con el punto justo de hastío y seriedad para evitar que suene mecánica. Además, es la principal encargada de pronunciar frases excelentes como «Querían abundancia. Lo único que consiguieron fue podredumbre y decadencia sin fin»

¡Oh, hola, guapo!

Esta misión inicial incluye una batalla contra un jefe, una bestia enorme y torpe llamada Chomper. Me quedé atrapado en una arena con cosas como los restos de unas escaleras, así que pensé que estaba siendo listo al trepar por ellas para atacar al Chomper. Por desgracia para mí, el entorno también es destructible, así que lanzó enormes rocas contra las escaleras, las destrozó y me obligó a correr presas del pánico mientras me perseguía. ¡Genial!

Los problemas del crecimiento

Por supuesto, hay algunas salvedades que debe tener en cuenta cualquiera que quiera lanzarse a «Project: Mist». Algunas son obvias, propias del acceso anticipado, como que los jugadores se encontrarán con errores y sistemas que no funcionan correctamente, entre otras cosas. Otras ya están presentes en el juego, así que espero que se solucionen antes de que se añada nuevo contenido. El problema más grave es que empiezas con una «Gravity Gun», pero esto no resulta obvio a menos que indagues en el sistema de ventajas.

Las mejoras se desbloquean mediante «Blood Orbs», que se obtienen de los enemigos derrotados, aunque también se pueden encontrar repartidos por el mundo del juego. El nivel y la variedad de mejoras son muy amplios y no parece haber ninguna opción especialmente inútil, lo que da una idea del nivel de pulido que ya tiene «Project: Mist». Sin embargo, aunque la «Gravity Gun» es fácil de desbloquear, no tengo ni idea de cómo se usa, ya que en ningún momento del juego se ofrecen instrucciones al respecto. Tampoco hay ninguna configuración de controles en las opciones para esto, lo cual es un descuido curioso.

Los controles también fallaban desde el principio —por ejemplo, al apuntar (botón derecho del ratón) me hacía avanzar— y tuve que reiniciar rápidamente el juego para solucionar estos problemas. Debo señalar que, por el momento, no hay compatibilidad con mandos, lo que da la impresión de que Chicken Launcher se ha centrado más en añadir elementos llamativos que en cosas útiles; esperemos que esto cambie en el futuro.

¿Y esa parte de la creación que mencioné? Resulta que también se pueden construir edificios, barricadas y cosas por el estilo, pero, de nuevo: no hay instrucciones ni indicación alguna de que se pueda hacer esto, a menos que, como yo, te preguntes por qué la tecla «Tab» está asignada a «Framework». No estoy muy seguro de cómo ni por qué podrían resultar útiles, a juzgar por lo que he jugado hasta ahora, a menos que la idea sea similar a la de Fortnite, en el sentido de que puedas intentar colocar obstáculos durante o antes de un combate…? ¿O quizá el juego pase más adelante de misiones fijas a una estructura más abierta, de modo que puedas construir una base? No tengo ni idea, pero, de nuevo, la función sí que funciona, así que no es algo a medias, simplemente no se explica.

Cuando el juego funciona a pleno rendimiento en cuanto a iluminación y diseño ambiental, es una delicia increíble.

El combate cuerpo a cuerpo resulta extrañamente ingrávido; hay animaciones para golpear a los enemigos, pero rara vez daba la sensación de estar conectando físicamente con ellos. Las animaciones de los enemigos también son a veces un poco entrecortadas. Las armas están desequilibradas en cuanto al daño que infligen; no entiendo cómo una escopeta puede hacer tanto daño como una pistola, por ejemplo, ni por qué ambas son, francamente, una mierda en comparación con la ballesta inicial (que es impresionante).

Por la noche no se hace realmente oscuro, solo se ve más tenue. Acostarse en una cama no te hace dormir, y viceversa; incluso puedes tener tanta hambre o sed que te impida dormir; aunque, la verdad, estas ideas me gustan bastante, así que no todo es negativo. En resumen, parece que todavía hay que optimizar algunas cosas en general.

Acceso anticipado, pero no acceso a una versión inacabada

Lo más importante es que Chicken Launcher va a lanzar un producto terminado, al menos en el sentido de que «tiene un final». Calculan que se tardará unas 16 horas en completar la historia principal, aunque las diversas misiones secundarias y los secretos aumentarán la duración total del juego. Sin embargo, creo que 25 dólares es un precio elevado para un lanzamiento en acceso anticipado, y entiendo que esto pueda disuadir a mucha gente. La fecha de lanzamiento definitiva aún está por confirmar, pero no dejes que eso (ni el precio) te impida darle una oportunidad a Project: Mist.

Ya hay muchas cosas que me gustan de este juego —incluso tiene un modo cooperativo online, que no he podido probar, pero otros en Discord Lo tengo y, de momento, funciona bien. El nivel de dificultad predeterminado está perfectamente equilibrado en general; hay una gran variedad de objetos útiles repartidos por todo el mapa, lo que a su vez fomenta la exploración, y realmente da la sensación de estar jugando a un shooter de terror olvidado de hace 10 o 15 años. Es un cumplido, créeme.