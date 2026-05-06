Los 10 mejores juegos similares a Genshin Impact: RPG de estilo anime en 2025

Como soy un gran aficionado a los juegos de gacha, llevo años buscando los mejores juegos similares a Genshin Impact para ver si consigo plasmar esa misma sensación de asombro y emoción que sentí cuando llegué por primera vez a Mondstadt allá por 2020. No fue fácil, claro está, teniendo en cuenta lo verdaderamente especial y adictivo que era este juego, incluso para mí, que ya había pasado por varias gachas cuando salió al mercado.

Sin embargo, a pesar de haber dominado el panorama de los gacha de anime y de haber encabezado las listas de ingresos de los juegos para móviles de servicio continuo durante años, puedo afirmar con total seguridad que Genshin Impact ahora tiene una competencia muy fuerte entre los gachas de estilo anime online. Y para aquellos de vosotros que queráis probar Genshin’s Si te gusta ese estilo pero sin microtransacciones, también te he preparado algunas alternativas geniales para un solo jugador que deberías echar un vistazo ya mismo.

Todos los juegos que verás aquí cuentan con al menos dos características que los hicieron Genshin Impact el increíble juego que es hoy en día: un mundo abierto enorme e interactivo, una estética anime espectacular, personajes llamativos, un intenso sistema de combate centrado en el grupo, emocionantes mecánicas de gacha y una narrativa sólida y envolvente que te mantendrá en vilo.

También te daré algunos consejos para saber cómo reconocer un buen Genshin-te gusta, ¡así que no te olvides de tomar notas!

Nuestras mejores recomendaciones de juegos similares a Genshin Impact

Estas son las mejores recomendaciones de nuestro equipo sobre los juegos que creemos que todos Genshin Impact A los jugadores que buscan una alternativa les encantaría jugar, desde juegos en línea en los que puedes coleccionar los personajes que te gustan mediante monedas del juego hasta el mejor juego para un solo jugador que se parece mucho a Genshin en cuanto a la temática, incluso sin un sistema gacha.

Olas embravecidas (2020) – el partido más reñido Genshin Impact en cuanto a la historia, los personajes, el combate, la exploración, los gráficos y la sensación general de juego. Es, con diferencia, el mejor Genshin-parece que miHoYo aún no lo ha lanzado. Honkai: Star Rail (2023) – un juego de gacha por turnos al estilo anime de miHoYo ambientado en el mismo universo que Genshin Impact and Honkai Impact 3rd. Xenoblade Chronicles 3 (2022) – un JRPG para un solo jugador que ofrece combates en tiempo real por equipos, unos gráficos de estilo anime magníficamente elaborados y una narrativa que recuerda a Genshin’s.

Estos juegos son lo mejor de lo mejor y, sin duda, no decepcionarán ni a los jugadores ocasionales ni a los veteranos. Genshin a los aficionados, pero si ya los habéis probado y no os ha gustado ninguno, no os preocupéis. Tengo otros siete fantásticos Genshin-te proponemos a continuación, y puede que alguno de ellos sea justo el juego que estás buscando.

10 fantásticos juegos de anime parecidos a Genshin Impact que te engancharán

A continuación se enumeran los de mayor nivel Genshin-juegos similares a los que me he encontrado a lo largo de mis muchos años de búsqueda de alternativas excelentes.

1. Olas embravecidas [La mejor alternativa a Genshin Impact]

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Plataformas Microsoft Windows, Android, iOS, PlayStation 5, macOS Año de lanzamiento 2024 Desarrollador Kuro Games

Olas embravecidas presenta muchas más similitudes con Genshin Impact más que cualquier otro título de esta lista. Cuenta con gráficos de anime en 3D, lanzamientos de historia, eventos y personajes por actualizaciones, un vasto mundo que puedes explorar libremente, intensos combates con cambio de personajes, montones de contenido adicional y un sistema gacha que permite a los jugadores coleccionar nuevos personajes mediante la moneda del juego.

No es una copia exacta de GenshinSin embargo, «Olas embravecidas» destaca bastante bien por su trama principal más oscura, los «Echoes» que se pueden farmear y que te permiten transformarte en los monstruos con los que te enfrentas en combate, así como por un enfoque en general más favorable para los jugadores F2P en lo que respecta a los gacha y los regalos.

En pocas palabras, es uno de los los mejores juegos de mundo abierto que también es un juego gacha gratuito, capaz incluso de rivalizar con Genshin Impact en su propia categoría.

Lo que hace que el juego destaque:

Exploración de un mundo abierto de gran extensión te permite planear, correr por las paredes y usar un gancho de agarre en el aire.

te permite planear, correr por las paredes y usar un gancho de agarre en el aire. Combate con cambio de personaje en tiempo real incluye técnicas de entrada y salida, así como contraataques reactivos.

incluye técnicas de entrada y salida, así como contraataques reactivos. Progresión basada en el sistema gacha basado en Convenes y un sistema de recompensas, con disponibilidad multiplataforma y recompensas de eventos constantes.

Para más información La versión 2.4 se lanzó a nivel mundial el 12 de junio de 2025, introduciendo nuevas zonas, personajes jugables como Cartethyia, nuevos modos de combate y mucho más.

Olas embravecidas tiene la esencia de Genshin Impact con sus magníficos gráficos de anime en 3D y su colección de personajes basada en el sistema gacha. Se ha labrado su propio nicho gracias a un combate más táctico y al exclusivo sistema «Echo» para las transformaciones de los monstruos. No solo es similar, sino que a menudo es superior en cuanto a mecánica y facilidad de uso.

2. Honkai: Star Rail [El mejor juego de gacha por turnos]

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Plataformas Microsoft Windows, iOS, Android, PlayStation 5 Año de lanzamiento 2023 Desarrollador myHoYo

Honkai: Star Rail es uno de los tres juegos que más ingresos generan actualmente a miHoYo, junto con Genshin Impact and Zona Cero sin Zen, conHSR en concreto, superando con creces los 1 000 millones de dólares en ingresos totales en el momento de escribir estas líneas. Creo que estas cifras reflejan fielmente la calidad de este juego, teniendo en cuenta lo mucho que destaca sobre la mayoría de los demás RPG por turnos en cuanto a mecánica de juego y atractivo visual.

Dejando a un lado su llamativo y estratégico sistema de combate por turnos, el principal atractivo del juego Honkai: Star Rail lo que tiene es su fenomenal historia y sus secuencias cinemáticas. Hay un montón de grandes películas basadas en videojuegos Ya hay muchas por ahí, pero creo que una película basada en las aventuras de los Trailblazers a bordo del Astral Express tiene el potencial de dejarlas a todas en el olvido.

Lo que hace que el juego destaque:

Una narrativa cinematográfica al estilo del anime llama la atención.

llama la atención. Combate estratégico por turnos combina accesibilidad y profundidad.

combina accesibilidad y profundidad. Actualizaciones periódicas de contenido (nuevos capítulos de la historia, eventos, banners) mantienen el interés a largo plazo y aportan novedad.

Para más información El «Departure Warp» (banner inicial) tiene una probabilidad de obtener personajes de 5 estrellas del 0,6 % y garantiza un personaje de 5 estrellas en las primeras 50 tiradas, con un 5,1 % de probabilidad de obtener personajes de 4 estrellas cada 10 tiradas.

Honkai: Star Rail Es un juego de rol por turnos de gran envergadura que ofrece a los jugadores una historia y un espectáculo a partes iguales. No tiene nada que envidiar a Genshin Impact e incluso redefine las expectativas del género. ¿Te apetece un juego de gacha que combine la profundidad cinematográfica con la jugabilidad táctica? Esta es tu elección.

3. Xenoblade Chronicles 3 [El mejor juego de anime con una trama envolvente y combates en grupo]

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Plataformas Nintendo Switch Año de lanzamiento 2022 Desarrollador Monolith Soft

Ahora que ya hemos hablado de un par de juegos gacha de servicio continuo, ¿qué tal si… juego de rol de acción trepidante ¿Con gráficos al estilo anime, un doblaje increíble y un sistema de combate basado en grupos, y sin microtransacciones? Xenoblade Chronicles 3 satisfará esa necesidad de Genshin para aquellos que queráis limitar vuestras compras mensuales, ya que las gachas pueden resultar bastante caras en muy poco tiempo.

Su entrega anterior, Xenoblade Chronicles 2, cuenta con un sistema de gacha en forma de la mecánica «Blade Resonance», así que quizá te interese jugar a ese antes que a este si aún necesitas tu dosis de gacha.

Lo que hace que el juego destaque:

Se jacta de Más de 70 horas de contenido narrativo con un gran valor de rejugabilidad gracias a las escaramuzas y al modo NG+.

con un gran valor de rejugabilidad gracias a las escaramuzas y al modo NG+. Intercambio de clases en el grupo Se desbloquea a través de la misión «Hillside Hulk» del capítulo 2, lo que permite una mayor flexibilidad en las funciones del equipo.

Se desbloquea a través de la misión «Hillside Hulk» del capítulo 2, lo que permite una mayor flexibilidad en las funciones del equipo. Las clases suben de nivel a través de Puntos de sucesión.

Para más información Desbloquearás el «Intercambio de clases de grupo» tras completar la misión «Hillside Hulk» del capítulo 2. Esto te permitirá acceder a clases de héroe que se adaptan a medida que avanzas en la exploración y las misiones secundarias mediante la acumulación de «Puntos de sucesión».

Xenoblade Chronicles 3 ofrece una experiencia de RPG de acción anime rica y pulida, con profundidad y una gran duración. Su sólida historia (más de 70 horas), sus mecánicas de grupo únicas, su sistema de clases adaptable y su progresión basada en las estadísticas ofrecen un ciclo de juego muy satisfactorio.

4. Persona 5 [El mejor juego de anime con personajes cautivadores]

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Plataformas PlayStation 3, PlayStation 4, Nintendo Switch, PlayStation 5, Microsoft Windows, Xbox One, Xbox Series X/S Año de lanzamiento 2016 Desarrollador P-Studio

Persona 5 es un JRPG tradicional que combina elementos de exploración de mazmorras, combate por turnos y simulación social en un único y extraordinario paquete, lo que lo convierte en un título claramente único en comparación con otros juegos similares a Genshin Impact. Además, es uno de los juegos de rol más vendidos de todos los tiempos, ya que en 2024 superó los 10 000 000 de ejemplares vendidos.

Si te gustajuegos de exploración de mazmorras inmersivos y te ves disfrutando de mecánicas de simulación social que te permitirán conectar con varios personajes vibrantes al estilo de Genshin, ¡ponte a la altura, porque acabas de encontrar tu próximo juego favorito!

Lo que hace que el juego destaque:

10,45 millones de unidades vendidas a nivel mundial. El más grande de la franquicia Megami Tensei.

a nivel mundial. El más grande de la franquicia Megami Tensei. Fusión durante un Luna llena aumenta las posibilidades de que se produzcan los raros «accidentes de fusión», que desbloquean Personas exclusivas.

aumenta las posibilidades de que se produzcan los raros «accidentes de fusión», que desbloquean Personas exclusivas. CosechadorasMás de 700 horas de contenido entre palacios y confidentes, con más de 100 horas solo en el modo historia.

Para más información Las fases lunares influyen en los resultados de la fusión. Realizar una fusión durante la luna llena aumenta ligeramente las posibilidades de que se produzcan «accidentes de fusión», lo que activa habilidades poco comunes.

Persona 5se erige como un referente en el diseño de los JRPG: una fascinante combinación de combate estratégico, relaciones profundas entre los personajes, una trama sólida y la exploración de mazmorras de alto riesgo. Sus amplios sistemas sociales y de juego no solo ofrecen una experiencia única y apasionante, sino que también son sinónimo de una calidad de autor y de un éxito duradero.

5. The Legend of Zelda: El aliento de lo salvaje [El mejor juego para explorar mundos abiertos]

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Plataformas Nintendo Switch, Wii U, Nintendo Switch 2 Año de lanzamiento 2017 Desarrollador Nintendo EPD

¿Quién hubiera imaginado que el juego del que se acusaba a Genshin Impact de ser un «clon» aparecería en esta lista? Dejando el sarcasmo a un lado, no es tan difícil entender por qué este aclamado juego de gacha ha suscitado tantas comparaciones con The Legend of Zelda: El aliento de lo salvaje.

Desde la incorporación de acertijos estimulantes y creativos hasta la impresionante estética de su mundo abierto, este juego tuvo una gran influencia en Genshin ImpactquemyHoYo los propios desarrolladores admitieron que se inspiraron en él. Con horas de historia de calidad, un sistema de combate dinámico y un mundo abierto con una interactividad excelente, The Legend of Zelda: El aliento de lo salvajees increíble.

Lo que hace que el juego destaque:

Fue pionero en motor de química y física que permite que los elementos interactúen entre sí como en la vida real.

que permite que los elementos interactúen entre sí como en la vida real. Sentó las bases para planeo, escalada y gestión de la resistencia .

. Destacado en100 horas de juego repletas de exploración.

Para más información Las flechas elementales añaden bonificaciones de daño fijo (+10 para fuego/hielo; +20 para electricidad), y el uso de flechas eléctricas bajo la lluvia o en el agua duplica el daño gracias a un efecto de área de efecto.

The Legend of Zelda: El aliento de lo salvaje revolucionó el diseño de los mundos abiertos al combinar la física elemental, la exploración libre y un entorno que reacciona literalmente a las acciones del jugador. Sigue siendo el referente por excelencia y una inclusión muy acertada en esta lista para cualquier Genshin un aficionado que busca los orígenes del género.

6. Tales of Arise [Los mejores JRPG de acción al estilo de Genshin Impact]

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Plataformas PlayStation 4, PlayStation 5, Microsoft Windows, Xbox One, Xbox Series X/S Año de lanzamiento 2021 Desarrollador Bandai Namco Studios

«Tales of Arise» destaca como uno de los los mejores juegos de rol japoneses lanzado en esta década, gracias a su increíble historia sobre la revolución, sus gráficos de anime de primera categoría y un sistema de combate basado en combos elementales y sinergias de equipo.

Aunque no se trate de un mundo totalmente abierto, este juego cuenta con varios mapas de gran tamaño con biomas únicos y un montón de misiones secundarias, lo cual es fantástico si te gusta completar misiones y explorar contenidos que, en gran medida, no guardan relación con la trama principal, pero que contribuyen igualmente a ampliar la mitología y la construcción del mundo del juego.

Además, los personajes, tan bien construidos en Tales of Arise Es lo que realmente me atrae del juego. Me encanta lo bien desarrollados que están en comparación con los típicos JRPG.

Lo que hace que el juego destaque:

Características 70 misiones secundarias del juego principal (más 40 DLC).

(más 40 DLC). «Ataques potenciados» permite que hasta cuatro personajes ejecuten cadenas de ataques coordinados.

permite que hasta cuatro personajes ejecuten cadenas de ataques coordinados. Te sumerge en mapas extensos en diversos biomas.

Para más información Los golpes de impulso recargan tu medidor de Artes y tu cadena de combos. Si los realizas en medio de un combo, mantienes el impulso del mismo.

Tales of Arise ha cosechado un éxito tanto comercial como de crítica, y ha recibido galardones como el de «Mejor juego de rol de 2021» en los The Game Awards. Para Genshin los aficionados que busquen un JRPG realmente completo, Tales of Arise ofrece una experiencia fascinante que merece la pena cada hora.

7. Tower of Fantasy [El mejor MMORPG de gacha]

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Plataformas Android, iOS, Microsoft Windows, PlayStation 4, PlayStation 5 Año de lanzamiento 2022 Desarrollador Hotta Studio

In Tower of Fantasy, los jugadores exploran un enorme mundo abierto en el que se puede ver a otros jugadores en el mapa, lo que convierte a este título en un MMORPG de gacha. Esto supuso una grata sorpresa en el género de los gacha de anime en el momento de su lanzamiento, ya que incluso Genshin Impact solo admite el modo cooperativo y no se puede considerar realmente un auténtico MMO.

Cuenta con un sistema de combate en tiempo real que se centra en el cambio de armas en lugar de Genshinel cambio de personaje, ya que en este juego solo controlas a una unidad y vas obteniendo armas. Aunque se muestra el modelo del personaje al que pertenece cada arma que consigues, se trata principalmente de elementos estéticos. Puedes ignorarlos por completo y jugar con tu personaje principal personalizable con cualquier arma.

Lo que hace que el juego destaque:

Elementos auténticos de un MMO de mundo compartido para que puedas explorar un mundo abierto junto a otros jugadores.

para que puedas explorar un mundo abierto junto a otros jugadores. Combate en tiempo real centrado en las armas hace que la jugabilidad sea fluida y personalizable.

hace que la jugabilidad sea fluida y personalizable. Las matrices proporcionan potentes mejoras de estadísticas.

Para más información Las matrices son conjuntos de piezas que se acoplan a las armas y que proporcionan importantes mejoras en las estadísticas, superando a menudo las propias estadísticas del arma. Conjuntos populares como «Crow» o «Samir» son fundamentales para las configuraciones críticas.

Tower of Fantasy mejora la fórmula del anime-gacha al ofrecer a los jugadores una interacción social a escala de MMO y una personalización profunda a través de las Matrices. Con contenido multijugador en tiempo real, como mazmorras para 4 jugadores, incursiones para 8 jugadores y combates contra jefes en mundo abierto, supone una evolución significativa con respecto a Genshin.

8. Zona Cero sin Zen [El mejor juego de Hoyoverse con mecánicas de combate complejas]

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Plataformas Windows, iOS, Android, PlayStation 5, Xbox Series X|S Año de lanzamiento 2024 Desarrollador myHoYo

Para aquellos a los que les gusta HoYoSi te gusta la forma de narrar historias, el estilo artístico y la calidad de producción de los juegos gacha, seguro que disfrutarás de este RPG de acción de temática urbana. A diferencia de Genshin Impact y todos los demás juegos similares, Zona Cero sin Zen resulta mucho más respetuoso con tu tiempo. Por mi parte, puedo dar fe de que es menos repetitivo y más generoso con las monedas de tiradas que la mayoría de los demás juegos de gacha, y eso que he jugado a muchos.

Optimizar a tus personajes favoritos es una parte fundamental de la diversión de estos juegos, tanto si estás perfeccionando tus combinaciones de habilidades como si estás buscando un Configuración de Acheron de primer nivel HSR para dominar el universo simulado.

En definitiva, este es el juego de gacha que recomendaría a aquellos que prefieran combates exigentes y una gestión de equipos impactante y estratégica, pero que no dispongan de mucho tiempo para dedicarle a juegos de mundo abierto extensos. Cuenta con una historia principal bien escrita y muchas misiones secundarias, por no hablar de un montón de personajes expresivos con los que podrás interactuar a través de ZZZla función de simulación social «Quality Time».

Lo que hace que el juego destaque:

A Banner estándar: entre 50 y 90 tiradas , junto con más de 100 tiradas gratis y Polychromes por las recompensas por iniciar sesión y los eventos.

, junto con más de por las recompensas por iniciar sesión y los eventos. Un sistema de combate envolvente con divertidas mecánicas de esquiva.

con divertidas mecánicas de esquiva. Ataviado con un Función de simulación social «Quality Time».

Para más información Si realizas una esquiva perfecta, se activa un «contador de esquivas», que recarga tu medidor de impulso y llena tu medidor de habilidad definitiva a través de la puntuación de decibelios.

Zona Cero sin Zen se abre un hueco en el género de los gacha urbanos gracias a sus generosas mecánicas de tiradas, su combate basado en la habilidad y una cuidada combinación de historia, misiones secundarias y sistemas sociales. El juego ofrece un excelente equilibrio entre una jugabilidad que respeta el tiempo del jugador y una progresión repleta de recompensas.

9. Final Fantasy XIV [Los mejores MMORPG similares a Genshin Impact]

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Plataformas PlayStation 5, PlayStation 4, Microsoft Windows, macOS Año de lanzamiento 2010 Desarrollador Square Enix

¿Quieres jugar a unGenshin¿Te apetece jugar a un juego multijugador con tus amigos que no sea de gacha? Si es así, entonces Final Fantasy XIV es tu mejor opción, teniendo en cuenta que es el MMO más grande que tiene ese estilo anime y una narrativa (en su mayor parte) desenfadada que Genshintiene.

Te gustará especialmente Final Fantasy XIV si prefieres un nivel de juego cooperativo más «extremo», como Final Fantasy XIV tiene una curva de aprendizaje bastante pronunciada debido a la gran cantidad de macros y mecánicas de combate con las que tendrás que familiarizarte, en comparación con otros juegos de esta lista. No obstante, te recomiendo encarecidamente que le des una oportunidad, aunque solo sea por su magnífica historia, que se extiende a lo largo de varias expansiones.

Lo que hace que el juego destaque:

The Prueba gratuita incluye tres expansiones y permite jugar hasta nivel 70 sin límite de tiempo .

incluye tres expansiones y permite jugar hasta . Combate por equiposrequiere dominio y resulta gratificante.

Para más información La prueba gratuita incluye las expansiones completas «A Realm Reborn» y «Heavensward».

Final Fantasy XIV mezclasencanto al estilo anime with la verdadera complejidad de los MMO. Ofrece mazmorras estructuradas para equipos, un combate estratégico de gran profundidad, unos impresionantes gráficos en 3D y una historia muy extensa que va mucho más allá de lo que suele ofrecer un título tradicional de gacha.

10. Ni no Kuni II: El reino de los revenants [El mejor juego de anime con unos gráficos espectaculares]

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Plataformas Nintendo Switch, Xbox Cloud Gaming, PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows, Xbox Series X/S Año de lanzamiento 2018 Desarrollador Nivel 5

Juegos inspirados en Estudio GhibliEl estilo artístico del juego destaca, en general, por su aspecto visual de anime (lo cual no es ninguna sorpresa), y aunque Level-5 no colaboró directamente con el estudio como lo hizo en el primer juego, Ni no Kuni II: El reino de los revenants sigue siendo una secuela impresionante que conserva ese clásico, Ghiblicon un estilo gráfico que es todo un placer para la vista.

Aquí, en lugar de conseguir personajes mediante un sistema gacha, coleccionas simpáticos Higgledies que utilizan ataques elementales en combate, ya sea descubriéndolos mientras exploras el enorme mundo abierto o creándolos. Este juego es imprescindible si eres fan de Genshinsus vibrantes gráficos de anime en 3D.

Estoy seguro de que aquí también disfrutarás de la banda sonora de Joe Hisaishi. La cual realmente resalta ese ambiente caprichoso y de cuento de hadas que… Genshin Impact también lo tiene.

Lo que hace que el juego destaque:

Poderes elementales y matices tácticos en el combate.

Precioso partitura orquestal compuesta por Joe Hisaishi .

. El combate fluye con total naturalidad cambio entre combate cuerpo a cuerpo y magia en tiempo real.

Para más información Obtienes el hechizo «Spring Lock», que abre de forma permanente los cofres del tesoro azules.

Ni no Kuni II destaca como un ejemplo magistral de cómo combinar imágenes de cuento, sistemas de combate bien diseñados, ytalento musical, todo ello sin dejar de ofrecer profundidad de los juegos de rol de acción sin las limitaciones del sistema gacha. Es una opción fiable para cualquiera que se sienta atraído por Genshinestética de estilo…

Resumen para el jugador ocupado: ¿Cuál es la mejor alternativa a Genshin Impact?

Si quieres una experiencia similar a la de Genshin que combine calidad y dinamismo, Olas embravecidas destaca gracias a un máximo de 32 651 jugadores simultáneos en Steam el día del lanzamiento, alrededor de 780 000 usuarios activos diarios tanto en PC como en dispositivos móviles, y casi 10 millones de dólares en ingresos por ventas a través del móvil durante la primera semana. Es un rival de primer nivel tanto en sabor como en tracción.

Juegos similares a Genshin Impact: ¿Cómo elegir una buena alternativa?

¿Quieres saber si un juego te va a encantar como Genshin Impact ¿Te gusta esta serie? Aquí tienes todos los elementos que debes tener en cuenta si quieres encontrar buenas series similares a esta:

1. Exploración en un mundo abierto

Genshin Impact cuenta con un mundo abierto enorme con un montón de elementos de exploración, como el planeo, acertijos, desafíos de combate, cofres, jefes mundiales, misiones secundarias y mucho más. Por lo tanto, juegos de mundo abierto repletos de elementos con los que puedes interactuar y explorar libremente probablemente te despierte el interés.

Aquí tienes cinco juegos de mundo abierto que no llegaron a entrar en mi lista, pero que son títulos muy sólidos que deberías plantearte probar como Genshin disfrutador:

Infinity Nikki

The Legend of Zelda: Las lágrimas del reino

Azur Promilia [PRÓXIMAMENTE]

Immortals: El ascenso de Fenyx

Ys IX: Monstrum Nox

2. Acción y combate

Una de las mejores características Genshin Lo que destaca es lo dinámico que resulta el combate, a pesar de contar con la típica configuración de hiperllevador/sub-DPS/apoyo. En gran medida, esto se debe a que los personajes tienen habilidades distintas y al sistema de reacciones elementales, que anima a los jugadores a optimizar sus rotaciones, la coordinación en equipo y los micromanajements.

Por cierto, si te gusta Genshin ImpactSi te gusta este estilo de combate, deberías buscar juegos que incluyan:

Combate estratégico por equipos (El cambio de personajes en tiempo real es lo ideal, pero no es obligatorio)

(El cambio de personajes en tiempo real es lo ideal, pero no es obligatorio) Parar y/o esquivar (Básicamente, cualquier juego que te permita contrarrestar las jugadas del rival)

(Básicamente, cualquier juego que te permita contrarrestar las jugadas del rival) Mecánicas de combate únicas(p. ej.,Olas embravecidas» Transformaciones/invocaciones de eco, Xenoblade Chronicles 3Fusion Arts, HSR(Las grietas de la debilidad)

Depende del sistema

O te encanta o no, pero Genshin ImpactEl sistema de gacha es lo que mantiene enganchada a gran parte de su comunidad de jugadores, ante todo. Al fin y al cabo, ¿qué son una gran historia, unos gráficos increíbles y unos mapas magníficamente diseñados comparados con la emoción que se siente al ganar un 50/50 o al conseguir a tu personaje favorito en solo unos pocos intentos?

Si te apasiona la emoción del generador aleatorio, te recomiendo que pruebes estos juegos de estilo anime con sistemas gacha que no están en mi lista:

Xenoblade Chronicles 2 (modo para un jugador, sin compras dentro de la aplicación)

Arknights: Endfield

Observador del Éter

Honkai Impact 3rd

Castigo: Cuervo Gris

Sword Art Online: Duelo de variantes

Epic Seven

Los juegos para móviles, en particular, han tonosHay muchos títulos del género gacha disponibles, así que no dudes en visitar la tienda de aplicaciones de tu móvil si quieres más juegos como estos. ¡Pero recuerda gastar con moderación!

4. Estética del anime

Otro aspecto fundamental de Genshin Impact Lo que probablemente atraiga a la mayoría de los jugadores es su estilo artístico y su narrativa inspirados en el anime, lo que aporta un cierto encanto fantasioso a los personajes, la historia y el juego en general.

Por suerte para ti, hay muchos títulos con estas características. ¿Mi consejo? Echa un vistazo aJuegos de rol japoneses, ya que probablemente encontrarás tu próximo juego favorito directamente en la fuente.

5. Argumento y personajes

Por fin, una buena Genshin-debe tener, como mínimo, una buena narración y personajes cautivadores con los que puedas conectar.

En tal caso,Juegos de rol con tramas mayoritariamente desenfadadas que también incluyen momentos de acción trepidante y temas más serios entremedio te van a encantar. Una vez más, los JRPG, en general, se parecen mucho a Genshinel estilo narrativo y los arquetipos de personajes de [nombre], así que te recomiendo que empieces por ahí.

Consejo de experto: Cómo comprar claves de juegos digitales de forma inteligente

Cuando estés listo para hacerte con uno de estos juegos (sobre todo si están en oferta), busca un una plataforma de comercio electrónico de confianza para productos relacionados con los videojuegos como Eneba, que ofrece:

Comerciantes verificados : Para reducir el riesgo de claves no válidas o estafas.

: Para reducir el riesgo de claves no válidas o estafas. Asistencia técnica receptiva: El cliente es lo primero.

El cliente es lo primero. A mentalidad centrada en el juego: El 48 % de los jugadores da prioridad al precio, y el 40 % solo compra cuando hay grandes descuentos, por lo que la relación calidad-precio es tan importante como la confianza.

Decidir dónde comprar es casi tan importante como decidir a qué juego jugar. Las plataformas de venta seguras y orientadas al usuario te ahorran la molestia de tener que buscar una fuente fiable de productos relacionados con los videojuegos.

Preguntas frecuentes

¿Qué juego se parece más a Genshin Impact?

El juego que más se parece a Genshin Impact is Olas embravecidas, un juego de rol de acción de mundo abierto que ofrece un sistema de gacha, una construcción del mundo, una narrativa, un diseño de personajes, unas mecánicas de combate y una sensación general de juego muy similares.

¿Qué hace que un juego sea similar a Genshin Impact?

Juegos similares a Genshin Impact suelen contar con un amplio sistema de exploración de mundo abierto, un combate trepidante y centrado en el juego en equipo, un sistema de gacha para personajes y armas coleccionables, una estética de anime o una narrativa global impulsada por la trama con un atractivo elenco de personajes.

¿Un mundo abierto impresionante que explorar o unas mecánicas de combate apasionantes?

Olas embravecidas Ofrece ambas cosas: un mundo abierto en el que se puede deslizarse y agarrarse con total fluidez, y un combate en tiempo real basado en combos, con contraataques de esquiva y transformaciones de eco. Logra un gran equilibrio y es ideal para los jugadores a los que les atraen tanto la exploración como los combates dinámicos.

¿Es «Genshin Impact» un juego para niños?

Genshin Tiene una clasificación PEGI-12, con violencia fantástica relativamente moderada y sin contenido explícito. Sin embargo, su mecánica de gacha se asemeja a las cajas de botín, lo que suscita inquietudes sobre los hábitos de gasto. Los padres deben estar al tanto de las estructuras de las microtransacciones.

¿Cuál es la mejor alternativa a Genshin Impact para jugar en modo multijugador?

Tower of Fantasy es la mejor opción: cuenta con un mundo abierto compartido, mazmorras para cuatro jugadores sin interrupciones y incursiones al estilo MMO, a diferencia de GenshinEl sistema cooperativo limitado del juego. Según los comentarios de la comunidad, es la alternativa multijugador más cercana.