Los desarrolladores de RPCS3 se oponen al «código de mala calidad» mientras el emulador de PS3 se enfrenta a una avalancha de código de baja calidad

Desarrolladores de RPCS3 están haciendo frente a una oleada de solicitudes de incorporación de cambios generadas por IA y sin revelar en GitHub

están haciendo frente a una oleada de solicitudes de incorporación de cambios generadas por IA y sin revelar en GitHub El equipo del emulador afirma que el código generado con ayuda de la IA debe indicarse claramente y entenderse adecuadamente antes de su presentación

afirma que el código generado con ayuda de la IA debe indicarse claramente y entenderse adecuadamente antes de su presentación La creciente dependencia de las herramientas de programación basadas en la inteligencia artificial está generando nuevos problemas de moderación y control de calidad para los proyectos de código abierto

Los desarrolladores del emulador de PS3 RPCS3 han denunciado públicamente lo que describen como una avalancha creciente de envíos de código «de mala calidad generado por IA» dirigidos al repositorio de GitHub del emulador. El equipo afirma que los colaboradores envían cada vez con más frecuencia solicitudes de incorporación de cambios (pull requests) generadas por IA y de difícil comprensión (que fusionan su código con el código principal), lo que introduce regresiones, errores y un comportamiento inestable en uno de los proyectos de emulación más exigentes técnicamente del mundo de los videojuegos.

La polémica ha suscitado un amplio debate en las comunidades de emulación y de código abierto, y muchos usuarios han defendido la postura estricta del emulador en materia de control de calidad. Otros han señalado la creciente carga que recae sobre los responsables del mantenimiento, que deben revisar y depurar las propuestas generadas por IA que, aunque a primera vista parecen funcionales, fallan en las pruebas en condiciones reales.

En una serie de publicaciones sin rodeos en las redes sociales, el equipo de RPCS3 advirtió de que los colaboradores que envíen código generado por IA sin indicarlo podrían enfrentarse ahora a sanciones. «Hay un montón de recursos en línea para aprender a depurar y programar, en lugar de generar código chapucero que no entiendes y que no funciona», publicaron los desarrolladores en X.

«En cuanto a todos los «colegas» de la IA que se están enfureciendo en nuestras redes sociales, simplemente os vamos a bloquear. Aprended a depurar, a programar y a dejar algo útil para la humanidad cuando ya no estéis, en lugar de vender basura».

O es claramente una chapuza o no lo es. Es imposible que alguien haya escrito a mano el tipo de mierda que nos ha estado mostrando la IA. — RPCS3 (@rpcs3) 10 de mayo de 2026

RPCS3 en pocas palabras

RetroPCS3 es una aplicación multiplataforma emulador de PlayStation 3 de código abierto y un depurador desarrollado en C++. Disponible para Windows, Linux, macOS y FreeBSD, el proyecto tiene como objetivo preservar fielmente el hardware de la consola de séptima generación de Sony y llevar su amplia biblioteca de juegos a las plataformas modernas de PC.

Fundado originalmente en 2011 por los desarrolladores DH y Hykem, RPCS3 ha pasado de ser un pequeño proyecto de ingeniería inversa a convertirse en el emulador de PS3 más avanzado disponible en la actualidad. A lo largo de la última década, el emulador ha mejorado constantemente su compatibilidad y rendimiento, y las versiones más recientes son capaces de ejecutar (de alguna forma, aunque no sea al cien por cien) la inmensa mayoría de los títulos de PlayStation 3.

El avance del proyecto ha sido especialmente notable debido a la arquitectura Cell de la PlayStation 3, conocida por su gran complejidad, que los desarrolladores han tardado años en descifrar y optimizar. Los recientes avances han mejorado el rendimiento tanto en ordenadores de gama alta para videojuegos como en dispositivos portátiles como la Steam Deck, lo que ha contribuido a que RPCS3 se convierta en uno de los proyectos de conservación más destacados del mundo de la emulación.

La dependencia de la programación basada en la inteligencia artificial se está convirtiendo en un problema cada vez mayor

Los problemas con el código de IA de RPCS3 ponen de manifiesto un problema más amplio al que se enfrenta el desarrollo de software de código abierto, a medida que las herramientas de programación basadas en IA se generalizan cada vez más. Si bien las herramientas basadas en grandes modelos de lenguaje pueden acelerar las tareas repetitivas y ayudar a los programadores sin experiencia a aprender y mejorar el código existente, los responsables del mantenimiento de GitHub están señalando un aumento de las solicitudes de incorporación de cambios de baja calidad, generadas sin un conocimiento suficiente del código subyacente.

En el caso de proyectos altamente técnicos, como los emuladores, los riesgos son especialmente graves. El software de emulación suele basarse en años de ingeniería inversa, optimizaciones específicas para el hardware y frágiles correcciones de compatibilidad que pueden fallar fácilmente cuando se introduce código mal generado. Los desarrolladores de RPCS3 argumentaron que los programadores experimentados ya saben en qué casos las herramientas de IA pueden resultar útiles (como en la refactorización o la limpieza de código repetitivo), pero señalaron que muchos programadores ocasionales están enviando código que no pueden depurar ni explicar.

El equipo de RPCS3 no se opone por completo a la IA, tal y como demuestran las nuevas normas publicadas en GitHub; simplemente no quieren código defectuoso.

RPCS3 no es el único que se enfrenta a este problema. Rémi Verschelde, uno de los desarrolladores principales del motor de videojuegos de código abierto Godot, advirtió recientemente que las solicitudes de incorporación de cambios generadas por IA se están convirtiendo en algo «agotador y desmoralizador» para los responsables del mantenimiento. Al igual que ocurre con RPCS3, muchas de estas propuestas contienen código defectuoso o sin sentido, escrito por colaboradores que no comprenden del todo los cambios que proponen.

También han surgido quejas similares por parte de los responsables del mantenimiento de Blender, LLVM, Firefox, Fedora y otros importantes proyectos de código abierto, lo que sugiere que la «programación intuitiva» asistida por IA se está convirtiendo rápidamente en un problema cada vez más extendido en las comunidades de desarrollo de software.

RPCS3 sigue logrando importantes avances en materia de compatibilidad

El impulso de RPCS3 no ha hecho más que acelerarse en los últimos meses gracias a una serie de actualizaciones importantes que han mejorado drásticamente la compatibilidad y la facilidad de uso. A principios de este año, el equipo del emulador reveló que aproximadamente el 73 % de todo el catálogo de PlayStation 3 está ahora clasificado como totalmente «jugable», mientras que otro 25 % puede iniciarse y ejecutarse dentro del juego. Solo una pequeña fracción de los títulos sigue sin ser compatible, y muchos de los casos problemáticos restantes están relacionados con lanzamientos de nicho para PlayStation Move.

007: Quantum of Solace es uno de los 2.632 títulos que actualmente se pueden jugar íntegramente a través de RPCS3.

Las últimas actualizaciones también han mejorado el rendimiento en títulos de PS3 conocidos por ser muy exigentes, como Metal Gear Solid 4, Killzone 3, Gran Turismo 6, Red Dead Redemption, Twisted Metal y God of War III. Los desarrolladores de RPCS3 han logrado recientemente un gran avance en la emulación de la CPU Cell que, según se informa, aumenta la velocidad de fotogramas en múltiples juegos, al tiempo que mejora la estabilidad en equipos de gama baja y dispositivos portátiles como la Steam Deck.

Además, el emulador ha incorporado la configuración automática de los juegos, mejoras en la interfaz de usuario adaptadas a los dispositivos portátiles, integración con Steam y compatibilidad directa con el montaje de archivos ISO; cambios que han facilitado considerablemente la emulación de la PS3 para los principiantes. Para muchos jugadores, los títulos que antes requerían numerosos ajustes manuales se acercan ahora a la funcionalidad «plug-and-play».