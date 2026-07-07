Reseña de «Call of the Elder Gods»: La ilusión de la elección

«Call of the Elder Gods» sale a la venta el 12 de mayo en todas las principales plataformas (yo lo he jugado en PS5). Desarrollado por Out of the Blue Games y publicado por Kwalee, es una aventura al estilo de Lovecraft con poco terror y muchos rompecabezas fantásticos. Me ha gustado mucho… con algunas salvedades.

Grandes (Antiguos) Expectativas

¿Hay alguna maldición mayor que la de las expectativas? Es una pregunta que no dejaba de plantearme durante las ocho horas que pasé jugando a Call of the Elder Gods. Se trata de la secuela de Call of the Sea, que recibió una nominación a los premios BAFTA Games en la categoría de Mejor Juego Debut en 2021, además de ganar un premio Tiga Game Award y un Nyx Game Award. Además, apareció en múltiples listas de «lo mejor del año» de diversas páginas web especializadas en videojuegos, gracias a su combinación de una narrativa envolvente y acertijos imaginativos.

Habrá un buen número de jugadores (y críticos) que se preguntarán si «Call of the Elder Gods» podrá repetir este éxito. Dado que la historia encaja a la perfección con el primer juego y hay múltiples referencias al mismo, se puede afirmar con seguridad que Out of the Blue ha jugado sobre seguro asegurándose de que aquí haya algo para los fans del primer juego, aunque en algunos momentos corra el riesgo de caer en el fan service.

¡Yuju, yuju, yuju, yuju, yuju!

Las expectativas son también algo que persigue a los dos protagonistas de *Call of the Elder Gods*, Harry Everhart y Evangeline (Evie) Drayton. Para Evie, se trata de cómo se espera que ayude a «cerrar el círculo» de un acontecimiento cósmico que amenaza el propio continuo espacio-tiempo. En el caso de Harry, se trata de cómo se espera que dé un paso al frente y ayude a Evie, a pesar de seguir afectado por la muerte de su amada esposa, Nora, ocurrida años atrás (si esto suena a spoiler, no lo es: esta información se revela casi desde el principio).

Fue la protagonista de *La llamada del mar* y desempeña un papel fundamental en la secuela como narradora. En *La llamada del mar*, cuya acción se desarrolla en 1934, Nora viajó a una isla tropical en busca de Harry. *Call of the Elder Gods* tiene lugar en 1956, cuando Harry trabaja como profesor en la Universidad de Miskatonic, pero por lo demás lleva una vida recluida.

Los escenarios van desde bibliotecas prehistóricas hasta ruinas submarinas, y todos quedan muy bien en movimiento.

Sin embargo, el juego se centra primero en Evie, que se despierta de un extraño sueño ambientado en una ciudad monolítica. Al poco tiempo, se dirige a la mansión Everhart para hablar con Harry sobre este sueño y la misteriosa expedición que él dirigió en 1934, ya que parecen estar relacionados de alguna manera. Esto da lugar a una aventura pulp que recorre el mundo y en la que se mezclan civilizaciones antiguas, un culto secreto y los nazis.

Ábrete camino resolviendo acertijos

«Call of the Elder Gods» te pregunta al principio si has jugado a «Call of the Sea», así que, si no lo has hecho, puedes lanzarte directamente a este sin que te estropee la experiencia del primero. Es decir, hay spoilers a medida que avanza la historia, pero no puedo decir que arruinen el primer juego. En todo caso, la secuela se parece, en general, demasiado a la primera en muchos aspectos; algunos buenos, como el vibrante estilo artístico de dibujos animados; otros no tanto, como las torpes escenas cinemáticas que parecen provisionales. Dejando a un lado las limitaciones presupuestarias, lo que Call of the Elder Gods ofrece por encima del primer juego son mejores acertijos.

O mejor dicho, más variedad. Te diré desde ya que la razón principal por la que disfruté tanto jugando a *Call of the Elder Gods* es que me hacía mucha ilusión ver cuál sería el siguiente rompecabezas. Aunque hay cierto solapamiento temático, nada se repite. Cada rompecabezas es único y resolverlo resulta profundamente satisfactorio.

Se trata de un rompecabezas de varias partes que aparece al final del juego y que, al principio, resultaba exasperante, antes de convertirse en un gran momento de «¡Ajá!».

Para que te hagas una idea de lo variados que son, tendrás que hacer de todo, desde tocar notas musicales en un orden concreto hasta alinear rayos de sol a través de varios dispositivos. Uno de mis rompecabezas favoritos consistía en utilizar una máquina Enigma para descifrar mensajes secretos nazis y, a continuación, averiguar la combinación de la puerta de una cámara acorazada. También hay algunas ocasiones en las que tienes que alternar entre Evie y Harry para resolver un rompecabezas, como cuando hay que usar el punto de vista de un personaje para ver información que el otro no puede ver.

Muchos de los acertijos tienen varios niveles, no solo en cuanto a la información que necesitas, sino también en cuanto a lo que tienes que hacer para resolverlos. Por ejemplo, en un momento dado me encontré en una guarida secreta subterránea de una secta, donde tuve que resolver un miniacertijo de pirámides, que a su vez me llevó a un miniacertijo de maquetas. Tras esto, obtuve los detalles que necesitaba para resolver otro enigma que, a su vez, requería introducir múltiples datos personales de diferentes personas —estoy siendo impreciso aquí, en parte porque no quiero estropear la sorpresa, pero también porque la cantidad de información necesaria para este rompecabezas en concreto era densamente.

Por suerte, Out of the Blue Games ofrece a los jugadores dos recursos de ayuda. El primero es un diario dentro del juego, en el que Evie (y Harry) anotarán pistas e indicios importantes. Sin embargo, no lo anotan todo, por lo que sigue siendo importante que tú, como jugador, prestes atención a los detalles adicionales.

Es muy divertido averiguar cómo funciona la maquinaria extraterrestre.

Y además hay un sistema de pistas. A diferencia de otros juegos de puzles que ofrecen pistas limitadas o que se basan en algún tipo de criterio de desbloqueo, Call of the Elder Gods te permite consultar la respuesta a cualquier puzle cuando quieras – Out of the Blue Games incluso sugiere a los jugadores que aprovechen esta función y señala que su uso no afecta a los trofeos ni a los logros. Admito que la utilicé cuatro veces; dos de ellas fueron en momentos en los que estaba seguro de que iba por buen camino, pero me di cuenta de que había leído mal o que se me había pasado por alto una pista.

Me gusta que sea posible pasar por alto algunas pistas, al igual que me gusta que los acertijos se puedan resolver incluso sin disponer de toda la información. No siempre, es cierto, pero rara vez llegué a un nivel de frustración tal que me llevara a maldecir a los desarrolladores por atreverse a ponerme delante un acertijo endiabladamente ingenioso —o potencialmente enrevesado—.

Arkham y más allá

Cualquiera que pase de *Call of the Sea* a *Call of the Elder Gods* se sentirá como en casa, ya que la secuela mantiene el mismo énfasis en las referencias lovecraftianas que transmiten una sensación de autenticidad. Aquí hay muy poco terror explícito. En cambio, disfruté mucho de tomarme mi tiempo para recorrer zonas independientes en busca de pistas, sabiendo que nunca tendría que preocuparme de que ningún monstruo ni combate interrumpiera el ritmo de la partida.

Eso no quiere decir que no haya monstruos, sino que son deliciosamente discretos. Resulta un poco inquietante cómo Harry se ve acosado por visiones de sombras aceitosas, y que ese mismo limo negro parezca provocar la locura y la muerte a cualquiera que entre en contacto con él.

Hay algunos secretos muy bien ocultos que hay que descubrir y que hacen referencia a otros escritores y relatos de Lovecraft y de la ficción extraña.

Harry es un erudito y Evie, una científica, así que, aunque ambos sienten un interés personal por esa sustancia, en última instancia lo que quieren es aprender más sobre ella. Por desgracia para ellos, hay fuerzas externas que creen que encierra un poder tremendo que pueden utilizar para sus propios fines nefastos. Esta vertiente de la historia también tiene un agradable toque de ficción lovecraftiana, ya que trata sobre personas que se entrometen en fuerzas que no comprenden. Todo tiene un maravilloso aire de novela de serie B (incluso hay un momento en el que una línea roja indica un viaje en avión) con algunas sorpresas de por medio.

La trama se complica

Sin embargo, no todas son sorpresas agradables. La historia es divertida y trepidante, pero a medida que avanza empieza a privar al jugador de su libertad de acción en momentos cruciales. O bien, se te ofrece una opción, pero el resultado final es el mismo hagas lo que hagas. También hay algunos giros argumentales que no resisten un análisis más detallado; uno tiene que ver con quienes tocan el limo negro, y el otro es una paradoja que surge al final del juego.

No puedo entrar en detalles sin desvelar elementos clave de la trama, pero solo diré que no todo el que entra en contacto con el limo se vuelve loco, aunque el motivo sea un tanto confuso. Y la paradoja se descarta de un plumazo con una voz en off durante los créditos finales que realmente daba la sensación de que los creadores de *Out of the Blue* sabían que se habían metido en un callejón sin salida.

«Call of the Elder Gods» condensa una cantidad considerable de tiempo en su historia… y este comentario tendrá más sentido si juegas al juego.

Por suerte, el doblaje es excelente en todo momento, con Cissy Jones (Firewatch) retomando su papel de Nora. A Harry le pone voz Yuri Lowenthal (Peter Parker en los juegos de Spider-Man de Insomniac), quien aquí hace un buen trabajo con el acento al estilo de los años 40 en frases como «Tienes mucho valor, chico». Lamentablemente, a pesar de que Evie es una mujer de color, apenas hay nada en la historia que haga referencia a ello, lo que priva a la trama de una profundidad temática que le habría permitido destacar por encima del primer juego. Además, no me gusta que el material de prensa del juego no mencione que cuenta con la maravillosa voz de Mara Junot (que ha una amplia trayectoria en el mundo de los videojuegos).

En cuanto a los rompecabezas, en algunos da la sensación de que falta información crucial, y lo digo tras asegurarme de haber encontrado todas las pistas y seguido las indicaciones. También hay al menos un rompecabezas al final del juego con pistas decentes que, sin embargo, estoy seguro de que es casi imposible de resolver por tu cuenta sin tener que adivinar. La ventaja de todo esto es que, cuando conseguí resolver un rompecabezas especialmente complicado (sin pistas), la sensación de logro que sentí fue inigualable, y diría que esa es la verdadera medida del éxito de un juego de rompecabezas.

Llamadas al mar

En lugar deapostar fuerte por los horrores con tentáculos, «Call of the Elder Gods» se centra en mostrar la maravilla cósmica de la obra de Lovecraft, en la que los humanos se ven enfrentados a seres dotados de un conocimiento inescrutable. Si a esto le sumamos que no hay prisa por resolver los acertijos y que los tiempos límite en las opciones de diálogo son solo esporádicos, el resultado es un juego extrañamente relajante, a pesar de que lo que está en juego adquiere una dimensión épica.

Las referencias a *Call of the Sea* son, en su mayoría, encantadoras; creo que se entienden perfectamente aunque no se haya jugado al primer juego, ya que *Call of the Elder Gods* transmite muy bien el amor y el vínculo entre Harry y Nora. Sin embargo, empiezan a acumularse hacia el final, lo que da la sensación de que Out of the Blue se está pasando de la raya.

Es también hacia el final donde el juego flaquea; las decisiones del jugador pasan a un segundo plano frente a la historia que Out of the Blue quiere contar claramente. Hay al menos un momento crucial en el que se utiliza casi exactamente el mismo diálogo, independientemente de la ruta que elija el jugador, lo que socava los recorridos que siguen tanto Evie como Harry al hacerlos intercambiables. Quizá Out of the Blue Games esté intentando contar una historia sobre cómo el libre albedrío y la elección son insignificantes en el gran esquema de las cosas, especialmente cuando hay de por medio antiguos seres divinos, pero no me lo creo del todo.

Admiro la moderación de *Out of the Blue*, ya que fácilmente podrían haber llevado la historia al terreno del terror liminal.

¿Qué esperas de una secuela? Si quieres más de lo mismo, entonces encontrarás lo que buscas en *Call of the Elder Gods*. La gran mayoría del juego es entretenida y tiene un ritmo perfecto. Los acertijos mantienen un nivel de dificultad constante a lo largo de todo el juego, y valoro que la historia siga los ritmos previsibles, pero no siempre de la forma esperada. Si esperas algo que se aleje del típico terror de Cthulhu, o algo que apueste por una narrativa de ficción extraña basada en acertijos emocionantes, entonces *Call of the Elder Gods* es una historia lovecraftiana que merece la pena.