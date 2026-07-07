Las gafas de realidad aumentada ASUS ROG XREAL R1 ofrecen una experiencia de juego a 240 Hz y una pantalla virtual de 171 pulgadas

ASUS y XREAL han presentado las gafas de realidad aumentada para videojuegos ROG XREAL R1, con una pantalla micro-OLED de 240 Hz

han presentado las gafas de realidad aumentada para videojuegos ROG XREAL R1, con una pantalla micro-OLED de 240 Hz Las gafas cuentan con una pantalla virtual de 171 pulgadas , compatibilidad nativa con 3DoF y conversión de 2D a 3D en tiempo real

, compatibilidad nativa con 3DoF y conversión de 2D a 3D en tiempo real Integración con el ROG Ally permite a los usuarios ajustar la configuración de la pantalla mientras juegan sin tener que salir del juego

ASUS Republic of Gamers y XREAL han abierto el plazo de reserva a nivel mundial para las ROG XREAL R1, unas nuevas gafas de realidad aumentada orientadas a los videojuegos que se presentaron a principios de este año en el CES 2026. ASUS describe el dispositivo como las primeras gafas de realidad aumentada para videojuegos con micro-OLED de 240 Hz del mundo, dirigidas a jugadores de consolas portátiles, PC y consolas de sobremesa que buscan una experiencia de juego portátil en pantalla grande.

Las R1 cuentan con una pantalla virtual de 171 pulgadas con un campo de visión de 57 grados, además de un tiempo de respuesta de 0,01 ms y una latencia de movimiento a fotón de 3 ms. ASUS afirma que las gafas se han desarrollado centrándose en los juegos de baja latencia y en la compatibilidad con todo el ecosistema ROG, especialmente con el ordenador de mano ASUS ROG Ally.

«La R1 abre una nueva dimensión en los videojuegos portátiles gracias a la funcionalidad de doble pantalla sincronizada con la ROG Ally», afirmó ASUS en su comunicado. La empresa confirmó que los pedidos por adelantado se abrieron el 15 de mayo y que está previsto que los envíos a todo el mundo comiencen el 1 de junio.

Qué ofrece el ROG XREAL R1

Las ROG XREAL R1 utilizan tecnología de pantalla micro-OLED y admiten frecuencias de actualización de hasta 240 Hz. ASUS afirma que estas gafas están diseñadas para reducir el desenfoque de movimiento y las fluctuaciones visuales durante el juego, al tiempo que ofrecen una amplia pantalla virtual en un formato ligero y fácil de llevar.

Las gafas incluyen compatibilidad nativa con tres grados de libertad (3DoF) gracias al chip de computación espacial X1 de XREAL. Los usuarios pueden alternar entre el «modo Anchor», que fija la pantalla en una posición determinada dentro de una habitación, y el «modo Follow», en el que la pantalla sigue los movimientos de la cabeza. ASUS también ha añadido compatibilidad con la conversión de 2D a 3D en tiempo real para juegos y contenidos multimedia compatibles.

Algunas especificaciones sobre las especificaciones.

Entre las características adicionales se incluyen lentes electrocrómicas que ajustan automáticamente los niveles de transparencia en función de hacia dónde mira el usuario, además de controles manuales de tintado para diferentes condiciones de iluminación. ASUS también ha confirmado la compatibilidad con la tecnología de audio Bose, los modos visuales asistidos por IA y el software ROG Control Dock, que permite ajustar la pantalla y la interfaz mediante el teclado, el ratón o ROGControles de Ally.

Las gafas de realidad aumentada para videojuegos siguen ganando terreno

El ROG XREAL R1 se suma a un mercado en expansión de pantallas portátiles para videojuegos y dispositivos XR ligeros. Empresas como XREAL, Lenovo, TCL y Meta han seguido invirtiendo en dispositivos de realidad aumentada y realidad mixta destinados a aplicaciones de videojuegos, entretenimiento y productividad.

El reciente auge de los ordenadores portátiles para videojuegos, como el Steam Deck y ROG Ally También ha aumentado el interés por los accesorios de visualización portátiles capaces de ofrecer una experiencia de pantalla más grande sin necesidad de monitores o televisores tradicionales.

ASUS y XREAL están posicionando el R1 en torno a parámetros de rendimiento específicos para los videojuegos, entre los que se incluyen altas frecuencias de actualización, baja latencia y mandos integrados. Está previsto que el dispositivo comience a comercializarse a nivel mundial a partir del 1 de junio de 2026.