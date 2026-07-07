„Wuthering Waves“ fügt den neuen 5-Sterne-Resonator „Lucilla“ hinzu, während die Version 3.4 fortgesetzt wird

Lucilla ist am 13. Juni zu „Stürmische Wellen“ gestoßen im Rahmen der vorgestellten Resonator-Veranstaltung „Tomorrow in the Frame“.

im Rahmen der vorgestellten Resonator-Veranstaltung „Tomorrow in the Frame“. Der neue 5-Sterne-Glacio-Resonator wurde im Rahmen des laufenden Updates auf Version 3.4, „The Dream Not Dreamed“, eingeführt.

wurde im Rahmen des laufenden Updates auf Version 3.4, „The Dream Not Dreamed“, eingeführt. Mit Version 3.4 wurde außerdem „Cyberpunk: Edgerunners“ eingeführt. Koop-Charaktere, neue Story-Inhalte, Events und neue Spielelemente.

Kuro Games hat die Charakterauswahl von „Stürmische Wellen“ um Lucilla erweitert, eine neue 5-Sterne-Resonatorin, die seit dem 13. Juni im Rahmen des laufenden Updates 3.4 „The Dream Not Dreamed“ verfügbar ist.

Die neue Figur wurde im Rahmen des aktuellen Resonator-Events „Tomorrow in the Frame“ ins Spiel eingeführt. Lucilla ist eine Glacio-Resonatorin, die einen Rectifier einsetzt und als Präsidentin der Startorch Academy fungiert. Zuvor war sie Chefredakteurin der führenden akademischen Fachzeitschrift der Neuen Föderation und gilt als angesehene Wissenschaftlerin mit Verbindungen sowohl zum Spacetrek-Kollektiv als auch zur Pioneer Association.

Lucilla wird in Version 3.4 Teil von „Stürmische Wellen“

Lucilla ist die neueste spielbare 5-Sterne-Resonatorin, die in Version 3.4 zu „Stürmische Wellen“ hinzugefügt wurde. Laut Kuro Games konzentriert sich ihr Kampf-Kit auf „Concerto-Effizienz“, Schaden durch Basisangriffe, Schaden durch Echo-Fähigkeiten und Glacio-bezogene Effekte. Zusammen mit dem Charakter hat Kuro Games auch Lucillas charakteristische 5-Sterne-Rectifier-Waffe „Freeze Frame“ im Rahmen einer Waffenaktion veröffentlicht. Beide können Spieler über die zeitlich begrenzten Banner des Updates erhalten.

Mit Lucillas Ankunft wurden neue Story-Inhalte eingeführt, die sich um diese Figur drehen. Das Update führte das permanente Hauptquest-Kapitel III „Segue: We Choose the Sky“ ein, in dem Lucilla nach den Ereignissen der „Roya Frostlands“-Handlung zunehmendem Druck hinsichtlich der Zukunft des Synchronist-Programms und des Rabelle College ausgesetzt ist.

Lucillas Einführung war Teil einer umfassenderen Einführung neuer Inhalte in Version 3.4, die das Angebot weiter ausbaute Stürmische Wellen im Anschluss an den Start der Zusammenarbeit mit „Cyberpunk: Edgerunners“. Neben neuen Charakteren, Quests und Spielfunktionen führte Version 3.4 eine Reihe von Events und Anmeldeaktionen ein, die den Spielern zusätzliche Belohnungen und Conve-Währungen bieten. Das Update fügte außerdem neue kosmetische Optionen hinzu, darunter Charakter-Outfits, die mit Astrite gekauft oder mit einem aktiven Lunites-Abonnement zu einem reduzierten Preis erworben werden können.

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Stürmische Wellen x Cyberpunk Edgerunners

Version 3.4 mit dem Titel „The Dream Not Dreamed“ wurde zusammen mit dem Spiel’s Cyberpunk: „Edgerunners“-Kooperation. Mit dem Update wurden die Kooperations-Resonatoren Lucy und Rebecca eingeführt, die beide als 5-Sterne-Charaktere erhältlich sind, sowie die permanente Episodenquest „At Dream’s Edge“.

Im Rahmen der Zusammenarbeit wurden außerdem der neue Bereich „Somnoire: Night City“, der Bosskampf „Nightmare: Adam Smasher“, Kooperations-Events, themenbezogene Belohnungen sowie eine Fortsetzung von Lucys Geschichte im Anschluss an die Ereignisse von „Cyberpunk: Edgerunners“ hinzugefügt. Außerdem war Rebecca während des Kooperationszeitraums im Rahmen eines speziellen Login-Events erhältlich.

Neben neuen Charakteren und Story-Inhalten wurden mit Version 3.4 zusätzliche Gameplay-Funktionen und Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit eingeführt. Dazu gehörten wöchentliche Aktivitäten, Verbesserungen am „Resonator Ascension Planner“, neue Optionen für den Kameramodus, Voreinstellungen für die Motorrad-Anpassung, Leistungsverbesserungen für Raytracing auf dem PC sowie eine Reihe von Fehlerbehebungen und Optimierungen.

Version 3.4 läuft weiterhin, wobei bis Juli noch mehrere Events geplant sind. Lucilla ist nun über das im Rahmen von „Tomorrow in the Frame“ vorgestellte „Resonator Convene“ verfügbar, während die Inhalte zur Zusammenarbeit mit „Cyberpunk: Edgerunners“ während des gesamten aktuellen Update-Zyklus fortgesetzt werden.