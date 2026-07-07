Resumen semanal: Vuelve Star Fox, Leon Kennedy nunca muere, financiación de los videojuegos independientes y mucho más

Modo «roguelite» gratuito de Resident Evil Requiem añade partidas de combate trepidantes y rejugables para Leon Kennedy

añade partidas de combate trepidantes y rejugables para Leon Kennedy Griffin lanza un fondo de participación en los ingresos de 100 millones de dólares para apoyar a los desarrolladores independientes y ampliar la propiedad intelectual en el ámbito transmedia

para apoyar a los desarrolladores independientes y ampliar la propiedad intelectual en el ámbito transmedia Nintendo resucita Star Fox en Switch 2 como otro remake de Star Fox 64, que continúa el ciclo de reinicios recurrentes de la franquicia

como otro remake de Star Fox 64, que continúa el ciclo de reinicios recurrentes de la franquicia EA SPORTS FC y LaLiga inaugurar un nuevo campo de FC FUTURES en el Bronx, diseñado para ampliar el acceso al fútbol base

Capcom lanza «Leon Must Die Forever», un roguelite gratuito para Resident Evil Requiem

Capcom ha lanzado por sorpresa un modo gratuito inspirado en el género roguelite para Resident Evil Requiem, titulado «Leon Must Die Forever». Ya disponible en todas las plataformas tras completar la campaña principal, la actualización ofrece una experiencia más trepidante y centrada en el combate, protagonizada por Leon S. Kennedy y diseñada para ampliar la rejugabilidad del juego.

Este modo incluye partidas de combate cronometradas, mejoras aleatorias, modificadores de armas y sistemas de progresión al estilo arcade que llevan a los jugadores a enfrentarse a enemigos cada vez más difíciles. A diferencia del ritmo más pausado del survival horror de la historia principal, «Leon Must Die Forever» se decanta claramente por la jugabilidad de acción y las partidas repetibles, lo que lo hace comparable a los títulos roguelite modernos.

La actualización llega tras el éxito comercial de «Resident Evil Requiem», que combinaba el terror psicológico con secuencias más orientadas a la acción protagonizadas por Leon Kennedy. Las primeras reacciones de la comunidad se han centrado en la rejugabilidad del modo y en el apoyo continuo de Capcom al juego a través de actualizaciones de contenido gratuitas tras su lanzamiento.

Lanzado en febrero de 2026, Resident Evil Requiem es la novena entrega de la serie principal de la veterana saga de terror y supervivencia y cuenta con la participación de la analista del FBI Grace Ashcroft junto a Leon S. Kennedy. Capcom sigue siendo una de las editoras más importantes del sector, con franquicias tan destacadas como Resident Evil, Monster Hunter, Street Fighter y Devil May Cry.

Griffin Gaming Partners lanza un fondo de 100 millones de dólares para juegos independientes

Griffin Gaming Partners ha lanzado un nuevo Fondo de Oportunidades Especiales de 100 millones de dólares destinado a financiar a desarrolladores de videojuegos independientes mediante acuerdos de reparto de ingresos, en lugar de las inversiones tradicionales en capital. La iniciativa está diseñada para ofrecer a los estudios un acceso más flexible al capital, al tiempo que les permite conservar la propiedad y el control creativo de sus negocios y de su propiedad intelectual.

«Los videojuegos independientes representan uno de los segmentos de más rápido crecimiento del mercado del entretenimiento interactivo en la actualidad», afirmó Nick Tuosto, director general y cofundador de Griffin. «Sabemos que los desarrolladores buscan una solución de financiación flexible y transparente, y nos complace poder apoyar sus ambiciones a través del Fondo de Oportunidades Especiales, creado específicamente para ello».

El fondo ya ha invertido en 15 proyectos, entre los que se incluyen «Darkwood 2», «Menace», «Vaunted» y «Hellforged», y estará dirigido por Tim Bender, director ejecutivo de Hooded Horse. Griffin afirma que la iniciativa refleja la evolución de la estrategia de inversión de la empresa, que busca apoyar a los estudios más pequeños que se enfrentan a unas condiciones de financiación cada vez más difíciles en el sector de los videojuegos.

«Griffin ha ido perfeccionando su estrategia desde su creación, y nos enorgullece lanzar al mercado esta nueva iniciativa con un equipo de inversión que, en nuestra opinión, se encuentra en una posición única para ayudar a promotores excepcionales a desarrollar todo su potencial», añadió Tuosto.

Además de la financiación directa de videojuegos, el Fondo de Oportunidades Especiales también se centrará en oportunidades transmedia y de concesión de licencias vinculadas a la propiedad intelectual de los videojuegos independientes. «Estamos muy ilusionados con el potencial transmedia de este fondo», afirmó Peter Levin, director general y cofundador de Griffin. «La esencia misma de estos videojuegos y la naturaleza reflexiva de su desarrollo dan lugar a comunidades de jugadores muy unidas y a seguidores fieles».

Levin añadió que Griffin está reuniendo a un equipo de asesores con experiencia en los sectores del entretenimiento y las licencias para ayudar a ampliar los proyectos más allá de los videojuegos. «Contar con asesores del fondo como el productor de cine y televisión Dylan Clark (The Batman, The Penguin, Miami Vice) y gestores de marcas como Russell Binder (Five Nights at Freddy’s, Angry Birds, The Walking Dead, Dead by Daylight) demuestra que nos tomamos muy en serio la búsqueda de oportunidades para estos títulos fuera del ámbito de los videojuegos».

Nintendo resucita «Star Fox» para Switch 2 con una nueva versión de «Lylat Wars»

Tras la aparición de Fox McCloud en la película «Super Mario Galaxy», Nintendo ha anunciado oficialmente «Star Fox para Nintendo Switch 2», una nueva versión del clásico de Nintendo 64 «Star Fox 64» (conocido en Europa como «Lylat Wars»). El juego retoma la batalla de McCloud contra Andross con gráficos actualizados y sistemas modernos, lo que supone el regreso de la franquicia tras casi una década.

El anuncio se realizó en el marco de una reciente Nintendo Direct presentado por el reconocido diseñador de videojuegos Shigeru Miyamoto. A continuación intervino Yoshiaki Koizumi, directivo de Nintendo, quien presentó debidamente la nueva (más o menos) versión de Star Fox:

«Star Fox se basa en el juego de Nintendo 64, Star Fox 64, pero los gráficos se han actualizado por completo», afirmó. «Además, se han rediseñado todos los personajes del juego».

Esto sigue la larga tradición de Nintendo de reelaborar repetidamente la misma trama principal a lo largo de varias generaciones de consolas, desde *Star Fox 64* hasta *Star Fox 64 3D* para Nintendo 3DS y *Star Fox Zero* para Wii U. En realidad, todos ellos vuelven a contar la misma historia principal varias veces en lugar de desarrollarla de forma lineal, aunque los propios juegos suelen suponer una mejora con respecto a la versión anterior.

La versión para Switch 2, que saldrá a la venta el 25 de junio de 2026, incorpora un modo multijugador online, gráficos mejorados y nuevas opciones de control, al tiempo que mantiene intacta la estructura original de misiones ramificadas. El juego llega como parte de la estrategia general de Nintendo para reforzar su nueva gama de consolas con franquicias propias ya conocidas, aunque Star Fox siga caracterizándose tanto por la reinvención como por la evolución.

EA SPORTS FC y LaLiga inauguran un nuevo campo comunitario en el sur del Bronx

EA Sports El FC y LaLiga han inaugurado un nuevo campo de fútbol comunitario en el South Bronx de Nueva York, como parte de la iniciativa de fútbol base FC FUTURES. Desarrollado en colaboración con la escuela P.S./M.S. 31 «The William Lloyd Garrison School» y socios comunitarios como love.fútbol, South Bronx United y Urban Soccer Park, este espacio renovado tiene como objetivo apoyar los programas locales de fútbol juvenil, las actividades escolares y otros eventos comunitarios.

Este lanzamiento supone el décimo campo creado gracias a la colaboración entre EA SPORTS FC y LaLiga, en el marco de la iniciativa más amplia FC FUTURES, centrada en mejorar el acceso al fútbol base en todo el mundo. EA afirma que el programa ya ha llegado a más de 500 000 personas en todo el mundo a través de campos comunitarios, recursos de entrenamiento y proyectos de desarrollo del fútbol en múltiples regiones.

En el Reino Unido, es habitual corear al árbitro: «¿Quién se ha comido todos los pasteles? ¡Gordito de mierda, gordito de mierda, te has comido todos los pasteles!».

El campo del South Bronx fue diseñado por el artista de grafitis local BG183, también conocido como Sotero Ortiz, cuya obra se inspira en gran medida en la cultura hip-hop y callejera del distrito. Además, se han incorporado elementos de esta obra de arte a una equipación de EA SPORTS FC dentro del juego, lo que vincula esta iniciativa del mundo real con la comunidad digital de fútbol del juego.

«El fútbol tiene el poder de unir a la gente de todo el mundo», afirmó Patrick Kluivert, embajador de LALIGA, durante el acto de presentación. James Salmon, director sénior de marketing de colaboraciones de EA SPORTS FC, añadió que FC FUTURES está diseñado para «crear oportunidades para la próxima generación» utilizando el fútbol como medio para unir a las comunidades y ampliar el acceso a este deporte.