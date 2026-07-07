Resumen semanal: filtración de «Forza Horizon 6», el éxito de «Stop Killing Games», dudas sobre «Dead Space 4», subidas de precio de la Nintendo Switch 2 y mucho más

Los legisladores de California rechazaron las objeciones de la ESA , lo que supone una gran victoria para Dejad de acabar con los videojuegos en lo que respecta a la propiedad digital y los derechos de conservación.

, lo que supone una gran victoria para Dejad de acabar con los videojuegos en lo que respecta a la propiedad digital y los derechos de conservación. Se ha filtrado en Internet «Forza Horizon 6» antes de su lanzamiento, lo que llevó a Playground Games a imponer sanciones y a tomar medidas enérgicas contra las copias piratas.

antes de su lanzamiento, lo que llevó a Playground Games a imponer sanciones y a tomar medidas enérgicas contra las copias piratas. El exproductor de Dead Space, Chuck Beaver afirma que es poco probable que se lance Dead Space 4 debido al aumento de las expectativas de ventas de los títulos AAA y al enfoque de la industria hacia los servicios en línea.

afirma que es poco probable que se lance Dead Space 4 debido al aumento de las expectativas de ventas de los títulos AAA y al enfoque de la industria hacia los servicios en línea. La Copa del Mundo de los Esports Según se informa, se va a trasladar de Riad a París debido a la inestabilidad regional y a las dificultades para viajar en Oriente Medio.

Según se informa, se va a trasladar de Riad a París debido a la inestabilidad regional y a las dificultades para viajar en Oriente Medio. Joe Ziegler, de Bungie, ha esbozado los principales planes a largo plazo para «Marathon» , entre los que se incluyen modos PvE, cambios en la progresión y mejoras en la accesibilidad.

, entre los que se incluyen modos PvE, cambios en la progresión y mejoras en la accesibilidad. La startup de IA Origin Lab ha recaudado 8 millones de dólares para ayudar a los estudios de videojuegos a conceder licencias de datos de juego y mundos virtuales a empresas de inteligencia artificial que desarrollan «modelos del mundo».

para ayudar a los estudios de videojuegos a conceder licencias de datos de juego y mundos virtuales a empresas de inteligencia artificial que desarrollan «modelos del mundo». Aumentos de precio de Switch 2 en EE. UU. y otras regiones se deben al aumento de los costes de los componentes, la fabricación y el mercado.

«Dejad de acabar con los videojuegos» gana una batalla clave en California contra la ESA

The Dejad de acabar con los videojuegos El movimiento ha logrado una importante victoria en California después de que los legisladores rechazaran las principales objeciones planteadas por la Asociación de Software de Entretenimiento (ESA) contra el proyecto de ley «Protect Our Games Act».

La ESA se opuso al proyecto de ley alegando que los jugadores adquieren licencias y no la propiedad efectiva de los videojuegos, y advirtió de que los requisitos de conservación podrían aumentar los costes de desarrollo y limitar la innovación. Los organizadores de «Dejad de acabar con los videojuegos» replicaron que la legislación se centra exclusivamente en impedir que las empresas destruyan de hecho los productos pagados tras su venta. «Si una empresa vende a los usuarios un juego de pago, no debería poder impedir posteriormente el uso normal del juego sin previo aviso ni compensación», afirmó el organizador Moritz Katzner.

Los partidarios han calificado la decisión de California como uno de los mayores avances del movimiento hasta la fecha, con activistas en Reddit felicitando a los legisladores por desmontar varios argumentos de la ESA durante el proceso legislativo. Aunque el proyecto de ley aún no se ha convertido en ley, su continuo avance pone de manifiesto un creciente apoyo político a unas protecciones más sólidas para los consumidores en materia de propiedad digital y conservación de los videojuegos.

Si finalmente se aprueba, la Ley «Protect Our Games» podría convertirse en una de las leyes de conservación de videojuegos más estrictas de Estados Unidos, lo que podría influir en la futura legislación a nivel mundial. Para los editores, supondría un cambio importante en la forma en que se venden y mantienen los videojuegos en línea, especialmente en una época en la que el cierre de los servicios en directo se ha vuelto cada vez más habitual.

Una filtración de «Forza Horizon 6» revela que el juego completo ha sido pirateado antes de su lanzamiento

«Forza Horizon 6» se ha filtrado en Internet antes de su lanzamiento, previsto para el 19 de mayo, y ya hay copias piratas del próximo juego de carreras de Playground Games circulando por sitios de intercambio de archivos. Durante el fin de semana surgieron informes que afirmaban que algunos usuarios de Steam habían conseguido acceder a una versión sin cifrar del juego, lo que permitió que el paquete completo, de 150 GB, circulase por Internet días antes de su lanzamiento. También aparecieron rápidamente cracks diseñados para eludir los controles de autenticación en línea del juego.

Playground Games confirmó la filtración en un comunicado publicado en X, en el que aclaró que el incidente «no se debió a un problema con la precarga». El estudio también advirtió de que ya se estaban aplicando medidas coercitivas estrictas, entre las que se incluyen suspensiones en toda la franquicia y prohibiciones de uso de hardware para cualquiera que se descubra accediendo a la versión filtrada. Los hilos de Reddit relacionados con los archivos fueron eliminados posteriormente por el equipo jurídico de la plataforma.

Tenemos constancia de las informaciones que indican que se ha conseguido una versión de «Forza Horizon 6» antes de su lanzamiento y podemos confirmar que esto no se debe a un problema con la precarga. Estamos tomando medidas coercitivas estrictas contra cualquier persona a la que se detecte accediendo a esta versión, incluyendo a toda la red de franquicias y… — Playground Games (@WeArePlayground) 11 de mayo de 2026

La última entrega de la veterana serie de carreras arcade de Microsoft llevará a los jugadores a Japón, con las calles de Tokio iluminadas con luces de neón, carreteras de montaña y lo que Playground describe como el mapa más grande de la historia de Forza Horizon. El juego se lanzará con más de 550 vehículos y, por el momento, su lanzamiento está previsto para Xbox Series X|S y PC, aunque hay informes que sugieren que podría llegar una versión para PS5 a finales de este año.

Aunque aún no está claro cuál es el origen de la filtración, la situación recuerda a incidentes similares que han afectado a importantes lanzamientos para PC en los últimos meses, entre ellos Death Stranding 2. A pesar de la polémica, las primeras reacciones ante Forza Horizon 6 han sido muy positivas, y las reseñas elogian su fidelidad visual, su magnitud y su ambientación, lo que lo sitúa como uno de los lanzamientos de videojuegos de carreras más importantes del año.

«Es probable que no haya un Dead Space 4», a pesar de la fuerte demanda de los aficionados

Chuck Beaver, antiguo guionista y productor de Dead Space, cree que es poco probable que se lance una cuarta entrega de la serie principal de terror y ciencia ficción, a pesar del continuo interés de los fans tras el éxito del remake de 2023. En declaraciones a… Podcast de FRVR, Beaver afirmó que la franquicia, sencillamente, no genera el volumen de ventas que los editores modernos de la categoría AAA esperan hoy en día de los lanzamientos más taquilleros.

Lanzado originalmente en 2008, Dead Space se convirtió en una de las franquicias de terror más aclamadas de EA gracias a su atmósfera envolvente, su combate estratégico basado en el desmembramiento y sus temas de terror psicológico. Aunque la trilogía original consiguió fidelizar a un público fiel, al parecer EA consideraba que la serie no rendía lo suficiente a nivel comercial, sobre todo después de que Dead Space 3 tomara un rumbo más centrado en la acción en un intento por llegar a un mercado más amplio.

El interés por la franquicia resurgió con el remake de *Dead Space* de EA Motive en 2023, que recibió elogios generalizados de la crítica por modernizar fielmente el juego original. Sin embargo, Beaver afirmó que las ventas del remake, que según los informes rondaron los dos millones de copias, seguían sin alcanzar lo que las grandes editoriales consideran un éxito en el mercado actual, donde a menudo se espera que los títulos AAA vendan más de 10 millones de unidades.

Beaver también argumentó que la creciente apuesta del sector por los juegos con servicio en directo ha dificultado que los títulos tradicionales de terror para un solo jugador consigan financiación. Sus comentarios desataron un debate en Internet, en el que muchos aficionados criticaron las crecientes expectativas de ventas de las editoriales y expresaron su decepción ante la posibilidad de que una de las series de terror más respetadas del mundo de los videojuegos permanezca inactiva en un futuro próximo.

Según se informa, la Copa del Mundo de los Esports se trasladará de Riad a París en medio de las tensiones regionales

Según se ha informado, la Copa del Mundo de Esports de 2026 se trasladará de Riad a París debido a la creciente inestabilidad y a las preocupaciones relacionadas con los viajes a raíz del conflicto actual en Oriente Medio. Según GamesBeat, los organizadores han comunicado en privado este cambio a las partes interesadas, aunque la Fundación de la Copa del Mundo de Esports aún no ha hecho ningún anuncio oficial.

Se espera que el evento, inicialmente previsto para celebrarse en Arabia Saudí este verano, acoja a miles de jugadores, personal y espectadores de todo el mundo en el marco de múltiples torneos de deportes electrónicos. Según algunas informaciones, las preocupaciones logísticas relacionadas con los viajes internacionales y las interrupciones en los servicios aéreos de la región han influido de manera decisiva en la decisión de trasladar el evento a Francia.

Se puso en marcha en 2024 con el apoyo de Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí, la Copa del Mundo de Esports se ha convertido rápidamente en uno de los mayores eventos de videojuegos competitivos a nivel mundial, con docenas de torneos y cuantiosos premios. El traslado a París supondría la primera vez que el evento se celebra fuera de Arabia Saudí, a pesar de que anteriormente se había sugerido que las futuras ediciones podrían celebrarse de forma rotatoria en distintos países.

La noticia del cambio de sede ya ha suscitado un amplio debate en toda la comunidad de los deportes electrónicos, con reacciones que van desde el apoyo a dar prioridad a la seguridad hasta las críticas por la incertidumbre que rodea a la organización del evento. Por el momento, las eliminatorias y los preparativos siguen en marcha, mientras los equipos y los aficionados esperan la confirmación oficial por parte de los organizadores.

El director de «Marathon», Joe Ziegler, detalla los planes a largo plazo de Bungie para el shooter de extracción

El director de juego de Marathon, Joe Ziegler, ha ha publicado una extensa actualización en el que se esboza la visión a largo plazo de Bungie para «Marathon», se reflexiona sobre la primera temporada del juego, las dificultades que hubo en su lanzamiento y el rumbo que el estudio tiene previsto dar a este shooter de ciencia ficción en el futuro. En la publicación, Ziegler describió «Marathon» como un «viaje de varias temporadas» que Bungie pretende ir desarrollando en función de los comentarios de los jugadores a lo largo de los próximos años.

La actualización reconocía abiertamente varias críticas importantes de la comunidad, entre ellas la dificultad para iniciarse en el juego, una progresión que requiere mucho «grind», un modo individual demasiado exigente y un equilibrio estresante en las fases finales del juego. Ziegler admitió que el juego puede resultar abrumador para los nuevos jugadores y afirmó que Bungie quiere que la experiencia sea «menos repetitiva y más gratificante», al tiempo que mejora el emparejamiento, los sistemas de progresión y la accesibilidad para los jugadores que no cuentan con equipos fijos ni disponen de mucho tiempo para dedicarle al juego.

¡Los detalles de Night Marsh estarán disponibles muy pronto, aficionados al maratón!

Como parte de esa iniciativa, Temporada 2 introducirá colas rotativas para los «Duos», una progresión más rápida en las facciones, mayor capacidad de almacenamiento en la «Vault» y nuevo contenido, como la zona «Night Marsh» y la carcasa del «Sentinel Runner». Bungie también está probando modos centrados en el PvE y con un PvP más ligero para ofrecer a los jugadores alternativas menos estresantes al intenso ciclo de juego de extracción del título.

Ziegler también confirmó que Bungie está planteando «Marathon» como un proyecto de servicio en vivo a largo plazo que se extenderá mucho más allá de 2026, con temporadas futuras en las que se prevé renovar la experiencia de iniciación, ampliar los sistemas de progresión e introducir nuevas mecánicas de ciencia ficción y experiencias de supervivencia. Bungie ha anunciado que la presentación completa de la temporada 2 tendrá lugar la semana del 25 de mayo.

Origin Lab recauda 8 millones de dólares para ayudar a los estudios de videojuegos a vender datos a empresas de inteligencia artificial

La startup de IA Origin Lab ha recaudado 8 millones de dólares en financiación inicial para crear una plataforma que ayude a las empresas de videojuegos a conceder licencias de datos de juego y recursos del juego a los desarrolladores de IA que crean «modelos del mundo». La ronda de financiación ha estado liderada por Lightspeed Venture Partners, con el respaldo adicional de inversores como SV Angel y Kevin Lin. Según la empresa, los sistemas modernos de IA necesitan cada vez más datos de simulación estructurados que enseñen a los modelos cómo se mueven e interactúan los objetos en entornos físicos, algo que los videojuegos ya generan a gran escala.

Origin Lab tiene previsto actuar como plataforma de intercambio entre estudios de videojuegos y laboratorios de inteligencia artificial, lo que permite a los desarrolladores monetizar las secuencias de juego, los sistemas físicos, los entornos y otros activos digitales como material de entrenamiento para la robótica y los modelos de IA multimodal. La cofundadora Anne-Margot Rodde afirmó que muchos de los sistemas que las empresas de IA están tratando de simular «ya existen en los videojuegos», lo que posiciona a la industria de los videojuegos como una importante fuente sin explotar de datos para la comprensión del mundo.

La aparición de esta empresa refleja el creciente interés por utilizar los mundos de los videojuegos para formar sistemas de IA de última generación más allá de la generación tradicional de texto e imágenes. Origin Lab afirma además que su enfoque ofrece una alternativa libre de derechos de autor a la extracción de contenidos de plataformas como Twitch y YouTube, en un momento en que las empresas de IA siguen buscando conjuntos de datos de mayor calidad y con licencia legal para impulsar las futuras tecnologías de robótica, simulación e IA autónoma.

Nintendo afirma que las subidas de precio de la Switch 2 se debieron al aumento de los costes de los componentes

Nintendo ha aclarado que las recientes subidas de precio de la Nintendo Switch 2 se debieron a los costes sostenidos de los componentes y del mercado, y no a un único factor económico. El presidente de Nintendo, Shuntaro Furukawa, afirmó que El aumento de los precios de la memoria, las fluctuaciones del tipo de cambio, los aranceles y las presiones económicas globales en general contribuyeron a la decisión de subir los precios del hardware en varias regiones.

El precio de la Switch 2 en EE. UU. subirá de 449,99 dólares a 499,99 dólares a partir del 1 de septiembre, mientras que la consola se vende actualmente en el Reino Unido por 395,99 libras; Nintendo ha confirmado que más adelante se anunciará un nuevo precio para el Reino Unido. También se prevén subidas similares en Europa, Canadá y Japón, ya que Nintendo afirma que ya no puede absorber internamente los crecientes costes de fabricación.

Las declaraciones de Nintendo se producen en un momento en el que tanto Sony como Microsoft también han aplicado subidas de precios en sus productos de hardware como respuesta a los retos actuales en materia de cadena de suministro y fabricación. Los analistas afirman que esta situación supone un cambio importante en el sector de las consolas, donde, históricamente, los precios del hardware solían bajar con el paso del tiempo, en lugar de subir al cabo de varios años del ciclo de vida de una plataforma.