Resumen semanal: subida de precios de Xbox, vuelta al precio anterior de Commodore, HL2 en el navegador, polémica sobre el lanzamiento físico de GTA VI, Steam Machine y mucho más.

Half-Life 2 Ahora se puede jugar en navegadores web gracias a una adaptación creada por aficionados.

Ahora se puede jugar en navegadores web gracias a una adaptación creada por aficionados. Vigilancia ha lanzado su nuevo miniordenador para videojuegos «Steam Machine».

ha lanzado su nuevo miniordenador para videojuegos «Steam Machine». Microsoft vuelve a subir los precios de las consolas Xbox.

vuelve a subir los precios de las consolas Xbox. Commodore ha rebajado el precio de lanzamiento del teléfono Callback tras las críticas recibidas.

ha rebajado el precio de lanzamiento del teléfono Callback tras las críticas recibidas. La edición física de GTA VI Se suministra con un código de descarga, no con un disco.

Se suministra con un código de descarga, no con un disco. Capcom va a llevar la música de Resident Evil de gira con una orquesta en directo.

va a llevar la música de Resident Evil de gira con una orquesta en directo. Wildgate va a poner fin al desarrollo activo debido al escaso número de jugadores.

Ya se puede jugar a Half-Life 2 en el navegador

Por muy difícil que resulte de creer, el emblemático FPS de Valve salió a la venta allá por 2004, lo que significa que los jugadores llevan 22 años esperando una tercera entrega de la serie. Aunque «Half-Life 3» siga siendo un sueño inalcanzable, la buena noticia es que ahora es más fácil que nunca jugar a «Half-Life 2».

Gracias a un programador de instituto conocido como slqnt, y a otro desarrollador conocido como 98006, Half-Life 2 ahora funciona en los navegadores web. Se basa en la adaptación web de Portal realizada por Weliveinhell y funciona principalmente a través de WebAssembly, lo que significa que la adaptación necesita descargar una pequeña cantidad de datos para ponerse en marcha, pero una vez que lo hace, todo va sobre ruedas. En la versión actual hay algunos fallos y problemas, como texturas y animaciones que faltan, pero, en general, es un logro que merece la pena.

Uno de los fallos más desconcertantes es que los personajes tienen su propio rostro a modo de globos oculares.

slant y 98006 forman parte de un pequeño grupo de desarrolladores conocido como webport.ing, que se dedican a adaptar videojuegos para navegadores web. Su lista de proyectos anteriores es amplia e incluye Clover Pit, Deltrarune y Untitled Goose Game. Algunos jugadores más cautelosos han expresado su preocupación por la posibilidad de que Valve haga retirar esta versión de Half-Life 2, pero, dado que no se utiliza con fines comerciales, es lógico pensar que sobrevivirá como proyecto de aficionados.

Sin embargo, un aspecto preocupante de todo este asunto es que alguien ha creado una memecoin de Half-Life 2 ($HL2). Mientras que slqnt no reclama la propiedad de la misma, han estado respondiendo a preguntas sobre la nueva criptomoneda y han afirmado que sí reciben «recompensas para creadores».

Valve lanza la Steam Machine

Otra noticia de Valve que ha sido imposible pasar por alto esta semana es que por fin ha abierto el plazo de pedidos para su Steam Machine. Se trata de un miniordenador del tamaño aproximado de una pecera que, según Valve, tiene «más de seis veces la potencia del Steam Deck».

Funciona con una CPU AMD Zen 4 semi-personalizada de 6 núcleos y 12 hilos, junto con una GPU AMD RDNA3 semi-personalizada de 28 unidades de cálculo (CUs). Además, cuenta con 16 GB de DDR5 y 8 GB de VRAM GDDR6, y en cuanto al espacio de almacenamiento hay dos modelos: SSD de 512 GB y SSD de 2 TB. Debido al aumento de los costes del hardware informático, los precios parten de la astronómica cifra de 1.049 € (sin mando), hasta alcanzar los 1.428 $ por una versión de 2 TB que además incluye un Mando de Steam.

La Steam Machine también incluye SteamOS 3, que, aunque no es de código abierto en sí mismo, se basa en el marco de código abierto Arch Linux. Esto, junto con el precio, ha dado lugar a que muchos expertos en tecnología (e incluso Valve) sugieren que es totalmente posible montar una Steam Machine a medida por menos dinero.

Aunque eso pueda ser cierto, para aquellos que no sean especialmente expertos en tecnología y puedan esperar a que la Steam Machine esté realmente disponible (actualmente los pedidos se están anotando en una lista de espera), el dispositivo es lo suficientemente potente como para ejecutar todos los títulos AAA modernos. Además, funciona con mandos inalámbricos o USB estándar, no solo con el mando oficial de Steam.

Subida de precios de Xbox

Valve no es la única afectada por el aumento de los costes de producción, ya que Microsoft ha revelado esta semana que los precios de las consolas subirán a partir de agosto de este año. «El precio de las consolas Xbox aumentará en 100 dólares estadounidenses para los modelos de 512 GB y en 150 dólares estadounidenses para los de 1 TB. Además, dejaremos de comercializar nuestro modelo de 2 TB», ha declarado la empresa en un comunicado de prensa reciente.

«El pasado mes de octubre, subimos el precio de las consolas Xbox entre 20 y 70 dólares en Estados Unidos. Esperábamos que no fuera necesario otro aumento de precios y hemos pasado los últimos meses trabajando con los proveedores para buscar alternativas», añadió Microsoft. «Lamentablemente, los precios de los dispositivos de almacenamiento y la memoria de las consolas se han multiplicado por más de 2,5 y prevemos que se dupliquen de nuevo para el otoño de 2027».

Esto se produce tras la reciente noticia de que Xbox está llevando a cabo un reinicio de 100 días, además de subidas de precio similares en las plataformas de la competencia: la PS5 ha subido de 499 a 599 dólares, la Switch 2 ha subido 50 dólares recientemente, e incluso Apple se ha visto obligada a subir el precio de diversos dispositivos, entre los que se incluyen los MacBook, las gafas Vision Pro y los iPad.

Commodore revisa a la baja el precio de recompra

La semana pasada, Commodore reveló que su último dispositivo sería un «dumbphone» (un teléfono móvil sin conexión a Internet) que costaría unos 500 dólares. Aunque es compatible con casi todas las aplicaciones de Android y con las aplicaciones de mensajería modernas, como WhatsApp, muchos se preguntaban quién lo quería realmente, sobre todo a ese precio.

Ahora, el director general de Commodore, Chris Simpson, ha respondido públicamente a las críticas recibidas por el Callback. «La respuesta mundial al Commodore Callback ha supuesto un respaldo increíble a nuestra visión. Junto a ese entusiasmo, muchos de vosotros nos habéis dicho que queríais un punto de entrada más accesible. Os hemos escuchado. Durante la última semana, hemos trabajado sin descanso con nuestros socios para encontrar formas de reducir el precio sin dejar de ser fieles al producto que nos habíamos propuesto crear. Creemos en la transparencia con nuestra comunidad, por lo que compartimos no solo qué va a cambiar, sino también por qué».

La edición «Founders Edition» sigue costando 699 dólares debido a que incorpora oro auténtico en su diseño.

Commodore ofrece ahora los auriculares IEM Hi-Def personalizados como accesorio opcional, en lugar de incluirlos de serie. También hay ahora una opción de «memoria Premium», «con Callback equipado de serie con chips de memoria de alta velocidad “post-consumo” sometidos a rigurosas pruebas de estrés». Por lo tanto, el Callback 8020 tiene ahora un precio de lanzamiento de 399 dólares. Estará disponible a partir del 30 de junio, pero quien lo desee también puede obtener un descuento adicional de 50 dólares sobre el precio si registrarse para obtener un descuento.

La versión física de GTA VI no incluye disco

Ese titular lo dice todo, ¿no? A pesar de la creciente demanda de ediciones físicas de los videojuegos actuales, Rockstar no ofrece a los jugadores un disco físico con su lanzamiento físico. En su lugar, se trata, literalmente, de una caja que contiene un código de descarga.

Rockstar no es el primer gran estudio en hacer algo así y, desde luego, no será el último; Bethesda lanzó, por ejemplo, una versión física de «Doom: The Dark Ages» que incluía un disco sin el juego (lo que inicia un instalador para descargar el juego). Rockstar sigue intentando hacer más atractivo el producto con bonificaciones por reserva (tanto para la versión «física» como para la digital), entre las que se incluye un mes gratis de GTA+, a pesar de que, según el estudio, GTA VI sea una «experiencia para un solo jugador».

Aquí tienes uno de los vehículos exclusivos.

«Code in a Box» (como se denomina oficialmente) no tiene por el momento un precio de reserva, pero las versiones digitales sí lo tienen: la edición estándar cuesta 79,99 dólares y la Ultimate Edition, 99,99 dólares. Esta edición también incluye contenido del juego (como tiendas, vehículos y armas) al que solo pueden acceder los jugadores que hayan comprado esta edición.

La orquesta de «Resident Evil» interpreta todos los éxitos

Ahora cambiamos de tema, ya que Capcom ha revelado que llevará «Resident Evil» de gira en forma de espectáculo con orquesta completa. Los aficionados podrán disfrutar de un montón de música de los 30 años de historia de la franquicia a través de los eventos «Symphony of Legacy». Las actuaciones en Japón acaban de terminar, y ya hay varias fechas programadas en Europa. programado actualmente (Empieza en Alemania en agosto).

Capcom ha prometido que pronto se anunciarán las fechas para Norteamérica, aunque aún está por ver si esto se cumple. La demanda de conciertos en directo de música de videojuegos sigue siendo un sector minoritario, e incluso el reciente PlayStation: El concierto se vio obligada a cancelar la mayoría de sus fechas en EE. UU. debido a la escasa venta de entradas. Aquella fue una experiencia multimedia, mientras que «Symphony of Legacy» es un concierto al uso, por lo que ni siquiera cuenta con el aliciente adicional de ver a los personajes del videojuego integrados en la actuación en directo.

El elenco actual (incluidos el compositor y los músicos invitados) cuenta con el reconocido director de orquesta Hirofumi Kurita, Colin & Caroline (que participan en la banda sonora de «Resident Evil Requiem») y la Orquesta Filarmónica de Tokio.

Otro juego de servicio en línea llega al final de su fase de desarrollo

Y, por último: Wildgate, un shooter de ciencia ficción PvPvE de Moonshot Games, pondrá fin a su desarrollo activo con el próximo parche de julio. Lanzado en julio del año pasado, el juego recibió críticas positivas tanto de la prensa como de los jugadores, aunque el principal problema era que muchas de sus ideas interesantes (como el diseño modular de las naves espaciales y el combate) parecían poco desarrolladas.

El juego recibió varias actualizaciones y, desde entonces, ha ido acumulando una mayoría de reseñas «en su mayoría positivas» en Steam, con un máximo histórico de 7.799 jugadores. Sin embargo, esta cifra rara vez supera ahora los dos dígitos. Por ello, Moonshot ha reconocido que «Wildgate no ha encontrado una audiencia lo suficientemente amplia como para mantener su desarrollo continuo».

«Wildgate seguirá recibiendo actualizaciones ocasionales, como correcciones de errores, ajustes de equilibrio y pequeños eventos, activaciones o recompensas que, por lo general, aprovechan el contenido ya existente», añadió el estudio en una reciente publicación. «Además, los nuevos jugadores podrán seguir comprando el juego en todas las plataformas (Steam, EGS, Xbox y PS), y tenemos previsto participar en tantas ofertas y descuentos como podamos».

Y con esto terminamos el resumen de esta semana. No olvidéis estar atentos a nuestro Página de novedades sobre varios partidos que se han disputado esta semana. Ahora le cedemos la palabra a Tom para que nos cuente el tiempo.

Tom: Hace demasiado calor, por favor, enviad ayuda.