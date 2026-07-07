Resumen semanal: reestructuraciones en Xbox y Ubisoft, nuevo juego de rol «Vampire: The Masquerade» y nuevos títulos de los desarrolladores de «Mouthwashing» y «Citizen Sleeper»

Xbox ha puesto en marcha un plan de reestructuración de 100 días con el objetivo de mejorar la rentabilidad y la sostenibilidad a largo plazo.

con el objetivo de mejorar la rentabilidad y la sostenibilidad a largo plazo. Ubisoft va a recortar unos 380 puestos de trabajo y el cierre o la reestructuración de varios estudios en todo el mundo.

y el cierre o la reestructuración de varios estudios en todo el mundo. Vampiro: La Mascarada — Susurros eternos promete una experiencia de juego de rol para ordenador (CRPG) basada en las decisiones del jugador y con consecuencias significativas.

promete una experiencia de juego de rol para ordenador (CRPG) basada en las decisiones del jugador y con consecuencias significativas. Nightdive Studios ha anunciado «Thief: The Dark Project Remastered», una nueva versión del clásico juego de sigilo recreado con su motor KEX.

ha anunciado «Thief: The Dark Project Remastered», una nueva versión del clásico juego de sigilo recreado con su motor KEX. Nuevos proyectos de los creadores de «Citizen Sleeper» y «Mouthwashing» introducir nuevos conceptos de los juegos de rol y del terror cooperativo.

Xbox se prepara para un reinicio

La nueva directora ejecutiva de Xbox, Asha Sharma, y el director de Xbox Game Studios, Matt Booty, emitieron el miércoles un comunicado conjunto sobre el futuro de Xbox, en el que afirmaron que «es importante combinar el optimismo y el realismo mientras trabajamos para reestructurar el negocio» durante los «próximos 100 días».

La declaración, que se envió a nivel mundial a todos los empleados de Team XBOX, llega tras un informe de Bloomberg según el cual Sharma tiene previsto despedir a un buen número de empleados en breve. La fecha también coincide con una entrevista reciente que el recién nombrado director de estrategia de Xbox, Matthew Ball, concedió a The Game Business, en la que Ball afirmó que Sharma le preguntó, en relación con la situación actual de Xbox como negocio: «¿Se puede arreglar?».

Ball es muy conocido en el sector por su capacidad analítica, sus vínculos con empresas de inversión y sus informes anuales sobre el «Estado de los videojuegos». Ahora, como empleado oficial de Xbox, ha declarado: «es importante para nosotros como empresa —especialmente durante estos momentos difíciles, sobre todo ahora que estamos reestructurando la empresa— que comuniquemos lo que estamos haciendo [y] por qué en algunos casos. Se trata de revelar algunos de los detalles que normalmente no se dan a conocer. Vamos a empezar a hacerlo cada vez más».

Sharma acaparó la atención a principios de esta semana durante el Xbox Showcase, que se celebró como parte del Summer Game Fest, donde reveló que (al igual que Sony con su próximos títulos exclusivos para PS5) el próximo «E-Day» de Gears of War y el esperado juego de rol Clockwork Revolution serían ambos exclusivos para consolas (aunque, lo cual resulta un tanto confuso, también saldrán para PC). La declaración conjunta también prometía que «los jugadores pueden seguir esperando exclusivas emblemáticas por nuestra parte cada año».

Sharma y Booty también destacaron que, a pesar de que Xbox obtiene buenos resultados —con más de mil millones de jugadores en todo el mundo—, no goza de estabilidad financiera. «Cerraremos este ejercicio fiscal con un margen de rentabilidad de alrededor del 3 %, lo que supone un descenso respecto al año anterior. Excluyendo a Activision Blizzard King, en los últimos cinco años hemos destinado más de 20 000 millones de dólares a inversiones continuas en nuestros contenidos, nuestra plataforma y el desarrollo de hardware, pero nuestros ingresos anuales han disminuido en casi 500 millones durante ese tiempo. De cara al futuro, esto no puede seguir así».

«La infraestructura actual de nuestra plataforma no está preparada para la batalla que nos espera», añadieron. «Hemos llegado a depender demasiado de los proveedores para gestionar nuestros sistemas y debemos ser más autónomos como cultura de ingeniería para construir el futuro. Debemos aumentar el valor que ofrecemos a los jugadores y, al mismo tiempo, reducir el tiempo que nos lleva hacerlo».

Helix se enfrenta actualmente a un aumento de los costes de producción debido a las subidas de precios que afectan a los componentes para videojuegos.

«De aquí en adelante, evolucionaremos y reestructuraremos nuestra plataforma, analizaremos las capacidades de toda la división de Xbox y estudiaremos posibles fusiones y adquisiciones (M&A) que nos ayuden a triunfar en los ámbitos del hardware, los ordenadores, los dispositivos móviles y el streaming». En otras palabras: Xbox se someterá a una reestructuración durante los próximos 100 días, mientras Sharma trabaja para conocer mejor la empresa y que esta pueda salir de su situación de pérdidas anuales.

Ubisoft cierra más estudios

Parece que Ubisoft se ha dado cuenta de que ya ha pasado un tiempo desde la última vez que despidió a un montón de gente, porque ahora se ha informado de que va a prescindir de unos 380 empleados. En un memorándum interno difundido esta semana, la desarrolladora y editora francesa ha declarado: «En el departamento de Producción, se han tomado decisiones difíciles para cerrar nuestros estudios de Winnipeg y Belgrado, y hemos iniciado consultas sobre una propuesta de reestructuración de nuestro estudio de Barcelona, con un reenfoque de las actividades en Rainbow Six, sujeto a consultas con los representantes de los empleados».

«También se están llevando a cabo cambios en toda la organización editorial a nivel mundial, con el fin de adaptar la estructura y la distribución de los equipos, al tiempo que se mantiene una fuerte presencia en los mercados clave».

Además de las filiales de Ubisoft mencionadas anteriormente, se cree que la oficina de San Francisco también ha perdido una parte importante de su plantilla. Esta filial ya había cesado técnicamente sus operaciones como estudio de desarrollo de videojuegos, pero seguía contando con empleados que trabajaban principalmente en los ámbitos de las tecnologías de la información y el marketing, por lo que parece que Ubisoft ha decidido cerrarla de una vez por todas.

Todo esto son malas noticias, pero no es de extrañar, ya que Ubisoft sigue inmersa en su fase de reestructuración: comenzó este año con presentar planes para crear «Cámaras» de estudios especializados en juegos concretos. La sucursal de Winnipeg fue una pieza clave en el desarrollo interno de motores de Ubisoft, mientras que el equipo de Belgrado contribuyó a títulos como Black Flag: Resynced. Aunque la sede de Barcelona (por ahora) se libra del cierre, el personal se centrará exclusivamente en Rainbow Six Siege.

El nuevo juego de rol «Vampiro: La Mascarada» muestra sus colmillos

El tan esperado «Vampire: The Masquerade Bloodlines 2», lanzado el año pasado, fue recibido con críticas no precisamente entusiastas debido a que se trataba de un juego mucho menos de rol de lo que los jugadores esperaban. Y aquí llega: «Vampire: The Masquerade — ETERNAL WHISPERS». Se trata de un nuevo juego de rol para ordenador de Flyos (Vampire: The Masquerade – CHAPTERS, Werewolf: The Apocalypse – RETALIATION) y publicado por Kwalee (Grime 2, La llamada de los dioses antiguos).

Ambientado en Montreal, los jugadores se ponen en la piel de Gabe, un antiguo novato que despierta tras un largo letargo. Con Sam, un «Thin-Blood» indeciso que le sirve de guía, lo que en un principio es la persecución de un ghoul renegado pronto se convierte en una conspiración en la que se ve envuelto el Templo de los Susurros Eternos, un extenso santuario subterráneo dedicado a una religión prohibida vinculada al infame Sabbat del juego (un clan monstruoso de vampiros).

«Llevo más de 25 años jugando al juego de rol de mesa *Vampire: The Masquerade*», afirmó Gary Paitre, cofundador y director creativo de Flyos. «Con Eternal Whispers, nuestra ambición es ofrecer un juego de rol para ordenador (CRPG) maduro y evocador que se sitúe en la encrucijada entre los juegos de rol clásicos y las experiencias narrativas modernas, como Disco Elysium. Queremos crear un juego en el que el terror personal, la exploración y las decisiones significativas sean tan importantes como la atmósfera y la narración».

Parte de esto es lo que el estudio denomina un «diseño Fail Forward» —si los jugadores fallan una prueba de habilidad, pierden un combate o echan a perder una negociación, el juego se adapta y revela nuevas consecuencias y caminos. Sin embargo, para equilibrar esto, el juego incluirá lo que Flyos denomina «modo de muerte definitiva»: las acciones que realices en el juego tendrán consecuencias permanentes, lo que debería complacer a los jugadores a los que les gusta tomarse en serio el juego de rol.

«Vampire: The Masquerade – ETERNAL WHISPERS» aún no tiene una fecha de lanzamiento concreta; Flyos y Kwalee se limitan a prometer que «llegará pronto».

«Thief: The Dark Project Remastered», de Nightdive Studios

Tras recibir elogios tanto de la crítica como de los jugadores por sus remasterizaciones y remakes de System Shock, Nightdive Studios Mientras tanto, ha lanzado otras remasterizaciones de juegos clásicos, como «Blood» y «Outlaws». Ahora, sin embargo, ha revelado algo que muchos jugadores llevaban mucho tiempo esperando. Thief: The Dark Project fue lanzado originalmente en 1998 por Looking Glass Studios y fue elogiado por su jugabilidad de simulación inmersiva. Le siguieron varias secuelas y, en 2014, un reinicio moderno, aunque este fracasó comercialmente.

El Thief original fue el primer juego en incorporar la luz y el sonido como mecánicas de juego, y la remasterización de Nightdive rinde homenaje a ello. Con «Thief: The Dark Project Remastered», Nightdive Studios está reconstruyendo el juego con su motor propio, el KEX Engine, e incluyendo las misiones ampliadas y las actualizaciones que se incluían en la versión «Thief Gold» de 1999.

Los jugadores pueden moverse por entornos laberínticos y sin guion, poblados por sofisticados personajes no jugables capaces de detectar el ruido y activar alarmas al más mínimo paso en falso. Cada atraco ofrece tres niveles de dificultad distintos con objetivos variados, lo que garantiza una gran rejugabilidad para aquellos que dominen el arte del robo.

Te pondrás en la piel de Garrett, un chico de la calle reclutado y entrenado por los Guardianes (una orden clandestina dedicada a mantener el equilibrio mundial) para convertirse en un maestro ladrón. Equipado con un arsenal limitado, deberás valerte del silencio para despojar a la ciudad de sus riquezas sin causar demasiadas víctimas. La fecha de lanzamiento está aún por confirmar.

Los desarrolladores de «Citizen Sleeper» y «Mouthwashing» anuncian nuevos juegos

Esta semana ha estado repleta de lanzamientos y anuncios de nuevos videojuegos, por lo que es fácil perder la pista de todo en medio de tanto revuelo. Próximamente saldrán a la venta dos nuevos títulos destacados que merece la pena recordar a los jugadores, de la mano, respectivamente, de los desarrolladores de Citizen Sleeper (Jump Over The Age) y del equipo de Mouthwashing (Wrong Organ).

El primero es «Signet City», un juego de rol en primera persona que retrata una metrópolis costera en decadencia, donde la informática biológica ha superado al chip de silicio. Combinando la exploración en primera persona con sistemas narrativos inspirados en los juegos de mesa, Signet City presenta un escenario denso y original en el que los jugadores asumen el papel de un (consulta sus notas) parásito fúngico para habitar las mentes de los personajes, influyendo en sus trayectorias personales y consumiéndolas.

Inspirándose en el post-punk británico de los años 80 y en la ficción extraña, el desarrollador independiente Gareth Damian ha prometido una perspectiva sorprendentemente diferente del formato de los juegos de rol narrativos. Aunque el título mantiene la intensidad emocional y el estilo narrativo propio que caracterizaban a Citizen Sleeper, supone un cambio significativo para el estudio al incorporar conceptos de «fungalpunk» y un contexto sociopolítico más inestable.

Y luego está «Carcass Clad». Un surrealista juego de terror cooperativo PVE para dos o tres personas en el que se conducen tanques; el próximo título de Wrong Organ se desarrolla en la ciudad de Vhorgorod, de inspiración soviética. En el papel de comandante, conductor o artillero de un tanque finlandés, los jugadores tendrán que abrirse paso por la ciudad devastada por la guerra y su «ganado divino» — es decir, las tripas chillonas y los restos de diversas bestias que el principal enemigo del juego, el culto del León Verde, utiliza como blindaje blando para sus armas y vehículos.

Cada una de las tres funciones principales tiene habilidades y responsabilidades distintas, por lo que para tener éxito es fundamental el verdadero trabajo en equipo. «Todas nuestras mecánicas están diseñadas para crear una experiencia abrumadoramente brutal, en lugar de una experiencia social de estilo libre», afirmó el jefe de jugabilidad, Jeffrey Tomec. «El equipo tiene que funcionar realmente como una sola unidad y trabajar en conjunto para avanzar. Uno de los desarrolladores de Peak «De hecho, describieron nuestro juego como “FriendSweat”, lo cual me parece perfecto».