Wöchentlicher Rückblick: Preiserhöhung bei Xbox, Rückrufaktion bei Commodore, HL2 im Browser, Kontroverse um die physische Veröffentlichung von GTA VI, Steam Machine und mehr!

Half-Life 2 ist dank einer von Fans erstellten Portierung nun in Webbrowsern spielbar.

ist dank einer von Fans erstellten Portierung nun in Webbrowsern spielbar. Überwachung hat seinen neuen Steam Machine Mini-Gaming-PC auf den Markt gebracht.

hat seinen neuen Steam Machine Mini-Gaming-PC auf den Markt gebracht. Microsoft erhöht die Preise für Xbox-Konsolen erneut.

erhöht die Preise für Xbox-Konsolen erneut. Commodore hat den Einführungspreis des Callback-Handys nach heftigen Reaktionen gesenkt.

hat den Einführungspreis des Callback-Handys nach heftigen Reaktionen gesenkt. Die physische Ausgabe von „GTA VI“ wird mit einem Download-Code geliefert, nicht mit einer CD.

wird mit einem Download-Code geliefert, nicht mit einer CD. Capcom begibt sich mit der Musik zu „Resident Evil“ auf eine Live-Orchester-Tournee.

begibt sich mit der Musik zu „Resident Evil“ auf eine Live-Orchester-Tournee. Wildgate stellt die aktive Entwicklung aufgrund geringer Spielerzahlen ein.

„Half-Life 2“ jetzt im Browser spielbar

So schwer es auch zu glauben sein mag: Valves bahnbrechender Ego-Shooter erschien bereits im Jahr 2004, was bedeutet, dass Gamer seit 22 Jahren auf einen dritten Teil der Reihe hoffen. Auch wenn „Half-Life 3“ wohl weiterhin ein Wunschtraum bleiben wird, ist die gute Nachricht, dass „Half-Life 2“ jetzt einfacher zu spielen ist als je zuvor.

Dank eines Programmierers aus der Oberstufe namens slqnt sowie eines weiteren Entwicklers namens 98006 ist Half-Life 2 funktioniert nun in Webbrowsern. Es basiert auf dem von Weliveinhell erstellten „Portal“-Webport und läuft hauptsächlich über WebAssembly. Das bedeutet, dass der Port zunächst eine kleine Datenmenge herunterladen muss, um startklar zu sein, aber sobald das erledigt ist, läuft alles reibungslos. In der aktuellen Version gibt es noch einige kleine Fehler und Probleme, wie zum Beispiel fehlende Texturen und Animationen, aber alles in allem ist es eine lohnende Leistung.

Einer der beunruhigendsten Fehler ist, dass die Figuren ihr eigenes Gesicht als Augäpfel haben.

slant und 98006 gehören zu einer kleinen Entwicklergruppe, die unter dem Namen webport.ing, die sich auf die Portierung von Spielen für Webbrowser spezialisiert haben. Zu ihren bisherigen Projekten gehören unter anderem „Clover Pit“, „Deltrarune“ und „Untitled Goose Game“. Vorsichtige Spieler haben Bedenken geäußert, dass Valve diese Version von „Half-Life 2“ möglicherweise entfernen lassen könnte, doch da sie nicht zu kommerziellen Zwecken genutzt wird, ist davon auszugehen, dass sie als Fanprojekt bestehen bleiben wird.

Ein Aspekt dieser ganzen Sache, der jedoch Anlass zur Sorge gibt, ist, dass jemand einen „Half-Life 2“-Memecoin ($HL2) ins Leben gerufen hat. Während slqnt erhebt keinen Anspruch darauf, sie haben Anfragen zur neuen Kryptowährung erhalten und erklärt, dass sie tatsächlich „Entwicklerprämien“ erhalten.

Valve bringt Steam Machine auf den Markt

Eine weitere Neuigkeit von Valve, die man diese Woche unmöglich übersehen konnte, ist, dass das Unternehmen endlich Vorbestellungen für seine Steam Machine entgegennimmt. Es handelt sich um einen Mini-PC von etwa der Größe eines Fischglases, der laut Valve „mehr als das Sechsfache der Leistung des Steam Decks“ bietet.

Es läuft mit einer semi-custom AMD Zen 4-CPU mit 6 Kernen und 12 Threads sowie einer semi-custom AMD RDNA3-GPU mit 28 CUs. Außerdem verfügt es über 16 GB DDR5-Arbeitsspeicher und 8 GB GDDR6-Grafikspeicher; beim Speicherplatz stehen zwei Modelle zur Auswahl: eine 512-GB-SSD und eine 2-TB-SSD. Aufgrund steigender Kosten für Computerhardware beginnen die Preise bei atemberaubenden 1.049 € (ohne Controller) und reichen bis zu 1.428 $ für eine 2-TB-Version, die zudem einen Steam-Controller.

Die Steam Machine wird außerdem mit SteamOS 3 ausgeliefert, das zwar selbst nicht Open Source ist, aber auf dem Open-Source-Framework Arch Linux basiert. Dies hat in Verbindung mit dem Preis dazu geführt, dass viele Technikexperten (und sogar Valve) deuten darauf hin, dass es durchaus möglich ist, eine maßgeschneiderte Steam Machine kostengünstiger zusammenzustellen.

Das mag zwar stimmen, aber für diejenigen, die nicht besonders technikaffin sind und abwarten können, bis die Steam Machine tatsächlich erhältlich ist (Bestellungen werden derzeit auf eine Warteliste gesetzt), ist das Gerät leistungsstark genug, um alle modernen AAA-Titel zu spielen. Es funktioniert zudem mit handelsüblichen Wireless- und USB-Controllern, nicht nur mit dem offiziellen Steam-Controller.

Preiserhöhung bei Xbox

Nicht nur Valve ist von steigenden Produktionskosten betroffen – Microsoft gab diese Woche bekannt, dass die Preise für Spielkonsolen ab August dieses Jahres steigen werden. „Die Preise für Xbox-Konsolen werden bei den 512-GB-Modellen um 100 US-Dollar und bei den 1-TB-Modellen um 150 US-Dollar steigen. Außerdem werden wir unser 2-TB-Modell aus dem Sortiment nehmen“, teilte das Unternehmen mit. eine aktuelle Pressemitteilung.

„Im vergangenen Oktober haben wir die Preise für XBOX-Konsolen in den USA um 20 bis 70 Dollar erhöht. Wir hatten gehofft, dass eine weitere Preiserhöhung nicht notwendig sein würde, und haben in den letzten Monaten gemeinsam mit unseren Lieferanten nach Alternativen gesucht“, fügte Microsoft hinzu. „Leider haben sich die Preise für Speicher und Arbeitsspeicher der Konsolen um mehr als das 2,5-Fache erhöht, und wir rechnen bis zum Herbst 2027 mit einer weiteren Verdopplung.“

Dies folgt auf die jüngsten Meldungen, dass Xbox durchläuft derzeit einen 100-tägigen Neustart, ebenso wie ähnliche Preiserhöhungen bei konkurrierenden Plattformen: Der Preis für die PS5 ist von 499 auf 599 Dollar gestiegen, der Preis für die Switch 2 wurde kürzlich um 50 Dollar angehoben, und sogar Apple musste den Preis erhöhen verschiedener Geräte, darunter MacBooks, das Vision Pro-Headset und iPads.

Commodore nimmt den Rückrufpreis zurück

Letzte Woche gab Commodore bekannt, dass sein neuestes Gerät ein „Dumbphone“ (ein Mobiltelefon ohne Internet) sein werde, das etwa 500 Dollar kosten werde. Zwar funktioniert es mit fast allen Android-Apps und modernen Messaging-Apps wie WhatsApp, Viele fragten sich, wer das eigentlich will, vor allem bei diesem Preis.

Nun hat Commodore-CEO Chris Simpson öffentlich auf die Kritik am „Callback“ reagiert. „Die weltweite Resonanz auf den Commodore Callback war eine unglaubliche Bestätigung unserer Vision. Neben dieser Begeisterung haben uns viele von euch mitgeteilt, dass ihr euch einen erschwinglicheren Einstiegspreis wünscht. Wir haben zugehört. In der vergangenen Woche haben wir unermüdlich mit unseren Partnern daran gearbeitet, Wege zu finden, den Preis zu senken und gleichzeitig dem Produkt treu zu bleiben, das wir entwickeln wollten. Wir legen Wert auf Transparenz gegenüber unserer Community, daher teilen wir nicht nur mit, was sich ändert, sondern auch warum.“

Der Preis der Founders Edition bleibt bei 699 Dollar, da in ihr echtes Gold verarbeitet ist.

Commodore bietet die maßgeschneiderten Hi-Def-IEM-Ohrhörer nun als optionales Extra an, anstatt sie im Lieferumfang mitzuliefern. Außerdem gibt es jetzt eine „Premium-Speicher“-Option, bei der „Callback standardmäßig streng auf Belastbarkeit getestete ‚Post-Consumer‘-Hochgeschwindigkeits-Speicherchips verwendet“. Damit liegt der Einführungspreis des Callback 8020 nun bei 399 US-Dollar. Er ist ab dem 30. Juni erhältlich, aber wer sich ein Exemplar sichern möchte, kann zusätzlich 50 US-Dollar Rabatt erhalten, indem er sich für einen Rabatt anmelden.

Die physische Version von „GTA VI“ enthält keine Disc

Diese Überschrift sagt doch schon alles, oder? Trotz der wachsenden Nachfrage nach physischen Ausgaben moderner Spiele liefert Rockstar den Spielern bei seiner physischen Veröffentlichung keine physische Disc aus. Stattdessen handelt es sich buchstäblich um eine Schachtel, in der sich ein Download-Code befindet.

Rockstar ist nicht das erste große Studio, das so etwas macht, und wird sicherlich auch nicht das letzte sein; Bethesda hat beispielsweise eine physische Version von „Doom: The Dark Ages“ veröffentlicht, die eine Disc enthielt, auf der das Spiel nicht gespeichert war (sie startet ein Installationsprogramm zum Herunterladen des Spiels). Rockstar versucht weiterhin, das Angebot mit Vorbestellungsboni (sowohl für die „physische“ als auch für die digitale Version) attraktiver zu gestalten, darunter ein kostenloser Monat GTA+, obwohl „GTA VI“ laut Angaben des Studios ein „Einzelspieler-Erlebnis“ ist.

Hier ist eines der exklusiven Fahrzeuge.

Für „Code in a Box“ (wie es offiziell heißt) gibt es derzeit keinen Vorbestellungspreis, wohl aber für die digitalen Versionen: Die Standard-Edition kostet 79,99 $ und die Ultimate-Edition 99,99 $. Diese enthält zudem Inhalte im Spiel (wie Läden, Fahrzeuge und Waffen), die nur für Spieler zugänglich sind, die diese Edition gekauft haben.

Das „Resident Evil“-Orchester spielt alle Hits

Nun zu etwas ganz anderem: Capcom hat bekannt gegeben, dass „Resident Evil“ als Orchestererlebnis auf Tour geht. Im Rahmen der „Symphony of Legacy“-Veranstaltungen können Spieler eine Fülle von Musikstücken aus der 30-jährigen Geschichte der Reihe erleben. Die Konzerte in Japan sind kürzlich zu Ende gegangen, und nun stehen zahlreiche Termine in Europa an. derzeit geplant (Es beginnt im August in Deutschland).

Capcom hat versprochen, dass Termine für Nordamerika folgen werden, doch ob dies tatsächlich der Fall sein wird, bleibt abzuwarten. Die Nachfrage nach Live-Konzerten mit Videospielmusik ist nach wie vor ein Nischenbereich, wobei selbst Sonys jüngste PlayStation: Das Konzert musste aufgrund geringer Ticketverkäufe die meisten seiner US-Termine absagen. Dabei handelte es sich um ein Multimedia-Erlebnis, während „Symphony of Legacy“ ein reines Konzert ist und somit nicht einmal das zusätzliche Verkaufsargument bietet, dass Spielfiguren in die Live-Aufführung integriert sind.

Zur aktuellen Besetzung (einschließlich Komponist und Gastmusiker) gehören der renommierte Dirigent Hirofumi Kurita, Colin & Caroline (die auf dem Soundtrack zu „Resident Evil Requiem“ zu hören sind) sowie das Tokyo Philharmonic Orchestra.

Ein weiteres Live-Service-Spiel steht kurz vor dem Abschluss der Entwicklung

Und zum Schluss: „Wildgate“, ein Sci-Fi-PvPvE-Shooter von Moonshot Games, stellt mit dem kommenden Juli-Patch die aktive Entwicklung ein. Das im Juli letzten Jahres veröffentlichte Spiel erhielt ordentliche Bewertungen von Kritikern und Spielern, wobei das Hauptproblem darin bestand, dass viele seiner coolen Ideen (wie das modulare Raumschiffdesign und die Kämpfe) unterentwickelt wirkten.

Das Spiel erhielt mehrere Updates und hat seitdem auf Steam überwiegend positive Bewertungen erhalten, wobei die Spielerzahl ihren Höchststand bei 7.799 Spielern erreichte. Allerdings liegt diese Zahl mittlerweile selten über zweistellig. Daher hat Moonshot eingeräumt, dass „Wildgate kein ausreichend großes Publikum gefunden hat, um die weitere Entwicklung aufrechtzuerhalten.“

„Wildgate wird weiterhin gelegentlich Updates erhalten, wie zum Beispiel Fehlerbehebungen, Anpassungen der Spielbalance sowie kleine Events, Aktionen oder Belohnungen, bei denen in der Regel bereits vorhandene Inhalte neu genutzt werden“, fügte das Studio in einem aktuellen News-Beitrag hinzu. „Und neue Spieler können das Spiel weiterhin auf allen Plattformen (Steam, EGS, Xbox und PS) kaufen – und wir planen, an so vielen Sonderangeboten und Rabattaktionen wie möglich teilzunehmen.“

Das war’s auch schon mit dem Rückblick auf diese Woche. Vergesst nicht, weiterhin ein Auge auf unsere Seite „Neuerscheinungen“ zu einer Reihe von Spielen, die diese Woche erschienen sind. Und nun übergebe ich das Wort an Tom für den Wetterbericht.

Tom: Es ist zu heiß, bitte schickt Hilfe.