Resumen semanal: el futuro de Commodore, Xbox corteja a los desarrolladores de Godot, grandes actualizaciones para Subnautica 2 y Helldivers 2, el nuevo juego de los desarrolladores de The Elder Scrolls… ¡y mechas!

Un producto misterioso pretende llevar a Commodore a nuevos horizontes.

pretende llevar a Commodore a nuevos horizontes. Antiguos desarrolladores de «The Elder Scrolls Online» presentará un caótico juego multijugador de fiesta.

presentará un caótico juego multijugador de fiesta. Nuevas herramientas pretenden facilitar la publicación de juegos de Godot en Xbox.

pretenden facilitar la publicación de juegos de Godot en Xbox. Mundos desconocidos describe las nuevas funciones, las mejoras en el modo cooperativo y el contenido futuro.

describe las nuevas funciones, las mejoras en el modo cooperativo y el contenido futuro. Helldivers 2 para conseguir Campañas de la Guerra Galáctica y nuevos sistemas de progresión.

para conseguir Campañas de la Guerra Galáctica y nuevos sistemas de progresión. Model Kit Studio permite a los jugadores construir, pintar y exhibir maquetas de mechas personalizadas; ya hay disponible una versión de prueba.

Commodore va más allá de la nostalgia

Commodore tiene previsto presentar un nuevo producto el 16 de junio, lo que supone, según describe el director ejecutivo Christian Simpson, el primer gran paso de la empresa más allá del hardware de estilo retro. El dispositivo no es ni el Commodore 64 Ultimate ni se trata de otro lanzamiento impulsado por la nostalgia, sino que forma parte de un esfuerzo más amplio por crear una gama de productos orientada al futuro tras el éxito del C64 Ultimate.

Simpson afirma que Commodore no puede basarse únicamente en su legado si quiere seguir siendo relevante. Aunque el hardware retro seguirá formando parte de la estrategia de la empresa, los proyectos futuros alternarán entre la celebración de su pasado y la exploración de nuevas ideas. Describe el próximo dispositivo como una tecnología diseñada para beneficiar a los usuarios, en lugar de explotarlos mediante la recopilación de datos o modelos de negocio basados en captar su atención.

El anuncio se enmarca en la visión a largo plazo de Commodore, centrada en la conservación, la expansión y la imaginación. Tras haberse centrado hasta ahora en preservar su legado y ampliar su ecosistema a través del hardware y el software, la empresa parece ahora dispuesta a explorar cómo sería una Commodore moderna si la marca hubiera seguido evolucionando más allá de la década de los noventa.

Sackbird Studios presenta «Hijinks High»

El estudio independiente de reciente creación Sackbird Studios ha presentado «Hijinks High», un juego multijugador en primera persona de carácter festivo que llegará a PC y consolas. Con capacidad para hasta seis jugadores, el juego transforma un día escolar cualquiera en un campo de juego lleno de bromas, sabotajes y caos impredecible.

Los jugadores pueden interactuar con una amplia variedad de objetos, como bandejas de comida, pelotas de dodgeball e incluso mochilas propulsoras, mientras colaboran —o compiten entre sí— para provocar el mayor caos posible antes de que suene el timbre final. La comida y la bebida también desempeñan un papel importante, ya que ofrecen beneficios útiles al tiempo que conllevan riesgos como el agotamiento, las náuseas y otros efectos secundarios divertidos.

«Hijinks High» es el primer proyecto del estudio, propiedad de sus empleados, fundado por antiguos desarrolladores de «The Elder Scrolls Online» tras la cancelación del proyecto AAA «Blackbird», que aún no se había anunciado. El director ejecutivo, Adam Hafez, afirmó: «Hijinks High tiene ese tipo de personalidad que solo se consigue cuando la gente crea algo simplemente porque les apasiona. Esto es solo el principio, y estamos en esto a largo plazo».

Xbox amplía su apoyo a los desarrolladores de Godot

Microsoft ha presentado el Ejemplo de Xbox Godot, un conjunto de herramientas diseñado para ayudar a los desarrolladores a llevar los juegos creados con el motor de código abierto Godot a plataformas de PC compatibles con Xbox. La iniciativa integra servicios como el kit de desarrollo de juegos, PlayFab, las cuentas de Xbox y las funciones multijugador, lo que reduce los obstáculos técnicos para los desarrolladores.

Godot está empezando por fin a ser reconocido como un entorno viable para el desarrollo de videojuegos.

Godot se ha vuelto cada vez más popular entre los estudios independientes gracias a su carácter de código abierto y a la ausencia de cuotas de licencia. Al ofrecer herramientas oficiales de integración con Xbox, Microsoft espera hacer que la plataforma resulte más atractiva para los desarrolladores, al tiempo que simplifica el proceso de añadir funcionalidades de Xbox a los proyectos de Godot.

Esta medida refleja, además, el esfuerzo general de Microsoft por reforzar las relaciones con los desarrolladores a través de programas como ID@Xbox y PlayFab. También podría contribuir a la visión a largo plazo de la empresa de un ecosistema más unificado entre Xbox y Windows, lo que permitiría a los desarrolladores llegar a múltiples plataformas con mayor facilidad.

Se desvela la hoja de ruta de Subnautica 2

Unknown Worlds ha ofrecido una nueva perspectiva sobre el futuro de Subnautica 2, en el que se detallan varias actualizaciones previstas durante el periodo de acceso anticipado del juego. El estudio afirma que los próximos parches se centrarán en perfeccionar los sistemas de progresión, los vehículos, los biomods y otras características que mejoran la experiencia del jugador.

Una actualización posterior se centrará en el modo cooperativo, introduciendo funciones como el chat de voz, el intercambio de objetos entre jugadores y los emoticonos para mejorar la experiencia multijugador. Los comentarios de la comunidad seguirán marcando las prioridades a medida que avance el desarrollo.

Además de las mejoras en el sistema, los jugadores podrán disfrutar de nuevos biomas, criaturas, recursos, herramientas y vehículos, así como de más contenido argumental. Unknown Worlds afirma que estas novedades ampliarán progresivamente la experiencia de supervivencia submarina a medida que el juego avance hacia su lanzamiento definitivo.

«Helldivers 2» se somete a una importante revisión del sistema de progresión

Arrowhead Game Studios ha presentado una ambiciosa revisión de los sistemas de progresión de Helldivers 2, en respuesta a las peticiones de los jugadores de contar con objetivos a largo plazo más significativos. Aunque el nivel máximo acabará aumentando hasta el 300, el estudio afirma que las mecánicas de progresión más profundas tienen mayor prioridad que la simple adición de más niveles.

El primer cambio importante llega este mes con las «Campañas de la Guerra Galáctica», una versión ampliada de «Órdenes importantes» que contará con objetivos más claros, consecuencias visibles y recompensas únicas. La primera recompensa desbloqueable será un nuevo vehículo de reconocimiento rápido, y Arrowhead tiene previsto probar con una gama más amplia de incentivos más allá de las medallas.

Más adelante, «Planet Warfronts» introducirá batallas planetarias más dinámicas, lo que permitirá a los jugadores luchar en frentes estratégicos que pueden influir en el resultado de las campañas. También se está renovando el sistema de progresión personal mediante nuevas vías de recompensas vinculadas a las campañas de la comunidad.

Además, Arrowhead está revisando a fondo el sistema de progresión y personalización de las naves, y ya hay nuevas naves en desarrollo. Junto a estos cambios más importantes, los jugadores pueden esperar mejoras en la experiencia de juego, como más espacios para emoticonos, ajustes en la recarga asistida, modificaciones en la economía y soluciones a problemas que llevan tiempo sin resolverse, como el rebote de las estratagemas y la dirección de los Hellpods.

Crea un bot con Model Kit Studio

Por último, en cuanto a noticias sobre videojuegos independientes: la desarrolladora Spooky Rabbits ha presentado «Model Kit Studio», un relajante simulador de construcción de maquetas que permite a los jugadores construir, pintar y exhibir detalladas maquetas de mechas. El juego, publicado por Mythwright, tiene previsto su lanzamiento en Steam en 2027, con Ya está disponible una versión de prueba jugable.

Diseñado para recrear la afición del modelismo, Model Kit Studio permite a los jugadores cortar, limar y montar piezas individuales antes de personalizar sus creaciones con pinturas, aerógrafo y calcomanías. Una vez terminadas, las maquetas pueden colocarse en un estudio fotográfico específico, donde los jugadores pueden crear escenas y dioramas para exhibir su trabajo.

Más allá del proceso de construcción, el juego también cuenta con un elemento narrativo centrado en una comunidad de aficionados a la construcción de maquetas. Los jugadores conocerán a diversos personajes, descubrirán sus historias y explorarán un mundo construido en torno a una pasión compartida por esta afición.

Spooky Rabbits afirma que el juego incluirá una amplia gama de diseños originales de mechas, además de funciones para compartir con la comunidad que permitirán a los jugadores subir sus creaciones e inspirarse en las de los demás.