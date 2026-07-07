Wöchentlicher Rückblick: Die Zukunft von Commodore, Xbox wirbt um die Entwickler von Godot, große Updates für „Subnautica 2“ und „Helldivers 2“, das neue Spiel der „Elder Scrolls“-Entwickler und Mechas!

Ein geheimnisvolles Produkt soll Commodore in neue Bereiche vorstoßen lassen.

soll Commodore in neue Bereiche vorstoßen lassen. Ehemalige Entwickler von „The Elder Scrolls Online“ ein chaotisches Multiplayer-Partyspiel auf den Markt bringen.

ein chaotisches Multiplayer-Partyspiel auf den Markt bringen. Neue Werkzeuge Ziel ist es, die Veröffentlichung von Godot-Spielen auf der Xbox zu vereinfachen.

Ziel ist es, die Veröffentlichung von Godot-Spielen auf der Xbox zu vereinfachen. Unbekannte Welten stellt neue Funktionen, Verbesserungen im Koop-Modus und zukünftige Inhalte vor.

stellt neue Funktionen, Verbesserungen im Koop-Modus und zukünftige Inhalte vor. Helldivers 2 um zu erhalten Galaktische Kriegskampagnen und neue Fortschrittssysteme.

um zu erhalten Galaktische Kriegskampagnen und neue Fortschrittssysteme. Model Kit Studio Hier können Spieler eigene Mecha-Modelle bauen, bemalen und ausstellen; ein Spieltest ist ab sofort verfügbar.

Commodore blickt über die Nostalgie hinaus

Commodore wird am 16. Juni ein neues Produkt vorstellen, das laut CEO Christian Simpson den ersten großen Schritt des Unternehmens über die auf Retro-Hardware ausgerichteten Produkte hinaus darstellt. Bei dem Gerät handelt es sich weder um das Commodore 64 Ultimate noch eine weitere, von Nostalgie getriebene Veröffentlichung, sondern Teil einer umfassenderen Initiative, nach dem Erfolg des C64 Ultimate eine zukunftsorientierte Produktpalette aufzubauen.

Simpson sagt, Commodore könne sich nicht allein auf sein Erbe verlassen, wenn es weiterhin relevant bleiben wolle. Zwar werde Retro-Hardware weiterhin Teil der Unternehmensstrategie bleiben, doch würden zukünftige Projekte abwechselnd die Vergangenheit würdigen und neue Ideen erkunden. Er beschreibt das kommende Gerät als eine Technologie, die den Nutzern zugutekommen soll, anstatt sie durch Datenerfassung oder aufmerksamkeitsorientierte Geschäftsmodelle auszubeuten.

Die Ankündigung fügt sich in die langfristige Vision von Commodore ein, die auf Bewahrung, Erweiterung und Kreativität ausgerichtet ist. Nachdem sich das Unternehmen bisher auf die Bewahrung seines Erbes und den Ausbau seines Ökosystems durch Hardware und Software konzentriert hat, scheint es nun bereit zu sein, zu erkunden, wie ein moderner Commodore aussehen könnte, hätte sich die Marke über die 1990er Jahre hinaus weiterentwickelt.

Sackbird Studios stellt „Hijinks High“ vor

Das neu gegründete unabhängige Studio Sackbird Studios hat „Hijinks High“ vorgestellt, ein Multiplayer-Partyspiel aus der Ego-Perspektive, das für PC und Konsolen erscheinen wird. Das Spiel unterstützt bis zu sechs Spieler und verwandelt einen ganz normalen Schultag in einen Spielplatz voller Streiche, Sabotage und unvorhersehbaren Chaos.

Die Spieler können mit einer Vielzahl von Objekten interagieren, darunter Mittagsteller, Dodgeballs und sogar Jetpacks, während sie zusammenarbeiten – oder gegeneinander antreten –, um vor dem letzten Klingeln so viel Chaos wie möglich anzurichten. Auch Essen und Trinken spielen eine Rolle: Sie bieten nützliche Buffs, bergen aber auch Risiken wie Erschöpfung, Übelkeit und andere amüsante Nebenwirkungen.

„Hijinks High“ ist das erste Projekt des mitarbeitergeführten Studios, das von ehemaligen Entwicklern von „The Elder Scrolls Online“ nach der Einstellung des unangekündigten AAA-Projekts „Blackbird“ gegründet wurde. CEO Adam Hafez sagte: „‚Hijinks High‘ hat genau die Art von Persönlichkeit, die nur entsteht, wenn Menschen etwas schaffen, weil sie es einfach lieben. Das ist erst der Anfang, und wir sind auf lange Sicht dabei.“

Xbox erweitert die Unterstützung für Godot-Entwickler

Microsoft hat das Xbox-Godot-Beispiel, ein Toolkit, das Entwicklern dabei helfen soll, mit der Open-Source-Engine „Godot“ entwickelte Spiele auf Xbox-fähige PC-Plattformen zu bringen. Die Initiative integriert Dienste wie das Game Development Kit, PlayFab, Xbox-Konten und Multiplayer-Funktionen und senkt so die technischen Hürden für Entwickler.

Godot wird endlich als ernstzunehmende Entwicklungsumgebung für Spiele anerkannt.

Godot hat sich dank seines Open-Source-Charakters und der fehlenden Lizenzgebühren bei Indie-Studios zunehmender Beliebtheit erfreut. Durch die Bereitstellung offizieller Tools zur Xbox-Integration hofft Microsoft, die Plattform für Entwickler attraktiver zu machen und gleichzeitig die Einbindung von Xbox-Funktionen in Godot-Projekte zu vereinfachen.

Dieser Schritt spiegelt zudem die umfassenden Bemühungen von Microsoft wider, die Beziehungen zu Entwicklern durch Programme wie ID@Xbox und PlayFab zu stärken. Er könnte zudem die langfristige Vision des Unternehmens von einem stärker vereinheitlichten Xbox- und Windows-Ökosystem unterstützen, das es Entwicklern ermöglicht, mehrere Plattformen einfacher zu erreichen.

Roadmap für „Subnautica 2“ veröffentlicht

Unknown Worlds hat einen neuen Einblick in die Zukunft von Subnautica 2, in dem mehrere Updates beschrieben werden, die während der Early-Access-Phase des Spiels geplant sind. Das Studio gibt an, dass sich die kommenden Patches auf die Optimierung der Fortschrittssysteme, Fahrzeuge, Biomods und weiterer Funktionen zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit konzentrieren werden.

Ein späteres Update wird den Fokus auf den Koop-Modus verlagern und Funktionen wie Voice-Chat, den Tausch von Gegenständen zwischen Spielern und Emotes einführen, um das Multiplayer-Erlebnis zu verbessern. Das Feedback der Community wird auch im weiteren Verlauf der Entwicklung weiterhin die Prioritäten bestimmen.

Neben Systemverbesserungen können sich die Spieler auf neue Biome, Kreaturen, Ressourcen, Werkzeuge und Fahrzeuge sowie weitere Story-Inhalte freuen. Laut Unknown Worlds werden diese Ergänzungen das Unterwasser-Überlebenserlebnis schrittweise erweitern, während das Spiel auf seine vollständige Veröffentlichung zusteuert.

„Helldivers 2“ erhält umfassende Überarbeitung des Fortschrittssystems

Arrowhead Game Studios hat eine ehrgeizige Überarbeitung der Fortschrittssysteme von „Helldivers 2“ vorgestellt und damit auf die Wünsche der Spieler nach sinnvolleren langfristigen Zielen reagiert. Zwar soll die Level-Obergrenze letztendlich auf 300 angehoben werden, doch laut dem Studio haben tiefgreifendere Fortschrittsmechaniken eine höhere Priorität als das bloße Hinzufügen weiterer Level.

Die erste große Änderung erfolgt diesen Monat mit den „Galactic War Campaigns“, einer erweiterten Version von „Major Orders“, die klarere Ziele, sichtbare Konsequenzen und einzigartige Belohnungen bieten wird. Die erste freischaltbare Belohnung wird ein neues schnelles Aufklärungsfahrzeug sein, wobei Arrowhead plant, über Medaillen hinaus mit einer breiteren Palette an Anreizen zu experimentieren.

In Zukunft wird „Planet Warfronts“ dynamischere Planetenkämpfe einführen, bei denen die Spieler an strategischen Fronten kämpfen können, die den Ausgang der Kampagnen beeinflussen. Auch der persönliche Fortschritt wird durch neue Belohnungssysteme überarbeitet, die an Community-Kampagnen geknüpft sind.

Arrowhead überarbeitet zudem das Schiffs-Progression-System und die Anpassungsmöglichkeiten, wobei bereits neue Schiffe in der Entwicklung sind. Neben diesen größeren Änderungen können sich die Spieler auf Verbesserungen der Spielkomfort-Aspekte freuen, darunter erweiterte Emote-Slots, Anpassungen beim automatischen Nachladen, Optimierungen des Wirtschaftssystems sowie Behebungen für seit Langem bestehende Probleme wie das „Stratagem-Bouncing“ und die Steuerung der Hellpods.

Einen Bot mit Model Kit Studio erstellen

Zum Schluss noch eine Neuigkeit aus der Indie-Game-Szene: Der Entwickler Spooky Rabbits hat „Model Kit Studio“ vorgestellt, einen entspannenden Modellbausimulator, in dem die Spieler detaillierte Mecha-Modelle bauen, bemalen und ausstellen können. Das von Mythwright veröffentlichte Spiel soll derzeit im Jahr 2027 auf Steam erscheinen, wobei Ein spielbarer Test ist ab sofort verfügbar.

„Model Kit Studio“ wurde entwickelt, um das Hobby des Modellbaus nachzubilden. Es ermöglicht den Spielern, einzelne Teile auszuschneiden, zu feilen und zusammenzubauen, bevor sie ihre Kreationen mit Farben, Airbrush und Abziehbildern individuell gestalten. Die fertigen Modelle können anschließend in einem eigens dafür vorgesehenen Fotostudio in Szene gesetzt werden, wo die Spieler Szenen und Dioramen gestalten können, um ihre Werke zu präsentieren.

Über den Bauprozess hinaus bietet das Spiel auch eine Geschichte, in deren Mittelpunkt eine Gemeinschaft von Modellbau-Begeisterten steht. Die Spieler lernen verschiedene Charaktere kennen, erfahren ihre Geschichten und erkunden eine Welt, die von der gemeinsamen Leidenschaft für dieses Handwerk geprägt ist.

Laut Spooky Rabbits wird das Spiel eine Reihe origineller Mecha-Designs enthalten sowie Funktionen zum Austausch innerhalb der Community, die es den Spielern ermöglichen, ihre eigenen Kreationen hochzuladen und sich von anderen inspirieren zu lassen.