7 ideas para generar ingresos pasivos en 2026

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Las ideas para generar ingresos pasivos funcionan mejor cuando creas algo útil una sola vez y luego puedes venderlo o conceder licencias sobre ello. Ese es el enfoque que seguimos aquí. Estas siete opciones se centran en libros electrónicos, recursos para videojuegos, descargas digitales, ritmos musicales, material multimedia de archivo, recursos didácticos y recursos creativos técnicos.

Si estás comparando ideas de ingresos pasivos, la pregunta clave es cuánto trabajo hay que dedicar antes de la primera venta y cuánto queda después. Las mejores ideas de ingresos pasivos siguen necesitando un producto que la gente quiera y un mercado que permita llegar a los compradores.

Hay muchas formas de generar ingresos pasivos en Internet, pero la mayoría son solo semipasivas. Primero creas el recurso y, después, la plataforma se encarga de la entrega, la concesión de licencias o el proceso de pago cuando un cliente lo compra. Si aún no tienes claro qué son los ingresos pasivos, la distinción clave es sencilla: los ingresos pueden continuar una vez finalizado el trabajo principal de creación.

Todas estas ideas de ingresos pasivos se basan en mercados que pueden seguir vendiendo una vez finalizado el trabajo principal de creación. Aprender a obtener ingresos pasivos de esta manera empieza por elegir un formato en el que realmente puedas destacar.

¿Son realmente realistas estas ideas para obtener ingresos pasivos?

Sí. Estas ideas de ingresos pasivos pueden generar dinero de verdad, pero la palabra «pasivo» describe lo que ocurre una vez realizada la configuración inicial. Escribir un libro electrónico, crear un paquete de Unity, diseñar una plantilla o producir un beat sigue requiriendo un trabajo real antes de que nadie pueda comprarlo.

Las ideas de ingresos pasivos más realistas suelen partir de una habilidad que ya posees. Si sabes escribir, diseñar, programar, enseñar, producir música o grabar contenido multimedia útil, ya dispones de la materia prima para un producto que se puede vender una y otra vez.

Si estás aprendiendo a generar ingresos pasivos, piénsalo como si fuera un catálogo. Un libro electrónico o una plantilla pueden venderse, pero disponer de varios productos útiles ofrece a los compradores más formas de encontrarte y reduce la presión sobre cualquier producto concreto.

Las mejores ideas de ingresos pasivos también cuentan con un modelo de ingresos claro.

Amazon KDP paga regalías

Tienda de recursos de Unity concede licencias de recursos

Etsy entrega archivos digitales tras la compra.

Esa claridad es importante a la hora de comparar formas de generar ingresos pasivos, ya que te permite ver exactamente de dónde proviene el dinero.

Saber cómo obtener ingresos pasivos también requiere tener una visión clara de lo que te queda en la mano. Las comisiones de las plataformas, el procesamiento de pagos, las suscripciones, los impuestos y el trabajo de actualización pueden reducir la cantidad que te quedas. Para la mayoría de los principiantes, estas ideas de ingresos pasivos deberían empezar como ingresos extra. Crea un producto, comprueba que alguien está dispuesto a pagarlo y, a continuación, amplía el catálogo una vez que sepas qué es lo que atrae a los compradores.

7 ideas reales para obtener ingresos pasivos

Todas las ideas de ingresos pasivos que se enumeran a continuación utilizan activos digitales o intelectuales reutilizables. Cada una de ellas puede seguir generando ingresos una vez finalizado el trabajo original, aunque el mantenimiento y el marketing varían según la plataforma.

No se trata de fórmulas mágicas para obtener ingresos pasivos. En cada entrada se detalla qué es lo que creas, cómo te paga la plataforma, cuánto cuesta empezar y cuál es la mayor limitación que puede impedir que un producto, por lo demás bueno, genere ingresos.

1. Autoeditar libros electrónicos con Amazon KDP

Publicar a través de Amazon KDP es una de las opciones más amplias para obtener ingresos pasivos, ya que Amazon se encarga de la tienda y de la distribución digital una vez que tu libro electrónico está disponible. Escribes el libro por adelantado y, a partir de ahí, las ventas futuras pueden seguir generando regalías.

Actualmente, KDP ofrece opciones de regalías para libros electrónicos del 35 % y del 70 %. En EE. UU., los libros electrónicos que cumplan los requisitos y tengan un precio entre 2,99 y 12,99 dólares pueden optar por la tasa del 70 %. Un libro electrónico de 4,99 dólares con unos costes de distribución de aproximadamente 0,06 dólares generaría unos 3,45 dólares por cada venta que cumpla los requisitos.

Amazon también informó de unos ingresos de 71 millones de dólares para los autores de KDP Select en julio de 2026, aunque esa cifra abarca todo el programa y no debe considerarse como los ingresos típicos de un principiante.

Coste inicial de publicación: 0 dólares

de publicación: 0 dólares Ejemplo de ingresos: unos 3,45 dólares por un libro electrónico elegible de 4,99 dólares

unos 3,45 dólares por un libro electrónico elegible de 4,99 dólares Pago: mensual, unos 60 días después del mes de la venta

Entre las mejores ideas para generar ingresos pasivos, los libros electrónicos tienen una ventaja muy sencilla: un mismo archivo, una vez terminado, se puede vender una y otra vez.

El error más habitual es publicar un libro y esperar que Amazon te consiga lectores. Un tema útil, una portada llamativa y una página de producto clara siguen siendo importantes. Si buscas ideas para generar ingresos pasivos relacionadas con la escritura, empieza por un libro específico que resuelva un problema concreto de los lectores.

El mejor en general Amazon KDP 4.8 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Publica libros electrónicos y gana un 35 % o un 70 % de derechos de autor sobre las ventas que cumplan los requisitos. Publicar ahora

2. Vende recursos para videojuegos en la Tienda de recursos de Unity

Los desarrolladores de videojuegos y los artistas digitales pueden convertir su trabajo reutilizable en ideas para generar ingresos pasivos a través de la Tienda de recursos de Unity. Los modelos, los shaders, las herramientas y los scripts pueden licenciarse repetidamente una vez finalizado el recurso original.

Actualmente, la publicación no tiene ningún coste, y Unity afirma que los editores se quedan con el 70 % de los ingresos de la Asset Store. El mercado llega a más de 1,7 millones de usuarios al mes.

Un recurso de 19,99 dólares reportaría aproximadamente 13,99 dólares por venta con una participación del 70 %, antes de las deducciones aplicables. Veinte ventas a ese precio generarían unos 280 dólares.

Coste de publicación: 0 $

0 $ Porcentaje para el editor: 70 %

70 % Precio mínimo del activo: 4,99 $

4,99 $ Pagos mensuales a través de PayPal o trimestrales mediante transferencia bancaria

Esto convierte a los activos de juegos en una de las formas más relevantes de generar ingresos pasivos para los desarrolladores que ya crean contenido reutilizable.

Los productos técnicos pueden necesitar mantenimiento. Un paquete de modelos puede seguir siendo útil durante años, mientras que una herramienta de código puede necesitar actualizaciones cuando cambie Unity. Un error habitual es subir una herramienta sin terminar y confiar en que los compradores se las apañen. Una buena documentación reduce el trabajo de asistencia técnica posterior.

Para cualquiera que esté aprendiendo a obtener ingresos pasivos a través del desarrollo de videojuegos, el activo más valioso suele ser aquel que ahorra tiempo real a otro desarrollador.

Los mejores creadores de videojuegos Unity Asset Store 4.7 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Obtén la licencia de recursos reutilizables para videojuegos y quédate con el 70 % de los ingresos de la Asset Store. Vender recursos

3. Vende descargas digitales en Etsy

Los productos digitales se encuentran entre las opciones más accesibles para obtener ingresos pasivos, ya que Etsy puede enviar automáticamente archivos de descarga inmediata una vez que el cliente ha realizado el pago. Las plantillas, las agendas y las ilustraciones imprimibles se pueden vender una y otra vez.

Para los vendedores de EE. UU., Etsy cobra actualmente una comisión por publicación de 0,20 dólares, una comisión por transacción del 6,5 % y una comisión por procesamiento de pagos de aproximadamente el 3 % más 0,25 dólares.

Veinte ventas de un artículo digital de 9,99 dólares generarían 199,80 dólares en ingresos brutos. Tras deducir esas comisiones básicas en EE. UU., el vendedor se quedaría con unos 172 dólares antes de impuestos, comisiones de alta o cualquier comisión aplicable por anuncios externos.

Coste inicial : 0,20 dólares por anuncio, más cualquier tarifa de configuración de la tienda que sea aplicable

: 0,20 dólares por anuncio, más cualquier tarifa de configuración de la tienda que sea aplicable Entrega: automática para descargas instantáneas

automática para descargas instantáneas Costes principales: comisiones por anuncio, transacción y procesamiento de pagos

Por eso las descargas digitales siguen apareciendo entre las ideas de ingresos pasivos. Una vez que el archivo y el anuncio están listos, cada nueva venta requiere muy poco trabajo adicional.

El error es crear docenas de productos antes de comprobar qué es lo que realmente quieren los compradores. Empieza con un pequeño catálogo relacionado y utiliza los clics y las ventas reales para orientar los próximos productos.

Si buscas ideas de ingresos pasivos relacionadas con el diseño, Etsy te ofrece un público ya existente. Entre las formas de generar ingresos pasivos en línea, el acceso a ese mercado es una de sus mayores ventajas.

Las mejores descargas digitales Etsy 4.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Vende descargas digitales instantáneas a través de un mercado consolidado. Abrir tienda

4. Licenciar ritmos a través de BeatStars

Un beat no exclusivo puede cederse bajo licencia a varios artistas, lo que convierte a BeatStars en una de las mejores opciones de ingresos pasivos para los productores musicales. Creas la pista una sola vez y estableces las condiciones para los futuros compradores.

El plan «Starter» para vendedores cuesta actualmente 19,99 dólares al año o 4,99 dólares al mes. BeatStars no se queda con ningún porcentaje de los ingresos por la venta de beats, aunque pueden aplicarse comisiones por el procesamiento de pagos.

Si fijas el precio de una licencia no exclusiva en 29,99 $, diez ventas generarían 299,90 $ en ingresos por la venta de beats antes de deducir los gastos de tramitación, los impuestos y el coste de tu suscripción.

Coste inicial: 19,99 $ al año con el plan «Starter»

19,99 $ al año con el plan «Starter» Comisión de BeatStars: 0 % sobre las ventas de beats

0 % sobre las ventas de beats El pago se envía a la cuenta de pago vinculada una vez completada la venta

Para los productores, esta es una de las mejores ideas de ingresos pasivos, ya que un mismo beat puede generar varias licencias no exclusivas.

Lo más difícil es darse a conocer. Subir un ritmo potente no genera tráfico automáticamente. Un catálogo útil ofrece a los compradores varias oportunidades de encontrar tu trabajo.

Un error habitual es utilizar condiciones de licencia poco claras. Los compradores necesitan saber exactamente qué permite cada licencia antes de pagar.

Entre las ideas para obtener ingresos pasivos relacionados con la música, la titularidad también es importante. Solo concede licencias para ritmos y muestras sobre los que tengas derechos legales de venta.

Los mejores productores musicales BeatStars 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Obtén la licencia de los mismos ritmos una y otra vez y quédate con el 100 % de los ingresos por la venta de ritmos. Vende tus ritmos

5. Licencia fotos y vídeos de archivo en Shutterstock

La concesión de licencias de material de archivo es una de las ideas clásicas para generar ingresos pasivos, ya que una imagen o un vídeo aprobado puede licenciarse repetidamente. Shutterstock se encarga del mercado, mientras que tú conservas la propiedad de tu obra original.

Actualmente, los colaboradores ganan entre el 15 % y el 40 % de los ingresos por licencias asociados a cada descarga. La plataforma afirma que ha pagado más de 1.000 millones de dólares a los colaboradores desde 2003.

No existe una media mensual universal válida, ya que los ingresos dependen en gran medida del catálogo y de la demanda de los clientes.

Coste inicial de 0 $ para presentar la solicitud

0 $ para presentar la solicitud Rango de regalías: del 15 % al 40 %

del 15 % al 40 % Pago mínimo: 25 $

25 $ Pago mensual una vez alcanzado el umbral

Las mejores ideas para obtener ingresos pasivos en los bancos de imágenes suelen partir de temas de utilidad comercial. Una situación concreta en el lugar de trabajo o una escena difícil de recrear pueden tener un público objetivo más claro que una foto aleatoria del carrete de tu móvil.

Un error habitual es pensar que el volumen genera ingresos automáticamente. Un centenar de imágenes mediocres puede seguir sin producir prácticamente nada si los clientes no tienen motivos para adquirir su licencia.

Para los fotógrafos y videógrafos que buscan cómo obtener ingresos pasivos, Shutterstock funciona mejor como un catálogo en constante crecimiento. Cada subida útil ofrece a los compradores otra oportunidad de descubrir tu portfolio.

Las mejores licencias de imágenes de archivo Shutterstock 4.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Obtén fotos y vídeos con licencia de forma repetida a cambio de un 15 % a un 40 % de derechos de autor. Empieza a vender

6. Vende recursos didácticos en Profesores pagan a profesores

Los profesores pueden convertir las fichas de trabajo, los planes de clase y los recursos didácticos en fuentes de ingresos pasivos a través de Profesores pagan a profesores. Una vez subido, el mismo recurso original se puede vender a numerosos docentes.

Una cuenta de vendedor «Básica» cuesta actualmente 29 $ (pago único) y ofrece un 55 % de las ventas. La cuenta «Premium» cuesta 59,95 $ al año y ofrece un 80 %.

Tomemos como ejemplo un recurso de 5 dólares vendido 20 veces. Eso genera 100 dólares de ingresos. Un vendedor «Basic» se quedaría con unos 49 dólares tras la comisión de la plataforma y veinte comisiones por transacción de 0,30 dólares. Un vendedor «Premium» se quedaría con unos 80 dólares antes de impuestos según la estructura de comisiones actual.

Plan «Basic»: cuota única de 29 dólares

cuota única de 29 dólares Plan Premium: 59,95 dólares al año

59,95 dólares al año Porcentaje para el vendedor: 55 % u 80 %

55 % u 80 % Pagos mensuales

Para los docentes que comparan formas de obtener ingresos pasivos, esto funciona mejor cuando ya se dispone de material que ha demostrado su utilidad en un aula real.

Una ficha bien elaborada no se convierte automáticamente en un buen recurso didáctico. Otro profesor debe poder entenderla y utilizarla de forma independiente. Un error habitual es subir archivos que se basan en instrucciones verbales que solo tú conoces. Unas instrucciones claras facilitan la adopción del producto.

Entre las mejores ideas de ingresos pasivos para profesores, el material reutilizable para el aula tiene una clara ventaja, ya que el comprador ya sabe qué problema debe resolver ese recurso.

Ideal para docentes Teachers Pay Teachers 4.1 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Vende recursos didácticos originales y recibe pagos mensuales. Conviértete en vendedor

7. Vender recursos creativos y técnicos en Envato Market

Envato Market permite a los creadores conceder licencias para temas, código, gráficos, música y otros productos digitales reutilizables. Esto lo convierte en una de las opciones más amplias de ingresos pasivos para diseñadores y desarrolladores.

Los autores fijan el precio de sus artículos. Según la estructura estándar actual, Envato se queda con una comisión del 50 % sobre la parte del precio del artículo correspondiente a una venta en Market.

Uno de los ejemplos fiscales de la propia Envato utiliza un tema de WordPress de 49 dólares con una comisión del comprador de 12 dólares. Esto deja un precio del artículo de 37 dólares, y la comisión estándar del 50 % reduce la cantidad que recibe el autor a 18,50 dólares antes de los impuestos aplicables.

Coste inicial de envío: 0 $

de envío: 0 $ Tarifa estándar para autores: el 50 % de la parte correspondiente al precio del artículo

el 50 % de la parte correspondiente al precio del artículo Pago mínimo: 50 $

50 $ Pago mensual, el día 15

Las mejores ideas de ingresos pasivos en Envato son los productos que se pueden vender repetidamente con un mantenimiento mínimo. Los elementos gráficos pueden necesitar poco mantenimiento, mientras que el código y los temas pueden requerir actualizaciones de compatibilidad continuas.

Esa es la principal realidad a tener en cuenta. Un producto técnico con constantes solicitudes de asistencia puede dejar de parecer pasivo muy rápidamente. El error más común es fijar el precio basándose únicamente en los productos de la competencia. Ten en cuenta la asistencia y el mantenimiento que tu artículo pueda requerir.

Para los creadores que estén aprendiendo a obtener ingresos pasivos a través de trabajos digitales reutilizables, elijan un recurso que puedan mantener de forma eficiente tras su lanzamiento.

Los mejores recursos técnicos Envato Market 4.0 3.9 Otorga licencias para temas, código y recursos creativos a través de mercados consolidados. Vende en Envato

Comparativa de ideas para ingresos pasivos

Comparar ideas para obtener ingresos pasivos una al lado de otra permite ver mucho más claramente las ventajas y desventajas. La publicación gratuita no garantiza que las ventas sean fáciles, y un porcentaje elevado de derechos de autor tiene menos importancia cuando el producto tiene poca demanda.

Método Coste inicial Cómo se ganan Pago Libros electrónicos autoeditados (Amazon KDP) 0 35 % o 70 % de regalías por libros electrónicos Mensualmente, unos 60 días después del mes de venta Recursos de videojuegos (Tienda de recursos de Unity) 0 70 % de participación del editor Mensualmente a través de PayPal o trimestralmente mediante transferencia bancaria Descargas digitales (Etsy) 0,20 $ por anuncio, más una posible tarifa de configuración Precio de venta menos las comisiones de la plataforma y de tramitación Calendario de pagos de Etsy Licencias de beats (BeatStars) 19,99 $ al año, plan Starter 0 % de comisión de BeatStars sobre las ventas de beats Los fondos se ingresan en la cuenta de pago vinculada Licencias de material de archivo (Shutterstock) 0 Entre un 15 % y un 40 % de regalías por licencia Mensualmente a partir de un mínimo de 25 $ Recursos didácticos (Profesores pagan a profesores) 29 $ por única vez o 59,95 $ al año Tasa de pago del 55 % en el plan Básico o del 80 % en el plan Premium Mensual Recursos técnicos (Envato Market) 0 $ por subir un producto Precio del artículo menos el 50 % de comisión del autor Mensualmente a partir de un mínimo de 50 $

La línea que separa los ingresos pasivos de los activos puede volverse difusa cuando entran en juego las actualizaciones, la atención al cliente o el marketing. Nuestra guía sobre el significado de los ingresos pasivos explica dónde se sitúa esa línea y cuánto trabajo continuo puede seguir considerándose pasivo.

Las mejores ideas de ingresos pasivos que te ofrecemos aquí dependen de lo que ya sepas hacer. Para cualquiera que esté comparando formas de obtener ingresos pasivos con poca inversión inicial, KDP, Unity, Etsy y Shutterstock son opciones con las que se puede empezar de forma económica. La verdadera inversión es el tiempo necesario para crear algo que los compradores consideren útil.

Aprender a generar ingresos pasivos resulta más fácil cuando dejas de preguntarte qué plataforma paga más y empiezas a preguntarte qué activo puedes gestionar mejor que un competidor genérico.

Si las ideas de ingresos pasivos que te interesan implican invertir dinero en efectivo o alquilar activos físicos, nuestra guía sobre ingresos pasivos inteligentes abarca un conjunto diferente de métodos.

Añade pequeñas recompensas mientras tus activos se revalorizan

Las aplicaciones de recompensas no son una de las ideas fundamentales para generar ingresos pasivos, ya que aún hay que realizar actividades para ganar dinero. Pueden proporcionar pequeñas recompensas adicionales mientras un libro electrónico, un anuncio en una tienda de activos o un catálogo de productos digitales siguen a la espera de ventas.

Aplicación Pago mínimo Coste de entrada Snakzy 35 $ Gratis BigCash 1 $ Gratis KashKick 10 $ Gratis

Si quieres profundizar en el tema de los ingresos pasivos con aplicaciones para ganar dinero, considera esas aplicaciones como un complemento. La estrategia principal sigue siendo contar con un activo reutilizable.

Esta es una de las formas más sencillas de obtener ingresos adicionales de carácter pasivo durante el tiempo libre, pero el techo de ganancias es mucho más bajo que el de vender un producto de forma repetida.

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Lo que no funciona

Las malas ideas para generar ingresos pasivos suelen ocultar el trabajo, el riesgo o el problema de la titularidad. Vale la pena analizar con detenimiento cualquier promesa que omita esos detalles antes de invertir dinero en desarrollarla.

Copiar productos protegidos por derechos de autor. Reutilizar personajes, música, código, fotos o materiales didácticos de otras personas puede dar lugar a la retirada de contenidos y a sanciones en la cuenta. Vende obras de las que seas propietario o sobre las que tengas derechos de licencia.

Reutilizar personajes, música, código, fotos o materiales didácticos de otras personas puede dar lugar a la retirada de contenidos y a sanciones en la cuenta. Vende obras de las que seas propietario o sobre las que tengas derechos de licencia. Subir paquetes genéricos con derechos de reventa sin modificarlos. Los compradores tienen pocos motivos para elegir un producto que pueden encontrar en cualquier sitio, y las normas de calidad del mercado pueden suponer otro problema.

Los compradores tienen pocos motivos para elegir un producto que pueden encontrar en cualquier sitio, y las normas de calidad del mercado pueden suponer otro problema. Considerar las regalías como ingresos garantizados. Una regalía del 70 % o un pago al vendedor del 80 % solo importa después de que un cliente haya comprado. La participación en los ingresos no genera demanda.

Una regalía del 70 % o un pago al vendedor del 80 % solo importa después de que un cliente haya comprado. La participación en los ingresos no genera demanda. Ignorar el mantenimiento. Los temas, los plugins, las herramientas de juegos y los recursos didácticos pueden necesitar actualizaciones. Ten en cuenta esa carga de trabajo futura al desarrollar el producto antes de calificarlo de «pasivo».

Las mejores ideas de ingresos pasivos superan una prueba básica: puedes explicar qué compra el cliente, por qué pagaría por ello y cómo la plataforma te envía tu parte.

Veredicto final sobre las ideas de ingresos pasivos

Las mejores ideas de ingresos pasivos convierten el trabajo que realizas una sola vez en algo que puede seguir vendiéndose. Yo elegiría Amazon KDP como la mejor opción en general porque publicar no cuesta nada, la estructura de regalías es clara y un solo libro electrónico terminado puede generar ventas recurrentes.

Las mejores ideas de ingresos pasivos siguen dependiendo de la demanda. Entre las diferentes formas de obtener ingresos pasivos, empieza por el formato que mejor se adapte a una habilidad que ya poseas y comprueba que alguien está dispuesto a pagar por ello antes de crear un catálogo más amplio.

Esa es la respuesta práctica a la pregunta de cómo obtener ingresos pasivos. Crea un producto útil, colócalo donde los compradores ya suelen comprar y, a continuación, utiliza las ventas reales para decidir qué crear a continuación.

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