Los 6 mejores trabajos a distancia mejor remunerados en 2026

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Los trabajos a distancia mejor remunerados, con salarios de seis cifras, son reales y están a tu alcance este año. La forma más rápida de conseguir uno es presentar tu candidatura a través de una plataforma diseñada específicamente para ese puesto, en lugar de enviar solicitudes masivas a una bolsa de empleo genérica. Cada puesto de esta lista está clasificado según una cifra salarial real y documentada.

Que cada uno de ellos sea realista para ti depende de lo que puedas aportar. Una habilidad demandada en el ámbito del software, los productos, el diseño o el marketing te situará en los primeros puestos de esta lista. Incluso si empiezas «sin titulación» o «sin experiencia», seguirás cobrando bastante por encima del salario mínimo, aunque te sitúes más abajo en la clasificación. Entonces, ¿cuáles son los trabajos a distancia mejor remunerados que un candidato real puede conseguir ahora mismo?

Esta lista está ordenada de mayor a menor salario, basándose en la mediana o el salario medio más reciente publicado para cada puesto. Si buscas los trabajos a distancia mejor remunerados sin titulación o los trabajos a distancia mejor remunerados sin experiencia, también te damos las respuestas más abajo en esta página, no solo en los primeros puestos de la clasificación.

¿Hasta qué punto son realistas los trabajos a distancia mejor remunerados?

Los seis salarios que figuran a continuación son cifras reales, actuales y verificadas, publicadas oficialmente, no simples titulares sensacionalistas. El rango realista para un primer sueldo a distancia oscila entre unos 70 000 dólares en puestos de ventas de nivel inicial y más de 166 000 dólares en gestión de marketing, dependiendo de tus habilidades.El factor más determinante no es la plataforma que elijas, sino si ya cuentas con dos o tres años de experiencia demostrable o un portafolio, ya que todas las plataformas de esta lista lo comprueban antes de que comience la negociación salarial.

La cifra en la que yo confiaría para alguien que empieza sin experiencia es el extremo inferior de los puestos de entrada en ventas y desarrollo empresarial, en torno a los 70 000 dólares. Es el único puesto aquí en el que no tener un título universitario ni un cargo previo te descalifica: las contrataciones transversales se basan en una prueba de habilidades, no en un currículum.

Si ya tienes habilidades reales en programación, diseño, datos o marketing, tu objetivo realista para el primer año se sitúa cerca de la mediana publicada para esa profesión, no en el extremo superior del rango, que es más bien una meta ambiciosa. Si buscas los trabajos a distancia mejor remunerados para principiantes, plantéate empezar por debajo de las medianas que aquí se indican y ir alcanzándolas a lo largo de uno o dos años. Algunos lectores cubren esa diferencia con opciones más rápidas, como diferentes formas de ganar 1.000 dólares a la semana mientras van adquiriendo experiencia.

Los 6 mejores trabajos a distancia mejor remunerados, clasificados por salario

Cada entrada que aparece a continuación comienza con la cifra salarial publicada, seguida de la plataforma real que hay que utilizar y lo que cuesta realmente empezar. Están clasificadas estrictamente por salario publicado, de mayor a menor.

Los gestores de marketing a distancia encabezan esta lista con un salario medio de 166 790 dólares al año, según el Manual de Perspectivas Ocupacionales de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS). La demanda de este puesto no está disminuyendo, ya que la BLS prevé un crecimiento del empleo del 6 % para este puesto entre 2025 y 2035.

En el día a día, el trabajo consiste en dirigir estrategias de campañas de pago y orgánicas, gestionar un presupuesto y dirigir un pequeño equipo o las relaciones con las agencias.

Himalayas es la plataforma que hay que utilizar en este caso: una bolsa de empleo a distancia gratuita e independiente con más de 100 000 ofertas de trabajo a distancia y filtros integrados por zona horaria, antigüedad y rango salarial publicado.

Para empezar:

Crea un perfil gratuito en Himalayas y filtra las ofertas por «Marketing» y «A distancia».

Utiliza el filtro de salario para mostrar solo las ofertas que ya indiquen un rango igual o cercano a la mediana.

Comienza tu solicitud con un resultado cuantificable de una campaña.

La mayoría de las ofertas de este nivel exigen más de 5 años de experiencia en marketing y un portafolio de resultados de campañas cuantificables, por lo que no se trata de una vía de acceso para principiantes. Un error habitual es presentar la candidatura a ofertas etiquetadas como «híbridas» que, en realidad, no dan prioridad al teletrabajo.

Búsqueda gratuita de empleo a distancia Himalayas 3.6 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Búsqueda gratuita de empleos a distancia filtrados por salario. Buscar Himalayas

Los gestores de producto a distancia ganan una media de 154 803 dólares al año en Estados Unidos. Esta cifra se basa únicamente en tres salarios enviados de forma anónima, así que hay que tener cuidado a la hora de considerarla como una tarifa de mercado.

Este puesto implica gestionar la hoja de ruta del producto, traducir los resultados de los estudios de usuarios y los datos en funcionalidades priorizadas, y colaborar con los equipos de ingeniería, diseño y comercialización. Wellfound, anteriormente conocido como AngelList Talent, es gratuito para los candidatos y cuenta con más de 27 000 startups y más de 10 millones de candidatos entre sus usuarios.

A la hora de solicitar este tipo de puestos, recuerda:

Crea un perfil en Wellfound y envía tu candidatura a todas las ofertas de gestor de productos a distancia con un solo clic.

Filtra las ofertas que indiquen un rango salarial igual o superior a 124 000 dólares, el percentil 25 por encima, para evitar las startups que pagan por debajo del mercado.

Envía un mensaje directamente al fundador o al responsable de contratación a través de la plataforma, en lugar de esperar en una cola.

Ten en cuenta que se suelen exigir entre 2 y 4 años de experiencia en producto y al menos una funcionalidad lanzada o un producto lanzado que puedas destacar. En este caso, un portafolio o un estudio de caso funcionan mejor que un currículum.

Si quieres empezar hoy mismo en lugar de seguir investigando, crear un perfil gratuito en Wellfound esta noche es el primer paso más rápido de toda esta lista.

Dirigido a fundadores de startups Wellfound 3.9 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Gratuito para los candidatos; los gestores de producto que trabajan a distancia ganan una media de 154 803 dólares al año según las ofertas actuales. Explora las ofertas de empleo de Wellfound

Según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), los desarrolladores de software que trabajan a distancia ganan una mediana de 135 980 dólares al año, mientras que los analistas y probadores de software del mismo grupo profesional ganan una mediana de 104 300 dólares. Las empresas utilizan estas plataformas precisamente para evitar un proceso de selección interno más lento y económico, lo que explica en parte por qué el desarrollo de software sigue siendo uno de los trabajos a distancia mejor remunerados para cualquiera que ya sepa programar.

La especialización en infraestructura de backend, tecnología móvil o IA aplicada, sumada a la experiencia profesional, eleva los salarios muy por encima de la mediana. La inscripción en Turing es gratuita para los desarrolladores. Turing factura a la empresa contratante, no al candidato, y realiza el emparejamiento mediante una evaluación basada en inteligencia artificial que valora la programación, los conocimientos del sector y la comunicación. Ese filtro que da prioridad a las habilidades es lo que la sitúa entre los trabajos a distancia mejor remunerados y más accesibles para alguien que ya sabe programar.

Para unirte a esta plantilla a distancia, sigue estos pasos:

Presenta tu solicitud de forma gratuita en la página web de Turing y completa la evaluación de programación y comunicación.

Especifica que deseas un puesto de ingeniería a largo plazo, no un trabajo de formación en IA, si tu objetivo es alcanzar una remuneración de más de 100 000 dólares.

Confirma por escrito tu tarifa por hora antes de empezar, ya que Turing no revela el margen de beneficio que aplica a sus clientes.

Turing afirma que, por lo general, busca al menos tres años de experiencia relevante, aunque no descarta a un desarrollador junior excepcional. El error más común es dar por hecho que la tarifa de entre 15 y 40 dólares por hora del programa de formación en IA es la misma que se paga en los puestos de ingeniería a tiempo completo. Se trata de dos productos diferentes en la misma plataforma, y confundirlos genera unas expectativas totalmente erróneas. Si la búsqueda de un puesto lleva más tiempo del esperado, algunos solicitantes cubren esa carencia con opciones de ingresos más rápidas. Echa un vistazo a nuestra guía sobre cómo ganar 200 dólares rápidamente mientras continúas con tu búsqueda.

Gratis para desarrolladores Turing 3.0 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. La inscripción es gratuita; los puestos de ingeniería a tiempo completo a distancia pagan entre 50 y más de 100 dólares por hora aproximadamente. Solicitar Turing

Los científicos de datos a distancia ganan una mediana de 120 230 dólares al año, según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS). Se trata de uno de los puestos de más rápido crecimiento de esta lista. Para este puesto, la BLS prevé un crecimiento del empleo del 35 % entre 2025 y 2035, muy por encima de casi cualquier otra ocupación aquí tratada, lo que mantiene a la ciencia de datos firmemente dentro del grupo de los trabajos a distancia mejor remunerados.

Tu trabajo consiste en crear y mantener modelos, realizar experimentos y traducir los datos en decisiones sobre productos o de negocio, normalmente utilizando Python y SQL, además de una pila de tecnologías en la nube.

Los autónomos de Toptal se quedan con el 100 % de la tarifa que cotizan, sin comisiones, ya que Toptal cobra al cliente un margen de beneficio y una cuota de suscripción, por lo que el modelo de negocio de la plataforma nunca reduce tus ingresos netos.

Si te interesan estos puestos de trabajo a distancia mejor remunerados, asegúrate de:

Presentar tu candidatura a través del proceso de selección de Toptal y seleccionar la especialidad de Ciencia de Datos.

Prepara entre 2 y 3 proyectos para tu portafolio con métricas claras de «antes y después», como la precisión, el impacto en los ingresos o el tiempo ahorrado.

Reserva el plazo completo de selección, de entre 3 y 8 semanas, en lugar de esperar una contratación rápida.

Necesitas un portafolio demostrable y la capacidad de superar una entrevista técnica en directo. El error más común es rendirse a mitad del proceso de selección porque parece lento: un plazo de entre 3 y 8 semanas es normal y está previsto, no es señal de que la solicitud se haya estancado.

Gana dinero durante este tiempo de espera mediante fuentes de ingresos a corto plazo, de las que hablamos en nuestra guía sobre cómo ganar 2.000 dólares rápidamente.

Únete al 3 % de los mejores Toptal 4.8 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. 0 % de comisión para los autónomos; los científicos de datos que trabajan a distancia ganan una mediana de 120 230 dólares al año en el conjunto de la profesión. Solicita tu inscripción en Toptal

Los diseñadores de UX/UI a distancia ganan una mediana de 104 000 dólares al año, según datos de la BLS. El puesto abarca la investigación de usuarios, la creación de esquemas funcionales, la elaboración de prototipos y las pruebas de usabilidad para productos web y aplicaciones, normalmente en Figma.

Un título de técnico superior, junto con un buen portafolio creado por uno mismo, puede ser suficiente para iniciarse en el trabajo freelance de UX a este nivel. Las plataformas de este sector valoran más la calidad del portafolio y el rendimiento en las entrevistas que las titulaciones formales, lo que convierte a este trabajo en una opción real para cualquiera que busque los empleos a distancia mejor remunerados con un título de técnico superior.

Braintrust es una red de talentos en la que los diseñadores se quedan con el 100 % de la tarifa que fijan. Cobra al cliente una comisión del 15 % en lugar de quedarse con una parte de los ingresos de los profesionales; las tarifas suelen oscilar entre 50 y 200 dólares por hora, con pago semanal.

A continuación te explicamos cómo optar a este trabajo a distancia con un salario elevado:

Presenta tu candidatura a través de la bolsa de empleo de Braintrust y crea un perfil con entre 3 y 5 casos prácticos que muestren tu proceso de diseño.

Indica tu tarifa real de mercado.

Presenta tu candidatura directamente a los proyectos empresariales publicados, en lugar de esperar a que te asignen uno.

Conserva el 100 % de tu tarifa Braintrust 3.4 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. La comisión de la plataforma para los profesionales es del 0 %; las tarifas de UX/UI oscilan entre 50 y 200 dólares por hora, y se pagan semanalmente. Únete a Braintrust

Los puestos de nivel inicial en ventas y desarrollo empresarial a distancia tienen un salario mediano de unos 70.000 dólares al año; la media para ese mismo grupo es superior, situándose en 82.430 dólares. Los puestos de ejecutivo de cuentas a distancia con comisiones suelen alcanzar una remuneración total media de 239.262 dólares una vez que se alcanza el objetivo de ventas. Esta es una de las entradas dedicadas a los trabajos a distancia mejor remunerados que no requieren titulación universitaria y uno de los mejor pagados para quienes buscan empleo sin experiencia, ya que la contratación en este caso se basa en una prueba de habilidades.

Crossover es una plataforma de empleo a distancia basada en la contratación por competencias, que abarca casi 50 tipos de puestos con salarios que van desde los 10 000 hasta el 1 000 000 de dólares al año. Sin embargo, hay quejas sobre el proceso de selección y sobre una herramienta obligatoria de control de la productividad llamada WorkSmart, que captura capturas de pantalla periódicas y verifica la presencia a través de la cámara web.

Para solicitar estos puestos, sigue los pasos que se indican a continuación:

Crea una cuenta gratuita en la web de Crossover y filtra los puestos de ventas y desarrollo empresarial.

Realiza la evaluación de competencias con sinceridad y bajo presión en tiempo real.

Lee los requisitos de supervisión de WorkSmart antes de aceptar una oferta.

Esta opción se mantiene entre los trabajos a distancia mejor remunerados sin necesidad de presentar un currículum. Un error habitual es aceptar una oferta sin comprender que WorkSmart retiene parte del salario por cualquier breve intervalo en el que no se haya capturado una captura de pantalla o un registro por cámara web.

No se requiere titulación universitaria Crossover 3.0 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. No se requiere titulación universitaria; los puestos de ventas a distancia, en los que se evalúan las habilidades, ofrecen un salario de entre 10 000 y 1 000 000 de dólares al año, dependiendo del nivel. Prueba Crossover

Comparativa de estos seis puestos

A continuación se muestra una comparación entre el salario publicado, el coste de inscripción y el tiempo que se tarda en recibir la primera nómina en nuestras seis opciones de trabajos a distancia mejor remunerados. La tabla que figura a continuación también indica el nivel de participación práctica que requiere cada uno de ellos, junto con la plataforma que se debe utilizar para presentar la solicitud.

Puesto Salario medio/mediano Plataforma Coste inicial Tiempo hasta el primer sueldo ¿Qué grado de pasividad tiene? Responsable de marketing 166 790 $/año Himalaya 0 Ciclo de nómina estándar de la empresa tras la contratación Puesto activo a tiempo completo Responsable de producto 154 803 $/año Wellfound 0 Ciclo de contratación de la startup de 2 a 4 semanas, más nómina Puesto activo a tiempo completo Desarrollador de software 135 980 $/año Turing 0 Pago bimensual (días 1 y 16) una vez concedida la asignación Activo, a tiempo completo o por contrato Científico de datos 120 230 $/año Toptal 0 $ (proceso de selección de 3 a 8 semanas) Condiciones contractuales estándar tras la selección Trabajo activo por contrato Diseñador de UX/UI 104 000 $/año Braintrust 0 Semanal, una vez asignado a un proyecto Contrato activo basado en proyectos Comercial / Ejecutivo de cuentas 70 000-239 262 $/año Crossover 0 $ Proceso de selección de varias semanas, seguido de una nómina estándar Puesto activo, a tiempo completo, con objetivos de ventas

Gana dinero extra mientras buscas un trabajo a distancia

La forma más rápida de conseguir dinero mientras se evalúa una solicitud de trabajo a distancia es utilizar una aplicación gratuita de recompensas, no buscar un segundo empleo. La mayoría paga en cuestión de días, no de meses. Ninguna de ellas sustituye a un sueldo, pero cubren necesidades reales a corto plazo, como la renovación de un ordenador portátil o la cuota de alojamiento de un portafolio, mientras las plataformas mencionadas anteriormente llevan a cabo su proceso de selección para uno de estos trabajos a distancia mejor remunerados.

Dos aplicaciones de recompensas reales y actualmente activas que merece la pena mencionar aquí son Snakzy y BigCash. Ambas plataformas exigen tener al menos 18 años para registrarse y cobrar, así que comprueba que cumples estos requisitos antes de crear una cuenta.

Aplicación Pago mínimo Coste de inscripción Snakzy 35 $ Gratis BigCash 1 $ Gratis Freecash 5 Gratis

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Lo que no funciona

La forma más rápida de perder meses buscando los trabajos a distancia mejor remunerados es enviar solicitudes masivas a través de portales de empleo genéricos sin poder mostrar un portafolio ni los resultados de una prueba de habilidades real. Esa estrategia no funcionará en ninguna de las seis plataformas mencionadas anteriormente, ya que las seis se basan en las pruebas, no en el número de solicitudes. Un puñado de errores concretos y evitables son los responsables de la mayor parte del esfuerzo desperdiciado del que hablan los lectores.

Buscar el salario más alto antes de tener pruebas que lo respalden: solicitar puestos sin un portafolio ni resultados medibles de campañas que mostrar es una pérdida de tiempo tanto para ti como para la plataforma, que debe dedicar recursos a la selección de candidatos.

solicitar puestos sin un portafolio ni resultados medibles de campañas que mostrar es una pérdida de tiempo tanto para ti como para la plataforma, que debe dedicar recursos a la selección de candidatos. Confundir el salario bruto con el salario neto: los puestos de esta lista no incluyen en la cifra principal el impuesto de autónomos ni ningún recargo del cliente por parte de la plataforma, así que haz tus cálculos en consecuencia.

los puestos de esta lista no incluyen en la cifra principal el impuesto de autónomos ni ningún recargo del cliente por parte de la plataforma, así que haz tus cálculos en consecuencia. Aceptar los términos del software de supervisión sin haberlos leído: la herramienta WorkSmart de Crossover retiene parte del salario por ausencias sin captura de pantalla o registro por cámara web, así que lee los términos antes de aceptar una oferta, no después de que tu primer sueldo te parezca inferior al esperado.

la herramienta WorkSmart de Crossover retiene parte del salario por ausencias sin captura de pantalla o registro por cámara web, así que lee los términos antes de aceptar una oferta, no después de que tu primer sueldo te parezca inferior al esperado. Caer en anuncios falsos de trabajo a distancia: la Comisión Federal de Comercio advierte de que las estafas laborales suelen imitar anuncios reales de trabajo a distancia y solicitan un pago por adelantado o datos bancarios. Ninguna de las seis plataformas mencionadas cobra nunca a los candidatos por presentar su candidatura.

Evitar estos cuatro errores te ayudará más a avanzar en tu proceso de búsqueda que cualquier elección concreta de plataforma. Trata todas las ofertas de trabajo a distancia mejor remuneradas de la misma manera: verifica el salario y la plataforma, y lee la letra pequeña antes de aceptar.

Veredicto final sobre estos trabajos a distancia mejor remunerados

El puesto a distancia mejor remunerado de esta lista es el de responsable de marketing a distancia a través de Himalayas, con una mediana de 166.790 dólares al año. La vía de ciencia de datos de Toptal o la de desarrollador de Turing ofrecen un camino más rápido y basado en las habilidades para alcanzar ingresos de seis cifras a la mayoría de los lectores que carecen de esa formación previa.

Para un lector sin titulación ni experiencia, la vía de ventas de Crossover, basada en pruebas de habilidades, es el punto de partida más realista. Su mediana publicada es más baja, pero es la única ruta aquí que no contrata en función de las credenciales, y la remuneración total puede superar los 200.000 dólares.

Sea cual sea la ruta que te convenga, empieza por la plataforma que se ajuste a tu nivel real actual, no por la que ofrezca la cifra más llamativa.

Utiliza una aplicación gratuita como Snakzy para cubrir pequeños gastos mientras se desarrollan estos procesos de selección.

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