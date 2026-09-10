7 Ideen für passives Einkommen, das Sie 2026 aufbauen können

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Ideen für passives Einkommen funktionieren am besten, wenn man einmal etwas Nützliches entwickelt und es anschließend immer wieder verkaufen oder lizenzieren kann. Das ist der Ansatz hier. Diese sieben Optionen konzentrieren sich auf E-Books, Spiel-Assets, digitale Downloads, Beats, Stock-Medien, Unterrichtsmaterialien und technische Kreativ-Assets.

Wenn Sie Ideen für passives Einkommen vergleichen, ist es sinnvoll zu fragen, wie viel Arbeit vor dem ersten Verkauf anfällt und wie viel Arbeit danach noch zu erledigen ist. Selbst die besten Ideen für passives Einkommen benötigen ein Produkt, das die Leute wollen, und einen Marktplatz, über den Käufer erreicht werden können.

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, online passives Einkommen zu erzielen, doch die meisten sind nur halbpassiv. Man erstellt zunächst die Datei, dann übernimmt die Plattform die Bereitstellung, Lizenzierung oder Abwicklung, wenn ein Kunde sie kauft. Falls Ihnen die Bedeutung von passivem Einkommen noch unklar ist: Der entscheidende Unterschied ist einfach. Das Einkommen kann weiterlaufen, nachdem die eigentliche Schaffungsarbeit abgeschlossen ist.

Diese Ideen für passives Einkommen basieren alle auf Marktplätzen, auf denen der Verkauf auch nach Abschluss der eigentlichen Schaffensarbeit weiterläuft. Um auf diese Weise passives Einkommen zu erzielen, sollten Sie zunächst ein Format wählen, das Sie tatsächlich gut umsetzen können.

Sind diese Ideen für passives Einkommen tatsächlich realistisch?

Ja. Diese Ideen für passives Einkommen können echtes Geld einbringen, aber das Wort „passiv“ beschreibt, was nach der Einrichtung geschieht. Das Schreiben eines E-Books, das Erstellen eines Unity-Pakets, das Entwerfen einer Vorlage oder das Produzieren eines Beats erfordert immer noch echte Arbeit, bevor jemand es kaufen kann.

Die realistischsten Ideen für passives Einkommen basieren in der Regel auf einer Fähigkeit, die du bereits besitzt. Wenn du schreiben, gestalten, programmieren, unterrichten, Musik produzieren oder nützliche Medieninhalte aufnehmen kannst, hast du bereits das Ausgangsmaterial für ein Produkt, das sich immer wieder verkaufen lässt.

Wenn Sie lernen möchten, wie man ein passives Einkommen aufbaut, sollten Sie in Kategorien denken. Ein E-Book oder eine Vorlage kann sich zwar verkaufen, aber mehrere nützliche Produkte bieten Käufern mehr Möglichkeiten, Sie zu finden, und verringern den Druck auf ein einzelnes Produkt.

Die besten Ideen für passives Einkommen verfügen zudem über ein klares Verdienstmodell.

Amazon KDP zahlt Tantiemen

Der Unity Asset Store verg ibt Lizenzen für Assets

Etsy liefert digitale Dateien nach dem Kauf aus.

Diese Klarheit ist wichtig, wenn Sie Möglichkeiten zum Aufbau eines passiven Einkommens vergleichen, da Sie so genau erkennen können, woher das Geld stammt.

Um zu wissen, wie man passives Einkommen erzielt, muss man sich außerdem einen klaren Überblick über den Nettoverdienst verschaffen. Plattformgebühren, Zahlungsabwicklung, Abonnements, Steuern und Aktualisierungsarbeiten können den Betrag, den Sie tatsächlich behalten, verringern. Für die meisten Anfänger sollten diese Ideen für passives Einkommen zunächst als Zusatzverdienst dienen. Entwickeln Sie ein Produkt, stellen Sie sicher, dass es Abnehmer gibt, und erweitern Sie dann Ihr Angebot, sobald Sie wissen, worauf Käufer ansprechen.

7 konkrete Ideen für passives Einkommen

Die folgenden Ideen für passives Einkommen basieren alle auf wiederverwendbaren digitalen oder geistigen Vermögenswerten. Jede davon kann auch nach Abschluss der ursprünglichen Arbeit weiterhin Einnahmen generieren, wobei der Aufwand für Wartung und Marketing je nach Plattform variiert.

Das sind keine Zaubertricks, um passives Einkommen zu erzielen. In jedem Beitrag wird genau erklärt, was Sie erstellen, wie die Plattform die Vergütung vornimmt, welche Kosten beim Einstieg anfallen und welche größte Einschränkung ein ansonsten gutes Produkt daran hindern kann, Einnahmen zu erzielen.

1. E-Books selbst veröffentlichen mit Amazon KDP

Die Veröffentlichung über Amazon KDP ist eine der vielseitigsten Möglichkeiten für passives Einkommen, da Amazon den Shop und den digitalen Vertrieb übernimmt, sobald Ihr E-Book online ist. Sie schreiben das Buch im Voraus, und zukünftige Verkäufe können dann kontinuierlich Tantiemen generieren.

KDP bietet derzeit zwei Lizenzgebührenmodelle für E-Books an: 35 % und 70 %. In den USA können berechtigte E-Books mit einem Preis zwischen 2,99 $ und 12,99 $ den 70-Prozent-Satz erhalten. Ein E-Book für 4,99 $ mit Vertriebskosten von etwa 0,06 $ würde pro qualifiziertem Verkauf etwa 3,45 $ einbringen.

Amazon meldete außerdem für Juli 2026 Einnahmen in Höhe von 71 Millionen $ für KDP-Select-Autoren, wobei diese Zahl das gesamte Programm umfasst und nicht als typisches Einsteiger-Einkommen angesehen werden sollte.

Startkosten: 0 $ für die Veröffentlichung

0 $ für die Veröffentlichung Beispielverdienst: Etwa 3,45 $ bei einem teilnahmeberechtigten E-Book für 4,99 $

Etwa 3,45 $ bei einem teilnahmeberechtigten E-Book für 4,99 $ Auszahlung: monatlich, etwa 60 Tage nach dem Verkaufsmonat

Unter den besten Ideen für passives Einkommen haben E-Books einen einfachen Vorteil: Eine fertige Datei lässt sich immer wieder verkaufen.

Ein häufiger Fehler ist es, ein Buch zu veröffentlichen und zu erwarten, dass Amazon die Leser für einen findet. Ein nützliches Thema, ein ansprechendes Cover und eine übersichtliche Produktseite sind nach wie vor wichtig. Wenn du nach Ideen für passives Einkommen suchst, die sich um das Schreiben drehen, beginne mit einem themenspezifischen Buch, das ein bestimmtes Problem der Leser löst.

Beste Gesamtbewertung Amazon KDP 4.8 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Veröffentlichen Sie E-Books und verdienen Sie 35 % oder 70 % Tantiemen auf berechtigte Verkäufe. Jetzt veröffentlichen

2. Verkaufe Spiel-Assets im Unity Asset Store

Spieleentwickler und Digitalkünstler können wiederverwendbare Arbeiten über den Unity Asset Store in Ideen für passives Einkommen verwandeln. Modelle, Shader, Tools und Skripte können nach Fertigstellung des ursprünglichen Assets immer wieder lizenziert werden.

Die Veröffentlichung kostet derzeit 0 US-Dollar, und laut Unity behalten die Anbieter 70 % der Einnahmen aus dem Asset Store. Der Marktplatz erreicht monatlich über 1,7 Millionen Nutzer.

Bei einem Asset im Wert von 19,99 $ würden bei einem Anteil von 70 % vor Abzug der anfallenden Gebühren etwa 13,99 $ pro Verkauf verbleiben. Zwanzig Verkäufe zu diesem Preis würden rund 280 $ einbringen.

Veröffentlichungskosten: 0 $

0 $ Anteil des Herausgebers: 70 %

70 % Mindestpreis des Assets: 4,99 $

4,99 $ Auszahlung monatlich über PayPal oder vierteljährlich per Banküberweisung

Damit sind Spiel-Assets eine der relevantesten Möglichkeiten für Entwickler, die bereits wiederverwendbare Inhalte erstellen, passives Einkommen zu erzielen.

Technische Produkte müssen unter Umständen gepflegt werden. Ein Modellpaket kann über Jahre hinweg nützlich bleiben, während ein Code-Tool möglicherweise aktualisiert werden muss, wenn sich Unity ändert. Ein häufiger Fehler ist es, ein unfertiges Tool hochzuladen und sich darauf zu verlassen, dass die Käufer selbst herausfinden, wie es funktioniert. Eine gute Dokumentation reduziert den späteren Supportaufwand.

Für alle, die lernen möchten, wie man durch Spieleentwicklung passives Einkommen erzielt, ist das stärkste Asset in der Regel eines, das einem anderen Entwickler Zeit spart.

Die besten Spieleentwickler Unity Asset Store 4.7 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Lizenzieren Sie wiederverwendbare Spiel-Assets und behalten Sie 70 % der Einnahmen aus dem Asset Store. Assets verkaufen

3. Digitale Downloads auf Etsy verkaufen

Digitale Produkte gehören zu den einfachsten Möglichkeiten, passives Einkommen zu erzielen, da Etsy Dateien zum sofortigen Download automatisch bereitstellen kann, sobald ein Kunde bezahlt hat. Vorlagen, Planer und druckbare Grafiken lassen sich immer wieder verkaufen.

Für Verkäufer aus den USA erhebt Etsy derzeit eine Einstellgebühr von 0,20 US-Dollar, eine Transaktionsgebühr von 6,5 % sowie eine Zahlungsabwicklungsgebühr von etwa 3 % zuzüglich 0,25 US-Dollar.

Zwanzig Verkäufe eines digitalen Artikels im Wert von 9,99 US-Dollar würden einen Bruttoumsatz von 199,80 US-Dollar generieren. Nach Abzug dieser wesentlichen Gebühren in den USA würden dem Verkäufer etwa 172 US-Dollar vor Steuern, Einrichtungsgebühren oder etwaigen Gebühren für Offsite-Anzeigen verbleiben .

Startkosten: 0,20 $ pro Einstellung, zuzüglich etwaiger Shop-Einrichtungsgebühren

0,20 $ pro Einstellung, zuzüglich etwaiger Shop-Einrichtungsgebühren Lieferung: Automatisch bei Sofort-Downloads

Automatisch bei Sofort-Downloads Hauptkosten: Einstell-, Transaktions- und Zahlungsabwicklungsgebühren

Aus diesem Grund tauchen digitale Downloads immer wieder unter den Ideen für passives Einkommen auf. Sobald die Datei und das Angebot fertig sind, erfordert ein weiterer Verkauf nur sehr wenig zusätzlichen Aufwand.

Ein Fehler ist es, Dutzende von Produkten zu erstellen, bevor man überprüft hat, was Käufer tatsächlich wollen. Beginnen Sie mit einem kleinen, themenbezogenen Katalog und orientieren Sie sich bei der Entwicklung weiterer Produkte an tatsächlichen Klicks und Verkäufen.

Für Ideen zum passiven Einkommen im Bereich Design bietet Etsy Ihnen ein bereits vorhandenes Publikum. Unter den Möglichkeiten, online passives Einkommen zu erzielen, ist der Zugang zu diesem Marktplatz einer der größten Vorteile.

Die besten digitalen Downloads Etsy 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Verkaufen Sie sofortige digitale Downloads über einen etablierten Marktplatz. Shop eröffnen

4. Beats über BeatStars lizenzieren

Ein nicht-exklusiver Beat kann an mehrere Künstler lizenziert werden, was BeatStars zu einer der besseren Möglichkeiten für passives Einkommen für Musikproduzenten macht. Sie erstellen den Track einmalig und legen die Bedingungen für zukünftige Käufer fest.

Der „Starter“-Verkäufer-Tarif kostet derzeit 19,99 $ pro Jahr oder 4,99 $ pro Monat. BeatStars behält 0 % der Einnahmen aus dem Verkauf von Beats ein, wobei jedoch weiterhin Gebühren für die Zahlungsabwicklung anfallen können.

Wenn Sie den Preis für eine nicht-exklusive Lizenz auf 29,99 $ festlegen, würden zehn Verkäufe einen Umsatz von 299,90 $ aus dem Beat-Verkauf vor Abzug von Bearbeitungsgebühren, Steuern und Ihren Abonnementkosten generieren.

Startkosten: 19,99 $ jährlich im „Starter“-Tarif

19,99 $ jährlich im „Starter“-Tarif BeatStars-Bestimmung: 0 % auf Beat-Verkäufe

0 % auf Beat-Verkäufe Die Auszahlung erfolgt nach Abschluss eines Verkaufs auf das verknüpfte Zahlungskonto

Für Produzenten ist dies eine der besten Möglichkeiten für passives Einkommen, da ein und derselbe Beat mehrere nicht-exklusive Lizenzen generieren kann.

Das Schwierigste ist die Auffindbarkeit. Das Hochladen eines einzigen starken Beats sorgt nicht automatisch für Besucherzahlen. Ein gut sortierter Katalog bietet Käufern mehrere Möglichkeiten, deine Werke zu entdecken.

Ein häufiger Fehler sind unklare Lizenzbedingungen. Käufer müssen genau wissen, was die jeweilige Lizenz erlaubt, bevor sie bezahlen.

Bei Ideen für passives Einkommen rund um Musik spielt auch das Eigentumsrecht eine Rolle. Lizenzieren Sie nur Beats und Samples, für deren Verkauf Sie die rechtlichen Rechte besitzen.

Die besten Musikproduzenten BeatStars 4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Lizenzieren Sie dieselben Beats wiederholt und behalten Sie 100 % der Einnahmen aus dem Verkauf der Beats. Verkaufe deine Beats

5. Lizenzieren Sie Stockfotos und -videos auf Shutterstock

Die Lizenzierung von Stock-Material ist eine der klassischen Ideen für passives Einkommen, da ein einmal freigegebenes Bild oder Video wiederholt lizenziert werden kann. Shutterstock kümmert sich um den Marktplatz, während Sie das Eigentumsrecht an Ihrem Originalwerk behalten.

Mitwirkende verdienen derzeit 15 % bis 40 % der Lizenzerlöse, die mit jedem Download verbunden sind. Die Plattform gibt an, seit 2003 über 1 Milliarde US-Dollar an Mitwirkende ausgezahlt zu haben.

Es gibt keinen aussagekräftigen monatlichen Durchschnittswert, da die Einnahmen stark vom Portfolio und der Kundennachfrage abhängen.

Die Einreichung ist ab 0 $ möglich

ab 0 $ möglich Tantiemen zwischen 15 % und 40 %

15 % und 40 % Mindestauszahlung: 25 $

25 $ Auszahlung erfolgt monatlich, sobald der Schwellenwert erreicht ist

Die besten Ideen für passives Einkommen im Bereich der Bilddatenbanken stammen in der Regel aus kommerziell nutzbaren Themenbereichen. Eine konkrete Situation am Arbeitsplatz oder eine schwer nachstellbare Szene kann eine klarere Zielgruppe ansprechen als ein zufälliges Foto aus Ihrem Bildordner.

Ein häufiger Fehler ist die Annahme, dass Menge automatisch zu Einnahmen führt. Selbst hundert mittelmäßige Bilder können fast nichts einbringen, wenn Kunden keinen Grund haben, sie zu lizenzieren.

Für Fotografen und Videografen, die nach Möglichkeiten für passives Einkommen suchen, eignet sich Shutterstock am besten als wachsender Katalog. Jeder nützliche Upload bietet Käufern eine weitere Gelegenheit, Ihr Portfolio zu entdecken.

Beste Lizenzierung von Bildmaterial Shutterstock 4.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Lizenzieren Sie Fotos und Videos wiederholt gegen Lizenzgebühren von 15 % bis 40 %. Mit dem Verkauf beginnen

6. Verkauf von Unterrichtsmaterialien auf „Teachers Pay Teachers“

Lehrkräfte können Arbeitsblätter, Unterrichtspläne und Unterrichtsmaterialien über „Teachers Pay Teachers“ in eine passive Einkommensquelle verwandeln. Nach dem Hochladen kann dieselbe Originalressource an zahlreiche Pädagogen verkauft werden.

Ein „Basic Seller“-Konto kostet derzeit einmalig 29 US-Dollar und bietet eine Auszahlung von 55 % des Umsatzes. „Premium“ kostet 59,95 US-Dollar pro Jahr und bietet eine Auszahlung von 80 %.

Nehmen wir eine Ressource im Wert von 5 $, die 20 Mal verkauft wird. Das ergibt einen Umsatz von 100 $. Ein „Basic Seller“ würde nach Abzug des Plattformanteils und zwanzig Transaktionsgebühren von jeweils 0,30 $ etwa 49 $ behalten. Ein „Premium Seller“ würde unter der aktuellen Gebührenstruktur vor Steuern etwa 80 $ behalten.

Basic-Tarif: einmalige Gebühr von 29 $

einmalige Gebühr von 29 $ Premium-Tarif: 59,95 $ jährlich

59,95 $ jährlich Anteil des Verkäufers: 55 % oder 80 %

55 % oder 80 % Auszahlung monatlich

Für Pädagogen, die nach Möglichkeiten suchen, passives Einkommen zu erzielen, funktioniert dies am besten, wenn Sie bereits über Material verfügen, das sich im realen Unterricht bewährt hat.

Ein professionell gestaltetes Arbeitsblatt ist nicht automatisch eine gute Unterrichtshilfe. Ein anderer Lehrer muss es verstehen und selbstständig anwenden können. Ein häufiger Fehler ist das Hochladen von Dateien, die sich auf mündliche Anweisungen stützen, die nur Sie kennen. Klare Anweisungen erleichtern die Nutzung des Produkts.

Unter den besten Ideen für passives Einkommen für Lehrkräfte hat wiederverwendbares Unterrichtsmaterial einen klaren Vorteil, da der Käufer bereits weiß, welches Problem mit der Ressource gelöst werden soll.

Ideal für Pädagogen Teachers Pay Teachers 4.1 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Verkaufen Sie originelle Unterrichtsmaterialien und erhalten Sie monatliche Auszahlungen. Verkäufer werden

7. Verkaufen Sie kreative und technische Assets auf Envato Market

Auf Envato Market können Kreative Themes, Code, Grafiken, Musik und andere wiederverwendbare digitale Produkte lizenzieren. Damit ist dies eine der vielseitigsten Ideen für passives Einkommen für Designer und Entwickler.

Die Autoren legen den Preis für ihre Artikel selbst fest. Nach der aktuellen Standardstruktur behält Envato eine Autorenprovision von 50 % auf den Artikelpreisanteil eines Verkaufs auf dem Market ein.

Eines der eigenen Steuerbeispiele von Envato basiert auf einem WordPress-Theme für 49 US-Dollar mit einer Käufergebühr von 12 US-Dollar. Damit verbleibt ein Artikelpreis von 37 US-Dollar, und die standardmäßige Autorengebühr von 50 % reduziert den Betrag für den Autor auf 18,50 US-Dollar vor anfallenden Steuern.

Einreichungsgebühr: 0 $

0 $ Standard-Autorenhonorar: 50 % des Artikelpreises

50 % des Artikelpreises Mindestauszahlung: 50 $

50 $ Auszahlung monatlich am 15.

Die besten Ideen für passives Einkommen auf Envato sind Produkte, die sich mit geringem Wartungsaufwand wiederholt verkaufen lassen. Grafiken erfordern möglicherweise nur wenig Wartung, während Code und Themes laufende Kompatibilitätsupdates benötigen können.

Das ist der wichtigste Realitätscheck. Ein technisches Produkt mit ständigen Supportanfragen kann sehr schnell aufhören, passiv zu sein. Ein häufiger Fehler ist es, den Preis nur im Vergleich zu Konkurrenzprodukten festzulegen. Berücksichtigen Sie den Support und die Wartung, die Ihr Artikel verursachen könnte.

Für Kreative, die lernen möchten, wie man mit wiederverwendbaren digitalen Werken passives Einkommen erzielt: Wählen Sie eine Ressource, die Sie nach der Veröffentlichung effizient pflegen können.

Die besten technischen Assets Envato Market 4.0 3.9 Lizenzieren Sie Themes, Code und kreative Assets über etablierte Marktplätze. Auf Envato verkaufen

Ideen für passives Einkommen im Vergleich

Wenn man verschiedene Ideen für passives Einkommen nebeneinander vergleicht, werden die Vor- und Nachteile viel deutlicher. Kostenloses Veröffentlichen garantiert keine einfachen Verkäufe, und ein hoher Tantiemenanteil spielt eine geringere Rolle, wenn das Produkt kaum gefragt ist.

Methode Anfangskosten So verdienen Sie Geld Auszahlung Selbstveröffentlichte E-Books (Amazon KDP) 0 35 % oder 70 % E-Book-Tantiemen Monatlich, etwa 60 Tage nach dem Verkaufsmonat Spiel-Assets (Unity Asset Store) 0 70 % Anteil des Herausgebers Monatlich per PayPal oder vierteljährlich per Banküberweisung Digitale Downloads (Etsy) 0,20 $ pro Angebot zuzüglich möglicher Einrichtungsgebühr Verkaufspreis abzüglich Marktplatz- und Bearbeitungsgebühren Zeitplan für Etsy-Zahlungen Beat-Lizenzierung (BeatStars) 19,99 $/Jahr Starter-Paket 0 % BeatStars-Provision auf Beat-Verkäufe Guthaben wird auf das verknüpfte Zahlungskonto überwiesen Stock-Lizenzierung (Shutterstock) 0 15 % bis 40 % Lizenzgebühren Monatlich ab einem Mindestbetrag von 25 $ Unterrichtsmaterialien (Teachers Pay Teachers) 29 $ einmalig oder 59,95 $/Jahr 55 % (Basic) oder 80 % (Premium) Auszahlungsquote Monatlich Technische Ressourcen (Envato Market) 0 $ für das Hochladen Artikelpreis abzüglich 50 % Autorengebühr Monatlich ab einem Mindestbetrag von 50 $

Die Grenze zwischen passivem und aktivem Einkommen kann verschwimmen, sobald Updates, Kundensupport oder Marketing ins Spiel kommen. Unser Leitfaden zur Bedeutung von passivem Einkommen erklärt, wo diese Grenze verläuft und wie viel laufender Aufwand noch als passiv gelten kann.

Die besten Ideen für passives Einkommen hängen davon ab, was Sie bereits herstellen können. Für alle, die nach Möglichkeiten suchen, mit geringen Anfangsinvestitionen passives Einkommen zu erzielen, bieten KDP, Unity, Etsy und Shutterstock kostengünstige Einstiegsmöglichkeiten. Die eigentliche Investition ist die Zeit, die erforderlich ist, um etwas zu entwickeln, das Käufer als nützlich erachten.

Es wird einfacher zu lernen, wie man passives Einkommen erzielt, sobald man aufhört zu fragen, welche Plattform am meisten zahlt, und stattdessen fragt, welchen Vermögenswert man besser gestalten kann als ein durchschnittlicher Wettbewerber.

Wenn die von Ihnen angestrebten Ideen für passives Einkommen die Investition von Bargeld oder die Vermietung von Sachwerten beinhalten, behandelt unser Leitfaden zum intelligenten passiven Einkommen eine Reihe anderer Methoden.

Sichern Sie sich kleine Belohnungen, während sich Ihr Vermögen aufbaut

Belohnungs-Apps gehören nicht zu den Kernideen für passives Einkommen, da man immer noch bestimmte Aktivitäten erledigen muss, um Geld zu verdienen. Sie können kleine zusätzliche Belohnungen bieten, während ein E-Book, ein Eintrag im Asset-Store oder ein Katalog mit digitalen Produkten noch auf Verkäufe wartet.

App Mindestauszahlungsbetrag Einstiegskosten Snakzy 35 $ Kostenlos BigCash 1 $ Kostenlos KashKick 10 $ Kostenlos

Wenn Sie sich eingehender mit passivem Einkommen durch Apps zum Geldverdienen befassen möchten, betrachten Sie diese Apps als ergänzende Ebene. Ein wiederverwendbares Kapital bleibt die Hauptstrategie.

Dies ist eine der einfacheren Möglichkeiten, in Ihrer Freizeit passives Nebeneinkommen zu erzielen, doch die Verdienstgrenze liegt deutlich niedriger als beim wiederholten Verkauf eines Produkts.

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Was nicht funktioniert

Schlechte Ideen für passives Einkommen verschleiern meist den Arbeitsaufwand, das Risiko oder das Problem der Eigentumsverhältnisse. Ein Versprechen, das diese Details ausklammert, sollten Sie sorgfältig prüfen, bevor Sie Geld dafür ausgeben, es umzusetzen.

Das Kopieren urheberrechtlich geschützter Produkte. Die Wiederverwendung von Figuren, Musik, Code, Fotos oder Unterrichtsmaterialien anderer Personen kann zur Löschung von Inhalten und zu Sanktionen gegen Ihr Konto führen. Verkaufen Sie Werke, deren Eigentümer Sie sind oder für die Sie die Lizenzrechte besitzen.

Die Wiederverwendung von Figuren, Musik, Code, Fotos oder Unterrichtsmaterialien anderer Personen kann zur Löschung von Inhalten und zu Sanktionen gegen Ihr Konto führen. Verkaufen Sie Werke, deren Eigentümer Sie sind oder für die Sie die Lizenzrechte besitzen. Das unveränderte Hochladen generischer Pakete mit Weiterverkaufsrechten. Käufer haben kaum einen Grund, sich für ein Produkt zu entscheiden, das sie überall finden können, und die Qualitätsregeln des Marktplatzes können ein weiteres Problem darstellen.

Käufer haben kaum einen Grund, sich für ein Produkt zu entscheiden, das sie überall finden können, und die Qualitätsregeln des Marktplatzes können ein weiteres Problem darstellen. Tantiemen als garantiertes Einkommen betrachten. Eine Tantieme von 70 % oder eine Auszahlung von 80 % an den Verkäufer spielt erst dann eine Rolle, wenn ein Kunde gekauft hat. Umsatzbeteiligung schafft keine Nachfrage.

Eine Tantieme von 70 % oder eine Auszahlung von 80 % an den Verkäufer spielt erst dann eine Rolle, wenn ein Kunde gekauft hat. Umsatzbeteiligung schafft keine Nachfrage. Die Wartung ignorieren. Themes, Plugins, Spiel-Tools und Lehrmaterialien benötigen unter Umständen Updates. Berücksichtigen Sie diesen zukünftigen Arbeitsaufwand bereits bei der Produktentwicklung, bevor Sie es als passives Einkommen bezeichnen.

Die besten Ideen für passives Einkommen bestehen einen einfachen Test: Sie können erklären, was der Kunde kauft, warum er dafür bezahlen würde und wie die Plattform Ihren Anteil auszahlt.

Abschließendes Fazit zu Ideen für passives Einkommen

Die besten Ideen für passives Einkommen verwandeln Arbeit, die man einmal leistet, in etwas, das sich immer wieder verkaufen lässt. Ich würde Amazon KDP als die insgesamt beste Option wählen, da die Veröffentlichung nichts kostet, die Tantiemenstruktur klar ist und ein fertiges E-Book wiederkehrende Verkäufe generieren kann.

Die besten Ideen für passives Einkommen hängen dennoch von der Nachfrage ab. Unter den verschiedenen Möglichkeiten, passives Einkommen zu erzielen, sollten Sie mit dem Format beginnen, das zu einer Fähigkeit passt, die Sie bereits besitzen, und erst nachweisen, dass jemand dafür bezahlt, bevor Sie einen größeren Katalog aufbauen.

Das ist die praktische Antwort auf die Frage, wie man passives Einkommen erzielt. Entwickeln Sie ein nützliches Produkt, bieten Sie es dort an, wo Käufer bereits einkaufen, und entscheiden Sie anhand der tatsächlichen Verkaufszahlen, was Sie als Nächstes entwickeln.

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Häufig gestellte Fragen