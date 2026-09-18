11 trabajos a distancia reales para estudiantes universitarios en 2026

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Los trabajos a distancia para estudiantes universitarios pueden compaginarse con las clases sin convertir cada tarde libre en otro turno de trabajo. Los más útiles se pueden clasificar en varios grupos bien definidos: puestos de trabajo estructurados, trabajos flexibles como autónomo, clases particulares, proyectos como freelance y plataformas basadas en tareas en las que tú decides cuándo conectarte.

Nos hemos centrado en trabajos a distancia para estudiantes universitarios con modelos de remuneración verificables y requisitos de acceso realistas. Algunos pueden convertirse en un trabajo a tiempo parcial estable, mientras que otros son más adecuados para cubrir los huecos entre clases o exámenes.

A continuación, verás cuánto se gana con cada opción, quién puede solicitarla, cuánto cuesta empezar y los inconvenientes que debes conocer antes de dedicar tiempo a una solicitud.

¿Son realmente viables los trabajos a distancia para estudiantes universitarios?

Sí. Los trabajos a distancia para estudiantes universitarios son una opción realista, pero los ingresos dependen en gran medida de si consigues un trabajo con horario fijo, aceptas encargos como autónomo o trabajas solo cuando surgen tareas.

Una forma útil de verlo:

Trabajos a tiempo parcial estructurados: unas 10-20 horas a la semana pueden suponer varios cientos de dólares de salario bruto semanal cuando la tarifa por hora es de 20 dólares o más.

unas 10-20 horas a la semana pueden suponer varios cientos de dólares de salario bruto semanal cuando la tarifa por hora es de 20 dólares o más. Plataformas de tareas flexibles: Las tarifas pueden parecer elevadas, pero no se garantiza que haya trabajo disponible todas las semanas.

Las tarifas pueden parecer elevadas, pero no se garantiza que haya trabajo disponible todas las semanas. Clases particulares y trabajo autónomo: tu nivel de competencia importa más que el curso que hayas cursado en la universidad.

tu nivel de competencia importa más que el curso que hayas cursado en la universidad. Trabajos básicos: son más fáciles de empezar, pero suelen ser menos predecibles y peor remunerados.

Los mejores trabajos a distancia para estudiantes universitarios suelen ser aquellos que se adaptan a tu semestre, más que los que anuncian la tarifa por hora más alta. Si buscas opciones más estructuradas con un número limitado de horas semanales, compara también nuestros trabajos a distancia a tiempo parcial.

Para quién es realmente adecuado

La mayoría de los trabajos a distancia para estudiantes universitarios son una opción realista si dispones de un ordenador portátil o de sobremesa fiable, una conexión a Internet estable y unas cuantas horas sin interrupciones que puedas reservar cada semana. No es necesario tener experiencia previa en el trabajo a distancia, pero contar con al menos una habilidad útil facilita mucho la búsqueda.

Tendrás más opciones si ya puedes ofrecer algo concreto, como por ejemplo:

sólidas habilidades de redacción, edición o investigación

una materia en la que puedas dar clases particulares con seguridad

experiencia en atención al cliente

Habilidades de programación o análisis

velocidad y precisión al escribir a máquina

una voz clara al hablar

Habilidades de diseño, marketing u otras habilidades basadas en un portafolio

Tu horario es tan importante como tus habilidades. Los puestos con turnos fijos, como la atención al cliente, funcionan mejor si tu horario de clases es predecible, mientras que las clases particulares, el trabajo autónomo y las plataformas de tareas son más fáciles de compaginar con las clases, los exámenes y los plazos cambiantes.

Estos trabajos a distancia para estudiantes universitarios también son más viables si los consideras un trabajo a tiempo parcial en lugar de una fuente de ingresos inmediata. Algunas plataformas exigen pruebas de evaluación, entrevistas o esperar a que surjan proyectos antes de poder ganar dinero, por lo que es recomendable presentar la solicitud antes de que necesites el dinero con urgencia.

Cuánto puedes ganar

Un estudiante que trabaje entre 10 y 20 horas a la semana podría ganar entre 150 y más de 600 dólares brutos a la semana, pero se trata de un rango orientativo, no de una garantía.

¿Por qué es tan amplio?

Actualmente, Apple ofrece algunos puestos del «College Program» con una remuneración de entre 23 y 27,50 dólares por hora, mientras que DataAnnotation.tech indica que los proyectos generales parten de unos 25 a 30 dólares o más por hora. En el otro extremo, Cambly paga 10,20 dólares por hora por las clases particulares habituales, y las plataformas de tareas como Clickworker pagan por trabajo concreto en lugar de garantizar una tarifa por hora.

El mayor error es hacer un presupuesto basándose en la tarifa más alta anunciada. Elabora tu plan en función de las horas y el volumen de trabajo que realmente puedas conseguir.

Impuestos sobre los ingresos a distancia

El tratamiento fiscal depende del tipo de trabajo. Si trabajas como empleado, es posible que se te retengan los impuestos de tu nómina, mientras que las plataformas para autónomos y colaboradores independientes suelen dejar la declaración de impuestos en tus manos.

Lleva un registro de lo que ganas y de las comisiones que pagas. Las normas varían según el país y la modalidad de trabajo, así que no des por sentado que todos los pagos de las plataformas se tratan de la misma manera.

11 formas reales de encontrar trabajos a distancia para estudiantes universitarios

Estos trabajos a distancia para estudiantes universitarios van desde un auténtico puesto de empleado a tiempo parcial hasta plataformas de autónomos que puedes compaginar con tus clases.

El orden se basa en una combinación de remuneración fiable, horarios adaptados a los estudiantes, requisitos de acceso realistas y la utilidad de la plataforma como fuente real de trabajo a distancia.

1. Programa universitario de asistencia técnica de Apple: atención al cliente a tiempo parcial

Los puestos de «At Home Advisor» del Programa Universitario de Apple se encuentran entre los trabajos a distancia mejor estructurados para estudiantes universitarios de esta lista. Se te contrata para prestar asistencia al cliente y resolver problemas técnicos, en lugar de realizar trabajos puntuales.

Las ofertas recientes anuncian un salario de entre 23 y 27,50 dólares por hora, y muchos de los nuevos contratados empiezan con unos 23 dólares. Las vacantes están vinculadas a universidades concretas, por lo que no es un trabajo al que cualquier estudiante pueda optar en cualquier momento. Las ofertas recientes también han incluido diferentes programas de formación, como cinco semanas de formación a tiempo completo o nueve semanas a unas 24 horas semanales, seguidas de unas 20 horas de trabajo a la semana.

Los requisitos habituales incluyen:

estar matriculado en la universidad mencionada en la oferta

un programa de grado o de nivel superior

un espacio de trabajo tranquilo en casa

Conexión a Internet por cable con una velocidad mínima de 10 Mbps de descarga y 3 Mbps de subida

capacidad para escribir a una velocidad de unas 40 palabras por minuto mientras se habla con los clientes

superar el proceso de evaluación y verificación de antecedentes de Apple

La mayor limitación es la disponibilidad. Estos puestos de trabajo a distancia para estudiantes universitarios se publican en función de la universidad y del ciclo de contratación, en lugar de permanecer abiertos de forma permanente.

💡Lo que hay que saber Salario: entre 23 y 27,50 dólares por hora en las últimas ofertas. Horario: unas 20 horas semanales tras la formación. Requisitos: solo para universidades específicas de EE. UU. Formación: el horario varía según la oferta.

Empleador real, nómina real Apple Support College Program 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Entre 23 y 27,50 dólares por hora en las últimas ofertas de empleo para estudiantes, con formación remunerada y prestaciones sociales. Buscar ofertas de empleo

2. FlexJobs: bolsa de empleo a distancia con ofertas seleccionadas

FlexJobs no es una empresa. Se trata de una plataforma de búsqueda de empleo de pago que selecciona las ofertas de trabajo a distancia, por cuenta propia, a tiempo parcial y con horario flexible antes de que aparezcan en la web.

Esto la hace muy útil para los estudiantes universitarios que buscan trabajos a distancia más tradicionales, sin tener que pasar horas revisando anuncios dudosos. Puedes filtrar los resultados por modalidad de trabajo a distancia, nivel de experiencia, horario, tipo de trabajo y sector profesional, lo cual resulta especialmente práctico si solo dispones de entre 10 y 20 horas semanales para trabajar.

La plataforma abarca una amplia variedad de puestos, entre los que se incluyen:

redacción

redacción y edición

trabajo administrativo

marketing

tecnología y desarrollo

clases particulares y formación

prácticas y puestos para principiantes

Las opciones de afiliación actuales incluyen:

2,95 $ por 14 días y, a partir de entonces, 23,95 $ cada cuatro semanas, salvo que se cancele

por 14 días y, a partir de entonces, 23,95 $ cada cuatro semanas, salvo que se cancele 29,85 $ por tres meses

por tres meses 71,40 $ por un año

La clave está clara: estás pagando por herramientas de selección y búsqueda, no por el acceso a un trabajo garantizado. Existen muchas plataformas de empleo gratuitas, por lo que FlexJobs es la opción más acertada si quieres ahorrar tiempo y prefieres una experiencia de búsqueda más filtrada.

Para los estudiantes que buscan activamente trabajos a distancia para universitarios, FlexJobs es uno de los recursos de búsqueda más prácticos, ya que reduce el tiempo dedicado a revisar anuncios irrelevantes o sospechosos.

💡Lo que debes saber Precio: desde 2,95 $ por 14 días. Renovación: la prueba se renueva a 23,95 $ por 4 semanas . Remuneración : depende de la empresa. Ideal para: estudiantes que buscan trabajo activamente

Omite los anuncios fraudulentos FlexJobs 4.1 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Ofertas de trabajo a distancia seleccionadas manualmente con filtros para puestos a tiempo parcial, de nivel inicial y con horario flexible. Buscar empleo

3. DataAnnotation.tech: Tareas flexibles de entrenamiento de IA

DataAnnotation.tech ofrece trabajos de formación en IA basados en proyectos, en lugar de turnos fijos. Las tareas pueden incluir evaluar las respuestas de los chatbots, comparar los resultados de la IA, revisar imágenes generadas, redactar textos, programar o revisar material especializado.

Las tarifas anunciadas son muy atractivas:

Proyectos generales: de 25 a 30 $ o más por hora

de 25 a 30 $ o más por hora Proyectos multilingües: desde 20 $ o más por hora

desde 20 $ o más por hora Proyectos de programación: de 50 a 100 dólares o más por hora

de 50 a 100 dólares o más por hora Trabajos especializados en STEM: de 50 a 100 dólares o más por hora

Esas tarifas más elevadas para trabajos especializados conllevan requisitos de cualificación mucho más exigentes. El trabajo general sigue exigiendo sólidas habilidades de redacción y razonamiento, y la plataforma realiza evaluaciones antes de darte acceso a proyectos remunerados.

DataAnnotation.tech puede ser uno de los trabajos a distancia mejor remunerados para los estudiantes universitarios que cumplan los requisitos, pero no consideres la tarifa anunciada como unos ingresos semanales garantizados. La disponibilidad de proyectos varía, y superar una prueba de evaluación no garantiza una cola constante de tareas remuneradas.

Los pagos se envían a través de PayPal y suelen llegar a los pocos días de solicitarlos.

💡Información importante Salario general: entre 25 y 30 $ o más por hora. Pago : PayPal . Acceso: prueba de aptitud no remunerada. Volumen de trabajo: no garantizado

Tarifas muy flexibles DataAnnotation.tech 3.9 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Proyectos de formación en IA con una remuneración de entre 25 y 30 dólares o más por hora para trabajadores generalistas que cumplan los requisitos. Solicitar ahora

4. Tutor.com: Clases particulares en línea para estudiantes universitarios a partir del segundo curso

Tutor.com se adapta mucho mejor a los trabajos a distancia para estudiantes universitarios que una plataforma general de clases particulares, ya que esta plataforma acepta explícitamente a estudiantes universitarios en activo.

Debes estar cursando actualmente el segundo curso de la carrera o superior en un programa de cuatro años, o bien tener ya un título de cuatro años. También debes residir en EE. UU., tener un número de la Seguridad Social válido, poder trabajar allí sin necesidad de patrocinio para el visado y comprometerte a dedicar al menos cinco horas a la semana.

Normalmente, tendrás que:

Elige las asignaturas que conozcas bien

aprueba los exámenes de las asignaturas

Completa el proceso de solicitud y entrevista

Imparte clases particulares a través del aula virtual de la plataforma

elabora un horario semanal o imparte sesiones sin programar

La remuneración consiste en una tarifa por hora fija que varía según la asignatura. Tutor.com no publica una tarifa única para los tutores estándar, por lo que cualquier artículo que prometa una cifra exacta está simplificando demasiado el tema. La empresa afirma que los detalles completos sobre la remuneración se facilitan tras la solicitud inicial y la fase de exámenes de las asignaturas.

A modo de comparación, su programa independiente «High-Dosage Tutor» indica públicamente una tarifa de 22 dólares por hora, pero ese programa requiere una titulación universitaria completa de cuatro años y no se trata del mismo puesto.

💡Lo que debes saber Requisitos: Estudiantes universitarios de EE. UU. a partir de segundo curso. Mínimo: 5 horas a la semana . Remuneración : Varía según la asignatura. Solicitud: Normalmente, de 1 a 3 semanas.

Diseñado para estudiantes Tutor.com 3.7 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Clases particulares en línea flexibles, dirigidas específicamente a estudiantes universitarios de segundo curso o superior que cumplan los requisitos. Solicitar ahora

5. Rev: Trabajos de transcripción y subtitulación

Rev es uno de los trabajos a distancia más sencillos para estudiantes universitarios si se te da bien escribir rápido y te sientes cómodo convirtiendo audio en texto claro.

Los autónomos eligen entre los proyectos disponibles de transcripción, subtitulado o subtitulación, en lugar de comprometerse con turnos fijos.

En cuanto a la transcripción, Rev ofrece actualmente entre 0,40 y 1,10 dólares por minuto de audio o vídeo. Se trata de una remuneración por minuto de material original, no por minuto de trabajo, por lo que tu tarifa efectiva por hora depende en gran medida de tu velocidad de mecanografía, de la calidad del audio y de la cantidad de edición que requiera cada archivo.

El proceso es sencillo:

solicita el puesto de autónomo

supera la selección requerida

solicitar los proyectos disponibles

envía el trabajo siguiendo las normas de formato de Rev

recibir los ingresos aprobados a través de PayPal

Rev paga a los autónomos semanalmente a través de PayPal. La principal limitación en este momento es la admisión de nuevos trabajadores: la empresa afirma que tiene una lista de espera debido al elevado volumen de solicitudes, por lo que no se trata de una opción en la que se pueda empezar a trabajar de inmediato.

💡Lo que debes saber Remuneración por transcripción: entre 0,40 y 1,10 dólares por minuto de audio . Pago: semanal a través de PayPal . Horario: totalmente flexible. Disponibilidad: lista de espera para solicitantes

Escribir para recibir el pago Rev 3.8 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Elige tus propios proyectos de transcripción o subtitulado y cobra semanalmente. Solicitar ahora

6. Clickworker: microtareas flexibles

Clickworker se sitúa en el extremo de menor compromiso de los trabajos a distancia para estudiantes universitarios. En lugar de horarios fijos, realizas tareas individuales como procesamiento de datos, investigación, encuestas, trabajos relacionados con la IA o categorización cuando están disponibles.

No hay una tarifa por hora estándar. Cada trabajo indica su remuneración antes de empezar, y las tareas individuales pueden oscilar desde cantidades muy pequeñas en céntimos hasta encargos más cuantiosos denominados en euros.

Las opciones de pago y los umbrales actuales incluyen:

PayPal: mínimo de 10 €

mínimo de 10 € Payoneer: mínimo de 20 €/$

mínimo de 20 €/$ ACH: mínimo de 10 $

mínimo de 10 $ SEPA: mínimo de 10 €

mínimo de 10 € Monedero electrónico/Airtm: mínimo de 10 €/$

Los saldos elegibles se procesan mediante cycles de facturación semanales. Las opciones de pago varían según el país y la cuenta.

Esto funciona mejor como ingresos complementarios. La disponibilidad de tareas varía, por lo que es difícil considerar Clickworker como un trabajo normal de 15 horas a la semana. Si buscas trabajos extra más flexibles que no requieran turnos fijos, echa un vistazo a nuestros trabajos secundarios desde casa.

💡Lo que debes saber Remuneración: varía según la tarea. Mínimo en PayPal : 10 €. Mínimo en Payoneer : 20 €. Ciclo de pago : semanal

Trabaja cuando tengas tiempo libre Clickworker 3.4 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Elige tareas breves en línea siempre que tengas un hueco en tu agenda. Iniciar tareas

7. Scribbr: Trabajo de corrección académica

Scribbr es uno de los trabajos a distancia más especializados para estudiantes universitarios. Tiene sentido sobre todo si estás a punto de terminar la carrera y ya tienes un excelente nivel de inglés académico.

La empresa afirma que los editores autónomos ganan de media entre 20 y 30 € por hora, aunque los ingresos se calculan a partir de tarifas fijas por palabra en lugar de un salario por hora normal. Los plazos más ajustados y los servicios de edición más complejos aumentan la tarifa.

El proceso de selección es exigente:

realizar una prueba de idioma

demostrar conocimientos de edición académica

superar las fases de selección

superar la formación de la Academia Scribbr antes de aceptar encargos reales

Además, hay un requisito importante. Scribbr exige que los editores sean hablantes nativos de inglés. Solo se tienen en cuenta a los estudiantes universitarios que se encuentren en la fase final de su carrera y que ya tengan experiencia en la redacción de tesis y otros trabajos académicos.

Esto significa que no se trata de uno de esos trabajos a distancia fáciles para estudiantes universitarios, pero puede ser una opción muy adecuada para alguien que ya se dedique a la redacción académica de alto nivel.

💡Información importante Ganancias medias: entre 20 y 30 € por hora. Requisitos : se requiere el inglés como lengua materna . Estudiantes: normalmente en la fase final de la carrera. Ac ceso : prueba selectiva de edición.

Editar trabajos académicos Scribbr 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Entre 20 y 30 €/hora de media para los editores académicos más cualificados que superen el proceso de selección. Solicitar ahora

8. Voices: proyectos de locución por cuenta propia

Voices es un tipo diferente de trabajo a distancia: creas demos, te presentas a audiciones para proyectos de locución y te contratan para locuciones publicitarias, narraciones, formación en línea, sistemas telefónicos y otros trabajos de audio.

Puedes crear un perfil de invitado gratuito, subir demos y recibir invitaciones privadas de clientes que te encuentren. Sin embargo, el nivel gratuito no te permite acceder normalmente a las ofertas de trabajo que se ajusten a tu perfil ni responder a ellas. La suscripción Premium, que te da acceso a más ofertas de trabajo, cuesta actualmente 499 dólares al año.

También hay que tener en cuenta otros costes:

Voices deduce una comisión de plataforma del 20 % de los presupuestos de los locutores

de los presupuestos de los locutores necesitas un equipo de grabación decente

es más importante disponer de un espacio de grabación tranquilo que tener una titulación oficial

Los pagos se realizan a través del sistema SurePay de Voices. Los fondos del cliente se retienen hasta que se apruebe el trabajo, con reglas de liberación automática si el cliente no actúa.

Entre estos trabajos a distancia para estudiantes universitarios, este tiene una barrera de acceso más alta, pero tiene sentido si ya tienes habilidades de locución, interpretación, radiodifusión o idiomas.

💡Lo que debes saber Nivel de invitado: Gratis . Nivel Premium : 499 $ al año . Comisión de la plataforma : 20 %. Equipo : Se recomienda encarecidamente un buen micrófono

Usa tu voz Voices 3.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Crea un perfil de voz para anuncios publicitarios, narraciones, formación en línea y trabajos de audio. Regístrate gratis

9. Cambly: Clases particulares de inglés conversacional

Cambly funciona de forma diferente a las clases particulares académicas. Se te paga por mantener conversaciones individuales en inglés con alumnos de todo el mundo, en lugar de preparar clases formales sobre una asignatura escolar.

No se requiere título de profesor, licenciatura ni experiencia previa en la enseñanza.

Las tarifas actuales son:

Cambly: 0,17 $/minuto, lo que equivale a 10,20 $/hora de tiempo de conversación remunerado

0,17 $/minuto, lo que equivale a 10,20 $/hora de tiempo de conversación remunerado Cambly Kids: 0,20 $/minuto, lo que equivale a 12 $/hora

A los tutores se les paga semanalmente y no hay un número mínimo de horas obligatorio.

Esa flexibilidad convierte a Cambly en uno de los trabajos a distancia más fáciles de compaginar con las clases para los estudiantes universitarios. La pega es que te acepten. Cambly afirma actualmente que está limitando el número de nuevos tutores, por lo que la tramitación de los perfiles puede tardar más de lo habitual.

💡Lo que debes saber Remuneración: 10,20 $/hora de conversación . Cambly Kids: 12 $/hora. Pago : semanal. Admisión: actualmente hay un límite para nuevos tutores

Chat de pago Cambly 3.9 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. No se requiere título universitario ni certificado de enseñanza, y el horario de clases es totalmente flexible. Hazte tutor

10. Soluciones prácticas: Contratos de atención al cliente a distancia

Soluciones prácticas ofrece contratos de atención al cliente desde casa, en lugar de puestos de trabajo tradicionales para empleados. Los colaboradores pueden gestionar llamadas, chats, correos electrónicos, ventas o tareas de atención al cliente para diferentes programas de los clientes.

Los programas actuales suelen pa gar entre 0,25 y 0,31 dólares por minuto productivo, aunque algunos contratos utilizan una estructura de pago fija diferente. El «minuto productivo» es importante en este caso: se cobra por el tiempo dedicado activamente a atender a los clientes, no por cada minuto que se está conectado.

Normalmente puedes establecer tu propio horario dentro de las horas disponibles del contrato.

Las restricciones importantes son:

debes residir en EE. UU. o Canadá

algunos estados de EE. UU. quedan excluidos

trabajas como autónomo

necesitas un espacio de trabajo en casa tranquilo y seguro

debes superar las evaluaciones de la plataforma

La disponibilidad depende de los programas actuales de los clientes

Actualmente, la empresa indica que los residentes de California, Nueva York, Pensilvania y Washington no pueden acogerse a sus programas estándar para contratistas. Si la atención al cliente no es lo tuyo, puedes comparar más ofertas de trabajo desde casa con diferentes horarios y requisitos de cualificación.

💡Lo que debes saber Remuneración: A menudo entre 0,25 y 0,31 dólares por minuto productivo . Condición: Contratista independiente . Países: EE. UU. y Canadá . Horario: Autonomía para organizarse dentro de los límites del programa

Trabajo de apoyo flexible Working Solutions 3.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Contratos de asistencia al cliente a distancia con horarios flexibles y remuneración por minuto. Ver ofertas de empleo

11. Upwork: proyectos remotos para autónomos

Upwork resulta útil cuando ya tienes una habilidad comercializable y buscas trabajos a distancia para estudiantes universitarios que puedan convertirse en colaboraciones recurrentes con clientes. También es una de las vías más directas que se tratan en nuestra guía para ganar dinero con trabajos en línea.

Los proyectos abarcan áreas como:

redacción y corrección

diseño

programación

asistencia virtual

marketing

gestión de datos

atención al cliente

producción de vídeo y audio

Creas un perfil, buscas proyectos, envías propuestas, acuerdas un contrato por horas o a precio fijo y realizas el trabajo a través de la plataforma.

Registrarse es gratis. Actualmente, Upwork cobra a los autónomos una comisión de servicio variable del 0 % al 15 %, que se muestra antes de aceptar un contrato. Los autónomos pueden retirar sus ganancias mediante opciones como la transferencia bancaria local, PayPal y Payoneer, dependiendo de su ubicación.

Lo difícil es conseguir el primer cliente. Las solicitudes de propuestas se gestionan a través de «Connects», y la competencia puede ser alta, por lo que Upwork resulta más adecuado si ya dispones de muestras de tu trabajo o de una habilidad específica que si empiezas desde cero.

💡Lo que debes saber Inscripción: Gratis. Comisión de Freelancer: 0 %-15 %. Remuneración : Tú fijas o negocias tu tarifa . Ideal para: Estudiantes con un portafolio de trabajos.

Crear un trabajo para un cliente Upwork 4.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Encuentra proyectos freelance remunerados en los ámbitos de la redacción, el diseño, la programación, la asistencia técnica y mucho más. Buscar trabajo

Comparativa de estos 11 trabajos a distancia para estudiantes universitarios

No todos los trabajos a distancia para estudiantes universitarios funcionan de la misma manera. Algunos te ofrecen una tarifa por hora predecible, mientras que otros solo pagan cuando hay un proyecto o una tarea disponible.

Método Modelo de remuneración habitual Coste inicial Flexibilidad Programa Apple College Entre 23 y 27,50 dólares por hora en las últimas ofertas de empleo 0 Media FlexJobs Depende del puesto Desde 2,95 $ Alto DataAnnotation.tech 25–30 $+/hora, general 0 Alto Tutor.com Tarifa por hora según la asignatura 0 Alta Rev 0,40–1,10 $/min de audio 0 Alto Clickworker Por tarea 0 Muy alto Scribbr ~20-30 €/hora de media 0 Alto Voices Por proyecto, menos una comisión del 20 % 0 $ Invitado Alto Cambly 10,20 $/hora de conversación 0 Muy alto Soluciones prácticas 0,25–0,31 $ por minuto productivo 0 Alto Upwork Tu tarifa negociada 0 Alta

Si buscas trabajos a distancia predecibles para estudiantes universitarios, empieza por opciones de empresas o servicios programados, como Apple o Tutor.com. Si tu horario cambia cada semana, las plataformas de tareas y de trabajo autónomo te ofrecen más control, pero menos seguridad en los ingresos.

Cómo hemos seleccionado estos 11 trabajos a distancia para estudiantes universitarios

Una plataforma solo se incluía en la lista si sigue ofreciendo una vía real para conseguir trabajo remunerado a distancia y proporciona a los lectores información suficiente para valorar si merece la pena presentar una solicitud.

He dado prioridad a cuatro aspectos:

Trabajo real: la plataforma te conecta con empleos remunerados, trabajos para clientes, clases particulares o tareas con precios claramente definidos.

la plataforma te conecta con empleos remunerados, trabajos para clientes, clases particulares o tareas con precios claramente definidos. Idoneidad para el teletrabajo: no se requiere desplazarse regularmente ni realizar entregas en coche.

no se requiere desplazarse regularmente ni realizar entregas en coche. Compatibilidad con los estudios: es posible trabajar a tiempo parcial o con horarios flexibles.

es posible trabajar a tiempo parcial o con horarios flexibles. Condiciones verificables: los datos importantes sobre la remuneración, las comisiones o los requisitos de elegibilidad se pueden comprobar a través de la propia plataforma.

Esta distinción es importante porque los resultados de búsqueda de trabajos a distancia para estudiantes universitarios suelen mezclar empleo, encuestas, reventa, aplicaciones de reparto e ideas vagas sobre «ganar dinero en línea».

He dejado fuera de la clasificación principal esas categorías más amplias de trabajos secundarios. Nuestra comparación de aplicaciones de encuestas y de trabajos esporádicos aborda esas opciones por separado.

Esto también permite que estos trabajos a distancia para estudiantes universitarios se centren más en tareas que realmente se pueden realizar desde un portátil, en lugar de vender objetos personales o crear una pequeña tienda online.

¿Pueden las aplicaciones de «jugar para ganar» cubrir el hueco entre nóminas?

Las aplicaciones de «jugar para ganar» y de recompensas pueden ser un complemento inteligente cuando los ingresos de tu trabajo a distancia son irregulares o simplemente quieres algo que requiera poco esfuerzo para hacer entre clase y clase. No sustituirán a los trabajos a distancia habituales para estudiantes universitarios, pero pueden ayudarte a aprovechar mejor el tiempo libre sin añadir otro horario de trabajo fijo.

Aplicación Pago mínimo Coste de inscripción Snakzy 35 $ Gratis BigCash 1 $ Gratis KashKick 10 $ Gratis

De entre las opciones que te ofrecemos aquí, Snakzy es la más adecuada porque registrarse es gratis, es fácil de usar mientras realizas otras tareas y te permite acumular recompensas mientras juegas. Su umbral mínimo de pago de 35 dólares es más alto que el de algunas alternativas, pero eso también la hace más adecuada para estudiantes a los que les gusta dejar que las recompensas se acumulen en lugar de retirarlas constantemente.

Si quieres comparar más opciones similares, nuestra guía de las mejores aplicaciones de juegos para ganar dinero real incluye otras aplicaciones que merece la pena consultar.

JUGAR PARA GANAR Gana dinero entre sesiones de estudio La inscripción es gratuita y el pago mínimo es de 35 dólares, por lo que puedes compaginarlo con tu trabajo a distancia sin necesidad de adaptarte a otro horario laboral. 5 $ GRATIS Bonificación de hasta 5 dólares Gana hasta 15,29 dólares al día Prueba Snakzy Retirada inmediata de efectivo • Más de un millón de jugadores que ganan dinero

Lo que no funciona

El mayor riesgo de los trabajos a distancia para estudiantes universitarios no suele ser la plataforma en sí misma, sino los falsos reclutadores que se hacen pasar por empresas legítimas y prometen dinero fácil.

Las cuatro señales de alerta que debes evitar

Presta atención a estas señales de alerta:

Tienes que pagar para que te contraten. Un empleador de confianza no debería pedirte que compres tarjetas regalo, envíes criptomonedas ni realices transferencias de dinero antes de empezar a trabajar.

Un empleador de confianza no debería pedirte que compres tarjetas regalo, envíes criptomonedas ni realices transferencias de dinero antes de empezar a trabajar. Un reclutador te envía un cheque para comprar material. Las estafas con cheques falsos suelen consistir en pedirte que ingreses el cheque y envíes parte del dinero a otra cuenta antes de que el pago sea rechazado.

Las estafas con cheques falsos suelen consistir en pedirte que ingreses el cheque y envíes parte del dinero a otra cuenta antes de que el pago sea rechazado. El trabajo promete ingresos diarios garantizados. Las plataformas legítimas de trabajo autónomo y de tareas no pueden garantizar trabajo que aún no se ha publicado.

Las plataformas legítimas de trabajo autónomo y de tareas no pueden garantizar trabajo que aún no se ha publicado. Todo se gestiona a través de Telegram, WhatsApp o Signal. Verifica la identidad del reclutador en la página web oficial de la empresa antes de compartir información personal.

La FTC advierte a quienes buscan empleo sobre cheques falsos, solicitudes de dinero, empleadores suplantados y reclutadores que solicitan información confidencial antes de un proceso de contratación legítimo.

Una oferta real de trabajo a distancia para estudiantes universitarios debería dejar razonablemente claro para quién vas a trabajar, en qué consiste el trabajo y cómo funciona el pago.

Veredicto final sobre los trabajos a distancia para estudiantes universitarios

Los trabajos a distancia más realistas para estudiantes universitarios dependen de tu capacidad para adaptarte a una estructura determinada. Apple destaca por ofrecer una remuneración predecible cuando hay una vacante en tu universidad, mientras que DataAnnotation.tech, Rev y Clickworker se adaptan mejor a horarios variables. Tutor.com, Scribbr y Upwork son opciones más adecuadas si ya cuentas con una competencia académica o profesional específica.

Para la mayoría de los estudiantes, es mejor optar por una opción de trabajo sólida que registrarse en seis plataformas a la vez. Empieza por conseguir una fuente de trabajo real y remunerado, y luego añade algo sencillo, como Snakzy, para aprovechar el tiempo libre, en lugar de esperar que una aplicación de recompensas sustituya a un trabajo.

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