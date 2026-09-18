14 servicios reales de búsqueda de empleo para encontrar trabajo remunerado en 2026

Eneba Hub contiene enlaces de afiliados, lo que significa que podemos ganar una pequeña comisión si realizas una compra a través de ellos, sin coste adicional para ti. Más información

Los servicios de búsqueda de empleo pueden reducir el tiempo que dedicas a buscar trabajo, pero la plataforma adecuada depende de lo que realmente necesites: un turno flexible esta semana, un trabajo por contrato a distancia, clientes locales o un empleo a más largo plazo.

Los mejores servicios de búsqueda de empleo no son todos las bolsas de trabajo tradicionales. Algunos te ponen en contacto con empresas, otros te permiten reservar turnos directamente, y los servicios profesionales de búsqueda de empleo como BELAY se encargan de gran parte del proceso de emparejamiento con clientes para trabajadores a distancia con experiencia.

A continuación, hemos comparado 14 servicios de búsqueda de empleo, incluyendo sus costes, el potencial de ingresos, las modalidades de pago, las restricciones y sus principales limitaciones, para que puedas ver rápidamente cuáles se adaptan a tu situación.

Veredicto rápido ● Necesitas turnos flexibles: Instawork e Indeed Flex



● Tienes una habilidad profesional muy demandada: BELAY o Wyzant



● Quieres trabajos a distancia: FlexJobs o Trabajamos a distancia

¿Es realmente viable utilizar servicios de búsqueda de empleo?

Sí. Los servicios de búsqueda de empleo pueden facilitar la búsqueda, pero no pueden garantizar que te contraten rápidamente.

La mayor diferencia radica en el tipo de servicio que utilices:

Las aplicaciones para turnos , como Instawork e Indeed Flex, permiten a los trabajadores autorizados reservar turnos individuales sin tener que pasar por el proceso de contratación tradicional, que suele durar varias semanas.

, como Instawork e Indeed Flex, permiten a los trabajadores autorizados reservar turnos individuales sin tener que pasar por el proceso de contratación tradicional, que suele durar varias semanas. Las plataformas como Wyzant y Care.com te ponen en contacto con clientes, por lo que tu perfil, tus tarifas, tu ubicación y tu experiencia influyen en la rapidez con la que consigues trabajo.

como Wyzant y Care.com te ponen en contacto con clientes, por lo que tu perfil, tus tarifas, tu ubicación y tu experiencia influyen en la rapidez con la que consigues trabajo. Los servicios profesionales de búsqueda de empleo, como BELAY, incluyen procesos de selección y emparejamiento, lo que puede llevar más tiempo, pero puede dar lugar a un trabajo a distancia más estable.

como BELAY, incluyen procesos de selección y emparejamiento, lo que puede llevar más tiempo, pero puede dar lugar a un trabajo a distancia más estable. Las plataformas de empleo como FlexJobs, Trabajamos a distancia y Jobcase te ayudan a encontrar vacantes, pero no controlan el calendario de entrevistas ni de pago de los empleadores.

Por eso, comparar los servicios de búsqueda de empleo basándose únicamente en el «tiempo hasta el pago» no tiene mucho sentido. Una aplicación de selección de personal puede gestionar tu salario, mientras que una bolsa de empleo simplemente te pone en contacto con un empleador.

Si tu objetivo inmediato es alcanzar unos ingresos semanales mucho más elevados, la guía de Eneba sobre cómo ganar 1.000 dólares a la semana ofrece opciones adicionales que puedes combinar con una búsqueda de empleo habitual.

Entre los mejores servicios de búsqueda de empleo, la opción más útil suele ser aquella que se adapta a tu tipo de trabajo real, en lugar de prometer el resultado más rápido.

14 servicios reales de búsqueda de empleo que puedes utilizar ahora mismo

Estos servicios de búsqueda de empleo abarcan turnos flexibles, trabajo a distancia, clases particulares, cuidados a personas, puestos para quienes se inician en el mercado laboral, servicios locales y microtareas. La lista no está ordenada de «mejor» a «peor», ya que las plataformas resuelven problemas muy diferentes.

1. Wyzant [La mejor para clases particulares]

Wyzant es un mercado de clases particulares en el que los tutores independientes crean perfiles, eligen materias, fijan sus propias tarifas por hora y se ponen en contacto con los alumnos.

Es uno de los servicios de búsqueda de empleo más especializados de esta lista, ya que se trata de vender una habilidad específica en lugar de solicitar un puesto de trabajo normal como empleado. Los tutores deben ser mayores de 18 años, residir de forma permanente en EE. UU., encontrarse físicamente en EE. UU. y estar autorizados para trabajar allí.

Los tutores se quedan con el 75 % de su tarifa por hora anunciada, mientras que Wyzant se queda con un 25 % en concepto de comisión de la plataforma. Las tarifas de los tutores varían mucho según la asignatura y la experiencia, por lo que lo que ganes realmente dependerá en gran medida de la tarifa que fijes y de la regularidad con la que consigas alumnos.

Lo que destaca de Wyzant:

Fija tu propia tarifa: no estás obligado a ceñirte a un salario por hora único para toda la plataforma.

no estás obligado a ceñirte a un salario por hora único para toda la plataforma. Amplia variedad de materias: las asignaturas académicas, la preparación de exámenes, los idiomas y las habilidades profesionales pueden atraer a los alumnos.

las asignaturas académicas, la preparación de exámenes, los idiomas y las habilidades profesionales pueden atraer a los alumnos. Alumnos habituales: una buena conexión puede traducirse en sesiones semanales recurrentes, en lugar de un trabajo puntual.

una buena conexión puede traducirse en sesiones semanales recurrentes, en lugar de un trabajo puntual. Mercado integrado: Wyzant se encarga de la búsqueda de alumnos, el seguimiento de las clases y la gestión de los pagos, todo en un mismo lugar.

Los pagos se realizan dos veces al mes, el día 1 y el 15, en lugar de a través de la opción de depósito directo exprés, que ya se ha suspendido.

Entre los servicios de búsqueda de empleo, Wyzant resulta más adecuado si lo que buscas es crear una cartera de alumnos habituales que si necesitas dinero garantizado para mañana.

💡Lo que debes saber Comisión: Wyzant se queda con el 25 % de la tarifa por clase que hayas fijado.Pago: Los ingresos se abonan mediante transferencia bancaria los días 1 y 15.Requisitos: Los tutores deben residir y trabajar legalmente en EE. UU.Ideal para: Personas que ya posean una habilidad académica o profesional que puedan enseñar.

Fija tu propia tarifa Wyzant 3.8 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Fija tu propia tarifa por clase y quédate con el 75 % del precio de cada clase. Empezar a dar clases particulares

2. Clickworker [Ideal para pequeñas tareas en línea]

Clickworker no es una bolsa de empleo tradicional. Se trata de una plataforma de microtareas en la que el trabajo disponible puede incluir la clasificación de datos, tareas relacionadas con la inteligencia artificial, encuestas, investigación, redacción y otros encargos breves en línea.

Esto la convierte en uno de los servicios de búsqueda de empleo más singulares de esta lista. No te estás postulando para un puesto en una empresa concreta ni estableciendo una relación a largo plazo con un cliente, sino que realizas tareas individuales cada vez que aparece un trabajo adecuado.

No existe una tarifa por hora universal fiable, ya que los trabajos se valoran de forma individual. Las remuneraciones por tarea pueden oscilar entre unos céntimos y cantidades mucho mayores, y la disponibilidad depende en gran medida de tu país, tus cualificaciones y la demanda actual de los clientes.

Por qué Clickworker es útil:

Carga de trabajo flexible: puedes elegir tareas que se adapten a tu horario actual.

puedes elegir tareas que se adapten a tu horario actual. Diferentes tipos de tareas: el trabajo puede ir desde una simple clasificación hasta tareas más especializadas relacionadas con la inteligencia artificial o la investigación.

el trabajo puede ir desde una simple clasificación hasta tareas más especializadas relacionadas con la inteligencia artificial o la investigación. Múltiples métodos de pago: las opciones pueden incluir PayPal, Payoneer, eWallet, Airtm, ACH y SEPA, dependiendo de tu región.

las opciones pueden incluir PayPal, Payoneer, eWallet, Airtm, ACH y SEPA, dependiendo de tu región. Compromiso mínimo: no es necesario comprometerse con turnos fijos ni con proyectos largos de los clientes.

PayPal tiene actualmente un mínimo de 10 €, mientras que Payoneer suele exigir 20 €/$ . Los pagos se procesan mediante facturación semanal una vez que los fondos están disponibles.

Yo no lo consideraría como uno de los mejores servicios de búsqueda de empleo para desarrollar una carrera profesional. Es mucho mejor como fuente de ingresos extra mientras esperas entrevistas, turnos o trabajos de clientes.

Si tu prioridad principal es conseguir ingresos extra rápidamente, la guía de Eneba sobre cómo ganar 200 $ rápido ofrece opciones que van más allá de las microtareas.

💡Lo que debes saber Mínimo de PayPal: 10 €. Mínimo de Payoneer: 20 €. Pagos: la facturación semanal se realiza una vez que los fondos están disponibles para su pago. Disponibilidad: el registro y los métodos de pago varían según el país.

Tareas flexibles Clickworker 3.7 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Elige tareas breves en línea cuando estén disponibles y trabaja según tu propio horario. Únete a Clickworker

3. BELAY [Ideal para profesionales remotos con experiencia]

BELAY pone en contacto a profesionales con sede en EE. UU. con clientes que buscan asistentes virtuales a distancia, contables, asistentes ejecutivos y apoyo en marketing.

A diferencia de las plataformas de empleo habituales, estos servicios profesionales de búsqueda de trabajo seleccionan a los candidatos y ponen en contacto a los autónomos aceptados con los clientes. Esto resulta útil si ya tienes experiencia y prefieres dedicar menos tiempo a buscar clientes por tu cuenta.

Las ofertas actuales muestran muchos puestos clave para autónomos con una remuneración que oscila entre los 20 y los 35 dólares por hora, dependiendo del puesto. Los puestos de asistente ejecutivo suelen situarse en el extremo inferior de ese rango, mientras que algunos puestos de marketing y de asistencia sénior alcanzan niveles más altos.

Por qué destaca BELAY:

Emparejamiento con clientes: no tienes que buscar a cada cliente por tu cuenta.

no tienes que buscar a cada cliente por tu cuenta. Trabajo a distancia como prioridad: los puestos están diseñados para trabajar desde casa.

los puestos están diseñados para trabajar desde casa. Nichos profesionales: la plataforma se centra en la administración, la contabilidad, el apoyo ejecutivo y el marketing, en lugar de en trabajos puntuales genéricos.

la plataforma se centra en la administración, la contabilidad, el apoyo ejecutivo y el marketing, en lugar de en trabajos puntuales genéricos. Relaciones continuadas con los clientes: las colaboraciones exitosas pueden ofrecer un trabajo más estable que los trabajos independientes puntuales.

La contrapartida es que no se trata de una aplicación de trabajo inmediato. Presentarse no significa que vayas a recibir un cliente de inmediato, y no existe un calendario de pagos ni una tarifa única que se aplique a todos los contratos.

Entre los servicios profesionales de búsqueda de empleo, BELAY es una de las mejores opciones para los trabajadores a distancia con experiencia que desean recibir ayuda para encontrar oportunidades sin tener que gestionar un negocio autónomo totalmente independiente.

Si quieres más ideas sobre trabajos por cuenta propia y por contrato de mayor valor, consulta la guía de Eneba sobre cómo ganar 2.000 dólares rápidamente.

💡Lo que debes saber Inscripción: Gratuita. Tarifas habituales anunciadas: Aproximadamente entre 20 y 35 dólares por hora en los puestos clave de contratista actuales. Tipo de trabajo: Trabajo por contrato a distancia. Ideal para: Personas con experiencia consolidada en administración, contabilidad o marketing.

Selección de clientes verificados BELAY 4.0 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Encuentra clientes remotos en puestos de administración, contabilidad y marketing. Ver ofertas de empleo

4. Instawork [Ideal para turnos locales flexibles]

Instawork es uno de los mejores servicios de búsqueda de empleo si buscas turnos locales puntuales en lugar de un trabajo fijo convencional. Los trabajos disponibles pueden incluir puestos en hostelería, almacenes, eventos, restauración y mano de obra general.

Los puestos de nivel inicial pueden aprobarse con relativa rapidez una vez que se cumplen los requisitos básicos del perfil, mientras que los puestos cualificados, como el de camarero o cocinero de línea, pueden requerir experiencia adicional, pruebas, certificaciones o aprobación.

La tarifa se muestra antes de realizar la reserva, por lo que no existe una cifra por hora única para toda la plataforma.

Por qué Instawork es útil:

Tarifas por turno visibles: puedes ver cuánto se paga por un turno antes de aceptarlo.

puedes ver cuánto se paga por un turno antes de aceptarlo. Horarios flexibles: elige turnos sueltos en lugar de comprometerte con un horario semanal fijo.

elige turnos sueltos en lugar de comprometerte con un horario semanal fijo. Múltiples categorías de trabajo: pueden aparecer puestos en hostelería, almacenes, eventos, restauración y otros puestos locales.

pueden aparecer puestos en hostelería, almacenes, eventos, restauración y otros puestos locales. Pago más rápido opcional: los trabajadores que cumplan los requisitos pueden acceder a sus ingresos antes de tiempo a través de Instapay.

Para los turnos 1099 que cumplan los requisitos, Instapay puede enviar los ingresos poco después de fichar la salida. Instapay para W-2 funciona de forma diferente: los trabajadores que cumplan los requisitos reciben anticipadamente el 60 % de los ingresos brutos estimados, menos la comisión aplicable, mientras que el saldo restante sigue el ciclo normal de nómina.

Esa distinción es importante. Instawork puede conseguirte un turno rápidamente, pero una cuenta nueva no debe dar por sentado que todos los turnos cumplen los requisitos para el pago instantáneo.

Entre los mejores servicios para encontrar trabajo local flexible, su mayor ventaja es, sencillamente, poder ver el trabajo, el horario y la tarifa antes de comprometerte.

💡Lo que debes saber Pago semanal: Gratis. Comisión de Instapay: 5 % cuando está disponible. W-2 Instapay: Paga por adelantado el 60 % de los ingresos brutos estimados; el resto se abona con la nómina. Disponibilidad: La oferta de turnos y la elegibilidad para Instapay varían según el mercado.

Turnos flexibles Instawork 3.9 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Explora los turnos disponibles en tu zona, consulta la tarifa por adelantado y elige cuándo trabajar. Buscar turnos

5. Snagajob [La mejor opción para trabajos por horas]

Snagajob se centra principalmente en el empleo por horas y local en sectores como la restauración, el comercio minorista, la hostelería, la logística y la atención al cliente.

Se parece más a los servicios tradicionales de búsqueda de empleo que Instawork: Snagajob te ayuda a encontrar y solicitar ofertas de trabajo, pero, por lo general, es la empresa la que se encarga de las entrevistas, la contratación, los salarios y la nómina.

Esto significa que no hay un rango salarial único en Snagajob. La cifra relevante es el salario que figura en cada oferta concreta.

Lo que Snagajob hace bien:

Enfoque en los trabajos por horas: Las ofertas se basan en el tipo de trabajo que realmente buscan los trabajadores del comercio minorista, la restauración, los almacenes y el sector hotelero.

Las ofertas se basan en el tipo de trabajo que realmente buscan los trabajadores del comercio minorista, la restauración, los almacenes y el sector hotelero. Filtrado por zona: resulta útil cuando la distancia al lugar de trabajo es tan importante como el propio puesto.

resulta útil cuando la distancia al lugar de trabajo es tan importante como el propio puesto. Opciones a tiempo parcial y a tiempo completo: no estás limitado a un único tipo de empleo.

no estás limitado a un único tipo de empleo. Acceso gratuito para quienes buscan empleo: no tienes que pagar por consultar las ofertas ni por presentar tu candidatura.

Dado que los anuncios pueden cambiar rápidamente, consulta la página web de la propia empresa antes de enviar información confidencial. Un anuncio actual en la bolsa de empleo no equivale a una vacante garantizada.

Entre los servicios de búsqueda de empleo, Snagajob es la opción más adecuada si buscas una relación laboral convencional en lugar de clientes como autónomo o turnos puntuales a través de una aplicación.

💡Lo que debes saber Coste para el demandante de empleo: Gratis. Salario: Lo fija la empresa. Pago: Según el calendario de nóminas de la empresa. Ideal para: Empleo local por horas y por turnos.

Trabajos por horas Snagajob 3.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Busca anuncios locales gratuitos centrados en trabajos por horas, en el sector minorista y en el sector hostelero. Buscar ofertas de empleo

6. Thumbtack [Ideal para oportunidades de servicios locales]

Thumbtack está pensado para profesionales de servicios, más que para solicitantes de empleo habituales. Creas un perfil de empresa, eliges los servicios que ofreces y pagas por los contactos cualificados de clientes potenciales.

No hay cuotas de suscripción, anuales ni de afiliación para registrarse, pero los precios de los clientes potenciales varían según el servicio, la ubicación, la competencia y los límites que establezcas en tu cuenta.

Así que evita pensar en Thumbtack como una plataforma en la que todos los profesionales pagan lo mismo. Tu coste real depende del tipo de trabajo que busques.

Lo que diferencia a Thumbtack:

Perfil empresarial gratuito: puedes crear tu presencia en la plataforma antes de comprometerte con una suscripción recurrente.

puedes crear tu presencia en la plataforma antes de comprometerte con una suscripción recurrente. Clientes potenciales locales: la plataforma está diseñada pensando en personas que ya están buscando un servicio.

la plataforma está diseñada pensando en personas que ya están buscando un servicio. Control del presupuesto: los profesionales pueden gestionar lo que están dispuestos a gastar en clientes potenciales.

los profesionales pueden gestionar lo que están dispuestos a gastar en clientes potenciales. Amplia gama de servicios: limpieza, fotografía, reformas del hogar, clases, coaching y servicios para eventos; todo tiene cabida.

Tu potencial de ingresos se reduce al precio de tus trabajos menos el coste de los clientes potenciales, los materiales, los desplazamientos, los impuestos y otros gastos empresariales.

Entre los servicios de búsqueda de trabajos para profesionales autónomos locales, Thumbtack puede resultarte útil si ya sabes cuánto te reporta un cliente rentable. Si acabas de iniciarte en un sector, pagar por clientes potenciales antes de conocer tus márgenes es mucho más arriesgado.

💡Lo que debes saber Perfil: Gratis. Coste de los clientes potenciales: Variable. Pago del cliente: Depende de cómo factures o cobres el pago. Ideal para: Profesionales locales consolidados que conocen su margen de beneficio.

Consigue clientes potenciales locales Thumbtack 3.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Crea un perfil gratuito y decide cuánto estás dispuesto a pagar por clientes potenciales locales. Consigue clientes potenciales

7. Care.com [Ideal para trabajos de cuidados]

Care.com pone en contacto a cuidadores con familias que buscan servicios de cuidado infantil, atención a personas mayores, limpieza del hogar, cuidado de mascotas y otras tareas domésticas.

Los cuidadores anuncian sus propias tarifas en lugar de recibir un salario fijo de la plataforma. Las medias nacionales para las principales categorías de cuidados suelen rondar los 20-22 dólares por hora, aunque las tarifas locales pueden variar mucho al alza o a la baja en función de la experiencia, las responsabilidades y la ciudad.

Por qué Care.com resulta útil:

Público específico: las familias ya están buscando específicamente servicios de cuidado o ayuda doméstica.

las familias ya están buscando específicamente servicios de cuidado o ayuda doméstica. Múltiples categorías: Cuidado de niños, atención a personas mayores, cuidado de mascotas, limpieza del hogar y trabajos relacionados, todo ello en una misma plataforma.

Cuidado de niños, atención a personas mayores, cuidado de mascotas, limpieza del hogar y trabajos relacionados, todo ello en una misma plataforma. Flexibilidad en las tarifas: puedes fijar el precio de tus servicios en función de tu experiencia y del mercado local.

puedes fijar el precio de tus servicios en función de tu experiencia y del mercado local. Potencial de clientes recurrentes: una combinación exitosa puede convertirse en un trabajo semanal habitual en lugar de una reserva puntual.

Los cuidadores individuales deben someterse a la verificación de antecedentes básica exigida por Care.com antes de interactuar con las familias, y los cuidadores en activo se someten a verificaciones adicionales de forma continua.

La suscripción y el acceso a las funciones pueden variar entre las cuentas de cuidadores y las de familias, así que comprueba las condiciones de registro vigentes en lugar de dar por sentado que todas las funciones son gratuitas.

Entre los servicios profesionales de búsqueda de empleo para el sector de los cuidados, Care.com resulta útil porque la plataforma está lo suficientemente especializada como para que las familias ya estén buscando precisamente el servicio que tú ofreces.

💡Lo que debes saber Verificación de antecedentes: Obligatoria para los cuidadores individuales antes de que puedan interactuar con las familias. Tarifas: Las fijan los cuidadores en función de la demanda del mercado. Media: Alrededor de 20-22 dólares por hora para las principales categorías de cuidados a nivel nacional. Ideal para: Cuidadores con experiencia en el cuidado de niños, personas mayores, mascotas y tareas domésticas.

Empleos en el sector de los cuidados Care.com 4.1 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Fija tu tarifa y ponte en contacto con familias que buscan cuidados continuos u ocasionales. Buscar trabajo

8. FlexJobs [Ideal para ofertas de trabajo a distancia seleccionadas]

FlexJobs es uno de los pocos servicios de búsqueda de empleo de pago de esta lista. En lugar de quedarse con un porcentaje de tu salario final, vende acceso a una base de datos filtrada de empleos a distancia, híbridos, a tiempo parcial y flexibles.

El precio actual empieza en 2,95 dólares por 14 días; transcurrido este plazo, el plan se renueva por 23,95 dólares cada cuatro semanas, a menos que se cancele. Los planes de mayor duración reducen el coste mensual efectivo.

Esto es lo que pagas con FlexJobs:

Anuncios verificados: La plataforma revisa los anuncios antes de publicarlos.

La plataforma revisa los anuncios antes de publicarlos. Filtros para teletrabajo y horarios flexibles: más fácil que buscar en bolsas de empleo generales, donde predominan los puestos de oficina.

más fácil que buscar en bolsas de empleo generales, donde predominan los puestos de oficina. Alertas de empleo: Útiles cuando buscas un puesto específico o con un horario concreto.

Útiles cuando buscas un puesto específico o con un horario concreto. Herramientas de solicitud: La suscripción incluye recursos adicionales.

Recuerda que FlexJobs no te contrata ni te paga. Las solicitudes, las entrevistas, las ofertas y la nómina las gestiona la empresa a la que finalmente te incorpores.

Entre los mejores servicios de búsqueda de empleo para el teletrabajo, el principal punto fuerte es el ahorro de tiempo al filtrar las ofertas, no una contratación más rápida garantizada.

💡Lo que debes saber Prueba: 2,95 $ durante 14 días. Renovación: 23,95 $ cada cuatro semanas. Remuneración: la determina la empresa para la que acabes trabajando. Ideal para: personas que buscan trabajo a distancia y valoran tanto el filtrado de ofertas que están dispuestas a pagar por ello.

Ofertas de trabajo a distancia seleccionadas FlexJobs 4.1 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Paga por acceder a una base de datos filtrada de ofertas de empleo a distancia, híbridas y flexibles. Buscar ofertas de empleo

9. Trabajamos a distancia [Ideal para búsquedas exclusivamente de trabajo a distancia]

Trabajamos a distancia se centra exclusivamente en el teletrabajo, lo que te permite descartar más fácilmente las ofertas de empleo locales o que solo se realizan en la oficina, si eso no es lo que buscas.

Su suscripción básica es gratuita e incluye un feed personalizado, la posibilidad de subir tu currículum, guardar ofertas de empleo, seguir empresas y una revisión gratuita de tu currículum mediante un sistema de seguimiento de candidatos (ATS). WWR Pro añade herramientas adicionales a través de un plan de pago.

Lo más destacado de Trabajamos a distancia:

Enfoque exclusivo en el teletrabajo: no tienes que filtrar entre miles de ofertas de trabajo presenciales.

no tienes que filtrar entre miles de ofertas de trabajo presenciales. Búsqueda básica gratuita: para navegar y presentar candidaturas no es necesario tener una suscripción de pago.

navegar y presentar candidaturas no es necesario tener una suscripción de pago. Amplia variedad de categorías profesionales: son habituales los puestos de programación, diseño, marketing, ventas, atención al cliente, desarrollo de productos y gestión.

son habituales los puestos de programación, diseño, marketing, ventas, atención al cliente, desarrollo de productos y gestión. Herramientas Pro opcionales: hay funciones de pago disponibles si deseas más ayuda en la búsqueda de empleo.

Una limitación es la elegibilidad geográfica. «A distancia» no siempre significa «trabajar desde cualquier lugar». Muchas ofertas restringen a los candidatos a EE. UU., Europa, un huso horario específico o países en los que la empresa pueda contratar legalmente.

En comparación con otros servicios de búsqueda de empleo más generales, Trabajamos a distancia te ahorra tiempo al centrar la búsqueda exclusivamente en puestos de trabajo a distancia.

💡Lo que debes saber Básico: Gratis. Pro: 14,95 $ al mes con un compromiso de 12 meses. Salario: Lo fija cada empresa. Ideal para: Personas interesadas únicamente en el trabajo a distancia.

Anuncios gratuitos sobre teletrabajo We Work Remotely 3.6 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Busca una plataforma centrada en el teletrabajo que ofrezca un plan de suscripción gratuito y útil. Buscar ofertas de empleo

10. Indeed Flex [Ideal para ver la remuneración por turno por adelantado]

Indeed Flex es una plataforma de contratación flexible en la que los trabajadores aprobados pueden consultar turnos temporales y ver la tarifa por hora ofrecida antes de aceptarlos.

Esto la acerca más a Instawork que a los servicios tradicionales de búsqueda de empleo, como Snagajob. No te limitas a consultar anuncios de empresas, sino que utilizas una plataforma de contratación que ayuda a colocar a los trabajadores en turnos concretos.

La remuneración varía según la ciudad, la empresa, el puesto y el turno, por lo que consultar la oferta concreta resulta más útil que basarse en una media nacional por hora.

Lo que hace que Indeed Flex sea útil:

Salario indicado antes de reservar: Sabes cuál es la tarifa por turno antes de comprometerte.

Sabes cuál es la tarifa por turno antes de comprometerte. Horarios flexibles: elige los turnos que mejor se adapten a tu otro trabajo o a tus responsabilidades.

elige los turnos que mejor se adapten a tu otro trabajo o a tus responsabilidades. Modelo de contratación temporal: ideal para quienes no buscan necesariamente un empleador fijo.

ideal para quienes no buscan necesariamente un empleador fijo. Pago el mismo día: los trabajadores que cumplan los requisitos pueden acceder por adelantado hasta al 50 % del salario de los turnos que cumplan los requisitos.

El resto del salario al que tienes derecho se abona según el calendario habitual de la plataforma.

La mayor limitación es la disponibilidad. Ni siquiera los mejores servicios de búsqueda de empleo pueden crear turnos donde no hay demanda por parte de los empleadores locales, por lo que el número y la variedad de ofertas dependen en gran medida de tu mercado.

💡Lo que debes saber Inscripción: gratuita. Pago el mismo día: hasta el 50 % del salario correspondiente a los turnos que cumplan los requisitos. Salario restante: incluido en la nómina habitual. Ideal para: trabajadores que buscan turnos flexibles con tarifas transparentes.

Pago por turnos Indeed Flex 3.8 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Consulta por adelantado la paga por turno y accede antes a parte de los ingresos a los que tienes derecho. Buscar turnos

11. Handshake [Ideal para estudiantes y recién titulados]

Handshake se centra en la contratación de profesionales que se encuentran en los inicios de su carrera, lo que lo convierte en uno de los servicios de búsqueda de empleo más relevantes para estudiantes, recién titulados y personas con experiencia profesional limitada.

Los estudiantes pueden utilizarlo para descubrir puestos de trabajo, prácticas, eventos de empresas y oportunidades profesionales dirigidas específicamente a personas que se encuentran al inicio de su trayectoria profesional.

Por qué destaca Handshake:

Enfoque en el inicio de la carrera profesional: las empresas buscan activamente a estudiantes y recién titulados.

las empresas buscan activamente a estudiantes y recién titulados. Prácticas y puestos para recién titulados: no quedan ocultos entre miles de ofertas para profesionales con experiencia.

no quedan ocultos entre miles de ofertas para profesionales con experiencia. Eventos profesionales: La plataforma también pone en contacto a los usuarios con sesiones de empresas y eventos de selección de personal.

La plataforma también pone en contacto a los usuarios con sesiones de empresas y eventos de selección de personal. Perfiles vinculados a centros educativos: los usuarios que cumplan los requisitos pueden beneficiarse de las conexiones con su universidad o centro de formación.

Handshake no paga directamente a los candidatos. Una vez que te contratan, la remuneración y la nómina corren a cargo de la empresa.

Entre los servicios de búsqueda de empleo para candidatos que se inician en el mundo laboral, la mayor ventaja es que tener un currículum breve no supone automáticamente una desventaja, ya que ese es precisamente el perfil que buscan muchos empleadores.

💡Lo que hay que saber Acceso para estudiantes: Por lo general, gratuito. Remuneración: La fija la empresa. Ideal para: Estudiantes, antiguos alumnos y recién graduados. Limitación: Las funciones disponibles pueden depender de la participación de la institución educativa y del tipo de cuenta.

Primeros pasos en la carrera profesional Handshake 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Busca prácticas y puestos de nivel inicial relacionados con la selección de estudiantes. Buscar empleo

12. Jobcase [Ideal para la búsqueda de empleo basada en la comunidad]

Jobcase combina ofertas de empleo habituales con una comunidad de trabajadores en la que los miembros pueden hablar sobre empresas, solicitudes, entrevistas y cuestiones cotidianas del ámbito laboral.

El servicio es gratuito para quienes buscan empleo. Al igual que otros servicios de búsqueda de empleo tipo tablón de anuncios, Jobcase no es tu empleador, por lo que el salario y la nómina dependen de la empresa a la que acabes incorporándote.

Lo que Jobcase aporta además de las ofertas:

Búsqueda de empleo gratuita: no es necesario suscribirse para acceder a las funciones básicas de búsqueda de empleo.

no es necesario suscribirse para acceder a las funciones básicas de búsqueda de empleo. Comunidad de trabajadores: los usuarios pueden plantear preguntas y comparar experiencias laborales.

los usuarios pueden plantear preguntas y comparar experiencias laborales. Recursos profesionales: junto a las ofertas de empleo, se ofrece ayuda para elaborar el currículum y buscar trabajo.

junto a las ofertas de empleo, se ofrece ayuda para elaborar el currículum y buscar trabajo. Amplia cobertura local: resulta especialmente útil para la búsqueda de empleos por horas y de trabajo diario.

El componente comunitario es la razón principal para utilizarlo en lugar de otra web de anuncios genérica. Solo hay que recordar que las publicaciones de los usuarios son experiencias personales, no garantías verificadas sobre un empleador.

Entre los servicios gratuitos de búsqueda de empleo, Jobcase funciona bien como canal de búsqueda adicional, más que como algo que deba sustituir a todas las demás plataformas que utilices.

💡Lo que debes saber Coste: gratuito para quienes buscan empleo. Salario: lo fijan los empleadores. Pago: según el calendario de nóminas del empleador. Ideal para: trabajadores que buscan ofertas de empleo y quieren participar en debates con otros usuarios.

Foro comunitario gratuito Jobcase 4.1 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Busca ofertas de empleo de forma gratuita y obtén información adicional gracias a una amplia comunidad de trabajadores. Regístrate gratis

13. Angi [Ideal para empresas de servicios a domicilio consolidadas]

Angi pone en contacto a propietarios de viviendas con contratistas y empresas locales de servicios para el hogar. Al igual que Thumbtack, debe considerarse una fuente de clientes potenciales más que una plataforma de empleo convencional.

Crear un perfil empresarial es gratuito, mientras que los profesionales pueden pagar por los clientes potenciales o por publicidad en función del servicio, el mercado y el plan. Angi no publica un precio único para los clientes potenciales que se aplique a todos los contratistas.

Lo que Angi puede ofrecer a los profesionales consolidados:

Público interesado en servicios para el hogar: los usuarios ya están buscando contratistas y empresas locales.

los usuarios ya están buscando contratistas y empresas locales. Perfil empresarial gratuito: puedes establecer tu presencia sin tener que pagar por adelantado una cuota de afiliación única.

puedes establecer tu presencia sin tener que pagar por adelantado una cuota de afiliación única. Opciones de clientes potenciales y publicidad: las empresas pueden pagar por la captación adicional de clientes cuando resulte rentable.

las empresas pueden pagar por la captación adicional de clientes cuando resulte rentable. Amplia cobertura de sectores: limpieza, reformas, jardinería, pintura, trabajos de mantenimiento, fontanería y otros servicios para el hogar.

Para obtener la certificación «Aprobado por Angi» y acceso a la publicidad, las empresas pueden tener que cumplir requisitos adicionales, como disponer de las licencias pertinentes y someterse a una verificación de antecedentes.

Los servicios profesionales de captación de trabajos, como Angi, solo resultan rentables cuando conoces tus costes de captación de clientes. Un cliente potencial de 40 dólares puede ser excelente para un trabajo de 2.000 dólares y pésimo para uno de 70 dólares.

💡Lo que debes saber Perfil: Creación gratuita. Precio por cliente potencial: Varía según la categoría y el mercado. Licencias: Mantén todas las licencias exigidas por tu estado o localidad. Ideal para: Empresas de servicios ya existentes con capacidad para más clientes.

Cartera estable de clientes potenciales Angi 3.4 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Crea un perfil de empresa gratuito y paga por clientes potenciales o visibilidad cuando te resulte conveniente. Consigue clientes potenciales

14. GigSmart [Ideal para trabajos a corto plazo]

La plataforma «Get Gigs» de GigSmart pone en contacto a los trabajadores con turnos a corto plazo y trabajos por proyectos. Es útil si buscas otra aplicación de trabajo flexible, además de Instawork o Indeed Flex, en lugar de un horario fijo.

La remuneración la indica la empresa contratante y varía según el encargo, por lo que no existe una tarifa por hora fiable para toda la plataforma.

En el caso de los ingresos por turnos que cumplen los requisitos del formulario 1099, el dinero se ingresa en la «Worker Wallet». Los retiros estándar son gratuitos, mientras que las transferencias más rápidas a tarjetas de débito tienen un coste del 3 %, con un mínimo de 1 $.

Por qué es útil GigSmart:

Flexibilidad a corto plazo: elige turnos o proyectos concretos en lugar de un horario fijo.

elige turnos o proyectos concretos en lugar de un horario fijo. Detalles visibles de los trabajos: revisa la tarifa, la ubicación y las condiciones antes de aceptarlos.

revisa la tarifa, la ubicación y las condiciones antes de aceptarlos. Varias opciones de pago: elige transferencias estándar gratuitas o paga para recibir el dinero antes.

elige transferencias estándar gratuitas o paga para recibir el dinero antes. Fuente adicional de turnos locales: puede complementar otras aplicaciones de contratación cuando una plataforma tiene ofertas de trabajo limitadas en la zona.

También hay una tarifa de «Confianza y asistencia» de 1 $ por hora de trabajo, así que compara tus ingresos finales tras descontar las tarifas en lugar de centrarte únicamente en la tarifa por hora anunciada.

Entre los servicios de búsqueda de empleo para trabajos temporales, vale la pena echarle un vistazo a GigSmart cuando busques más oferta de turnos locales, sobre todo si no quieres depender únicamente de una sola aplicación de contratación.

💡Lo que debes saber Cuota del trabajador: 1 $ de «Trust and Support» por hora de trabajo. Retirada estándar: gratuita. Transferencia directa: 3 %, con un mínimo de 1 $. Cartera del trabajador: actualmente para ingresos por turnos 1099, no para ingresos W-2.

Actuaciones breves GigSmart 3.9 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Elige trabajos cortos y selecciona retiros de dinero gratuitos (estándar) o de pago más rápido (de pago). Buscar Gigs

Cómo hemos seleccionado estos 14 servicios de búsqueda de empleo

Los mejores servicios de búsqueda de empleo no deberían limitarse a ofrecer todos lo mismo. Una lista con 14 portales de empleo casi idénticos no serviría de mucho, así que hemos incluido diferentes vías para encontrar trabajo remunerado:

Contratación con horarios flexibles.

Búsqueda de profesionales a distancia.

Clases particulares.

Cuidados a personas.

Empleo por horas.

Bolsas de empleo a distancia.

Contratación de jóvenes profesionales.

Clientes locales potenciales.

Microtareas y proyectos cortos.

También hemos dado prioridad a los servicios de búsqueda de empleo que ofrecen información clara sobre cómo los trabajadores consiguen realmente las oportunidades, cuánto cuesta el servicio y quién se encarga del pago.

En el caso de los servicios profesionales de búsqueda de empleo que no gestionan directamente los salarios, hemos evitado indicar plazos de pago. Esa parte la controla tu empleador o cliente.

Del mismo modo, los ingresos exactos no se presentan como garantías. Las tarifas varían en función de tu ciudad, puesto, experiencia, horario, competencia y del empleador o cliente concreto.

Comparativa rápida de servicios de búsqueda de empleo

La tabla siguiente recoge las diferencias más relevantes sin intentar condensar todas las reseñas en la pantalla de un móvil.

Servicio Coste Remuneración habitual Ideal para Wyzant Comisión del 25 % A menudo se anuncian entre 30 y 60 dólares o más por hora Profesores particulares Clickworker Gratis; las comisiones por pago varían Basado en tareas Microtareas BELAY Inscripción gratuita Entre 20 y 35 dólares por hora aproximadamente para muchos puestos actuales Profesionales que trabajan a distancia Instawork Gratis; tarifa opcional de Instapay Depende del turno Turnos locales flexibles Snagajob Gratuito Establecidos por la empresa Trabajos por horas Thumbtack Perfil gratuito; contactos de pago Fijado por el cliente Profesionales locales Care.com La suscripción y las funciones varían Promedio de entre 20 y 22 dólares por hora Cuidados FlexJobs Desde 2,95 $ Establecidos por el empleador Puestos de trabajo a distancia preseleccionados Trabajamos a distancia Nivel gratuito Establecidos por la empresa Ofertas de trabajo a distancia Indeed Flex Gratuito Específicos por turno Turnos temporales Handshake Gratis para estudiantes Establecidos por el empleador Primeros pasos en el mundo laboral Jobcase Gratis Establecido por la empresa Búsqueda de empleo local Angi Perfil gratuito; contactos y anuncios de pago Establecido por el cliente Empresas de servicios a domicilio GigSmart Tarifa de 1 $/hora por cada trabajo Específico para cada trabajo Trabajo a corto plazo

No hay una única opción que destaque en todas las categorías. Los mejores servicios de búsqueda de empleo para trabajos puntuales son muy distintos de los servicios profesionales de búsqueda de empleo diseñados para contables, asistentes, autónomos o profesores particulares.

Una estrategia sensata consiste en utilizar un servicio para tu objetivo principal y una plataforma secundaria, en lugar de crear perfiles a medias en los 14 servicios de búsqueda de empleo.

Jugar para ganar: aplicaciones de recompensas que puedes combinar con la búsqueda de empleo

Las aplicaciones de recompensas no sustituyen a los servicios de búsqueda de empleo. Es mejor considerarlas como algo que puedes utilizar en tu tiempo libre mientras siguen en marcha las solicitudes, las entrevistas o la búsqueda de clientes.

Snakzy es la opción «jugar para ganar» de Eneba, mientras que BigCash y KashKick ofrecen otra vía de acceso a tareas y ofertas basadas en recompensas.

Aplicación Pago mínimo Coste de inscripción Snakzy 5 $ Gratis BigCash 5 Gratis KashKick Varía Gratis (mayores de 18 años, solo EE. UU. y Reino Unido)

Si prefieres explorar el mundo de los juegos con recompensas de forma más amplia, el resumen de Eneba sobre las mejores aplicaciones de juegos para ganar dinero real te ofrece más opciones.

¿Ya dedicas gran parte de tu tiempo libre a jugar? Eneba también explica cómo ganar dinero en Roblox y en qué consisten realmente esas formas de obtener ingresos.

JUGAR PARA GANAR Recompensas por el tiempo libre Recompensas gratuitas por jugar y ganar que puedes aprovechar mientras buscas trabajo de forma habitual. 5 $ GRATIS Bonificación de hasta 5 dólares Gana hasta 15,29 dólares al día Prueba Snakzy Retirada inmediata de efectivo • Más de un millón de jugadores que ganan dinero

Lo que no funciona

No todas las páginas web que se autodenominan «los mejores servicios de búsqueda de empleo» merecen tu dinero o tus datos personales.

Hay algunas señales de alerta que conviene tener en cuenta siempre:

Esquemas de «paga para que te contraten»: Pagar por herramientas opcionales o por un panel de ofertas seleccionadas no es lo mismo que pagar a alguien que te promete un trabajo. Los empleadores legítimos no suelen exigir un pago por adelantado solo para contratarte.

Pagar por herramientas opcionales o por un panel de ofertas seleccionadas no es lo mismo que pagar a alguien que te promete un trabajo. Los empleadores legítimos no suelen exigir un pago por adelantado solo para contratarte. Falsos trabajos a distancia: Desconfía si un supuesto empleador te pide inmediatamente datos bancarios, criptomonedas, tarjetas regalo o dinero para comprar material.

Desconfía si un supuesto empleador te pide inmediatamente datos bancarios, criptomonedas, tarjetas regalo o dinero para comprar material. Promesas de contratación garantizada: Ni siquiera los servicios profesionales legítimos de búsqueda de empleo pueden garantizar que un empleador o cliente concreto te contrate.

Ni siquiera los servicios profesionales legítimos de búsqueda de empleo pueden garantizar que un empleador o cliente concreto te contrate. Cargos por contactos poco claros: los autónomos deben entender cuándo una plataforma de contactos puede cobrarles antes de destinar un presupuesto elevado.

los autónomos deben entender cuándo una plataforma de contactos puede cobrarles antes de destinar un presupuesto elevado. Comunicación fuera de la plataforma de inmediato: pasar directamente a Telegram, WhatsApp u otro canal privado puede dificultar la verificación de la identidad de la persona con la que estás tratando.

pasar directamente a Telegram, WhatsApp u otro canal privado puede dificultar la verificación de la identidad de la persona con la que estás tratando. Presión para actuar de inmediato: un empleador auténtico puede explicarte el puesto, la remuneración y el proceso de contratación sin amenazar con que la oportunidad desaparecerá en cinco minutos.

Antes de enviar información confidencial, busca el nombre de la empresa por tu cuenta y comprueba que la oferta de trabajo también aparece en el dominio oficial de la empresa, siempre que sea posible.

Ese minuto extra es importante incluso cuando utilizas servicios de búsqueda de empleo consolidados. Una plataforma legítima puede contener anuncios concretos que merezcan una comprobación adicional.

Veredicto final sobre los servicios de búsqueda de empleo

Los servicios de búsqueda de empleo más realistas dependen del tipo de ingresos que quieras conseguir. Instawork e Indeed Flex son adecuados para trabajos con horarios flexibles; Wyzant y BELAY, para personas con habilidades consolidadas; mientras que FlexJobs y Trabajamos a distancia tienen más sentido para una búsqueda convencional de trabajo a distancia.

Los mejores servicios de búsqueda de empleo no garantizan un trabajo inmediato, y los servicios profesionales de este tipo siguen exigiendo un perfil sólido, habilidades relevantes y cierta paciencia. Utiliza una o dos plataformas que se ajusten a tu objetivo y, a continuación, considera Snakzy como una pequeña opción adicional para obtener ingresos extra en tu tiempo libre mientras tu fuente principal de ingresos va cobrando impulso.

JUGAR PARA GANAR Gana dinero mientras sigues buscando trabajo Juega para ganar recompensas mientras realizas solicitudes y turnos, sin renunciar a tu fuente de ingresos principal. 5 $ GRATIS Bonificación de hasta 5 dólares Gana hasta 15,29 dólares al día Prueba Snakzy Retirada inmediata de efectivo • Más de un millón de jugadores que ganan dinero

Preguntas frecuentes