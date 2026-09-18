Las 6 mejores aplicaciones gratuitas para ganar dinero que realmente te pagan en 2026

Eneba Hub contiene enlaces de afiliados, lo que significa que podemos ganar una pequeña comisión si realizas una compra a través de ellos, sin coste adicional para ti. Más información

Las mejores aplicaciones gratuitas para ganar dinero empiezan a dar beneficios casi nada más instalarlas. La más rápida de las seis que se analizan aquí es Rakuten, una herramienta para el navegador que solo requiere añadir la extensión para empezar a funcionar en tu próximo pedido online. Ninguna de ellas sustituirá a tu sueldo. La mayoría te da cantidades modestas pero constantes que vas acumulando además de tus ingresos habituales. Esto funciona mejor si ya sueles comprar por Internet o haces recados en coche, y utilizas un par de estas aplicaciones de forma habitual, no solo durante una semana.

El rango real de estas seis opciones oscila entre unos 90 y 120 dólares al año de forma automática con el reembolso de Rakuten, según los propios datos de la empresa. Esta cifra asciende a entre 18 y 26 dólares por hora, una vez descontado el combustible, para alguien que conduzca para Instacart Shopper. El lugar en el que te sitúes entre esas dos cifras depende del esfuerzo, no de la suerte.

Todas las aplicaciones de esta lista son totalmente gratuitas, con un mínimo de pago real y contrastado que puedes comprobar de antemano.

Esta lista abarca cinco categorías: reembolsos, reventa, repartos por encargo, tareas rápidas remuneradas e impresión bajo demanda. Varias de las opciones de reembolsos y recompensas de aquella época han cerrado o han modificado sus tarifas desde entonces, por lo que aquí la actualidad importa más que la nostalgia.

¿Merece realmente la pena dedicar tiempo a las mejores aplicaciones para ganar dinero gratis?

Sí, estas mejores aplicaciones para ganar dinero gratis merecen tu tiempo, pero solo para obtener cantidades modestas y constantes, no para sustituir a un trabajo. La cifra realista para las seis opciones oscila entre unos 5 y 30 dólares al mes si se utilizan de forma puramente pasiva. Las horas de trabajo activas pueden elevar esa cifra hasta 500 dólares o más al mes. Lo que ganes dependerá totalmente del tiempo que le dediques.

Las aplicaciones de reembolsos y recompensas solo merecen la pena si ya tenías pensado comprar ese artículo de todos modos. El reembolso es una devolución sobre un gasto que habrías realizado de todos modos, no un nuevo ingreso. Las aplicaciones de trabajos esporádicos y tareas, como Instacart Shopper y Field Agent, son las únicas opciones aquí que te pagan por el tiempo que dedicas activamente.

Una visita semanal al supermercado hace que Ibotta y Rakuten sean las opciones más sencillas, ya que ambas encajan en tu rutina de compras habitual. Una tarde libre y un coche hacen que Instacart Shopper sea la mejor opción, ya que te paga por las horas trabajadas en lugar de por el dinero que ya has gastado. Hacer limpieza en casa convierte a Mercari en la elección natural, ya que publicar un artículo no cuesta nada hasta que se vende.

Si has buscado las mejores aplicaciones gratuitas para ganar dinero en Android, la plataforma no es un factor limitante. Todas las aplicaciones de esta guía funcionan tanto en Android como en iOS. El mundo de las aplicaciones para ganar dinero y obtener recompensas ha cambiado, y muchas de las opciones más antiguas ya no están disponibles o no ofrecen formas claras y verificables de cobrar. Para una selección más amplia más allá de estas seis, consulta la guía de Eneba sobre aplicaciones de juegos que pagan dinero real.

Las 6 mejores aplicaciones gratuitas para ganar dinero que realmente pagan

Cada una de las opciones que figuran a continuación desglosa las ganancias reales, las comisiones y la rapidez con la que se recibe el dinero, empezando por la remuneración por hora más alta de la lista.

Trabajar como repartidor de Instacart Shopper te reporta entre 18 y 26 dólares por hora, una vez descontada la gasolina, más que cualquier otro trabajo de esta lista. Esa cifra asciende a entre 25 y 30 dólares por hora los fines de semana en los barrios residenciales de rentas más altas. Se trata del pago bruto por lote menos el coste de la gasolina, no de lo que te llevas a casa una vez descontados los impuestos por cuenta propia, que aún debes pagar además.

El pago se realiza mediante una transferencia bancaria semanal gratuita, que se abona de miércoles a viernes y corresponde a la semana anterior (de lunes a domingo). También está disponible el «Instant Cashout» (pago inmediato) por una pequeña comisión, de entre 0,50 y 1,50 dólares aproximadamente, dependiendo de tu cuenta de pago. De este modo, recibes el dinero en unas dos horas tras la entrega, según la propia página de ganancias para repartidores de Instacart.

En comparación con otras formas de ganar dinero semanalmente, los trabajos de reparto por encargo como este suelen ser la vía más rápida para alcanzar unos ingresos mensuales de cuatro cifras.

Lo que necesitas para empezar:

Tener al menos 18 años y estar legalmente autorizado para trabajar en EE. UU.

Descargar la aplicación Instacart Shopper y completar la solicitud

Superar una verificación de antecedentes realizada por Checkr, que suele tardar entre 3 y 7 días laborables

Para el servicio de reparto completo, disponer de un vehículo, un permiso de conducir válido y un seguro de automóvil que cumpla con los requisitos mínimos de tu estado

Ser capaz de levantar hasta 50 libras y disponer de un smartphone que cumpla los requisitos de la aplicación

El error más común en este caso es juzgar el trabajo basándose únicamente en la remuneración bruta por encargo. Esa cifra total parece buena hasta que se descuentan los gastos de gasolina, el desgaste del vehículo y el impuesto sobre el trabajo por cuenta propia, que ronda el 15,3 %. Toma el rango salarial por hora indicado anteriormente como punto de partida. De entre las mejores aplicaciones gratuitas para ganar dinero que hay, Instacart Shopper es la única que te paga por el tiempo que trabajas activamente, no por las compras que ya harías de todos modos.

Salario por hora más alto Instacart Shopper 4.8 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. La inscripción es gratuita; se ganan entre 18 y 26 dólares por hora, una vez descontado el coste de la gasolina, y el pago se realiza semanalmente de forma gratuita o al instante previo pago de una pequeña comisión. Solicitar empleo en Shop

Te quedarás con el 90 % del precio de venta en Mercari, ya que cobra una comisión fija del 10 % que cubre tanto el precio del artículo como los gastos de envío pagados por el comprador, según la propia página de comisiones de Mercari. Un artículo de 50 $ te reporta 45 $ antes de los gastos de envío. Esa tarifa fija también cubre el procesamiento del pago desde un cambio en las comisiones el 6 de enero de 2025, por lo que no hay que restar ningún recargo por procesamiento aparte.

Publicar anuncios es gratuito independientemente del número de artículos que publiques, lo cual es lo que distingue principalmente a Mercari de las plataformas que cobran por cada anuncio. El pago estándar mediante transferencia bancaria también es gratuito; el servicio «Instant Pay» tiene un coste fijo de 3 dólares si quieres recibir el dinero el mismo día. Si quieres ver cómo se aplica la misma filosofía de precios —«fíjate en lo que realmente se ha vendido, no en lo que está a la venta»— a otro mercado de reventa, la guía de Eneba para vender artículos de videojuegos a cambio de dinero real también lo explica detalladamente.

Pasos para empezar:

Crea una cuenta gratuita en Mercari y verifica un método de pago

Haz una foto del artículo y escribe una descripción sincera y detallada

Comprueba a qué precio se vendieron realmente artículos similares antes de fijar el precio

Envíalo una vez vendido, o utiliza la etiqueta de Mercari, y recibirás el pago cuando el comprador confirme la entrega

Un error habitual es fijar el precio basándose en otros anuncios activos en lugar de en los vendidos. Puede que otros dos vendedores pongan a la venta el mismo artículo por 80 dólares y se les quede sin vender durante meses. Consultar los anuncios cerrados y vendidos es la única forma fiable de saber cuánto se puede obtener realmente por un artículo. De las mejores aplicaciones gratuitas para ganar dinero de esta lista, Mercari es la única que convierte en dinero las cosas que ya tienes guardadas en el armario.

Ideal para vender artículos que ya no se utilizan Mercari 4.7 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Publicar anuncios es gratis; se aplica una comisión fija del 10 % sobre el precio de venta, sin coste alguno hasta que se venda algo. Empieza a vender gratis

El plan gratuito de Printify no cuesta absolutamente nada. Solo pagas el precio base de gestión del pedido más los gastos de envío una vez que un cliente realiza un pedido, según la propia página de precios de Printify. Eso hace que el límite máximo aquí sea el más alto de todas las opciones de esta lista. También es la que tarda más en pagar, ya que no se vende nada hasta que realmente comercializas un diseño.

El propio ejemplo de Printify muestra una camiseta con un coste de gestión de 8,77 dólares que se vende a 19,99 dólares, lo que supone un beneficio bruto de 11,22 dólares por venta. Ese es el margen bruto antes de las comisiones que cobre tu canal de venta. Vender a través de Etsy conlleva su propia tarifa de publicación y su comisión por transacción. Vender a través de Shopify, por su parte, conlleva una cuota mensual por el plan, por lo que tu beneficio real será inferior a esos 11,22 $ anunciados una vez que el canal se lleve su parte. Si una tienda de impresión bajo demanda no es lo tuyo, la guía de Eneba para generar ingresos extra rápidamente aborda otras opciones que merece la pena comparar.

Si estás pensando en la impresión bajo demanda pero no estás seguro de si Printify es una plataforma fiable en la que basar tu negocio, nuestra guía sobre si Printify es de fiar desglosa cómo funciona el servicio, qué puedes esperar y los aspectos que vale la pena comprobar antes de empezar a vender.

Cómo empezar:

Regístrate en el plan gratuito de Printify; no se necesita tarjeta de crédito

Conecta un canal de ventas: una tienda en un mercado online para conseguir tráfico inicial más rápido, o una tienda autohospedada para una marca a largo plazo

Elige un producto base y sube o crea un diseño

Fija un precio de venta al público superior al coste de gestión que aparece en la página del producto

Publica el anuncio y, a continuación, promocionalo activamente; nada se vende por sí solo

El error más común es diseñar primero e investigar la demanda después. Un nicho «ingenioso» no es lo mismo que uno que haya demostrado su viabilidad comercial, así que comprueba qué se está vendiendo ya antes de diseñar en torno a ello. Entre las mejores aplicaciones gratuitas para ganar dinero que hay aquí, Printify es la única que se orienta hacia un negocio de productos reales en lugar de un pago puntual.

Mayor potencial alcista a largo plazo Printify 4.6 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Plan gratuito sin cuota mensual; solo pagas los gastos de preparación y envío una vez que se vende un pedido. Empieza gratis hoy mismo

Puedes esperar un reembolso de entre 15 y 30 dólares al mes con Ibotta si mantienes una rutina habitual de compra de comestibles sin cambios. Esa cantidad aumenta a entre 30 y 60 dólares al mes si activas de forma activa todas las ofertas relevantes.

El propio marketing de Ibotta afirma que un usuario activo medio gana más de 250 dólares al año, aunque esa cifra facilitada por la empresa está sesgada al alza por sus usuarios más activos. El reembolso se abona íntegramente, sin que se te descuente ningún porcentaje: se trata de un reembolso directo, no de una recompensa basada en comisiones.

El importe mínimo para cobrar es de 20 dólares en una cuenta bancaria o PayPal, o de 25 dólares para algunas tarjetas regalo. PayPal es la opción más rápida. Las tarjetas regalo se reciben por correo electrónico en aproximadamente una hora, y las transferencias bancarias tardan unos días laborables, según el propio centro de ayuda de Ibotta.

Pasos para empezar:

Descarga la aplicación gratuita de Ibotta y crea una cuenta

Echa un vistazo a las ofertas y actívalas antes de ir de compras

Compra como de costumbre y, a continuación, escanea el ticket o vincula una tarjeta de fidelidad o una cuenta del comercio

Retira el dinero en cuanto tu saldo alcance los 20 dólares

El error más común es olvidarse de activar una oferta antes de pasar por caja. Ibotta solo aplica las ofertas que se hayan desbloqueado previamente en la aplicación; un ticket escaneado a posteriori no te dará derecho a un reembolso retroactivo por un artículo que nunca se haya activado. Entre las mejores aplicaciones para ganar dinero gratis que te presentamos aquí, Ibotta te recompensa por una compra que ya ibas a hacer de todos modos.

Si buscas más formas de ganar un poco de dinero extra con tu móvil, también puedes consultar nuestra guía de aplicaciones fiables que te pagan. Hay varias opciones que merece la pena explorar, dependiendo del tiempo que quieras dedicarle.

Lo mejor para obtener reembolsos en la compra de alimentación Ibotta 4.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Aplicación gratuita; los usuarios habituales obtienen entre 15 y 30 dólares al mes en reembolsos por la compra, con un mínimo de 20 dólares para poder cobrar. Consigue Ibotta gratis

Rakuten es la más pasiva de las mejores aplicaciones gratuitas para ganar dinero que te presentamos aquí. Según los propios datos de Rakuten, devuelve a sus usuarios una media de entre 90 y 120 dólares al año por las compras online que ya realizaban de todos modos. Si gestionas a través de ella tus viajes y tus compras importantes, puedes llegar a ganar 500 dólares o más al año. Si compras por Internet con poca frecuencia, la cantidad será mucho menor.

El reembolso se abona trimestralmente, en febrero, mayo, agosto y noviembre, a través de PayPal o mediante un cheque enviado por correo. El saldo mínimo es de 5,01 dólares. Todo lo que ganes por debajo de esa cantidad se acumula para el siguiente trimestre, por lo que si no compras con frecuencia, puedes tener que esperar varios trimestres para recibir tu primer pago. No se te cobra ninguna comisión; la tasa que ves antes de finalizar la compra es la que obtienes.

Pasos para empezar:

Instala la extensión gratuita de Rakuten para el navegador o la aplicación

Accede primero a la tienda desde Rakuten, antes de empezar a comprar

Completa la compra en esa misma sesión

Espera a que se registre el reembolso y, a continuación, retíralo una vez que tu saldo trimestral supere los 5,01 $

El error más habitual, confirmado en numerosas reseñas, es cerrar la pestaña de Rakuten o abrir una página de cupones en una nueva pestaña mientras se está comprando. Esto puede inutilizar la cookie de seguimiento y hacerte perder por completo el reembolso, así que completa la compra en la misma sesión de navegación en la que se abrió el enlace.

Si prefieres ganar dinero jugando en lugar de comprando, también puedes consultar nuestra guía de aplicaciones de juegos que te permiten ganar dinero real. Solo ten en cuenta que las recompensas y los requisitos pueden variar según la aplicación.

La opción más pasiva Rakuten 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Extensión para el navegador y aplicación gratuitas; devuelve de media entre 90 y 120 dólares al año, con un mínimo de 5,01 dólares, que se abonan trimestralmente. Únete a Rakuten Free

Field Agent paga entre 2 y 15 dólares por cada microtarea completada, como una rápida auditoría en una tienda, una comprobación de precios o una visita de cliente misterioso. La mayoría de las tareas sencillas rondan entre 3 y 8 dólares, según la propia tabla de precios de Field Agent. Es la remuneración por tarea más baja de esta lista, lo que la convierte en una opción para aprovechar los minutos libres más que en una fuente de ingresos real.

Puedes retirar dinero a PayPal a partir de tan solo 5 dólares. Sin embargo, el proceso es lento. Una tarea completada suele tardar entre 5 y 6 días en ser aprobada, y luego otros 5 o 6 días en que el pago llegue a tu cuenta. Eso es notablemente más lento que las aplicaciones que pagan el mismo día.

Pasos para empezar:

Descarga la aplicación gratuita Field Agent; debes tener al menos 18 años

Rellena las preguntas del perfil con precisión, ya que de ellas depende qué tareas se te muestren

Reserva y realiza una tarea siguiendo al pie de la letra las instrucciones publicadas

Envía fotos o respuestas, espera a que se aprueben y, a continuación, cobra una vez que tu saldo supere los 5 dólares

El error más común es precipitarse a la hora de cumplir los requisitos de las fotos o las instrucciones. Las tareas se rechazan directamente, sin pago parcial alguno, si falta un ángulo, un elemento o un detalle requerido. De entre las mejores aplicaciones para ganar dinero gratis que te presentamos aquí, Field Agent es la que mejor sirve para complementar a las otras cinco.

Ideal para los minutos que te sobren Field Agent 4.1 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Aplicación gratuita; entre 2 y 15 dólares por tarea, retiro mínimo de 5 dólares a través de PayPal, que tarda entre 10 y 12 días en llegar. Únete a Field Agent

Comparativa de las mejores aplicaciones para ganar dinero gratis: costes, ganancias y rapidez de pago

A continuación se comparan el coste de inscripción gratuita, las ganancias habituales y la rapidez del primer pago de estas mejores aplicaciones para ganar dinero gratis.

Aplicación Coste inicial Ganancias habituales Importe mínimo de pago Tiempo hasta el primer pago ¿En qué medida es una actividad pasiva? Comprador de Instacart 0 De 18 a 26 dólares por hora netos (después de descontar la gasolina) Ninguno (ingreso semanal) Aproximadamente una semana (primer ciclo de pago) Activo: se pagan las horas trabajadas Mercari 0 $ Precio de venta menos una comisión fija del 10 % Ninguna (pago estándar gratuito) Unos días después de que se confirme la entrega Semiactivo: se publica una vez y luego se espera a que se venda Printify 0 $ (plan gratuito) Margen bruto por venta, p. ej., 11,22 $ en una camiseta de 19,99 $ con un coste de gestión de 8,77 $, antes de las comisiones del canal Lo establece el canal de ventas conectado Varía; no hay ventas hasta que el marketing dé resultado Semiactivo: pasivo solo una vez finalizada la campaña de marketing Ibotta 0 $ Entre 15 y 30 $ al mes, por lo general 20 $ (banco/PayPal) Una vez que el saldo alcance los 20 $ Pasivo: te recompensa por las compras que ya realizas Rakuten 0 $ Entre 90 y 120 $ al año de media 5,01 $ Próximo pago trimestral (en un plazo de hasta unos 3 meses) Totalmente pasivo: haz clic y olvídate Agente de campo 0 De 2 a 15 $ por tarea 5 $ (PayPal) Entre 10 y 12 días por tarea Activo: se paga por tarea completada

Las mejores aplicaciones para ganar dinero gratis varían en función del tiempo, el esfuerzo y el gasto que estés dispuesto a dedicar, así que elige la opción que mejor se adapte a tu rutina.

Cómo se elaboró esta lista

Todas las aplicaciones de esta lista de las mejores aplicaciones gratuitas para ganar dinero tenían que cumplir tres requisitos básicos: tener que ser gratuita, indicar claramente un importe mínimo de pago o una estructura de pagos, y mostrar pruebas recientes de que seguía en funcionamiento y pagando a los usuarios. Se han excluido las aplicaciones con comisiones poco claras, información de pagos desactualizada o sin una forma fiable de verificar su disponibilidad actual.

Las seis opciones seleccionadas abarcan además diferentes formas de ganar dinero, desde trabajos esporádicos activos y la reventa hasta reembolsos en efectivo, microtareas y ventas bajo demanda. Esto es importante porque la aplicación adecuada depende de si quieres ganar dinero por el tiempo dedicado, obtener reembolsos en efectivo por gastos que ya tenías previstos, vender cosas que tienes o crear algo que pueda generar ingresos a largo plazo.

El objetivo es centrarse en las mejores aplicaciones gratuitas para ganar dinero que ofrezcan costes transparentes, expectativas de ingresos realistas y condiciones de pago que puedas consultar antes de dedicarles tu tiempo.

Las mejores aplicaciones gratuitas de recompensas para ganar dinero extra

Entre las mejores aplicaciones gratuitas para ganar dinero que te presentamos aquí, las de recompensas son las que permiten cobrar más rápido. Snakzy paga desde tan solo 5 $ hasta 25 $, dependiendo de la región y del método de recompensa, y el estatus VIP permite umbrales aún más bajos. BigCash paga a partir de tan solo 1 dólar, y en ambas es totalmente gratuito registrarse. Funcionan mediante tareas breves, ofertas y minijuegos, en lugar de compras o horas de trabajo. Esto te conviene si quieres ganar algo de calderilla por dedicar unos minutos al uso de la aplicación.

KashKick es otra opción de esta categoría, restringida a usuarios mayores de 18 años en EE. UU. o el Reino Unido. Accede directamente a su página web principal en lugar de a un enlace de seguimiento de terceros.

Aplicación Pago mínimo Precio de entrada Snakzy 35 $ Gratis BigCash 1 $ Gratis KashKick 10 $ Gratis (mayores de 18 años, solo EE. UU. y Reino Unido)

Si buscas una forma fácil de ganar un poco de dinero extra en tu tiempo libre, Snakzy te permite ganar un dinero extra mediante tareas rápidas, ofertas y minijuegos. Todo ello sin ningún coste inicial.

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Lo que no funciona

El patrón de fracaso de las mejores aplicaciones para ganar dinero gratis es casi siempre el mismo. Una aplicación promete una recompensa fija en efectivo solo por registrarte, sin que haya ningún producto, servicio o compra real detrás del pago. Esa es la señal más clara de que no te van a pagar, más fiable que cualquier valoración por estrellas.

Presta atención a estos cuatro patrones antes de confiar tus datos bancarios o tu historial de compras a una nueva aplicación:

Aplicaciones que cobran por desbloquear las ganancias: Una opción legítima entre las mejores aplicaciones para ganar dinero gratis nunca solicita un pago, una suscripción ni una «cuota de verificación» antes de liberarte el dinero que ya has ganado; la Comisión Federal de Comercio (FTC) advierte de que se trata de un patrón habitual de estafa por adelantado.

Una opción legítima entre las mejores aplicaciones para ganar dinero gratis nunca solicita un pago, una suscripción ni una «cuota de verificación» antes de liberarte el dinero que ya has ganado; la Comisión Federal de Comercio (FTC) advierte de que se trata de un patrón habitual de estafa por adelantado. Aplicaciones de reembolso o recompensas sin un historial real de pagos: consulta Trustpilot o el Better Business Bureau (BBB) para ver si hay un patrón de quejas sobre «saldo congelado al retirar el dinero» antes de confiar en una nueva aplicación con datos de compras reales.

consulta Trustpilot o el Better Business Bureau (BBB) para ver si hay un patrón de quejas sobre «saldo congelado al retirar el dinero» antes de confiar en una nueva aplicación con datos de compras reales. «Kits de inicio» para reventa o trabajos esporádicos: a diferencia de Mercari o Instacart Shopper, en las que registrarse no cuesta nada, cualquier aplicación que pida el pago por adelantado de un kit, la compra de inventario o una cuota de formación para empezar a ganar dinero es una señal de alarma en esta categoría.

a diferencia de Mercari o Instacart Shopper, en las que registrarse no cuesta nada, cualquier aplicación que pida el pago por adelantado de un kit, la compra de inventario o una cuota de formación para empezar a ganar dinero es una señal de alarma en esta categoría. Capturas de pantalla de ganancias diarias inverosímiles: una aplicación que prometa cientos de dólares al día por microtareas o encuestas no se ajusta al rango real de entre 2 y 15 dólares por tarea documentado anteriormente para una aplicación de tareas legítima como Field Agent.

Si quieres alternativas contrastadas y mejor remuneradas en lugar de perseguir la promesa de una aplicación sin verificar, la guía de Eneba para ganar 200 dólares rápidamente recoge opciones que ya han sido comprobadas.

Veredicto final sobre las mejores aplicaciones para ganar dinero gratis

Las mejores aplicaciones gratuitas para ganar dinero de esta lista se dividen en dos categorías: las que te pagan por el tiempo que dedicas y las que te recompensan por el dinero que ya gastabas. Instacart Shopper te ofrece la remuneración por hora más alta y realista de esta lista si tienes coche y tiempo libre. Rakuten es la mejor opción si prefieres hacer algo pasivo mientras realizas las compras que ya sueles hacer.

Combina una opción pasiva con otra activa, en lugar de acumular tres que funcionen de la misma manera. Completa la selección con una aplicación de recompensas como Snakzy para ganar algo de dinero extra en los ratos libres. Empieza con dos aplicaciones, añade Snakzy para los momentos de inactividad entre medias y ve ampliando a partir de ahí una vez que esas primeras opciones empiecen a dar sus frutos. Únete a Snakzy gratis y aprovecha hoy mismo tus minutos libres para completar tu selección de las mejores aplicaciones para ganar dinero gratis.

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