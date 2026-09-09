7 formas reales de ganar dinero extra en 2026

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A la hora de comparar formas de ganar dinero extra, el mejor punto de partida depende de los recursos con los que ya cuentes. Revender un artículo que no utilizas en Mercari puede empezar desde 0 $ y generar ingresos en cuestión de días, mientras que trabajar como autónomo con habilidades específicas puede convertirse, con el tiempo, en una fuente de ingresos mucho mayor.

Para la mayoría de las personas que utilizan estos métodos de forma ocasional, entre 200 y 800 dólares al mes es un rango más realista que las cifras de cuatro dígitos que suelen utilizarse para promocionar los trabajos secundarios. Alcanzar cifras más elevadas suele requerir más horas, mayores habilidades o clientes habituales.

Esta guía compara siete ideas de ingresos extra verificables en los ámbitos del trabajo autónomo, el cuidado de mascotas, el cuidado de niños, los servicios locales, la reventa, el alquiler de espacios y los productos artesanales. Cada una incluye una remuneración realista, los costes iniciales, las comisiones y los plazos de pago, para que puedas elegir cómo ganar dinero extra en función de lo que realmente puedas ofrecer.

¿Es realmente factible ganar dinero extra?

Sí. Ganar dinero extra es realista cuando el método se adapta al tiempo, las habilidades o los recursos de los que ya dispones. Según los rangos utilizados a lo largo de esta guía, entre unos 200 y 800 dólares al mes es un objetivo razonable para una actividad ocasional. Los meses con ingresos de cuatro cifras suelen requerir un horario más constante o una cartera de clientes consolidada.

El límite máximo de ingresos varía considerablemente según el método. El trabajo autónomo especializado es el que ofrece más posibilidades de crecimiento, pero también lleva más tiempo crear una cartera de proyectos y conseguir clientes fiables. La reventa y el alquiler de espacios se acercan más a las formas fáciles de ganar dinero extra, ya que puedes empezar con algo que ya posees y dedicar menos tiempo a prestar un servicio continuo.

Los ingresos en las plataformas también deben analizarse en su contexto. Upwork indica una mediana de 85 000 dólares para los autónomos a tiempo completo en EE. UU. en las cifras utilizadas para esta guía, pero esa cifra refleja un trabajo a tiempo completo ya consolidado. Los datos de Fiverr citados aquí muestran que los ingresos mensuales elevados son mucho menos habituales entre su base de vendedores, lo que nos recuerda que los ingresos en estos mercados varían enormemente en función de la experiencia y la demanda.

Si lo que más te importa es cobrar rápido, nuestra guía de trabajos secundarios que pagan a diario recoge opciones con pagos más rápidos.

7 formas reales de ganar dinero extra que realmente dan resultado

Estas siete ideas para obtener ingresos extra difieren principalmente en el coste inicial, el tiempo hasta el primer pago y la cantidad de trabajo activo que requieren. La opción más adecuada depende de si ya dispones de una habilidad comercializable, un activo que puedas monetizar o tiempo que puedas dedicar a prestar servicios.

Cada entrada desglosa los ingresos reales, las comisiones, los requisitos iniciales, los plazos de pago y el principal inconveniente que conviene conocer antes de comprometerte.

1. Ofrece como autónomo una habilidad que ya posees en Upwork

Trabajar como autónomo en Upwork puede reportar entre 15 y 150 dólares, o incluso más, por hora, dependiendo de la especialidad. Las cifras utilizadas en esta guía sitúan los ingresos de los redactores y editores entre 15 y 40 dólares por hora, mientras que las tarifas de los desarrolladores web especializados pueden ser mucho más elevadas. Se trata de tarifas habituales para autónomos, por lo que no deben considerarse un punto de partida garantizado. Aun así, el trabajo autónomo sigue siendo una de las formas más estables de ganar dinero extra una vez que se dispone de una habilidad por la que los clientes ya están dispuestos a pagar.

El coste inicial es de 0 dólares, aparte del tiempo dedicado a crear un perfil y un portafolio. Upwork ha abandonado su antiguo modelo de comisión variable y ahora aplica una tarifa de servicio para autónomos del 0 % al 15 %, que se muestra al enviar una propuesta. La plataforma también indica una media de 39 dólares por hora y una mediana anual de 85.000 dólares para los autónomos a tiempo completo en EE. UU. en las cifras utilizadas aquí, pero ambas describen la actividad consolidada en la plataforma.

Necesitas muestras de tu trabajo, un servicio claramente definido y la habilidad suficiente para redactar propuestas que expliquen por qué eres el candidato ideal para un trabajo concreto. El mayor error es fijar un precio demasiado bajo simplemente para conseguir el primer contrato. Una tarifa baja al principio puede condicionar las expectativas del cliente más adelante, lo que dificulta subir el precio una vez que empiezan a acumularse las valoraciones.

Límite máximo de ingresos Upwork 4.7 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Los autónomos cualificados pueden fijar tarifas más altas, pero lo primero es contar con buenos ejemplos de trabajos realizados y propuestas bien orientadas. Buscar trabajo

2. Cuidado de mascotas y paseo de perros a través de Rover

Pasear perros a través de Rover se paga entre unos 15 y 40 dólares por paseo, una vez deducida la comisión de la plataforma, según las cifras utilizadas en esta guía, mientras que el alojamiento nocturno o el cuidado de la casa pueden alcanzar entre 35 y 100 dólares por noche. Los ingresos dependen del número de reservas que consigas, ya que Rover paga por servicio, no por horas. Esto lo convierte en una de las formas más accesibles de ganar dinero extra cuando el cuidado de mascotas ya encaja en tu rutina.

La plataforma se queda con el 20 % de la mayoría de los ingresos de los cuidadores, aunque en determinados mercados y programas se aplican comisiones más elevadas. Los ingresos mensuales ocasionales pueden variar mucho en función de los servicios ofrecidos y del volumen de reservas. Esto hace que el cuidado de mascotas sea una de las formas más sencillas de ganar un dinero extra para alguien a quien ya le gusten los animales, pero aún así lleva tiempo conseguir valoraciones y clientes habituales.

Necesitas un perfil completo como cuidador, fotos nítidas, un certificado de antecedentes penales y permiso para alojar animales en tu casa si las normas de tu vivienda así lo exigen. Yo evitaría competir únicamente en precio. Una tarifa de reserva baja resulta mucho menos atractiva una vez descontadas las comisiones de la plataforma, sobre todo si el trabajo también implica desplazamientos o cuidados nocturnos.

Ideal para los amantes de los animales Rover 4.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Organiza los servicios de cuidado de mascotas según tu horario, con ingresos que dependen de las reservas y de la demanda local. Únete a Rover

3. Cuidar niños y ofrecer servicios de guardería a través de Care.com

El cuidado de niños a través de Care.com paga una media nacional de 19,81 dólares por hora, que asciende a 21,87 dólares para los cuidadores extraescolares según las cifras utilizadas en esta guía. Las tarifas pueden aumentar en zonas caras o cuando se tiene experiencia con niños pequeños. Esto hace que el cuidado de niños siga siendo una de las formas más fáciles de ganar un dinero extra si ya te sientes cómodo cuidando de ellos.

Crear un perfil de cuidador es gratuito. Care.com exige a los cuidadores que superen una verificación de antecedentes antes de poder interactuar con las familias, y los cuidadores activos se someten a una verificación anual. Las familias pagan por el acceso premium necesario para contactar con los cuidadores, por lo que tu perfil debe ser lo que te haga destacar. El servicio de canguro también puede ser una forma práctica de ganar dinero extra cuando tu disponibilidad coincide con la demanda de horas extraescolares o nocturnas.

Unas referencias sólidas y una verificación de antecedentes completa son más importantes que llenar tu perfil con afirmaciones genéricas. Las familias pagan tanto por la confianza como por el tiempo, por lo que una disponibilidad fiable y una experiencia clara pueden ser más importantes que intentar ofrecer la tarifa más baja.

Lo mejor para el cuidado de niños Care.com 4.4 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. El cuidado de niños después del colegio y por la tarde puede pagarse a unos 20 dólares la hora, sin tener en cuenta las variaciones locales. Buscar Care

4. Consigue trabajos de servicios locales en Thumbtack

Thumbtack cobra a los profesionales por los contactos, con costes que oscilan entre los 8 y los 150 dólares o más, dependiendo del sector, según las cifras utilizadas en esta guía. La mayoría de las categorías analizadas se sitúan entre los 25 y los 75 dólares. Solo se gana dinero cuando un contacto se convierte en un cliente que reserva un servicio, lo que hace que esta sea una de las ideas de ingresos extra más arriesgadas de las aquí presentadas.

Las tasas de contratación registradas pueden ser bajas cuando los profesionales adquieren clientes potenciales de poca calidad o responden con lentitud. Ese riesgo es la razón por la que Thumbtack se sitúa por debajo del cuidado de mascotas y el cuidado de niños, a pesar del mayor potencial de ingresos disponible en los oficios especializados. Aun así, puede ser una buena forma de ganar dinero extra para un profesional con licencia que ya sabe cuánto vale cada trabajo realizado. También sigue siendo una de las formas con mayor potencial de ingresos adicionales cuando el coste del cliente potencial es reducido en relación con el valor del trabajo.

Necesitas un perfil profesional completo, cualquier licencia o seguro exigido por la ley y tiempos de respuesta rápidos. Yo empezaría con una categoría de servicios concreta antes de diversificarme en varias. Un cliente potencial de pago solo tiene sentido cuando tu tasa de conversión compensa el coste de adquisición.

Si buscas trabajo local más flexible, nuestra guía de trabajos secundarios te ofrece opciones adicionales además de Thumbtack.

Ideal para servicios especializados Thumbtack 3.9 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Los trabajos locales de alto valor pueden estar bien remunerados, pero cada cliente potencial adquirido conlleva un riesgo de conversión. Buscar clientes potenciales

5. Revende artículos que ya tienes en Mercari

Vender en Mercari te deja aproximadamente 90 céntimos de cada dólar tras aplicar la comisión del 10 % que se cobra al vendedor según la estructura de comisiones utilizada en esta guía. No hay cuota de publicación ni cargo adicional por el procesamiento del pago, por lo que es fácil planificar la parte que te queda como vendedor.

Publicar un anuncio es gratis, y los fondos están disponibles una vez que se envía el artículo y el comprador confirma la transacción. La transferencia bancaria estándar tarda unos días laborables. Esto hace que la reventa sea una de las formas más fáciles de ganar dinero extra sin costes iniciales de inventario, ya que empiezas con cosas que ya tienes.

Unas buenas fotos y descripciones sinceras del estado del artículo aportan más a un anuncio que el precio que pagaste originalmente. Consulta anuncios similares antes de fijar tu precio y ten en cuenta la comisión del vendedor antes de aceptar una oferta. La venta más rápida no siempre es la mejor si las comisiones te dejan con menos de lo que realmente querías quedarte.

La opción más rápida para obtener dinero en efectivo Mercari 4.6 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Pon a la venta artículos que ya no utilices de forma gratuita y convierte tus pertenencias en dinero en efectivo una vez completada la venta. Empieza a vender

6. Alquila el espacio que no utilizas en Neighbor

Alquilar un espacio a través de Neighbor puede reportar entre 50 y 500 dólares al mes por un garaje, según las cifras utilizadas aquí, mientras que las entradas de garaje, los cobertizos y las plazas de aparcamiento se sitúan en rangos locales diferentes. Esta es una de las pocas formas de ganar dinero extra en las que la carga de trabajo continua puede mantenerse baja una vez que se ha encontrado un inquilino.

Neighbor se queda con el 4,9 % del precio del alquiler más 0,30 dólares al mes, y los anfitriones reciben el pago mensualmente mediante transferencia bancaria. La empresa ha promocionado anteriormente rendimientos por hora mucho más elevados basándose en la cantidad limitada de trabajo activo que realizan algunos anfitriones, pero esa cifra refleja una parte excepcional de su base de anfitriones. El rango mensual de entre 50 y 500 dólares es el punto de referencia más útil a la hora de planificar.

El alquiler de espacios sigue siendo una de las formas más pasivas de ganar dinero extra de esta lista. Aún así, necesitas un espacio seguro y legalmente apto para este uso, así como unos precios que se ajusten a las alternativas de almacenamiento cercanas. La demanda local es más importante que las medias nacionales, así que comprueba los precios comparables de almacenamiento antes de publicar el anuncio.

Mínimo esfuerzo continuo Neighbor 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Convierte el espacio de almacenamiento o de aparcamiento que no utilices en unos ingresos mensuales con un esfuerzo continuo mínimo. Espacio de la lista

7. Vende productos artesanales en Etsy

La venta de productos artesanales en Etsy puede dar lugar a resultados muy distintos según la tienda. Las cifras utilizadas para esta guía sitúan los ingresos mensuales medios de una tienda en torno a los 574 dólares, mientras que los vendedores que lo tratan como un negocio consolidado pueden ganar bastante más. Esa amplia diferencia convierte a Etsy en una de las ideas más creativas para obtener ingresos adicionales, pero la demanda de productos y la visibilidad de la tienda siguen siendo determinantes a la hora de que los anuncios se conviertan en ventas.

Las comisiones ascienden aproximadamente al 9,5 % más 0,45 dólares por venta, según el desglose utilizado aquí. Esto incluye la comisión de publicación de 0,20 dólares, la comisión por transacción del 6,5 % y el cargo por procesamiento de pagos en EE. UU. Los anuncios externos pueden suponer una comisión adicional cuando una venta atribuida se realiza a través del programa publicitario de Etsy.

Los productos hechos a mano siguen siendo una de las formas más creativas de ganar dinero extra cuando ya produces algo que la gente podría querer comprar. También pueden ayudarte a ganar dinero extra gracias a una habilidad o un oficio que ya practicas, lo que reduce la cantidad de aprendizaje necesario antes de empezar.

Si el producto parte de algo que ya te gusta hacer, nuestra guía sobre cómo ganar dinero con una afición ofrece más formas de convertir ese interés en ingresos.

El principal error es utilizar medias de toda la plataforma para establecer expectativas para una tienda nueva. Unos pocos anuncios no generan ventas predecibles, por lo que la calidad del producto, la fotografía y la visibilidad en las búsquedas aún necesitan tiempo para desarrollarse.

Ideal para productos artesanales Etsy 4.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Vende productos que ya sabes cómo hacer, con bajos costes de publicación, aunque las primeras ventas tarden más en llegar. Abrir tienda

Comparación de los 7 métodos

Estos siete métodos dan respuesta a diferentes necesidades de ingresos. La reventa y el alquiler de espacios se encuentran entre las formas más sencillas de ganar un dinero extra cuando ya se dispone de algo útil que vender o alquilar, mientras que el trabajo autónomo y los servicios locales requieren un esfuerzo más activo. Esa diferencia es importante a la hora de comparar ideas para obtener ingresos adicionales, ya que la opción más rápida no siempre es la que ofrece mayores ganancias.

Método Coste inicial Ganancias habituales Tiempo hasta el primer pago Trabajo autónomo (Upwork) Gratis De 15 a 150 $ o más por hora, según las habilidades Semanas (depende de la propuesta) Cuidado de mascotas (Rover) Cuota de revisión de perfil de entre 49 y 79 dólares De 15 a 100 dólares por reserva, tras la comisión de Rover del 20 % al 30 % (varía según el mercado) Días tras la primera reserva Cuidado de niños (Care.com) Perfil gratuito, con verificación de antecedentes obligatoria De 19,81 $ a 21,87 $/hora De unos días a varias semanas Servicios locales (Thumbtack) Perfil gratuito, pago por contacto (de 8 a 150 $ o más) Varía según el sector Semanas, dependiendo de los clientes potenciales Reventa (Mercari) Gratis ~90 % del precio de venta, tras aplicar una comisión del 10 % Días después de la venta del artículo Alquiler de espacio (Neighbor) Gratis De 50 a 500 dólares al mes Durante el primer mes Productos artesanales (Etsy) 0,20 $ por anuncio Media de 574 $ al mes; los más vendidos, de 2.000 a 7.000 $ al mes De semanas a meses hasta la primera venta

La reventa es la vía más clara para obtener dinero rápido, mientras que el trabajo autónomo tiene el mayor potencial una vez que ya se dispone de una habilidad comercializable. El alquiler de espacios requiere menos trabajo continuo una vez que se ha encontrado un inquilino, mientras que Etsy puede llevar más tiempo porque los anuncios necesitan tiempo para atraer a los compradores.

Si quieres crear más de una fuente de ingresos, nuestra guía sobre cómo obtener ingresos adicionales incluye otras estrategias además de estas siete.

Aplicaciones de recompensas «play-to-earn» para ganar un dinero extra en los ratos libres

Las aplicaciones de recompensas como Snakzy, BigCash y KashKick ofrecen otra forma de ganar dinero extra durante el tiempo libre. No sustituyen a los siete métodos anteriores, ya que cada recompensa sigue dependiendo de completar una actividad válida.

La principal ventaja es la baja barrera de entrada. Las tres opciones que se muestran aquí son gratuitas al principio, con pagos mínimos que oscilan entre 1 y 35 dólares. Esto puede convertir a las aplicaciones de recompensas en una de las formas más fáciles de ganar dinero extra cuando solo dispones de breves ratos libres, pero el límite máximo de ingresos es mucho menor que el de los trabajos para clientes o los servicios recurrentes.

Aplicación Pago mínimo Coste de acceso Snakzy 35 dólares Gratis BigCash 1 $ Gratis KashKick 10 Gratis

Considéralos como un pequeño complemento a un método de ingresos más sólido. Unos minutos de tiempo libre pueden reportarte recompensas adicionales, pero trabajar como autónomo de forma constante, cuidar de mascotas, revender productos u otro método principal te ofrece muchas más posibilidades de crecimiento.

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Lo que no funciona

Las ideas para obtener ingresos extra menos sólidas suelen exigirte que gastes dinero antes de haber comprobado que existe demanda, o prometen ganancias predecibles que el trabajo en sí no puede garantizar.

Pagar por un kit de inicio: ten cuidado cuando una oportunidad de trabajo desde casa te cobre por materiales, certificación o clientes potenciales garantizados antes de que hayas ganado nada.

ten cuidado cuando una oportunidad de trabajo desde casa te cobre por materiales, certificación o clientes potenciales garantizados antes de que hayas ganado nada. Comprar clientes potenciales de forma automática: Thumbtack puede resultar caro si compras clientes potenciales en categorías muy amplias y tardas demasiado en responder para convertirlos en clientes.

Thumbtack puede resultar caro si compras clientes potenciales en categorías muy amplias y tardas demasiado en responder para convertirlos en clientes. Saltarse la selección previa necesaria: Las comprobaciones de antecedentes son importantes en servicios como Rover y Care.com, ya que las familias y los dueños de mascotas las utilizan como señal de confianza.

Las comprobaciones de antecedentes son importantes en servicios como Rover y Care.com, ya que las familias y los dueños de mascotas las utilizan como señal de confianza. Utilizar las medias como expectativas para principiantes: la cifra de ingresos de toda una plataforma puede verse distorsionada por los usuarios que más ganan. Los ingresos medianos y las tarifas iniciales realistas ofrecen un punto de referencia mucho mejor.

Un ingreso extra legítimo sigue dependiendo de un servicio real, un activo útil o un producto por el que alguien esté dispuesto a pagar. Si la oportunidad se basa principalmente en un gasto inicial o en promesas de rentabilidad garantizada, conviene analizar mucho más detenidamente los aspectos económicos.

Veredicto final sobre las formas de ganar dinero extra

Las mejores formas de ganar dinero extra dependen de lo que ya tengas a tu disposición. El trabajo autónomo ofrece el mayor potencial de ingresos cuando puedes vender una habilidad consolidada, mientras que la reventa te proporciona la vía más rápida para obtener dinero en efectivo si ya posees algo que valga la pena vender.

Cuidar de mascotas y de niños tiene más sentido cuando dispones de horas libres fijas, mientras que Neighbor puede generar ingresos mensuales con menos trabajo una vez que hay un inquilino. Etsy es ideal para quienes ya fabrican algo que, de forma realista, pueden convertir en un producto.

Para la mayoría de los usuarios ocasionales, entre 200 y 800 dólares al mes es un objetivo más realista que dar por hecho que cualquier actividad complementaria puede generar ingresos de cuatro cifras de inmediato. Cada una de estas ideas para obtener ingresos adicionales aprovecha un recurso diferente, así que elige el método que mejor se adapte a tus habilidades, tiempo, bienes o productos existentes.

Yo empezaría con una de estas formas de ganar dinero extra y le daría tiempo suficiente para obtener resultados satisfactorios antes de añadir otra.

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