Cómo ganar dinero sin nada: formas reales de empezar a ganar dinero en 2026

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Aprender a ganar dinero partiendo de cero se reduce a elegir el camino adecuado. Los trabajos basados en habilidades, como el trabajo autónomo, las clases particulares y el cuidado de mascotas, pueden hacer que el dinero llegue a tu cuenta en menos de una semana. Las vías basadas en activos, como la impresión bajo demanda y la fotografía de stock, tardan más en encontrar un primer comprador. Rover es el método más rápido de esta guía: los cuidadores suelen recibir el pago en un plazo de dos días tras completar una reserva.

Esto funciona mejor si ya tienes una habilidad que puedes intercambiar por dinero de inmediato, como la escritura, un segundo idioma, un horario compatible con el cuidado de mascotas o un buen ojo para el diseño. También necesitarás dedicar unas horas sin remuneración a la puesta en marcha antes de que se haga efectivo el primer pago.

Todos los métodos de esta guía requieren 0 $ para empezar y convierten habilidades reales o tiempo libre en ingresos reales, no en puntos ni créditos. Ese enfoque en los ingresos reales es lo que siempre debería significar «cómo ganar dinero con 0 $».

¿Es realmente factible ganar dinero sin inversión inicial?

Sí, ganar algo sin inversión inicial es realista. Puedes esperar entre 50 y 300 dólares en el primer mes con trabajos basados en habilidades. Los métodos basados en activos que requieren primero una audiencia o un historial de anuncios suelen reportar menos ingresos al principio, entre 0 y 50 dólares, por lo que no son fiables si quieres ganar dinero de inmediato.

El trabajo autónomo, las clases particulares, la transcripción y el cuidado de mascotas se pagan en cuestión de días, ya que estás intercambiando tiempo directamente por dinero. La impresión bajo demanda, los imprimibles digitales y la fotografía de stock no generan ingresos hasta que alguien encuentra un anuncio, lo que puede tardar semanas.

Aprender a ganar dinero rápidamente partiendo de 0 $ y aprender a hacerlo crecer poco a poco son dos habilidades diferentes, y esta guía abarca ambas. La promesa de empezar desde 0 $ es real, pero 0 $ no significa 0 esfuerzo. Cada uno de los métodos que se describen a continuación requiere varias horas de preparación no remunerada. Es probable que tengas que presentar una solicitud, o que te rechacen una o dos veces, antes de que se haga efectivo el primer pago. Esa es la realidad que hay que tener en cuenta a la hora de aprender a ganar dinero partiendo de cero.

Cómo ganar dinero partiendo de cero: 8 formas reales

Cada punto que aparece a continuación comienza con las cifras concretas: cuánto se gana, cuánto cuesta empezar y cuánto tarda en llegar el primer pago. Primero vienen los cinco trabajos basados en habilidades, seguidos de los tres métodos basados en activos, que tardan más en dar sus frutos.

1. Trabajar como autónomo en Upwork

Trabajar como autónomo en Upwork permite, de forma realista, a un principiante ganar entre 300 y 800 dólares en el primer mes escribiendo, editando o realizando tareas administrativas. En la práctica, la mayoría de los contratos de Upwork conllevan una comisión de alrededor del 10 %. Este modelo variable sustituyó a la tarifa fija del 10 % que Upwork eliminó en mayo de 2025.

Crear un perfil no tiene ningún coste. El único coste real son las horas no remuneradas que se dedican a redactar propuestas antes de conseguir el primer contrato, lo que suele llevar entre una y tres semanas sin haber recibido aún ninguna valoración. Esta es una de las respuestas más fiables a la pregunta de cómo ganar dinero partiendo de 0 dólares si ya se dispone de una habilidad profesional que ofrecer.

A continuación te explicamos cómo ganar dinero sin invertir nada en Upwork:

Crea un perfil gratuito en el que indiques una habilidad concreta, como redacción publicitaria, introducción de datos o contabilidad.

Preséntate a entre 5 y 10 trabajos pequeños, con poca competencia y de menos de 100 dólares para conseguir tus primeras valoraciones.

Entrega el primer encargo rápidamente y pide una valoración pública antes de pasar a contratos mejor remunerados.

Error habitual: fijar un precio tan bajo, como 3 dólares la hora, que las comisiones de la plataforma y la lentitud de las primeras semanas hacen que el esfuerzo no merezca la pena. La mayoría de los nuevos autónomos que tienen éxito fijan sus tarifas entre 15 y 25 dólares la hora, incluso en sus primeros contratos. Un consejo importante para trabajar como autónomo es encontrar ese equilibrio desde el principio, lo cual es clave para aprender a ganar dinero partiendo de 0 dólares de forma sostenible, y no solo una vez.

Trabajo autónomo sin coste de inscripción Upwork 4.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Conserva entre el 85 % y el 100 % de cada contrato, con una comisión variable de Upwork de entre el 0 % y el 15 %; la inscripción es gratuita. Regístrate gratis en Upwork

2. Vender servicios en Fiverr

Esta es una de las mejores formas de ganar dinero desde casa, pero no de forma inmediata. El pago de un primer encargo en Fiverr suele realizarse unas dos semanas después de la entrega. Fiverr libera los fondos 14 días después de la finalización del encargo, o siete días en el caso de los vendedores mejor valorados. Además, se queda con una comisión fija del 20 % sobre cada encargo.

Publicar un servicio no tiene ningún coste. Las retiradas de fondos empiezan en 1 $ a través de PayPal o en unos 20 $ mediante transferencia bancaria, por lo que incluso un solo pedido pequeño alcanza el mínimo de pago de inmediato. Por eso, este método es uno de los ejemplos más claros de cómo ganar dinero con 0 $ de esta lista.

A continuación te explicamos cómo ganar dinero sin inversión en Fiverr:

Publica un servicio claro y específico, como «Corregiré tu entrada de blog de 1.000 palabras», en lugar de un servicio vago.

Fija un precio bajo para tus primeros servicios, entre 5 y 15 dólares, con el único objetivo de conseguir valoraciones.

Responde a los mensajes de los compradores en menos de una hora siempre que puedas; el ranking de búsqueda de Fiverr premia los tiempos de respuesta rápidos.

Error común: publicar demasiados servicios inconexos a la vez. Esto dispersa tus primeras valoraciones en lugar de crear un perfil sólido que el algoritmo de Fiverr pueda posicionar adecuadamente.

Cobra en 14 días Fiverr 3.9 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Quédate con el 80 % de cada pedido, publicación gratuita y retiradas a partir de 1 $. Empieza a vender gratis

3. Cuidado de mascotas y paseo de perros en Rover

Los cuidadores de Rover suelen cobrar entre 15 y 50 dólares por hora y se quedan con la mayor parte de esa cantidad tras deducir la comisión de servicio de Rover, además de la propina íntegra. Esa comisión es del 20 % en la mayoría de los estados, pero del 25 % en California y en RoverGO.

Rover también está probando un nuevo sistema de tarifas por niveles, que, según se informa, comienza con un 30 % para los nuevos clientes y va disminuyendo a medida que aumenta el historial de reservas; esta prueba piloto se limita actualmente a la zona de Seattle.

El dinero se ingresa mediante transferencia bancaria dos días después de que se haya completado la reserva, lo que supone uno de los plazos de pago más rápidos de todos los métodos aquí enumerados. Registrarse no cuesta nada; Rover solo obtiene beneficios cuando se produce realmente una reserva. Sin duda, es una de las formas más fáciles de ganar un dinero extra para cualquiera a quien ya le encanten los animales.

A continuación te explicamos cómo ganar dinero sin inversión inicial en Rover:

Crea un perfil gratuito de cuidador y supera la verificación de antecedentes de Rover.

Fija el precio de tus primeras reservas ligeramente por debajo de la media local para conseguir las primeras valoraciones.

Añade fotos claras y especifica con qué tamaños o razas de mascotas te sientes cómodo para filtrar las reservas adecuadas.

Error habitual: aceptar todas las solicitudes de reserva sin haber tenido primero un encuentro en persona. Así es como empiezan la mayoría de las malas reseñas en la plataforma. Cualquiera que compare el cuidado de mascotas con el trabajo autónomo debería sopesar el pago más rápido que ofrece esta opción frente al límite inferior de la tarifa por hora.

Pago en 2 días Rover 4.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Quédate con entre el 75 % y el 80 %, más la propina completa; la inscripción es gratuita y el pago se realiza en un plazo de 2 días. Hazte cuidador

4. Clases particulares en Wyzant

Wyzant cobra una comisión fija del 25 % sobre tus ingresos. Una tarifa inicial habitual de 25 dólares la hora supone un beneficio neto de 18,75 dólares una vez deducida la comisión, por lo que se encuentra entre los mejores trabajos secundarios que realmente salen a cuenta.

El salario medio en la plataforma ronda los 34,60 dólares por hora a fecha de septiembre de 2026. Esto sitúa a las clases particulares entre las opciones con mayor potencial de ingresos a la hora de buscar formas de ganar dinero partiendo de cero.

Hay una excepción a la tarifa fija: cualquier alumno que un tutor recomiende personalmente no paga comisión alguna (0 %). Las clases recomendadas conservan el 100 % de la tarifa. Inscribirse es gratuito; sin embargo, el proceso de aprobación, que incluye la solicitud y una breve prueba para algunas asignaturas, puede tardar entre unos días y dos semanas.

A continuación te explicamos cómo ganar dinero partiendo de cero en Wyzant:

Preséntate indicando una o dos asignaturas concretas en lugar de enumerar diez, ya que la especificidad se posiciona mejor en las búsquedas de los estudiantes.

Fija una tarifa inicial de entre 20 y 30 dólares la hora para conseguir tus primeras reservas y, después, auméntala cuando hayas acumulado valoraciones de cinco estrellas.

Ofrece la primera clase con descuento para convertir a un alumno de prueba en un alumno habitual.

Error habitual: fijar una tarifa en el extremo superior del rango local antes de tener ninguna reseña. Esto hace que el perfil de un nuevo profesor quede oculto en los resultados de búsqueda de los alumnos durante semanas. Dar clases particulares es una buena opción para cualquiera que ya domine una asignatura.

Quédate con el 75 % de tu tarifa Wyzant 4.1 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Inscripción gratuita, comisión de la plataforma del 25 %, los alumnos recomendados no pagan ninguna comisión. Solicitar ser tutor

5. Transcripción autónoma en Rev

Rev paga a los transcriptores entre 0,30 y 1,10 dólares por minuto de audio. Eso supone aproximadamente entre 3 y 9 dólares por hora para un principiante que aún está aprendiendo a utilizar el software. Los transcriptores rápidos y con experiencia pueden ganar entre 15 y 20 dólares por hora. La creación de subtítulos se remunera en un rango similar por minuto, y la subtitulación en idiomas extranjeros puede llegar hasta los 3 dólares por minuto.

Aunque es una forma estupenda de ganar dinero desde casa sin ningún coste, el problema está en el proceso de solicitud, no en la remuneración. Los candidatos deben realizar una prueba de gramática calificada, de unas 25 preguntas, en la que se necesita una puntuación aproximada del 80 % para aprobar, y enviar una muestra de transcripción calificada antes de obtener la aprobación. Esto puede tardar desde unos días hasta varias semanas, dependiendo de la cola de solicitantes.

A continuación te explicamos cómo ganar dinero sin inversión en Rev:

Presenta tu solicitud a través de la página de autónomos de Rev y elige específicamente la opción de transcripción; el subtitulado y la traducción son procesos de solicitud independientes.

Estudia la guía de estilo pública de Rev antes de la prueba de gramática, ya que la mayoría de los rechazos se deben al formato y no al dominio del inglés.

Una vez aprobado, elige primero archivos de audio más cortos y con un sonido más nítido para ganar velocidad antes de enfrentarte a grabaciones largas y con ruido de fondo.

Error común: dar por hecho que la remuneración es por hora. Como Rev paga por minuto de audio, un archivo en el que se solapan las voces puede tardar cuatro veces más en transcribirse que uno nítido, por la misma tarifa. La transcripción sigue siendo una respuesta válida a la pregunta de cómo ganar dinero sin dinero, aunque más lenta que los trabajos anteriores.

Trabaja desde cualquier lugar Rev 3.8 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. La solicitud es gratuita; se pagan entre 0,30 y 1,10 dólares por cada minuto de audio transcrito. Solicitar Rev

6. Impresión bajo demanda con Printify

El servicio de impresión bajo demanda de Printify ofrece una forma diferente de ganar dinero partiendo de 0 $: su plan gratuito cuesta 0 $ al mes y solo pagas los costes de producción cuando se envía realmente un pedido. No hay que comprar inventario por adelantado.

Con ese plan gratuito, una camiseta de 19,99 $ te reporta aproximadamente entre 5 $ y 7 $ por venta, una vez descontados los costes de producción y envío, una vez subido el diseño.

Se trata de un método basado en activos, no de un trabajo extra remunerado desde casa. El primer ingreso depende de que alguien encuentre y compre el artículo, lo que, siendo realistas, suele tardar varias semanas tras conectar la tienda a Etsy o Shopify. Pasarse al plan Premium, de 39 $ al mes o 299 $ al año, te da acceso a descuentos de hasta el 20 % sobre los precios de catálogo y se amortiza con unas 17 pedidos al mes.

A continuación te explicamos cómo ganar dinero sin inversión inicial en Printify:

Regístrate gratis y vincula una tienda gratuita de Etsy en lugar de pagar por una tienda alojada desde el principio.

Utiliza una herramienta de diseño gratuita, como la versión gratuita de Canva, para crear tus primeros 3 a 5 diseños antes de gastarte nada en recursos premium.

Pide una muestra del producto para comprobar la calidad antes de promocionar el anuncio públicamente.

Error habitual: Fijar el precio de los productos según el valor predeterminado sugerido por la plataforma sin comprobar primero el coste real de envío. Esto puede suponer un beneficio de 1 dólar o menos por venta una vez sumadas las comisiones propias de Etsy. Se trata de una vía más lenta que las demás opciones de esta lista sobre cómo ganar dinero partiendo de 0 dólares.

Gratis al principio Printify 4.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Plan gratuito; solo se paga cuando se envía un pedido, sin necesidad de tener stock. Empieza a vender gratis

7. Vender archivos digitales imprimibles en Etsy

Un archivo digital imprimible de 5 dólares vendido en Etsy genera unos beneficios netos de entre 4,30 y 4,40 dólares tras deducir las comisiones: una comisión de publicación de 0,20 dólares, una comisión por transacción del 6,5 % y una comisión por procesamiento del pago. Al tratarse de un archivo digital, no hay gastos de envío ni inventario físico que haya que financiar por adelantado.

Esto lo convierte en otra forma válida de responder a la pregunta de cómo ganar dinero partiendo de cero, aunque al principio los ingresos crecen lentamente. Las tiendas que ganan más de 10.000 dólares al año se inscriben automáticamente en el programa de anuncios externos de Etsy, que se lleva un 12 % a un 15 % adicional solo sobre las ventas que se realizan a través de esos anuncios específicos.

La primera venta puede tardar en llegar desde unos días hasta un par de meses. Si tu anuncio está bien optimizado para la búsqueda en Etsy, podrías llegar a ganar 500 dólares a la semana.

A continuación te explicamos cómo ganar dinero sin inversión inicial en Etsy:

Diseña un recurso imprimible, como una página de agenda o un póster decorativo, con una herramienta gratuita como Canva antes de pagar por un software de diseño premium.

Cubre la tarifa de publicación de 0,20 $ con tu primera venta, en lugar de considerarla una barrera real; la mayoría de los vendedores publican varios artículos antes de realizar su primera venta.

Redacta el título del anuncio basándote en lo que un comprador buscaría realmente, no en un nombre ingenioso para el producto.

Error habitual: publicar un solo producto y esperar que se posicione bien. Las tiendas con 10 o más anuncios relacionados se encuentran con más frecuencia que las que solo tienen un artículo. Vale la pena recordarlo para cualquiera que considere una tienda de imprimibles como su plan principal.

No se necesita inventario Etsy 3.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. 0,20 $ por anuncio, comisión por transacción del 6,5 %, venta de archivos digitales sin gastos de envío. Abrir una tienda

8. Aportar fotos a Adobe Stock

Adobe Stock paga a los colaboradores un 33 % de derechos de autor por fotos e ilustraciones estándar, y un 35 % por vídeos, y los pagos se realizan una vez que los ingresos superan el umbral de 25 dólares.

Pueden hacer falta docenas de licencias antes de que eso se traduzca en dinero de verdad. Sigue siendo una forma de ganar dinero partiendo de cero, aunque es el método más lento de los ocho que aquí se presentan.

Este es el método más lento de esta guía para ganar dinero, ya que la primera foto subida por un nuevo colaborador suele tardar semanas en aparecer en los resultados de búsqueda. La ventaja es que, una vez que empieza a posicionarse, una sola foto puede venderse bajo licencia repetidamente a lo largo de los años. Eso es lo que la convierte en un activo verdaderamente pasivo, y no en una venta puntual.

A continuación te explicamos cómo ganar dinero sin invertir nada en Adobe Stock:

Presenta tu solicitud como colaborador utilizando la cámara de un smartphone; no necesitas equipo profesional para que te acepten.

Sube fotos de temas cotidianos y de utilidad comercial, como gente trabajando, comida o escenas genéricas de oficina, en lugar de instantáneas personales o artísticas, que se licencian con mucha menos frecuencia.

Etiqueta cada imagen de forma precisa y exhaustiva; una mala selección de palabras clave es la razón más común por la que las fotos aceptadas nunca llegan a encontrarse.

Error habitual: subir unas pocas fotos de una vez y esperar obtener ingresos. Los colaboradores que crean con el tiempo una biblioteca amplia y bien etiquetada obtienen los mejores resultados, no aquellos que suben cinco imágenes y se detienen ahí. De los ocho métodos que aquí se presentan, este es el único con el que puedes obtener ingresos pasivos.

Pasivo una vez subido Adobe Stock 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Inscripción gratuita, 33 % de regalías por licencia, umbral de pago de 25 dólares. Presentar tu candidatura como colaborador

Una comparación rápida de estos ocho métodos

Estos ocho métodos difieren bastante en cuanto a coste, rapidez y modelo de negocio. Utiliza esta comparación lado a lado para valorar el tiempo que se tarda en obtener el primer pago y el grado de implicación que requiere cada método. Estas compensaciones son la clave para ganar dinero partiendo de 0 $, independientemente de la opción que elijas.

Método Coste inicial Comisión de la plataforma Tiempo hasta el primer pago Grado de pasividad Upwork 0 Comisión variable del 0 % al 15 % (aprox. 10 % de media) De 1 a 3 semanas Trabajo activo y continuo Fiverr 0 Tarifa fija del 20 % Aproximadamente 2 semanas tras la entrega Trabajo activo y en curso Rover 0 $ Tarifa del 20 % al 25 % (hasta un 30 % para clientes nuevos en fase piloto) Dos días después de la reserva Activo, por reserva Wyzant 0 Comisión fija del 25 % De unos días a dos semanas para su aprobación Activo, trabajo en curso Rev 0 $ Se paga por minuto de audio, sin recortes De unos días a varias semanas para la aprobación Activo, por archivo Printify 0 $ (plan gratuito) Margen incluido en el coste del producto Semanas; es necesario que un comprador encuentre el anuncio Semipasivo tras la configuración Etsy 0,20 $ por anuncio 6,5 % de comisión por transacción más gastos de tramitación De unos días a 2 meses Semi-pasivo tras la configuración Adobe Stock 0 67 % (el colaborador se queda con el 33 %) De semanas a meses Pasivo una vez subido

¿Las aplicaciones de recompensas añaden algo más a esto?

Las aplicaciones de recompensas no sustituyen a un sueldo, pero aportan entre 10 y 50 dólares al mes aproximadamente, sin ningún coste inicial. Son un buen complemento cuando se está aprendiendo a ganar dinero sin inversión, pero nunca deben ser el plan principal. Pagan por pequeñas acciones cotidianas, como encuestas de marcas, pruebas de aplicaciones y recomendaciones, en lugar de por trabajo cualificado.

Las aplicaciones que se indican a continuación son una forma razonable de ganar un poco de dinero extra mientras tu perfil como autónomo o profesor particular aún está acumulando sus primeras valoraciones.

Aplicación Ideal para Coste de acceso Snakzy Ingresos extra con juegos para móvil Gratis Swagbucks Encuestas, compras, juegos y ofertas Gratis Freecash Juegos, ofertas y encuestas, entre otras actividades Gratis

Requisito de edad: Las aplicaciones de recompensas como Snakzy, Swagbucks y Freecash exigen que los usuarios tengan 18 años o más para registrarse y cobrar sus ganancias.

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Lo que no funciona

Ninguna guía seria sobre cómo ganar dinero partiendo de 0 $ debería pedir nunca una cuota inicial. Estas son las señales a las que hay que prestar atención:

Pagar por un «kit de inicio» para trabajar como autónomo o dar clases particulares: Las plataformas legítimas como Upwork, Fiverr y Wyzant nunca cobran ninguna tarifa por crear un perfil. La Comisión Federal de Comercio (FTC) advierte de que cualquier «trabajo» que requiera una compra por adelantado antes de poder empezar a ganar dinero es una estafa muy común.

Las plataformas legítimas como Upwork, Fiverr y Wyzant nunca cobran ninguna tarifa por crear un perfil. La Comisión Federal de Comercio (FTC) advierte de que cualquier «trabajo» que requiera una compra por adelantado antes de poder empezar a ganar dinero es una estafa muy común. Comprar «reseñas verificadas» para un nuevo anuncio en Fiverr o Etsy : ambas plataformas eliminan activamente las reseñas falsas y pueden suspender por completo la cuenta del vendedor, echando por tierra cualquier impulso inicial que se hubiera generado.

ambas plataformas eliminan activamente las reseñas falsas y pueden suspender por completo la cuenta del vendedor, echando por tierra cualquier impulso inicial que se hubiera generado. Considerar la fotografía de archivo o la impresión bajo demanda como una forma rápida de ganar dinero: se trata de métodos basados en activos que tardan semanas o meses en generar ingresos, por lo que no son las formas más rápidas de ganar dinero en Internet. Cualquiera que necesite dinero en cuestión de días debería empezar, en su lugar, con un método basado en habilidades. Precipitarse en este paso es la razón más común por la que alguien se rinde demasiado pronto.

se trata de métodos basados en activos que tardan semanas o meses en generar ingresos, por lo que no son las formas más rápidas de ganar dinero en Internet. Cualquiera que necesite dinero en cuestión de días debería empezar, en su lugar, con un método basado en habilidades. Precipitarse en este paso es la razón más común por la que alguien se rinde demasiado pronto. Saltarse el paso de la verificación de antecedentes en Rover: los cuidadores que intentan eludir la verificación de identidad son suspendidos antes de su primera reserva.

Todos los métodos que se tratan en esta guía superan ese obstáculo: inscripción gratuita, sin kit de inicio y sin necesidad de comprar reseñas. Estar atento a estas cuatro señales de alarma al investigar cómo ganar dinero con 0 $ es la forma más rápida de distinguir una oportunidad real de una estafa que se disfraza con la misma etiqueta.

Veredicto final sobre cómo ganar dinero sin dinero

Para cualquiera que necesite dinero en efectivo en el plazo de una semana, Fiverr o Rover son las mejores opciones para empezar. Ambas plataformas realizan los pagos en un plazo aproximado de dos semanas o dos días y no requieren ninguna inversión inicial. Para quienes buscan generar ingresos a más largo plazo, Printify o Adobe Stock ofrecen un primer pago más lento a cambio de ingresos que se siguen generando a partir de la misma publicación o fotografía sin necesidad de volver a trabajar en ellas.

Los métodos basados en habilidades pagan más rápido, pero dejan de hacerlo en cuanto se interrumpe el trabajo. Los métodos basados en activos pagan más lentamente, pero siguen generando ingresos una vez finalizado el trabajo inicial.

Una aplicación de recompensas como Snakzy es un complemento razonable para cualquiera de las dos vías, aunque no sustituirá a ninguna de ellas. Empieza por la opción de la lista anterior que mejor se adapte a tu calendario, ya que esa decisión es más importante que la plataforma a la que se le atribuya el mérito. En cualquier caso, esa elección del calendario es en lo que realmente se resume la forma de ganar dinero partiendo de 0 dólares.

Elige un método de esta lista, completa hoy mismo el proceso de registro y dedica tu primera hora de configuración no remunerada. Así es como «ganar dinero con 0 $» deja de ser una hipótesis y empieza a ser un sueldo real.

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