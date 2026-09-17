15 formas reales de ganar dinero extra en 2026

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Ganar dinero extra es una opción realista en tan solo un mes. El más rápido de los quince métodos que se indican a continuación es Fiverr, donde el vendedor se queda con todo tras pagar una comisión fija del 20 %. Funciona mejor como complemento de ingresos de entre 200 y 800 dólares al mes para alguien que ya tiene una habilidad, horas libres o cosas sin usar que vender. No es una alternativa inmediata a un sueldo a tiempo completo.

Ganar dinero extra funciona mejor cuando se combinan varias fuentes: un trabajo basado en habilidades para obtener ingresos constantes y un método basado en activos que genera ingresos mientras duermes.

Los quince métodos que se enumeran a continuación se dividen en dos tipos. El trabajo basado en habilidades abarca el trabajo autónomo, las clases particulares, las tareas de asistente virtual y el doblaje. Los ingresos basados en activos abarcan la reventa, la impresión bajo demanda, la fotografía de stock y el alquiler de coches.

Nuestra lista da prioridad a opciones con las que un principiante total puede empezar esta misma semana, tanto si buscas ganar dinero extra desde casa como si prefieres algo que se pueda compaginar con un trabajo de 9 a 5. Cada entrada indica el coste real y el tiempo necesario antes de que dediques tiempo a ello.



¿Es realmente factible ganar dinero extra?

Sí, pero espera ganar entre 200 y 600 dólares al mes durante los primeros 90 días con la mayoría de los métodos que te presentamos a continuación, no los más de 2.000 dólares al mes que sugieren algunos anuncios. La diferencia se debe al tiempo de puesta en marcha: conseguir tus tres primeros clientes en Upwork o tu primera reserva en Rover lleva más tiempo de lo que admite cualquier anuncio. Ese retraso no es señal de que una plataforma sea una estafa, y es la principal razón por la que la gente abandona demasiado pronto la idea de ganar dinero extra.

Los trabajos basados en habilidades, como la redacción freelance, las clases particulares y el doblaje, se pagan más rápido por hora, pero requieren mucho tiempo. Los métodos basados en activos, como la impresión bajo demanda, las fotografías de archivo y el alquiler de coches, se pagan más lentamente al principio, pero siguen generando ingresos una vez que los has puesto en marcha. La cifra que estimaríamos para un principiante total que trabaje entre 5 y 10 horas a la semana es de entre 300 y 500 dólares de ingresos mensuales a partir del tercer mes.

Si solo dispones de una o dos horas a la semana, nuestra lista de trabajos secundarios sencillos para ganar un dinero extra podría ser más adecuada que las opciones que requieren un mayor esfuerzo y que aparecen más abajo en esta lista.

15 formas reales de ganar dinero extra

Cada una de las entradas que aparecen a continuación describe el coste real, el plazo y los errores más comunes que cometen los principiantes al intentar ganar dinero extra, clasificadas aproximadamente desde las que ofrecen el primer pago más rápido hasta las más pasivas una vez que están en marcha.

Un nuevo vendedor en Fiverr con un servicio especializado, como diseño de logotipos, locución o redacción de currículos, puede ganar de forma realista entre 150 y 600 dólares al mes durante los primeros dos o tres meses. La plataforma aplica una comisión fija del 20 % al vendedor, pero el coste inicial para publicar un servicio es de 0 dólares.

El primer pago suele llegar entre 3 y 10 días después de que el servicio se publique, ya que el algoritmo de búsqueda de Fiverr favorece a los vendedores que responden rápido y completan los primeros pedidos a tiempo. El error más común es fijar un precio demasiado alto para el primer servicio antes de tener ninguna valoración.

Elige una habilidad específica, no «diseño gráfico», sino «diseño de carruseles de Instagram para coaches».

Crea una oferta con tres paquetes diferenciados (Básico, Estándar y Premium) y al menos tres ejemplos de tu portfolio.

Fija el precio del nivel Básico entre un 20 % y un 30 % por debajo de la media de la categoría para tus primeros 10 pedidos, con el fin de conseguir valoraciones rápidamente.

Responde a todos los mensajes de los compradores en menos de una hora durante el primer mes; el tiempo de respuesta influye en el algoritmo de búsqueda.

Sube los precios una vez que alcances el estatus de vendedor de Nivel 1: 10 pedidos y una valoración de 4,7 o más en un plazo de 60 días.

Necesitarás una cuenta de PayPal o una cuenta bancaria para recibir los pagos, así como una o dos muestras de tu portafolio.

Si empiezas sin ningún historial profesional, nuestra guía sobre cómo iniciarte como autónomo sin experiencia te explica paso a paso cómo conseguir tu primer cliente.

Publica un servicio gratis Fiverr 3.6 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Quédate con el 80 % de cada pedido tras deducir la comisión fija del 20 % de Fiverr; publicar anuncios es gratis y el pago se realiza entre 3 y 10 días tras tu primer servicio. Empieza a vender

Un escritor o diseñador autónomo principiante en Upwork suele empezar con una tarifa de entre 15 y 30 dólares por hora. Los puestos similares alcanzan casi los 13 dólares por hora y los desarrolladores web alcanzan una mediana de 30 dólares. Upwork cobra una comisión variable por servicio a los autónomos de entre el 0 % y el 15 % por contrato, que se indica en el momento de presentar la propuesta.

La mayoría de los autónomos se quedan en torno al 10 %, lo que hace que sea una forma más lenta de ganar dinero extra que Fiverr, pero abre la puerta a contratos más grandes y de mayor duración. El primer pago es el más lento de todas las plataformas para autónomos que aquí se mencionan, a menudo de 2 a 6 semanas, ya que el mercado laboral de Upwork se inclina hacia clientes que buscan un historial consolidado.

El mayor error es redactar cartas de presentación genéricas en lugar de hacer referencia a la oferta de trabajo concreta, algo que las propias directrices de Upwork señalan como el factor más importante a la hora de que una propuesta reciba respuesta.

Crea un perfil con un título específico.

Realiza dos o tres pruebas de habilidades relevantes y añade una muestra de tu portfolio.

Preséntate a trabajos con menos de cinco propuestas enviadas, donde la competencia es menor.

Ofrece una pequeña tarea de prueba remunerada en lugar de un proyecto completo en tu primera propuesta a un nuevo cliente.

Pide a los clientes satisfechos que dejen una valoración inmediatamente después de la entrega; los comentarios recientes son los que más peso tienen.

Fiverr (método uno) se adapta mejor a los trabajos a precio fijo, y Contra cobra un 0 % de comisión, pero cuenta con una base de clientes más reducida.

Si eres nuevo en el mundo del trabajo en línea en general, nuestro resumen sobre cómo ganar dinero en línea para principiantes te explica qué puedes esperar antes de enviar esa primera propuesta.

Inscripción gratuita Upwork 4.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Se paga una comisión por el servicio de alrededor del 10 %; la mayoría de los principiantes empiezan cobrando entre 15 y 30 dólares la hora. Crea un perfil

Los tutores de Wyzant se quedan con el 75 % de la tarifa de cada sesión, una vez descontada la comisión de la plataforma. La mayoría fija tarifas de entre 25 y 100 dólares la hora, dependiendo de la asignatura. A diferencia de otras aplicaciones de clases particulares, esta paga por cada clase completada desde la primera, por lo que no hay que pasar por un periodo de prueba no remunerado. Es una de las formas más estables de ganar dinero extra para cualquiera que ya dé clases particulares de forma informal.

El primer pago depende de lo rápido que consigas tu primer alumno. Se tarda entre 1 y 3 semanas para un perfil nuevo en una asignatura competitiva como las matemáticas o el inglés, y menos tiempo en una asignatura más específica, como un idioma extranjero o una prueba estandarizada concreta. Un error habitual es fijar una tarifa por hora demasiado cercana al umbral de rentabilidad tras descontar las comisiones, para luego abandonar tras unas cuantas clases mal pagadas en lugar de ajustar la tarifa una vez que se acumulan las valoraciones.

Enumera entre dos y cuatro asignaturas que puedas impartir con seguridad.

Redacta un perfil en el que indiques un resultado concreto, como «aumentar tu nota en matemáticas del SAT en 100 puntos».

Ofrece la primera clase con un pequeño descuento para convertir las consultas en reservas reales.

Pide a cada alumno que deje una valoración tras su segunda sesión, una vez que los resultados sean visibles.

Reinvierte los primeros ingresos en una cámara web de mejor calidad o en material didáctico una vez que las reservas se estabilicen.

Tanto Preply como Varsity Tutors pagan a los profesores de la plataforma entre 15 y 35 dólares por hora por asignaturas similares, por lo que merece la pena compararlas antes de decidirte por una de ellas.

Fija tu propia tarifa Wyzant 3.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Quédate con el 75 % de la tarifa de la sesión, la inscripción es gratuita y se te pagará desde tu primera clase. Solicitar puesto de tutor

Los asistentes virtuales contratados a través de Time Etc empiezan con un mínimo garantizado de 17 dólares por hora, con medias que, según los datos, se acercan a los 32 dólares por hora una vez se ha consolidado la relación. La plataforma empareja previamente a los asistentes con los clientes, a diferencia de los mercados de autónomos, por lo que no hay que realizar contactos en frío.

El proceso de selección es exigente y consiste en una prueba escrita y una entrevista. El primer pago suele tardar entre 2 y 4 semanas. El error más común es presentar una solicitud sin adaptarla a habilidades específicas, como la gestión de horarios o la investigación, ya que las solicitudes genéricas son el principal motivo de rechazo que alega la empresa.

Esto es lo que tienes que hacer para empezar a ganar dinero extra con este tipo de actividad:

Enumera las herramientas concretas que ya dominas, como Google Workspace, Calendly, QuickBooks o Canva.

Completa con cuidado la evaluación escrita de competencias.

Reserva un bloque de horas semanal fijo.

Lleva un control preciso de las horas desde el primer día.

Tanto el trabajo de asistente virtual (VA) a través de Belay como el que se consigue directamente con los clientes a través de LinkedIn requieren habilidades similares, pero el sistema de emparejamiento previamente evaluado de Time Etc agiliza el proceso para alguien que empieza de cero. Si lo que buscas es trabajar exclusivamente desde la mesa de tu cocina, nuestra lista de las mejores formas de ganar dinero desde casa te ofrece otras opciones que puedes comparar con esta.

Salario por hora garantizado Time Etc 4.8 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Se garantiza un salario mínimo de 17 dólares por hora, que aumentará con la experiencia. Solicita el puesto de asistente virtual

Los cuidadores de Rover suelen quedarse con el precio indicado una vez deducida la comisión estándar del 20 % de la plataforma. Los paseos de perros reportan entre 15 y 40 dólares, y las estancias nocturnas, entre 25 y 75 dólares, una vez deducida la comisión.

La plataforma cobra una comisión más elevada, del 25 %, en California y en los anuncios de RoverGO que utilizan su nivel de fotos profesionales y de posicionamiento prioritario, así que comprueba tu propio estado y el tipo de anuncio antes de fijar el precio de un servicio. La mayoría de los cuidadores a tiempo parcial ganan entre 300 y 800 dólares al mes, una cifra muy por debajo de los aproximadamente 45 000 dólares anuales que a veces se citan para quienes lo consideran un trabajo a tiempo completo. Aun así, sigue siendo una de las formas más fáciles de ganar un dinero extra para cualquiera a quien ya le encanten los perros.

El primer pago llega rápido, a menudo en un plazo de 1 a 2 semanas una vez que tu perfil incluye fotos y un radio de servicio bien definido. El error más común es fijar la misma tarifa que el resto de cuidadores de la zona, en lugar de especializarse en el cuidado de razas grandes, la administración de medicamentos o el adiestramiento de cachorros, para justificar un precio más alto y destacar en las búsquedas.

Completa tu perfil con fotos reales de tu casa y de las mascotas que ya tengas.

Ofrece primero visitas puntuales y paseos cortos.

Responde a las solicitudes de reserva en el plazo de una hora.

Pide una valoración después de cada reserva.

Wag! ofrece trabajos similares de paseo de perros con un reparto de comisiones comparable, así que merece la pena echarle un vistazo si la cobertura de Rover es escasa en tu zona, sobre todo si pasear perros es tu forma preferida de ganar un dinero extra.

Cobra semanalmente Rover 4.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Te quedas con el 80 % de la mayoría de las reservas tras deducir la comisión del 20 % de Rover (25 % en California y en RoverGO); la inscripción es gratuita y la primera reserva suele realizarse en un plazo de dos semanas. Hazte cuidador

TrustedHousesitters funciona según un modelo poco habitual: no hay intercambio de dinero en efectivo entre el cuidador y el propietario, por lo que la «remuneración» consiste en alojamiento gratuito. Aun así, se considera una forma de ganar dinero extra en sentido estricto, ya que supone un ahorro real de gastos, incluso sin que se intercambie ni un solo dólar.

No es un método que sustituya al salario, por lo que figura en esta lista únicamente como una forma de reducir los gastos de viaje y alojamiento al tiempo que se adquiere experiencia laboral. El coste inicial es la propia cuota de socio del cuidador: 129 dólares al año por la categoría «Básica», 169 dólares por la «Estándar» o 259 dólares por la «Premium».

Si eres un cuidador novato sin valoraciones, puede que tardes días o meses en conseguir tu primer encargo confirmado. Un error muy común es solicitar encargos que se encuentran muy lejos de tu radio de desplazamiento antes de tener valoraciones.

Redacta un perfil detallado con referencias.

Presenta tu candidatura primero a trabajos cercanos y con menor demanda para ir acumulando reseñas.

Envía mensajes a los propietarios de forma rápida y concreta.

Solicita una valoración inmediatamente después de cada servicio, mientras la experiencia aún esté fresca en la memoria del propietario.

Estancias gratuitas en todo el mundo TrustedHousesitters 4.4 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. No hay pago en efectivo, pero sí alojamiento gratuito en todo el mundo con una cuota anual de entre 129 y 259 dólares. Explorar casas

Un vendedor que vacíe su armario en Poshmark se queda con el 80 % de cualquier venta de 15 $ o más, ya que Poshmark cobra una comisión fija del 20 % por encima de ese umbral y una tarifa fija de 2,95 $ por debajo de él. Vender las cosas del armario de esta forma es una de las maneras más rápidas de ganar dinero extra. Merece la pena agrupar los artículos más baratos en lotes en lugar de venderlos uno a uno. El verdadero coste es tu tiempo, ya que Poshmark ya incluye una etiqueta de envío prepagada en la comisión.

El primer pago suele llegar entre 1 y 3 semanas si el armario está bien fotografiado; es más rápido en torno a los eventos de venta en directo temáticos «Posh Parties» y más lento si no hay interacción. El error más común es publicar un anuncio sin comprobar primero la competencia, lo que lleva a fijar un precio demasiado alto como para que se venda o demasiado bajo como para que merezca la pena el tiempo invertido.

Fotografía los artículos con luz natural sobre un fondo liso, por delante y por detrás.

Consulta los anuncios «Vendidos» de la misma marca y talla antes de fijar un precio.

Comparte tus anuncios a diario en el feed de la comunidad de Poshmark; la visibilidad es lo que impulsa la mayoría de las ventas.

Agrupa dos o más artículos para que el comprador ahorre en gastos de envío, lo que aumenta el importe medio de los pedidos.

Depop se dirige a un público más joven y centrado en las tendencias, mientras que Mercari cobra una comisión fija del 10 % sin cuota de publicación y funciona bien especialmente para la reventa de artículos para niños y bebés, ámbito en el que Poshmark tiene más restricciones.

Etiquetas de envío gratuito Poshmark 3.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Quédate con el 80 % de las ventas superiores a 15 dólares, una vez deducida la comisión fija de Poshmark; publicar anuncios es gratis y las ventas suelen realizarse en un plazo de tres semanas. Poner un artículo a la venta

Printify no cobra ninguna comisión por conectar una tienda, por lo que tu margen proviene exclusivamente de la diferencia entre el precio de venta y el coste del producto más la impresión de Printify. Esto deja a los diseñadores un beneficio de entre 4 y 12 dólares por camiseta una vez completado el pedido, y es uno de los métodos verdaderamente pasivos de esta lista, ya que Printify imprime y envía cada pedido automáticamente. Eso lo convierte en una de las formas más sencillas de ganar dinero extra de toda la lista.

Un diseño sin ninguna estrategia de marketing detrás puede no venderse en meses, mientras que uno promocionado en las redes sociales puede venderse en cuestión de días. El error más común es subir diseños genéricos sin ningún elemento diferenciador; un público de nicho, como los amantes de las plantas o los entrenadores de fútbol juvenil, convierte mucho mejor que un enfoque generalista.

Elige un público de nicho específico en lugar de un tema general.

Pide una muestra de tus dos o tres mejores diseños para comprobar la calidad de impresión.

Vincula tu cuenta a Etsy o Shopify y fija los precios de modo que te quede un margen de al menos 5 dólares tras el envío.

Promociona los diseños en los lugares donde tu público específico ya pasa el tiempo.

Dado que genera ingresos tras la configuración inicial con poco trabajo continuo, esta es también una de las opciones más sencillas de nuestra lista de ideas de ingresos pasivos que realmente funcionan.

No se necesita inventario Printify 4.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Sin comisiones por uso de la plataforma; el margen habitual es de entre 4 y 12 dólares por camiseta. Abrir una tienda

Los colaboradores de Shutterstock ganan regalías que oscilan entre el 15 % y el 40 % a medida que aumentan las descargas. Es ideal para ganar dinero extra con una afición que seguirías practicando de todos modos, cámara en mano.

El nivel de regalías se reinicia al mínimo cada 1 de enero, por lo que los ingresos son verdaderamente pasivos, pero no está garantizado que se acumulen año tras año. El primer pago tarda en llegar; a menudo se tarda entre 2 y 6 meses en alcanzar el saldo mínimo de 35 dólares, ya que cada foto individual genera céntimos en lugar de dólares por descarga.

El error más común es subir unas cuantas fotos genéricas de una sola vez y esperar obtener ingresos. Los colaboradores que realmente ganan una cantidad significativa suben cientos de imágenes y se centran en temas buscados y con demanda, como los negocios, el teletrabajo o la gastronomía, en lugar de sus favoritas personales.

Investiga los temas de actualidad antes de hacer las fotos, en lugar de subir lo que ya tengas.

Haz sesiones fotográficas por lotes en torno a un tema, como configuraciones de oficina en casa, para crear rápidamente un portafolio fácil de encontrar en las búsquedas.

Etiqueta las imágenes con palabras clave específicas y precisas

Sube contenido de forma constante, ya que el nivel de regalías se basa en el número acumulado de descargas anuales.

Adobe Stock ofrece una regalía fija del 33 % sin reajuste de tramos, lo que algunos colaboradores prefieren por su previsibilidad frente a la escala creciente de Shutterstock.

Ingresos pasivos con fotografías Shutterstock 3.4 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Las regalías oscilan entre el 15 % y el 40 % por descarga; el primer pago suele tardar entre 2 y 6 meses. Enviar fotos

Los locutores que consiguen trabajos a través de Voices.com se quedan con aproximadamente entre el 74 % y el 76 % de los honorarios del proyecto. La remuneración por proyecto individual oscila entre los 50 dólares por un guion explicativo breve y varios miles de dólares por un anuncio publicitario a nivel nacional. La comisión del 20 % es más elevada que la de algunos competidores, pero la cartera de clientes se inclina hacia proyectos corporativos de mayor envergadura y mejor remunerados.

Esa compensación hace que el trabajo de locución sea una forma de ganar dinero extra con un mayor potencial de ingresos una vez que se dispone de un demo que merezca la pena escuchar. Sin embargo, los costes iniciales oscilan entre 200 y 500 dólares para un equipo básico de grabación en casa, si aún no se dispone de un micrófono, una interfaz de audio y algún tipo de tratamiento acústico.

Los principiantes también necesitan entre 1 y 3 meses para presentarse a audiciones, ya que los clientes examinan los demos con mucho cuidado. El error más común es enviar un demo genérico en lugar de demos separados y específicos para cada género —como anuncios, narraciones y formación en línea—, que es precisamente en lo que se basan la mayoría de los responsables de casting a la hora de filtrar las candidaturas.

Graba dos o tres vídeos de demostración breves y específicos para cada género.

Instálate en la habitación más silenciosa que tengas; un armario lleno de ropa sirve como insonorización barata.

Preséntate a audiciones a diario para las nuevas ofertas de proyectos en lugar de esperar a que aparezca la oportunidad «perfecta».

Fija precios competitivos en tus primeras 5 a 10 contrataciones para acumular valoraciones antes de subir las tarifas.

Voice123 cobra una comisión más baja y funciona bien para proyectos más pequeños y de entrega rápida que cubren los huecos entre los trabajos más grandes de Voices.com.

Clientes de nivel empresarial Voices.com 3.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Quédate con aproximadamente entre el 74 % y el 76 % de cada proyecto, una vez descontadas las comisiones; los proyectos oscilan entre 50 y varios miles de dólares cada uno. Crear un perfil

Un anfitrión con un solo coche en Turo suele ganar entre 500 y 1.500 dólares al mes, una vez descontadas las comisiones y otros gastos. Para cualquiera que tenga un coche que pase la mayor parte del tiempo aparcado, esta es una forma sencilla de ganar dinero extra sin necesidad de tener un segundo trabajo.

Publicar un coche ya existente no cuesta nada, aunque la mayoría de los anfitriones gastan entre 50 y 150 dólares en una limpieza profesional y en fotos antes de la primera publicación. El primer pago suele llegar entre 1 y 3 semanas en el caso de un coche con un precio competitivo en una ciudad de tamaño considerable; el proceso es más lento en mercados más pequeños con menor demanda de alquiler. Un error habitual es publicar un anuncio sin comprobar si la póliza de seguro de automóvil personal excluye el uso comercial para alquiler, lo que puede dejar al anfitrión sin la cobertura adecuada fuera del plan de protección de Turo.

Comprueba las normas de elegibilidad de Turo en tu estado, así como los límites de antigüedad y kilometraje de tu coche antes de publicarlo.

Fotografía el coche con buena luz, limpio y vacío, siguiendo los ejemplos de anuncios destacados de Turo.

Fija un precio unos pocos dólares por debajo de anuncios locales similares durante tu primer mes para conseguir valoraciones.

Responde a las solicitudes de reserva en menos de una hora; el tiempo de respuesta influye en el posicionamiento en los resultados de búsqueda.

Convierte tu coche en una fuente de ingresos Turo 4.6 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Quédate con entre el 70 % y el 90 % de cada viaje, dependiendo de tu plan de protección; la mayoría de los anfitriones con un solo coche ganan entre 500 y 1.500 dólares al mes. Anuncia tu coche

Los traductores bilingües de Gengo ganan entre 0,03 y 0,12 dólares por palabra, dependiendo del nivel del traductor y del par de idiomas. Los traductores del nivel «Estándar» suelen ganar entre 0,03 y 0,06 dólares, mientras que los del nivel «Pro» tienen acceso a trabajos técnicos, médicos y jurídicos mejor remunerados, con tarifas cercanas a los 0,12 dólares. La remuneración es por palabra, no por hora, por lo que los ingresos dependen más de la velocidad de escritura y la fluidez que de la experiencia por sí sola.

Para los lectores bilingües, esta es una forma de ganar dinero extra de la que rara vez se habla, pero la estructura de pago por palabra se adapta a cualquiera que escriba rápido. El único obstáculo es superar la prueba de traducción de Gengo antes de poder aceptar trabajos remunerados.

El primer pago llega rápidamente una vez que estás certificado, a menudo en cuestión de días, ya que la cola de trabajos asigna automáticamente los encargos disponibles a los traductores cualificados. El error más común es certificarse solo en un par de idiomas, lo que limita el volumen de trabajo disponible: un segundo par de idiomas duplica aproximadamente el número de trabajos que puedes aceptar.

Asegúrate de dominar ambos idiomas de un par antes de realizar la prueba; si suspendes, no podrás volver a intentarlo hasta que transcurra un periodo de espera.

Realiza primero la prueba gratuita del nivel Estándar y, una vez que hayas adquirido experiencia, pasa a la prueba del nivel Pro.

Reserva un tiempo diario fijo para estar disponible, ya que los trabajos se asignan por orden de llegada.

Lleva un registro de tu recuento de palabras y tu tarifa por trabajo para ver qué tipos de contenido te reportan mayores ingresos en función de tu velocidad.

Pago por palabra Gengo 3.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Gana entre 0,03 y 0,12 dólares por palabra, según el nivel y el par de idiomas; prueba gratuita, pago en unos días tras la certificación. Haz la prueba

Un creador que venda plantillas, hojas de cálculo o guías a través de Gumroad paga una comisión fija del 10 % más 0,50 dólares por transacción, pero las diferentes tarifas hacen que el coste real por venta se acerque más al 13 % en el caso de un producto típico de 20 dólares vendido directamente.

Esta es una de las pocas formas de ganar dinero extra que puede seguir generando ingresos mucho tiempo después de que dejes de trabajar en ella. Tu mayor reto sería el tiempo que dedicas a crear la plantilla o la guía en sí.

Un producto que ya cuenta con un público, como una lista de correo electrónico o seguidores en redes sociales, puede venderse en cuestión de días, mientras que uno lanzado desde cero puede tardar meses en encontrar compradores. El error más común es fijar un precio demasiado bajo para el primer producto digital, lo que le impide ser competitivo. Un producto bien orientado, de entre 15 y 40 dólares, vendido a un público específico, se vende mejor que un producto de 3 dólares dirigido a todo el mundo.

Resuelve un problema concreto y recurrente para un público específico.

Crea una página de ventas sencilla con entre tres y cinco capturas de pantalla que muestren el producto en uso.

Fija el precio en función del valor que aporta, no del tiempo que te ha llevado crearlo.

Promocionalo primero directamente entre un público ya existente.

Vende una vez, gana una y otra vez Gumroad 3.4 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Comisión fija del 10 % más 0,50 $ por cada venta directa, sin cuota mensual; la rapidez de los pagos depende totalmente de tu propio tráfico. Abrir una tienda

Un agente notarial encargado de la formalización de documentos de préstamos inmobiliarios suele ganar entre 75 y 200 dólares por cita de formalización. Las citas concertadas a través de una plataforma de servicios como Snapdocs se pagan entre 75 y 200 dólares, mientras que las relaciones directas con las empresas de títulos de propiedad se pagan entre 125 y 200 dólares. Un agente con formación puede realizar entre una y tres citas al día además de su trabajo a tiempo completo, ya que la mayoría de las citas duran aproximadamente una hora.

Esto lo convierte en una de las formas mejor remuneradas de ganar dinero extra para cualquiera que esté dispuesto a trabajar a comisión. Los costes iniciales incluyen la acreditación como notario estatal (entre 50 y 150 dólares), el seguro de errores y omisiones (entre 50 y 100 dólares al año) y, a menudo, un curso de formación de pago para agentes de firma (entre 100 y 300 dólares), lo que sitúa el coste total inicial entre 200 y 500 dólares.

El primer pago suele tardar entre 4 y 8 semanas. Recuerda no saltarte la formación sobre documentos de préstamo y no basarte únicamente en conocimientos generales de notaría, ya que eso conduce a errores que hacen que un agente sea eliminado rápidamente de las listas de servicios de firma.

Obtén la acreditación como notario público en tu estado.

Realiza un curso de formación específico sobre la firma de préstamos y aprueba su examen de certificación.

Contrata un seguro de errores y omisiones antes de tu primera firma remunerada.

Regístrate en dos o tres plataformas de servicios de firma para conseguir tus primeras reservas mientras estableces relaciones directas con las empresas de títulos de propiedad.

Reserva sesiones de firma locales Snapdocs 3.6 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Entre 75 y 200 dólares por cada firma concertada a través de una plataforma, y entre 125 y 200 dólares por trabajos directos con empresas de títulos de propiedad; la configuración cuesta entre 200 y 500 dólares. Únete a la red

Cualquiera que tenga una cámara, un objetivo o un kit de iluminación guardado en un armario puede publicarlo en KitSplit y quedarse con aproximadamente entre el 82,5 % y el 85 % del precio del alquiler. Este es uno de los métodos más puramente pasivos de esta lista, ya que publicar el anuncio es gratis y solo se gana dinero cuando se reserva el equipo, sin que haya que hacer nada más una vez confirmada la reserva.

Cierra esta lista como, quizás, la forma más pasiva de ganar dinero extra, siempre que ya se disponga del equipo.

El cuerpo de una cámara en un mercado mediático importante puede alquilarse en menos de una semana, mientras que el equipo especializado en un mercado pequeño puede permanecer sin alquilar durante meses. El error más común es fijar un precio demasiado bajo para competir en coste, en lugar de utilizar la propia herramienta de sugerencia de precios de KitSplit, que se basa en anuncios locales similares.

Haz una foto nítida de cada pieza del equipo, incluidos los accesorios que se incluyen en el alquiler.

Utiliza la herramienta de sugerencias de precios de KitSplit en lugar de estimar una tarifa a ciegas.

Establece desde el principio unas condiciones claras de recogida o entrega para evitar disputas tras la reserva.

Mantén el equipo en buen estado, ya que el programa de selección y seguro de KitSplit depende de que se informe con precisión sobre su estado.

Alquila el equipo que no utilices KitSplit 3.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Quédate con aproximadamente entre el 82,5 % y el 85 % del precio del alquiler; no tienes que hacer nada una vez reservado el equipo. Enumera tu equipamiento

Comparación de estos 15 métodos

Estas quince formas de ganar dinero extra presentan grandes diferencias en cuanto a costes, plazos y esfuerzo, por lo que resulta útil compararlas antes de elegir una para empezar. La tabla siguiente recoge el coste inicial, la comisión de la plataforma, el grado de pasividad de los ingresos y el tiempo que suele tardar en llegar el primer pago.

Método Coste inicial Corte de plataforma Nivel de pasividad Tiempo hasta el primer pago Fiverr 0 20 % fijo Activo De 3 a 10 días Upwork De 0 $ a 20 $ (Conexiones) Del 0 al 15 % (variable) Activo De 2 a 6 semanas Wyzant 0 $ 25 % Activo De 1 a 3 semanas Time Etc 0 $ N/A (paga por horas) Activo De 2 a 4 semanas Rover 0 20 % (25 % en California/RoverGO) Activo De 1 a 2 semanas TrustedHousesitters De 129 a 259 dólares al año N/A (no se paga en efectivo) Semi-pasivo De días a meses Poshmark 0 $ 20 % (o 2,95 $ fijos para importes inferiores a 15 $) Semipasivo De 1 a 3 semanas Printify De 0 a 10 $ al mes Sin comisión de plataforma; margen de entre ~4 $ y 12 $ por camiseta Pasivo De días a meses Shutterstock 0 Entre el 60 % y el 85 % (el colaborador se queda con entre el 15 % y el 40 %) Pasivo De 2 a 6 meses Voices.com De 200 $ a 500 $ (equipo) 20 % más comisiones Activo De 1 a 3 meses Turo De 0 a 150 dólares Del 10 al 30 % Semi-pasivo De 1 a 3 semanas Gengo 0 $ N/A (pago por palabra) Activo Días Gumroad 0 10 % más 0,50 $ (ventas directas) Pasivo De días a meses Agente de firma notarial De 200 $ a 500 $ N/A (pago por firma) Activo De 4 a 8 semanas KitSplit 0 $ (ya dispone del equipamiento) Entre el 15 % y el 17,5 % aproximadamente Pasivo De 1 semana a varios meses

Cómo las aplicaciones «Play-to-Earn» pueden aumentar tus ingresos extra

Las aplicaciones de recompensas y los juegos «play-to-earn» aportan, siendo realistas, entre 10 y 80 dólares al mes además de los métodos anteriores, pero no sustituyen a estos como forma de ganar dinero extra. Pagan pequeñas cantidades, con un límite máximo, por el tiempo dedicado a jugar o a completar tareas sencillas, por lo que funcionan mejor si se combinan con un método basado en habilidades o en activos, en lugar de como fuente de ingresos independiente. Las dos aplicaciones que se indican a continuación exigen tener al menos 18 años para registrarse y retirar dinero, según sus propias condiciones de servicio.

Nuestro análisis completo de los juegos «play-to-earn» que realmente pagan incluye más opciones de este tipo, por si quieres aprovechar el tiempo libre más allá de los dos que te presentamos a continuación.

Snakzy, la aplicación «play-to-earn» de Eneba, paga a partir de un mínimo de 35 dólares y no tiene coste de inscripción. BigCash paga a partir de tan solo 1 dólar sin coste de inscripción, lo cual resulta útil si quieres recibir un primer pago rápido para comprobar que el modelo funciona antes de dedicarle más tiempo. Ninguna de las dos sustituye a una fuente de ingresos real, pero ambas encajan de forma natural en los momentos de inactividad, como el trayecto al trabajo o la pausa para comer, que de otro modo no aportarían nada a la hora de ganar dinero extra.

Aplicación Pago mínimo Coste de inscripción Snakzy 35 $ Gratis BigCash 1 $ Gratis Freecash 5 Gratis

JUGAR PARA GANAR Gana dinero extra con Snakzy Gana dinero con Snakzy mientras compaginas varios trabajos extra. 5 $ GRATIS Bonificación de hasta 5 dólares Gana hasta 15,29 dólares al día Consigue Snakzy Retirada de efectivo inmediata • Más de 1 millón de jugadores que ganan dinero

Lo

que no funciona

La mayoría de los intentos fallidos de ganar dinero extra se deben a uno de los pocos errores que se repiten una y otra vez, y no a que las propias plataformas sean estafas. Los métodos mencionados anteriormente son formas legítimas de ganar dinero extra, pero los atajos que se toman para evitarlos fracasan sistemáticamente de la misma manera.

La primera trampa es perseguir promesas de «500 dólares al día» en lugar de objetivos realistas. La Comisión Federal de Comercio advierte regularmente, en su archivo de alertas al consumidor, que los anuncios que prometen ingresos diarios garantizados a través de una aplicación o un trabajo esporádico se encuentran entre las estafas más comunes para ganar dinero en línea que se le denuncian. Si una plataforma garantiza un pago diario fijo independientemente del esfuerzo, considéralo una señal de alarma en lugar de una oportunidad.

Pagar por adelantado un «kit de inicio» o una certificación que ninguna plataforma legítima exige: ninguno de los quince métodos anteriores requiere pagar a la propia plataforma para empezar a ganar dinero. Algunos, como el trabajo de notario o la locución, requieren gastos razonables de terceros, como tasas estatales o un micrófono, lo cual es algo totalmente distinto a que una plataforma te cobre por registrarte. Ganar dinero de verdad como actividad complementaria nunca empieza por entregar dinero primero a un desconocido.

Renunciar tras la primera semana en la que los ingresos son escasos es otra trampa habitual. Casi todos los métodos mencionados anteriormente tardan entre 1 y 4 semanas como mínimo en generar el primer pago.

Veredicto final sobre cómo ganar dinero extra

Si tienes una habilidad comercializable y un ordenador portátil, empieza por Fiverr para encontrar la vía más rápida de ganar dinero extra, o por Wyzant si se te da bien la enseñanza. Ambas te permiten fijar tu propia tarifa y empezar a ganar dinero en cuestión de días o semanas, sin ningún coste inicial, y ambas son formas probadas de ganar dinero extra sin dejar tu trabajo principal.

Los métodos basados en habilidades generan ingresos más rápidamente, pero requieren que dediques horas de trabajo cada semana. Los métodos basados en activos generan ingresos más lentamente al principio, pero requieren mucho menos tiempo una vez que están en marcha, así que elige uno de cada categoría y déjalos funcionar en paralelo. Si solo dispones de unos minutos libres al día en lugar de unas horas libres a la semana, merece la pena añadir Snakzy a cualquier método que elijas, ya que funciona mientras el dispositivo está inactivo y registrarse es totalmente gratuito.

Consigue ingresos extra con la aplicación «play-to-earn» de Eneba, Snakzy. Es otra forma fácil y fiable de ganar dinero además de tu trabajo principal.

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