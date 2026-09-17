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Los 6 mejores puestos de trabajo como probador de videojuegos a los que puedes optar en 2026

Los trabajos como probador de videojuegos son reales y ofrecen una remuneración más variada de lo que la mayoría de la gente espera. La vía más rápida es a través de PlaytestCloud, con sesiones remuneradas rápidas y sin necesidad de entrevista. La vía más lenta, pero mejor remunerada, pasa por una contratación directa en el departamento de control de calidad de un estudio como Keywords Studios, donde los nuevos probadores empiezan con un sueldo muy por encima del salario mínimo. Electronic Arts se sitúa en un término medio, con un sueldo inicial más bajo, pero con posibilidades reales de ascenso.

La vía rápida paga realmente poco, y la lenta requiere un proceso real de solicitud y contratación. Ambas son vías legítimas. Esta guía clasifica seis formas reales de seguir cualquiera de ellas , con el nombre de cada plataforma y empresa, contrastadas con los salarios actuales y filtradas para descartar las estafas que cobran comisiones y que acechan en cada búsqueda de trabajos como probador de videojuegos.

¿Son realmente viables los trabajos de probador de videojuegos?

Sí, pero solo dos de los seis trabajos de probador de videojuegos clasificados a continuación pagan lo suficiente para vivir. El resto ofrece ingresos complementarios que rondan las decenas de dólares a la semana. Esto también responde a la pregunta de cuánto ganan los probadores de videojuegos.

La elección de la vía más adecuada se reduce a una decisión concreta: un trabajo de control de calidad (QA) real implica una solicitud, una entrevista y una nómina; una aplicación de trabajos esporádicos no requiere entrevista, pero a cambio ofrece una pequeña remuneración por sesión.

Los probadores de control de calidad (QA) de nivel inicial en Keywords Studios y Side ganan entre 18 y 33 dólares la hora. El control de calidad se considera una auténtica puerta de entrada a la industria de los videojuegos, ya que es uno de los únicos departamentos que contrata habitualmente sin exigir un portafolio ni un título universitario. La mayoría de los probadores que permanecen uno o dos años pasan a ocupar puestos de control de calidad sénior, pruebas de automatización o funciones de producción.

Los trabajos de control de calidad como contratista o temporal en Electronic Arts empiezan con sueldos de entre 11 y 15,50 dólares la hora, dependiendo del turno, y pueden llegar a entre 25 y 45 dólares la hora una vez que se consigue un puesto fijo como probador de control de calidad.

Las aplicaciones de trabajos esporádicos de esta lista, como PlaytestCloud, BetaTesting.com y Applause, pagan mucho menos por hora, pero se saltan por completo el proceso de contratación, lo que resulta ideal para cualquiera que busque trabajos como probador de videojuegos como fuente de ingresos extra en lugar de como carrera profesional.

Si no tienes experiencia previa en control de calidad, lo mejor es empezar por las aplicaciones de trabajos esporádicos. Presentar tu candidatura a Keywords Studios y Electronic Arts al mismo tiempo no cuesta nada y no te quita tiempo. Para tener una visión más amplia de los ingresos relacionados con los videojuegos más allá de las pruebas, echa un vistazo a los mejores trabajos secundarios para gamers.

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Los 6 mejores trabajos como probador de videojuegos a los que realmente puedes optar

Cada entrada que aparece a continuación incluye el salario real, cómo presentar la solicitud exactamente y el único error que hace tropezar a la mayoría de los candidatos primerizos. Están clasificadas desde el mayor volumen de puestos vacantes hasta el pago más rápido en una sola sesión, así que empieza por la que mejor se adapte al tiempo del que dispones realmente para trabajar como probador de videojuegos.

1. Keywords Studios: la mejor opción en general por el volumen de vacantes reales

Keywords Studios paga a los probadores de control de calidad (LQA) y de funcionalidad entre 18 y 32 dólares por hora, y es la mayor empresa independiente de servicios para videojuegos del mundo. Al llevar a cabo pruebas de control de calidad y localización para docenas de grandes editoriales desde más de 70 centros repartidos por 26 países, ofrece más vacantes de nivel inicial en cualquier momento dado que casi cualquier otra empresa de esta lista de empleos como probador de videojuegos.

Los requisitos para los puestos de iniciación son sencillos; suelen figurar como «probador de videojuegos» o «probador de funcionalidad» y no se exige titulación universitaria, aunque en algunas regiones se realiza una breve evaluación de competencias antes de hacer una oferta.

El coste inicial es de 0 dólares, y el proceso de contratación, desde la solicitud hasta la oferta, suele durar entre una y varias semanas, dependiendo de la ubicación del estudio. Para conocer una trayectoria profesional más completa en el ámbito del control de calidad más allá de este puesto concreto, consulta cómo convertirse en probador de videojuegos.

Error común: buscar solo la palabra «tester». Keywords Studios publica estas ofertas bajo las marcas y ubicaciones regionales de sus estudios, en lugar de en una única publicación global, por lo que una búsqueda más amplia en su propia página de empleo permite encontrar muchas más ofertas de trabajo como probador de videojuegos que una búsqueda genérica en una bolsa de empleo.

Puestos vacantes Keywords Studios 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Los probadores de LQA principiantes ganan entre 18 y 32 dólares la hora, lo que lo convierte en una de las opciones con mayor volumen de trabajo entre los puestos de probador de videojuegos. Explora las ofertas de empleo disponibles

2. Electronic Arts: la mejor opción para conseguir trabajo directamente con una gran editorial

Los puestos temporales de control de calidad (QA) de nivel inicial en Electronic Arts tienen un salario inicial de entre 11 y 15,50 dólares por hora, dependiendo del turno, y pueden llegar a entre 25 y 45 dólares por hora una vez que se consigue el puesto fijo de probador de control de calidad. Esta es una de las pocas vías, entre los puestos de probador de videojuegos, para entrar en una editorial de renombre en lugar de en un proveedor de servicios externo.

Normalmente se gestiona a través de una agencia de selección de personal, normalmente PRO Unlimited, con un contrato de 90 días en lugar de una carta de oferta directa de EA, lo que supone un verdadero primer paso para trabajar en un estudio que lanza al mercado juegos que los jugadores realmente conocen.

A continuación te explicamos cómo dar el primer paso:

Crea una cuenta de candidato en ea.com/careers y busca las ofertas actuales de control de calidad y pruebas por estudio y ubicación

Presenta tu candidatura directamente si EA está contratando de forma interna, o a través de la empresa de selección de personal indicada si la oferta se gestiona a través de ella

Prepárate para una semana completa de formación remunerada de 40 horas, de lunes a viernes, antes de que comience el proyecto

Prepárate para demostrar un conocimiento profundo de las plataformas, los géneros y los juegos que lanza EA, ya que en las ofertas se valora específicamente el conocimiento propio de un «jugador empedernido»

Error habitual: confundir este rango salarial de los probadores de nivel inicial con los sueldos de seis cifras que se citan para los puestos de «ingeniero de control de calidad». Estos se sitúan varios niveles por encima de un puesto de probador de nivel inicial dentro de los trabajos de probador de videojuegos, y no son el punto de referencia que debería esperar alguien que solicita un puesto por primera vez.

Gran editorial Electronic Arts 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Los probadores con contrato de iniciación cobran entre 11 y 15,50 dólares la hora, uno de los pocos puestos de trabajo como probador de videojuegos en una editorial de renombre. Consulta la sección de empleo de EA

3. Side (antes PTW): la mejor alternativa como empresa de control de calidad

Los probadores de videojuegos de LQA en Side, la empresa de servicios para videojuegos con 30 años de historia que antes se denominaba PTW, ganan entre 18 y 33 dólares la hora, una franja salarial casi idéntica a la de Keywords Studios. Side se encarga actualmente de tareas de control de calidad, localización, diseño artístico y atención al jugador para títulos importantes desde más de 40 estudios repartidos en 15 países, por lo que merece la pena presentar una solicitud allí junto con Keywords Studios, en lugar de hacerlo en exclusiva.

Es importante presentar la solicitud a través de side.inc/careers en lugar del antiguo dominio ptw.com, ya que ese enlace antiguo ahora redirige a esa página. No se requiere titulación universitaria para los puestos de probador de funcionalidad, el coste inicial es de 0 dólares, y el proceso de contratación y la primera nómina se gestionan siguiendo el plazo habitual para los empleados, que es de semanas, no de días.

Error habitual: añadir a favoritos o volver a presentar la solicitud para antiguas ofertas de empleo de PTW, algunas de las cuales quedaron obsoletas tras el cambio de marca, en lugar de buscar las ofertas actuales bajo el nombre «Side» para estos puestos de probador de videojuegos.

Segunda vía de solicitud Side (formerly PTW) 4.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Los probadores de LQA ganan entre 18 y 33 dólares por hora, lo que la convierte en una segunda vía de empleo muy interesante dentro del sector de los probadores de videojuegos. Ver ofertas de empleo en Side

4. Aplausos (uTest): la mejor opción para obtener ingresos flexibles como probador autónomo

La comunidad uTest de Applause paga entre 10 y 50 dólares por cada ciclo de pruebas completado y entre 3 y 100 dólares por cada error validado, dependiendo de su gravedad. A diferencia de Keywords Studios o EA, no se trata de un empleo: es crowdtesting autónomo, remunerado por proyecto en lugar de por hora, y los videojuegos son solo una de las muchas categorías de clientes de software y aplicaciones que hay en la plataforma.

Un ciclo aceptado, junto con un par de informes de errores bien fundamentados, puede suponer, de forma realista, entre 30 y 80 dólares a la semana cuando hay trabajo disponible. La inscripción es gratuita a través de la uTest Academy, que forma y certifica a los nuevos probadores antes de que se abran los proyectos remunerados, sin que se cobre ninguna cuota en ninguna fase.

Los pagos se realizan según un calendario fijo dos veces al mes, por lo que el momento en que se recibe el primer pago depende de cuándo se acepte un ciclo, no de cuándo finalice. Para ver una lista más amplia de plataformas de pruebas remuneradas además de esta, consulta cómo probar videojuegos a cambio de dinero.

Error habitual: considerar estos trabajos de probador de videojuegos en Applause como una fuente de ingresos estable. La mayoría de los probadores lo utilizan como un ingreso extra además de su trabajo principal, ya que el flujo de proyectos entre los trabajos de probador de videojuegos aquí sigue siendo impredecible.

Trabajo autónomo, no por cuenta ajena Applause (uTest) 4.1 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. La inscripción es gratuita, se pagan entre 10 y 50 dólares por ciclo de pruebas y es una opción flexible de trabajo autónomo entre los empleos de probador de videojuegos. Únete a uTest gratis

5. BetaTesting.com: la mejor opción para principiantes sin experiencia alguna

BetaTesting.com paga entre 10 y 15 dólares por una prueba de 30 minutos y entre 15 y 30 dólares por una prueba de entre 45 y 60 minutos, y los ciclos de pruebas de varios días para juegos y modos multijugador ofrecen una remuneración adicional. Se basa en la coincidencia de perfiles, no en una solicitud, lo que lo convierte en uno de los trabajos de probador de videojuegos desde casa más fáciles de empezar.

Cualquier persona mayor de 18 años puede registrarse hoy mismo y empezar a recibir invitaciones una vez que haya completado su perfil, que incluye dispositivos, intereses y datos demográficos. Registrarse es totalmente gratuito, y cualquier tarifa que aparezca en la web se destina a las empresas que encargan las pruebas, nunca a los probadores.

El pago se realiza a través de Tremendous, mediante PayPal, transferencia bancaria o tarjetas regalo, normalmente en un plazo de 7 días tras la finalización de un proyecto. Para obtener ingresos adicionales no relacionados con los videojuegos, consulta la sección «Gana dinero probando productos desde casa».

Error habitual: esperar recibir invitaciones frecuentes de inmediato. Los probadores con un perfil poco completo suelen esperar más tiempo entre una oferta y otra que aquellos que cuentan con una trayectoria consolidada en estos trabajos de probador de videojuegos.

Lo más fácil para empezar BetaTesting.com 4.7 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. La inscripción es gratuita, se pagan entre 10 y 30 dólares por prueba y es uno de los trabajos como probador de videojuegos más fáciles para empezar hoy mismo. Regístrate gratis

6. PlaytestCloud: la mejor opción para sesiones rápidas y sin compromiso

PlaytestCloud paga entre 5 y 9 dólares por una prueba de juego y una encuesta de 15 minutos; el pago se realiza por sesión y no hay un umbral mínimo que alcanzar antes de poder cobrar. No hay entrevista ni compromiso a largo plazo, lo que convierte a esta opción en la más parecida de esta lista a un auténtico trabajo de probador de videojuegos a distancia que puedes empezar hoy mismo.

Al registrarte, recibirás invitaciones para pruebas que se ajusten a tu dispositivo y perfil; a continuación, grabarás una sesión y cobrarás. La fase de incorporación no está remunerada, y el pago se recibe en unos 3 días tras finalizar una prueba, a través de Tremendous, en forma de tarjetas regalo, tarjetas bancarias virtuales o PayPal.

El inconveniente es la frecuencia: la mayoría de los probadores solo reciben invitaciones para sesiones remuneradas una o dos veces al mes. Esto funciona realmente mejor si se combina con alguna de las opciones de empleo mejor remuneradas mencionadas anteriormente, no como fuente de ingresos independiente entre los trabajos de probador de videojuegos.

Error habitual: grabar más tiempo del solicitado con la esperanza de obtener una mayor recompensa. La recompensa es fija por invitación, independientemente del tiempo dedicado, por lo que el esfuerzo adicional no aporta nada a estos trabajos como probador de videojuegos.

No es necesaria ninguna entrevista PlaytestCloud 4.4 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Paga entre 5 y 9 dólares por sesión de 15 minutos; es la opción más rápida y sin compromiso entre los trabajos de probador de videojuegos. Conviértete en probador

Comparativa de estos seis puestos de trabajo como probador de videojuegos

Estos seis trabajos como probador de videojuegos se dividen claramente en dos grupos: empleo directo y trabajo autónomo o por encargos. En este caso, merece más la pena comparar directamente los salarios y los plazos de pago que presentar una lista en la que todas las entradas funcionan de la misma manera. Si, tras comparar las cifras, las pruebas de videojuegos no te parecen la opción adecuada, el artículo «Los 27 mejores trabajos secundarios online» ofrece otras alternativas.

Plataforma / Empresa Remuneración Coste inicial Plazo hasta el primer pago ¿En qué medida es pasivo? Keywords Studios 18-32 $/hora 0 Semanas (contratación + ciclo de nómina) Activo: turnos programados Electronic Arts 11-15,50 $/hora (temporal); 25-45 $/hora (fijo) 0 Semanas (contratación + ciclo de nómina) Activo: turnos programados Side (antes PTW) 18-33 $/hora 0 Semanas (contratación + ciclo de nómina) Activo: turnos programados Aplausos (uTest) 10-50 $ por ciclo, 3-100 $ por error 0 Pagos dos veces al mes Semi-pasivo: presentar solicitud por proyecto BetaTesting.com 10-30 $ por prueba 0 Aproximadamente 7 días después de que finalice el proyecto Semipasivo: hay que presentar la solicitud por cada prueba PlaytestCloud 5-9 $ por sesión de 15 minutos 0 Aproximadamente 3 días por sesión Semipasivo: presentar solicitud por sesión

Los puestos de empleador ofrecen una mayor remuneración por hora, pero también implican un horario fijo, asignación de turnos y un responsable. Considera esa última columna como una medida del control que tienes sobre tu propio tiempo en estos trabajos como probador de videojuegos, no como un juicio sobre cuál es la mejor opción en general.

Aumenta tus ingresos entre una sesión de pruebas y otra con aplicaciones de «jugar para ganar»

Mientras esperas una respuesta a tu solicitud en Keywords Studios o EA, o entre una invitación y otra de PlaytestCloud, hay un pequeño grupo de aplicaciones de recompensas por jugar que te pagan dinero real por el tiempo que ya dedicas a los videojuegos, y en las que puedes ganar dinero simplemente jugando. Ninguna de ellas sustituye al sueldo de un probador de calidad, pero te permiten cubrir los huecos sin ningún coste de inscripción.

BigCash ofrece un pago mínimo de 1 $, uno de los umbrales más bajos del mercado para cobrar pequeñas cantidades rápidamente, en lugar de tener que esperar a acumular un saldo mayor. KashKick completa el conjunto con acceso gratuito y recompensas vinculadas al juego y a tareas sencillas, una tercera opción sólida que vale la pena combinar con las otras dos. Ambas requieren que los usuarios tengan 18 años o más para registrarse.

Aplicación Pago mínimo Coste de inscripción Snakzy 35 $ Gratis BigCash 1 $ Gratis KashKick 1 Gratis

Snakzy, la aplicación «play-to-earn» propia de Eneba, paga a partir de un mínimo de 35 dólares sin coste alguno por registrarse, y recompensa los logros en el juego y las tareas, en lugar de centrarse específicamente en trabajos de prueba. Esto convierte a Snakzy en una de las mejores aplicaciones de juegos para ganar dinero real. El registro gratuito y un flujo constante de formas sencillas de ganar dinero hacen que merezca la pena tenerla abierta entre un trabajo y otro como probador de videojuegos.

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Lo que no funciona

El mayor riesgo a la hora de buscar trabajos como probador de videojuegos no es un trabajo mal pagado, sino uno falso que cobra una cuota. La FTC ha señalado un auténtico aumento de las estafas que se hacen pasar por ofertas de trabajo y que se basan precisamente en este tipo de búsquedas, con pérdidas que se han disparado en los últimos años.

Cualquier pago por adelantado, en cualquier caso : una empresa o plataforma legítima nunca solicita ningún pago por un kit de inicio, una certificación, software o materiales de formación antes de empezar.

: una empresa o plataforma legítima nunca solicita ningún pago por un kit de inicio, una certificación, software o materiales de formación antes de empezar. El pago inicial de pequeña cuantía, seguido de la petición de que deposites tu propio dinero : algunas estafas pagan una pequeña cantidad real al principio para ganarse la confianza y, a continuación, piden a las víctimas que depositen sus propios fondos para desbloquear un pago mayor. Ese dinero se pierde una vez enviado, y las criptomonedas son la forma preferida que tienen los estafadores para recaudarlo.

: algunas estafas pagan una pequeña cantidad real al principio para ganarse la confianza y, a continuación, piden a las víctimas que depositen sus propios fondos para desbloquear un pago mayor. Ese dinero se pierde una vez enviado, y las criptomonedas son la forma preferida que tienen los estafadores para recaudarlo. Mensajes de texto o mensajes directos no solicitados en los que se hacen pasar por reclutadores : es mejor presentar la solicitud directamente a través del dominio propio de la empresa —como ea.com, keywordsstudios.com, side.inc, playtestcloud.com, utest.com, betatesting.com o beats— que hacer clic en un enlace incluido en un mensaje de texto o en redes sociales, incluso si en él se menciona a una empresa real de esta lista.

: es mejor presentar la solicitud directamente a través del dominio propio de la empresa —como ea.com, keywordsstudios.com, side.inc, playtestcloud.com, utest.com, betatesting.com o beats— que hacer clic en un enlace incluido en un mensaje de texto o en redes sociales, incluso si en él se menciona a una empresa real de esta lista. Anuncios del tipo «40 dólares garantizados por hora, sin experiencia, contratación inmediata»: ninguno de los seis métodos auténticos mencionados anteriormente promete una tarifa fija garantizada con contratación inmediata y sin proceso de selección. Esa discrepancia con las tarifas publicadas es, en sí misma, la señal de alarma.

No se necesitan habilidades especiales de detección para descubrir ninguna de estas tácticas. Todas ellas se basan en obtener un pago, un depósito o un clic fuera del dominio propio de la plataforma, y saltarse ese único paso suele ser suficiente para esquivar toda la trampa.

Veredicto final sobre los trabajos de probador de videojuegos

Los mejores trabajos como probador de videojuegos en este momento se dividen en dos categorías bien diferenciadas. Los puestos en empresas reales, como Keywords Studios, Electronic Arts y Side, pagan entre 15 y 45 dólares por hora. Las aplicaciones de pruebas por encargo, como PlaytestCloud, BetaTesting.com y Applause, pagan entre 5 y 50 dólares por sesión o ciclo, sin necesidad de pasar por un proceso de selección. La vía de las empresas funciona como una puerta de entrada profesional al sector de los videojuegos, mientras que la vía de las aplicaciones de pruebas por encargo es ideal para cualquiera que quiera empezar el mismo día.

Si no tienes experiencia, lo mejor es empezar por PlaytestCloud y BetaTesting.com. Para conseguir un sueldo de verdad, lo mejor es presentar esta misma semana solicitudes a Keywords Studios y Electronic Arts, y crear al mismo tiempo un perfil en Applause para disfrutar de una flexibilidad constante como autónomo. También merece la pena echar un vistazo a Snakzy entre una solicitud y otra, ya que paga a partir de un mínimo de 35 dólares y no cuesta nada registrarse. Echar un vistazo hoy mismo a las ofertas de empleo en Keywords Studios es, en general, el mejor punto de partida entre estos trabajos de probador de videojuegos.

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