7 konkrete Möglichkeiten, im Jahr 2026 zusätzliches Geld zu verdienen

Eneba Hub enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir eine kleine Provision verdienen können, wenn du über sie einen Kauf tätigst – ohne zusätzliche Kosten für dich. Mehr erfahren

Wenn Sie Möglichkeiten zum Geldverdienen vergleichen, hängt der beste Ausgangspunkt davon ab, welche Ressourcen Ihnen bereits zur Verfügung stehen. Der Weiterverkauf eines ungenutzten Artikels auf Mercari kann bei 0 Dollar beginnen und innerhalb weniger Tage zu einer Auszahlung führen, während sich qualifizierte freiberufliche Tätigkeiten im Laufe der Zeit zu einer wesentlich größeren Einnahmequelle entwickeln können.

Für die meisten Menschen, die diese Methoden nur gelegentlich nutzen, sind 200 bis 800 Dollar pro Monat ein realistischerer Zielbereich als die vierstelligen Beträge, mit denen Nebenjobs oft beworben werden. Um höhere Summen zu erreichen, sind in der Regel mehr Arbeitsstunden, bessere Fähigkeiten oder Stammkunden erforderlich.

Dieser Leitfaden vergleicht sieben realisierbare Ideen für Nebeneinkünfte aus den Bereichen Freiberuflichkeit, Haustierbetreuung, Babysitting, lokale Dienstleistungen, Weiterverkauf, Vermietung von Räumlichkeiten und handgefertigte Waren. Zu jeder Idee werden realistische Vergütung, Startkosten, Gebühren und Auszahlungszeitpunkte angegeben, sodass du anhand dessen, was du tatsächlich anbieten kannst, entscheiden kannst, wie du nebenbei Geld verdienen möchtest.

Ist es tatsächlich realistisch, sich etwas dazuzuverdienen?

Ja. Ein Nebeneinkommen zu erzielen ist realistisch, wenn die Methode zu der Zeit, den Fähigkeiten oder den Ressourcen passt, über die Sie bereits verfügen. Basierend auf den in diesem Leitfaden verwendeten Spannen sind etwa 200 bis 800 Dollar pro Monat ein vernünftiges Ziel für eine gelegentliche Tätigkeit. Vierstellige Monatsbeträge erfordern in der Regel regelmäßigere Arbeitszeiten oder einen etablierten Kundenstamm.

Die Verdienstobergrenze variiert je nach Methode stark. Qualifizierte freiberufliche Tätigkeiten bieten das größte Wachstumspotenzial, allerdings dauert es auch länger, ein Portfolio aufzubauen und zuverlässige Kunden zu gewinnen. Weiterverkauf und Raumvermietung gehören eher zu den einfachen Möglichkeiten, zusätzliches Geld zu verdienen, da man mit etwas beginnen kann, das man bereits besitzt, und weniger Zeit für die Erbringung einer fortlaufenden Dienstleistung aufwenden muss.

Auch die Einkünfte auf Plattformen müssen im Kontext betrachtet werden. Upwork gibt in den für diesen Leitfaden herangezogenen Zahlen einen Medianwert von 85.000 US-Dollar für Vollzeit-Freiberufler in den USA an, doch dieser Wert spiegelt etablierte Vollzeitarbeit wider. Die hier zitierten Daten von Fiverr zeigen, dass hohe monatliche Einnahmen unter den Verkäufern weitaus seltener sind – was deutlich macht, dass die Einnahmen auf Marktplätzen stark von Erfahrung und Nachfrage abhängen.

Wenn eine schnelle Auszahlung für Sie am wichtigsten ist, finden Sie in unserem Leitfaden „Nebenjobs mit täglicher Bezahlung“ Optionen mit schnellerer Auszahlung.

7 echte Möglichkeiten, zusätzliches Geld zu verdienen, die sich tatsächlich auszahlen

Diese sieben Ideen für ein Zusatzeinkommen unterscheiden sich vor allem hinsichtlich der Startkosten, der Zeit bis zur ersten Auszahlung und des aktiven Arbeitsaufwands. Welche Option am besten zu Ihnen passt, hängt davon ab, ob Sie bereits über eine vermarktbare Fähigkeit, einen Vermögenswert, den Sie monetarisieren können, oder Zeit verfügen, die Sie für Dienstleistungen aufwenden können.

Jeder Eintrag schlüsselt realistische Vergütung, Gebühren, Startvoraussetzungen, Auszahlungszeitpunkt und die wichtigsten Nachteile auf, die Sie kennen sollten, bevor Sie sich festlegen.

1. Vermarkte eine Fähigkeit, die du bereits hast, als Freiberufler auf Upwork

Als Freiberufler auf Upwork kann man je nach Fachgebiet zwischen 15 und 150 US-Dollar oder mehr pro Stunde verdienen. Die in diesem Leitfaden verwendeten Zahlen gehen von einem Stundensatz von etwa 15 bis 40 US-Dollar für Autoren und Lektoren aus, während die Sätze für spezialisierte Webentwicklung deutlich höher liegen können. Dies sind etablierte Tarife für Freiberufler, sie sollten daher nicht als garantierter Ausgangspunkt betrachtet werden. Dennoch bleibt die freiberufliche Tätigkeit eine der stabileren Möglichkeiten, nebenbei Geld zu verdienen, sobald man über eine Fähigkeit verfügt, für die Kunden bereits bereit sind zu zahlen.

Die Startkosten betragen 0 $, abgesehen von der Zeit, die du für die Erstellung eines Profils und eines Portfolios aufwendest. Upwork hat sich von seinem alten gestaffelten Provisionsmodell verabschiedet und erhebt nun eine Freiberufler-Servicegebühr von 0 % bis 15 %, die bei der Einreichung eines Angebots angezeigt wird. Die Plattform gibt in den hier verwendeten Zahlen außerdem einen Stundensatz von durchschnittlich 39 $ und einen Jahresmedian von 85.000 $ für Vollzeit-Freiberufler in den USA an, doch beide Werte beziehen sich auf etablierte Plattformnutzer.

Sie benötigen Arbeitsproben, ein klar definiertes Leistungsangebot und ausreichende Fähigkeiten beim Verfassen von Angeboten, um zu erklären, warum Sie für einen bestimmten Auftrag geeignet sind. Der größte Fehler ist es, den Preis zu niedrig anzusetzen, nur um den ersten Auftrag zu gewinnen. Ein anfänglich niedriger Preis kann die Erwartungen des Kunden fest verankern, was eine Preiserhöhung erschwert, sobald sich Bewertungen ansammeln.

Höchster Verdiensthöchstbetrag Upwork 4.7 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Erfahrene Freiberufler können höhere Tarife verlangen, doch überzeugende Arbeitsproben und zielgerichtete Angebote sind entscheidend. Arbeit finden

2. Haustierbetreuung und Hundespaziergänge über Rover

Das Gassi gehen mit Hunden über Rover bringt nach Abzug der Plattformprovision in den für diesen Leitfaden verwendeten Zahlen etwa 15 bis 40 US-Dollar pro Spaziergang ein, während Übernachtungspflege oder Haussitting 35 bis 100 US-Dollar pro Nacht einbringen können. Das Einkommen hängt davon ab, wie viele Buchungen Sie besetzen können, da Rover pro Dienstleistung und nicht stundenweise bezahlt. Das macht es zu einer der zugänglicheren Möglichkeiten, nebenbei Geld zu verdienen, wenn die Tierbetreuung bereits zu Ihrem Alltag passt.

Die Plattform behält 20 % der meisten Einnahmen der Tierbetreuer ein, wobei in bestimmten Märkten und Programmen höhere Gebühren anfallen. Das gelegentliche monatliche Einkommen kann je nach angebotenen Dienstleistungen und Buchungsvolumen stark variieren. Das macht die Tierbetreuung zu einer der einfachsten Möglichkeiten, sich etwas dazuzuverdienen, wenn man Tiere ohnehin schon mag – allerdings braucht es Zeit, um Bewertungen und Stammkunden aufzubauen.

Du benötigst ein vollständiges Betreuerprofil, klare Fotos, ein Führungszeugnis und die Erlaubnis, Tiere bei dir zu Hause unterzubringen, falls deine Wohnvorschriften dies vorschreiben. Ich würde es vermeiden, ausschließlich über den Preis zu konkurrieren. Ein niedriger Buchungspreis wird nach Abzug der Plattformgebühren deutlich unattraktiver, insbesondere wenn der Auftrag auch Anfahrtswege oder Übernachtungsbetreuung beinhaltet.

Ideal für Tierfreunde Rover 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Passen Sie die Tierbetreuungsdienste an Ihren Zeitplan an, wobei die Einnahmen von den Buchungen und der lokalen Nachfrage abhängen. Bei Rover anmelden

3. Babysitten und Kinderbetreuung über Care.com

Babysitten über Care.com wird landesweit im Durchschnitt mit 19,81 $ pro Stunde vergütet; für Nachmittagsbetreuer steigt der Satz laut den für diesen Leitfaden verwendeten Zahlen auf 21,87 $. In teuren Gegenden oder wenn Sie Erfahrung mit jüngeren Kindern haben, können die Tarife steigen. Damit gehört die Kinderbetreuung zu den einfachen Möglichkeiten, sich etwas dazuzuverdienen, wenn Sie bereits Erfahrung im Umgang mit Kindern haben.

Das Erstellen eines Betreuerprofils ist kostenlos. Care.com verlangt von einzelnen Betreuern, dass sie eine Hintergrundüberprüfung absolvieren, bevor sie mit Familien in Kontakt treten können; aktive Betreuer werden jährlich überprüft. Familien zahlen für den Premium-Zugang, der erforderlich ist, um Kontakt zu Betreuern aufzunehmen; daher muss Ihr Profil für sich selbst werben. Babysitten kann auch eine praktische Möglichkeit sein, nebenbei Geld zu verdienen, wenn Ihre Verfügbarkeit mit der Nachfrage nach der Schule oder am Abend übereinstimmt.

Überzeugende Referenzen und eine abgeschlossene Hintergrundüberprüfung sind wichtiger, als Ihr Profil mit allgemeinen Aussagen zu füllen. Familien zahlen ebenso sehr für Vertrauen wie für Zeit, daher können zuverlässige Verfügbarkeit und nachweisbare Erfahrung wichtiger sein als der Versuch, den niedrigsten Preis anzubieten.

Am besten geeignet für Kinderbetreuung Care.com 4.4 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Bezahlung für die Kinderbetreuung nach der Schule und am Abend liegt bei etwa 20 Dollar pro Stunde, wobei es je nach Region Abweichungen geben kann. Care finden

4. Buchen Sie lokale Dienstleistungsaufträge auf Thumbtack

Thumbtack berechnet Dienstleistern Gebühren für Kundenkontakte, wobei die Kosten je nach Branche – basierend auf den in diesem Leitfaden verwendeten Zahlen – zwischen 8 und 150 US-Dollar oder mehr liegen. Die meisten erfassten Kategorien liegen eher im Bereich von 25 bis 75 US-Dollar. Sie verdienen nur dann etwas, wenn aus einem Kundenkontakt ein gebuchter Kunde wird, was dies zu einer der risikoreicheren Ideen für ein Nebeneinkommen macht.

Die gemeldeten Auftragserfolgsraten können niedrig ausfallen, wenn Dienstleister schwache Leads kaufen oder nur langsam reagieren. Dieses Risiko ist der Grund, warum Thumbtack trotz des höheren Verdienstpotenzials in handwerklichen Berufen hinter Haustierbetreuung und Babysitting rangiert. Dennoch kann es für einen zugelassenen Fachmann, der bereits weiß, was jeder abgeschlossene Auftrag wert ist, eine gute Möglichkeit sein, nebenbei Geld zu verdienen. Es bleibt auch eine der Möglichkeiten mit höherem Verdienstpotenzial, um zusätzliches Geld zu verdienen, wenn die Kosten für einen Lead im Verhältnis zum Auftragswert gering sind.

Sie benötigen ein vollständiges professionelles Profil, alle gesetzlich vorgeschriebenen Lizenzen oder Versicherungen sowie schnelle Reaktionszeiten. Ich würde mit einer einzigen, eng gefassten Dienstleistungskategorie beginnen, bevor ich mich auf mehrere verteile. Ein kostenpflichtiges Kontaktangebot ist nur dann sinnvoll, wenn Ihre Konversionsrate die Anschaffungskosten rechtfertigt.

Für flexiblere Arbeit vor Ort bietet unser Leitfaden für Nebenjobs weitere Optionen, die über Thumbtack hinausgehen.

Am besten geeignet für qualifizierte Dienstleistungen Thumbtack 3.9 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Hochwertige lokale Aufträge können gut bezahlt werden, aber jeder gekaufte Lead birgt ein Konversionsrisiko. Leads finden

5. Verkaufen Sie Dinge, die Sie bereits besitzen, auf Mercari

Beim Verkauf auf Mercari bleiben nach Abzug der 10-prozentigen Verkäufergebühr gemäß der in diesem Leitfaden verwendeten Gebührenstruktur etwa 90 Cent von jedem Dollar übrig. Es fallen keine Einstellgebühren oder separate Zahlungsabwicklungsgebühren an, sodass sich der Verkäuferanteil leicht einkalkulieren lässt.

Das Einstellen ist kostenlos, und das Geld wird verfügbar, sobald der Artikel versendet wurde und der Käufer die Transaktion bestätigt hat. Die Standard-Überweisung dauert dann einige Werktage. Das macht den Weiterverkauf zu einer der einfachsten Möglichkeiten, zusätzliches Geld zu verdienen – ohne Vorabkosten für Lagerbestände, wenn Sie mit Dingen beginnen, die Sie bereits besitzen.

Gute Fotos und ehrliche Zustandsbeschreibungen tragen mehr zum Erfolg eines Angebots bei als der Preis, den du ursprünglich bezahlt hast. Schau dir vergleichbare Angebote an, bevor du deinen Preis festlegst, und berücksichtige die Verkäufergebühr, bevor du ein Angebot annimmst. Der schnellste Verkauf ist nicht immer der beste Verkauf, wenn du nach Abzug der Gebühren weniger erhältst, als du eigentlich behalten wolltest.

Schnellste Barauszahlungsoption Mercari 4.6 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Stellen Sie ungenutzte Gegenstände kostenlos ein und verwandeln Sie Ihre vorhandenen Besitztümer nach einem abgeschlossenen Verkauf in Bargeld. Mit dem Verkauf beginnen

6. Vermiete ungenutzten Platz auf Neighbor

Die Vermietung von Flächen über Neighbor kann nach den hier verwendeten Zahlen für eine Garage monatlich etwa 50 bis 500 Dollar einbringen, wobei Einfahrten, Schuppen und Parkplätze je nach Region in unterschiedliche Preisklassen fallen. Dies ist eine der wenigen Möglichkeiten, nebenbei Geld zu verdienen, bei der der laufende Arbeitsaufwand gering bleibt, sobald ein Mieter gefunden ist.

Neighbor behält 4,9 % des Mietpreises zuzüglich 0,30 $ pro Monat ein, und die Vermieter erhalten ihre Vergütung monatlich per Überweisung. Das Unternehmen hat in der Vergangenheit deutlich höhere Stundenverdienste beworben, die auf dem geringen Arbeitsaufwand einiger Vermieter basieren; diese Zahl spiegelt jedoch nur einen Ausnahmefall innerhalb der Vermieterbasis wider. Die Spanne von 50 bis 500 $ pro Monat ist der aussagekräftigere Richtwert für die Planung.

Die Vermietung von Lagerflächen bleibt eine der passivsten Möglichkeiten auf dieser Liste, um zusätzliches Geld zu verdienen. Sie benötigen dennoch eine sichere, rechtlich nutzbare Fläche und eine Preisgestaltung, die mit den alternativen Lagermöglichkeiten in der Nähe mithalten kann. Die lokale Nachfrage ist wichtiger als nationale Durchschnittswerte; prüfen Sie daher vergleichbare Lagerpreise, bevor Sie das Inserat veröffentlichen.

Geringster laufender Aufwand Neighbor 4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Verwandeln Sie ungenutzten Lager- oder Parkplatz in ein monatliches Einkommen – und das mit nur geringem Aufwand. Listenbereich

7. Verkaufe handgefertigte Waren auf Etsy

Der Verkauf handgefertigter Waren auf Etsy kann je nach Shop zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen führen. Die in diesem Leitfaden verwendeten Zahlen beziffern den medianen monatlichen Shop-Umsatz auf etwa 574 US-Dollar, während Verkäufer, die Etsy als etabliertes Geschäft betreiben, deutlich mehr verdienen können. Diese große Spanne macht Etsy zu einer der kreativeren Ideen für ein Nebeneinkommen, doch die Produktnachfrage und die Sichtbarkeit des Shops entscheiden nach wie vor darüber, ob Angebote zu Verkäufen führen.

Die Gebühren belaufen sich nach der hier verwendeten Aufschlüsselung auf etwa 9,5 % zuzüglich 0,45 US-Dollar pro Verkauf. Darin enthalten sind die Einstellgebühr von 0,20 US-Dollar, die Transaktionsgebühr von 6,5 % sowie die Gebühr für die Zahlungsabwicklung in den USA. Bei Offsite-Anzeigen kann eine weitere Gebühr anfallen, wenn ein zugeordneter Verkauf über das Werbeprogramm von Etsy zustande kommt.

Handgefertigte Waren sind nach wie vor eine der kreativeren Möglichkeiten, sich etwas dazuzuverdienen, wenn du bereits etwas herstellst, das andere gerne kaufen würden. Sie können dir auch dabei helfen, mit einer Fähigkeit oder einem Handwerk, das du bereits beherrschst, nebenbei Geld zu verdienen, was den Lernaufwand vor dem Start verringert.

Wenn das Produkt auf etwas basiert, das du ohnehin gerne herstellst, findest du in unserem Leitfaden zum Geldverdienen mit einem Hobby weitere Möglichkeiten, dieses Interesse in Einkommen umzuwandeln.

Der häufigste Fehler besteht darin, plattformweite Durchschnittswerte heranzuziehen, um Erwartungen für einen neuen Shop festzulegen. Ein paar Angebote führen noch nicht zu vorhersehbaren Umsätzen, daher brauchen Produktqualität, Fotografie und Sichtbarkeit in der Suche noch Zeit, um sich zu entwickeln.

Am besten geeignet für handgefertigte Waren Etsy 4.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Verkaufen Sie Produkte, deren Herstellung Sie bereits beherrschen – mit geringen Einstellgebühren, aber langsameren ersten Verkäufen. Shop eröffnen

Ein Vergleich der 7 Methoden

Diese sieben Methoden decken unterschiedliche Einkommensbedürfnisse ab. Weiterverkauf und Vermietung von Räumlichkeiten gehören zu den einfachen Möglichkeiten, zusätzliches Geld zu verdienen, wenn man bereits etwas Nützliches zum Verkaufen oder Vermieten hat, während freiberufliche Tätigkeiten und lokale Dienstleistungen einen höheren Arbeitsaufwand erfordern. Dieser Unterschied spielt beim Vergleich von Ideen für zusätzliches Einkommen eine Rolle, da die schnellste Option nicht immer das höchste Verdienstpotenzial bietet.

Methode Startkosten Typischer Verdienst Zeit bis zur ersten Auszahlung Freiberufliche Tätigkeit (Upwork) Kostenlos 15 bis 150+ US-Dollar pro Stunde, je nach Qualifikation Wochen (abhängig vom Angebot) Haustierbetreuung (Rover) 49–79 $ Gebühr für die Profilprüfung 15 bis 100 $ pro Buchung, nach Abzug der Rover-Gebühr von 20 % bis 30 % (je nach Markt) Tage nach der ersten Buchung Babysitting (Care.com) Kostenloses Profil, mit obligatorischer Hintergrundüberprüfung 19,81 bis 21,87 $/Std. Tage bis Wochen Lokale Dienstleistungsaufträge (Thumbtack) Kostenloses Profil, Bezahlung pro Kontakt (€8 bis €150+) Je nach Gewerbezweig unterschiedlich Wochen, abhängig von den Anfragen Weiterverkauf (Mercari) Kostenlos ~90 % des Verkaufspreises, nach Abzug einer Gebühr von 10 % Tage nach Verkauf des Artikels Lagerraumvermietung (Neighbor) Kostenlos 50 bis 500 $/Monat Innerhalb des ersten Monats Handgefertigte Waren (Etsy) 0,20 $ pro Angebot Median 574 $/Monat; Top-Verkäufer 2.000 bis 7.000 $/Monat Wochen bis Monate bis zum ersten Verkauf

Der Weiterverkauf bietet den direktesten Weg zu schnellem Geld, während freiberufliche Tätigkeiten das größte Potenzial haben, sobald man bereits über eine marktfähige Qualifikation verfügt. Die Vermietung von Räumlichkeiten erfordert weniger laufenden Aufwand, sobald ein Mieter gefunden ist, während es bei Etsy länger dauern kann, da Angebote Zeit brauchen, um Käufer anzulocken.

Wenn Sie mehr als eine Einnahmequelle aufbauen möchten, finden Sie in unserem Leitfaden zum Thema „Zusatzverdienst“ weitere Ansätze, die über diese sieben hinausgehen.

„Play-to-Earn“-Apps für zusätzliches Geld in der Freizeit

Belohnungs-Apps wie Snakzy, BigCash und KashKick bieten eine weitere Möglichkeit, in der Freizeit nebenbei Geld zu verdienen. Sie sind kein Ersatz für die sieben oben genannten Methoden, da jede Belohnung weiterhin vom Abschluss einer berechtigten Aktivität abhängt.

Der Hauptvorteil ist die niedrige Einstiegshürde. Alle drei hier vorgestellten Optionen sind kostenlos und bieten Mindestauszahlungen zwischen 1 und 35 US-Dollar. Das macht Belohnungs-Apps zu einer der einfachsten Möglichkeiten, in kurzen Zeitfenstern etwas dazuzuverdienen – allerdings ist die Verdienstobergrenze deutlich niedriger als bei Auftragsarbeiten oder wiederkehrenden Dienstleistungsaufträgen.

App Mindestauszahlungsbetrag Einstiegskosten Snakzy 35 $ Kostenlos BigCash 1 $ Kostenlos KashKick 10 $ Kostenlos

Betrachten Sie diese als kleine Ergänzung zu einer lukrativeren Verdienstmöglichkeit. Ein paar Minuten in Ihrer Freizeit können zusätzliche Belohnungen einbringen, aber regelmäßige freiberufliche Tätigkeiten, Haustierbetreuung, Weiterverkauf oder eine andere Kernmethode bieten viel mehr Wachstumspotenzial.

PLAY-TO-EARN In der Ausfallzeit Geld verdienen Die Teilnahme ist kostenlos, es gibt Belohnungen für Spiele und Angebote sowie eine Mindestauszahlung von 35 $. 5 $ GRATIS Bis zu 5 $ Bonus Verdiene bis zu 15,29 $ pro Tag Probier Snakzy aus Sofortige Auszahlung • Über 1 Million Spieler, die Geld verdienen

Was nicht funktioniert

Die schlechtesten Ideen zum Nebenverdienst erfordern in der Regel, dass Sie Geld ausgeben, bevor Sie überhaupt nachgewiesen haben, dass überhaupt eine Nachfrage besteht, oder versprechen vorhersehbare Einnahmen, die durch die damit verbundene Arbeit nicht garantiert werden können.

Bezahlung für ein Starter-Kit: Seien Sie vorsichtig, wenn bei einer Möglichkeit, von zu Hause aus zu arbeiten, Gebühren für Material, Zertifizierungen oder garantierte Kundenkontakte anfallen, bevor Sie überhaupt etwas verdient haben.

Seien Sie vorsichtig, wenn bei einer Möglichkeit, von zu Hause aus zu arbeiten, Gebühren für Material, Zertifizierungen oder garantierte Kundenkontakte anfallen, bevor Sie überhaupt etwas verdient haben. Automatischer Kauf von Kundenkontakten: Thumbtack kann teuer werden, wenn Sie Kundenkontakte aus zu vielen Kategorien kaufen und zu langsam reagieren, um sie in Aufträge umzuwandeln.

Thumbtack kann teuer werden, wenn Sie Kundenkontakte aus zu vielen Kategorien kaufen und zu langsam reagieren, um sie in Aufträge umzuwandeln. Das Überspringen der erforderlichen Überprüfung: Hintergrundüberprüfungen sind bei Diensten wie Rover und Care.com wichtig, da Familien und Tierhalter sie als Vertrauenssignal nutzen.

Hintergrundüberprüfungen sind bei Diensten wie Rover und Care.com wichtig, da Familien und Tierhalter sie als Vertrauenssignal nutzen. Durchschnittswerte als Erwartungen für Anfänger heranziehen: Eine plattformweite Einkommensangabe kann durch die Spitzenverdiener verzerrt sein. Medianverdienste und realistische Einstiegssätze bieten einen viel besseren Anhaltspunkt.

Ein seriöses Nebeneinkommen hängt nach wie vor von einer echten Dienstleistung, einer nützlichen Ressource oder einem Produkt ab , für das jemand bereit ist zu zahlen. Wenn die Möglichkeit hauptsächlich auf Vorabausgaben oder Versprechen einer garantierten Rendite beruht, sollte das wirtschaftliche Konzept viel genauer unter die Lupe genommen werden.

Abschließendes Fazit zu Möglichkeiten, zusätzliches Geld zu verdienen

Die besten Möglichkeiten, sich etwas dazuzuverdienen, hängen davon ab, was Ihnen bereits zur Verfügung steht. Als Freiberufler können Sie am meisten verdienen, wenn Sie eine fundierte Kompetenz anbieten können, während der Weiterverkauf der schnellste Weg zu Bargeld ist, wenn Sie bereits etwas besitzen, das sich verkaufen lässt.

Haustierbetreuung und Babysitting sind sinnvoller, wenn du regelmäßig freie Zeit hast, während „Neighbor“ ein monatliches Einkommen generieren kann, das nach der Vermittlung eines Mieters nur noch wenig laufenden Aufwand erfordert. Etsy eignet sich für Menschen, die bereits etwas herstellen, das sie realistisch in ein Produkt verwandeln können.

Für die meisten Gelegenheitsnutzer sind 200 bis 800 Dollar im Monat ein realistischeres Ziel, als davon auszugehen, dass jeder Nebenjob sofort vierstellige Beträge einbringen kann. Jede dieser Ideen für zusätzliches Einkommen nutzt eine andere Ressource – wähle also die Methode, die am besten zu deinen Fähigkeiten, deiner Zeit, deinem Eigentum oder deinen vorhandenen Produkten passt.

Ich würde mit einer dieser Möglichkeiten beginnen, zusätzliches Geld zu verdienen, und ihr genügend Zeit geben, um ein nützliches Ergebnis zu erzielen, bevor ich eine weitere hinzufüge.

PLAY-TO-EARN Machen Sie Ihre Auszeiten zu einem Erlebnis Die Anmeldung ist kostenlos, es gibt Belohnungen für Spiele und Angebote sowie eine Mindestauszahlung von 35 $. 5 $ GRATIS Bis zu 5 $ Bonus Verdiene bis zu 15,29 $ pro Tag Probier Snakzy aus Sofortige Auszahlung • Über 1 Million Spieler mit Einnahmen

Häufig gestellte Fragen