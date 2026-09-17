Los 8 juegos «Play-to-Earn» más rentables: consejos, guía y las mejores opciones de 2026

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Los juegos «play-to-earn» más rentables en este momento se caracterizan por su máximo potencial de ganancias y sus márgenes de beneficio brutos, más que por ser simples puntos de entrada que requieren poco esfuerzo. Los pagos reales en esta lista de juegos P2E van desde unos pocos dólares en recompensas en tokens hasta ingresos reales procedentes del intercambio de skins. Sin embargo, ninguno de ellos sustituirá de forma fiable a una nómina en 2026.

Los juegos que siguen dando dinero son aquellos en los que los ingresos dependen de la habilidad o de un mercado real de dinero en efectivo, no de un token cuyo valor solo sube mientras siguen incorporándose nuevos jugadores.

¿Son realmente realistas los juegos «play-to-earn» más rentables?

Sí, unos pocos de los juegos «play-to-earn» más rentables siguen pagando dinero real, pero el techo realista en 2026 está muy por debajo de lo que prometía el boom de 2021. La mayoría de quienes ganan dinero hoy en día son traders pacientes y jugadores competitivos con habilidad, no usuarios ocasionales que se limitan a hacer clic.

Uno de los ejemplos más claros de hasta qué punto ha caído el techo máximo de los juegos «play-to-earn» más rentables es el token ILV de Illuvium. En septiembre de 2026 cotizaba cerca de los 3 dólares, lo que supone una caída del 99,89 % respecto a su máximo de mayo de 2021, de 2.868,95 dólares. Especialmente en el caso de los juegos «play-to-earn» de criptomonedas, el valor de un token depende por completo de que los jugadores sigan participando, y puede caer a cero en cuanto estos abandonan el juego.

Si quieres ganar 1.000 dólares en una semana, aprovecha las asignaciones de tokens basadas en habilidades en juegos de blockchain que pagan o negocia activos líquidos de alta demanda en mercados secundarios de terceros consolidados. Echa un vistazo a la lista de los juegos «play-to-earn» más rentables que te ofrecemos a continuación.

Los 8 juegos «play-to-earn» más rentables en este momento

Estas ocho están clasificadas según su fiabilidad a la hora de generar dinero real en la actualidad, no por su rendimiento durante el auge de 2021. Compara estas aplicaciones de juegos P2E que pagan con dinero real con otras opciones en línea si la gestión de activos digitales o el comercio activo en el mercado no son lo más adecuado para ti.

1. Counter-Strike 2 (a través de DMarket)

Counter-Strike 2 no es una opción tradicional entre los juegos de «jugar para ganar» con criptomonedas; las ganancias no provienen de la emisión automatizada de tokens, sino de conseguir skins raras de gran valor y negociarlas activamente en mercados externos de terceros como DMarket. Sabiendo que DMarket es de fiar, los comerciantes utilizan esta plataforma secundaria para revender objetos de forma segura a cambio de dinero real.

Los jugadores también ganan dinero conservando objetos que se revalorizan o comprando skins con descuento en mercados de terceros para revenderlas a cambio de dinero en efectivo. La reventa de skins de alta gama y la obtención de cuchillos o guantes raros generan beneficios sustanciales, lo que lo convierte en uno de los juegos «jugar para ganar» más rentables para los comerciantes activos.

A continuación te explicamos cómo empezar a maximizar los beneficios del intercambio en CS2:

Vincula tu cuenta de Steam a un mercado seguro como DMarket Añade algo de dinero inicial para comprar skins populares y baratas Estate atento a las diferencias de precio entre Steam y los mercados de reventa Compra cuando los precios bajen, revende para obtener beneficios y retira tu dinero

Un jugador ocasional medio que venda skins de CS2 por dinero en efectivo y que dependa únicamente de los botines semanales básicos gana aproximadamente entre 1 y 5 dólares a la semana (entre 4 y 20 dólares al mes). Por su parte, los comerciantes especializados en el mercado y los revendedores de skins de alta gama pueden obtener beneficios que oscilan entre cientos y miles de dólares al mes, en función del capital invertido.

Las comisiones y la rapidez de los pagos varían según el método de retirada de fondos, así que compruébalas antes de poner a la venta cualquier artículo caro.

Mercado de dinero real DMarket 4.0 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Las skins se venden entre un 20 % y un 30 % más baratas que en Steam, y abrir una cuenta no cuesta nada. Empieza a operar gratis

2. Dota 2 (a través de Skinport)

Dota 2 no es un juego tradicional del tipo «jugar para ganar», pero su economía de objetos cosméticos negociables ofrece a los jugadores una forma rápida de ganar dinero en Internet. En lugar de depender de tokens criptográficos o de recompensas directas del juego, los jugadores pueden comprar y vender objetos negociables de Dota 2 a través de mercados de terceros como Skinport.

Skinport admite oficialmente los objetos de Dota 2 y permite a los usuarios poner a la venta sus skins a cambio de dinero. Los vendedores eligen el precio de venta, transfieren el objeto a un bot de Skinport a través de Steam y el objeto queda disponible en el mercado. Una vez que otro comprador lo adquiere, los ingresos se pueden cobrar mediante los métodos de pago admitidos por Skinport.

A continuación te explicamos cómo dar tus primeros pasos en Skinport:

Crea una cuenta en Skinport y vincula tu cuenta de Steam. Echa un vistazo a los anuncios recientes en Skinport y compara los precios con los del Mercado de la Comunidad de Steam. Compra un objeto solo cuando el valor de reventa previsto resulte rentable tras deducir las comisiones. Transfiere el objeto a Skinport y ponlo a la venta al precio que elijas. Una vez vendido, retira el dinero utilizando uno de los métodos de pago disponibles.

Skinport redujo su comisión estándar de venta al 8 % en julio de 2025, mientras que los anuncios públicos por encima de 1.000 € tienen una comisión del 6 %; las ventas privadas tienen una comisión del 2 %. Estas tasas son importantes a la hora de calcular si la reventa es realmente rentable.

Mercado de dinero real Skinport 4.8 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Las partidas clasificatorias diarias gratuitas otorgan tokens GODS, y participar no cuesta nada. Empieza a operar aquí

The Sandbox destaca entre los principales juegos de blockchain que ofrecen recompensas por centrarse en las experiencias generadas por los usuarios y en la monetización de activos, en lugar de en la repetitiva rutina de hacer clics. Aunque la compra de parcelas LAND requiere capital, los creadores y los jugadores expertos pueden participar en eventos de temporada gratuitos y crear experiencias sin necesidad de invertir dinero por adelantado.

Aquí puedes ganar dinero jugando a videojuegos al completar pases de misiones de temporada para obtener recompensas en tokens SAND, crear vóxeles y activos de monetización mediante la herramienta VoxEdit, o organizar experiencias de juego personalizadas. Los creadores de alto nivel y los aspirantes a los primeros puestos de las clasificaciones de eventos obtienen importantes participaciones en los beneficios procedentes de las ventas en el mercado nativo.

Para empezar a ganar dinero en The Sandbox:

Crea una cuenta gratuita y vincula un monedero de criptomonedas Utiliza las herramientas gratuitas VoxEdit y Game Maker para crear recursos sin costes iniciales Completa misiones y eventos de temporada para ganar una parte de los fondos de recompensas en $SAND Vende tus NFT de vóxeles personalizados en el mercado a cambio de dinero real

Al igual que la mayoría de los juegos «play-to-earn» rentables, The Sandbox ofrece a un jugador ocasional medio que complete misiones de temporada gratuitas entre 15 y 45 dólares al mes. Por su parte, los creadores de vóxeles y desarrolladores de juegos activos que monetizan sus experiencias en los principales juegos P2E ganan entre 300 y más de 1.000 dólares al mes.

Prueba las misiones gratuitas de la temporada alfa antes de comprar ningún LAND, ya que aquí es más importante la habilidad para construir que el simple hecho de conectarse a diario.

Alto rendimiento de la economía de los creadores The Sandbox 3.7 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Crea experiencias personalizadas en voxels y completa misiones de temporada para ganar recompensas en SAND. Explora The Sandbox

Parallel es uno de los principales juegos competitivos en los que se ganan criptomonedas, diseñado como un juego de cartas coleccionables de ciencia ficción en Ethereum y Base. Aunque los jugadores pueden comprar «Prime Keys» o cartas de alta gama para potenciar los multiplicadores, es posible empezar a competir y ascender en la clasificación sin tener que gastarse dinero.

Los jugadores ganan dinero al ganar partidas clasificatorias, obteniendo tokens $PRIME en función de su rendimiento en las partidas, sus rachas de victorias y su posición en la clasificación. Los jugadores competitivos mejor clasificados se llevan la mayor parte de las emisiones diarias, y las cartas NFT de alto nivel se pueden acuñar e intercambiar en mercados secundarios.

Para competir y ganar dinero en Parallel:

Crea una cuenta gratuita y construye un mazo inicial competitivo Gana partidas clasificatorias para llenar tus casillas de recompensa PRIME diarias Sube en la clasificación competitiva para aumentar tus multiplicadores de ganancias en las partidas Intercambia los $PRIME ganados o las cartas NFT más demandadas en mercados abiertos

Un jugador ocasional medio que utilice un mazo gratuito o básico gana entre 30 y 100 dólares al mes aproximadamente. Al igual que en otros juegos «play-to-earn» más rentables, los jugadores competitivos de primer nivel con altas tasas de victorias ganan más, entre 500 y más de 1.500 dólares al mes aproximadamente.

Juego de cartas de ciencia ficción de alto rendimiento Parallel 4.1 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Gana batallas de cartas competitivas en el modo clasificado para conseguir recompensas de gran valor en tokens $PRIME. Jugar a Parallel

Illuvium es un juego de rol de mundo abierto y un conjunto de juegos de combate automático creado con Unreal Engine 5. A diferencia de los primeros juegos basados en blockchain, en los que había que pagar miles de dólares para participar, Illuvium ofrece una vía de acceso gratuita a través de sus modos de exploración del mundo abierto y de la Arena. Los jugadores expertos pueden conseguir activos intercambiables sin tener que desembolsar dinero por adelantado.

Los jugadores ganan dinero capturando criaturas raras llamadas «Illuvials» en forma de NFT, ganando torneos competitivos de la Arena en modo PvP y participando en los repartos de recompensas estacionales del ecosistema.

Para empezar a ganar dinero en Illuvium:

Descarga el cliente gratuito a través de la Epic Games Store Explora las zonas gratuitas del «Overworld» para cazar y capturar Illuvials iniciales Domina las mecánicas de formación de equipos para competir en batallas de la Arena PvP Vende los Illuvials raros capturados y las recompensas de los torneos sin pagar gas en el mercado de Immutable

Tus ingresos, incluso en los juegos «play-to-earn» más rentables, dependen del rendimiento y del tiempo invertido. Un jugador ocasional medio que se dedica a farmear en zonas gratuitas gana entre 20 y 70 dólares al mes. Por su parte, los contendientes expertos en la Arena PvP y los cazadores de Illuviales raros ganan entre 300 y más de 900 dólares al mes.

Un RPG gratuito de mundo abierto en el que se gana dinero Illuvium 4.0 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Explora el mundo exterior y gana combates en la arena para conseguir NFT Illuvial intercambiables. Descubre Illuvium

Gremio de los Guardianes es un juego de rol por equipos de fantasía para móviles publicado por Immutable. Como uno de los juegos «play-to-earn» más rentables, ofrece un modelo de acceso móvil sin coste alguno. Los jugadores pueden formar equipos, superar mazmorras y ganar dinero sin gastar ni un céntimo.

Los jugadores pueden ganar dinero de verdad completando incursiones diarias en mazmorras y creando equipamiento NFT raro. También puedes participar en las clasificaciones de gremios para ganar tokens GOG y valiosos activos acuñables que se pueden vender en mercados abiertos.

Para empezar a ganar dinero en Gremio de los Guardianes:

Descarga la aplicación móvil y consigue a tus Guardianes iniciales Forma un equipo equilibrado y supera las mazmorras de la campaña diaria Únete a un gremio activo para poner en común recursos de incursiones y desbloquear recompensas de la tabla de clasificación Crea NFT de equipamiento raro e intercambia sin gastos de gas en Immutable X

Un jugador ocasional medio que supere el contenido básico gana entre 15 y 45 dólares al mes. Los mejores jugadores de gremios en juegos P2E como este superan habitualmente las incursiones de final de juego, donde ganan entre 200 y más de 600 dólares al mes.

Raider móvil sin comisiones Guild of Guardians 3.9 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Participa en mazmorras móviles con tu gremio para crear equipamiento NFT de gran valor y ganar tokens GOG. Empieza a jugar hoy mismo

Star Atlas es un MMO de exploración espacial y estrategia construido sobre la cadena de bloques de Solana. Situado entre los juegos «play-to-earn» más rentables, sus componentes de estrategia para navegador, como Holosim / SAGE, ofrecen vías de prueba de bajo coste y de acceso gratuito para los jugadores que buscan adentrarse en una economía de alto potencial de los juegos de cadena de bloques que pagan.

Los jugadores obtienen ingresos adicionales al unirse a flotas de facciones, enviar naves a misiones espaciales automatizadas, extraer recursos espaciales en bruto y intercambiar activos de naves en el mercado de Solana a cambio de tokens ATLAS.

A continuación te explicamos cómo empezar a ganar dinero en Star Atlas:

Conecta un monedero compatible con Solana a la plataforma de Star Atlas Participa en eventos de navegador de acceso gratuito o hazte con naves para principiantes a un precio muy reducido Alistá tu nave en flotas de facciones o despliegala en misiones de extracción espacial. Vende los recursos extraídos y los tokens ATLAS obtenidos en exchanges descentralizados.

Un jugador ocasional medio con una configuración básica gana entre 10 y 30 dólares al mes. Por su parte, al igual que en otros juegos «play-to-earn» más rentables, una mayor habilidad y una mayor inversión de tiempo pueden generar entre 200 y más de 1.000 dólares al mes, dependiendo del capital invertido.

Simulador económico profundo de flotas Star Atlas 3.7 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Despliega flotas espaciales y extrae recursos cósmicos de gran valor en la red Solana. Explora Star Atlas

Pirate Nation es un juego de rol por turnos y una de las opciones más rentables de esta lista de los juegos «play-to-earn» más lucrativos. A diferencia de los primeros títulos de Web3, que exigían NFT de alto coste solo para empezar a jugar, Pirate Nation permite a los jugadores entrar gratis, completar misiones diarias y ganar botín intercambiable sin que las comisiones de gas mermen sus beneficios.

Los jugadores ganan dinero enviando piratas a misiones, completando mazmorras en las islas y obteniendo tokens PIRATE, además de objetos NFT intercambiables como gemas, planos y materiales. Los artesanos de alto nivel y los que se dedican a completar misiones venden estos activos en mercados secundarios a cambio de dinero real, al igual que en otros juegos «play-to-earn».

Para empezar a ganar dinero en Pirate Nation:

Crea una cuenta gratuita y reclama a tu pirata inicial.

Gasta tu energía diaria en misiones para recoger materiales de artesanía y tokens $PIRATE.

Sube de nivel a tu escuadrón pirata y fabrica objetos o equipamiento naval exclusivos.

Intercambia tus NFT y tokens creados en los mercados abiertos.

Un jugador ocasional medio que realice misiones diarias con su energía gana entre 25 y 75 dólares al mes, lo que lo convierte en una forma estupenda de ganar dinero en línea sin demasiado compromiso. Por su parte, los jugadores más dedicados que optimizan las cadenas de fabricación y comercian con NFT de barcos de alto nivel obtienen entre 250 y más de 800 dólares al mes.

Estrategia de rol de alto rendimiento Pirate Nation 3.6 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Embárcate en misiones diarias para conseguir botín NFT intercambiable y tokens PIRATE sin comisiones de gas. Juega a Pirate Nation

Comparativa de los juegos «play-to-earn» más rentables

El comercio de skins de DMarket ofrece la vía más estable entre los juegos «play-to-earn» más rentables, ya que no depende de que un único token específico del juego mantenga su precio. El resto cambia un techo más alto por un mayor riesgo, un mayor coste inicial o ambos.

La tabla siguiente responde a tres preguntas sobre estos principales juegos «play-to-earn». ¿Cuánto cuesta empezar?, ¿cuánto declara ganar un jugador real? y ¿el beneficio proviene de la habilidad, de un fondo común de recompensas o de un activo que mantiene su valor? Las cifras coinciden con las entradas clasificadas anteriormente y ninguna se ha redondeado al alza para que parezca mejor.

Juego Coste inicial Pago mensual realista Pasivo o activo Counter-Strike 2 (a través de DMarket) Publicación gratuita, se necesita capital para comerciar De 4 $ (recompensas básicas) a más de 1.000 $ (negociación) Comercialización activa Publicación gratuita, se necesita capital para comerciar De 3 $ (recompensas básicas) a más de 500 $ (comercialización) Operaciones activas The Sandbox Crear y jugar es gratis; 60 $ por un LAND De 15 $ a más de 1.000 $ (creadores) Activo (misiones) / Pasivo (tenencia) Paralelo Gratis para empezar, mazo de NFT opcional De 30 $ a más de 1 500 $ Juego de cartas coleccionables (TCG) activo y competitivo Illuvium Gratis para empezar (Overworld/Arena) De 20 $ a más de 900 $ Activo, RPG y juego de combate automático Gremio de los Guardianes Gratis al principio De 15 $ a más de 600 $ Juego activo, incursiones en móvil Star Atlas Opciones gratuitas disponibles, naves a partir de 10 $+ De 10 $ a más de 1.000 $ Gestión de flotas semipasiva Pirate Nation Juego gratuito De 25 $ a más de 800 $ Juego activo, con misiones y creación de objetos

¿Qué papel desempeñan las aplicaciones de recompensas en todo esto?

Las aplicaciones de recompensas no se encuentran entre los juegos «play-to-earn» más rentables, pero ofrecen pequeñas cantidades constantes que se suman a lo que ganes en cualquier juego de los anteriores al que estés jugando. No sustituirán a las ganancias de un juego real, ni pretenden hacerlo.

Snakzy, BigCash y KashKick pagan dinero real por completar tareas sencillas dentro de la aplicación y por jugar a los juegos para móvil destacados. BigCash permite cobros rápidos con un mínimo de solo 1 $, KashKick establece un umbral de cobro de 10 $ y Snakzy exige un mínimo de 35 $.

BigCash exige que los usuarios tengan al menos 18 años para poder realizar retiradas. Ninguna de ellas requiere una cartera de criptomonedas; por eso son una forma práctica de comprobar si merece la pena dedicar tiempo a ganar dinero a través de una aplicación antes de probar un juego en el que se ganan criptomonedas.

Aplicación Pago mínimo Coste de entrada Snakzy 35 $ Gratis BigCash 1 $ Gratis KashKick 10 $ Gratis

Roblox funciona de la misma manera para los jugadores más jóvenes que quieren ganar dinero jugando sin necesidad de tener una cartera de criptomonedas; nuestra guía para ganar dinero en Roblox explica esa opción al detalle.

JUGAR PARA GANAR Gana dinero extra jugando a juegos para móvil Acumula recompensas de Snakzy mientras juegas a los juegos «play-to-earn» más rentables. 5 $ GRATIS Bonificación de hasta 5 dólares Gana hasta 15,29 dólares al día Descargar Snakzy Retirada inmediata de efectivo • Más de un millón de jugadores que ganan dinero

Lo que no funciona

Hay algunos modelos en este ámbito que, sin lugar a dudas, hacen que la gente pierda dinero en lugar de ganarlo. Esto explica por qué muchos de los juegos «play-to-earn» más rentables de 2021 ya no figuran en esta lista.

Invertir en un token en su momento de mayor expectación: especular con tokens de juegos basados en blockchain que generan ganancias tras subidas masivas del precio suele acarrear graves pérdidas de capital cuando la oferta supera a la demanda.

especular con tokens de juegos basados en blockchain que generan ganancias tras subidas masivas del precio suele acarrear graves pérdidas de capital cuando la oferta supera a la demanda. Promesas de beneficios garantizados : prometer rendimientos financieros fijos va en contra de las dinámicas básicas del mercado. Los altos rendimientos en los juegos «play-to-earn» más rentables siempre están vinculados al rendimiento competitivo o al riesgo de mercado activo.

: prometer rendimientos financieros fijos va en contra de las dinámicas básicas del mercado. Los altos rendimientos en los juegos «play-to-earn» más rentables siempre están vinculados al rendimiento competitivo o al riesgo de mercado activo. Apalancamiento excesivo del capital en activos sin contrastar : comprar NFT caros dentro del juego sin comprender la tasa de retención de jugadores subyacente pone en riesgo tu inversión inicial.

: comprar NFT caros dentro del juego sin comprender la tasa de retención de jugadores subyacente pone en riesgo tu inversión inicial. Perseguir un objetivo específico en dólares con una fecha límite: Nuestra guía para ganar 2.000 dólares rápidamente explica por qué una fecha límite fija empuja a la gente hacia los métodos más arriesgados y menos sostenibles.

El patrón en los cuatro casos es el mismo. La cifra llamativa fue real durante un tiempo, y dejó de serlo en cuanto lo hicieron también el token subyacente o el flujo de nuevos jugadores hacia estos juegos «play-to-earn» más rentables.

Veredicto final sobre los juegos «play-to-earn» más rentables

Si quieres los juegos «play-to-earn» más rentables con una exposición mínima a tokens volátiles, empieza a intercambiar skins de Counter-Strike 2 o Dota 2 en DMarket y Skinport. Si prefieres juegos de blockchain de alto rendimiento y sin costes que generen ingresos, céntrate en Parallel para disfrutar de acción competitiva de alto nivel o en Illuvium para la recolección de criaturas en un mundo abierto.

Combina una aplicación de recompensas como Snakzy con los juegos «play-to-earn» que elijas, en lugar de esperar que uno solo de ellos sustituya a tus ingresos. Los juegos «play-to-earn» más rentables son aquellos que siguen pagando una vez que el furor inicial ha pasado.

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