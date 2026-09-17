Las 15 mejores ideas de trabajos extra para ganar dinero en 2026

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Los trabajos extra son una forma realista de conseguir dinero extra en cuestión de días. La opción más rápida de esta lista es aceptar turnos a través de Instawork, que te paga poco después de terminar cada turno. Para la mayoría de la gente, un trabajo extra supone entre 300 y 1.500 dólares al mes. La cantidad concreta que ganes dentro de ese rango dependerá de cuántas horas dediques cada semana y de cuál de los métodos que se indican a continuación elijas realmente.

Esta guía te presenta 15 formas reales, investigadas individualmente, de conseguir un trabajo extra, combinando turnos rápidos a través de aplicaciones de trabajos esporádicos, trabajos autónomos basados en tus habilidades y la reventa de activos o los ingresos pasivos. Cada entrada incluye su rango salarial real, el coste inicial y el tiempo que tardas en recibir el primer pago. De este modo, podrás evaluar cada método en función de tu propio horario, en lugar de guiarte por un eslogan publicitario. Los trabajos secundarios más rápidos se pagan en un día, mientras que los mejor remunerados tardan más en consolidarse, pero recompensan una habilidad real.

Se trata de un resumen general que abarca toda la gama de trabajos extra, desde trabajos autónomos desde casa hasta turnos presenciales, en lugar de uno dirigido a un único tipo de público. Tu situación puede ser más específica, como tener que compaginar un trabajo extra con la crianza de los hijos o con un horario fijo de turno de noche. Si es así, nuestra guía de trabajos extra para padres y trabajadores por turnos te resultará más útil que una lista general como esta.

¿Es realmente viable tener un trabajo extra?

El trabajo extra es una opción realista como fuente de ingresos adicionales para la gran mayoría de las personas que lo prueban, aunque no como sustituto del sueldo principal. La cantidad que realmente aporta depende del método y de las horas que le dediques. El rango real de los 15 métodos de esta guía oscila entre unos 50 y más de 2.000 dólares al mes.

La cifra en la que hay que confiar es la que se sitúa en el rango bajo-medio de las propias cifras de cada plataforma, no la cifra de marketing más alta. Las medias en los trabajos por encargo y en las plataformas de trabajo se ven infladas por un pequeño número de vendedores y trabajadores equivalentes a tiempo completo. Si dedicas entre 5 y 10 horas a la semana, es más probable que ganes entre 150 y 500 dólares al mes que una cantidad de cuatro cifras.

El tipo de trabajo extra que más te convenga depende de lo que puedas ofrecer. Las aplicaciones de trabajos esporádicos como Instawork te convienen si quieres dinero en efectivo en pocos días y tienes disponibilidad por las tardes o los fines de semana.

Las plataformas de autónomos y basadas en habilidades te convienen si ya tienes una habilidad comercializable, como la redacción, el diseño, las clases particulares o el trabajo administrativo. También te convienen si puedes aceptar unos ingresos bajos o nulos durante las primeras semanas, mientras te creas una cartera de clientes. Los mercados y métodos pasivos como Etsy, Poshmark y Adobe Stock te convienen si puedes dedicar un poco de tiempo o disponer de unos cuantos artículos antes de que se produzca tu primera venta.

El trabajo extra que se compagina con un empleo a tiempo completo funciona mejor cuando lo programas de forma deliberada, por ejemplo, una tarde fija o un turno de fin de semana concreto, en lugar de encajarlo a la fuerza de forma reactiva. Los horarios irregulares son la principal razón por la que la gente abandona las plataformas de trabajos esporádicos y de autónomos durante el primer mes, más incluso que la propia tarifa.

Las 15 mejores formas reales de encontrar un trabajo extra

A continuación te presentamos los 15 métodos, ordenados desde los que generan ingresos más rápidamente hasta los más pasivos. Cada uno incluye una cifra real de ingresos, un coste inicial y un primer paso claro, para que puedas compararlo con tu propio horario.

1. Turnos en restaurantes y hostelería a través de Instawork

Aceptar turnos a través de Instawork permite ganar, de forma realista, entre 14 y 25 dólares la hora, con un salario fijo por hora en lugar de la incertidumbre que supone depender de las propinas. Está diseñada precisamente para este tipo de búsqueda de trabajos complementarios en el sector de la restauración, contratando a camareros, meseros, repartidores de comida, operarios de carretillas elevadoras y personal para eventos, turno a turno, sin necesidad de entrevista.

La remuneración varía según el puesto. Los camareros y los meseros suelen ganar entre 18 y 25 dólares por hora, mientras que los repartidores de platos ganan menos, entre 14 y 16 dólares por hora. Los conductores de carretillas elevadoras y otros turnos especializados se sitúan cerca del límite superior de ese rango, y la media combinada de todos los puestos se sitúa más cerca de la mitad.

Registrarse es gratis. Te inscribes como trabajador autónomo, superas una verificación básica de perfil e identidad y, a continuación, puedes buscar y reservar turnos al instante. No se requiere ningún equipo especializado más allá de la vestimenta adecuada para el puesto que elijas. Instawork te ingresa el pago en tu tarjeta de débito poco después de completar cada turno, lo que supone el pago más rápido de todos los métodos de esta lista.

Descarga la aplicación y crea un perfil

Verificación completa de la identidad

Selecciona las categorías de turnos para las que cumples los requisitos, como hostelería, almacén o eventos

Explora los turnos disponibles en tu área metropolitana

Reserva al instante y acude puntualmente para que se active el pago

No des por sentado que todos los turnos pagan la tarifa máxima anunciada. Los turnos más solicitados y mejor remunerados se cubren en cuestión de minutos, por lo que los ingresos reales suelen situarse en la mitad inferior del rango, a menos que consultes la aplicación con frecuencia.

Si buscas formas flexibles de obtener ingresos extra desde casa, echa un vistazo a estos trabajos secundarios desde casa y encuentra uno que se adapte a tu horario y a tus habilidades.

Cobra después de cada turno Instawork 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Consigue turnos en restaurantes y en el sector hostelero con un salario de entre 14 y 25 dólares la hora, con pago rápido en tu tarjeta y sin necesidad de entrevista. Busca turnos ahora

2. Trabajar como autónomo en Upwork

Trabajar como autónomo en Upwork reporta, de forma realista, entre 10 y 25 dólares por hora para trabajos de nivel básico y administrativos. Las habilidades especializadas, como el desarrollo o el trabajo con IA, pueden llegar a pagar entre 75 y más de 150 dólares por hora. Esa amplitud lo convierte en uno de los métodos con mayor variedad de esta lista, ya que tu límite máximo depende de las habilidades que aportes, no de la plataforma.

Esta es la opción más adecuada para trabajar online como actividad complementaria si ya tienes una habilidad con demanda en el mercado: redacción, apoyo administrativo, contabilidad, diseño básico o atención al cliente. Upwork cobra a los autónomos una comisión de servicio variable de hasta el 15 % por contrato, que se muestra antes de enviar una propuesta y queda fijada durante toda la vigencia de dicho contrato. Ese modelo sustituyó a una comisión fija del 10 % que Upwork adoptó en 2023 en lugar de su antigua estructura por tramos, y Upwork pasó a aplicar esta comisión variable por contrato el 1 de mayo de 2025.

Crear un perfil es gratuito. Upwork requiere una pequeña cantidad de «Connects», o créditos para pujas, para enviar propuestas. Estos tienen un coste reducido una vez que se agota tu asignación mensual gratuita limitada. Ten en cuenta que pueden pasar entre 1 y 3 semanas hasta conseguir tu primer contrato, dada la competencia que existe por los trabajos de nivel inicial. El pago se abona semanalmente, una vez que el cliente aprueba tu trabajo o un hito concreto.

Crea un perfil con una especialidad clara y una muestra de tu portfolio

Fija una tarifa inicial ligeramente por debajo del mercado para conseguir tus primeras valoraciones

Redacta propuestas breves y personalizadas, en lugar de mensajes genéricos copiados y pegados

Pide a tus primeros clientes satisfechos que dejen una valoración pública antes de subir tu tarifa

Fijar una tarifa en el extremo inferior del rango y mantenerla ahí es el error más común en este ámbito. Las reseñas importan más que el precio en tus primeros 3 a 5 trabajos. A partir de ahí, se espera un aumento de la tarifa, y la mayoría de los autónomos subestiman el precio por costumbre.

Echa un vistazo a estos consejos para autónomos que realmente funcionan y empieza a conseguir clientes que paguen mejor

Fija tu propia tarifa Upwork 4.1 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Publica tus habilidades de forma gratuita y paga una comisión variable de hasta el 15 %, con tarifas que van desde los 10 dólares por hora para trabajos básicos hasta más de 150 dólares para especialistas. Crea un perfil

3. Trabajo como asistente virtual a través de Time Etc

El trabajo de asistente virtual a través de Time etc. empieza en 17 dólares la hora y aumenta con la antigüedad, según la propia página de contratación de la empresa. Esto lo convierte en una de las respuestas más directas a la búsqueda de trabajos secundarios desde casa. A los asistentes se les asignan clientes con sede en EE. UU. y se les paga directamente por la gestión del calendario, el buzón de correo, la investigación y el apoyo administrativo.

A diferencia de una aplicación de trabajos esporádicos, se trata de un trabajo continuo con clientes. Una vez que te hayan asignado un cliente, normalmente seguirás trabajando con el mismo cliente o con uno o dos clientes durante meses, lo que hace que tus ingresos sean más predecibles que en una plataforma de trabajos puntuales una vez que te hayas consolidado. La selección es selectiva y se basa en la solicitud, en lugar de en una inscripción abierta, por lo que Time etc. evalúa tu experiencia previa en tareas administrativas, como asistente ejecutivo o en coordinación de proyectos antes de emparejarte con un cliente.

Presentar la solicitud es gratuito. El proceso de revisión de la solicitud y de emparejamiento con un cliente puede tardar varias semanas, más tiempo que en una aplicación de trabajos puntuales, pero el pago es directo y por horas una vez que te hayan emparejado.

Presenta tu solicitud a través de la página del asistente de Time etc

Completa el proceso de selección, en el que normalmente se comprueba si tienes experiencia administrativa relevante

Se te asignará un cliente

Acuerda el horario y las tareas directamente con ese cliente

Subestimar la experiencia especializada, como la contabilidad, las redes sociales o la gestión de proyectos, es el error más común en la solicitud. Si te defines de forma general como «administrativo», te asignarán tareas más genéricas y peor remuneradas que si destacaras una especialidad.

A partir de 17 dólares la hora Time etc 4.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Presenta tu candidatura como asistente virtual y gana desde 17 dólares por hora; la inscripción es gratuita y trabajarás directamente para los clientes con los que se te asigne. Solicitar el puesto de asistente virtual

4. Transcripción y subtitulación en Rev

Rev paga entre 0,40 y 1,10 dólares por minuto de audio o vídeo por la transcripción, y entre 0,54 y 1,10 dólares por minuto por el subtitulado. Dado que se cobra por minuto de audio en lugar de por hora, tu salario por hora real depende en gran medida de tu velocidad de mecanografía y de la dificultad del audio.

Vale la pena dejarlo claro. Un principiante que transcriba una grabación de 60 minutos y tarde entre 3 y 4 horas en terminarla —incluyendo escribir, volver a escuchar y corregir— puede acabar ganando, en la práctica, entre 3 y 9 dólares por hora. Y eso a pesar de la tarifa por minuto más elevada, según los desgloses de remuneración para autónomos de la propia tabla de tarifas de Rev. La velocidad y la precisión mejoran considerablemente esta cifra durante los primeros meses.

Inscribirse es gratis, pero Rev exige que superes una prueba de aptitud en la que demuestres un buen dominio de la gramática inglesa y que realices una transcripción o subtitulado de muestra que cumpla con sus estándares de calidad antes de concederte acceso a trabajos remunerados. Una vez aceptado, el trabajo está disponible de inmediato y la remuneración se acumula por cada trabajo completado.

Presenta tu solicitud y realiza la prueba de gramática

Envía una muestra de transcripción o subtitulado para su revisión

Una vez aprobado, busca y solicita los trabajos disponibles

Envía el trabajo completado para que Rev realice el control de calidad antes de que se libere el pago

Un error habitual es elegir como primer trabajo un audio largo y de baja claridad, con varios interlocutores, ruido de fondo o acentos. Se paga la misma tarifa por minuto que por un audio nítido, pero lleva mucho más tiempo, lo que reduce drásticamente tu tarifa efectiva por hora.

Trabaja a la hora que elijas Rev 4.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Transcribe y subtitula audio por entre 0,40 y 1,10 dólares por minuto; la solicitud es gratuita, aunque una prueba de gramática determina qué trabajos puedes aceptar. Presenta tu candidatura como autónomo

5. Cuidado de mascotas y paseo de perros en Rover

El servicio de cuidado de mascotas y paseo de perros a través de Rover suele pagar entre 15 y 40 dólares por paseo, con una remuneración más alta por las estancias nocturnas. La mayoría de los cuidadores a tiempo parcial ganan entre 300 y 800 dólares al mes, lo que convierte a esta actividad en una opción sólida de trabajo extra centrada en las mascotas si ya te gustan los animales. Un pequeño porcentaje de cuidadores muy activos lo practican casi a tiempo completo.

La comisión estándar de Rover para los cuidadores es del 20 % en la mayoría de las zonas, y aumenta hasta el 25 % en California y para las reservas de RoverGO, además de una tarifa independiente que se cobra a los propietarios de las mascotas. En las áreas metropolitanas de Seattle, Chicago y Dallas-Fort Worth, Rover también está probando un sistema de comisiones por niveles que se reduce a medida que aumenta tu historial de reservas. La comisión oscila entre el 30 % y el 10 % para los cuidadores con más de 1.200 dólares en reservas acumuladas. Los cuidadores se quedan con el 100 % de las propinas, independientemente del nivel, y fijar tu propio precio sigue siendo la principal forma de aumentar tus ingresos netos.

Inscribirse es gratis. Rover exige una verificación de antecedentes para determinados servicios y un perfil completo con fotos y una biografía antes de que los clientes puedan contratarte. La primera reserva puede tardar entre unos días y varias semanas, dependiendo de lo competitivo que sea tu mercado local; a partir de ahí, se liberan los pagos por cada reserva completada.

Crea un perfil detallado con fotos reales y una biografía específica

Supera la verificación de antecedentes necesaria

Fija tarifas iniciales competitivas

Responde rápidamente a las solicitudes de reserva, ya que el tiempo de respuesta influye en tu posicionamiento en la aplicación

Fijar precios demasiado bajos para conseguir las primeras reservas y no subirlos nunca después es el error más común. La mayoría de los cuidadores que tienen éxito fijan sus tarifas según el precio de mercado desde el primer día y se basan en las valoraciones, no en los descuentos, para crear una cartera de clientes.

Gana dinero paseando perros Rover 4.4 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Fija tus propias tarifas para los paseos y el cuidado de mascotas; la inscripción es gratuita; la comisión de Rover oscila entre el 20 % y el 25 %, dependiendo de la ubicación y el historial de reservas, más las propinas. Hazte cuidador

6. Clases particulares online en Wyzant

Las clases particulares a través de Wyzant pagan entre 15 y 35 dólares la hora para la mayoría de las asignaturas, y los profesores pueden fijar libremente su propia tarifa hasta 60 dólares la hora o más para materias especializadas. Como tú fijas el precio, esto beneficia más a materias específicas y muy demandadas, como las matemáticas, la preparación de exámenes o un idioma, que a una oferta general de ayuda con los deberes. Es un trabajo extra ideal para cualquiera que ya dé clases particulares de forma informal.

Wyzant se queda con aproximadamente el 25 % de la tarifa de cada clase en concepto de comisión por el servicio, además de una tarifa independiente que se cobra al alumno. Eso significa que, si fijas una tarifa de 40 dólares por hora, en realidad te quedas con unos 30 dólares por hora después de la comisión de Wyzant.

Inscribirse es gratis, aunque Wyzant revisa las solicitudes y puede exigir una verificación de antecedentes y una prueba de aptitud específica de la asignatura antes de que tu perfil se publique. Tardarás entre unos días y unas semanas en conseguir tu primer alumno de pago; el pago se realiza poco después de cada clase completada.

Aplica y elige temas específicos y que se puedan buscar, en lugar de categorías generales

Fija una tarifa inicial cercana al límite inferior del rango

Realiza cualquier prueba de conocimientos sobre la materia que se te solicite

Responde rápidamente a tus primeras consultas, ya que los estudiantes suelen contratar al primer profesor cualificado que les responde

Un error habitual es incluir demasiadas asignaturas a la vez. Un perfil que abarca diez asignaturas se posiciona peor en las búsquedas que uno especializado en dos o tres, ya que los estudiantes buscan por asignatura concreta.

Enseña lo que sabes Wyzant 4.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Fija tu propia tarifa por clase, el registro es gratuito y te quedas con aproximadamente el 75 % de cada clase, una vez deducida la comisión de Wyzant. Solicitar puesto de tutor

7. Diseño gráfico autónomo en 99designs

El trabajo de diseño autónomo en 99designs se remunera a través de dos modelos diferentes. En los concursos de diseño solo se paga al ganador elegido por el cliente. El trabajo directo e individual con el cliente se remunera en todos los casos, y ese reparto es más importante aquí que en la mayoría de las plataformas, ya que perder un concurso significa tiempo de diseño no remunerado.

Esto cambia la forma en que debes planificar este tipo de trabajo extra en tu agenda. 99designs cobra una comisión escalonada que va del 5 % en el nivel «Top Level» hasta el 15 % en el nivel «Entry Level», más una comisión del 20 % por la presentación del cliente sobre los primeros 500 dólares de un cliente que hayas conseguido por tu cuenta. Un diseñador de nivel superior con clientes directos habituales se queda con la mayor parte de cada factura (la mejor oferta de la plataforma), pero se trata de un nivel al que hay que llegar tras una trayectoria demostrada.

Registrarse es gratis y participar en los concursos no tiene ningún coste. Cada participación es un trabajo de diseño no remunerado sin garantía de ganar, así que considera los primeros concursos como una forma de crear tu portafolio en lugar de como una fuente de ingresos. Para ganar un concurso pueden hacer falta una o veinte participaciones, mientras que los trabajos directos con clientes, una vez que tienen un portafolio, suelen concretarse más rápido; a menudo, se tarda entre unos días y un par de semanas en conseguir el primer proyecto remunerado.

Crea un pequeño portafolio antes de participar en concursos

Participa en unos cuantos concursos de un nicho específico, como logotipos, packaging o plantillas para redes sociales

Una vez que un diseño gane o llame la atención, busca establecer relaciones directas con los clientes para evitar tener que seguir con la estructura de tarifas de los concursos en el futuro

Un error habitual es considerar cada participación en un concurso como tiempo facturable. La mayoría de los diseñadores que tienen éxito en este ámbito se fijan un número determinado de participaciones no remuneradas a la semana y se detienen una vez agotado ese presupuesto, en lugar de perseguir todos los concursos abiertos.

Competir o captar clientes directos 99designs 3.6 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Participa en concursos de diseño de forma gratuita o trabaja directamente con clientes, quedándote con entre el 85 % y el 95 % de las facturas de los clientes directos, dependiendo de tu nivel. Presenta tu candidatura como diseñador

8. Corrección académica en ProofreadingPal

La corrección de textos para ProofreadingPal supone, aproximadamente, entre 5 y 15 dólares por hora para la mayoría de los correctores, una vez que la tarifa por palabra se convierte en velocidad real de lectura y edición. Esa cifra aumenta hasta entre 10 y 30 dólares por hora con la experiencia y al ascender a niveles superiores. Es una cifra significativamente inferior a las que aparecen en los titulares de algunas páginas web sobre salarios, ya que se cobra por cada 100 palabras, no por hora. Vale la pena tenerlo en cuenta antes de contar con ello como una fuente fiable de ingresos extra.

Inscribirse es gratis, pero el listón está muy alto. ProofreadingPal exige o bien un título de posgrado más cinco años de experiencia en edición, o bien la condición de profesor o doctorando con una nota media de 3,5 o superior. En cualquier caso, también necesitarás estar familiarizado con las principales guías de estilo académico, y tanto el proceso de solicitud como cualquier periodo de prácticas no remunerado suponen varias semanas antes de recibir tu primer encargo remunerado.

Asegúrate de que cumples los requisitos de título de posgrado o de nivel de profesor antes de presentar la solicitud

Prepara una muestra de edición que demuestre tu conocimiento de al menos una de las principales guías de estilo

Comprométete únicamente a un horario de disponibilidad que puedas cumplir de forma fiable, teniendo en cuenta la multa por faltar a un turno

Lleva un registro del tiempo real dedicado a cada encargo durante el primer mes para calcular tu tarifa por hora real

Considerar esto como una simple corrección ortotipográfica es un error. Los revisores describen el trabajo real como algo más cercano a una edición completa, lo que lleva más tiempo que una revisión rápida y reduce tu tarifa por hora efectiva si no lo tienes en cuenta a la hora de calcular tus ingresos.

Edición académica desde casa ProofreadingPal 3.8 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Se requiere un título de posgrado o credenciales de nivel docente; el salario real oscila entre unos 5 y 15 dólares por hora, y es mayor en los niveles superiores. Solicitar corrección

9. Trabajos de locución en Voices.com

El trabajo de locución a través de Voices se remunera por proyecto, y la plataforma se queda con una comisión del 20 %, por lo que un trabajo de 1.000 dólares le reporta al locutor 800 dólares. A diferencia de la mayoría de las opciones de esta lista, esta se acerca más a un oficio autónomo especializado que a un trabajo extra para principiantes, ya que los trabajos remunerados dependen de la calidad de la demo y de la habilidad real para hablar.

Una suscripción gratuita como «Invitado» solo permite recibir invitaciones privadas para hacer audiciones. Se requiere una suscripción «Premium» de 499 dólares al año para responder a ofertas de trabajo abiertas, crear paquetes que los clientes puedan comprar directamente y aparecer en posiciones más altas en los resultados de búsqueda. Ese coste inicial es inusual en esta lista y vale la pena sopesarlo con el volumen realista de trabajos que se pueden conseguir antes de comprometerse.

Para conseguir cualquier trabajo real se requiere, en la práctica, un equipo de grabación doméstico decente y un vídeo de demostración. Sin la suscripción Premium, hay que esperar entre semanas y meses para recibir el primer pago, ya que los miembros «Guest» solo pueden esperar invitaciones privadas. Los fondos se transfieren a través de PayPal una vez finalizado el trabajo.

Graba un vídeo de demostración específico en el estilo en el que más destaques, como publicidad, narración o interpretación de personajes

Empieza con un perfil de invitado gratuito para comprobar el interés

Pasa a la cuenta Premium solo cuando tu vídeo de demostración sea lo suficientemente bueno como para convertir las audiciones en trabajos

Fija precios competitivos para tus primeras contrataciones con el fin de conseguir valoraciones

Pasarse a la cuenta Premium antes de grabar un vídeo de demostración convincente es un error habitual. El coste de la suscripción no soluciona un vídeo de demostración flojo, y una mala primera impresión en un mercado especializado es difícil de borrar.

Obtén una licencia para utilizar tu voz en el trabajo Voices 3.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Los perfiles de invitado gratuitos solo reciben invitaciones privadas; el plan Premium, de 499 dólares al año, da acceso a todas las audiciones, y Voices se queda con una comisión del 20 % por cada trabajo. Crear perfil gratuito

10. Vender productos artesanales en Etsy

Vender productos artesanales en Etsy cuesta 0,20 $ por anuncio, más una comisión por transacción del 6,5 % y una comisión por procesamiento de pagos de aproximadamente el 3 % más 0,25 $, según la tabla de tarifas de Etsy. Abrir una tienda es gratuito, por lo que probarlo como trabajo extra es prácticamente gratis, ya que las comisiones solo se aplican cuando realmente se vende algo.

En conjunto, las comisiones estándar oscilan entre el 9,5 % y el 10,8 % del precio de venta, más la cuota fija de publicación, y los anuncios externos pueden suponer entre un 12 % y un 15 % adicional, dependiendo de las ventas anuales de tu tienda. Las tiendas más grandes pagan la tarifa más baja de los anuncios externos, pero pierden la opción de excluirse, algo que conviene saber de antemano.

El coste real para la mayoría de los principiantes son los materiales y el tiempo, que varía enormemente según la artesanía. Calcula que pasarán entre días y semanas hasta que se produzca la primera venta en una tienda nueva sin valoraciones, y Etsy Payments libera los fondos unos días laborables después de que la venta se marque como completada.

Elige un nicho específico y fácil de encontrar en lugar de una categoría de artesanía muy amplia

Fotografía los productos con luz natural sobre un fondo liso

Redacta los títulos de los anuncios basándote en los términos de búsqueda reales que utilizan los compradores

Fija el precio de forma que cubra los materiales, el tiempo y las comisiones combinadas de Etsy, no solo los materiales

Fijar el precio solo para cubrir los materiales y olvidarse de las comisiones combinadas de Etsy es el error más común. Una tienda que parece rentable sobre el papel puede acabar perdiendo dinero una vez deducidas las comisiones por transacción y los gastos de procesamiento de pagos.

Vende lo que haces Etsy 4.0 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Publicar un anuncio cuesta 0,20 dólares, más una comisión por transacción del 6,5 % y los gastos de tramitación del pago; abrir la tienda en sí no conlleva ningún coste. Abre tu tienda

11. Revender ropa de segunda mano en Poshmark

Revender ropa de segunda mano en Poshmark tiene un coste fijo de 2,95 dólares para ventas inferiores a 15 dólares, o una comisión del 20 % para importes superiores, sin gastos adicionales por publicación ni por procesamiento de pagos. De hecho, esa tarifa fija favorece a los artículos de bajo precio: una venta de 12 dólares solo supone una pérdida de 2,95 dólares en lugar de un recorte del 20 %, lo que hace que este trabajo extra para hacer espacio en el armario merezca la pena incluso con artículos pequeños.

Esa tarifa incluye tanto el procesamiento del pago como una etiqueta de envío prepagada de USPS, por lo que nunca tienes que calcular por separado los gastos de envío, ya que Poshmark te proporciona la etiqueta. Los fondos suelen estar disponibles unos días laborables después de que el comprador confirme la recepción, lo que conviene tener en cuenta a la hora de planificar el flujo de caja.

Publicar anuncios es gratis, y el único coste real es la obtención del stock, ya sea de tu propio armario o de hallazgos en tiendas de segunda mano. Calcula que pueden pasar desde unos días hasta varias semanas hasta la primera venta, dependiendo de lo competitivos que sean tus precios y de cómo fotografíes tus anuncios.

Fotografía los artículos con buena luz y muestra cualquier defecto con sinceridad

Fija un precio ligeramente inferior al de anuncios activos similares para vender el stock más rápido

Comparte los anuncios con regularidad en el feed social de la aplicación, ya que la visibilidad es lo que impulsa la mayoría de las ventas

Agrupa los artículos más pequeños para dar salida al stock de bajo valor de forma eficiente

Un error habitual es fijar el precio de los artículos según el valor de venta al público en lugar de según su valor de reventa. Los compradores de Poshmark esperan un descuento respecto al precio de los artículos nuevos, y los anuncios con precios excesivos simplemente se quedan sin vender.

Vende la ropa de tu armario Poshmark 4.1 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Publicar anuncios es gratis; Poshmark cobra una tarifa fija de 2,95 $ por las ventas inferiores a 15 $ o el 20 % de las ventas superiores a esa cantidad, con la etiqueta de envío incluida. Poner un artículo a la venta

12. Venta de fotos y vídeos de archivo en Adobe Stock

La venta de fotos y vídeos de archivo en Adobe Stock genera unos derechos de autor de aproximadamente el 33 % en el caso de las fotos y los vectores, y del 35 % en el de los vídeos, según las propias condiciones de derechos de autor para colaboradores de Adobe Stock. Se trata de una forma genuinamente pasiva de obtener ingresos adicionales una vez que se dispone de un portafolio, ya que el mismo archivo puede venderse repetidamente sin que ello suponga ningún trabajo adicional por cada venta.

Adobe Stock garantiza un mínimo de regalías por licencia: 0,33 dólares para los colaboradores más nuevos, que aumenta hasta 0,38 dólares para los colaboradores con un gran volumen de ventas (más de 10 000 ventas acumuladas), y el pago se realiza una vez que el saldo supera el umbral de 25 dólares. Los ingresos por imagen son impredecibles al principio y van aumentando poco a poco a medida que crecen tu portafolio y tu posicionamiento en las búsquedas.

Inscribirse es gratis. Necesitarás una cámara o un smartphone capaz de capturar imágenes de calidad profesional, y los archivos deben cumplir los estándares técnicos y de calidad de contenido de Adobe para ser aceptados. La primera venta puede tardar entre semanas y meses, ya que los portafolios de los nuevos colaboradores tardan en aparecer en los resultados de búsqueda. Los pagos se procesan mensualmente una vez superado el umbral mínimo.

Presenta tu candidatura como colaborador y supera la revisión inicial de calidad

Investiga categorías con gran demanda y poco abastecidas, en lugar de aquellas que estén sobresaturadas

Etiqueta y titula las imágenes con los términos de búsqueda específicos que utilizan los compradores

Sube contenido de forma constante, ya que un catálogo más amplio aumenta la visibilidad con el tiempo

Subir un lote pequeño de una sola vez y esperar ingresos continuos es un error muy común. Los ingresos aquí dependen del tamaño del catálogo y de la regularidad, no de una única sesión de subida.

Obtén una licencia para tus fotos y vídeos Adobe Stock 3.7 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. El envío de material es gratuito; las regalías rondan el 33 % en el caso de las fotografías y los vectores, y el 35 % en el de los vídeos, y se abonan una vez que se alcanza un saldo mínimo de 25 dólares. Conviértete en colaborador

13. Diseños de impresión bajo demanda a través de Printful

La impresión bajo demanda a través de Printful es gratuita de configurar. Los márgenes de beneficio habituales oscilan entre el 10 % en productos básicos competitivos y el 50 % o más en diseños premium o de nicho. Como Printful solo cobra por pedido, no hay riesgo de inventario. Esto lo convierte en una opción de trabajo creativo secundario de bajo riesgo, aunque tu margen depende totalmente del atractivo del diseño y de lo bien que se promocione tu tienda.

No hay ningún coste mensual obligatorio. El plan «Growth», opcional y con un precio de 24,99 dólares al mes, ofrece descuentos de hasta el 33 % en los productos y pasa a ser gratuito automáticamente una vez que la tienda alcanza los 12 000 dólares en ventas anuales que cumplen los requisitos. Para la mayoría de los principiantes, el coste real no es en absoluto la comisión de Printful: es el tiempo y el gasto en publicidad necesarios para atraer tráfico a una nueva tienda.

Conectarse a Etsy o Shopify es gratuito. Los únicos requisitos reales son tener habilidades de diseño o una herramienta de plantillas, y una tienda a través de la cual vender. Hay que contar con que pasarán entre semanas y meses antes de recibir el primer pago, ya que esto depende del tráfico de la tienda y no de la aprobación de la plataforma. La gestión de los pedidos en sí misma no conlleva prácticamente ninguna espera una vez que se recibe un pedido.

Elige un público de nicho específico en lugar de un tema de diseño genérico

Conecta Printful a una tienda de Etsy o Shopify

Pide una muestra para comprobar la calidad de impresión antes del lanzamiento

Fija un precio que cubra el coste base del producto más un margen real, no solo cifras redondas

Subestimar los gastos de envío y el plazo de entrega a la hora de fijar el precio es un error habitual. La gestión de los pedidos añade un tiempo de envío que el comprador debe conocer de antemano, y unas expectativas poco claras provocan solicitudes de reembolso.

No es necesario comprar stock Printful 3.9 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Se puede conectar a tu tienda de forma gratuita y sin pedido mínimo; los márgenes habituales oscilan entre el 10 % en los productos básicos y hasta el 50 % en los diseños premium. Empieza a diseñar gratis

14. Alquilar tu coche en Turo

Al alquilar un coche en Turo, puedes elegir entre tres planes de ingresos, que van del 70 % al 90 %, cada uno de ellos vinculado a una franquicia por daños correspondientemente menor o mayor en caso de que el coche sufra daños. Según los propios datos actuales de Turo, los ingresos medios de los anfitriones oscilan entre unos 874 y 906 dólares al mes por coche. Esto lo convierte en una de las opciones más rentables por activo de esta lista si ya tienes un coche sin usar.

La relación entre los tres planes es clara: una mayor participación del anfitrión conlleva una franquicia más alta en caso de daños en el coche, mientras que una participación menor supone un riesgo financiero mucho menor por cada siniestro. Turo también cuenta con un programa independiente de coanfitrión denominado «Hands Off Hosting», en el que un anfitrión local gestiona el coche por ti a cambio de un porcentaje del 70 % o del 100 % de unos ingresos base más bajos. Se trata de un acuerdo diferente al de los planes de alojamiento estándar mencionados anteriormente.

No hay ningún coste inicial en efectivo más allá de ya poseer o tener en leasing un vehículo que cumpla los requisitos, aunque Turo establece sus propios requisitos de antigüedad, kilometraje y estado para los coches anunciados. La primera reserva puede tardar entre unos días y unas semanas, dependiendo de la demanda local; a continuación, el pago se realiza en unos pocos días laborables tras cada viaje completado.

Publica el coche con fotos claras y bien iluminadas, y una descripción precisa de su estado

Elige un plan de ingresos en función del nivel de riesgo deducible con el que te sientas cómodo

Fija una tarifa diaria competitiva en comparación con anuncios locales similares

Mantén el calendario actualizado para evitar reservas duplicadas o que se pase por alto la disponibilidad

Elegir la póliza del 90 % sin tener en cuenta la franquicia de 2.750 dólares es un error habitual. La cobertura más alta solo sale a cuenta si realmente puedes hacer frente a ese peor de los casos.

Alquila tu coche que no utilizas Turo 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Elige una participación del anfitrión del 70 %, 80 % o 90 %, en función de tu franquicia; Turo indica que los ingresos medios de los anfitriones oscilan entre 874 y 906 dólares al mes. Anuncia tu coche

15. Cuidar de casas a través de TrustedHousesitters

El cuidado de casas a través de TrustedHousesitters no genera ingresos en efectivo en absoluto. Consiste en a cambio de alojamiento gratuito, te encargas del cuidado de mascotas y de la vivienda, lo que solo cuenta como trabajo extra en el sentido de que reduce directamente un gasto importante de manutención. Esta es la única excepción sincera de esta lista, incluida porque es una forma real de reducir gastos mientras viajas, no porque te llene la cuenta bancaria.

Los cuidadores pagan una cuota anual de 129 dólares por el plan Básico, 169 dólares por el Estándar o 259 dólares por el Premium. Desde finales de 2025, tanto el cuidador como el propietario también pagan una tasa de reserva de 12 dólares por cada estancia confirmada en los planes Básico y Estándar. El nivel «Premium» exime de esa tarifa por servicio, por lo que a los cuidadores habituales les puede salir más a cuenta el nivel superior, y no hay intercambio directo de dinero entre el propietario y el cuidador. Se espera que tengas un perfil completo, referencias y, a menudo, un breve vídeo de presentación antes de que los propietarios te contraten, y la recompensa aquí es ahorrarte el alquiler o el coste del hotel, no un depósito en efectivo.

Elige el nivel de suscripción que mejor se adapte a la frecuencia con la que piensas utilizar el servicio

Crea un perfil completo con referencias y, a ser posible, un breve vídeo

Presenta tu candidatura a trabajos que se ajusten a tu disponibilidad real, en lugar de enviar solicitudes masivas

Esfuérzate al máximo en la comunicación y las fotos de tu primer trabajo como cuidador para conseguir una buena valoración

Un error habitual es darse de alta en la modalidad Premium antes de confirmar que hay suficiente demanda de cuidados en la ubicación deseada. La exención de la cuota solo se amortiza tras realizar entre 6 y 9 cuidados al año, según la propia comparación de precios de la plataforma.

Estancias gratuitas, no dinero en efectivo TrustedHousesitters 3.8 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. La cuota de socio oscila entre 129 y 259 dólares al año, con una tarifa de 12 dólares por estancia en los niveles más bajos; se trata de un intercambio de alojamiento gratuito a cambio del cuidado de mascotas y de la vivienda, no de un salario. Conviértete en cuidador

Comparativa de 15 trabajos secundarios reales: remuneración, costes iniciales y plazos

Cada método de esta lista de trabajos secundarios debía contar con una cifra de remuneración real y verificable, o una estructura de tarifas procedente de la propia página web de la plataforma o de una fuente secundaria fiable, antes de ser incluido.

Estas 15 opciones de trabajos extra difieren lo suficiente en cuanto a coste, plazos y modelo de negocio, por lo que resulta útil compararlas rápidamente antes de comprometerte con una de ellas. La tabla siguiente recoge las cifras de cada una de las secciones anteriores para que puedas compararlas de un vistazo.

Método Coste inicial Remuneración habitual Plazo hasta el primer pago Nivel de pasividad Instawork (turnos) Gratis 14-25 $/hora Entre el mismo día y unos días Activo Upwork (autónomo) Gratis 10-150+ dólares/hora De 1 a 3 semanas Activo Time etc (asistente virtual) Gratis Desde 17 $/hora Semanas (solicitud) Activo Rev (transcripción) Gratis 0,40-1,10 $/min Inmediatamente tras la aprobación Activo Rover (cuidado de mascotas) Gratis 15-75 $ por reserva De días a semanas Activo Wyzant (clases particulares) Gratis 15-60 $+/hora De días a semanas Activo 99designs (diseño) Gratis Concurso o 85-95 % directo De variable a semanas Activo ProofreadingPal (edición) Gratis ~5-15 $/hora Semanas (solicitud) Activo Voices (locución) 0-499 $ al año Por proyecto, menos un 20 % De semanas a meses Activo Etsy (artesanato) Gratis + materiales Varía según el producto De días a semanas Semipasivo Poshmark (reventa) Gratis + inventario Varía según el artículo De días a semanas Activo Adobe Stock (multimedia) Gratis ~33-35 % de regalías De semanas a meses Pasivo Printful (POD) Gratis Margen del 10-50 %+ De semanas a meses Semipasivo Turo (alquiler de coches) Gratis (si tienes coche propio) ~874-906 $/mes de media De días a semanas Semipasivo TrustedHousesitters 129-259 $ al año Ahorro en gastos, no en efectivo Semanas Activo

Aplicaciones para ganar dinero jugando y con recompensas para un trabajo extra

Las aplicaciones de recompensas y «play-to-earn» tienen sentido como complemento que requiere poco esfuerzo respecto a los métodos anteriores, no como fuente principal de ingresos extra, ya que los pagos son reducidos y están limitados por diseño. Lo mejor es dejarlas funcionando en segundo plano mientras realizas uno de los métodos mejor remunerados mencionados anteriormente.

Snakzy, la propia aplicación de Eneba, es gratuita y tiene un pago mínimo de 35 dólares. BigCash es una opción gratuita con un pago mínimo de 1 dólar. Ambas requieren que tengas al menos 18 años para registrarte y ambas te permiten empezar de inmediato sin necesidad de un proceso de solicitud, a diferencia de la mayoría de los métodos basados en habilidades mencionados anteriormente. Si quieres más opciones en esta categoría, consulta nuestra guía de las mejores aplicaciones para ganar dinero.

Swagbucks es un nombre muy conocido en este ámbito que merece la pena tener en cuenta junto a estas dos, aunque aquí no hay ningún enlace confirmado para ella, y también exige que los usuarios tengan 18 años o más para registrarse.

Aplicación Pago mínimo Coste de inscripción Snakzy 35 $ Gratis BigCash 1 $ Gratis KashKick 10 $ Gratis (mayores de 18 años)

La inscripción en todas ellas es 100 % gratuita, no requiere depósito y está abierta a cualquier persona mayor de 18 años. No hay nada que te impida probarlas junto con cualquiera de los métodos anteriores que mejor se adapte a tu horario.

Puedes empezar a ganar recompensas reales ahora mismo con solo probar Snackzy.

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Lo que no funciona

La mayoría de las estafas relacionadas con trabajos extra siguen unos pocos patrones recurrentes, y conocerlos permite evitar la mayor parte del daño real. El denominador común de todas ellas es que te piden que pagues o que reclutes a otras personas antes de que te paguen a ti.

Kits de inicio de «pagar para participar»: cualquier oportunidad de trabajo extra que cobre una cuota inicial por un kit de inicio, una certificación o un acceso exclusivo antes de que comience cualquier trabajo remunerado es una señal de alarma sobre la que la FTC advierte directamente en sus normas sobre oportunidades de negocio. Ninguna de las 15 plataformas mencionadas anteriormente exige esto.

cualquier oportunidad de trabajo extra que cobre una cuota inicial por un kit de inicio, una certificación o un acceso exclusivo antes de que comience cualquier trabajo remunerado es una señal de alarma sobre la que la FTC advierte directamente en sus normas sobre oportunidades de negocio. Ninguna de las 15 plataformas mencionadas anteriormente exige esto. «Trabajo extra» centrado en el reclutamiento: si la principal forma de ganar dinero consiste en reclutar a otras personas para que se unan a la misma oportunidad en lugar de realizar el trabajo en sí, se trata de una estructura piramidal, no de un trabajo extra, según las propias directrices de la FTC sobre el marketing multinivel.

si la principal forma de ganar dinero consiste en reclutar a otras personas para que se unan a la misma oportunidad en lugar de realizar el trabajo en sí, se trata de una estructura piramidal, no de un trabajo extra, según las propias directrices de la FTC sobre el marketing multinivel. Estafas por pago excesivo y cheques falsos: un cliente que paga de más por un trabajo autónomo o de reventa y pide que se le devuelva la diferencia mediante transferencia es una estafa clásica por pago excesivo que la Better Business Bureau lleva años documentando en plataformas de autónomos y de mercado. El cheque o pago original resulta sin fondos después de que se haya enviado el dinero.

un cliente que paga de más por un trabajo autónomo o de reventa y pide que se le devuelva la diferencia mediante transferencia es una estafa clásica por pago excesivo que la Better Business Bureau lleva años documentando en plataformas de autónomos y de mercado. El cheque o pago original resulta sin fondos después de que se haya enviado el dinero. Afirmaciones poco realistas sobre la reventa en plataformas de mercado: cualquier curso o guía que prometa márgenes de beneficio garantizados en la reventa o la impresión bajo demanda sin ningún tipo de marketing ignora que plataformas como Etsy, Poshmark y Printful solo pagan cuando se encuentra un comprador real. Ninguna estructura de comisiones cambia eso.

cualquier curso o guía que prometa márgenes de beneficio garantizados en la reventa o la impresión bajo demanda sin ningún tipo de marketing ignora que plataformas como Etsy, Poshmark y Printful solo pagan cuando se encuentra un comprador real. Ninguna estructura de comisiones cambia eso. Manipulación oculta de valoraciones: desconfía de cualquier plataforma de clases particulares, diseño o servicios puntuales que ofrezca comprar reseñas falsas. Esto incumple los términos y condiciones de todas las plataformas importantes y puede provocar la suspensión de una cuenta legítima, junto con la pérdida de los ingresos realmente obtenidos.

Ninguno de los 15 métodos de esta guía te pide jamás que pagues por adelantado, que reclutes a nadie ni que aceptes un cheque por un importe superior al que te corresponde. Si una oferta que no figure en esta lista te pide alguna de estas cosas, considérala una señal de alarma y aléjate de ella.

Veredicto final sobre los trabajos secundarios

Si lo que buscas es dinero rápido, Instawork es la solución: tarifas fijas por hora tras cada turno, sin tiempo de espera tras enviar la solicitud. Si, por el contrario, buscas optimizar para conseguir una tarifa por hora más alta a largo plazo, Upwork o Time etc te permiten crecer en función de tus habilidades y tus relaciones con los clientes, a cambio de un comienzo más lento pero con un techo más alto. Etsy o Adobe Stock son las mejores opciones si prefieres crear algo que siga generando ingresos sin tener que ajustarte a un horario de turnos.

Si buscas un complemento que requiera poco esfuerzo además de cualquiera de las opciones anteriores, Snakzy o BigCash funcionan en segundo plano, sin horarios y sin necesidad de experiencia. Elige uno de los métodos de trabajo extra anteriores que se adapte a tu tiempo y habilidades, y pruébalo esta semana: empieza con Instawork si lo que más te importa es la rapidez, o con Upwork si ya tienes una habilidad por la que cobrar.

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