Cómo ganar un dinero extra desde casa en 2026

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Para ganar un dinero extra desde casa, lo primero es elegir un método de bajo coste y dedicarle el tiempo y el esfuerzo necesarios para comprobar si te funciona. Las descargas digitales en Etsy y la impresión bajo demanda a través de Printify son formas relativamente económicas de probar un negocio online, aunque Etsy cobra comisiones por publicar anuncios y puede cobrar una cuota de apertura de tienda.

Una forma práctica de generar ingresos extra desde casa es empezar con un método de bajo coste y, una vez que sepas qué funciona, añadir otro.

Los diez métodos que se describen a continuación abarcan servicios autónomos como la redacción, el diseño, la locución y la traducción, así como productos digitales, impresión bajo demanda, contenido de archivo, alquileres a corto plazo, cursos en línea y blogs especializados. Cada uno de ellos puede generar ingresos legítimos, pero los resultados y los plazos varían, por lo que no hay ganancias garantizadas ni fechas de primer pago.

Más allá de los trabajos como autónomo, existen formas fiables de aprender a ganar dinero extra desde casa que no requieren dejar el trabajo diario.

¿Es realmente factible ganar dinero extra desde casa?

Sí, pero la cantidad y el plazo varían mucho según el método, el nivel de habilidad y el tiempo que puedas dedicarle. Algunas opciones pueden generar ingresos con relativa rapidez, mientras que otras (especialmente los productos digitales, los contenidos y los cursos en línea) pueden tardar semanas o meses en despegar.

Lo que ya tengas a tu disposición es importante. Podrías empezar con una habilidad comercializable, como la redacción, el diseño, la traducción o la locución, o con un recurso como una habitación libre, una cámara o una idea que se pueda plasmar en un producto imprimible. Cualquiera de las dos vías puede ayudarte a aprender a ganar dinero extra desde casa, pero el tiempo necesario para obtener tu primer pago puede variar mucho.

Para los principiantes, las descargas digitales de Etsy son una forma relativamente económica de probar un negocio en línea. No necesitas stock ni una tienda física, aunque Etsy cobra comisiones por publicar anuncios, por las transacciones y por el procesamiento de pagos. Por lo tanto, se puede probar una idea de producto que pueda fracasar sin tener que comprometerse a realizar una gran inversión inicial.

Si necesitas un flujo de caja más rápido mientras se desarrolla un proyecto a más largo plazo, los servicios como autónomo y otras opciones de trabajo por horas pueden ser más adecuadas. Nuestra guía sobre cómo ganar 200 dólares rápidamente recoge opciones diseñadas para obtener ingresos más rápidamente.

Un enfoque realista consiste en dedicar varias semanas de esfuerzo constante a un método antes de decidir si te funciona. No hay un nivel de ingresos garantizado ni una fecha de primer pago, por lo que hay que tratar con cautela a cualquiera que prometa ganancias sustanciales en un plazo fijo.

Si buscas una forma rápida de ganar un poco más mientras construyes tu principal fuente de ingresos complementarios, Snakzy es otra opción a tener en cuenta.

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Cómo ganar dinero extra desde casa con 10 métodos reales

Cada uno de los diez métodos que se indican a continuación recibe el mismo tratamiento: cuánto se gana realmente, cuánto cuesta empezar y cuáles son exactamente los primeros pasos que hay que dar. Busca el que mejor se adapte a una habilidad o recurso que ya tengas y dedícate a él durante al menos un mes antes de valorar los resultados. En conjunto, cubren la mayor parte de las opciones realistas para ganar dinero extra desde casa en este momento.

1. Vende descargas digitales en Etsy

Vender descargas digitales en Etsy es una forma relativamente económica de aprender a ganar un dinero extra desde casa. Productos como agendas, plantillas, invitaciones y decoraciones para la pared se pueden vender en formato digital sin necesidad de tener stock, realizar envíos ni reponer existencias.

Al igual que los jugadores que buscan formas de vender sus objetos de juego, una tienda digital en Etsy puede obtener ingresos repetidamente con el mismo archivo una vez que está publicado.

Etsy cobra una comisión de publicación de 0,20 dólares, una comisión por transacción del 6,5 % y comisiones por procesamiento de pagos que varían según el país. También puede aplicarse una cuota única de apertura de la tienda, dependiendo de tu ubicación. Los anuncios externos pueden añadir una comisión del 15 % sobre los pedidos atribuidos a las tiendas que cumplan los requisitos, mientras que a las tiendas que alcancen el umbral de ventas requerido se les cobra un 12 % y deben participar.

Para empezar:

Abre una cuenta de vendedor en Etsy y elige un nombre para tu tienda.

Crea un producto digital útil con una herramienta como Canva.

Investiga las palabras clave específicas que buscan tus clientes objetivo.

Publica el anuncio con imágenes claras, descripciones, etiquetas y precios.

Realiza un seguimiento de las visitas y las ventas, y luego mejora o amplía tus anuncios.

Los productos digitales pueden generar ventas recurrentes sin necesidad de envío físico, pero no hay ingresos garantizados ni un plazo concreto para realizar tu primera venta. El éxito depende de la demanda, la competencia, los precios y la eficacia con la que llegues a los compradores potenciales. Para cualquiera que esté buscando cómo ganar un dinero extra desde casa, Etsy puede ser una forma práctica de poner a prueba una idea de producto digital con unos costes iniciales relativamente bajos.

Publicación gratuita Etsy 4.7 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Publicar un archivo digital cuesta 0,20 $; los vendedores se quedan con aproximadamente el 86 % de una venta típica de 10 $, una vez deducidas las comisiones. Abre tu tienda

2. Abre una tienda de impresión bajo demanda con Printify

La impresión bajo demanda es otra forma práctica de aprender a ganar un dinero extra desde casa sin tener que comprar stock por adelantado. Con Printify, los productos se fabrican una vez que el cliente realiza un pedido, mientras que tus beneficios provienen de la diferencia entre el precio de venta al público y el coste del producto, los gastos de envío y otros costes aplicables.

El plan gratuito cuesta 0 $ al mes. Pagas la producción y el envío cuando se realiza un pedido, y los costes varían según el producto, el proveedor de impresión y el destino de entrega.

El plan Premium cuesta 39 dólares al mes o 299 dólares al año y ofrece descuentos en los productos, incluyendo hasta un 20 % de descuento en el catálogo y hasta un 33 % en los nuevos productos. Que el plan Premium merezca la pena depende de tu volumen de pedidos y de tus márgenes de beneficio.

Para empezar con la impresión bajo demanda:

Crea una cuenta gratuita en Printify y conéctala a un canal de ventas como Etsy o Shopify.

Elige un producto y crea un diseño sencillo.

Pide una muestra para comprobar la calidad del producto antes de promocionarlo.

Haz un seguimiento de tus ventas y márgenes antes de plantearte la suscripción Premium.

Printify se encarga de la impresión y el envío, mientras que tu canal de ventas vinculado gestiona los pagos de los clientes y los pagos a los vendedores. Esto significa que debes tener en cuenta tanto las comisiones de tu tienda como los costes de producción de Printify a la hora de fijar tu precio de venta al público.

Empieza con unos pocos diseños en lugar de subir docenas a la vez. Probar primero unos cuantos productos puede ayudarte a descubrir qué es lo que se vende antes de ampliar tu catálogo, y a desarrollar una estrategia más fundamentada sobre cómo ganar un dinero extra desde casa.

Merece la pena echar un vistazo a nuestra guía sobre las mejores formas de ganar 1.000 dólares a la semana una vez que tus ventas sean constantes.

Plan gratuito disponible Printify 4.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Es gratuito al principio; solo pagas el coste básico del producto, que oscila entre 5 y 20 dólares, cuando realmente se recibe un pedido. Abre tu tienda

3. Redacción freelance a través de ProBlogger

La redacción freelance es otra forma práctica de aprender a ganar un dinero extra desde casa. A diferencia de un trabajo por horas, normalmente acuerdas una tarifa o un precio por proyecto con cada cliente, por lo que tus ingresos dependen de los encargos que consigas. También puedes explorar otras plataformas freelance para encontrar oportunidades adicionales de redacción.

El tablón de anuncios de ProBlogger es gratuito para que los escritores lo consulten y envíen sus candidaturas. Actualmente, los empleadores pagan a partir de 80 dólares por un anuncio estándar de 15 días, aunque el tablón también ofrece anuncios destacados y paquetes.

También puedes encontrar trabajos de redacción a través de propuestas directas, recomendaciones o plataformas generales de trabajo autónomo como Upwork. La cuenta de candidato de ProBlogger es gratuita y permite a los escritores gestionar sus solicitudes, crear un currículum, guardar ofertas de trabajo y configurar alertas de empleo.

Una forma sencilla de empezar:

Crea dos o tres ejemplos de redacción en el sector al que te quieres dirigir.

Echa un vistazo a la bolsa de empleo de ProBlogger y configura alertas de empleo relevantes.

Envía una solicitud personalizada que se ajuste al puesto concreto, en lugar de utilizar un texto genérico.

Acuerda con el cliente el alcance, la tarifa, el plazo de entrega y las condiciones de pago antes de empezar.

Dado que ProBlogger pone en contacto a los escritores con anunciantes externos en lugar de gestionar directamente la relación laboral, las condiciones de pago dependen de cada cliente. La bolsa de empleo también aconseja a los solicitantes que investiguen a los anunciantes y actúen con la debida diligencia antes de aceptar un trabajo.

Para cualquiera que esté explorando cómo ganar un dinero extra desde casa escribiendo, la principal ventaja es que puedes empezar con un portafolio en lugar de con un inventario. La contrapartida es que encontrar clientes puede llevar tiempo y no hay un número garantizado de encargos ni de ingresos.

Gratis para escritores ProBlogger 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Se puede consultar y presentar solicitudes de forma gratuita; las empresas pagan 80 dólares o más por cada anuncio, lo que permite filtrar los trabajos con un presupuesto real. Explora ofertas de trabajo de redacción

4. Participa en concursos de diseño en 99designs

Los concursos de diseño en 99designs permiten a los diseñadores presentar propuestas para el briefing de un cliente, y el ganador seleccionado recibe el premio establecido para el concurso. Los ingresos pueden ser irregulares, ya que es posible que dediques tiempo a crear propuestas sin llegar a ganar. Esto diferencia a los concursos de los proyectos freelance, en los que se acuerda una tarifa antes de empezar.

Tus ingresos dependen del premio del concurso y de si tu diseño resulta seleccionado. 99designs también ofrece proyectos individuales, en los que las comisiones de la plataforma para los diseñadores oscilan actualmente entre el 15 % para los diseñadores de nivel básico y el 5 % para los de nivel superior.

Para cualquiera que esté buscando cómo ganar un dinero extra desde casa a través del diseño, un enfoque práctico es:

Crear un perfil de diseñador gratuito y subir un portafolio que refleje el tipo de trabajo que quieres atraer.

Elige concursos que se ajusten a tus habilidades de diseño más destacadas y a tus categorías preferidas.

Presenta propuestas pulidas que sigan las instrucciones del briefing y responde a los comentarios del cliente cuando llegues a la fase final.

Haz un seguimiento de las categorías que generan más interés y oportunidades de ganar antes de dedicarles más tiempo.

Si ganas un concurso, el premio se añadirá a tus ganancias una vez completada la entrega del diseño. Actualmente, 99designs utiliza Hyperwallet para los pagos a los diseñadores, con un periodo de revisión de 5 días laborables antes de que se transfieran los fondos, seguido de un tiempo de tramitación adicional que depende de tu método de pago y de tu ubicación. También se aplica un umbral mínimo de pago de 25 dólares.

La principal desventaja es que participar en concursos no garantiza que se te pague por cada diseño que envíes. Elegir convocatorias relevantes y crear trabajos sólidos y originales puede ayudarte a utilizar los concursos como parte de una estrategia más amplia para ganar un dinero extra desde casa.

Participación gratuita 99designs 4.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Los premios de los concursos oscilan entre 299 y 1.299 dólares; la plataforma se queda con un porcentaje que va del 5 % al 15 %, dependiendo de tu nivel de diseñador. Conviértete en diseñador

5. Trabajo como locutor autónomo a través de Voices.com

El trabajo de locución a través de Voices.com es otra opción si estás buscando cómo ganar un dinero extra desde casa; normalmente, los locutores fijan una tarifa por proyecto en función de los requisitos, el uso y el alcance del trabajo. Tus ingresos reales dependen de los proyectos que consigas y de las tarifas que negocies.

Una suscripción gratuita como «Invitado» te permite crear un perfil, subir demos y recibir invitaciones privadas. Se requiere una suscripción «Premium» para hacer audiciones para trabajos que se ajusten a tu perfil y crear paquetes que los clientes puedan comprar directamente.

Voices.com aplica una comisión de plataforma del 20 % a las cotizaciones de los locutores cuando responden a ofertas de trabajo. Esta comisión se refleja en la diferencia entre el importe cotizado al cliente y los ingresos del locutor.

Para empezar:

Crea un perfil y sube demos de locución de gran calidad.

Elige las categorías y estilos de locución en los que te sientas seguro.

Empieza con la suscripción gratuita y completa tu perfil antes de pasarte a la suscripción Premium.

Cuando aparezcan trabajos que se ajusten a tu perfil, envía una audición personalizada y un presupuesto basado en los requisitos del proyecto.

Los pagos realizados a través de Voices.com están protegidos por su sistema SurePay. Los clientes pagan por adelantado; los fondos se retienen mientras se realiza el trabajo y el pago se libera una vez finalizado el proyecto. Si el cliente no libera los fondos, estos se liberan automáticamente tras el periodo aplicable de 14 días y se abonan a través de PayPal en el siguiente ciclo de pago.

Es importante tener una demo sólida, ya que los clientes utilizan tus muestras para evaluar si tu voz se adapta a su proyecto. No hay un número garantizado de audiciones, contrataciones o ingresos, así que considera la locución como una opción de trabajo autónomo basada en tus habilidades, más que como una fuente fija de ingresos mensuales. Si estás comparando diferentes formas de ganar un dinero extra desde casa, vale la pena considerar la locución si ya dispones del equipo y del estilo de voz que buscan los clientes.

Nivel gratuito para invitados Voices.com 4.0 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Los trabajos parten de unos 250 dólares; la plataforma se queda con una comisión del 20 %, más un 4 % a un 6 % en concepto de gastos de tramitación. Crea tu perfil

6. Alquilar una habitación libre en Airbnb

Anunciar una habitación libre en Airbnb puede convertir un espacio sin usar en unos ingresos extra y es una de las formas más directas de descubrir cómo ganar dinero extra desde casa. Tus posibles ingresos dependen de factores como la ubicación, la tarifa por noche, la ocupación, la calidad de la habitación y la demanda local.

Airbnb aplica diferentes estructuras de comisiones de servicio en función del anfitrión y del anuncio. En su estructura de tarifa única, la mayoría de los anfitriones pagan una comisión de servicio del 15,5 % que se deduce de sus ingresos, mientras que algunos pagan porcentajes diferentes. A los anuncios de Brasil y México se les aplica una comisión del 16 %.

Por ejemplo, si la comisión aplicable al anfitrión es del 15,5 %, un precio de 100 dólares para el anfitrión dejaría unos 84,50 dólares antes de aplicar otros impuestos o costes. Tu pago real puede variar en función de la estructura de comisiones y otros cargos.

Preparar una habitación para su reserva implica seguir una serie de pasos prácticos:

Consulta la normativa local sobre alquileres a corto plazo, los requisitos de registro y los impuestos antes de publicar el anuncio.

Fotografía la habitación con claridad y compara tu precio con el de anuncios similares en las cercanías.

Instala cerraduras adecuadas, medidas de seguridad y establece normas claras para los espacios compartidos.

Empieza con un número razonable de fechas disponibles y ajusta tus precios en función de la demanda y las reservas.

En la mayoría de las estancias en casas particulares, Airbnb suele transferir el pago unas 24 horas después de la hora de entrada prevista del huésped. Sin embargo, los nuevos anfitriones y determinadas reservas pueden tener plazos de pago diferentes, y tu banco o proveedor de pagos puede tardar más tiempo en abonar los fondos.

La mayor ventaja es que estás sacando partido al espacio que ya tienes, en lugar de vender otro producto o servicio. Sin embargo, ser anfitrión también implica limpieza, comunicación con los huéspedes, mantenimiento, normativa local y gastos recurrentes, por lo que es importante calcular tus beneficios potenciales en lugar de fijarte únicamente en la tarifa por noche. Si todavía estás sopesando cómo ganar un dinero extra desde casa, alquilar una habitación libre es una opción a tener en cuenta si dispones de un espacio adecuado y te sientes cómodo con las responsabilidades que conlleva ser anfitrión.

Publicación gratuita Airbnb 3.9 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Publicar un anuncio es gratuito; Airbnb se queda con una comisión de servicio del 15,5 % que se aplica únicamente al anfitrión por cada reserva. Publica tu alojamiento

7. Traducción autónoma a través de Gengo

Si dominas dos idiomas, Gengo te ofrece la posibilidad de ganar dinero con trabajos de traducción remunerados según el par de idiomas y el nivel del encargo. Las tarifas actuales varían según el par de idiomas; en la lista de precios pública de Gengo se muestran diferentes tarifas por palabra para los trabajos de traducción estándar y de nivel superior.

Inscribirse es gratis. Tienes que crear una cuenta y realizar la prueba de cualificación de Gengo, que comprueba si tus traducciones cumplen con sus estándares de calidad. La prueba se evalúa en un plazo de 7 días, y los traductores aprobados pueden empezar a aceptar los trabajos disponibles. Superar la prueba de cualificación «Pro» te permite acceder a proyectos más exigentes con tarifas más altas.

Empezar es muy sencillo:

Crea una cuenta gratuita de traductor en Gengo y selecciona tu combinación de idiomas disponible.

Realiza la prueba de cualificación correspondiente al nivel al que quieras aspirar.

Revisa las guías de estilo y los recursos de preparación de Gengo antes de enviar tu trabajo.

Una vez aprobado, empieza con trabajos que se ajusten a tus habilidades lingüísticas y experiencia.

Esfuérzate por alcanzar la cualificación de nivel Pro si quieres acceder a proyectos más exigentes y a tarifas de remuneración más altas.

Gengo ingresa automáticamente los ingresos por traducción en tu cuenta, sin necesidad de la facturación tradicional. Los métodos de pago disponibles y las condiciones de tramitación pueden depender de tu cuenta y de tu ubicación, así que comprueba la información de pago actual antes de basarte en un calendario de pagos concreto.

Para cualquiera que esté buscando cómo ganar un dinero extra desde casa, la traducción puede ser una opción útil si ya cuenta con sólidos conocimientos lingüísticos. La principal limitación es que el trabajo disponible y las tarifas varían según el par de idiomas, el nivel de cualificación y la demanda, por lo que no hay una cantidad de ingresos garantizada. Si estás comparando opciones para ganar un dinero extra desde casa, plantéate si tus habilidades lingüísticas y el tiempo del que dispones hacen que la traducción sea una opción viable.

Inscripción gratuita Gengo 3.8 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Paga entre 0,03 y 0,12 dólares por palabra, dependiendo del par de idiomas y del nivel; probarlo y registrarse es gratis. Empezar a traducir

8. Concesión de licencias de fotos y vídeos en Adobe Stock

Adobe Stock paga regalías a los colaboradores cuando se conceden licencias para sus fotos, vectores, ilustraciones o vídeos aprobados. Por lo tanto, un mismo recurso puede generar regalías más de una vez, aunque los importes de cada licencia pueden ser reducidos y los ingresos dependen de la frecuencia con la que se conceda la licencia de tu contenido.

Actualmente, los colaboradores reciben el 33 % del precio neto por las fotos, los vectores y las ilustraciones, y el 35 % por los vídeos en los planes de licencia estándar. Adobe señala que los derechos de autor se calculan a partir del precio neto aplicable y no simplemente del precio de suscripción indicado por el comprador. Por ejemplo, Adobe pone como ejemplo un plan mensual de 29,99 $ con 10 licencias de fotos, que genera aproximadamente 0,99 $ por cada foto licenciada.

Puedes solicitar un pago una vez alcances los 25 dólares en regalías y hayas esperado al menos 45 días desde tu primera venta. Los métodos de pago disponibles incluyen PayPal, Payoneer y Skrill, aunque la disponibilidad puede variar según la región.

La creación de un portafolio que merezca la pena licenciar empieza aquí. Es la versión a largo plazo de cómo ganar un dinero extra desde casa:

Crea una cuenta de colaborador gratuita y consulta los requisitos técnicos, de propiedad intelectual y de autorización de Adobe Stock.

Investiga los temas y las necesidades comerciales antes de decidir qué fotografiar o crear.

Envía trabajos de alta calidad en lotes manejables para poder aprender de los patrones de aceptación y rechazo.

Sigue ampliando tu portafolio con contenido útil y original, en lugar de limitarte a unas pocas subidas.

El error más común es subir una pequeña colección de imágenes de archivo genéricas sin tener en cuenta lo que los compradores realmente necesitan. Generar ingresos significativos por licencias puede llevar tiempo, ya que tanto la aprobación del contenido como la demanda de los clientes influyen en tus resultados. Para cualquiera que esté buscando cómo ganar un dinero extra desde casa, es mejor considerar Adobe Stock como una estrategia para crear un portafolio que como una fuente de ingresos inmediatos.

Envío gratuito Adobe Stock 3.7 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. La inscripción es gratuita; se pagan regalías del 33 % por las fotografías y los vectores, y del 35 % por los vídeos, con un umbral de pago de 25 dólares. Conviértete en colaborador

9. Vende un curso en línea en Teachable

Vender un curso en línea a través de Teachable te permite fijar el precio del curso y obtener ingresos por cada matrícula, una vez deducidas las comisiones de la plataforma, de procesamiento de pagos y otras tasas aplicables. Funciona mejor cuando ya dispones de una habilidad o unos conocimientos específicos que la gente quiere aprender y de una forma de llegar a los alumnos potenciales.

El plan Starter actual de Teachable cuesta 39 $ al mes si se factura mensualmente o 29 $ al mes si se factura anualmente, con una comisión por transacción del 7,5 %. El plan Builder cuesta 89 $ al mes si se factura mensualmente o 69 $ al mes si se factura anualmente, y tiene una comisión base por transacción del 0 % cuando se utiliza un servicio de procesamiento de pagos compatible. Es posible que se sigan aplicando las comisiones estándar de procesamiento de pagos.

Antes de pagar por un plan, valora si las ventas previstas de tus cursos justifican la suscripción mensual. Por ejemplo, la diferencia de precio anual entre «Starter» y «Builder» es de 40 dólares al mes, mientras que «Builder» elimina la comisión base por transacción del 7,5 %. El umbral de rentabilidad exacto puede variar en función de los impuestos, las comisiones de procesamiento de pagos y tu pasarela de pago.

Probar una idea de curso antes de desarrollar el producto completo es un enfoque práctico para ganar un dinero extra desde casa:

Valida el tema con un taller de pago, una consulta o un producto introductorio breve.

Empieza con el plan que se ajuste a tus previsiones de ventas en lugar de pagar por funciones avanzadas de inmediato.

Graba lecciones claras y útiles con un equipo básico, en lugar de esperar a disponer de un estudio profesional.

Compara cursos similares antes de fijar tu precio y explica claramente lo que aprenderán los alumnos.

Con Pagos en Teachable, los creadores pueden elegir entre pagos diarios, semanales o mensuales. Los pagos diarios suelen llegar unos dos días laborables después de una venta, mientras que los pagos semanales y mensuales siguen sus respectivos ciclos de pago. Las cuentas nuevas pueden experimentar retrasos iniciales en los pagos durante el proceso de verificación.

El mayor error es dedicar meses a elaborar un curso completo antes de confirmar que la gente realmente está interesada en el tema. Para cualquiera que esté explorando cómo ganar un dinero extra desde casa, validar primero la demanda puede reducir el tiempo y el dinero invertidos en un curso que podría tener dificultades para atraer alumnos.

Planes desde 39 $ al mes Teachable 3.6 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. El plan Starter cuesta 39 dólares al mes y tiene una comisión por transacción del 7,5 %; el plan Builder reduce esa comisión al 0 % por 89 dólares al mes. Crea un curso

10. Crea un blog especializado y únete a Journey a través de Mediavine

Un blog especializado puede generar ingresos extra a través de la publicidad gráfica una vez que atraiga a suficientes lectores. Tus ganancias dependen de factores como el volumen de tráfico, la ubicación de los visitantes, la temática del contenido y el rendimiento de los anuncios, por lo que no hay un RPM fijo ni un nivel de ingresos garantizado. Para cualquiera que esté aprendiendo a ganar dinero extra desde casa, escribir un blog suele ser una estrategia a largo plazo, ya que generar un tráfico constante lleva tiempo.

«Journey a través de Mediavine» está diseñado para editores en crecimiento. Actualmente, los sitios web deben tener al menos 1.000 sesiones procedentes de países de Nivel 1 (entre los que se incluyen EE. UU., Canadá, el Reino Unido y Australia) en un periodo de 30 días, además de contenido original centrado en la audiencia y tráfico limpio y humano. El programa completo de Mediavine requiere actualmente unos ingresos publicitarios anuales de al menos 5.000 dólares.

Preparar un blog para su monetización empieza aquí:

Elige un nicho específico con un público claro y suficientes temas interesantes que te permitan publicar contenido a largo plazo.

Crea contenido original y útil, en lugar de escribir principalmente para los motores de búsqueda o para obtener ingresos publicitarios.

Instala las herramientas Grow de Mediavine y trabaja para generar tráfico constante procedente de países elegibles.

Solicita tu incorporación a Journey una vez que tu sitio cumpla los requisitos actuales de tráfico y contenido.

Realiza un seguimiento del tráfico y los ingresos publicitarios, y luego mejora tu contenido basándote en lo que los lectores realmente consumen.

Actualmente, Journey opera con una participación en los ingresos del editor del 70 % y utiliza un calendario de pagos «Net 65».

Un error habitual es considerar los ingresos publicitarios como ingresos inmediatos. Un blog necesita una audiencia antes de que la publicidad gráfica pueda generar ingresos significativos, por lo que crear contenido útil y generar tráfico constante debe ser prioritario antes de esperar ganancias sustanciales. Esto convierte a un blog especializado en una opción a más largo plazo para cualquiera que esté buscando cómo ganar un dinero extra desde casa.

Se activa a partir de 1 000 sesiones Journey by Mediavine 3.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. La solicitud es gratuita una vez que tu sitio web alcance las 1.000 sesiones al mes; el RPM habitual oscila entre 12 y 30 dólares. Comprueba si cumples los requisitos

Comparación de estos métodos

Todos los métodos para ganar un dinero extra desde casa pueden ponerse en marcha sin necesidad de un local comercial ni un almacén tradicionales, pero el coste inicial varía. Algunos tienen unos costes iniciales bajos o nulos, mientras que otros requieren una suscripción mensual, cuotas de publicación, equipamiento o un activo que ya poseas.

La opción adecuada depende en gran medida de con qué cuentes inicialmente. Una habilidad como la redacción, el diseño, la traducción o la locución te orienta hacia el trabajo autónomo. Un activo ya existente, como una habitación libre, una cámara o una idea de producto digital, puede servir de base para un enfoque basado en activos. La tabla siguiente compara las principales diferencias para que puedas decidir qué opción se adapta mejor a tu situación a la hora de aprender a ganar dinero extra desde casa.

Método Coste inicial Pago habitual del primer mes Plazo hasta el primer pago ¿Hasta qué punto es pasivo? Descargas digitales en Etsy 0,20 $ por anuncio De 50 a 500 $ al mes Días hasta la primera venta Semipasivo (se crea una vez y se vende repetidamente) Printify: impresión bajo demanda Desde 0 $ para empezar (plan gratuito); de 5 $ a 20 $ por pedido Varía según el diseño y el tráfico Días hasta la primera venta Semipasivo (se crea una vez y se vende repetidamente) ProBlogger: redacción por cuenta propia 0 $ De 20 $ a más de 200 $ por encargo De 15 a 30 días (según las condiciones del cliente) Activo (intercambio de horas por remuneración) Concursos de 99designs 0 De 0 a 600 dólares al mes (irregular) Días tras el cierre del concurso Activo (intercambio de horas por remuneración) Locución en Voices.com 0 $ (Usuario invitado) o 499 $ al año (Premium) De 185 $ a 1.140 $ por trabajo Por proyecto, previa aprobación Activo (intercambio de horas por remuneración) Habitación libre en Airbnb 0 $ ~14 000 $/año de media (anfitriones a tiempo parcial) ~24 horas tras el check-in Pasivo (basado en activos) Traducción de Gengo 0 De 0,03 a 0,12 dólares por palabra El día 1 o el 20 tras la aprobación Activo (se intercambian horas por remuneración) Licencias de Adobe Stock 0 Pequeñas regalías por licencia De semanas a meses Pasivo (basado en activos) Curso en línea que se puede impartir 29 $ al mes (pago anual) Varía en función del tamaño de la audiencia Unos pocos días por venta Semipasivo (se crea una vez y se vende repetidamente) La trayectoria de Mediavine Entre ~50 $ y 150 $ al año en alojamiento Entre 12 y 30 dólares de RPM una vez cumplidos los requisitos Meses (65 netos tras cumplir los requisitos) Pasivo (basado en activos, una vez creado)

Si quieres alcanzar cifras más altas más rápidamente, nuestra guía sobre cómo ganar 2.000 $ rápidamente te presenta, una al lado de otra, opciones que requieren un mayor esfuerzo.

Convierte las aplicaciones cotidianas en ingresos extra mientras creas algo de verdad

Las aplicaciones de recompensas no sustituirán a unos ingresos extra reales, pero pueden aportar entre 10 y 50 dólares al mes en dinero prácticamente gratis mientras se pone en marcha uno de los diez métodos anteriores. Funcionan pagando pequeñas cantidades reales por acciones sencillas, como juegos, encuestas y recomendaciones, en lugar de un salario. Considéralas como un extra, no como el plan en sí mismo, junto con cualquiera de los diez métodos principales que elijas. Por sí solas, no constituyen una forma seria de ganar dinero extra desde casa.

Para los lectores que quieran comparar más opciones de este tipo, nuestro resumen de las mejores aplicaciones de juegos que pagan dinero real aborda esta categoría con mayor profundidad. Snakzy, la propia aplicación «play-to-earn» de Eneba, realiza pagos a partir de un mínimo de 35 dólares y registrarse es totalmente gratuito. KashKick es una sólida segunda opción, con un sencillo mínimo de 10 dólares en todos los métodos de pago (página de ayuda sobre pagos de KashKick, 2026), aunque está restringida a usuarios mayores de 18 años en EE. UU. o el Reino Unido. Ninguna de las dos sustituye a un plan real para ganar un dinero extra desde casa, pero ambas aportan un poco de dinero extra de forma gratuita.

Aplicación Mínimo de pago Coste de inscripción Snakzy 35 $ Gratis KashKick 10 $ Gratis (mayores de 18 años, solo EE. UU. y Reino Unido) BigCash 1 Gratis

Si buscas una forma sencilla de ganar un poco de dinero extra mientras construyes tu principal fuente de ingresos complementarios, vale la pena que te plantees utilizar Snakzy para realizar tareas rápidas y jugar.

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Lo que no funciona

La mayoría de las formas de ganar dinero desde casa que acaban siendo una pérdida de dinero comparten una característica: te piden que pagues por acceder a un sistema antes de que tengas pruebas de que funciona. Las trampas específicas que se indican a continuación se corresponden directamente con los métodos mencionados anteriormente, no con categorías de estafas ajenas a ellos, y conocerlas forma parte tanto de cómo ganar dinero extra desde casa como de elegir un método.

Cursos de «mentores» de pago: prometen una tienda de impresión bajo demanda o en Etsy «lista para usar». La FTC ha advertido en repetidas ocasiones de que los vendedores de «oportunidades de negocio» que prometen ingresos garantizados a partir de una tienda basada en plantillas están obligados a respaldar esa afirmación con datos reales de ganancias, algo que la mayoría nunca proporciona; una señal de alarma que conviene tener en cuenta antes de confiar en la versión de cualquier otra persona sobre cómo ganar dinero extra desde casa. [CONFIRMAR: enlace a la guía de Eneba Hub sobre cómo detectar estafas en línea] que va aquí la primera vez que se mencione «ingresos garantizados».

prometen una tienda de impresión bajo demanda o en Etsy «lista para usar». La FTC ha advertido en repetidas ocasiones de que los vendedores de «oportunidades de negocio» que prometen ingresos garantizados a partir de una tienda basada en plantillas están obligados a respaldar esa afirmación con datos reales de ganancias, algo que la mayoría nunca proporciona; una señal de alarma que conviene tener en cuenta antes de confiar en la versión de cualquier otra persona sobre cómo ganar dinero extra desde casa. [CONFIRMAR: enlace a la guía de Eneba Hub sobre cómo detectar estafas en línea] que va aquí la primera vez que se mencione «ingresos garantizados». Sitios web de empleo con «cuota de socio» por adelantado: sitios de redacción o traducción que cobran cientos de dólares antes de mostrar ofertas de trabajo reales y actuales. Una bolsa de empleo legítima como ProBlogger cobra a la empresa por publicar una oferta, nunca al redactor por consultarla.

sitios de redacción o traducción que cobran cientos de dólares antes de mostrar ofertas de trabajo reales y actuales. Una bolsa de empleo legítima como ProBlogger cobra a la empresa por publicar una oferta, nunca al redactor por consultarla. «Potenciación» de portafolios de pago: servicios de fotos de archivo o de diseño que prometen una aprobación más rápida a cambio de una tarifa. Tanto Adobe Stock como 99designs evalúan las propuestas únicamente en función de la calidad, y ningún servicio de atajo de pago puede alterar esa evaluación.

servicios de fotos de archivo o de diseño que prometen una aprobación más rápida a cambio de una tarifa. Tanto Adobe Stock como 99designs evalúan las propuestas únicamente en función de la calidad, y ningún servicio de atajo de pago puede alterar esa evaluación. Alquileres a corto plazo sin licencia: anuncios que eluden el registro local. La BBB y muchos ayuntamientos advierten de que los alquileres a corto plazo no registrados se exponen a multas que pueden acabar con meses de ingresos de Airbnb de un solo golpe.

Ninguna de estas trampas es complicada una vez que conoces el patrón: una plataforma legítima gana dinero cuando tú ganas dinero, no antes. Si una oferta te pide un pago por adelantado antes de que hayas demostrado que el método en cuestión funciona realmente, considéralo la señal de advertencia más clara que existe, por muy profesional que parezca la propuesta. El simple hecho de evitar esa trampa protege la mayor parte de los avances que logres al descubrir cómo ganar dinero extra desde casa.

Veredicto final sobre cómo ganar dinero extra desde casa

El mejor punto de partida para la mayoría de la gente es una tienda de descargas digitales en Etsy o una tienda gratuita en Printify, ya que ambas permiten empezar gratis y conseguir una primera venta en menos de una semana. La contrapartida —algo que ocurre con casi todas las opciones reales para ganar dinero extra desde casa— es que ninguna de las dos reporta grandes ingresos hasta que no tengas varios productos a la venta.

Cualquiera que ya cuente con una habilidad comercializable, como la escritura, el diseño, un idioma o una voz, debería plantearse la opción de trabajar por cuenta propia: puede obtener la tarifa completa del cliente desde la primera reserva. Ambas vías son válidas, solo que con plazos diferentes.

Si empiezas sin presupuesto, prueba primero con la tienda digital de Etsy, porque una idea fallida te cuesta 0,20 dólares, no una cuota mensual. Una habitación libre en Airbnb requiere disponer de una habitación real que ofrecer. Un blog especializado necesita meses de rodaje antes de generar ingresos. Deja ambas opciones para más adelante, una vez que tu primera fuente de ingresos ya te esté reportando beneficios de forma constante. Combina una aplicación de recompensas gratuita como Snakzy con la opción que elijas, ya que no cuesta nada y te aporta un poco de dinero extra mientras tu fuente de ingresos principal se consolida.

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