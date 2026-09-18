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So verdienst du dir 2026 von zu Hause aus etwas dazu

Um von zu Hause aus etwas dazu zu verdienen, sollte man zunächst eine kostengünstige Methode auswählen und genügend Zeit und Mühe investieren, um herauszufinden, ob sie für einen selbst funktioniert. Digitale Downloads auf Etsy und Print-on-Demand über Printify sind relativ kostengünstige Möglichkeiten, ein Online-Geschäft zu testen, auch wenn Etsy Einstellgebühren erhebt und möglicherweise eine Gebühr für die Einrichtung eines Shops verlangt.

Ein praktischer Weg, um sich von zu Hause aus ein Nebeneinkommen aufzubauen, besteht darin, mit einer kostengünstigen Methode zu beginnen und dann eine weitere hinzuzufügen, sobald Sie wissen, was funktioniert.

Die folgenden zehn Methoden umfassen freiberufliche Dienstleistungen wie Texterstellung, Design, Sprachaufnahmen und Übersetzungen sowie digitale Produkte, Print-on-Demand, Stock-Inhalte, Kurzzeitvermietungen, Online-Kurse und Nischenblogs. Jede davon kann ein solides Einkommen generieren, doch Ergebnisse und Zeitrahmen variieren, sodass es keine garantierten Einnahmen oder Termine für die erste Auszahlung gibt.

Abgesehen von freiberuflichen Aufträgen gibt es zuverlässige Möglichkeiten, zu lernen, wie man von zu Hause aus Nebeneinkünfte erzielt, ohne den Hauptberuf aufgeben zu müssen.

Ist es tatsächlich realistisch, von zu Hause aus nebenbei Geld zu verdienen?

Ja, aber die Höhe und der Zeitrahmen variieren stark je nach Methode, Qualifikationsniveau und dem Zeitaufwand, den du investieren kannst. Bei einigen Optionen lassen sich relativ schnell Einnahmen erzielen, während es bei anderen (insbesondere bei digitalen Produkten, Inhalten und Online-Kursen) Wochen oder Monate dauern kann, bis sie Fuß fassen.

Es kommt darauf an, womit Sie bereits arbeiten können. Sie könnten mit einer vermarktbaren Fähigkeit wie Schreiben, Design, Übersetzen oder Sprachaufnahmen beginnen oder mit einer Ressource wie einem freien Zimmer, einer Kamera oder einer Idee, die sich in gedruckter Form umsetzen lässt. Beide Wege können Ihnen helfen, zu lernen, wie Sie von zu Hause aus nebenbei Geld verdienen können, doch die Zeit, die erforderlich ist, um Ihre erste Zahlung zu erhalten, kann sehr unterschiedlich sein.

Für Anfänger sind digitale Downloads auf Etsy eine relativ kostengünstige Möglichkeit, ein Online-Geschäft auszuprobieren. Sie benötigen weder Lagerbestände noch ein physisches Geschäft, allerdings erhebt Etsy Gebühren für die Einstellung von Artikeln, Transaktionen und die Zahlungsabwicklung. Eine gescheiterte Produktidee lässt sich daher testen, ohne dass Sie eine große Vorabinvestition tätigen müssen.

Wenn Sie während der Entwicklung eines längerfristigen Projekts einen schnelleren Cashflow benötigen, sind freiberufliche Dienstleistungen und andere Optionen, bei denen Sie gegen Zeitvergütung arbeiten, möglicherweise besser geeignet. Unser Leitfaden zum Thema „Wie man schnell 200 Dollar verdient“ behandelt Optionen, die auf schnellere Einnahmen ausgelegt sind.

Ein realistischer Ansatz besteht darin, eine Methode mehrere Wochen lang konsequent auszuprobieren, bevor man entscheidet, ob sie für einen geeignet ist. Es gibt keine garantierte Höhe des Einkommens und keinen garantierten Termin für die erste Auszahlung; daher sollte man jedem, der beträchtliche Einnahmen nach einem festen Zeitplan verspricht, mit Vorsicht begegnen.

Wenn du nach einer schnellen Möglichkeit suchst, ein wenig dazu zu verdienen, während du dir deine Haupteinkommensquelle aufbaust, ist Snakzy eine weitere Option, die du in Betracht ziehen solltest.

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10 echte Möglichkeiten, von zu Hause aus Nebeneinkünfte zu erzielen

Jede der zehn unten aufgeführten Methoden wird gleich behandelt: Was man tatsächlich verdient, was der Einstieg kostet und welche ersten Schritte genau zu unternehmen sind. Suchen Sie nach der Methode, die zu einer Fähigkeit oder einer Ressource passt, über die Sie bereits verfügen, und widmen Sie sich ihr mindestens einen Monat lang, bevor Sie die Ergebnisse beurteilen. Zusammen decken sie den Großteil der realistischen Möglichkeiten ab, wie man derzeit von zu Hause aus Nebeneinkünfte erzielen kann.

1. Digitale Downloads auf Etsy verkaufen

Der Verkauf digitaler Downloads auf Etsy ist eine relativ kostengünstige Möglichkeit, um zu lernen, wie man sich von zu Hause aus etwas dazuverdienen kann. Produkte wie Planer, Vorlagen, Einladungen und Wandbilder lassen sich digital verkaufen, ohne dass Lagerbestände, Versand oder Nachbestellungen erforderlich sind.

Ähnlich wie Spieler, die Wege finden, ihre Spielgegenstände zu verkaufen, kann ein digitaler Etsy-Shop mit derselben Datei wiederholt Einnahmen erzielen, sobald sie online ist.

Etsy erhebt eine Einstellgebühr von 0,20 US-Dollar, eine Transaktionsgebühr von 6,5 % sowie Zahlungsabwicklungsgebühren, die je nach Land variieren. Je nach Standort kann zudem eine einmalige Einrichtungsgebühr für den Shop anfallen. Bei „Offsite Ads“ kann für berechtigte Shops eine Gebühr von 15 % auf zugeordnete Bestellungen anfallen, während Shops, die die erforderliche Umsatzschwelle erreichen, mit 12 % belastet werden und an dem Programm teilnehmen müssen.

So legen Sie los:

Eröffne ein Etsy-Verkäuferkonto und wähle einen Shopnamen aus.

Erstellen Sie mit einem Tool wie Canva ein nützliches digitales Produkt.

Recherchieren Sie spezifische Suchbegriffe, nach denen Ihre Zielkunden suchen.

Veröffentlichen Sie das Angebot mit klaren Bildern, Beschreibungen, Tags und Preisen.

Verfolgen Sie Aufrufe und Verkäufe und verbessern oder erweitern Sie anschließend Ihre Angebote.

Digitale Produkte können Wiederholungskäufe generieren, ohne dass eine physische Lieferung erforderlich ist, aber es gibt weder ein garantiertes Einkommen noch einen festgelegten Zeitrahmen für den ersten Verkauf. Der Erfolg hängt von der Nachfrage, dem Wettbewerb, der Preisgestaltung und davon ab, wie effektiv Sie potenzielle Käufer erreichen. Für alle, die nach einer Möglichkeit suchen, von zu Hause aus etwas dazu zu verdienen, kann Etsy eine praktische Möglichkeit sein, eine Idee für ein digitales Produkt mit relativ geringen Anfangskosten zu testen.

Kostenlos inserieren Etsy 4.7 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Das Einstellen einer digitalen Datei kostet 0,20 $; Verkäufer behalten nach Abzug der Gebühren etwa 86 % eines typischen Verkaufs von 10 $. Eröffnen Sie Ihren Shop

2. Eröffnen Sie einen Print-on-Demand-Shop mit Printify

Print-on-Demand ist eine weitere praktische Möglichkeit, um zu lernen, wie man von zu Hause aus etwas dazuverdienen kann, ohne im Voraus Lagerbestände kaufen zu müssen. Bei Printify werden die Produkte erst nach Eingang einer Kundenbestellung hergestellt, während Ihr Gewinn aus der Differenz zwischen Ihrem Verkaufspreis und den Kosten für das Produkt, den Versand sowie weiteren anfallenden Kosten resultiert.

Der Free-Tarif kostet 0 $ pro Monat. Sie zahlen für Produktion und Versand erst bei Auftragseingang, wobei die Kosten je nach Produkt, Druckanbieter und Lieferort variieren.

Der Premium-Tarif kostet 39 $ pro Monat oder 299 $ pro Jahr und bietet Produktrabatte, darunter bis zu 20 % Rabatt auf den Katalog und bis zu 33 % Rabatt auf neue Produkte. Ob sich der Premium-Tarif lohnt, hängt von Ihrem Auftragsvolumen und Ihren Gewinnspannen ab.

So starten Sie mit Print-on-Demand:

Erstellen Sie ein kostenloses Printify-Konto und verbinden Sie es mit einem Vertriebskanal wie Etsy oder Shopify.

Wählen Sie ein Produkt aus und erstellen Sie ein einfaches Design.

Bestellen Sie ein Muster, um die Produktqualität zu prüfen, bevor Sie es bewerben.

Verfolgen Sie Ihre Umsätze und Margen, bevor Sie über „Premium“ nachdenken.

Printify kümmert sich um Druck und Versand, während Ihr verbundener Vertriebskanal die Kundenzahlungen und Auszahlungen abwickelt. Das bedeutet, dass Sie bei der Festlegung Ihres Verkaufspreises sowohl die Gebühren Ihres Shops als auch die Produktionskosten von Printify berücksichtigen sollten.

Beginnen Sie mit einer kleinen Anzahl von Designs, anstatt Dutzende auf einmal hochzuladen. Wenn Sie zunächst einige Produkte testen, können Sie herausfinden, was sich gut verkauft, bevor Sie Ihren Katalog erweitern, und so einen fundierteren Ansatz entwickeln, wie Sie von zu Hause aus etwas dazuverdienen können.

Unser Leitfaden zu den besten Möglichkeiten, 1.000 Dollar pro Woche zu verdienen, ist einen Blick wert, sobald du regelmäßig verkaufst.

Kostenloser Tarif verfügbar Printify 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Der Einstieg ist kostenlos; Sie zahlen die Grundkosten von 5 bis 20 US-Dollar erst, wenn tatsächlich eine Bestellung eingeht. Eröffnen Sie Ihren Shop

3. Freiberufliches Schreiben über ProBlogger

Freiberufliches Schreiben ist eine weitere praktische Möglichkeit, um zu lernen, wie man von zu Hause aus nebenbei Geld verdienen kann. Anders als bei einem Stundenjob vereinbarst du in der Regel mit jedem Kunden einen Stundensatz oder ein Projekthonorar, sodass dein Einkommen von den Aufträgen abhängt, die du an Land ziehst. Du kannst auch andere Freelancer-Plattformen erkunden, um weitere Schreibaufträge zu finden.

Die ProBlogger-Jobbörse kann von Autoren kostenlos durchsucht und genutzt werden. Arbeitgeber zahlen derzeit ab 80 $ für eine Standardanzeige mit einer Laufzeit von 15 Tagen, wobei die Jobbörse auch hervorgehobene Anzeigen und Pakete anbietet.

Du kannst Schreibaufträge auch über direkte Kontaktaufnahmen, Empfehlungen oder allgemeine Freiberufler-Marktplätze wie Upwork finden. Ein ProBlogger-Kandidatenkonto ist kostenlos und ermöglicht es Autoren, Bewerbungen zu verwalten, einen Lebenslauf zu erstellen, Stellenangebote zu speichern und Jobbenachrichtigungen einzurichten.

Ein einfacher Einstieg:

Erstellen Sie zwei oder drei Textbeispiele in der Nische, auf die Sie sich konzentrieren möchten.

Durchsuchen Sie die Jobbörse von ProBlogger und richten Sie relevante Jobbenachrichtigungen ein.

Senden Sie eine maßgeschneiderte Bewerbung, die konkret auf die jeweilige Stelle eingeht, anstatt eine allgemeine Bewerbung zu verwenden.

Vereinbaren Sie vor Beginn des Auftrags mit dem Kunden den Umfang, den Honorarsatz, die Frist und die Zahlungsbedingungen.

Da ProBlogger Autoren mit externen Werbekunden zusammenbringt, anstatt die Arbeitsbeziehung selbst zu vermitteln, hängen die Zahlungsbedingungen vom jeweiligen Kunden ab. Die Jobbörse rät Bewerbern außerdem, sich vor der Annahme eines Auftrags über die Werbekunden zu informieren und eine sorgfältige Prüfung durchzuführen.

Für alle, die nach Möglichkeiten suchen, sich von zu Hause aus mit Schreiben etwas dazuzuverdienen, besteht der Hauptvorteil darin, dass man mit einem Portfolio statt mit einem Warenbestand beginnen kann. Der Nachteil ist, dass die Suche nach Kunden Zeit in Anspruch nehmen kann und es keine garantierte Anzahl an Aufträgen oder ein garantiertes Einkommen gibt.

Kostenlos für Autoren ProBlogger 4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Das Stöbern und Bewerben ist kostenlos; Arbeitgeber zahlen 80 Dollar oder mehr pro Ausschreibung, wodurch nur Aufträge mit echtem Budget angezeigt werden. Schreibaufträge durchsuchen

4. Nehmen Sie an Designwettbewerben auf 99designs teil

Bei Designwettbewerben auf 99designs können Designer Entwürfe für das Briefing eines Kunden einreichen, wobei der ausgewählte Gewinner den angegebenen Wettbewerbspreis erhält. Die Einnahmen können schwanken, da Sie möglicherweise Zeit mit der Erstellung von Entwürfen verbringen, ohne zu gewinnen. Dadurch unterscheiden sich Wettbewerbe von Freelance-Projekten, bei denen Sie vor Beginn ein Honorar vereinbaren.

Ihre Einnahmen hängen vom Wettbewerbspreis ab und davon, ob Ihr Entwurf ausgewählt wird. 99designs bietet auch 1:1-Projekte an, bei denen die Plattformgebühren für Designer derzeit zwischen 15 % für „Entry Level“-Designer und 5 % für „Top Level“-Designer liegen.

Für alle, die herausfinden möchten, wie sie sich von zu Hause aus mit Design etwas dazuverdienen können, empfiehlt sich folgender praktischer Ansatz:

Erstelle ein kostenloses Designerprofil und lade ein Portfolio hoch, das die Art von Aufträgen widerspiegelt, die du anziehen möchtest.

Wähle Wettbewerbe aus, die deinen größten Designstärken und bevorzugten Kategorien entsprechen.

Reichen Sie ausgefeilte Konzepte ein, die dem Briefing entsprechen, und reagieren Sie auf das Feedback des Kunden, wenn Sie in die Endauswahl kommen.

Beobachten Sie, welche Kategorien Interesse wecken und Gewinnchancen bieten, bevor Sie mehr Zeit in diese investieren.

Wenn Sie einen Wettbewerb gewinnen, wird der Preis Ihren Einnahmen gutgeschrieben, sobald die Übergabe des Designs abgeschlossen ist. 99designs nutzt derzeit Hyperwallet für die Auszahlung an Designer, wobei eine Prüfungsfrist von 5 Werktagen gilt, bevor das Geld überwiesen wird; anschließend kommt es zu einer zusätzlichen Bearbeitungszeit, die von Ihrer Auszahlungsmethode und Ihrem Standort abhängt. Zudem gilt eine Mindestauszahlungsgrenze von 25 US-Dollar.

Der größte Nachteil ist, dass die Teilnahme an Wettbewerben keine Garantie dafür bietet, dass jedes eingereichte Design auch bezahlt wird. Die Auswahl relevanter Ausschreibungen und die Erstellung überzeugender, origineller Arbeiten können Ihnen dabei helfen, Wettbewerbe als Teil einer umfassenderen Strategie zu nutzen, um von zu Hause aus etwas dazu zu verdienen.

Die Teilnahme ist kostenlos. 99designs 4.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Preisgelder für Wettbewerbe liegen zwischen 299 und 1.299 US-Dollar; die Plattform behält je nach Ihrer Designer-Stufe 5 % bis 15 % ein. Werden Sie Designer

5. Freiberufliche Sprecherarbeit über Voices.com

Sprachaufnahmen über Voices.com sind eine weitere Option, wenn Sie nach Möglichkeiten suchen, von zu Hause aus etwas dazu zu verdienen. Dabei geben Sprecher in der Regel ein Projekthonorar an, das sich nach den Anforderungen, der Nutzung und dem Umfang des Auftrags richtet. Ihr tatsächlicher Verdienst hängt von den Projekten ab, die Sie gewinnen, sowie von den Tarifen, die Sie aushandeln.

Mit einer kostenlosen Gastmitgliedschaft kannst du ein Profil erstellen, Demos hochladen und private Einladungen erhalten. Eine Premium-Mitgliedschaft ist erforderlich, um für passende Aufträge vorzusprechen und Pakete zu erstellen, die Kunden direkt erwerben können.

Voices.com erhebt eine Plattformgebühr von 20 % auf die Angebote der Sprecher, wenn diese auf Aufträge antworten. Diese Gebühr spiegelt sich in der Differenz zwischen dem dem Kunden angebotenen Betrag und dem Verdienst des Sprechers wider.

So fangen Sie an:

Erstellen Sie ein Profil und laden Sie überzeugende Voiceover-Demos hoch.

Wählen Sie die Sprecherkategorien und -stile aus, die Sie sicher beherrschen.

Beginnen Sie mit der kostenlosen Mitgliedschaft und bauen Sie Ihr Profil auf, bevor Sie sich für Premium entscheiden.

Wenn passende Aufträge erscheinen, reichen Sie ein maßgeschneidertes Vorsprechen und ein Angebot ein, das auf den Anforderungen des Projekts basiert.

Zahlungen über Voices.com sind durch das SurePay-System geschützt. Kunden zahlen im Voraus; die Gelder werden bis zum Abschluss der Arbeit einbehalten und die Zahlung erfolgt nach Abschluss des Projekts. Wenn der Kunde die Gelder nicht freigibt, werden sie nach Ablauf der geltenden 14-tägigen Frist automatisch freigegeben und im folgenden Zahlungszyklus über PayPal ausgezahlt.

Ein überzeugendes Demo ist wichtig, da Kunden anhand Ihrer Hörbeispiele beurteilen, ob Ihre Stimme zu ihrem Projekt passt. Es gibt keine garantierte Anzahl an Vorsprechen, Buchungen oder Einnahmen; betrachten Sie das Sprechergeschäft daher eher als eine freiberufliche Tätigkeit, bei der es auf Ihre Fähigkeiten ankommt, und nicht als feste Quelle für monatliche Einkünfte. Wenn Sie verschiedene Möglichkeiten vergleichen, wie Sie von zu Hause aus etwas dazuverdienen können, ist das Sprechergeschäft eine Überlegung wert, sofern Sie bereits über die erforderliche Ausrüstung und einen Stimmstil verfügen, den Kunden suchen.

Kostenlose Gast-Stufe Voices.com 4.0 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Aufträge beginnen bei etwa 250 Dollar; die Plattform behält eine Provision von 20 % sowie 4 % bis 6 % Bearbeitungsgebühren ein. Erstellen Sie Ihr Profil

6. Vermiete ein freies Zimmer über Airbnb

Die Vermietung eines freien Zimmers über Airbnb kann ungenutzten Raum in ein Nebeneinkommen verwandeln und ist eine der direktesten Möglichkeiten, um herauszufinden, wie man von zu Hause aus Geld dazuverdienen kann. Ihre potenziellen Einnahmen hängen von Faktoren wie Lage, Übernachtungspreis, Auslastung, Zimmerqualität und lokaler Nachfrage ab.

Airbnb wendet je nach Gastgeber und Angebot unterschiedliche Gebührenstrukturen an. Im Rahmen der Einheitsgebührenstruktur zahlen die meisten Gastgeber eine Servicegebühr von 15,5 %, die von ihrer Auszahlung abgezogen wird, während für einige Gastgeber andere Sätze gelten. Für Angebote in Brasilien und Mexiko wird eine Gebühr von 16 % erhoben.

Wenn die geltende Gastgebergebühr beispielsweise 15,5 % beträgt, bleiben bei einem Gastgeberpreis von 100 US-Dollar etwa 84,50 US-Dollar vor Abzug weiterer anfallender Steuern oder Kosten. Ihre tatsächliche Auszahlung kann je nach Gebührenstruktur und anderen Abgaben variieren.

Um ein Zimmer für Buchungen vorzubereiten, müssen Sie einige praktische Schritte befolgen:

Informieren Sie sich vor der Veröffentlichung über die örtlichen Vorschriften für Kurzzeitvermietungen, Registrierungsanforderungen und Steuern.

Fotografieren Sie das Zimmer deutlich und vergleichen Sie Ihren Preis mit ähnlichen Angeboten in der Nähe.

Sorgen Sie für geeignete Schlösser, Sicherheitsvorkehrungen und klare Hausregeln für gemeinsam genutzte Bereiche.

Beginnen Sie mit einer überschaubaren Anzahl verfügbarer Termine und passen Sie Ihre Preise je nach Nachfrage und Buchungen an.

Bei den meisten Privatunterkünften gibt Airbnb die Auszahlung in der Regel etwa 24 Stunden nach dem geplanten Check-in des Gastes frei. Bei neuen Gastgebern und bestimmten Buchungen kann der Auszahlungszeitpunkt jedoch abweichen, und Ihre Bank oder Ihr Zahlungsdienstleister benötigt möglicherweise zusätzliche Zeit, um das Geld gutzuschreiben.

Der größte Vorteil besteht darin, dass Sie bereits vorhandenen Wohnraum monetarisieren, anstatt ein weiteres Produkt oder eine weitere Dienstleistung zu verkaufen. Die Vermietung ist jedoch auch mit Reinigungsaufwand, Kommunikation mit den Gästen, Instandhaltung, lokalen Vorschriften und laufenden Kosten verbunden. Daher ist es wichtig, Ihren potenziellen Gewinn zu berechnen, anstatt nur den Preis pro Übernachtung zu betrachten. Wenn Sie noch überlegen, wie Sie sich von zu Hause aus etwas dazuverdienen können, ist die Vermietung eines freien Zimmers eine Option, die Sie in Betracht ziehen sollten, sofern Sie über geeigneten Platz verfügen und mit den Aufgaben, die mit der Vermietung einhergehen, zurechtkommen.

Kostenlose Anzeige Airbnb 3.9 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Das Einstellen eines Zimmers ist kostenlos; Airbnb behält bei Buchungen eine Servicegebühr in Höhe von 15,5 % ein, die ausschließlich vom Gastgeber zu tragen ist. Deinen Raum inserieren

7. Freiberufliche Übersetzung über Gengo

Wenn Sie zwei Sprachen fließend beherrschen, bietet Gengo die Möglichkeit, mit Übersetzungsaufträgen Geld zu verdienen, die je nach Sprachpaar und Auftragsniveau vergütet werden. Die aktuellen Sätze variieren je nach Sprachpaar, wobei die öffentlichen Preisangaben von Gengo unterschiedliche Wortpreise für Standard- und höherwertige Übersetzungsaufträge ausweisen.

Die Bewerbung ist kostenlos. Sie erstellen ein Konto und absolvieren den Qualifikationstest von Gengo, bei dem geprüft wird, ob Ihre Übersetzung den Qualitätsstandards des Unternehmens entspricht. Der Test wird innerhalb von 7 Tagen bewertet, und zugelassene Übersetzer können damit beginnen, verfügbare Aufträge anzunehmen. Das Bestehen des „Pro“-Qualifikationstests eröffnet Ihnen Zugang zu anspruchsvolleren Projekten mit höheren Vergütungssätzen.

Der Einstieg ist ganz einfach:

Erstellen Sie ein kostenloses Gengo-Übersetzerkonto und wählen Sie Ihr verfügbares Sprachpaar aus.

Machen Sie den Qualifikationstest für das Niveau, auf das Sie hinarbeiten möchten.

Machen Sie sich mit den Stilrichtlinien und Testressourcen von Gengo vertraut, bevor Sie Ihre Arbeit einreichen.

Sobald Sie zugelassen sind, beginnen Sie mit Aufträgen, die Ihren Sprachkenntnissen und Ihrer Erfahrung entsprechen.

Arbeiten Sie auf die „Pro“-Qualifikation hin, wenn Sie Zugang zu anspruchsvolleren Projekten und höheren Vergütungssätzen erhalten möchten.

Gengo schreibt Ihre Übersetzungsvergütungen automatisch Ihrem Konto gut, sodass keine herkömmliche Rechnungsstellung erforderlich ist. Die verfügbaren Auszahlungsmethoden und Bearbeitungsfristen können je nach Ihrem Konto und Ihrem Standort variieren. Überprüfen Sie daher die aktuellen Zahlungsinformationen, bevor Sie sich auf einen bestimmten Auszahlungsplan verlassen.

Für alle, die nach Möglichkeiten suchen, von zu Hause aus etwas dazu zu verdienen, kann das Übersetzen eine sinnvolle Option sein, wenn Sie bereits über fundierte Sprachkenntnisse verfügen. Die größte Einschränkung besteht darin, dass das verfügbare Arbeitsangebot und die Vergütungssätze je nach Sprachpaar, Qualifikationsstufe und Nachfrage variieren, sodass es keine garantierte Einkommenshöhe gibt. Wenn Sie verschiedene Möglichkeiten vergleichen, von zu Hause aus nebenbei Geld zu verdienen, sollten Sie überlegen, ob Ihre Sprachkenntnisse und Ihre verfügbare Zeit die Übersetzungsarbeit zu einer praktischen Option machen.

Kostenlose Bewerbung Gengo 3.8 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Vergütung beträgt je nach Sprachpaar und Stufe 0,03 bis 0,12 US-Dollar pro Wort; das Testen und die Anmeldung sind kostenlos. Mit der Übersetzung beginnen

8. Fotos und Videos über Adobe Stock lizenzieren

Adobe Stock zahlt den Mitwirkenden eine Lizenzgebühr, wenn ihre freigegebenen Fotos, Vektorgrafiken, Illustrationen oder Videos lizenziert werden. Ein einzelnes Asset kann daher mehrmals Lizenzgebühren generieren, auch wenn die einzelnen Lizenzbeträge gering sein können und die Einnahmen davon abhängen, wie oft Ihre Inhalte lizenziert werden.

Derzeit erhalten Mitwirkende im Rahmen der Standard-Lizenzmodelle 33 % des Nettopreises für Fotos, Vektorgrafiken und Illustrationen sowie 35 % für Videos. Adobe weist darauf hin, dass die Lizenzgebühr auf der Grundlage des geltenden Nettopreises berechnet wird und nicht einfach anhand des vom Käufer angegebenen Abonnementpreises. Als Beispiel nennt Adobe einen Monatsplan für 29,99 US-Dollar mit 10 Fotolizenzen, bei dem pro lizenziertem Foto etwa 0,99 US-Dollar anfallen.

Sie können eine Auszahlung beantragen, sobald Sie 25 US-Dollar an Lizenzgebühren erreicht haben und mindestens 45 Tage seit Ihrem ersten Verkauf vergangen sind. Zu den verfügbaren Auszahlungsmethoden gehören PayPal, Payoneer und Skrill, wobei die Verfügbarkeit je nach Region variieren kann.

Der Aufbau eines lizenzierbaren Portfolios beginnt hier. Es ist die langfristige Variante, wie man sich von zu Hause aus etwas dazuverdienen kann:

Erstellen Sie ein kostenloses Mitwirkendenkonto und machen Sie sich mit den technischen Anforderungen sowie den Bestimmungen zum geistigen Eigentum und zu Freigaben von Adobe Stock vertraut.

Informieren Sie sich über Themen und kommerzielle Anforderungen, bevor Sie entscheiden, was Sie fotografieren oder erstellen möchten.

Reichen Sie hochwertige Arbeiten in überschaubaren Stapeln ein, damit Sie aus den Mustern der Annahme und Ablehnung lernen können.

Erweitern Sie Ihr Portfolio kontinuierlich mit nützlichen, originellen Inhalten, anstatt sich auf wenige Uploads zu verlassen.

Ein häufiger Fehler ist das Hochladen einer kleinen Sammlung generischer Stockbilder, ohne zu berücksichtigen, was Käufer tatsächlich benötigen. Der Aufbau bedeutender Lizenzeinnahmen kann Zeit in Anspruch nehmen, da sowohl die Freigabe der Inhalte als auch die Kundennachfrage Ihre Ergebnisse beeinflussen. Für alle, die nach Möglichkeiten suchen, von zu Hause aus etwas dazu zu verdienen, sollte Adobe Stock eher als Strategie zum Aufbau eines Portfolios betrachtet werden als als Quelle für sofortiges Geld.

Kostenlos einreichen Adobe Stock 3.7 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Anmeldung ist kostenlos; es werden 33 % Lizenzgebühren für Fotos und Vektorgrafiken sowie 35 % für Videos gezahlt, wobei die Auszahlungsschwelle bei 25 US-Dollar liegt. Werden Sie Mitwirkender

9. Verkaufen Sie einen Online-Kurs auf Teachable

Wenn Sie einen Online-Kurs über Teachable verkaufen, können Sie Ihren eigenen Kurspreis festlegen und nach Abzug der anfallenden Plattform-, Zahlungsabwicklungs- und sonstigen Gebühren an jeder Anmeldung verdienen. Das funktioniert am besten, wenn Sie bereits über eine bestimmte Fähigkeit oder ein bestimmtes Wissen verfügen, das andere lernen möchten, und wenn Sie einen Weg haben, potenzielle Teilnehmer zu erreichen.

Der aktuelle „Starter“-Tarif von Teachable kostet 39 US-Dollar pro Monat bei monatlicher Abrechnung oder 29 US-Dollar pro Monat bei jährlicher Abrechnung, zuzüglich einer Transaktionsgebühr von 7,5 %. Der „Builder“-Tarif kostet 89 US-Dollar pro Monat bei monatlicher Abrechnung oder 69 US-Dollar pro Monat bei jährlicher Abrechnung und hat eine Basis-Transaktionsgebühr von 0 %, wenn ein unterstützter Zahlungsdienstleister genutzt wird. Es können weiterhin übliche Zahlungsabwicklungsgebühren anfallen.

Bevor Sie sich für einen Tarif entscheiden, sollten Sie abwägen, ob Ihre erwarteten Kursumsätze das monatliche Abonnement rechtfertigen. Beispielsweise beträgt der jährliche Preisunterschied zwischen „Starter“ und „Builder“ 40 $ pro Monat, während beim „Builder“-Tarif die Transaktionsgebühr von 7,5 % entfällt. Der genaue Break-even-Punkt kann je nach Steuern, Zahlungsabwicklungsgebühren und Ihrem Zahlungsgateway variieren.

Das Testen einer Kursidee vor der Entwicklung des vollständigen Produkts ist ein praktischer Ansatz, um von zu Hause aus nebenbei Geld zu verdienen:

Überprüfen Sie die Eignung des Themas mit einem kostenpflichtigen Workshop, einer Beratung oder einem kurzen Einführungsangebot.

Beginnen Sie mit dem Tarif, der zu Ihren erwarteten Umsätzen passt, anstatt sofort für erweiterte Funktionen zu bezahlen.

Nehmen Sie klare, nützliche Lektionen mit einfacher Ausrüstung auf, anstatt auf eine professionelle Studioausstattung zu warten.

Vergleichen Sie ähnliche Kurse, bevor Sie Ihren Preis festlegen, und erklären Sie klar und deutlich, was die Teilnehmer lernen werden.

Mit „Zahlungsmöglichkeiten bei Teachable““ können Kursanbieter zwischen täglichen, wöchentlichen oder monatlichen Auszahlungen wählen. Tägliche Auszahlungen erfolgen in der Regel etwa zwei Werktage nach einem Verkauf, während wöchentliche und monatliche Auszahlungen ihren jeweiligen Auszahlungszyklen folgen. Bei neuen Konten kann es während der Zahlungsüberprüfung zu längeren Wartezeiten bei den ersten Auszahlungen kommen.

Der größte Fehler ist es, monatelang an der Erstellung eines kompletten Kurses zu arbeiten, bevor man sich vergewissert hat, dass das Thema tatsächlich gefragt ist. Für alle, die nach Möglichkeiten suchen, von zu Hause aus etwas dazu zu verdienen, kann die vorherige Überprüfung der Nachfrage den Zeit- und Geldaufwand für einen Kurs reduzieren, der möglicherweise Schwierigkeiten hat, Teilnehmer zu gewinnen.

Tarife ab 39 $/Monat Teachable 3.6 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Der Starter-Tarif kostet 39 US-Dollar pro Monat bei einer Transaktionsgebühr von 7,5 %; beim Builder-Tarif sinkt diese Gebühr auf 0 % bei einem Preis von 89 US-Dollar pro Monat. Erstellen Sie einen Kurs

10. Starte einen Nischenblog und schließe dich „Journey by Mediavine“ an

Ein Nischenblog kann durch Display-Werbung Nebeneinkünfte generieren, sobald er genügend Leser anzieht. Ihre Einnahmen hängen von Faktoren wie dem Traffic-Volumen, dem Standort der Besucher, dem Thema der Inhalte und der Anzeigenleistung ab; daher gibt es keinen festen RPM-Wert und kein garantiertes Einkommensniveau. Für alle, die lernen möchten, wie man von zu Hause aus nebenbei Geld verdienen kann, ist das Bloggen in der Regel ein längerfristiger Ansatz, da der Aufbau eines beständigen Traffics Zeit braucht.

„Journey by Mediavine“ richtet sich an aufstrebende Publisher. Websites müssen derzeit innerhalb eines Zeitraums von 30 Tagen mindestens 1.000 Sitzungen aus Tier-1-Ländern (einschließlich der USA, Kanadas, Großbritanniens und Australiens) vorweisen sowie originelle, auf die Zielgruppe ausgerichtete Inhalte und sauberen, von echten Nutzern generierten Traffic bieten. Für das vollständige Mediavine-Programm sind derzeit mindestens 5.000 US-Dollar an jährlichen Werbeeinnahmen erforderlich.

Die Vorbereitung eines Blogs auf die Monetarisierung beginnt hier:

Wählen Sie eine fokussierte Nische mit einer klar definierten Zielgruppe und genügend nützlichen Themen, um eine langfristige Veröffentlichung zu gewährleisten.

Erstellen Sie originelle, hilfreiche Inhalte, anstatt in erster Linie für Suchmaschinen oder Werbeeinnahmen zu schreiben.

Installieren Sie die „Grow“-Tools von Mediavine und arbeiten Sie daran, beständigen Traffic aus berechtigten Ländern aufzubauen.

Bewerben Sie sich bei Journey, sobald Ihre Website die aktuellen Anforderungen an Traffic und Inhalte erfüllt.

Verfolgen Sie den Traffic und die Werbeeinnahmen und verbessern Sie anschließend Ihre Inhalte auf der Grundlage dessen, was die Leser tatsächlich nutzen.

Journey arbeitet derzeit mit einer Umsatzbeteiligung von 70 % für Publisher und einem „Net 65“-Zahlungsplan.

Ein häufiger Fehler ist es, Werbeeinnahmen als sofortiges Einkommen zu betrachten. Ein Blog benötigt zunächst eine Leserschaft, bevor Display-Werbung nennenswerte Einnahmen generieren kann. Daher sollten der Aufbau nützlicher Inhalte und eines beständigen Besucherstroms Vorrang haben, bevor man mit erheblichen Einnahmen rechnet. Das macht einen Nischenblog zu einer eher langfristigen Option für alle, die nach Möglichkeiten suchen, von zu Hause aus nebenbei Geld zu verdienen.

Wird bei 1.000 Sitzungen aktiviert Journey by Mediavine 3.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Bewerbung ist kostenlos, sobald Ihre Website 1.000 Sitzungen pro Monat erreicht; der typische RPM liegt zwischen 12 und 30 US-Dollar. Prüfen Sie Ihre Teilnahmeberechtigung

Ein Vergleich dieser Methoden

Jede Methode, um sich von zu Hause aus etwas dazu zu verdienen, lässt sich ohne ein traditionelles Ladengeschäft oder Lager von zu Hause aus starten, doch die tatsächlichen Anfangskosten variieren. Bei einigen sind die Einstiegskosten gering oder gar nicht vorhanden, während andere ein monatliches Abonnement, Einstellgebühren, Ausrüstung oder einen bereits vorhandenen Vermögenswert erfordern.

Die richtige Option hängt weitgehend davon ab, womit Sie beginnen. Eine Fähigkeit wie Schreiben, Design, Übersetzen oder Sprecherarbeit deutet auf freiberufliche Tätigkeit hin. Ein vorhandenes Kapital, wie beispielsweise ein freies Zimmer, eine Kamera oder eine Idee für ein digitales Produkt, kann einen kapitalbasierten Ansatz unterstützen. Die folgende Tabelle vergleicht die wichtigsten Unterschiede, damit Sie entscheiden können, welche Option zu Ihrer Situation passt, wenn Sie lernen möchten, wie Sie von zu Hause aus nebenbei Geld verdienen können.

Vorgehensweise Anlaufkosten Typische Vergütung im ersten Monat Zeit bis zur ersten Auszahlung Wie passiv ist das? Digitale Downloads bei Etsy 0,20 $ pro Angebot 50 bis 500 $/Monat Tage bis zum ersten Verkauf Halbpassiv (einmal erstellen, wiederholt verkaufen) Printify – Print-on-Demand 0 $ Startkosten (kostenloser Tarif); 5–20 $ pro Bestellung Variiert je nach Design und Besucherzahlen Tage bis zum ersten Verkauf Halbpassiv (einmal erstellen, wiederholt verkaufen) ProBlogger – freiberufliches Schreiben 0 $ 20 bis über 200 $ pro Auftrag 15 bis 30 Tage (je nach Kundenbedingungen) Aktiv (Arbeitszeit gegen Bezahlung) 99designs-Wettbewerbe 0 0 bis 600 $/Monat (unregelmäßig) Tage nach Wettbewerbsende Aktiv (Arbeit gegen Bezahlung) Voices.com-Sprecher 0 $ (Gast) oder 499 $/Jahr (Premium) 185 bis 1.140 $ pro Auftrag Pro Projekt, nach Freigabe Aktiv (Arbeit gegen Bezahlung) Airbnb-Zimmer 0 Durchschnittlich ~14.000 $/Jahr (Teilzeit-Gastgeber) ca. 24 Stunden nach dem Check-in Passiv (vermögensbasiert) Gengo-Übersetzung 0 0,03 bis 0,12 $ pro Wort Am 1. oder 20. nach Freigabe Aktiv (Arbeit gegen Bezahlung) Adobe Stock-Lizenzierung 0 Geringe Lizenzgebühren pro Lizenz Wochen bis Monate Passiv (vermögensbasiert) Online-Kurs zum Weitervermitteln 29 $/Monat (bei jährlicher Zahlung) Variiert je nach Zielgruppengröße Ein paar Tage pro Verkauf Halbpassiv (einmal erstellen, wiederholt verkaufen) Journey von Mediavine ca. 50 bis 150 $ pro Jahr für das Hosting 12 bis 30 $ RPM nach Qualifizierung Monate (netto 65 nach Qualifizierung) Passiv (vermögensbasiert, einmal erstellt)

Für einen schnelleren Weg zu höheren Einnahmen stellt unser Leitfaden „Wie man schnell 2.000 $ verdient“ Optionen mit höherem Aufwand nebeneinander vor.

Verwandeln Sie alltägliche Apps in zusätzliches Geld, während Sie das eigentliche Projekt aufbauen

Prämien-Apps werden kein echtes Nebeneinkommen ersetzen, aber sie können monatlich 10 bis 50 Dollar an praktisch kostenlosem Geld einbringen, während sich eine der zehn oben genannten Methoden erst einmal einspielt. Sie funktionieren so, dass sie für einfache Aktionen wie Spiele, Umfragen und Empfehlungen kleine, echte Beträge auszahlen, anstatt eines Lohns. Betrachten Sie sie als zusätzlichen Bonus und nicht als Hauptstrategie – unabhängig davon, für welche der zehn Hauptmethoden Sie sich tatsächlich entscheiden. Für sich allein genommen sind sie keine ernstzunehmende Möglichkeit, von zu Hause aus Geld nebenbei zu verdienen.

Für Leser, die weitere dieser Apps vergleichen möchten, bietet unsere Übersicht über die besten Spiele-Apps, die echtes Geld auszahlen, einen tieferen Einblick in diese Kategorie. Snakzy, Enebas eigene „Play-to-Earn“-App, zahlt ab einem Mindestbetrag von 35 Dollar aus und die Anmeldung ist kostenlos. KashKick ist eine solide zweite Option mit einem einfachen Mindestbetrag von 10 $ für alle Auszahlungsmethoden (KashKicks eigene Seite zum Thema Auszahlungen, 2026), ist jedoch auf Nutzer ab 18 Jahren in den USA oder Großbritannien beschränkt. Keine der beiden ersetzt einen echten Plan, wie man sich von zu Hause aus etwas dazuverdienen kann, aber beide sorgen nebenbei für ein wenig zusätzliches Geld.

App Mindestauszahlungsbetrag Teilnahmekosten Snakzy 35 $ Kostenlos KashKick 10 $ Kostenlos (ab 18 Jahren, nur USA/Großbritannien) BigCash 1 Kostenlos

Wenn du nach einer einfachen Möglichkeit suchst, ein bisschen Geld dazuzuverdienen, während du dir deine Haupteinkommensquelle aufbaust, ist Snakzy eine Überlegung wert – für schnelle Aufgaben und Spiele.

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Was nicht funktioniert

Die meisten der verlustreichen Varianten des Nebenverdienstes von zu Hause aus haben eines gemeinsam: Sie verlangen von dir, dass du für den Zugang zu einem System bezahlst, bevor du einen Beweis dafür hast, dass es funktioniert. Die unten aufgeführten konkreten Fallstricke beziehen sich direkt auf die oben genannten Methoden und nicht auf andere, nicht damit zusammenhängende Betrugskategorien. Sie zu kennen, gehört genauso dazu, wie man von zu Hause aus Geld dazuverdient, wie die Auswahl einer Methode.

Kostenpflichtige „Mentoren“-Kurse: Sie versprechen einen schlüsselfertigen Print-on-Demand- oder Etsy-Shop. Die FTC hat wiederholt davor gewarnt, dass Anbieter von Geschäftsmöglichkeiten, die ein garantiertes Einkommen aus einem vorgefertigten Shop versprechen, diese Behauptung mit echten Umsatzdaten belegen müssen – was die meisten jedoch nie tun. Dies ist ein Warnsignal, das Sie kennen sollten, bevor Sie der Darstellung anderer vertrauen, wie man von zu Hause aus nebenbei Geld verdienen kann. [BESTÄTIGEN: Link zum Leitfaden von Eneba Hub zum Erkennen von Online-Betrug] passt hier bei der ersten Erwähnung von „garantiertem Einkommen“.

Sie versprechen einen schlüsselfertigen Print-on-Demand- oder Etsy-Shop. Die FTC hat wiederholt davor gewarnt, dass Anbieter von Geschäftsmöglichkeiten, die ein garantiertes Einkommen aus einem vorgefertigten Shop versprechen, diese Behauptung mit echten Umsatzdaten belegen müssen – was die meisten jedoch nie tun. Dies ist ein Warnsignal, das Sie kennen sollten, bevor Sie der Darstellung anderer vertrauen, wie man von zu Hause aus nebenbei Geld verdienen kann. [BESTÄTIGEN: Link zum Leitfaden von Eneba Hub zum Erkennen von Online-Betrug] passt hier bei der ersten Erwähnung von „garantiertem Einkommen“. Jobbörsen mit Vorab-„Mitgliedschaftsgebühr“: Schreib- oder Übersetzungsplattformen, die Hunderte von Dollar verlangen, bevor sie echte, aktuelle Stellenanzeigen anzeigen. Eine seriöse Jobbörse wie ProBlogger berechnet dem Arbeitgeber eine Gebühr für die Veröffentlichung von Stellenanzeigen, niemals dem Autor für das Stöbern.

Schreib- oder Übersetzungsplattformen, die Hunderte von Dollar verlangen, bevor sie echte, aktuelle Stellenanzeigen anzeigen. Eine seriöse Jobbörse wie ProBlogger berechnet dem Arbeitgeber eine Gebühr für die Veröffentlichung von Stellenanzeigen, niemals dem Autor für das Stöbern. Bezahlte „Portfolio-Optimierung“: Stockfoto- oder Design-Dienste, die gegen eine Gebühr eine schnellere Freigabe versprechen. Sowohl Adobe Stock als auch 99designs prüfen eingereichte Beiträge ausschließlich nach ihrer Qualität, und ein kostenpflichtiger Abkürzungsdienst kann diese Bewertung nicht beeinflussen.

Stockfoto- oder Design-Dienste, die gegen eine Gebühr eine schnellere Freigabe versprechen. Sowohl Adobe Stock als auch 99designs prüfen eingereichte Beiträge ausschließlich nach ihrer Qualität, und ein kostenpflichtiger Abkürzungsdienst kann diese Bewertung nicht beeinflussen. Nicht genehmigte Kurzzeitvermietungen: Angebote, die die lokale Registrierung umgehen. Die BBB und viele Stadtverwaltungen warnen davor, dass nicht registrierte Kurzzeitvermietungen Geldstrafen nach sich ziehen können, die monatelange Airbnb-Einnahmen mit einer einzigen Strafe zunichte machen.

Keine dieser Fallen ist kompliziert, sobald man das Muster erkennt: Eine seriöse Plattform verdient Geld, wenn Sie Geld verdienen – nicht vorher. Wenn bei einem Angebot eine Vorauszahlung verlangt wird, bevor Sie nachgewiesen haben, dass die zugrunde liegende Methode tatsächlich funktioniert, betrachten Sie das als das deutlichste Warnsignal überhaupt – ganz gleich, wie professionell die Präsentation wirkt. Allein schon das Vermeiden dieser Falle schützt den Großteil der Fortschritte, die Sie dabei machen, herauszufinden, wie Sie von zu Hause aus nebenbei Geld verdienen können.

Abschließendes Fazit dazu, wie man von zu Hause aus nebenbei Geld verdienen kann

Der beste Einstieg für die meisten Menschen ist ein digitaler Download-Shop auf Etsy oder ein kostenloser Printify-Shop, da man bei beiden kostenlos einsteigen und innerhalb einer Woche den ersten Verkauf erzielen kann. Der Nachteil – der bei fast jeder realistischen Antwort auf die Frage, wie man von zu Hause aus nebenbei Geld verdienen kann, gilt – ist, dass man bei beiden nicht viel verdient, solange man nicht mehrere Angebote online hat.

Wer bereits über eine vermarktbare Fähigkeit verfügt, wie zum Beispiel Schreiben, Design, eine Sprache oder eine Stimme, sollte stattdessen eine freiberufliche Tätigkeit in Betracht ziehen: Diese kann bereits beim allerersten Auftrag den vollen Kundensatz einbringen. Beide Wege sind legitim, nur mit unterschiedlichen Zeithorizonten.

Wenn du mit null Budget anfängst, probier zuerst den digitalen Shop bei Etsy aus, denn eine gescheiterte Idee kostet 0,20 $ und keine monatliche Gebühr. Ein Gästezimmer auf Airbnb erfordert ein tatsächliches Zimmer, das du anbieten kannst. Ein Nischenblog braucht Monate, bis er überhaupt etwas einbringt. Halte dir beides für später auf, sobald deine erste Einnahmequelle bereits regelmäßig Geld einbringt. Nutze zusätzlich zu der von dir gewählten Methode eine kostenlose Prämien-App wie Snakzy, da sie nichts kostet und ein kleines Zusatzeinkommen bietet, während deine Haupteinnahmequelle erst anläuft.

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Häufig gestellte Fragen