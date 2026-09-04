Cómo ganar dinero mientras viajas en 2026

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La forma más rápida de ganar dinero mientras viajas es ofrecer tus habilidades, como redacción freelance, asistencia virtual, diseño o traducción, en plataformas de trabajo a distancia como Upwork. Con un portátil y la experiencia adecuada, es muy factible conseguir clientes y generar ingresos en unas pocas semanas, en lugar de meses.

Si empiezas desde cero sin una cartera de clientes previa, financiar el viaje de forma remota lleva más tiempo debido al periodo inicial de puesta en marcha, que incluye la incorporación, el desarrollo de habilidades y la creación de una reputación en línea. Para ganar dinero mientras viajas por el mundo, céntrate primero en opciones de trabajos esporádicos de fácil acceso o consigue contratos a distancia antes de partir.

No necesitas una oferta de trabajo a distancia para financiar un viaje cuando buscas trabajos que no dependan de una ubicación concreta. Necesitas una habilidad comercializable o un activo vendible, una forma de monetizarlo y un plan para los días en los que la conexión Wi-Fi sea lenta. Esta guía clasifica diferentes métodos para ganar dinero mientras viajas según los ingresos reales que generan, sin exageraciones, el mismo tipo de trabajos secundarios que viajan tan bien como tú.

VISIÓN GENERAL La redacción freelance y el trabajo de contenidos en Upwork son las formas realistas más rápidas de ganar dinero mientras viajas. Sin embargo, los ingresos del primer mes pueden variar mucho, y los principiantes no deben dar por sentado que obtendrán inmediatamente unos ingresos equivalentes a un trabajo a tiempo completo. Las ganancias pueden aumentar a medida que se van acumulando valoraciones y se consiguen clientes habituales.

¿Es realista ganar dinero mientras se viaja?

Sí, es realista ganar dinero mientras se viaja, pero principalmente para dos grupos: las personas que ya cuentan con una habilidad comercializable antes de viajar y aquellas dispuestas a dedicar sus primeras semanas tranquilas en la carretera a conseguir valoraciones en lugar de hacer turismo.

Según las «Estadísticas sobre nómadas digitales 2026» de Nomads.com, solo el 19 % de quienes se identifican como nómadas digitales son autónomos. Muchos de ellos (el 37 %) siguen teniendo un trabajo a tiempo completo que simplemente realizan a distancia. Esto permite establecer unas expectativas realistas para cualquiera que esté explorando ideas para obtener ingresos como nómada digital. Dejar un trabajo para trabajar por cuenta propia desde una playa es la opción de una minoría, no la habitual, y conviene tener en cuenta estos mismos datos antes de considerar que ganar dinero en Internet es un atajo automático.

Las verdaderas limitaciones son de carácter práctico a la hora de plantearse cómo financiar un viaje trabajando a distancia. La conexión Wi-Fi en los alojamientos económicos es impredecible, y las zonas horarias varían a medida que te desplazas de un país a otro. Según Nomads.com, los nómadas digitales permanecen una media de aproximadamente una semana por ciudad, aunque la media general —elevada por quienes se quedan más tiempo— se acerca más a los dos meses.

La mayoría de las opciones de ingresos pasivos para viajeros, como la venta de fotografías de archivo, la impresión bajo demanda y los productos digitales, tardan entre semanas y meses en generar ingresos significativos. Cualquiera que necesite unos ingresos garantizados a partir de mañana debería crearse un colchón de ahorros o conseguir primero un trabajo a distancia, ya que intentar ganar dinero partiendo de cero mientras se viaja rara vez da frutos tan rápido.

7 formas reales de ganar dinero mientras viajas

Estos métodos están clasificados según la rapidez con la que te permiten ganar dinero mientras viajas y su capacidad para funcionar con una conexión Wi-Fi inestable y cambios constantes de ubicación. En el caso de la opción de servicios creativos y de diseño, se trata de trabajo autónomo a comisión, no de una venta puntual.

1. Upwork [Redacción freelance y creación de contenidos]

Los redactores de contenidos autónomos en Upwork suelen cobrar entre 15 y 40 dólares la hora, mientras que los redactores publicitarios suelen cobrar entre 19 y 45 dólares la hora, según los datos actuales de tarifas de Upwork.

Se trata de una tarifa bruta facturada, no del salario neto. En mayo de 2025, Upwork introdujo una comisión de servicio variable del 0 % al 15 % para los nuevos contratos, que sustituyó a su estructura de comisiones anterior, y además debes hacerte cargo de tus propios impuestos y de los costes de software.

Registrarse es gratis. Los «Connects» de Upwork, su sistema de pago por propuesta, cuestan 0,15 dólares cada uno, mientras que el número de «Connects» necesarios para presentar una propuesta varía según el trabajo. Puede llevar entre una y tres semanas conseguir tu primer encargo remunerado con un perfil sólido y muestras de tu portfolio. Para los trabajos de redacción como autónomo, necesitarás muestras de redacción, un ordenador portátil y un nicho de mercado —como viajes, SaaS o finanzas— que los clientes busquen por su nombre.

Los autónomos noveles suelen agotar sus «Connects» enviando solicitudes a todos los anuncios en lugar de enviar un número más reducido de propuestas bien adaptadas y bien redactadas, lo que, en la práctica, acaba costando más por respuesta. Ten esto en cuenta a la hora de gestionar tu presupuesto de «Connects».

La realidad: la mayoría de los escritores principiantes deben esperar tarifas cercanas al extremo inferior del rango de la categoría correspondiente en Upwork, no las tarifas más altas que aparecen en los resúmenes idealistas sobre cómo ganar dinero mientras se viaja.

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2. Deja de lado [el trabajo de asistente virtual]

Según Glassdoor, la agencia de asistentes virtuales Belay, con sede en EE. UU., ofrece a sus asistentes virtuales un salario que oscila entre los 20 y los 31 dólares por hora, y ZipRecruiter muestra un rango similar. Considera los 24-25 dólares como un punto medio aproximado, no como una tarifa fija. Los asistentes virtuales independientes que fijan sus propios precios en plataformas como Fiverr o Upwork suelen cobrar a los clientes entre 30 y 75 dólares por hora, deduciéndose la comisión de la plataforma antes del pago.

El coste inicial es, en la práctica, de 0 dólares, aparte de un ordenador portátil y una conexión a Internet fiable, si tienes pensado trabajar y viajar de forma remota. El plazo hasta el primer pago es de dos a cuatro semanas a través de un perfil en una plataforma general, y más largo a través de una agencia estadounidense especializada, una vez que se tienen en cuenta la solicitud y el proceso de incorporación. Suponer que todas las agencias de asistentes virtuales funcionan igual que una plataforma es el error más común en este caso.

Para este método de cómo ganar dinero mientras viajas, necesitarás habilidades administrativas básicas, como la gestión del buzón de entrada, la planificación de agendas y el manejo de hojas de cálculo. Belay exige específicamente un año o más de experiencia administrativa y residencia en EE. UU. Además, restringe las solicitudes de los contratistas a determinados estados de EE. UU. y puede exigir una disponibilidad que dificulte trabajar y viajar de forma remota.

La realidad: Las agencias estadounidenses seleccionadas como Belay se basan en la residencia en EE. UU. y en la disponibilidad específica para cada cliente, lo que puede hacerlas menos adecuadas para viajeros que cruzan varias zonas horarias. Cualquiera que tenga previsto estar en el extranjero a tiempo completo debería crear, en su lugar, una lista de clientes de asistente virtual a través de plataformas como Fiverr o Upwork.

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3. Preply [Clases particulares en línea y enseñanza de idiomas]

Los profesores de Preply fijan su propia tarifa por hora; los de inglés cobran, de media, entre 15 y 25 dólares por hora. La plataforma se lleva una comisión que parte del 33 % para los profesores nuevos y que se reduce hasta un mínimo del 18 % en función de las horas lectivas acumuladas a lo largo de su trayectoria.

Un profesor que cobre 30 dólares por hora se embolsa aproximadamente 20 dólares en el nivel de comisión inicial. Sin embargo, fijar el precio de un perfil nuevo en el nivel premium de más de 30 dólares sin tener aún ninguna valoración es un error habitual en este método para ganar dinero mientras se viaja. Muchos alumnos descartan a los profesores sin experiencia y se decantan por los que ya tienen una trayectoria consolidada.

El coste inicial es de 0 $. No se requiere ningún título universitario ni certificado TEFL para solicitar este trabajo extra en línea, aunque necesitarás el equipo y la configuración necesarios para dar clases en línea. Preply afirma que los tutores suelen ser aprobados en un plazo de tres a cinco días laborables tras completar su perfil, pero crear un horario de clases completo partiendo de cero reseñas suele llevar entre dos y tres meses.

Contar con un certificado como el CELTA (Certificado en la Enseñanza del Inglés a Adultos) o el TESOL (Enseñanza del Inglés a Hablantes de Otras Lenguas) puede ayudar a los profesores a conseguir alumnos más rápidamente.

La realidad: Empezar con tarifas asequibles para acumular valoraciones y luego subirlas más adelante es la estrategia más realista que siguen la mayoría de los nuevos tutores para ganar dinero mientras viajan, sin tener que pasar meses con el perfil vacío.

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4. Fiverr [Servicios creativos y de diseño por cuenta propia]

La mayoría de los autónomos de Fiverr ganan poco, con una mediana de unos 60 dólares al mes, y el 70 % gana menos de 100 dólares al mes. Sin embargo, los servicios especializados, como el diseño de presentaciones, el desarrollo web y la configuración de agentes de IA, cobran entre 100 y más de 1.000 dólares por proyecto. Se trata de una distribución muy sesgada hacia los ingresos más altos, en la que la mayoría de las personas ganan mucho menos que las medias generales.

Publicar servicios es gratuito, y una suscripción de pago a herramientas de diseño como Canva Pro o Adobe es opcional, aunque habitual. Fiverr retiene las ganancias de los vendedores durante un periodo de liquidación de 14 días tras la finalización del pedido, que se reduce a siete días para los vendedores mejor valorados, antes de que se puedan transferir a PayPal o a una cuenta bancaria. Siendo realistas, hay que contar con que pasarán al menos tres o cuatro semanas hasta que llegue tu primer pago.

Para este método de cómo ganar dinero mientras viajas, te conviene tener un portafolio con varias muestras de tu trabajo. También es ideal especializarse en un nicho específico, como plantillas de Canva, variaciones de logotipos y presentaciones, en lugar de ofrecer un servicio genérico de diseño gráfico.

Fiverr cobra una comisión fija del 20 % por cada pedido completado, independientemente del volumen. Los nuevos usuarios suelen cometer el error de fijar el precio de un servicio sin tener en cuenta la comisión de la plataforma y, luego, se sienten mal pagados al recibir el pago.

La realidad: si necesitas ganar dinero viajando de esta forma, ten en cuenta el plazo de liquidación de 14 días, lo que puede suponer un problema si necesitas dinero rápido para gastos imprevistos mientras estás de viaje.

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5. Printify [Artículos de viaje impresos bajo demanda]

Los vendedores que ofrecen servicios de impresión bajo demanda a través de un socio de logística como Printify pueden obtener distintos márgenes en función de los costes de los productos, la gestión de los pedidos, los precios y otros gastos. Los nuevos vendedores pueden empezar con márgenes de entre el 5 % y el 10 %, mientras que las empresas más consolidadas pueden aspirar a márgenes más elevados. Los ingresos de los vendedores varían mucho; los principiantes pueden ganar poco mientras generan tráfico, crean anuncios y aumentan las ventas.

El coste inicial de producción es de 0 $, ya que los artículos solo se imprimen tras una venta, aunque una plataforma de tienda online como Etsy o Shopify puede aplicar sus propias comisiones por publicación. Los diseños pueden publicarse el mismo día, pero la primera venta puede tardar entre dos y seis semanas en producirse, hasta que las posiciones en los resultados de búsqueda y el tráfico de pago empiecen a surtir efecto.

Para empezar con este método de cómo ganar dinero mientras viajas, necesitarás conocimientos básicos de diseño o una herramienta de plantillas, además de un nicho de mercado, como un destino concreto, el senderismo o la vida en furgoneta. También necesitarás paciencia, ya que los márgenes por unidad siguen siendo reducidos hasta que se aumenta el volumen de ventas.

Considerar la impresión bajo demanda como una fuente de ingresos pasivos inmediatos para los viajeros es un error habitual. Los diseños siguen necesitando actualizaciones, los anuncios siguen requiriendo optimización SEO y los márgenes por camiseta pueden seguir siendo limitados tras deducir los costes de producción y las comisiones de la plataforma, lo que significa que el volumen puede ser más importante que un único diseño de éxito.

La realidad: prepárate para dedicar mucho esfuerzo y paciencia a este método durante meses, no días, antes de que se convierta en una forma real de ganar dinero mientras viajas.

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6. Shutterstock [Fotografía de viajes]

Shutterstock paga a los colaboradores un porcentaje del importe que recibe por la concesión de licencias de sus contenidos, y los niveles de ingresos de los colaboradores oscilan entre el 15 % y el 40 %, en función del número de imágenes y/o vídeos de su catálogo para los que se hayan concedido licencias. Estos niveles se reinician cada 1 de enero.

Registrarse en Shutterstock es gratuito. Solo necesitas una cámara o la cámara de un móvil con las prestaciones adecuadas, y tus fotos deben cumplir los requisitos de revisión, incluida una resolución mínima de 4 MP.

Para obtener unos ingresos mensuales significativos es necesario crear, a lo largo de varios meses, un portafolio amplio y fácil de buscar, ya que las ganancias varían en función de la licencia y del nivel de ingresos del colaborador. Lo más importante es tener buen ojo para las imágenes nítidas, bien iluminadas y de uso comercial que incluyan personas, lugares emblemáticos, comida y transporte público, en lugar de limitarse a instantáneas personales de viajes.

Enviar únicamente fotos de paisajes no es una buena idea, ya que los paisajes son la categoría más saturada en las páginas de imágenes de archivo. Las imágenes de personas utilizando productos, el transporte público local y las instantáneas espontáneas de teletrabajo suelen venderse mejor.

La realidad: este es el método más lento de los aquí enumerados para generar ingresos reales y funciona mejor como proyecto secundario, junto con una forma más rápida de ganar dinero mientras viajas, no como plan único para tus primeros meses.

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7. Etsy [Productos digitales e imprimibles]

Los ingresos de las tiendas de productos imprimibles de Etsy varían considerablemente: algunas tiendas consolidadas ganan entre 200 y 2.000 dólares al mes, mientras que un pequeño número de tiendas con mejor rendimiento obtienen ingresos considerablemente superiores, según las cifras facilitadas por los vendedores, como se muestra en el caso práctico de Amma Rose Designs. Se trata de ingresos brutos antes de deducir las comisiones de Etsy y los costes de las herramientas, no del beneficio neto.

El coste inicial es bajo; normalmente solo se necesita un software de diseño como Canva o una herramienta de pago, además de las fuentes de uso comercial, que son importantes a la hora de decidir cómo financiar los viajes a distancia. Etsy pone a disposición los fondos para su ingreso en diferentes plazos; los nuevos vendedores suelen tener que esperar 14 días tras una venta. Siendo realistas, una tienda nueva tarda entre semanas y meses en conseguir sus primeras ventas estables, a medida que aumenta su visibilidad en las búsquedas.

Según se informa, la tienda Amma Rose Designs alcanzó los 1.000 dólares en ingresos totales en menos de cuatro meses desde su lanzamiento, aunque se trata de un ejemplo de un vendedor concreto y no de un punto de referencia típico de Etsy. Etsy cobra una tarifa de publicación de 0,20 dólares por anuncio, una comisión por transacción del 6,5 % y comisiones por procesamiento de pagos que varían según el país, todo lo cual afecta a los ingresos netos del vendedor.

No cometas el error de publicar solo un puñado de anuncios y esperar ingresos pasivos con este método para ganar dinero mientras viajas. Los vendedores que alcanzan el extremo superior de las cifras mencionadas describen sistemáticamente que añaden nuevos anuncios semanalmente, en lugar de lanzar una vez y esperar, lo cual es importante a la hora de generar ingresos pasivos para los viajeros.

La realidad: la mayoría de la gente debería considerar esto como un proyecto paralelo de crecimiento lento, que se mide en meses, si el objetivo es ganar dinero mientras se viaja a través de productos digitales. El rango de entre 200 y 2.000 dólares al mes es alcanzable para algunas tiendas consolidadas, pero no debería considerarse como un objetivo típico para un vendedor novel.

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Comparación de las formas de ganar dinero mientras se viaja

A continuación se muestra una comparación de las diferentes formas de ganar dinero mientras se viaja en cuanto a costes, rapidez e ingresos mensuales realistas, una vez tenidas en cuenta las comisiones.

Método Coste inicial Tiempo hasta el primer pago Rango mensual realista (neto) Ideal para Upwork 0 $ 1–3 semanas 200–800 Cualquiera que sepa escribir con claridad y quiera recibir su primer pago lo antes posible Belay 0 2–4 semanas 400–1 000 $ Viajeros organizados y con aptitudes administrativas Preply 0 De 6 semanas a 3 meses para conseguir reservas constantes Entre 150 y 500 dólares al empezar Hablantes nativos o con dominio fluido de un idioma muy demandado Fiverr De 0 a 20 $ al mes en herramientas De 3 a 4 semanas Normalmente menos de 100 $, hasta más de 1.000 $ para proyectos especializados Diseñadores, editores de vídeo, creadores de presentaciones Printify 0 $ de inversión inicial en producción De 2 a 6 semanas hasta la primera venta Entre 100 y 1.500 dólares Personas con un público específico y conocimientos básicos de diseño Shutterstock 0 $, aparte de una cámara El tiempo de revisión varía; se tarda meses en obtener ingresos reales De 0 a 300 $ al principio, con un crecimiento lento Viajeros que hacen fotos de calidad a diario Etsy Menos de 50 $ en herramientas De semanas a meses De 200 a 2.000 dólares Diseñadores dispuestos a publicar de forma constante durante meses

Crear un método que siga generando ingresos después de haberte trasladado a la siguiente ciudad es una forma fiable de ganar dinero mientras viajas. Así que experimenta con diferentes ideas de ingresos para nómadas digitales e intenta combinar distintos métodos para encontrar la mejor opción según tu itinerario de viaje y tus preferencias.

Jugar para ganar: aplicaciones con recompensas para aprovechar el tiempo libre durante el viaje

Las aplicaciones de recompensas y «play-to-earn» no te permitirán ganar dinero de forma significativa por sí solas cuando viajas. Sin embargo, pueden cubrir pequeños gastos, como un café o una recarga de datos, durante largos días de tránsito o escalas, con umbrales mínimos de retirada de fondos que varían según la aplicación y la región. Piensa en ellas como un extra que se suma a los métodos anteriores, no como un sustituto.

Las opciones que te presentamos a continuación son aplicaciones legítimas y actualmente en funcionamiento que merece la pena probar, útiles si buscas una forma sencilla de ganar algo de dinero mientras viajas y te las apañas entre un sueldo y otro. Registrarte en Swagbucks también te ofrece otra opción general de microtareas y encuestas que vale la pena tener en el móvil para los largos días de viaje.

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Cómo influyen el Wi-Fi y los husos horarios en las formas de ganar dinero mientras se viaja

Los métodos que se describen en esta guía ya tienen en cuenta las dificultades que conlleva viajar. Un método, dentro de los trabajos que no dependen de la ubicación, que requiera un horario fijo o una conexión Wi-Fi fiable puede resultar difícil de mantener mientras se está de viaje, aunque esté bien remunerado. Según las Estadísticas de nómadas digitales de 2026 de Nomads.com, los nómadas digitales pasan una mediana de unos siete días en cada ciudad y una media de unos cuatro meses en cada país.

A ese ritmo, los trabajos que exigen estar disponible a horas fijas deben poder realizarse a pesar de los frecuentes cambios de zona horaria. Esto puede ser aún más importante para los viajeros con un presupuesto ajustado que quieren ganar dinero mientras recorren el mundo y se desplazan a menudo para reducir gastos.

Las mejores formas de ganar dinero mientras se viaja, como la redacción freelance, la venta de productos digitales y la fotografía de archivo, funcionan bien para quienes se desplazan con frecuencia. El trabajo en directo, como las clases particulares y los trabajos programados como asistente virtual, se adapta mejor a los viajeros que permanecen en un mismo lugar durante semanas o meses.

Lo que no funciona

Ten cuidado con algunos métodos para ganar dinero mientras viajas que parecen perfectos para quienes viajan constantemente, pero que en realidad son trampas que debes evitar.

Ofertas de trabajo a distancia que cobran cuotas por adelantado. Los anuncios que solicitan una cuota por adelantado para materiales de formación, un kit de inicio o una certificación antes de que puedas empezar a ganar dinero son un patrón recurrente que la Comisión Federal de Comercio recomienda a los viajeros y a quienes buscan empleo que eviten.

Los anuncios que solicitan una cuota por adelantado para materiales de formación, un kit de inicio o una certificación antes de que puedas empezar a ganar dinero son un patrón recurrente que la Comisión Federal de Comercio recomienda a los viajeros y a quienes buscan empleo que eviten. Trabajos en centros de atención telefónica exclusivos para Norteamérica. Plataformas como Soluciones prácticas son legítimas, pero restringen geográficamente a los colaboradores. Soluciones prácticas acepta colaboradores de EE. UU. y Canadá y exige un horario de trabajo fijo, lo que la convierte en una opción poco adecuada para quienes viajan fuera de Norteamérica.

Plataformas como Soluciones prácticas son legítimas, pero restringen geográficamente a los colaboradores. Soluciones prácticas acepta colaboradores de EE. UU. y Canadá y exige un horario de trabajo fijo, lo que la convierte en una opción poco adecuada para quienes viajan fuera de Norteamérica. Cursos de ingresos pasivos «garantizados». Los cursos que prometen una cantidad mensual fija exageran la fiabilidad con la que se puede ganar dinero mientras se viaja. Los datos reales de los vendedores muestran una amplia variación, y la mayoría de ellos se sitúan muy por debajo de las capturas de pantalla de los mejores resultados que se utilizan para vender esas ideas de ingresos para nómadas digitales.

Los cursos que prometen una cantidad mensual fija exageran la fiabilidad con la que se puede ganar dinero mientras se viaja. Los datos reales de los vendedores muestran una amplia variación, y la mayoría de ellos se sitúan muy por debajo de las capturas de pantalla de los mejores resultados que se utilizan para vender esas ideas de ingresos para nómadas digitales. Aplicaciones de recompensas con pagos inusualmente elevados. Cualquier aplicación que anuncie pagos inusualmente altos por tarea o que solicite datos bancarios antes de que hayas ganado nada es una señal para detenerte y verificar la aplicación por tu cuenta antes de registrarte.

Veredicto final sobre cómo ganar dinero mientras viajas

Puedes ganar dinero mientras viajas ya desde el primer mes si ya tienes una habilidad comercializable, como la redacción, el diseño, la fotografía o la asistencia virtual. Empezar puede llevarte más tiempo si estás creando una fuente de ingresos pasivos desde cero, ya que necesitas tiempo para crear productos, atraer compradores y aprender qué es lo que se vende.

La opción más rápida suele ser la redacción freelance y la creación de contenidos a través de Upwork, donde puedes presentar tu candidatura a trabajos y empezar a ganar dinero en cuanto consigas clientes. Para obtener ingresos a más largo plazo, los productos digitales en Etsy y la impresión bajo demanda a través de Printify pueden funcionar bien, ya que te permiten seguir vendiendo sin tener que estar conectado para cada transacción.

Elige un método que se adapte a tus habilidades o intereses. Si es posible, empieza antes de salir de casa, para tener tiempo de coger impulso antes de empezar a ganar dinero mientras viajas por el mundo. Utiliza las aplicaciones de recompensas como un pequeño complemento para los gastos diarios, no como tu principal fuente de ingresos si lo que buscas es cómo ganar dinero mientras viajas.

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