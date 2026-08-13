Consejos para autónomos que realmente funcionan, respaldados por cifras reales de 2026

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Tanto si estás dando tus primeros pasos como autónomo como si buscas atraer a clientes que paguen mejor, seguir las estrategias adecuadas puede marcar una gran diferencia. Los mejores consejos para autónomos se centran en desarrollar habilidades valiosas, crear un buen portafolio, fijar tarifas competitivas, redactar propuestas personalizadas y establecer relaciones duraderas con los clientes. En esta guía, descubrirás consejos prácticos para autónomos que te ayudarán a encontrar más trabajo, ganar dinero de forma más constante y labrarte una carrera profesional exitosa como autónomo, tanto si eres un principiante absoluto como si ya tienes experiencia.

¿Qué es lo que realmente determina el éxito de un autónomo?

El éxito como autónomo suele depender de tres factores: cobrar lo que corresponde, proteger tu flujo de caja y conseguir nuevos clientes de forma constante. El talento ayuda, por supuesto, pero todas estas son habilidades que puedes aprender y convertir en hábitos fiables.

La disciplina en la fijación de precios significa cobrar lo suficiente desde el principio y aumentar las tarifas según un calendario, independientemente de la confianza que tengas en la negociación. La protección del flujo de caja implica contratos con cláusulas de depósito, seguimientos automáticos de las facturas y un plan por escrito para cuando un cliente se retrase en el pago. La captación constante de clientes implica actividades de promoción, contenido o recomendaciones que repongan tu cartera de proyectos de forma continua, no solo cuando se agote el trabajo actual.

Esta guía omite deliberadamente el consejo genérico de «cree en ti mismo» que repiten todas las demás listas de consejos para autónomos. Cada consejo que aparece a continuación se ha ganado su lugar con un número o una herramienta. Los autónomos que quieran diversificar sus ingresos también pueden explorar otras formas de ganar dinero en línea, incluyendo tanto opciones activas como pasivas.

5 consejos generales sobre el trabajo autónomo para cualquier autónomo

Antes de profundizar en temas como la fijación de precios, la búsqueda de clientes, las herramientas de productividad y los impuestos, conviene conocer los consejos básicos sobre el trabajo autónomo que se aplican a casi todos los autónomos. Los consejos generales que se ofrecen a continuación abarcan los aspectos esenciales para desarrollar una carrera profesional como autónomo con éxito, tanto si acabas de empezar como si buscas hacer crecer tu negocio. Úsalos como referencia rápida y, a continuación, explora las secciones detalladas que aparecen más abajo para aprender a aplicar cada consejo de forma eficaz.

Consejo para autónomos Qué hacer Por qué es importante Consejo para autónomos n.º 1 Elige un nicho de mercado en lugar de ofrecer todos los servicios. Los especialistas atraen a más clientes y pueden cobrar tarifas más altas. Consejo para autónomos n.º 2 Crea un portafolio antes de solicitar trabajos como autónomo. Los clientes suelen contratar más fácilmente a autónomos que puedan demostrar su trabajo. Consejo para autónomos n.º 3 Fija tarifas competitivas que reflejen tu experiencia y tu valor. Una fijación de precios inteligente te ayuda a conseguir proyectos sin infravalorar tu trabajo. Consejo para autónomos n.º 4 Comunícate con claridad y responde a los clientes con rapidez. Una comunicación profesional genera confianza y fomenta la fidelidad de los clientes. Consejo para autónomos n.º 5 Sigue adquiriendo nuevas habilidades y mantente al día de las tendencias del sector. Ampliar tus conocimientos te hace más competitivo en el mercado de los autónomos.

Resumen de consejos para autónomos: las cifras que hay detrás de los buenos consejos

Los buenos consejos y trucos para autónomos comparten una característica definitoria: son lo suficientemente específicos como para ponerlos en práctica de inmediato. La tabla siguiente relaciona cada consejo importante de esta guía con su número real y la herramienta que permite ponerlo en práctica.

Consejo El número real que hay detrás Herramienta que hay que utilizar Categoría Fija tu tarifa en función de tu objetivo de ingresos, no a ciegas Objetivo de ingresos ÷ horas facturables realistas, y luego +25–50 % Calculadora y, a continuación, comparación con los datos de referencia del sector, solo como comprobación de coherencia Fijación de precios Aumenta las tarifas según un calendario Entre un 5 % y un 10 % anual; un 20 % anual compuesto durante 5 años multiplica la tarifa inicial por aproximadamente 2,5 Recordatorio en el calendario o seguimiento de hitos del proyecto Tarifas Utiliza siempre un contrato por escrito Exige un 50 % por adelantado a los nuevos clientes; incluye una cláusula de recargo por demora en el pago Bonsai, HoneyBook o una plantilla de Google Docs Cliente Realiza un seguimiento de las facturas atrasadas mediante la automatización El 29 % de las facturas de los autónomos se pagan con retraso; el 75 % se resuelve en un plazo de 14 días tras el seguimiento HoneyBook, Bonsai o FreshBooks Cliente Lleva un control de tu tiempo, incluso en proyectos con tarifa plana Sin un registro de horas, las tarifas fijas subestiman silenciosamente las horas reales en trabajos futuros similares Toggl Track (gratuito) o Harvest (de pago) Herramientas Factura a nivel internacional a través de plataformas con comisiones bajas Las comisiones de Wise oscilan entre el 0,33 % y el 0,57 %; las transferencias bancarias estándar tienen un coste medio del 3 % al 5 % Wise o Payoneer Herramientas Reserva una parte de cada pago para pagar impuestos EE. UU.: entre el 25 % y el 30 % de los ingresos netos; Reino Unido: entre el 25 % y el 30 % de los ingresos netos como punto de partida; compruébalo según tu tramo impositivo real IRS.gov o gov.uk Fiscalidad

Consejos sobre precios y finanzas para autónomos

Los errores en la fijación de precios son los que más repercuten en la carrera de un autónomo, ya que se acumulan en cada proyecto y en cada año de tu trayectoria profesional. Los consejos para autónomos principiantes que más importan, antes incluso de la captación de clientes o la selección de herramientas, casi siempre tienen que ver con el dinero: qué cobrar desde el principio y cómo evitar cobrar de menos a medida que aumentan la experiencia y las habilidades.

Cómo fijar tu tarifa como autónomo sin subvalorarte

Uno de los consejos más prácticos para los autónomos principiantes es calcular tu tarifa dividiendo tu objetivo de ingresos entre un número realista de horas facturables y, a continuación, ajustarla al alza entre un 25 % y un 50 %. Ese margen cubre lo que un empleador pagaría normalmente en tu nombre: el impuesto sobre el trabajo por cuenta propia, el seguro médico, las vacaciones pagadas y las aportaciones a la jubilación del empleador; unos costes que pasan a ser tu responsabilidad en el momento en que trabajas por cuenta propia.

He aquí por qué este cálculo difiere de uno simplista. Un autónomo que se fije un objetivo de 70 000 dólares al año trabajando una semana completa de 40 horas obtendría una tarifa de aproximadamente 34 dólares por hora (70 000 dólares ÷ 2080 horas). Pero las 40 horas facturables a la semana no tienen en cuenta la realidad: el trabajo administrativo, la captación de clientes, la facturación y el desarrollo profesional merman el total.

Con 25 horas facturables realistas a la semana —1.300 horas al año—, ese mismo objetivo de ingresos requiere 54 dólares por hora antes de la prima por trabajo por cuenta propia, lo que eleva la tarifa objetivo real a entre 67 y 81 dólares por hora, dependiendo de tu situación en materia de prestaciones.

Uno de los consejos más útiles para los autónomos principiantes es considerar las tarifas de la competencia como una referencia para comprobar que tus cifras son razonables, no como el punto de partida para fijar tu propio precio. Copiar la tarifa de otra persona ignora tus propios costes, tu objetivo de ingresos y tu tolerancia al riesgo. Utiliza los datos comparativos de tus compañeros para confirmar que estás en el rango adecuado después de haber realizado los cálculos a partir de tus propias cifras.

Cómo y cuándo subir tus tarifas

Aumenta tus tarifas como autónomo entre un 5 % y un 10 % al año, como mínimo, para mantenerte al día con la inflación y el crecimiento real de tus habilidades. Algunos autónomos prefieren subir las tarifas cada 5 o 10 proyectos completados, en lugar de esperar a que termine el año natural, ya que los hitos en cuanto al volumen reflejan la experiencia real con mayor precisión que el tiempo por sí solo. Incorporar aumentos programados en tu plan desde el principio es uno de los consejos para autónomos principiantes que evita que te quedes por debajo de tu valor a largo plazo.

Hay dos tipos de público que requieren enfoques diferentes. A los nuevos clientes se les aplica tu tarifa actual de inmediato; prueba primero la nueva tarifa con las consultas que recibas, antes de aplicarla de forma más generalizada. Los clientes actuales necesitan un preaviso de entre 60 y 90 días, presentado como un aumento programado en lugar de una negociación. Algunos autónomos ofrecen la opción de mantener la tarifa actual a cambio de un compromiso de proyecto más largo, lo que convierte a los clientes de larga duración que se muestran reticentes en contratos de varios meses.

Los aumentos pequeños y constantes se acumulan de forma significativa. Un aumento anual del 20 % —ambicioso, pero alcanzable para un autónomo que mejora de forma cuantificable año tras año— eleva una tarifa inicial de 50 $/hora a aproximadamente 124 $/hora en cinco años (50 $ × 1,2⁵ = 124,42 $). No es una proyección; es aritmética.

Mantener tu tarifa inicial por miedo a perder un cliente es uno de los hábitos más costosos en el mundo del trabajo autónomo, y esta guía sobre las 17 mejores aplicaciones de juegos que pagan dinero real al instante recoge estrategias de ingresos complementarios que funcionan bien durante los periodos de transición entre aumentos de tarifa.

Consejos sobre clientes y contratos para autónomos

Conseguir trabajos y proteger los ingresos una vez obtenidos son dos habilidades distintas, y la mayoría de las páginas de consejos para autónomos se quedan en lo general en ambos aspectos. Esta sección aborda ambos aspectos de la relación con el cliente con cifras concretas, cláusulas contractuales necesarias y las herramientas que permiten gestionar el flujo de trabajo.

Cómo conseguir tus primeros clientes como autónomo

Para cualquiera que busque consejos prácticos sobre el trabajo autónomo para principiantes, el camino más rápido hacia un primer proyecto remunerado suele ser un contacto previo: alguien que ya conozca tu trabajo o que te haya recomendado alguien que lo conozca. El contacto en frío por sí solo resulta desalentador porque lo es: los anuncios populares en Upwork y Fiverr atraen entre 15 y 40 propuestas competidoras, y una propuesta genérica rara vez destaca en un campo de tal envergadura.

Hay dos formas realistas de empezar: presentar tu candidatura a través de plataformas como Upwork y Fiverr o crear un portafolio específico. Uno de los consejos y trucos más sencillos para trabajar como autónomo es dedicar menos tiempo a pulir una biografía extensa y más tiempo a redactar una propuesta que se ajuste claramente a las necesidades del cliente. Un buen portafolio también puede hacer gran parte del trabajo de venta por ti, al justificar tu tarifa y descartar a los clientes potenciales con poca intención de contratar.

Dale tiempo. La captación constante de clientes y compartir tu trabajo son mucho más importantes que un único gran esfuerzo. Generar la visibilidad suficiente para empezar a recibir clientes potenciales suele llevar varios meses, así que no te asustes si tus primeras doce propuestas en frío no dan resultado. La mayoría de los consejos para autónomos subestiman este plazo, lo que hace que los autónomos que están empezando piensen que algo va mal cuando las primeras doce propuestas en frío quedan sin respuesta.

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Always Use a Written Contract (Here’s Why It Matters)

Among the most important freelancing tips for beginners is to use a written contract for every project, regardless of its size or how much you trust the client. A verbal agreement protects no one when a client expands the scope without paying for extra work, or disputes what was originally agreed. Both scenarios are dramatically harder to resolve without a document that defines deliverables, timeline, payment terms, and cancellation terms upfront.

One of the most useful freelancing tips and tricks is to make sure your contract clearly covers the scope of work, what is and isn’t included, the payment schedule, and what happens if the client pays late. For new clients, a deposit of around 50% is common, but the exact amount depends on the project. It should also include a cancellation clause covering payment for work already completed, plus any agreed kill fee if the client ends the project early.

Bonsai and HoneyBook both offer contract templates built for freelancers, with e-signature tools so clients can sign without printing. A lawyer-reviewed Google Docs template works for early-stage freelancers who need a free option. The point is not the tool – it’s having a signed document before any work begins. This single freelancing tip for beginners prevents more income loss than any other.

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How To Get Paid Faster and Avoid Late Payments

Require a deposit upfront and automate your invoice follow-ups – those two changes resolve most late payments before they escalate. The scale of the problem is larger than most new freelancers realize: 29% of freelance invoices are paid late, and 85% of freelancers report being paid late at some point. The good news is that 75% of late invoices are resolved within 14 days of follow-up, and 90% recover within a month.

Manual chasing is the slowest and most relationship-draining approach. Most invoicing tools – HoneyBook, Bonsai, and FreshBooks among them – automate reminder emails on intervals you define: three days before the due date, on the due date, and three, seven, and fourteen days after. Automation costs no relationship capital and converts faster than a personal follow-up in most cases.

One of the most practical freelancing tips for beginners is to add a late-payment fee clause before sending the first invoice, not after a payment is already overdue. Clients who know overdue balances accrue a 1.5% monthly fee pay faster than clients who don’t.

One tool to avoid for international freelancers is Wave. The platform has focused exclusively on the US and Canada since November 2020 and is no longer available to businesses based elsewhere, making it unsuitable for most cross-border freelancers.

A useful addition to your list of freelancing tips and tricks is having a simple way to earn extra money when clients pay late. Survey sites that pay real money can provide a small additional income stream while you wait for outstanding invoices.

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En lo que respecta a las herramientas, los mejores consejos para autónomos principiantes se centran en dos o tres elementos esenciales, no en un conjunto completo de programas. Pasar por alto los que más importan —el control del tiempo y la facturación— supone una pérdida real de dinero debido a horas no facturadas y pagos no cobrados, independientemente de cuántos consejos para autónomos hayas leído sobre el tema.

Lleva un control de tu tiempo aunque cobres tarifas fijas

Llevar un registro de tus horas es uno de esos consejos y trucos para autónomos que pueden ahorrarte dinero de verdad. Incluso en proyectos con tarifa plana, un registro de tiempo muestra si tu precio cubre realmente el trabajo y te ayuda a presupuestar trabajos similares con mayor precisión.

Toggl Track ofrece un plan gratuito realmente útil para hasta cinco usuarios, seguimiento automático en segundo plano y una extensión para el navegador que inicia el cronómetro desde cualquier herramienta en la que ya te encuentres. Su limitación: solo permite la facturación básica de tarifa plana, sin función integrada de cobro de pagos.

Harvest combina el seguimiento del tiempo y la facturación en una sola plataforma. Su plan gratuito admite un usuario y dos proyectos, mientras que el plan «Teams» cuesta a partir de 9 dólares al mes por usuario si se factura anualmente, o 11 dólares si se factura mensualmente. Los clientes pueden pagar las facturas en línea a través de cuentas conectadas de Stripe o PayPal, aunque se siguen aplicando comisiones por el procesamiento de pagos.

Uno de los consejos más prácticos para los autónomos principiantes es empezar con el plan gratuito de Toggl Track, que te proporciona los datos de tiempo que necesitas sin suponer un gasto mensual hasta que tus ingresos sean estables. Pásate a Harvest cuando el volumen de facturación justifique el coste.

Get Paid Internationally Without Losing Money to Fees

Standard bank wire transfers for international invoices typically cost 3–5% of the transfer in fees and exchange-rate markups – tools like Wise cut that to under 1%. This is one of the most underused freelancing tips and tricks in the entire category, despite freelancing being inherently borderless work.

Wise uses the real mid-market exchange rate with fees starting around 0.33–0.57% for bank-to-bank transfers. Payoneer runs roughly 0.5–1% for bank transfers (up to ~4% for card payments), but integrates directly with marketplaces like Upwork and Fiverr, so payments from those platforms arrive faster with less friction.

When it comes to international payments, one of the easiest freelancing tips and tricks is to match the tool to the income source. Use Wise for direct client invoicing across borders (better rates), and Payoneer for income earned primarily through marketplace platforms (better integration). On a $5,000 international invoice, the difference between a standard wire (3–5%) and Wise (0.5%) is $125–$225 staying in your pocket per transaction – a difference worth the five minutes it takes to set up an account.

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Consejos fiscales y legales para autónomos en EE. UU. y el Reino Unido

Ninguno de los consejos anteriores sobre fijación de precios o gestión de clientes tiene importancia si una factura de impuestos para la que no has ahorrado te deja sin los beneficios de tres meses. En esta sección se analizan, de forma comparativa, las consideraciones fiscales clave para los autónomos de EE. UU. y el Reino Unido.

Cuánto debes reservar para impuestos como autónomo

Los autónomos de EE. UU. deberían apartar entre el 25 % y el 30 % de sus ingresos netos para impuestos; los del Reino Unido deberían fijarse un objetivo en ese mismo rango y ajustarlo una vez que conozcan su tramo impositivo real. Ambas cifras son puntos de partida, no garantías: confirma los tipos y umbrales actuales con un contable local o una fuente oficial antes de tomar decisiones financieras.

EE. UU.: El impuesto sobre el trabajo por cuenta propia suele ser del 15,3 % sobre el 92,35 % de los ingresos netos, sujeto a límites anuales y a normas adicionales de Medicare. Los impuestos sobre la renta federales, estatales y locales son independientes. Por lo general, se exigen pagos a cuenta si se prevé deber al menos 1.000 dólares tras las retenciones y los créditos reembolsables y no se alcanza el umbral de «safe harbor». Los plazos estándar para 2026 son el 15 de abril, el 15 de junio, el 15 de septiembre y el 15 de enero de 2027. Reservar entre el 25 % y el 30 % puede ser un punto de partida útil, pero no se trata de una tasa oficial.

Reino Unido: Para el ejercicio 2026/27, la deducción personal es de 12 570 £. Los tipos del impuesto sobre la renta son del 20 %, 40 % y 45 % en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, mientras que en Escocia se aplican tramos que van del 19 % al 48 %. La cotización a la Seguridad Social de clase 4 es del 6 % sobre los beneficios comprendidos entre 12 570 y 50 270 libras esterlinas, y del 2 % por encima de esa cantidad. La declaración de la renta en línea debe presentarse antes del 31 de enero y la declaración en papel, antes del 31 de octubre; algunos contribuyentes también realizan pagos a cuenta el 31 de enero y el 31 de julio. Desde el 6 de abril de 2026, los autónomos cuyos ingresos brutos por actividad por cuenta propia y por rentas inmobiliarias correspondientes al ejercicio 2024/25 superaran las 50 000 libras deben llevar registros digitales y presentar actualizaciones trimestrales. El umbral se reducirá a 30 000 libras en abril de 2027.

Empresario individual frente a LLC (EE. UU.) / Empresario individual frente a sociedad limitada (Reino Unido)

La mayoría de los autónomos comienzan, por defecto, como empresarios individuales (EE. UU.) o como «sole trader» (Reino Unido), y esa es la opción correcta para las primeras etapas: ambas son las estructuras más sencillas que existen, requieren un papeleo mínimo y te permiten empezar a obtener ingresos de inmediato. El cambio a una LLC o a una sociedad limitada es una decisión de carácter financiero, no una cuestión de prestigio, y debe realizarse con la ayuda de un contable.

EE. UU.: una empresa unipersonal no requiere trámites administrativos y se pone en marcha en cuanto se tiene el primer cliente. Una LLC añade protección frente a la responsabilidad civil y una estructura más profesional de cara al cliente, con tasas de registro estatales que suelen oscilar entre 50 y 500 dólares. La mayoría de los autónomos se plantean el cambio una vez que los ingresos son constantes y desean separar claramente las finanzas personales de las empresariales.

Reino Unido: una empresa unipersonal es la forma más sencilla: basta con registrarse en la HMRC y empezar. Una sociedad limitada resulta más eficiente cuando los beneficios son lo suficientemente elevados como para que pagarse a uno mismo mediante una combinación de salario y dividendos suponga un menor impuesto que el impuesto sobre la renta de una empresa unipersonal.

Ese umbral varía en función del nivel de ingresos y de los gastos de la empresa. Haz los cálculos con un contable antes de dar el paso, no después: los gastos administrativos de una sociedad limitada son reales, y la ventaja fiscal solo se materializa a partir de determinados niveles de ingresos.

Errores habituales de los autónomos que suponen una pérdida real de dinero

Estos cuatro errores te hacen perder más ingresos como autónomo que cualquier falta de habilidades. No hace falta tener talento para solucionarlos, y para cada uno de ellos ya hay una solución en los consejos para autónomos que hemos mencionado anteriormente.

Fijar tarifas demasiado bajas por miedo

De todos los consejos para autónomos principiantes de esta guía, evitar fijar precios demasiado bajos por miedo es uno de los que tiene mayor impacto financiero a largo plazo. Si nunca has subido tus tarifas por miedo a que un cliente se marche, vuelve a repasar el cálculo de los efectos compuestos en la sección «Fijación de precios». Un año cobrando 10 dólares por hora por debajo del objetivo te cuesta más en ingresos perdidos de lo que jamás ahorrarías al evitar una sola conversación incómoda. No hay ni punto de comparación.

Prescindir de un contrato «para simplificar las cosas»

Cambias un paso incómodo por un riesgo indefinido. La desviación del alcance afecta también a los proyectos pequeños. Y un cliente que no firma un acuerdo básico antes de empezar a trabajar ya te ha dejado claro cómo acabará cualquier disputa.

No llevar un control del tiempo en trabajos a tarifa fija

Así es como los autónomos acaban, sin darse cuenta, cobrando por debajo del salario mínimo. Lleva un registro de tu carga de trabajo durante un mes y tendrás datos suficientes para reajustar los precios de cada tipo de proyecto recurrente.

No apartar nada para los impuestos

Una factura que no habías presupuestado puede echar por tierra un trimestre de buen trabajo. Aparte el dinero por cada pago, no por temporada.

Hay dos señales de alarma que se repiten una y otra vez en el trabajo autónomo:

Muestras gratuitas que no son una prueba de trabajo. Una prueba de trabajo razonable está bien. Páginas de «muestras» no remuneradas, no.

Una prueba de trabajo razonable está bien. Páginas de «muestras» no remuneradas, no. Métodos de pago extraños. Cheques que te piden que ingreses y que luego devuelvas parcialmente por transferencia, o criptomonedas de un remitente sin historial profesional.

Un cliente legítimo con un encargo real pagará por una prueba. No te pedirá trabajo especulativo sin remunerar. Ese simple filtro es uno de los consejos y trucos más útiles para autónomos principiantes que responden a consultas espontáneas.

Los ingresos como autónomo también fluctúan cuando los proyectos terminan o los clientes pagan con retraso, por lo que vale la pena contar con un plan B que no implique gestionar más clientes. Explorar formas legítimas de ganar dinero jugando a videojuegos puede ayudarte a cubrir los periodos de menor actividad.

¿Qué consejos sobre el trabajo autónomo son los más importantes en tu situación?

No todos los consejos para autónomos son igual de relevantes en todas las etapas. Aquí tienes una tabla comparativa rápida para que puedas encontrar la sección más útil sin tener que leer todos los párrafos:

Tu situación El mejor consejo para autónomos Eres nuevo en el mundo del trabajo autónomo Aprende a fijar el precio de tus servicios y a utilizar contratos desde el primer día Tienes clientes, pero ganas muy poco Aumenta tus tarifas de forma estratégica en lugar de aceptar más trabajo Los clientes pagan con retraso Automatiza la facturación y protégete con contratos La temporada de impuestos es estresante Prepárate para los impuestos a lo largo del año en lugar de esperar a la fecha límite El volumen de trabajo de los clientes ha disminuido Diversifica tus ingresos mientras buscas nuevos proyectos

Reflexiones finales

Los mejores consejos para autónomos se centran todos en el mismo objetivo: hacer que sea más fácil contratarte. Elige un nicho, demuestra tus habilidades, redacta propuestas personalizadas, comunícate de forma profesional y da prioridad a los clientes habituales frente a los proyectos puntuales. Seguir estos principios básicos de forma constante tendrá un impacto mayor que buscar atajos o estrategias virales.

Los autónomos que quieran diversificar sus ingresos también pueden explorar formas sencillas de ganar dinero en línea que se adapten a su trabajo con los clientes.

Preguntas frecuentes