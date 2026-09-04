So verdienst du Geld auf Reisen im Jahr 2026

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Der schnellste Weg, auf Reisen Geld zu verdienen, besteht darin, vorhandene Fähigkeiten wie freiberufliches Schreiben, virtuelle Assistenz, Design oder Übersetzungen auf Marktplätzen für Remote-Arbeit wie Upwork anzubieten. Mit einem Laptop und einschlägiger Erfahrung können Sie realistischerweise innerhalb weniger Wochen statt Monate Kunden gewinnen und Einnahmen erzielen.

Wenn Sie ganz von Null anfangen und noch keinen Kundenstamm haben, dauert die Finanzierung Ihrer Reise durch Remote-Arbeit länger, da zunächst Zeit für die Einarbeitung, den Aufbau von Fähigkeiten und die Etablierung einer Online-Reputation benötigt wird. Um auf Weltreisen Geld zu verdienen, sollten Sie sich zunächst auf Jobs mit niedrigen Einstiegshürden konzentrieren oder sich bereits vor Ihrer Abreise Remote-Aufträge sichern.

Du brauchst kein Remote-Stellenangebot, um eine Reise zu finanzieren, wenn du ortsunabhängige Jobs erkundest. Du brauchst eine marktfähige Fähigkeit oder eine verkaufsfähige Ressource, eine Möglichkeit, diese zu monetarisieren, und einen Plan für Tage mit langsamen Wi-Fi-Verbindungen. Dieser Leitfaden bewertet verschiedene Methoden, wie man auf Reisen Geld verdienen kann, anhand realistischer Verdienstmöglichkeiten – nicht anhand von Hype –, und stellt genau die Art von Nebenjobs vor, die genauso gut reisen wie du.

KURZÜBERSICHT Freiberufliches Schreiben und Content-Arbeit auf Upwork sind die schnellsten realistischen Möglichkeiten, auf Reisen Geld zu verdienen. Das Einkommen im ersten Monat kann jedoch stark schwanken, und Anfänger sollten nicht davon ausgehen, dass sie sofort ein Vollzeiteinkommen erzielen werden. Die Einnahmen können steigen, wenn sie Bewertungen sammeln und Stammkunden gewinnen.

Ist es realistisch, auf Reisen Geld zu verdienen?

Ja, es ist realistisch, auf Reisen Geld zu verdienen, allerdings vor allem für zwei Gruppen: Menschen, die bereits vor ihrer Reise über eine marktfähige Fähigkeit verfügen, und Menschen, die bereit sind, ihre ersten ruhigen Wochen unterwegs damit zu verbringen, Bewertungen zu sammeln, anstatt Sehenswürdigkeiten zu besichtigen.

Laut den „Digital Nomad Statistics 2026“ von Nomads.com sind nur 19 % derjenigen, die sich selbst als digitale Nomaden bezeichnen, Freiberufler. Viele von ihnen (37 %) gehen nach wie vor einer Vollzeitbeschäftigung nach, die sie lediglich aus der Ferne ausüben. Das schafft realistische Erwartungen für alle, die sich mit Verdienstmöglichkeiten für digitale Nomaden beschäftigen. Den Job zu kündigen, um als Freiberufler vom Strand aus zu arbeiten, ist der Weg einer Minderheit, nicht der Standardweg, und diese Daten sollte man im Hinterkopf behalten, bevor man das Geldverdienen im Internet als automatische Abkürzung betrachtet.

Die tatsächlichen Einschränkungen sind praktischer Natur, wenn es darum geht, wie man Reisen aus der Ferne finanzieren kann. Wi-Fi in preisgünstigen Unterkünften ist unzuverlässig, und die Zeitzonen verschieben sich, wenn man zwischen Ländern wechselt. Laut Nomads.com bleiben digitale Nomaden im Median etwa eine Woche pro Stadt, obwohl der Durchschnitt – der durch längere Aufenthalte nach oben getrieben wird – eher bei zwei Monaten liegt.

Die meisten Möglichkeiten für passives Einkommen auf Reisen, darunter Stockfotografie, Print-on-Demand und digitale Produkte, benötigen Wochen bis Monate, um nennenswerte Einnahmen zu erzielen. Wer ab morgen ein garantiertes Einkommen benötigt, sollte sich zunächst ein finanzielles Polster aufbauen oder einen Fernjob sichern, da der Versuch, auf Reisen von Null an Geld zu verdienen, sich selten so schnell auszahlt.

7 echte Möglichkeiten, auf Reisen Geld zu verdienen

Diese Methoden sind danach geordnet, wie schnell man damit auf Reisen Geld verdienen kann und wie gut sie sich bei instabilem Wi-Fi und ständigen Ortswechseln bewähren. Bei der Option „Kreativ- und Design-Dienstleistungen“ handelt es sich um provisionsbasierte freiberufliche Arbeit, nicht um einen einmaligen Verkauf.

1. Upwork [Freiberufliches Schreiben und Content-Arbeit]

Freiberufliche Content-Autoren auf Upwork verlangen laut den aktuellen Tarifdaten von Upwork in der Regel 15 bis 40 US-Dollar pro Stunde, während Texter in der Regel 19 bis 45 US-Dollar pro Stunde verlangen.

Dabei handelt es sich um einen Brutto-Rechnungssatz, nicht um das Nettoeinkommen. Upwork hat im Mai 2025 eine variable Servicegebühr von 0 % bis 15 % für neue Verträge eingeführt, die die bisherige Gebührenstruktur ersetzt, und zusätzlich müssen Sie Ihre eigenen Steuern und Softwarekosten tragen.

Die Anmeldung ist kostenlos. „Upwork’s Connects“, das Pay-per-Proposal-System von Upwork, kosten jeweils 0,15 US-Dollar, wobei die Anzahl der für die Einreichung eines Angebots erforderlichen „Connects“ je nach Auftrag variiert. Mit einem aussagekräftigen Profil und Portfolio-Beispielen kann es ein bis drei Wochen dauern, bis man den ersten bezahlten Auftrag erhält. Für freiberufliche Schreibaufträge benötigst du Schreibproben, einen Laptop und eine Nische wie Reisen, SaaS oder Finanzen, nach der Kunden namentlich suchen.

Neue Freiberufler verbrauchen ihre „Connects“ oft zu schnell, indem sie sich auf jede Ausschreibung bewerben, anstatt eine kleinere Anzahl gut passender, gut formulierter Angebote einzureichen – was in der Praxis letztendlich höhere Kosten pro Antwort verursacht. Behalten Sie dies im Hinterkopf, wenn Sie Ihre „Connects“ einplanen.

Realitätscheck: Die meisten angehenden Autoren sollten mit Honoraren am unteren Ende der jeweiligen Upwork-K ategorie rechnen – und nicht mit den höheren Sätzen, die in optimistischen Zusammenfassungen über Verdienstmöglichkeiten auf Reisen genannt werden.

AM SCHNELLSTEN ZUM ERSTEN GEHALT Upwork 4.7 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Finden Sie freiberufliche Projekte und treten Sie mit Kunden in Kontakt. SCHREIBAUFTRÄGE DURCHSUCHEN

2. Belay [Arbeit als virtueller Assistent]

Die in den USA ansässige VA-Agentur Belay gibt auf Glassdoor ein Stundengehalt für virtuelle Assistenten zwischen 20 und 31 US-Dollar an, und ZipRecruiter zeigt eine ähnliche Spanne an. Betrachten Sie 24 bis 25 US-Dollar als groben Mittelwert und nicht als festen Satz. Selbstständige virtuelle Assistenten, die ihre Preise auf Marktplätzen wie Fiverr oder Upwork festlegen, berechnen ihren Kunden üblicherweise 30 bis 75 US-Dollar pro Stunde, wobei die Servicegebühr der Plattform vor der Auszahlung abgezogen wird.

Die Startkosten belaufen sich praktisch auf 0 $, abgesehen von einem Laptop und einer zuverlässigen Internetverbindung, wenn Sie planen, remote zu arbeiten und zu reisen. Bis zur ersten Auszahlung vergehen über ein allgemeines Marktplatzprofil zwei bis vier Wochen und über eine kuratierte US-Agentur noch länger, wenn man die Bewerbungs- und Einarbeitungszeit mit einrechnet. Ein häufiger Fehler ist es, anzunehmen, dass jede VA-Agentur genauso funktioniert wie ein Marktplatz.

Für diese Methode, auf Reisen Geld zu verdienen, benötigst du grundlegende administrative Fähigkeiten wie E-Mail-Verwaltung, Terminplanung und den Umgang mit Tabellenkalkulationen. Belay verlangt ausdrücklich mindestens ein Jahr Erfahrung im administrativen Bereich sowie einen Wohnsitz in den USA. Außerdem beschränkt das Unternehmen die Bewerbungen von Freiberuflern auf bestimmte US-Bundesstaaten und verlangt unter Umständen eine bestimmte Verfügbarkeit, was das Arbeiten und Reisen aus der Ferne erschweren kann.

Realitätscheck: Ausgewählte US-Agenturen wie Belay basieren auf einem Wohnsitz in den USA und kundenspezifischer Verfügbarkeit, was sie für Reisende, die mehrere Zeitzonen durchqueren, weniger geeignet macht. Wer plant, dauerhaft im Ausland zu leben, sollte stattdessen auf Fiverr oder Upwork eine VA-Kundenliste über Marktplätze aufbauen.

DER BESTBEZAHLTE VA-WEG Belay 4.4 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Finden Sie Stellenangebote für virtuelle Assistenten im Homeoffice bei Unternehmen. BEWERBEN SIE SICH ALS VA

3. Preply [Online-Nachhilfe und Sprachunterricht]

Preply-Lehrer legen ihren Stundensatz selbst fest, wobei Englischlehrer im Durchschnitt 15 bis 25 Dollar pro Stunde verlangen. Die Plattform erhebt eine Provision, die bei neuen Lehrern bei 33 % beginnt und sich je nach der kumulierten Gesamtzahl der Unterrichtsstunden auf bis zu 18 % senkt.

Ein Lehrer, der 30 $ pro Stunde verlangt, erhält bei der Einstiegsprovisionsstufe etwa 20 $. Es ist jedoch ein häufiger Fehler bei dieser Methode, auf Reisen Geld zu verdienen, wenn man sein Profil als Neuling ohne Bewertungen gleich in der Premium-Stufe ab 30 $ ansetzt. Viele Schüler meiden unerprobte Lehrer und entscheiden sich stattdessen für etablierte.

Die Startkosten betragen 0 $. Für diese Online-Nebenbeschäftigung sind weder ein Hochschulabschluss noch ein TEFL-Zertifikat erforderlich, allerdings benötigst du die Ausrüstung und die Einrichtung, die für den Online-Unterricht notwendig sind. Laut Preply werden Tutoren in der Regel innerhalb von drei bis fünf Werktagen nach Fertigstellung ihres Profils zugelassen, doch der Aufbau eines vollständigen Unterrichtsplans ausgehend von null Bewertungen dauert in der Regel zwei bis drei Monate.

Ein Zertifikat wie CELTA (Certificate in English Language Teaching to Adults) oder TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) kann Lehrkräften dabei helfen, schneller Schüler zu gewinnen.

Realitätscheck: Mit günstigen Tarifen anzufangen, um Bewertungen zu sammeln, und diese später anzuheben, ist der realistische Weg, den die meisten neuen Tutoren einschlagen, um auf Reisen Geld zu verdienen, ohne monatelang ein leeres Profil zu haben.

AM BESTEN GEEIGNET FÜR EIN REGELMÄSSIGES EINKOMMEN Preply 4.1 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Unterrichten Sie Sprachen online mit flexiblen Terminen. WERDEN SIE ONLINE-NACHHILFELEHRER

4. Fiverr [Freelance-Dienstleistungen in den Bereichen Kreativität und Design]

Die meisten Freiberufler auf Fiverr verdienen nur bescheiden, mit einem Median von etwa 60 Dollar pro Monat, und 70 % verdienen weniger als 100 Dollar pro Monat. Spezialisierte Dienstleistungen wie Präsentationsdesign, Webentwicklung und die Einrichtung von KI-Agenten kosten jedoch zwischen 100 und über 1.000 Dollar pro Projekt. Das ist eine ungleich verteilte Einkommensverteilung, bei der die meisten Menschen weit weniger verdienen als die angegebenen Durchschnittswerte.

Das Einstellen von Angeboten ist kostenlos, und ein kostenpflichtiges Abonnement für Design-Tools wie Canva Pro oder Adobe ist optional, aber üblich. Fiverr hält die Verkäufereinnahmen nach Auftragsabwicklung für eine 14-tägige Sperrfrist zurück – bei „Top Rated“-Verkäufern verkürzt sich diese auf sieben Tage –, bevor eine Auszahlung an PayPal oder ein Bankkonto erfolgt. Realistisch gesehen solltest du mit mindestens drei bis vier Wochen rechnen, bis deine erste Auszahlung eintrifft.

Für diese Methode, auf Reisen Geld zu verdienen, benötigen Sie ein Portfolio mit mehreren Beispielarbeiten. Ideal ist es außerdem, sich auf eine bestimmte Nische wie Canva-Vorlagen, Logo-Varianten und Präsentationsvorlagen zu spezialisieren, anstatt einen allgemeinen Grafikdesign-Service anzubieten.

Fiverr erhebt eine pauschale Provision von 20 % auf jeden abgeschlossenen Auftrag, unabhängig vom Auftragsvolumen. Neue Nutzer machen oft den Fehler, den Preis für eine Dienstleistung festzulegen, ohne die Plattformprovision zu berücksichtigen, und fühlen sich dann bei der Auslieferung unterbezahlt.

Realitätscheck: Wenn du auf diese Weise auf Reisen Geld verdienen möchtest, solltest du die 14-tägige Abwicklungsfrist berücksichtigen, die ein Problem darstellen kann, wenn du unterwegs schnell Bargeld für unerwartete Ausgaben benötigst.

HÖCHSTER PROJEKTBEZOGENER HÖCHSTBETRAG Fiverr 4.0 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Verkaufen Sie spezialisierte freiberufliche Dienstleistungen über Online-Aufträge. FINDEN SIE NOCH HEUTE GIGS

5. Printify [Reiseartikel im Print-on-Demand-Verfahren]

Verkäufer, die Print-on-Demand über einen Fulfillment-Partner wie Printify betreiben, können je nach Produktkosten, Fulfillment, Preisgestaltung und sonstigen Ausgaben unterschiedliche Margen erzielen. Neue Verkäufer beginnen möglicherweise mit Margen von etwa 5 % bis 10 %, während etabliertere Unternehmen höhere Margen anstreben können. Die Einnahmen der Verkäufer variieren stark, wobei Anfänger möglicherweise zunächst nur wenig verdienen, während sie Besucherzahlen, Angebote und Umsätze aufbauen.

Die Startkosten für die Produktion betragen 0 $ im Voraus, da die Artikel erst nach einem Verkauf gedruckt werden, obwohl eine Shop-Plattform wie Etsy oder Shopify möglicherweise eigene Einstellgebühren erhebt. Designs können noch am selben Tag online gehen, aber bis zum ersten Verkauf kann es zwei bis sechs Wochen dauern, bis Suchrankings und eventueller bezahlter Traffic greifen.

Um mit dieser Methode zum Geldverdienen auf Reisen zu beginnen, benötigst du grundlegende Designkenntnisse oder ein Vorlagen-Tool sowie eine Nische wie ein bestimmtes Reiseziel, Wandern oder das Leben im Wohnmobil. Außerdem brauchst du Geduld, da die Margen pro Stück gering bleiben, bis sich ein ausreichendes Verkaufsvolumen aufgebaut hat.

Es ist ein häufiger Fehler, Print-on-Demand als sofortiges passives Einkommen für Reisende zu betrachten. Designs müssen weiterhin aktualisiert werden, Angebote benötigen nach wie vor Suchmaschinenoptimierung (SEO), und die Margen pro T-Shirt können nach Abzug der Produktions- und Plattformgebühren begrenzt bleiben – was bedeutet, dass das Verkaufsvolumen wichtiger sein kann als ein einzelnes erfolgreiches Design.

Realitätscheck: Rechne damit, dass du monatelang – nicht nur Tage – viel Mühe und Geduld in diese Methode investieren musst, bevor sie zu einer echten Möglichkeit wird, auf Reisen Geld zu verdienen.

MINIMALES ANFANGSRISIKO Printify 3.9 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Erstellen Sie individuelle Produkte, ohne sich um die Abwicklung kümmern zu müssen. JETZT EINEN SHOP EINRICHTEN

6. Shutterstock [Reisefotografie]

Shutterstock zahlt den Mitwirkenden einen Prozentsatz der Einnahmen, die das Unternehmen durch die Lizenzierung ihrer Inhalte erzielt. Die Höhe der Vergütung liegt zwischen 15 % und 40 %, je nach Anzahl der aus ihrem Portfolio lizenzierten Bilder und/oder Videos. Die Vergütungsstufen werden jedes Jahr am 1. Januar zurückgesetzt.

Die Anmeldung bei Shutterstock ist kostenlos. Sie benötigen lediglich eine Kamera oder eine leistungsfähige Handykamera, und Ihre Fotos müssen die Prüfkriterien erfüllen, darunter eine Mindestauflösung von 4 MP.

Um ein nennenswertes monatliches Einkommen zu erzielen, ist es notwendig, über Monate hinweg ein umfangreiches, durchsuchbares Portfolio aufzubauen, da die Einnahmen je nach Lizenz und Vergütungsstufe des Mitwirkenden variieren. Am wichtigsten ist ein Gespür für klare, gut ausgeleuchtete und kommerziell verwertbare Bilder, die Menschen, Sehenswürdigkeiten, Essen und Verkehrsmittel zeigen – und nicht nur persönliche Reise-Schnappschüsse.

Es ist keine gute Idee, ausschließlich malerische Landschaftsaufnahmen einzureichen, da Landschaften die am stärksten übersättigte Kategorie auf Stockfoto-Websites sind. Bilder von Menschen, die Produkte nutzen, vom Nahverkehr sowie spontane Aufnahmen im Stil von Remote-Arbeit lassen sich in der Regel besser lizenzieren.

Realitätscheck: Dies ist die langsamste der hier aufgeführten Methoden, um echtes Einkommen zu erzielen, und eignet sich am besten als Nebenprojekt neben einer schnelleren Möglichkeit, auf Reisen Geld zu verdienen – nicht als eigenständiger Plan für die ersten Monate.

VERDIENE GELD MIT DEINEN REISEFOTOS Shutterstock 3.7 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Lizenzieren Sie Fotos und verdienen Sie Lizenzgebühren bei Downloads. BEWERBEN SIE SICH ALS MITARBEITER

7. Etsy [Digitale Produkte und Druckvorlagen]

Die Umsätze von Etsy-Shops für Druckvorlagen variieren stark: Einige etablierte Shops erzielen monatlich zwischen 200 und 2.000 US-Dollar, während eine kleine Anzahl besonders erfolgreicher Shops deutlich mehr verdient – dies geht aus von Verkäufern gemeldeten Zahlen hervor, wie beispielsweise der Fallstudie zu „Amma Rose Designs“. Dabei handelt es sich um Bruttoeinnahmen vor Abzug der Etsy-Gebühren und etwaiger Tool-Kosten, nicht um den Nettogewinn.

Die Startkosten sind gering und beschränken sich in der Regel auf Design-Software wie Canva oder ein kostenpflichtiges Tool sowie gegebenenfalls Schriftarten für die kommerzielle Nutzung, die wichtig sind, wenn es darum geht, wie man Reisen aus der Ferne finanzieren kann. Etsy stellt die Gelder nach unterschiedlichen Zeitplänen zur Auszahlung bereit, wobei neue Verkäufer in der Regel 14 Tage nach einem Verkauf warten müssen. Realistisch gesehen dauert es bei einem neuen Shop Wochen bis Monate, bis erste regelmäßige Umsätze erzielt werden, während sich die Sichtbarkeit in den Suchergebnissen allmählich verbessert.

Der Shop „Amma Rose Designs“ soll Berichten zufolge innerhalb von weniger als vier Monaten nach dem Start einen Gesamtumsatz von 1.000 US-Dollar erreicht haben, wobei es sich hierbei jedoch um das Beispiel eines einzelnen Verkäufers handelt und nicht um einen typischen Etsy-Richtwert. Etsy erhebt eine Einstellgebühr von 0,20 $ pro Angebot, eine Transaktionsgebühr von 6,5 % sowie Zahlungsabwicklungsgebühren, die je nach Land variieren; all diese Faktoren wirken sich auf den Nettogewinn eines Verkäufers aus.

Begehen Sie nicht den Fehler, nur eine Handvoll Angebote zu veröffentlichen und mit dieser Methode, wie man auf Reisen Geld verdienen kann, passives Einkommen zu erwarten. Verkäufer, die das obere Ende der genannten Zahlen erreichen, berichten durchweg davon, dass sie wöchentlich neue Angebote hinzufügen, anstatt nur einmal etwas einzustellen und dann abzuwarten – was beim Aufbau eines passiven Einkommens für Reisende wichtig ist.

Realitätscheck: Die meisten Menschen sollten dies als ein sich langsam entwickelndes Nebenprojekt betrachten, das sich über Monate erstreckt, wenn das Ziel darin besteht, auf Reisen mit digitalen Produkten Geld zu verdienen. Die Spanne von 200 bis 2.000 US-Dollar pro Monat ist für einige etablierte Shops erreichbar, sollte jedoch nicht als typisches Ziel für neue Verkäufer angesehen werden.

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Ein Vergleich der Möglichkeiten, auf Reisen Geld zu verdienen

Hier sehen Sie, wie die verschiedenen Möglichkeiten, auf Reisen Geld zu verdienen, in Bezug auf Kosten, Geschwindigkeit und realistisches monatliches Einkommen abschneiden, wenn man die Gebühren mit einberechnet.

Methode Startkosten Zeit bis zur ersten Auszahlung Realistischer monatlicher Verdienst (netto) Am besten geeignet für Upwork 0 $ 1–3 Wochen 200–800 $ Jeder, der klar schreiben kann und so schnell wie möglich seinen ersten Lohn erhalten möchte Belay 0 2–4 Wochen 400–1.000 $ Organisierte, verwaltungsaffine Reisende Preply 0 6 Wochen bis 3 Monate bis zu regelmäßigen Buchungen 150–500 $ zu Beginn Muttersprachler oder Personen, die eine gefragte Sprache fließend beherrschen Fiverr 0–20 $ pro Monat für Tools 3–4 Wochen In der Regel unter 100 $, bis zu 1.000 $+ für spezialisierte Projektarbeit Designer, Videobearbeiter, Präsentationsentwickler Printify 0 $ Produktionskosten im Voraus 2–6 Wochen bis zum ersten Verkauf 100–1.500 Dollar Personen mit einer Nischenzielgruppe und grundlegenden Designkenntnissen Shutterstock 0 $ außer einer Kamera Die Bearbeitungszeit variiert; es dauert Monate, bis echtes Einkommen erzielt wird 0–300 $ zu Beginn, langsames Wachstum Reisende, die täglich hochwertige Fotos machen Etsy Weniger als 50 $ für Ausrüstung Wochen bis Monate 200–2.000 Designer, die bereit sind, über Monate hinweg regelmäßig Inhalte zu veröffentlichen

Eine Methode zu entwickeln, die auch dann noch Einnahmen generiert, wenn Sie bereits in die nächste Stadt weitergezogen sind, ist eine zuverlässige Möglichkeit, auf Reisen Geld zu verdienen. Probieren Sie also verschiedene Einkommensideen für digitale Nomaden aus und kombinieren Sie verschiedene Methoden, um die beste Option für Ihren Reiseplan und Ihre Vorlieben zu finden.

Play-to-Earn: Belohnungs-Apps für Wartezeiten auf Reisen

Mit Belohnungs- und „Play-to-Earn“-Apps lässt sich auf Reisen allein nicht wirklich Geld verdienen. Sie können jedoch kleine Ausgaben wie einen Kaffee oder das Aufladen des Datenvolumens während langer Reisetage oder Zwischenstopps decken, wobei die Mindestauszahlungsgrenzen je nach App und Region variieren. Betrachten Sie sie als Ergänzung zu den oben genannten Methoden, nicht als Ersatz.

Die folgenden Optionen sind seriöse und derzeit aktive Apps, die einen Blick wert sind – nützlich, wenn du auf Reisen ein wenig Geld verdienen und die Zeit bis zum nächsten Gehalt überbrücken möchtest. Die Anmeldung bei Swagbucks bietet dir zudem eine weitere allgemeine Möglichkeit für Mikrotasks und Umfragen, die sich auf langen Reisetagen auf deinem Handy lohnen.

App Mindestauszahlungsbetrag Teilnahmekosten Snakzy 5 bis 25 US-Dollar (variiert je nach Region und Prämie) Kostenlos BigCash 1 $ Kostenlos KashKick 10 $ Kostenlos

Lassen Sie sich Ihre Prämien auszahlen und finanzieren Sie Ihren nächsten Flug, Hotelaufenthalt oder das Aufladen Ihrer SIM-Karte mit diesen nützlichen Apps. Wenn Sie nur wenig Speicherplatz auf Ihrem Smartphone haben oder nur eine App ausprobieren möchten, holen Sie sich Snakzy, das die höchste Auszahlungsgrenze bietet.

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Wie Wi-Fi und Zeitzonen die Möglichkeiten beeinflussen, auf Reisen Geld zu verdienen

Die in diesem Leitfaden vorgestellten Methoden berücksichtigen bereits die Herausforderungen des Reisens. Eine Methode unter den ortsunabhängigen Tätigkeiten, die einen festen Zeitplan oder zuverlässiges Wi-Fi erfordert, lässt sich unterwegs möglicherweise nur schwer aufrechterhalten – selbst wenn sie gut bezahlt wird. Laut den „Digital Nomad Statistics 2026“ von Nomads.com verbringen digitale Nomaden im Median etwa sieben Tage in jeder Stadt und im Durchschnitt etwa vier Monate in jedem Land.

Bei diesem Tempo muss Arbeit, die eine Verfügbarkeit zu festgelegten Zeiten erfordert, dennoch trotz häufiger Zeitzonenwechsel funktionieren. Dies kann für preisbewusste Reisende, die auf ihren Reisen um die Welt Geld verdienen und häufig den Standort wechseln wollen, um die Kosten niedrig zu halten, sogar noch wichtiger sein.

Die besten Möglichkeiten, auf Reisen Geld zu verdienen – wie freiberufliches Schreiben, der Verkauf digitaler Produkte und Stockfotografie – eignen sich alle gut für Menschen, die häufig umziehen. Live-Arbeit, wie Nachhilfeunterricht und fest geplante VA-Jobs, ist besser für Reisende geeignet, die sich wochen- oder monatelang an einem Ort aufhalten.

Was nicht funktioniert

Hüten Sie sich vor einigen Methoden, auf Reisen Geld zu verdienen, die für ständige Reisende perfekt klingen, in Wirklichkeit aber Fallstricke sind, die Sie vermeiden sollten.

Fernjobs, bei denen Vorabgebühren verlangt werden. Stellenanzeigen, in denen eine Vorabgebühr für Schulungsunterlagen, ein Starter-Kit oder eine Zertifizierung verlangt wird, bevor man Geld verdienen kann, sind ein immer wiederkehrendes Muster, vor dem die Federal Trade Commission Reisende und Arbeitssuchende warnt.

Stellenanzeigen, in denen eine Vorabgebühr für Schulungsunterlagen, ein Starter-Kit oder eine Zertifizierung verlangt wird, bevor man Geld verdienen kann, sind ein immer wiederkehrendes Muster, vor dem die Federal Trade Commission Reisende und Arbeitssuchende warnt. Callcenter-Jobs, die ausschließlich in Nordamerika angeboten werden. Plattformen wie Praktische Lösungen sind seriös, schränken Auftragnehmer jedoch geografisch ein. Praktische Lösungen akzeptiert Auftragnehmer in den USA und Kanada und verlangt festgelegte Arbeitszeiten, was es für Reisende außerhalb Nordamerikas ungeeignet macht.

Plattformen wie Praktische Lösungen sind seriös, schränken Auftragnehmer jedoch geografisch ein. Praktische Lösungen akzeptiert Auftragnehmer in den USA und Kanada und verlangt festgelegte Arbeitszeiten, was es für Reisende außerhalb Nordamerikas ungeeignet macht. Kurse für „garantiertes“ passives Einkommen. Kurse, die einen festen monatlichen Betrag versprechen, übertreiben, wie zuverlässig man auf Reisen Geld verdienen kann. Echte Verkäuferdaten zeigen eine große Bandbreite, und die meisten Verkäufer liegen weit unter den Screenshots der Spitzenverdiener, mit denen diese Einkommensideen für digitale Nomaden beworben werden.

Kurse, die einen festen monatlichen Betrag versprechen, übertreiben, wie zuverlässig man auf Reisen Geld verdienen kann. Echte Verkäuferdaten zeigen eine große Bandbreite, und die meisten Verkäufer liegen weit unter den Screenshots der Spitzenverdiener, mit denen diese Einkommensideen für digitale Nomaden beworben werden. Belohnungs-Apps mit ungewöhnlich hohen Auszahlungen. Jede App, die ungewöhnlich hohe Auszahlungen pro Aufgabe bewirbt oder nach Bankdaten fragt, bevor Sie überhaupt etwas verdient haben, ist ein Warnsignal: Halten Sie inne und überprüfen Sie die App unabhängig, bevor Sie sich anmelden.

Abschließendes Fazit zum Thema „Geldverdienen auf Reisen“

Du kannst bereits im ersten Monat auf Reisen Geld verdienen, wenn du bereits über eine marktfähige Fähigkeit verfügst, wie zum Beispiel Schreiben, Design, Fotografie oder virtuelle Assistenz. Der Einstieg kann länger dauern, wenn du eine passive Einkommensquelle von Grund auf aufbaust, da du Zeit benötigst, um Produkte zu erstellen, Käufer zu gewinnen und herauszufinden, was sich gut verkauft.

Die schnellste Option ist in der Regel freiberufliches Schreiben und die Erstellung von Inhalten über Upwork, wo du dich auf Aufträge bewerben und Geld verdienen kannst, sobald du Kunden gewonnen hast. Für ein längerfristiges Einkommen eignen sich digitale Produkte auf Etsy und Print-on-Demand über Printify gut, da du diese weiter verkaufen kannst, ohne bei jeder Transaktion online sein zu müssen.

Wähle eine Methode, die zu deinen Fähigkeiten oder Interessen passt. Wenn möglich, fange schon an, bevor du von zu Hause aufbrichst, damit du Zeit hast, Schwung aufzubauen, bevor du auf deiner Weltreise Geld verdienst. Nutze Prämien-Apps als kleine Ergänzung für die täglichen Ausgaben, nicht als deine Haupteinnahmequelle, wenn du nach Möglichkeiten suchst, auf Reisen Geld zu verdienen.

Häufig gestellte Fragen