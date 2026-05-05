Los 11 mejores trabajos secundarios online para lograr la estabilidad financiera en 2026

El sector de los trabajos secundarios está en auge, y el hecho de que más del 31 % de los estadounidenses tenga uno demuestra que los mejores trabajos secundarios en línea pueden ayudarte a ganar un dinero extra. Este grupo gana en conjunto más de 83 000 millones de dólares al mes, lo que pone de manifiesto su potencial.

Los costes de riesgo, los salarios estancados y la incertidumbre económica son algunas de las razones por las que la gente se plantea buscar una fuente de ingresos adicional. Los trabajos secundarios en línea pueden ser de gran ayuda y ofrecen mucho más que un simple dinero extra. Son una buena forma de mejorar tus habilidades, desarrollar resiliencia financiera y adquirir experiencia en el mundo real.

Si estás buscando una forma de ganar un dinero extra, el primer paso es saber cuáles son los mejores trabajos secundarios online, y mi lista de los 11 mejores trabajos secundarios online te ayudará a ello. Con el enfoque adecuado, junto con tus habilidades, irás por buen camino para conseguir unos ingresos mensuales adicionales estables.

Los mejores trabajos extra online: una guía completa

La lista de hoy, que incluye 11 trabajos secundarios en línea para ganar dinero, se ha seleccionado para abarcar una amplia variedad de casos y situaciones de diversas categorías. La tabla que aparece a continuación debería para que te hagas una idea de lo que te espera.

Trabajo extra Potencial de ingresos Costes iniciales Tiempo hasta obtener los primeros ingresos Nivel de dificultad Tiempo dedicado Consultoría en IA e ingeniería de prompts Entre 3.000 y 5.000 dólares al mes o más 0–50 $ 2–4 semanas Alto 10-20 horas a la semana Productos digitales Entre 500 y 5.000 $ o más al mes 0–200 $ 8-12 semanas Medio 15-25 horas a la semana Aplicaciones para ganar dinero y videojuegos Entre 20 y 80 dólares al mes €0 1-2 días Muy bajo 5-15 horas a la semana Trabajo autónomo Entre 500 y 3000 $ o más al mes 0–100 $ 1–3 semanas Medio 10-20 horas a la semana Gestión de redes sociales y creación de contenido generado por los usuarios Entre 2.000 y 5.000 $ o más al mes 0–500 $ 2–4 semanas Medio 10-20 horas a la semana Dropshipping e impresión bajo demanda Entre 500 y 3000 $ o más al mes 100–300 dólares 6–12 semanas Low 8-15 horas a la semana Marketing de afiliación Entre 500 y 5.000 $ o más al mes 0–200 $ 8–16 semanas Medio 12-20 horas a la semana Reventa de artículos Entre 200 y más de 1000 dólares al mes 50–200 dólares 2–4 semanas Low 5-15 horas a la semana Servicios de asistente virtual Entre 1.000 y 2.000 dólares al mes o más 0–100 $ 1–3 semanas Bajo-medio 15-25 horas a la semana Clases particulares y coaching en línea Entre 1.000 y 2.000 dólares al mes o más 0–50 $ 1-2 semanas Medio 10-20 horas a la semana Los blogs y la monetización de contenidos Entre 500 y 3000 $ o más al mes 50–150 dólares 12–20 semanas Medio 15-25 horas a la semana

Como puedes ver, Hay varios tipos de trabajos extra por Internetpara ganar dinero, y varían en función de tus habilidades, el tiempo del que dispongas y las prisas que tengas por empezar a ganar dinero. Veamos cada una de ellas para que puedas elegir la que mejor se adapte a ti.

1. Consultoría en IA e ingeniería de prompts

Las empresas necesitan expertos en inteligencia artificial, lo que convierte esta actividad en una excelente forma de ganar un dinero extra. Hay un gran potencial de ingresos, desde 50 $ hasta más de 200 $ como consultor, o desde 20 $ hasta más de 100 $ como ingeniero de respuestas. No lo incluiría en la categoría de trabajos extra fáciles por Internet, pero tiene mucha demanda.

En primer lugar, tendrías que identificar un nicho, como el análisis de datos o la automatización de la asistencia técnica, y luego trabajar en tus habilidades. Hay un montón de recursos gratuitos que puedes utilizar para crear tu portafolio y ponerse en contacto con clientes potenciales en Upwork or LinkedIn, e incluso trabajar con varios clientes a la vez.

Al principio, tendrás que fijar tarifas competitivas que puedas ir aumentando a medida que consigas más clientes. Los consultores comprometidos pueden llegar a ganar entre 3.000 y más de 5.000 dólares en menos de un año. Es uno de esos excelentes trabajos extra en línea para principiantes que quieren iniciarse en este sector.

2. Productos digitales

Los productos digitales, como cursos, plantillas y ajustes preestablecidos, ofrecen los márgenes de beneficio más elevados, y algunos hasta un 90 %, sin límites de escalabilidad. Esto significa que puedes alcanzar unos beneficios mensuales de cinco cifras si te comprometes a ello. Creas un producto y lo vendes una y otra vez sin costes adicionales.

Un pequeño inconveniente es que tendrás que dedicar unos meses a prepararte. Identificar el nicho, crear y preparar el producto, publicarlo y optimizarlo son solo algunos de los pasos necesarios. Es uno de los mejores trabajos extra en línea para quienes tienen paciencia.

En 2025, El mercado de productos digitales generó un valor aproximado de 2,5 billones de dólares. Aproximadamente el 67 % procedía de la venta de productos digitales, por lo que queda claro por qué es una de las mejores formas de ganar dinero extra por Internet. Cabe señalar que no es la forma más rápida de ganar dinero, por lo que se trata de una inversión a largo plazo.

3. Aplicaciones para ganar dinero y videojuegos

Las aplicaciones y los juegos con los que se puede ganar dinero están ganando popularidad a pasos agigantados, y plataformas como Snakzy son losLas mejores aplicaciones de juegos para ganar dinero real. Conmás de 1,2 millones de dólares retirados por los usuarios de esta plataforma… está claro que puedes ganar un poco de dinero extra. Podrías ganar unos 15 dólares y llegar a unos 80 dólares al mes sin mucho esfuerzo.

Las reglas son sencillas: A medida que superas los objetivos de los juegos, ganas monedas, que puedes canjear por dinero en efectivo o tarjetas regalo. No necesitas ninguna habilidad especial, solo tiempo, por lo que entra dentro de la categoría de trabajos extra fáciles por Internet. La mayoría de estas plataformas están disponibles en forma de aplicación descargable, así que, una vez que hayas creado la cuenta, podrás empezar a ganar dinero.

Este es uno de los sectores que más rápido está creciendo, ya que el 84 % de los usuarios afirma haber tenido una experiencia positiva, por lo que se ha convertido en una de las actividades complementarias online más populares que se pueden realizar desde casa.

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4. Trabajo autónomo (edición, redacción y transcripción)

El trabajo autónomo ha sido una de las mejores formas de ganar un dinero extra por Internet y una de las más accesibles para los principiantes que están alcanzando cifras de dos dígitos, y los expertos que rozan la marca de los tres dígitos. O, si te interesa la remuneración por proyectos, en los proyectos a largo plazo puedes llegar a ganar una cantidad de cuatro cifras.

El coste inicial es bajo y crear una cartera es relativamente fácil. Si ya tienes experiencia y estás familiarizado con Upwork, Fiverr, Contently y otras plataformas, puedes empezar enseguida. Esto lo convierte en uno de los mejores trabajos extra en línea para ganar un dinero extra.

El contenido es muy popular, lo que significa que puedes ponerte manos a la obra con la redacción, la edición, la traducción, etc., rápidamente. Los autónomos de éxito ganan alrededor de 100 000 dólares al año, y los más destacados superan los 200 000 dólares. Se prevé que este sector alcance casi los 17 000 millones de dólares en 2029 y que, para 2027, la mitad de la población activa de Estados Unidos se dedique al trabajo autónomo.

5. Gestión de redes sociales y creación de contenido generado por los usuarios

La creciente demanda de contenidos auténticos y fiables está impulsando la demanda de gestión de redes sociales y de contenidos generados por los usuarios. Los gestores de redes sociales ganan entre 15 y 50 dólares, mientras que los creadores de contenido generado por los usuarios ganan entre 100 y más de 500 dólares por vídeo. Además, los embajadores de marca pueden ganar entre 200 y más de 1000 dólares al mes.

Este es uno de esos trabajos extra en línea que resulta ideal para la mayoría porque aprovecha las competencias ya existentes y es flexible. Además, como embajador de la marca, recibirás productos gratis y comisiones. Pero antes de eso, tendrás que identificar un nicho y crear una presencia en las redes sociales.

Una vez que seas activo y tengas autoridad, Puedes presentar tu solicitud para programas de embajadores como «Home From College» o «Aspite IQ». y empieza a crear contenido. También puedes ofrecer tus servicios a pequeñas empresas y promocionarlos en otras plataformas en línea. El mercado está en expansión, lo que significa que podrías llegar a ganar entre 2.000 y 5.000 dólares al mes.

6. Dropshipping e impresión bajo demanda

Lo mejor del dropshipping y la impresión bajo demanda es que No tienes que preocuparte por el inventario. Los vendedores más exitosos ganan entre 500 y 3000 dólares al mes, y los que obtienen mejores resultados superan los 10 000 dólares. Como no se necesita tener stock, los costes iniciales son bajos.

Al igual que con la mayoría de los trabajos extra en línea para ganar dinero, Tendrás que elegir un nicho de mercado y crear tu tienda en Etsy, Shopify, Printful, etc. A continuación, hay que trabajar en los diseños con aplicaciones como Canva, o bien contratar a un diseñador y empezar a promocionar la tienda.

Aunque sean los mejores trabajos extra en línea, no te harán rico de la noche a la mañana. Pasarán unos meses antes de que empieces a generar ventas de forma constante. Llegado un punto, puedes tratarlo como un negocio de verdad, tal y como hacen los vendedores más populares. Ten en cuenta que Etsy declaró unos ingresos de más de 672 dólares en el segundo trimestre de 2025, así que el interés está ahí.

7. Marketing de afiliación

El marketing de afiliación consiste en ganar comisiones promocionando productos. Se trata de uno de esos trabajos extra online que se pueden hacer desde casa y que no requieren un producto, son escalables y flexibles, y te permiten trabajar con las marcas que quieras. Los afiliados consolidados ganan entre 500 y más de 5000 dólares al mes.

No se trata de uno de esos trabajos extra fáciles por Internet y requiere un poco de esfuerzo. Tendrás que Elige un nicho que se ajuste a tus intereses y crea una marca. A continuación, tendrás que unirte a programas de afiliados como CJ, ShareASale, Amazon Associates, etc., para ponerlo todo en marcha y hacer un seguimiento de los resultados

El sector del marketing de afiliación está valorado en más de 12 000 millones de dólares Hay muchas posibilidades de ganar dinero. Las comisiones oscilan entre el 5 % y el 50 % aproximadamente, por lo que, si tienes éxito, podrías llegar a ganar más de 150 000 dólares al año. Tardarás unos meses en empezar a ganar dinero, pero puede convertirse en una fuente de ingresos estable.

8. Reventa de artículos

La reventa de artículos sigue siendo una de las mejores formas de ganar un dinero extra por Internet porque ofrece unos ingresos considerables si le dedicas el tiempo suficiente. Los inversores ocasionales suelen invertir entre 200 y 1000 dólares, mientras que los más comprometidos pueden empezar desde los 2000 dólares y llegar a superar los 5000 dólares. Lo mejor de todo es que los costes iniciales son bajos y se trata de una forma flexible de ganar un dinero extra desde casa.

Al igual que otros trabajos extra en línea, El primer paso es elegir categorías rentables, como artículos vintage, productos electrónicos, objetos de colección, etc., y buscarlos. Una vez que los encuentres, puedes publicarlos en plataformas como eBay, Depop, Poshmark y muchas otras, optimizar los anuncios y empezar a vender.

El mercado de segunda mano está viviendo un nuevo auge debido a las tendencias de sostenibilidad y al interés de la gente por los artículos vintage. Puedes aprovechar esto en tu beneficio, sobre todo si te centras en una categoría concreta.

9. Servicios de asistente virtual

Una de las formas más populares de ganar dinero extra por Internet es ofrecer servicios de asistente virtual, lo cual tiene una gran demanda entre los emprendedores y las pequeñas empresas. Por un trabajo general de asistente virtual puedes ganar entre 15 y 30 dólares, y las tareas especializadas pueden reportarte entre 25 y 50 dólares.

Puedes empezar sin tener que invertir mucho, y puede ser una opción flexible si sabes posicionarte bien. Lo ideal es identificar los servicios que puedes ofrecer y empezar a crear tu portfolio. Registrarse en plataformas online como Fiverr, Belay o Upwork es un paso recomendable para empezar a llegar a clientes potenciales.

En Estados Unidos hay más de 33 millones de pequeñas empresas que actualmente necesitan ayuda administrativa, y eso puede ser lo que te anime a considerar esta opción como uno de esos trabajos extra fáciles de hacer por Internet. Teniendo en cuenta las tarifas, una vez que consigas tener éxito, podrías ganar 2.000 dólares o más al mes.

10. Clases particulares y coaching online

Las clases particulares y el coaching en línea son algunos de los mejores trabajos extra online desde casa con buenas perspectivas de ingresos. En el caso de los temas generales, la tarifa oscila entre 15 y 50 dólares, mientras que los temas especializados pueden costar entre 40 y 100 dólares.

Este esideal porque puedes trabajar desde cualquier lugar y es flexible. Además, puedes dar clases particulares a tus compañeros o a alumnos más jóvenes y mejorar tus habilidades docentes. Puede ser uno de los mejores trabajos extra online para principiantes que tengan conocimientos que puedan transmitir a otros.

Tendrás que identificar tus áreas de especialización y empezar a crear tu portfolio. Plataformas como Preply, Chegg y otras pueden ayudarte a dar los primeros pasos, y dado que se prevé que este mercado crezca a una tasa compuesta anual de casi el 15 % hasta 2030, los ingresos mensuales rondan los 2000-3000 dólares. Ten en cuenta que te llevará unos meses alcanzar esta cifra.

11. Los blogs y la monetización de contenidos

Desde hace mucho tiempo, la creación de contenidos es una de las mejores formas de ganar dinero extra en Internet a través de anuncios, enlaces de afiliados, patrocinios o productos digitales. El potencial de ingresos oscila entre 500 y más de 5.000 dólares al mes para los blogs consolidados. Es una forma estupenda de crear una marca personal y mejorar tus habilidades de redacción y marketing.

En primer lugar,Tendrás que elegir un nicho que te apasione y en el que tengas conocimientos. y empieza a escribir. WordPress y Medium son plataformas excelentes, y tendrás que asegurarte de crear contenido de alta calidad, hacer crecer el blog y explorar formas de monetizarlo.

Esta sigue siendo una de las mejores formas de ganar un dinero extra por Internet, aunque requiere paciencia. Te esperan un par de meses de trabajo antes de empezar a obtener unos ingresos considerables. Además, se trata de una inversión a largo plazo, y a más de dos tercios de quienes tienen un trabajo extra les encanta porque crece con la experiencia, al igual que los ingresos.

Cómo elegir el trabajo extra más adecuado para ti

Elegir el trabajo extra adecuado requiere planificación, y el enfoque variará en función de tus circunstancias particulares. Hay varios factores esenciales que deberás tener en cuenta:

Tiempo disponible : Evalúa el tiempo que puedes dedicarle, asegurándote de que no afecte a tu trabajo principal ni a tus estudios.

: Evalúa el tiempo que puedes dedicarle, asegurándote de que no afecte a tu trabajo principal ni a tus estudios. Competencias actuales : Todos se nos da bien algo, así que es buena idea empezar por algo en lo que ya seas bueno, en lugar de empezar desde cero.

: Todos se nos da bien algo, así que es buena idea empezar por algo en lo que ya seas bueno, en lugar de empezar desde cero. Capital inicial : Aunque algunas de estas opciones no requieren ninguna inversión inicial, es recomendable contar con algo de capital para ponerlas en marcha.

: Aunque algunas de estas opciones no requieren ninguna inversión inicial, es recomendable contar con algo de capital para ponerlas en marcha. Objetivos de ingresos : Es normal querer hacerse rico, pero aun así tendrás que fijarte unos objetivos en cuanto a tus ingresos pasivos y asegurarte de que sean realistas.

: Es normal querer hacerse rico, pero aun así tendrás que fijarte unos objetivos en cuanto a tus ingresos pasivos y asegurarte de que sean realistas. Prioridades en materia de conciliación de la vida laboral y familiar: Un trabajo extra consiste en ganar dinero en tu tiempo libre, pero eso no significa que debas descuidar por completo tu vida personal.

Los mejores trabajos extra online son aquellos que se ajustan a tus puntos fuertes, porque estás aprovechando tus conocimientos actuales to ganar dinero por Internet. Además, deben adaptarse a tu estilo de vida, así que asegúrate de tener en cuenta ciertas limitaciones que podrían hacer que esto resultara un poco restrictivo.

Si acabas de empezar, lo mejor es empezar con uno y ampliarlo poco a poco. Hay un montón de trabajos extra fáciles que puedes hacer por Internet, y la mayoría de ellos no supondrán una carga. Cada situación es única, así que tendrás que adaptar tu estrategia en consecuencia.

Tendrás queAnaliza tus intereses y habilidades, y busca trabajos extra que se ajusten a ellos. El tiempo es un factor clave, y tendrás que tenerlo en cuenta a la hora de tomar una decisión. Esto debería ayudarte a reducir la lista a unas pocas opciones que tendrás que investigar.

Si revisas esto, seguramente encontrarás uno que te parezca adecuado, y probablemente sea el que quieras probar. Dicho esto, Aún así, recomendaría empezar con opciones de bajo riesgo antes de empezar a generar tus ingresos pasivos.

También es importante llevar un control de tus ingresos y tus inversiones. También deberías tener en cuenta el tiempo que dedicas a tu actividad secundaria y analizar los resultados. Esto te dará una idea de tu retorno de la inversión y te ayudará a saber si vas por buen camino o no.

Los informes indican que Casi la mitad de los estudiantes que tienen un trabajo extra afirman que este influye positivamente en su rendimiento académico. Esto demuestra lo importante que es elegir el adecuado.

Expectativas realistas de ingresos y calendario

El plazo y la cantidad que ganes dependerán de múltiples factores, como el tipo de actividad complementaria, el tiempo y el dinero que inviertas, las condiciones del mercado, factores personales y otros. Dicho esto, hay algunas estimaciones aproximadas de lo que puedes esperar:

Formas de generar ingresos pasivos : Tanto si escribes un blog como si vendes productos digitales, con el enfoque adecuado, podrías empezar a obtener beneficios en un plazo de 2 a 3 meses.

: Tanto si escribes un blog como si vendes productos digitales, con el enfoque adecuado, podrías empezar a obtener beneficios en un plazo de 2 a 3 meses. Negocios basados en la prestación de servicios : Si decides dedicarte a la redacción o a dar clases particulares, podrás empezar a obtener beneficios en tan solo unas semanas.

: Si decides dedicarte a la redacción o a dar clases particulares, podrás empezar a obtener beneficios en tan solo unas semanas. Trabajos extra a través de aplicaciones: Estos sencillos trabajos extra en línea suelen generar ingresos rápidos, algunos de los cuales se pueden obtener en cuestión de días.

Las personas que tienen un trabajo extra ganan 891 dólares al mes, y los ingresos medios rondan los 200 dólares. La experiencia, la demanda del mercado, la constancia y el esfuerzo, la ubicación y muchos otros factores pueden ayudarte a ganar más o ser la razón por la que no consigues ganar mucho.

Es fundamental que Ten en cuenta que alrededor del 20 % de las personas ganan más de 1 000 dólares al mes. Además, muchos necesitan al menos seis meses, y algunos hasta un año, para empezar a obtener unos ingresos regulares. Dicho esto, el 76 % de quienes tienen un trabajo secundario se dedican a lo que les apasiona, por lo que, con experiencia y optimizando el negocio, los ingresos podrían aumentar.

A continuación te ofrecemos una estimación aproximada de cuándo y cuánto podrías llegar a ganar:

Semanas 1-2 : El proceso de configuración y aprendizaje, por lo que no obtendrás ningún beneficio.

: El proceso de configuración y aprendizaje, por lo que no obtendrás ningún beneficio. Semanas 3-4 : Empezarás a obtener pequeñas ganancias, lo que significa que podrías ganar entre 10 y 50 dólares.

: Empezarás a obtener pequeñas ganancias, lo que significa que podrías ganar entre 10 y 50 dólares. Mes 2-3 : Empezarás a notar un aumento constante de tus ingresos, que se situarán entre los 50 y los 200 dólares.

: Empezarás a notar un aumento constante de tus ingresos, que se situarán entre los 50 y los 200 dólares. Meses 4-6: Simplemente estás optimizando tu estrategia y tus ingresos, lo que significa que podrías obtener beneficios de entre 200 y más de 500 dólares.

Superar los retos habituales

Al empezar con los trabajos extra en línea, es fundamental saber que hay ciertos retos:

Síndrome del impostor : No se te da mal esto; solo tienes que empezar poco a poco y ganar confianza a medida que vas avanzando.

: No se te da mal esto; solo tienes que empezar poco a poco y ganar confianza a medida que vas avanzando. Gestión del tiempo : Asegúrate de establecer límites entre tu tiempo de trabajo o estudio, las actividades extra y tu tiempo libre

: Asegúrate de establecer límites entre tu tiempo de trabajo o estudio, las actividades extra y tu tiempo libre Ingresos irregulares : Recurre a herramientas de automatización para que te quiten parte de la carga de encima

: Recurre a herramientas de automatización para que te quiten parte de la carga de encima Conciliación entre la vida laboral y la vida personal : Aunque tu objetivo sean trabajos secundarios sencillos por Internet, tendrás que asegurarte de encontrar un equilibrio adecuado entre el trabajo y tu vida personal

: Aunque tu objetivo sean trabajos secundarios sencillos por Internet, tendrás que asegurarte de encontrar un equilibrio adecuado entre el trabajo y tu vida personal Confusión fiscal : Es fundamental estar al tanto de los impuestos, ya que lo que quieres es que todo sea legal.

: Es fundamental estar al tanto de los impuestos, ya que lo que quieres es que todo sea legal. Restricciones de visado: Si resides en el extranjero con un visado, debes informarte sobre las opciones legales y las posibles restricciones.

Es importante saber que todas ellas son temporales si lo enfocas bien. Céntrate en ti mismo y asegúrate de tener tiempo suficiente para descansar y socializar.

Las mujeres están teniendo cada vez más éxito en esto, y casi la mitad de las personas que tienen un trabajo extra son mujeres. Esto significa que, independientemente del género, cualquiera puede ganar un dinero extra.

Aspectos fiscales relacionados con los ingresos de actividades complementarias

Cada dólar que ganes con estos trabajos extra en línea está sujeto a impuestos, lo que significa que tendrás que declararlo. El impuesto sobre el trabajo por cuenta propia es del 15,3 % para cualquier ingreso superior a 400 dólares, de los cuales el 12,4 % corresponde a la Seguridad Social y el 2,9 % a Medicare. Si prevé que su deuda fiscal superará los 1 000 dólares al año, deberá presentar una declaración trimestral de impuestos estimados utilizando el formulario 1040-ES del IRS.

Los gastos profesionales deducibles pueden ayudarte a reducir tu obligación tributaria. Gastos como los de la oficina en casa, Internet, material de oficina, desarrollo, suscripciones a plataformas y muchos otros pueden ayudarte en este sentido, pero es fundamental llevar un registro de cada gasto.

En general,Prevé destinar entre el 25 % y el 30 % de tus ingresos netos al pago de impuestos, y si te parece que todo esto es demasiado complicado, quizá te convenga consultar con un asesor fiscal. En algunos casos, se puede ajustar el momento en que se perciben los ingresos para minimizar el impacto en la FAFSA.

Hablando del impacto de la FAFSA, debes saber que, a partir del 1 de julio de 2026, se restablecerá la exención de los ingresos de las pequeñas empresas, algo que beneficiará a los emprendedores.

Cómo hacer crecer tu negocio paralelo hasta alcanzar unos ingresos mensuales de cuatro cifras

Ganar dinero con trabajos extra en línea significa tendrás que plantearte el crecimiento de forma estratégica, y hay varias formas de conseguirlo:

Especialización : Especializarse es una forma excelente de ganar más dinero

: Especializarse es una forma excelente de ganar más dinero Crear una cartera de clientes habituales : Los proyectos puntuales generan ingresos inestables, y ahí es donde las relaciones de colaboración a largo plazo pueden resultar útiles

: Los proyectos puntuales generan ingresos inestables, y ahí es donde las relaciones de colaboración a largo plazo pueden resultar útiles Crear fuentes de ingresos pasivos : Generar varias fuentes de ingresos pasivos es una buena forma de no depender únicamente de una sola fuente de ingresos.

: Generar varias fuentes de ingresos pasivos es una buena forma de no depender únicamente de una sola fuente de ingresos. Aprovecha las herramientas de IA : Puedes utilizar estas herramientas para ser más eficiente y disponer de más tiempo para centrarte en desarrollar tu marca

: Puedes utilizar estas herramientas para ser más eficiente y disponer de más tiempo para centrarte en desarrollar tu marca Diversificar las fuentes de ingresos: Deberás plantearte trabajar con varios clientes para asegurarte de que, si pierdes a uno, sigas contando con ingresos adicionales.

Para hacer crecer tu negocio paralelo se necesita práctica y estrategia. El hecho de que el 64 % de los adultos se plantee tener un trabajo extra en 2026 demuestra que goza de gran popularidad.

Es fundamental contar con una buena técnica de raspado, y he aquí un ejemplo. Si un profesor particular gana 25 dólares por hora y tiene 5 clientes a la semana, gana un total de 500 dólares al mes. Si tiene 10 clientes, gana 1.000 dólares al mes. Un aumento de la tarifa a 40 dólares supondría unos ingresos mensuales de 1.600 dólares.

Tu camino hacia la independencia económica empieza ahora

En el ámbito de los ingresos extra, algunas de las mejores formas de ganar dinero extra por Internet son el trabajo autónomo, las clases particulares de IA, el marketing de afiliación, ganar dinero jugando a videojuegos, y mucho más. Aquí hay una gran variedad, lo que significa que hay posibilidades de obtener ingresos adicionales, además de desarrollar habilidades y tomar las riendas de tus ingresos.

Lo mejor es empezar poco a poco con algo como Snakzy, que es uno de los trabajos secundarios más fáciles que hay en este momento para obtener unos ingresos extra. El 2026 parece que va a ser el año de los trabajos secundarios, y el 64 % de los adultos con empleo tiene intención de empezar.

Contar con las habilidades, la flexibilidad y la determinación son las tres únicas cosas que necesitas para empezar, y este artículo te ayudará a conseguirlo. He recopilado las mejores formas de ganar un dinero extra, junto con algunos consejos sobre cómo empezar y hacerlas crecer. Elige la que mejor se adapte a ti y empieza a trabajar para mejorar tu futuro financiero.

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