Cómo ganar dinero por Internet: 8 formas realistas en 2026

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Ganar dinero en Internet es una opción realista si combinas la venta de cosas que ya tienes, las microtareas remuneradas y las pruebas de aplicaciones; la mayoría de las personas que ganan dinero de verdad en Internet lo hacen mediante un trabajo activo, no mediante inversiones pasivas.

No hay un atajo único para aprender a ganar dinero en línea, pero a continuación encontrarás ocho métodos realistas clasificados según la rapidez con la que se cobra.

Esta guía prescinde de las típicas listas de 40 puntos y se centra en formas realistas de ganar dinero en Internet, incluido un método que muchos competidores pasan por alto: cobrar por jugar a videojuegos y probar aplicaciones.

Si quieres saber cómo ganar dinero rápido por Internet, empieza vendiendo artículos a nivel local. Si tu objetivo es descubrir cómo obtener ingresos extra por Internet a largo plazo, apóyate más en el trabajo autónomo, las clases particulares o la impresión bajo demanda.

RESUMEN ¿Es realista ganar dinero en línea? Sí, con condiciones: la mayoría de las personas que combinan dos o tres de los métodos que se indican a continuación suelen obtener entre 50 y 600 dólares en su primer mes, no una fortuna de la noche a la mañana.



La vía más rápida: vender cosas que ya tienes a nivel local para obtener dinero en efectivo el mismo día. O echa un vistazo a las aplicaciones de recompensas que realmente pagan dinero real (probadas y clasificadas) para hacerte una idea de lo que hay disponible en este momento.

A medida que sigas leyendo, ten en cuenta que esto no es una lista reciclada de 40 elementos sacada de la tienda de aplicaciones. Está clasificada según la rapidez con la que un principiante de verdad puede obtener dinero hoy mismo, respaldada por cifras reales y contrastadas.

🔑 Puntos clave – Vender cosas que ya tienes es la forma más rápida de conseguir dinero en efectivo: a menudo el mismo día si es a nivel local, en menos de dos semanas si se envía por correo, y sin coste alguno para empezar



.– Descubre cómo ganar dinero en línea de forma constante: las microtareas, las pruebas de aplicaciones y el trabajo autónomo pueden aportar, de forma realista, entre 50 y más de 600 dólares al mes una vez que te hayas establecido.



– Las aplicaciones de recompensas como Mistplay y Swagbucks son una auténtica «fuente de dinero extra» —piensa en entre 5 y 150 dólares al mes—, pero no sustituyen a un sueldo.



– Combinar dos o tres métodos a la vez es mejor que quedarse esperando a que un único método «perfecto» dé sus frutos.

¿Es realmente factible ganar dinero por Internet?

Sí, pero el rango realista es amplio: la mayoría de los principiantes ganan, de forma realista, entre 50 y 600 dólares en su primer mes combinando dos o tres métodos, no la cifra de «1.000 dólares para el viernes» que prometen los anuncios. Eso es exactamente lo que debes esperar si sigues una guía realista sobre cómo ganar dinero en línea.

Los métodos más rápidos —vender cosas que ya tienes, realizar microtareas o participar en estudios de investigación— pueden sumarte unos cuantos dólares en tu cuenta en cuestión de días, sin ningún coste, por lo que suelen recomendarse a quienes preguntan cómo ganar dinero rápido por Internet.

Los métodos de nivel medio, como probar aplicaciones, trabajar como autónomo o dar clases particulares, suelen reportar entre 10 y 35 dólares por hora una vez que se pone en marcha, pero tardan entre 2 y 5 semanas en generar el primer pago debido a las pruebas de práctica y a las retenciones de pago.

Los métodos que se desarrollan más lentamente, como la impresión bajo demanda, pueden tardar unos meses en generar ingresos significativos, pero también te ofrecen algo que las opciones más rápidas no te dan: la oportunidad de crear un activo que pueda seguir generando ingresos una vez finalizado el trabajo inicial.

Lo que no te llevará allí de forma fiable: los discursos de reclutamiento de MLM, los grupos de señales «garantizadas» de criptomonedas o forex, el bombo publicitario del day trading y las promesas de que «la IA te hará rico de la noche a la mañana». Ninguna de estas opciones está respaldada por datos reales de ganancias; más adelante en esta guía explicaremos por qué.

Siendo realistas, estas opciones para ganar dinero en línea funcionan para casi cualquier persona que tenga un smartphone y unas cuantas horas libres a la semana. La advertencia sincera: tu techo depende del esfuerzo, la habilidad y (en algunos métodos) el capital inicial. Una habilidad comercializable, como la redacción, el diseño o un segundo idioma, eleva ese techo muy por encima de lo que ofrecen las aplicaciones de ingresos pasivos por sí solas.

Las 8 formas más rápidas de ganar dinero por Internet

A continuación te presentamos 8 de las formas más rápidas de ganar dinero en línea, clasificadas según la rapidez con la que se obtienen los primeros ingresos para alguien que empieza hoy desde cero. Utiliza esta lista como una guía práctica sobre cómo ganar dinero en línea sin tener que pagar por cursos o «sistemas secretos».

1. Vende por Internet cosas que ya tienes

Vender artículos que ya no utilizas es una de las formas más fiables de convertir el desorden en dinero: ofrece pagos rápidos, a menudo sin comisiones, a través de encuentros locales o en menos de dos semanas si se envían por Internet, lo que la convierte en una de las mejores opciones si quieres saber cómo ganar dinero rápido por Internet.

Cómo empezar:

Elige tu plataforma: crea una cuenta gratuita en eBay, Poshmark, Vinted o Facebook Marketplace. Publica el anuncio para vender rápido: fotografía tu artículo con luz natural y brillante, fija un precio competitivo comparando con anuncios «vendidos» recientes —no con los precios de venta actuales— y pulsa «publicar». Cobra: Queda con el comprador en un lugar seguro para recibir el dinero en efectivo al instante, o envía el artículo directamente utilizando la etiqueta prepagada de la plataforma.

💡Lo que debes saber – Lo fácil que es empezar: Muy fácil: solo necesitas un artículo y la cámara de tu móvil.



– Cuánto puedes ganar: entre 0 y 500 dólares al mes para la mayoría de los vendedores ocasionales; una minoría gana más de 1.000 dólares



.– Herramientas necesarias: cámara de smartphone, cuenta bancaria o de PayPal y (en eBay o Poshmark) un SSN, EIN o ITIN.



– Error habitual: pasar por alto las comisiones de la plataforma —Poshmark se queda con el 20 %, eBay con un 13,6 % aproximadamente más 0,40 $ por pedido—, por lo que el precio de venta no es lo que te llevas a casa.

250 ANUNCIOS GRATUITOS AL MES • LLEGUE A MÁS DE 130 MILLONES DE COMPRADORES eBay 2.8 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Crea una cuenta de vendedor en eBay para llegar a millones de compradores de todo el mundo. Empieza a vender

2. Microtareas remuneradas y estudios de investigación

Las microtareas y los estudios de investigación ofrecen ganancias modestas, pero rápidas. Entre 3 y 12 dólares por hora, sin necesidad de tener habilidades ni un portafolio, por lo que este método suele aparecer en las guías sobre cómo ganar dinero en línea para principiantes.

Cómo empezar:

Regístrate gratis en Prolific y Clickworker al mismo tiempo, ya que la oferta de tareas en cualquiera de las dos plataformas es irregular.

Completa la verificación y las pruebas de aptitud (el UHRS de Clickworker exige una nota superior al 80 % y no permite repetir las pruebas).

Acepta las tareas que cumplan los requisitos a medida que aparezcan; es posible que Prolific te incluya primero en una lista de espera.

💡Lo que debes saber – Facilidad para empezar: Fácil —registro gratuito, sin necesidad de portfolio—, aunque las pruebas de cualificación son un filtro para acceder a los trabajos mejor remunerados



.– Cuánto se puede ganar: Entre 3 y 12 dólares por hora aproximadamente; la tarifa recomendada por Prolific es de 12 dólares por hora, pero en MTurk a menudo se gana menos de 4 dólares por hora.



– Herramientas necesarias: un ordenador o un smartphone y conexión a Internet; en ambos casos se requiere ser mayor de 18 años, con restricciones por país



.– Error habitual: dar por sentada la tarifa anunciada como garantizada; la búsqueda de tareas no remuneradas reduce el salario real, y los solicitantes pueden rechazar el trabajo sin pagar nada.

TRABAJA DESDE CUALQUIER LUGAR • MICROTAREAS FLEXIBLES Clickworker 2.6 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Gana dinero realizando sencillas microtareas en línea, introducción de datos, evaluaciones UHRS y entrenamiento de IA. Únete a Clickworker gratis

3. Pruebas de sitios web y aplicaciones

Las pruebas de sitios web y aplicaciones pagan entre 10 y 120 dólares por prueba, lo que supone entre 50 y 250 dólares al mes para un probador ocasional; pero ten en cuenta que recibirás tu primer pago en un plazo de 3 a 5 semanas, no en unos días. Este método es más adecuado para aprender a ganar dinero extra en línea a largo plazo que para obtener ingresos inmediatos.

Cómo empezar:

Regístrate en la prueba de práctica gratuita de UserTesting (comprueba el micrófono, la cámara web y la capacidad de «pensar en voz alta»).

Una vez aprobado, completa tu perfil demográfico y de dispositivo en su totalidad, ya que determina a qué estudios se te asignará.

Únete a 2 o 3 plataformas a la vez (UserTesting y Userlytics), ya que la oferta en cada una de ellas es irregular.

💡Lo que debes saber – Facilidad para empezar: el proceso de solicitud es sencillo, pero primero debes superar una prueba de práctica no remunerada



.– Cuánto puedes ganar: entre 50 y 250 dólares al mes de forma esporádica en UserTesting; los participantes habituales de Userlytics declaran ganar entre 200 y 600 dólares al mes.



– Herramientas necesarias: un micrófono que funcione, un espacio tranquilo, una conexión a Internet estable y una cuenta de PayPal



.– Error habitual: dar por sentado que la tarifa es el cuello de botella; en realidad, lo es la disponibilidad de pruebas. Las respuestas apresuradas también se rechazan sin remuneración.

10 DÓLARES POR PRUEBA DE 20 MINUTOS • PAGOS A TRAVÉS DE PAYPAL UserTesting 4.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Gana dinero probando páginas web, aplicaciones y nuevos productos compartiendo tu pantalla en tiempo real y tus comentarios de voz. Solicita tu plaza en UserTesting

4. Ofrecer servicios como autónomo (redacción, diseño, tareas administrativas)

Ofrecer tus servicios como autónomo en un ámbito en el que tengas experiencia real te reportará, de forma realista, entre 15 y 35 dólares por hora una vez te hayas consolidado, aunque los nuevos proveedores suelen empezar con tarifas bastante inferiores hasta que acumulan opiniones reales de los clientes.

Para muchas personas, esta es la solución más sostenible para ganar dinero en línea a largo plazo.

Cómo empezar:

Fiverr : crea un perfil especializado («redacción de blogs optimizados para SEO», no «redacción») con paquetes por niveles y ejemplos de tu portfolio.

: crea un perfil especializado («redacción de blogs optimizados para SEO», no «redacción») con paquetes por niveles y ejemplos de tu portfolio. Upwork : completa tu perfil al 100 % y utiliza tus primeros «Connects» en trabajos recién publicados, ya que son los que reciben más respuestas.

: completa tu perfil al 100 % y utiliza tus primeros «Connects» en trabajos recién publicados, ya que son los que reciben más respuestas. Opción de asistente virtual: ofrece un servicio específico en lugar de un «asistente virtual» genérico, ya que esa categoría está saturada.

💡Lo que debes saber – Qué fácil es empezar: la inscripción es gratuita; no se requiere ningún título ni certificado.



– Cuánto puedes ganar: entre 15 y 35 dólares por hora, una vez que te hayas consolidado; los nuevos vendedores fijan precios más bajos para conseguir las primeras valoraciones



. – Herramientas necesarias: un portafolio, un método de pago (PayPal, Payoneer o cuenta bancaria) y entre 2 y 4 semanas de trabajo activo antes de recibir tu primer pago.



– Error habitual: fijar precios demasiado bajos para conseguir las primeras reseñas y luego quedarse «anclado» en ese nivel bajo; la comisión fija del 20 % de Fiverr se aplica incluso a las propinas.

QUÉDATE CON EL 80 % DE LAS GANANCIAS • FIJA TUS PROPIAS TARIFAS Fiverr 2.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Vende tus servicios como autónomo a nivel mundial en los ámbitos de la tecnología, el diseño, la redacción, el marketing digital y las tareas relacionadas con la inteligencia artificial. Crea un «Gig»

5. Transcripción y subtitulación

La transcripción se paga entre 0,40 y 1,10 dólares por minuto de audio en Rev; el salario efectivo ronda entre los 8 y los 15 dólares por hora una vez que se contabiliza el tiempo real de trabajo, lo que la convierte en una recomendación habitual para cualquiera que busque cómo ganar dinero en línea y tenga buenas habilidades de mecanografía.

Cómo empezar:

Presenta tu solicitud en Rev (transcripción, subtitulación o traducción) y realiza la evaluación de competencias y la prueba de muestra.

O bien, envía tu solicitud a GoTranscript: supera la prueba de gramática (se requiere un 100 %, un solo intento) y una prueba de audio.

Una vez aprobada, solicita los archivos disponibles y recibe el pago semanalmente a través de PayPal.

💡Lo que debes saber – Lo fácil que es empezar: la solicitud es gratuita, pero primero debes superar una prueba de habilidades calificada, y a veces las inscripciones se ponen en lista de espera



.– Cuánto puedes ganar: entre 5 y 15 dólares aproximadamente por hora de trabajo real, una vez que se tiene en cuenta una proporción realista de trabajo por audio de 3:1 a 5:1.



– Herramientas necesarias: un ordenador, auriculares, buen dominio de la gramática y la ortografía, y una mecanografía rápida y precisa



.– Error común: fijarse en la tarifa base por minuto e ignorar la relación entre trabajo y audio; además, la prueba de gramática de GoTranscript no se puede repetir.

PAGO SEMANAL A TRAVÉS DE PAYPAL • TRABAJA DESDE CASA Rev 3.8 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Gana dinero con un horario flexible transcribiendo fragmentos de audio o subtitulando vídeos en línea. Solicitar Rev

6. Clases particulares en línea / Enseñar inglés

Las clases particulares en línea se pagan entre 10 y 25 dólares por hora: la tarifa fija de Cambly es de 10,20 dólares por hora, mientras que los profesores de Preply ganan una media de unos 18,30 dólares por hora antes de comisiones. Si estás buscando cómo ganar un dinero extra en línea aprovechando tus conocimientos de idiomas, esta es una de las opciones más accesibles.

Cómo empezar:

Elige tu estilo de enseñanza: opta por plataformas conversacionales para practicar de forma informal sin planes de clase, o por plataformas estructuradas en las que puedas diseñar tu propio plan de estudios y fijar tus propias tarifas.

opta por plataformas conversacionales para practicar de forma informal sin planes de clase, o por plataformas estructuradas en las que puedas diseñar tu propio plan de estudios y fijar tus propias tarifas. Crea tu perfil y tu vídeo de presentación: graba un vídeo breve y claro en el que te presentes, expliques tu trayectoria y describas tu enfoque docente para superar la verificación de la cuenta.

graba un vídeo breve y claro en el que te presentes, expliques tu trayectoria y describas tu enfoque docente para superar la verificación de la cuenta. Establece tu horario y empieza: Fija tu disponibilidad semanal y empieza con tarifas competitivas para conseguir tus primeras reservas y generar valoraciones positivas de los alumnos.

💡Lo que debes saber – Lo fácil que es empezar: en Cambly no se necesita título universitario ni certificado de enseñanza (el vídeo es el verdadero filtro); la revisión de Preply tarda unos 5 días laborables.



– Cuánto puedes ganar: 10,20 $/hora fijos en Cambly; en Preply, la media es de unos 18,30 $/hora antes de aplicar una comisión variable del 18-33 %.



– Herramientas necesarias: cámara web, conexión a Internet estable, un espacio tranquilo y, en el caso de Cambly, residencia en un país elegible como hablante nativo de inglés



.– Error habitual: no darse cuenta de que Cambly solo paga por el tiempo de llamada activo, y que las clases de prueba no remuneradas de Preply pueden acumularse antes de que empiecen a generarse ingresos reales.

NO SE REQUIERE TÍTULO UNIVERSITARIO • PAGOS SEMANALES A TRAVÉS DE PAYPAL Cambly 2.1 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Gana dinero charlando con estudiantes de inglés nativo de todo el mundo, con horarios flexibles y sin necesidad de tener un título de profesor. Hazte tutor

7. Impresión bajo demanda y productos digitales

Si estás buscando cómo ganar dinero en línea a través del comercio electrónico, vender ropa personalizada, tazas o artículos de decoración del hogar con servicios como Printify te permite poner en marcha una tienda sin riesgo y sin necesidad de mantener stock. Este enfoque es ideal para quienes quieren aprender a ganar un dinero extra en línea creando una pequeña marca poco a poco.

Cómo empezar:

Conecta tu tienda: Crea una cuenta gratuita en Printify y vincúlala fácilmente a tu tienda de Etsy, Shopify o WooCommerce. Diseña tus productos: Crea diseños en Canva o con la herramienta de diseño integrada de Printify para personalizar camisetas, bolsas de tela, fundas para móviles, tazas y cientos de otros artículos del catálogo. Publica y empieza a vender: Sincroniza los listados de tus productos terminados directamente con tu tienda con los precios establecidos, y deja que Printify se encargue automáticamente de la producción y la gestión de los pedidos.

💡Lo que debes saber – Lo fácil que es empezar: Fácil de poner en marcha; unos conocimientos básicos de diseño gráfico (o el uso de plantillas de Canva) ayudan a que tus productos destaquen



.– Cuánto puedes ganar: Siendo realistas, entre 0 y 500 dólares al mes de beneficio durante el primer año mientras generas tráfico, aunque es posible alcanzar niveles de ventas más altos.



– Herramientas necesarias: Canva, una plataforma de venta gratuita (Etsy, Shopify u otras plataformas populares) y una cuenta gratuita en Printify



.– Error habitual: subestimar los márgenes de venta al por menor; asegúrate de tener en cuenta los costes de producción, los gastos de envío y las comisiones de la plataforma para que te quedes con un beneficio sólido por cada pedido.

SIN COSTE INICIAL • MÁS DE 900 PRODUCTOS Printify 4.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Vende productos personalizados impresos bajo demanda en Etsy o Shopify sin necesidad de tener stock y con gestión automática de los pedidos. Prueba Printify hoy mismo

8. Asistente virtual a distancia / Introducción de datos

La introducción de datos a distancia, la atención al cliente y el apoyo administrativo proporcionan unos ingresos por hora constantes (salario medio de entre 17 y 24 dólares por hora), lo que los convierte en una de las mejores opciones para los trabajadores a distancia con grandes habilidades organizativas que buscan una forma estable de ganar dinero en línea.

Cómo empezar:

Presenta tu candidatura en plataformas gestionadas: envía tu solicitud a plataformas de asistentes virtuales (VA) verificadas, como Time, etc., que evalúan tus habilidades en inglés como lengua materna, tu capacidad de organización y tu experiencia previa en el ámbito de oficina.

envía tu solicitud a plataformas de asistentes virtuales (VA) verificadas, como Time, etc., que evalúan tus habilidades en inglés como lengua materna, tu capacidad de organización y tu experiencia previa en el ámbito de oficina. Establece tu horario: elige tu disponibilidad (normalmente entre 10 y 30 horas a la semana) y te pondrán en contacto con emprendedores o pequeñas empresas que necesiten apoyo continuo.

elige tu disponibilidad (normalmente entre 10 y 30 horas a la semana) y te pondrán en contacto con emprendedores o pequeñas empresas que necesiten apoyo continuo. Realiza tareas administrativas: Ocúpate de las tareas diarias, como la gestión del correo electrónico, la organización de la agenda, la introducción de datos, la búsqueda de información y la comunicación con los clientes.

💡Lo que debes saber – Facilidad para empezar: el proceso de selección es exigente; plataformas como Time etc evalúan rigurosamente a los candidatos para mantener una mayor calidad del servicio



.– Cuánto puedes ganar: normalmente entre 15 y 21 dólares por hora para los asistentes virtuales asignados por la plataforma, pudiendo llegar a más de 24 dólares por hora para puestos administrativos especializados.



– Herramientas necesarias: un ordenador fiable, conexión a Internet estable de alta velocidad, auriculares con cancelación de ruido y dominio de Google Workspace o MS Office



.– Error común: caer en estafas de introducción de datos a distancia en bolsas de empleo abiertas; nunca pagues por adelantado por formación, «verificación de antecedentes» o kits de equipamiento.

CON SEDE EN EE. UU. Y EL REINO UNIDO • TRABAJO DESDE CASA Time etc 4.7 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Gana dinero como asistente virtual prestando servicios administrativos, ejecutivos y de atención al cliente a empresarios. Solicita el puesto de asistente virtual

Comparación: Las 8 mejores formas de ganar dinero en línea

A continuación te ofrecemos una comparación detallada de los ocho métodos para ganar dinero en línea, en la que se desglosan los ingresos realistas, la rapidez de los pagos, los costes iniciales y el esfuerzo general necesario.

Úsala para decidir qué opción se adapta mejor a tu objetivo, ya sea ganar dinero rápido por Internet o conseguir unos ingresos extra como actividad complementaria.

Método Ganancias realistas Plazo hasta el primer pago Coste inicial Dificultad 1. Vende cosas que tengas Entre 0 y 500 dólares al mes para la mayoría de los vendedores ocasionales El mismo día (local) hasta unas 2 semanas (con envío) 0 Fácil 2. Microtareas y estudios de investigación De 3 a 12 $/hora Días (Clickworker) a ~10–14 días (MTurk) 0 Fácil 3. Pruebas de sitios web y aplicaciones 50–250 $/mes (ocasional); 200–600 $/mes (regular) Entre 3 y 5 semanas 0 Fácil-Medio 4. Ofrecer servicios como autónomo Entre 15 y 35 $/hora una vez consolidado De 2 a 4 semanas hasta el primer pago liquidado 0 $ (la plataforma se queda con un 15–20 %) Medio 5. Transcripción y subtitulado 5–15 $/hora de tiempo de trabajo efectivo Días o semanas (Rev); hasta unos 60 días de revisión (GoTranscript) 0 Medio 6. Clases particulares en línea 10,20 $/hora (tarifa plana, Cambly) hasta unos 18,30 $/hora de media (Preply) De 1 a 3 semanas 0 Medio 7. Productos digitales e impresos bajo demanda Beneficios de entre 0 y 500 $ al mes durante el primer año (en la mayoría de los casos, mucho menos) De 3 a 6 semanas o más (retención de pagos) 0 $ (solo coste por unidad) Medio-difícil 8. Asistente virtual a distancia / introducción de datos 17–24 $/hora (datos salariales medios) ~2–3 semanas (nómina) o un proceso de selección más largo 0 Medio

Gana dinero jugando a videojuegos y probando aplicaciones

Si solo buscas juegos en línea que paguen con dinero real para ganar un dinero extra en tu tiempo libre, plataformas como Snakzy, Mistplay y Swagbucks son opciones fiables que, según se ha comprobado, realmente pagan. Es mejor considerarlas como un complemento mientras aprendes a ganar dinero en línea, no como tu única fuente de ingresos.

No obstante, fíjate unas expectativas realistas: jugar durante un tiempo determinado suele reportar entre 0,10 y 1,00 dólares por hora (entre 5 y 50 dólares al mes), aunque puedes llegar a ganar entre 20 y 150 dólares al mes en plataformas de recompensas «todo en uno» si combinas encuestas, ofertas por hitos y reembolsos con los juegos.

Aplicación Pago realista Paga a través de Snakzy Entre 40 y 80 dólares con juego activo PayPal, Amazon, Google Play, Visa, Target, Apple, eBay, Roblox, Fortnite, Xbox, PlayStation, Steam, Starbucks, Netflix, Spotify, Disney+, Uber, Airbnb, Home Depot, Sephora, McDonald’s, Domino’s, Burger King, Adidas, H&M, Nike, Macy’s KashKick Entre 25 y 50 $ con actividad diaria Solo PayPal Swagbucks Entre 20 y 50 dólares al mes de forma ocasional; entre 10 y 20 dólares al día para los que acumulan puntos de forma intensiva Dinero en efectivo a través de PayPal; tarjetas regalo (Amazon, Walmart, Starbucks, Visa, etc.)

Lo que no funciona (señales de alarma que hay que evitar)

MLM (marketing multinivel): te venden la oportunidad de reclutar vendedores, no de vender un producto que la gente realmente quiera; el modelo se basa en el reclutamiento y la mayoría de los participantes pierden dinero una vez que se tienen en cuenta los costes del kit de inicio.

Grupos de señales de criptomonedas o forex «garantizadas»: ninguna estrategia de trading legítima puede garantizar una rentabilidad. La palabra «garantizada» asociada a cualquier predicción de mercado es una señal de alarma, no un argumento de venta.

Esquemas de «pago por clic» (PTC): te pagan una minúscula fracción de céntimo por cada anuncio que ves, por lo que las cuentas nunca cuadran para obtener un salario real; además, muchos sitios de PTC simplemente dejan de pagar en cuanto te corresponde un retiro de fondos.

Trabajos de «rellenar sobres» y de «cliente misterioso»: se trata de tramas de fraude con cheques disfrazadas de empleo: depositas un cheque que luego resulta sin fondos y acabas debiendo al banco el dinero que ya has transferido.

Mi veredicto general sobre cómo ganar dinero en línea

Ganar dinero en línea es factible siempre y cuando mantengas tus expectativas con los pies en la tierra. Combinar dos o tres de los métodos anteriores puede reportarte, de forma realista, entre 50 y 600 dólares en tu primer mes, en lugar de las riquezas instantáneas que prometen los anuncios en línea. Esa es la idea central de cualquier guía honesta sobre cómo ganar dinero en línea.

La estrategia más eficaz consiste en combinar pagos rápidos con fuentes de ingresos estables. Vende hoy mismo algunos artículos que ya tengas para conseguir dinero rápido si quieres saber cómo ganar dinero rápido por Internet, mientras creas simultáneamente cuentas en plataformas de microtareas o aplicaciones de recompensas como Snakzy para generar una fuente secundaria fiable de ingresos adicionales por Internet.

Si buscas ideas aún más especializadas, echa un vistazo a nuestra lista de los mejores trabajos secundarios en línea.

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