Cómo alojar un servidor de Minecraft: guía completa para 2026

Si te estás preguntando cómo organizar una Minería, artesaníaservidor, probablemente te encuentres en ese punto en el que estás harto de depender del mundo de otra persona (o de las normas del servidor) para pasarlo bien. Minería, artesaníaHa vendido más de 300 millones de copias, lo cual es una locura, y se nota: es el juego de mundo abierto por excelencia. La gente mantiene vivos los mundos durante años, construye pequeños reinos con amigos y convierte los paquetes de mods en un auténtico caos. Y llega un momento en el que lo único que quieres es un servidor que puedas controlar.

Llevo ya tres años alojando servidores para mi grupo de jugadores. Empezamos con un sencillo mundo de supervivencia en mi ordenador de sobremesa, pasamos por varias plataformas de alojamiento gratuito y, finalmente, nos decantamos por un alojamiento comercial a medida que nuestra comunidad crecía. A base de prueba y error, aprendí que Alojar un servidor es mucho más sencillo de lo que la mayoría de los jugadores cree.

Muchos jugadores quieren crear experiencias multijugador con sus amigos alojando sus propios servidores, pero una serie de dificultades habituales les frenan antes incluso de empezar. Las dudas sobre la configuración técnica, las preocupaciones por los costes y la confusión sobre las opciones de alojamiento pueden resultar abrumadoras. Algunos jugadores piensan que se necesita un equipo caro o conocimientos avanzados de programación. Eso simplemente no es cierto.

En este artículo se tratarán todas las formas prácticas de organizar una Minería, artesanía servidor, incluyendo el autoalojamiento en tu propio ordenador, opciones gratuitas, servidores modificados y soluciones de alojamiento comercial. Te explicaré los requisitos técnicos, te guiaré paso a paso por los procesos de configuración y te ayudaré a elegir la mejor opción según tu nivel de conocimientos y tu presupuesto.

La verdad es sencilla: Alojar tu propio servidor te ofrece un control total sobre tu Minería, artesaníamundo… y hay una opción para cada situación.

Comprender las opciones de alojamiento de servidores de Minecraft

Antes de lanzarte a la configuración, debes conocer los principales métodos de alojamiento disponibles. Cada uno de ellos tiene ventajas y desventajas específicas que influyen en el coste, el rendimiento y la facilidad de uso.

Alojamiento propio en tu ordenador

Ejecutar un servidor directamente desde tu ordenador es la opción que ofrece mayor control. Descargas el software del servidor, lo configuras tú mismo y mantienes un control total sobre todos los ajustes. La ventaja es evidente: Es totalmente gratuito, aparte de tus gastos habituales de Internet y electricidad.

Empecé así, con un ordenador de sobremesa que tenía de repuesto y que funcionaba las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en mi armario. Esa configuración me enseñó más sobre la gestión de servidores de lo que cualquier guía podría haberme enseñado, pero tenía unas limitaciones reales. El ordenador debe permanecer encendido siempre que los jugadores quieran conectarse, y el ancho de banda de tu conexión a Internet se convierte en el cuello de botella. Cuando se me cortó la conexión a Internet durante una tormenta, todo mi servidor dejó de funcionar hasta que volvió la luz.

Servicios de alojamiento web gratuitos

Plataformas comoAternos, Minehut, yServer.proofrecer gratisMinería, artesanía Alojamiento de servidores sin costes iniciales. Estos servicios resultan atractivos para los jugadores que desean probar el modo multijugador sin compromiso económico.

¿El inconveniente? El alojamiento gratuito conlleva importantes restricciones. Las colas en el servidor pueden durar entre 10 y 15 minutos en las horas punta, apagados automáticos tras periodos de inactividad, asignación limitada de RAM y limitación del rendimiento. Mi grupo intentó Aternos En primer lugar, y aunque funcionaba bien durante las pruebas, el retraso se volvió insoportable en cuanto instalamos los mods.

Alojamiento web comercial de pago

Si buscas una solución más sencilla, en la que «lo configures y ya no tengas que preocuparte más», el alojamiento web comercial de proveedores como Alojamientos web, Shockbyte, yScalaCube es la opción más recomendada. La mayoría de los planes básicos rondan los 2-6 dólares al mes, aunque el precio exacto depende de las promociones, la región y el ciclo de facturación. Estos servicios se encargan de la configuración del servidor, garantizan un tiempo de actividad del 99,9 %, ofrecen asistencia técnica y se adaptan a medida que crece tu comunidad.

La ventaja es la fiabilidad. Cuando cambié nuestro servidor a un alojamiento comercial, Los problemas de conexión desaparecieron y el rendimiento se estabilizó incluso con 15 jugadores conectados a la vez.

Soluciones Hamachi y VPN

Si quieres saber cómo organizar una Minería, artesaníaservidor conHamachi, este método crea una red privada virtual que permite Minería, artesaníatratar a los usuarios remotos como si estuvieran en la misma red local. De este modo, se evita por completo el reenvío de puertos.

Funciona bien para grupos pequeños, normalmente de menos de 5 jugadores, pero presenta sus propias complicaciones. La velocidad de la red se ve afectada, la estabilidad de la conexión disminuye y la versión gratuita Hamachi Esta versión te limita a 5 dispositivos. Aprender a alojar un Minería, artesaníaa través del servidorHamachi Tarda unos minutos, pero las pérdidas de rendimiento hacen que solo sea adecuado para sesiones temporales.

He aquí una breve comparación:

Método de alojamiento Coste Facilidad de instalación Rendimiento Ideal para Alojamiento propio en PC Gratis Medio Variable Jugadores con conocimientos tecnológicos, grupos reducidos Servicios de alojamiento web gratuitos Gratis Fácil Limitado Pruebas y partidas informales con entre 2 y 5 amigos Alojamiento web comercial de pago Entre 3 y 15 dólares al mes Muy fácil Alto Comunidades serias, servidores modificados Hamachi/VPN Gratis Fácil Limitado Sesiones rápidas, servidores temporales

La mejor opción depende de número de jugadores, presupuesto, nivel de comodidad técnica y rendimiento deseado. Un grupo de tres amigos que juegan en modo supervivencia sin mods podría arreglárselas con un alojamiento gratuito. Una comunidad de veinte jugadores que utiliza paquetes de mods necesita un alojamiento de pago.

Cómo alojar un servidor de Minecraft en tu propio ordenador

Si quieres saber cómo alojar tú mismo un Minería, artesanía servidor, esta sección te ofrece toda la información que necesitas. Alojamiento propio de un Minería, artesanía Un servidor de Java Edition en tu PC te ofrece un control total sin cuotas mensuales. El proceso requiere algunos pasos técnicos, pero no es nada demasiado complicado si sigues cada uno de ellos con atención. Aprender a alojar un servidor dedicado Minería, artesanía Administra un servidor desde casa implica conocer tanto los requisitos de software como los de red.

Descargar el software del servidor

Empieza por visitar minecraft.net/download/server para descargar la versión oficial Minería, artesanía Archivo JAR del servidor. Se trata del software principal que ejecuta el servidor. El archivo es pequeño, suele ocupar menos de 50 MB, y se descarga en cuestión de segundos con la mayoría de las conexiones.

Guarda el archivo server.jar en una carpeta específica. Te recomiendo crear una carpeta como «C:\MinecraftServer» en Windows o «~/MinecraftServer» en Mac/Linux. Tenerlo todo en una sola carpeta facilita mucho la gestión.

Comprueba los requisitos del sistema

Tu hardware determina cuántos jugadores puede soportar tu servidor sin problemas. Para entre 5 y 10 jugadores en el juego sin mods Minería, artesanía, necesitas:

Al menos entre 1 y 2 GB de RAM asignado al servidor

asignado al servidor Una CPU con un rendimiento decente en un solo núcleo (2 GHz o más)

Un mínimo de 5 GB de espacio en disco para los archivos de mundo

Conexión a Internet estable con una velocidad de subida de al menos 10 Mbps

Si tienes pensado alojar tu sitio web en un ordenador portátil, echa un vistazo a nuestra guía sobre el el mejor ordenador portátil para Minería, artesanía para asegurarte de que tu hardware cumple los requisitos de alojamiento del servidor. Los servidores con mods requieren muchos más recursos. Cuando gestionaba un servidor con mods y 40 plugins, El uso de la memoria RAM se disparó hasta los 4 GB, incluso con solo 8 jugadores conectados.

Instalar Java

Minería, artesaníaLos servidores Java necesitan una versión reciente de Java. Para Minería, artesanía1.20.5 y versiones posteriores, instalarJava 21. Para1,18–1,20,4, Java 17 suele ser la opción más acertada.

Descarga Java de una fuente fiable, como Eclipse Temurin (Adoptium) (evita recurrir a java.com, ya que suele ofrecer versiones antiguas). Una vez instalada, abre el Símbolo del sistema/Terminal y comprueba lo siguiente:

Versión de Java

Si el comando muestra «Java 17» o «21» (según la versión de tu servidor), ya estás listo.

Configurar las propiedades del servidor

Dentro de la carpeta del servidor, encontrarás un archivo llamado «server.properties» tras la primera ejecución. Este archivo de texto controla todos los aspectos del comportamiento de tu servidor.

Ábrelo con cualquier editor de texto y personaliza ajustes como:

número máximo de jugadores : ¿Cuántas personas pueden conectarse a la vez?

: ¿Cuántas personas pueden conectarse a la vez? modo de juego : Modo Supervivencia, Creativo o Aventura

: Modo Supervivencia, Creativo o Aventura dificultad : Tranquilo, fácil, normal o difícil

: Tranquilo, fácil, normal o difícil pvp : Activar o desactivar el combate de los jugadores

: Activar o desactivar el combate de los jugadores distancia de visión: ¿Cuántos fragmentos se cargan alrededor de los jugadores? (Esto afecta al rendimiento)

He aprendido por experiencia propia que Reducir la distancia de visión de 10 a 8 mejora considerablemente el rendimiento sin que ello afecte de forma apreciable a la jugabilidad.

Aceptar el EULA

La primera vez que intentes ejecutar el servidor, este creará un archivo llamado eula.txt. Abre este archivo y cambia «eula=false» por «eula=true». Esto indica que aceptas De Minecraft Acuerdo de licencia de usuario final. El servidor no se iniciará hasta que completes este paso.

Iniciar el servidor

Crea un archivo por lotes (.bat en Windows) o un script de shell (.sh en Mac/Linux) para iniciar el servidor con la asignación de memoria adecuada. A continuación te mostramos un ejemplo básico:

java -Xmx2G -Xms1G -jar server.jar nogui

Esto asigna un máximo de 2 GB de RAM y 1 GB de RAM inicial a tu servidor. Haz doble clic en el archivo por lotes para iniciar el servidor. Verás mucho texto mientras el servidor genera el mundo y carga todo.

Conéctate al servidor

En tu propio ordenador, abre Minería, artesanía, selecciona «Multijugador» y, a continuación, «Conexión directa». Escribe «localhost» como dirección del servidor. Deberías entrar al juego de inmediato; esa es la forma más fácil de comprobar que todo funciona y de aprender a organizar una partida local Minería, artesaníaservidor antes de invitar a nadie más.

Ahora, cómo organizar una partida multijugador Minería, artesanía¿Quieres compartir tu servidor con tus amigos? Necesitarán tu dirección IP pública (puedes encontrarla en whatismyip.com) seguida de «:25565» (el puerto predeterminado Minería, artesanía puerto). Por ejemplo: «123.456.789.012:25565».

Esto solo funciona una vez que hayas configurado el reenvío de puertos, que trataremos en detalle más adelante.

Para más información Asigna al menos entre 1 y 2 GB de RAM a tu Minería, artesanía servidor para un rendimiento fluido con entre 5 y 10 jugadores. Utiliza un archivo por lotes (.bat) o un script de shell (.sh) para automatizar el inicio del servidor, lo que te evitará tener que recordar la compleja sintaxis de la línea de comandos cada vez que lo inicies.

Cómo alojar un servidor de Minecraft gratis

Los servicios de alojamiento web gratuito ofrecen una forma legítima de gestionar un Minería, artesanía servidor sin gastar dinero. Estas plataformas funcionan bien para grupos pequeños y con fines de prueba, pero presentan importantes limitaciones que debes conocer antes de comprometerte.

Opciones de alojamiento web gratuito fiables

Aternos es la aplicación gratuita más popular Minería, artesanía una plataforma de alojamiento web que da servicio a más de 128 millones de usuarios registrados. El servicio es Totalmente gratis, sin gastos ocultos, financiado íntegramente por publicidad. Puedes instalar mods, personalizar la configuración y alojar a un número ilimitado de jugadores (aunque el rendimiento limita el número de jugadores que pueden conectarse realmente).

Después de crear una cuenta en aternos.org, debes elegir entre la edición Java o la edición Bedrock, configurar los ajustes básicos e iniciar el servidor. ¿Cuál es el truco? Los servidores se apagan automáticamente tras 5 minutos de inactividad, y en las horas punta es posible que tengas que esperar en una cola antes de que se inicie el servidor.

Minehut adopta un enfoque diferente al ofrecer un plan gratuito junto con opciones de pago. El plan gratuito admite hasta 10 jugadores con 1 GB de RAM e incluye compatibilidad con plugins. Es más limitado que Aternos pero suele tener colas más cortas.

Server.pro ofrece servidores gratuitos en múltiples ubicaciones, entre ellas Estados Unidos, Francia y Singapur. Su plan gratuito es ideal para principiantes que desean probar el alojamiento de servidores, pero Es probable que se produzcan limitaciones de rendimiento cuando haya más de 3 a 5 jugadores activos.

Limitaciones habituales del alojamiento web gratuito

Todos los servicios de alojamiento web gratuito hacen concesiones para poder ofrecer servidores sin coste alguno:

Plazas limitadas para jugadores : La mayoría tiene un límite de entre 10 y 12 jugadores, aunque algunos anuncian «sin límite», con algunas salvedades en cuanto al rendimiento

: La mayoría tiene un límite de entre 10 y 12 jugadores, aunque algunos anuncian «sin límite», con algunas salvedades en cuanto al rendimiento Limitación del rendimiento : Los recursos compartidos del servidor provocan retrasos en las horas de mayor tráfico

: Los recursos compartidos del servidor provocan retrasos en las horas de mayor tráfico Apagados automáticos : Los servidores se apagan tras un tiempo de inactividad para ahorrar recursos

: Los servidores se apagan tras un tiempo de inactividad para ahorrar recursos Sistemas de colas : Los servicios más populares requieren esperar a que se liberen plazas en el servidor

: Los servicios más populares requieren esperar a que se liberen plazas en el servidor Límites de almacenamiento : Las restricciones de tamaño del mundo impiden la construcción a gran escala o la exploración exhaustiva

: Las restricciones de tamaño del mundo impiden la construcción a gran escala o la exploración exhaustiva Requisitos publicitarios: Servicios como Aternos mostrar anuncios para financiar las operaciones

Cuando lo probéAternos En nuestro servidor modificado, la cola de inicio de 15 minutos frustraba a los jugadores que querían unirse de forma espontánea. El servidor funcionaba bien para las sesiones de juego programadas, pero las sesiones de juego espontáneo se hicieron imposibles.

Cuándo tiene sentido el alojamiento web gratuito

El alojamiento gratuito resulta muy adecuado para determinadas situaciones:

Probar diferentes opciones de servidor antes de invertir en un alojamiento de pago

Grupos reducidos de amigos (de 2 a 5 jugadores) que juegan de forma ocasional

Aprender a gestionar servidores sin riesgo económico

Servidores temporales para eventos o proyectos concretos

Las limitaciones presupuestarias que hacen imposible el alojamiento de pago

No funciona bien para:

Comunidades activas que esperan una disponibilidad las 24 horas del día, los 7 días de la semana

Servidores modificados con elevados requisitos de recursos

Grupos de más de 10 jugadores

Jugadores que valoran más un rendimiento constante que el ahorro de costes

Comparación entre versiones gratuitas y de pago

Característica Alojamiento gratuito Alojamiento web de pago económico (3-5 $ al mes) Tiempo de actividad del servidor Apagados automáticos Disponibilidad las 24 horas del día, los 7 días de la semana Rendimiento Recursos compartidos, retraso Recursos específicos Aforo Límite de 10 a 12 Más de 20 jugadores Soporte técnico Limitado Asistencia completa Tiempo de montaje Es posible que se produzcan retrasos en las colas Activación inmediata Asistencia Foros comunitarios Atención al cliente directa

El cambio de un alojamiento gratuito a uno de pago tiene sentido cuando tu comunidad crece más allá de lo que los recursos gratuitos pueden abarcar. Nuestro grupo dio ese salto tras toparse con límites de rendimiento en Aternos con solo 8 jugadores conectados.

Cómo alojar un servidor de Minecraft modificado

Si estás intentando averiguar cómo alojar un Minería, artesaníaservidor, lo primero que hay que saber es que es un poco diferente del alojamiento estándar Minería, artesanía. Los mods pueden cambiar por completo el juego, pero también añaden pasos adicionales a la configuración y, por lo general, requieren más CPU y RAM para funcionar con fluidez.

Tanto si estás aprendiendo a alojar tú mismo un Minería, artesaníaYa sea que instales un servidor en tu propio ordenador en casa o pruebes un servicio de alojamiento gratuito como Aternos, la idea básica es similar: Aún así, necesitarás el cargador de mods adecuado, los archivos correctos y recursos suficientes para que todo funcione de forma estable.

Qué son los servidores modificados

Un servidor con mods ejecuta modificaciones que alteran la mecánica del juego, añaden nuevos contenidos o introducen sistemas completamente nuevos. A diferencia de los servidores «vanilla», que se ciñen a las características del juego base, los servidores con mods pueden incluir desde simples mejoras de la experiencia de juego hasta cambios radicales que hacen que Minería, artesanía irreconocible.

La diferencia fundamental radica en el uso intensivo de recursos. Un servidor «vanilla» puede funcionar sin problemas con 1 GB de RAM, mientras que un servidor con 50 mods puede llegar a necesitar fácilmente entre 6 y 8 GB..

Elegir un cargador de mods

Los cargadores de mods constituyen la base que permite que los mods funcionen conjuntamente. Las tres opciones principales en 2026 son:

Forja sigue siendo el cargador de mods más consolidado y con mayor compatibilidad. La mayoría de los principales paquetes de mods funcionan en Forja, y gestiona bien los mods complejos. La desventaja es que consume más recursos en comparación con otras opciones.

Fábrica ofrece una alternativa ligera y moderna centrada en el rendimiento. Se ha vuelto cada vez más popular para modificaciones técnicas y la optimización del rendimiento. Sin embargo, menor compatibilidad con mods en general Fábricaen comparación conForja.

NeoForge surgió como una bifurcación impulsada por la comunidad de Forja, manteniendo la compatibilidad al tiempo que se mejoran las velocidades de actualización y las herramientas de desarrollo de mods.

He gestionado servidores en las tres plataformas. Forja funcionaba mejor con paquetes de mods consolidados como RLCraft o SkyFactory, mientras que Fábrica destacaba por ofrecer experiencias «vanilla-plus» centradas en el rendimiento.

Cómo instalar mods en tu servidor

El proceso de instalación varía según el cargador de mods, pero sigue un patrón similar:

Descarga el instalador del cargador de mods que hayas elegido para tu Minería, artesaníaversión Ejecuta el instalador y selecciona «Instalar servidor» Indica al instalador la ruta al directorio del servidor Descarga mods compatibles de fuentes fiables como CurseForge or Modrinth Coloca los archivos de mods en la carpeta «mods» creada por tu cargador de mods Inicia el servidor utilizando el nuevo script de inicio que ha creado el instalador

Todos los mods del servidor también deben instalarse en el cliente por parte de los jugadores que desean unirse. Las incompatibilidades de versión entre los mods del servidor y del cliente provocan errores de conexión.

Uso de paquetes de mods preconfigurados

En lugar de seleccionar manualmente cada mod por separado, los paquetes de mods preconfigurados reúnen decenas o cientos de mods cuya compatibilidad ya ha sido comprobada. Plataformas como CurseForge and Lanzador Technic albergan miles de modpacks.

Cuando quise poner en marcha un servidor especializado en tecnología, utilicé el Autobús del primer equipo modpack. La instalación completa tardó 10 minutos porque Ya se han completado todas las pruebas de compatibilidad de los mods por los creadores del paquete.

Modpacks populares que puedes tener en cuenta:

RLCraft : Supervivencia extrema con una dificultad brutal

: Supervivencia extrema con una dificultad brutal SkyFactory 4 : Automatización y progresión en Skyblock

: Automatización y progresión en Skyblock Todos los mods 9 : Paquete «todo incluido» con cientos de mods

: Paquete «todo incluido» con cientos de mods Cazadores de la Cueva : Exploración de mazmorras al estilo de los juegos de rol

: Exploración de mazmorras al estilo de los juegos de rol Un Minecraft mejor: Experiencia «vanilla» mejorada con optimizaciones que facilitan el juego

Requisitos de hardware más exigentes

Los servidores modificados requieren muchos más recursos que los servidores estándar:

Paquetes de mods ligeros (10-20 mods) : 3 a 4 GB de RAM como mínimo

: 3 a 4 GB de RAM como mínimo Paquetes de mods medianos (40-60 mods) : de 6 a 8 GB de RAM

: de 6 a 8 GB de RAM Modpacks extensos (más de 100 mods): de 10 a 16 GB de RAM o más

Los requisitos de la CPU también aumentan. Los mods que añaden nuevas entidades, partículas o funciones de generación del mundo pueden reducir la frecuencia de actualización del servidor, lo que provoca retrasos incluso con una memoria RAM suficiente.

La primera vez que probé el alojamiento web Todos los mods 6 Con 4 GB de RAM, el servidor se bloqueó en menos de 10 minutos. Al ampliar la memoria a 8 GB, el problema se solucionó de inmediato.

Comprobación de la compatibilidad de los mods

No todos los mods funcionan bien juntos. Antes de invitar a jugadores a tu servidor:

Prueba primero con una o dos personas

Comprueba los registros en busca de mensajes de error

Comprueba que todos los mods se carguen correctamente durante el inicio

Asegúrate de que los jugadores puedan conectarse sin que haya incompatibilidades entre versiones

Supervisar el rendimiento con cargas típicas de los jugadores

Los problemas de compatibilidad no suelen aparecer hasta que se producen interacciones entre mods concretos. Una vez pasé tres horas solucionando unos fallos que solo se producían cuando los jugadores utilizaban una receta de creación concreta que provocaba un conflicto entre dos mods.

Para más información Empieza con un paquete de mods preconfigurado en lugar de seleccionar manualmente cada mod por separado. Plataformas como CurseForge and Lanzador Technic Ofrecemos paquetes de mods probados que garantizan la compatibilidad, lo que te ahorrará horas de resolución de problemas y configuración.

Alojamiento de servidores de Minecraft Bedrock Edition

Si quieres saber cómo organizar una Minecraft: Bedrock servidor en tu PC, te alegrará saber que la configuración suele ser más sencilla que en la Java Edition. Lecho rocoso funciona con su propio software de servidor dedicado (independiente de Java), y su mayor ventaja es la fluidez del juego multiplataforma, lo que permite a los jugadores participar desde PC, consolas y dispositivos móviles.

Diferencias clave con respecto a la edición Java

Los servidores Bedrock funcionan con código compilado en C++ en lugar de Java, lo que los convierte en mucho más eficiente en el uso de los recursos. En muchas configuraciones similares a las de Vanilla, Bedrock puede admitir un número similar de jugadores utilizando aproximadamente Entre un 20 % y un 50 % menos de RAM (a veces más, pero depende de la distancia de visualización o simulación, la carga de los fragmentos y el número de entidades).

La contrapartida está en la personalización. A diferencia de Java, Bedrock no admite la configuración habitual de complementos y mods. En su lugar, los servidores dependen de complementos (paquetes de comportamiento/recursos). Los jugadores suelen obtener el contenido a través del proceso de conexión al servidor (si está habilitado) o instalando los paquetes previamente. En cualquier caso, es necesario que todos utilicen los mismos complementos para que todo funcione correctamente.

Compatibilidad multiplataforma

La mayor ventaja de organizar un Minecraft: Bedrock El servidor ofrece una conectividad multiplataforma perfecta. Si alguna vez te has preguntado is Minería, artesaníamultipropósito, Bedrock Edition tiene la respuesta. Los jugadores de:

Windows 10/11

Xbox One y Series X/S

PlayStation 4 y 5

Nintendo Switch

Dispositivos iOS y Android

Tabletas Amazon Fire

Todas estas plataformas pueden conectarse al mismo servidor de Bedrock al mismo tiempo. Esto hace que Bedrock sea ideal para grupos de amigos que utilizan distintos dispositivos.

Software para servidores dedicados Bedrock

Mojang ofrece el software oficial para servidores dedicados Bedrock (BDS) para Windows y Ubuntu Linux. Descárgalo en minecraft.net/download/server/bedrock.

El proceso de configuración es más sencillo que el de la Java Edition:

Descomprime el paquete BDS en el directorio de tu servidor Edita el archivo server.properties para realizar la configuración básica Aceptar el EULA Ejecuta el archivo ejecutable Configura el reenvío de puertos para el puerto 19132 (el puerto predeterminado de Bedrock, no el 25565 como en Java)

Los servidores Bedrock carecen de las amplias opciones de configuración que ofrecen los servidores Java. Puedes ajustar parámetros básicos como la dificultad, el modo de juego y el número de jugadores, pero La personalización avanzada requiere herramientas de terceros.

Alternativas de terceros

PocketMine-MP and Nukkit ofrecen alternativas a BDS con compatibilidad con complementos. Estos servidores pretenden salvar la brecha entre la simplicidad de Bedrock y el potencial de personalización de Java.

Sin embargo, los ecosistemas de complementos para estas plataformas siguen siendo limitados en comparación con Java. La mayoría de los administradores de servidores que utilizan Bedrock se decantan por el software oficial de BDS en aras de la estabilidad.

Ventajas en cuanto al rendimiento

He probado ambas ediciones con el mismo número de jugadores y el mismo tamaño de mundo. El servidor Bedrock consumió sistemáticamente un 40 % menos de RAM y mantuvo unas frecuencias de tick más estables. Para los jugadores que utilizan hardware económico o que intentan maximizar la capacidad de jugadores, La eficiencia de Bedrock marca una verdadera diferencia.

La limitación es el público. Bedrock carece de la enorme biblioteca de mods de la que disfruta Java, lo que lo hace menos atractivo para los jugadores que buscan experiencias de juego muy personalizadas.

Reenvío de puertos y configuración de red

Los servidores autohospedados requieren el reenvío de puertos para que los jugadores externos puedan conectarse. Este paso técnico intimida a muchos jugadores, pero el proceso sigue un patrón predecible una vez que se comprende.

Qué es el reenvío de puertos

Tu router actúa como un filtro entre tu red doméstica e Internet. De forma predeterminada, bloquea las conexiones entrantes por motivos de seguridad. El reenvío de puertos crea un túnel específico que permite Minería, artesanía tráfico.

Piensa en ello como si le dieras a los repartidores un código específico para la puerta. Sin el reenvío de puertos, los jugadores que intentan conectarse a tu servidor se encuentran con una puerta cerrada. Si la configuración es la adecuada, el tráfico se dirige directamente a tu servidor.

Cómo averiguar tu dirección IP local

Tu servidor necesita una dirección IP local estática para que las reglas de reenvío de puertos siempre dirijan el tráfico al dispositivo correcto.

En Windows:

Abrir la línea de comandos Escribe «ipconfig» Busca «Dirección IPv4» en tu adaptador de red activo Anota esta dirección (normalmente algo así como 192.168.1.100)

En Mac:

Abrir la configuración del sistema Ir a «Red» Selecciona tu conexión activa Consulta tu dirección IP en los detalles de la conexión

En Linux:

Abrir el terminal Escribe «ip addr» o «ifconfig» Busca la dirección IP de tu red local

Anota esta dirección IP. Lo necesitarás para configurar el reenvío de puertos.

Cómo acceder a la configuración del router

La mayoría de los routers utilizan una interfaz web a la que se puede acceder a través del navegador:

Escribe la dirección IP de tu router en el navegador (normalmente 192.168.1.1 o 192.168.0.1) Introduce el nombre de usuario y la contraseña de administrador de tu router (consulta la etiqueta del router si no has cambiado las credenciales predeterminadas) Ve a la sección «Reenvío de puertos» (puede encontrarse en «Configuración avanzada», «NAT» o «Servidores virtuales»)

Cada interfaz de router tiene un aspecto diferente. He configurado el reenvío de puertos en al menos una docena de modelos de router, y No hay dos fabricantes que organicen sus ajustes de la misma manera. En este caso, la paciencia es clave.

Configuración de las reglas de reenvío de puertos

Crea una nueva regla de reenvío de puertos con esta configuración:

Nombre del servicio : Minecraft (o cualquier nombre que elijas)

: Minecraft (o cualquier nombre que elijas) Puerto externo : 25565 (Edición Java) o 19132 (Edición Bedrock)

: 25565 (Edición Java) o 19132 (Edición Bedrock) Puerto interno : Igual que el puerto externo

: Igual que el puerto externo Dirección IP interna : La dirección IP local de tu servidor

: La dirección IP local de tu servidor ProtocoloJava = TCP, Bedrock = UDP (19132/19133) y TCP 19132

Guarda la regla y reinicia el router si es necesario.

Comprobación de la configuración

Utiliza una herramienta de comprobación de puertos, como yougetsignal.com/tools/open-ports, para comprobar que tu puerto está abierto:

Introduce tu dirección IP pública (puedes encontrarla en whatismyip.com) Introduce el puerto 25565 (o el 19132 para Bedrock) Haz clic en «Verificar»

Si el puerto aparece como abierto, significa que la configuración ha funcionado. Si aparece como cerrado, comprueba de nuevo las reglas de reenvío de puertos y asegúrate de que Tu servidor está en funcionamientocuando hagas la prueba.

Consideraciones de seguridad

Abrir puertos conlleva posibles riesgos de seguridad:

Abre solo los puertos que realmente necesites

Utiliza contraseñas seguras para las cuentas de administrador del servidor

Mantén actualizado el software de tu servidor

Considera la posibilidad de utilizar el modo de lista blanca para los servidores privados

Supervisar los registros del servidor para detectar intentos de conexión sospechosos

Tengo mi servidor doméstico configurado con la lista blanca activada, lo que significa que Solo podrán conectarse los jugadores que yo apruebe expresamente. Esto evita que personas desconocidas encuentren mi servidor y se unan a él.

Configuración del cortafuegos

Es posible que el Firewall de Windows y otros programas de seguridad bloqueen Minería, artesanía incluso con el reenvío de puertos correctamente configurado. Crea una regla en el cortafuegos que permita el paso de Java (java.exe) o del ejecutable del servidor Bedrock a través del cortafuegos.

El proceso exacto varía según el sistema operativo, pero, por lo general, consiste en:

Abrir «Seguridad de Windows» o tu programa de cortafuegos Buscar «Permitir el acceso de una aplicación a través del cortafuegos» Añadir java.exe o bedrock_server.exe a la lista de aplicaciones permitidas Garantizar que se comprueben tanto las redes privadas como las públicas

Tras dos horas intentando solucionar los problemas de conexión, descubrí que el cortafuegos de Windows estaba bloqueando mi servidor a pesar de que el reenvío de puertos estaba configurado correctamente. Al añadir la excepción en el cortafuegos, todo se solucionó al instante.

Cómo elegir un proveedor de alojamiento para servidores comerciales de Minecraft

El alojamiento web comercial elimina las barreras técnicas y ofrece una fiabilidad que el autoalojamiento no puede igualar. Entender qué diferencia a un buen servicio de alojamiento de uno excelente te ayuda a tomar decisiones informadas.

¿Por qué elegir un alojamiento web comercial?

Tras probar ambos tipos de servidores, las ventajas del alojamiento web comercial quedaron claras:

Fiabilidad en el tiempo de actividad: Los proveedores de alojamiento profesionales garantizan un tiempo de actividad del 99,9 %. Mi servidor autohospedado se caía cada vez que tenía problemas con Internet o tenía que reiniciar el ordenador. Con el alojamiento comercial, el servidor permanece conectado independientemente del estado de mi ordenador.

Rendimiento constante: Los recursos de un servidor dedicado garantizan un rendimiento estable incluso en las horas de mayor tráfico. Los servidores autohospedados comparten recursos con el resto de aplicaciones de tu ordenador.

Asistencia técnica: Cuando surgen problemas de configuración a las 2 de la madrugada, los proveedores de alojamiento comercial cuentan con equipos de asistencia técnica disponibles. El autoalojamiento implica que estás solo ante el peligro.

Escalabilidad: Añadir memoria RAM o ranuras para tarjetas solo lleva unos minutos, sin necesidad de actualizar el hardware.

Factores clave de evaluación

Rendimiento y tiempo de actividad

Busca proveedores de alojamiento que ofrezcan garantías de un tiempo de actividad del 99,9 %, respaldadas por acuerdos de nivel de servicio. Es posible que los proveedores de menor nivel prometan esto sin cumplirlo realmente.

La ubicación del servidor influye en la latencia. Si la mayoría de los jugadores se conectan desde Norteamérica, los servidores europeos mostrarán un ping más alto. Elige servidores con centros de datos cercanos a tu base de jugadores.

Capacidad de ranuras para jugadores

Los planes de alojamiento suelen clasificarse según la memoria RAM, que determina la capacidad de jugadores:

2 GB: entre 10 y 15 jugadores sin mods

4 GB: entre 20 y 30 jugadores en el juego original o entre 10 y 15 en la versión modificada

6 GB: más de 40 jugadores en el juego original o entre 20 y 25 con mods

8 GB o más: comunidades grandes o servidores con muchas modificaciones

Facilidad de instalación

Los proveedores de alojamiento de calidad ofrecen instalación con un solo clic para servidores «vanilla» y los paquetes de mods más populares. Sus paneles de control deben facilitar el acceso a los archivos, la gestión de copias de seguridad y el reinicio de los servidores, incluso para los principiantes.

He utilizado servidores en los que instalar un modpack era cuestión de un solo clic, y otros en los que tenía que configurar los archivos manualmente a través de interfaces FTP bastante complicadas. La diferencia en la experiencia del usuario es como el día y la noche.

Atención al cliente

Prueba el servicio de asistencia antes de comprar. Envía una consulta previa a la compra y toma nota del tiempo de respuesta. Los proveedores que ofrecen asistencia las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a través de múltiples canales (chat en vivo, tickets, teléfono) suelen prestar un mejor servicio que aquellos que se limitan a la asistencia por correo electrónico.

Precios y escalabilidad

Los planes básicos cuestan a partir de unos 3 dólares al mes, mientras que los servidores de alto rendimiento pueden superar los 100 dólares al mes. Muchos proveedores de alojamiento ofrecen:

Facturación mensual sin compromisos a largo plazo

Actualizaciones y retrocesos sencillos a medida que cambian tus necesidades

Copias de seguridad automáticas incluidas o disponibles como complementos

Protección contra ataques DDoS para todos los presupuestos

Compatibilidad con modpacks

Anfitriones especializados en Minería, artesanía suelen incluir instaladores de un solo clic para los modpacks más populares de CurseForge y otras plataformas. Esta función ahorra horas de instalación y configuración manual de los complementos.

Nuestras mejores recomendaciones para el mejor alojamiento de servidores de Minecraft

Tras evaluar el rendimiento, la calidad de la asistencia y la relación calidad-precio de varios proveedores, tres plataformas destacaron de forma sistemática por ofrecer la experiencia más fluida para diferentes necesidades:

Hostinger (La mejor opción en general) ofrece el mejor equilibrio general entre rendimiento y precio, con control total del VPS y un tiempo de actividad del 99,9 %, a partir de 5,49 $ al mes con un contrato de 24 meses (pago por adelantado). Su panel de juegos incluye un asistente de IA llamado Kodee que ayuda con las dudas habituales sobre la configuración. Las copias de seguridad automáticas, la protección contra DDoS y la instalación de mods con un solo clic hacen que Alojamientos web ideal para los jugadores que buscan fiabilidad sin gastarse una fortuna.

Shockbyte (la mejor opción económica) ofrece una excelente relación calidad-precio, con espacios de almacenamiento ilimitados y un hardware robusto por solo 2,99 $ al mes en los planes básicos. Aunque no es la opción más potente para servidores con un gran número de modificaciones, Shockbyte ofrece un rendimiento fiable para partidas ocasionales y comunidades pequeñas. Es ideal para grupos de amigos que prueban el alojamiento de servidores por primera vez sin una inversión económica significativa.

ScalaCube (ideal para principiantes) Ofrece una configuración ideal para principiantes, con instalación de modpacks con un solo clic y un servicio de asistencia completo a partir de 2 $ al mes. El panel de control es intuitivo, lo que facilita la gestión del servidor incluso a los jugadores sin experiencia previa en alojamiento web. Es una opción excelente para los jugadores que buscan simplicidad sin renunciar al rendimiento ni a la calidad de la asistencia.

Proveedor Precio de salida Ideal para Características principales Alojamientos web 5,49 $ al mes Relación calidad-precio y rendimiento Asistente de IA, control total del VPS, tiempo de actividad del 99,9 % Shockbyte 2,99 $ al mes Jugadores que cuidan su presupuesto Número ilimitado de ranuras, configuración instantánea, precio asequible ScalaCube 2,00 $ al mes Personas que tienen un servidor por primera vez Paquetes de mods con un solo clic, panel fácil de usar para principiantes

Comprender los costes del alojamiento web

¿Cuánto cuesta organizar un Minería, artesanía La elección del servidor depende totalmente de tus necesidades:

Alojamiento web económico (2-5 $ al mes): Servidores «vanilla» básicos con capacidad para 10-20 jugadores Alojamiento web de gama media (6-15 $ al mes): Servidores modificados o comunidades «vanilla» más grandes Alojamiento web premium (20-50 $ al mes): paquetes de mods pesados, gran número de jugadores, rendimiento máximo Servidores dedicados (60-200 $ o más al mes): Máximo control y recursos para comunidades comprometidas

Los precios bajos iniciales suelen excluir servicios adicionales como copias de seguridad automáticas, almacenamiento adicional o asistencia técnica premium. Calcula los costes totales, incluyendo cualquier servicio adicional que vayas a utilizar realmente.

Mantenimiento y gestión de servidores

Alojar un servidor no es algo que se pueda configurar una vez y olvidarse. El mantenimiento continuo garantiza la seguridad de tu entorno y un rendimiento óptimo.

Copias de seguridad periódicas

La corrupción es algo que ocurre en todo el mundo. El hardware falla. Los jugadores borran accidentalmente partidas importantes. Las copias de seguridad son tu póliza de seguro contra la pérdida de datos.

Proceso de copia de seguridad manual:

Apaga el servidor Copia toda la carpeta «world» en una ubicación segura Reinicia el servidor

Para las copias de seguridad automáticas:

Los proveedores de alojamiento web suelen incluir copias de seguridad programadas en los paneles de control

Los servidores autohospedados pueden automatizar las copias de seguridad mediante scripts programados o herramientas y complementos específicos para copias de seguridad

Guarda las copias de seguridad en unidades independientes o en la nube

Aprendí esta lección por las malas cuando un corte de luz dañó nuestro archivo maestro. Por suerte, tenía una copia de seguridad del día anterior y solo perdí seis horas de trabajo en lugar de seis meses.

Minería, artesanía publica actualizaciones periódicamente. Mantener tu servidor actualizado garantiza:

Los parches de seguridad protegen contra los ataques

Las nuevas funciones ya están disponibles para los jugadores

Compatibilidad con las versiones actualizadas del cliente

Antes de actualizar:

Realizar una copia de seguridad completa Comprueba si los mods o plugins instalados son compatibles con la nueva versión Si es posible, prueba la actualización en un servidor independiente Consulte los registros de cambios de las actualizaciones para conocer los cambios importantes

Las actualizaciones de versión principales (como de la 1.20 a la 1.21) suelen afectar a la compatibilidad de los mods. Prevé un periodo de inactividad mientras los desarrolladores de mods actualizan su trabajo.

Gestión de jugadores

A medida que tu comunidad crece, las herramientas de gestión se vuelven imprescindibles:

Lista blanca restringe el acceso al servidor únicamente a los jugadores autorizados. Actívalo a través del archivo server.properties o de la configuración del panel de control.

Permisos de operador Otorga privilegios administrativos. Úsalos con precaución y solo para jugadores de confianza.

Sistemas de prohibición eliminar a los usuarios problemáticos. La mayoría de los programas de servidor incluyen comandos de expulsión integrados, o bien puedes utilizar complementos para una moderación más sofisticada.

Supervisión del rendimiento

Supervisar los indicadores de estado del servidor:

TPS (ticks por segundo): debe mantenerse en 20 para garantizar una experiencia de juego fluida

Uso de la memoria: no debería alcanzar constantemente el límite máximo de asignación

Ping del jugador: un ping alto indica problemas de conexión o de rendimiento

Cuando el TPS cae por debajo de 18, los jugadores notan un retraso apreciable. Entre las causas más comunes se encuentran:

Hay demasiadas entidades (monstruos, objetos, soportes de armadura)

Demasiados artilugios de redstone

Asignación insuficiente de memoria RAM

Carga por bloques a partir de una exploración rápida

Gestión de comunidades

La estabilidad técnica es menos importante que la salud de la comunidad. Fomenta las interacciones positivas mediante:

Establecimiento de normas claras para el servidor

Responder rápidamente a las inquietudes de los jugadores

Organización de eventos comunitarios

Reconocer y premiar las contribuciones positivas

Nuestro servidor pasó de tener 5 a 30 jugadores activos en cuanto empezamos a organizar concursos semanales de construcción. Crear motivos para que los jugadores vuelvan es tan importante como la excelencia técnica.

Solución de problemas comunes en el alojamiento de servidores

Incluso los servidores bien configurados pueden tener problemas. Conocer los problemas más habituales y sus soluciones te ahorrará horas de frustración.

Problemas de conexión

Errores del tipo «No se puede conectar al servidor» provienen de varias fuentes:

Configuración incorrecta del reenvío de puertos:

Comprueba que las reglas de los puertos se ajusten a la configuración de tu servidor

Comprueba que tu dirección IP interna no haya cambiado

Comprueba que el servidor esté realmente en funcionamiento cuando realices la prueba

Bloqueo del cortafuegos:

Añade java.exe a las excepciones del cortafuegos de Windows

Desactiva temporalmente el antivirus para comprobar si está bloqueando las conexiones

Comprueba que la configuración del cortafuegos del router no sea demasiado restrictiva

Incompatibilidades entre versiones:

Asegúrate de que las versiones del cliente de los jugadores coincidan con la versión de tu servidor

Comprueba que los servidores y clientes modificados tengan listas de mods idénticas

Cuando mis amigos no podían conectarse a mi servidor a pesar de que el reenvío de puertos estaba configurado correctamente, descubrí que mi proveedor de Internet utilizaba CGNAT (NAT de nivel de operador), lo que bloquea por completo el alojamiento web. Hay conexiones a Internet que, sencillamente, no permiten alojar servidores debido a restricciones del proveedor de servicios de Internet.

Problemas de retraso y rendimiento

El retraso del servidor se manifiesta de la siguiente manera:

Retraso en la rotura o colocación de bloques

Efecto de «elástico» en las entidades

Carga lenta de fragmentos

El TPS cae por debajo de 20

Las soluciones varían según la causa:

Memoria RAM insuficiente: Aumenta la asignación en el comando de inicio o en el panel de control del alojamiento

Demasiadas entidades: Utiliza plugins como ClearLag para eliminar los objetos y las criaturas sobrantes

Carga por bloques: Genera tu mundo por adelantado para reducir el retraso de la generación en tiempo real

Redstone pesado: Evita los artilugios demasiado complejos o distribúyelos entre diferentes fragmentos

Distancia de visión: Reducir de 10 a 8 o 6 trozos

He reducido el consumo de RAM de nuestro servidor en un 30 % simplemente bajando la distancia de visualización de 10 a 7 bloques. Los jugadores apenas notaron la diferencia pero el rendimiento mejoró notablemente.

Errores en el reenvío de puertos

Incluso una configuración correcta a veces falla:

Situaciones de doble NAT: Algunas redes pasan por varios routers, lo que requiere el reenvío de puertos en cada uno de ellos

Restricciones de CGNAT: Los proveedores de servicios de Internet que utilizan CGNAT impiden por completo el alojamiento web

Cambios en las direcciones IP dinámicas: Tu dirección IP pública podría cambiar, lo que provocaría que el reenvío de puertos ya configurado dejara de funcionar

Conflictos de UPnP: La función «Universal Plug and Play» podría interferir con el reenvío manual de puertos

Entre las soluciones se incluyen:

Activar UPnP en la configuración del router (menos seguro, pero más sencillo)

Configuración del DDNS (DNS dinámico) para realizar un seguimiento de los cambios de IP

Uso de servicios VPN diseñados para juegos

Pasarse a un alojamiento web comercial para evitar por completo estos problemas

Errores de compatibilidad con mods

Los servidores modificados plantean problemas específicos:

Faltan mods: Los jugadores son expulsados si no tienen los mods necesarios Incompatibilidades entre versiones: Incluso las diferencias entre versiones menores pueden provocar fallos en la conexión Mods incompatibles: Algunos mods anulan funciones similares, lo que provoca fallos en el sistema

Revisa los registros del servidor en busca de mensajes de error. Por lo general, estos indican qué mods están causando problemas. La información que aparece en la consola durante el inicio del servidor revela la mayoría de los problemas de compatibilidad.

Fallos del servidor

Entre las causas de los accidentes se incluyen:

Desbordamiento de memoria debido a una cantidad insuficiente de RAM

Bloques dañados en el archivo del mundo

Mods o complementos incompatibles

Versión de Java obsoleta

Fallos de hardware

El archivo de registro de errores contiene información detallada sobre los fallos. Busca el mensaje de error concreto en Internet, ya que es probable que miles de jugadores se hayan encontrado con el mismo problema y lo hayan resuelto.

Cuando nuestro servidor se bloqueaba cada 20 minutos, los registros revelaron que había un fragmento dañado. Utilizando MCEdit Borrar ese fragmento concreto resolvió el problema.

Conclusión

Alojar tu propio Minería, artesanía El servidor ofrece posibilidades multijugador que los reinos predeterminados no pueden igualar. En esta guía sobre cómo alojar un Minería, artesaníaEn cuanto a los servidores, hemos cubierto las principales opciones: desde ejecutarlo en tu propio ordenador hasta utilizar servidores gratuitos o proveedores de pago, pasando por configuraciones especializadas para servidores con mods.

El mejor método de alojamiento depende de tus necesidades particulares, tu presupuesto y tu nivel de conocimientos técnicos. El autoalojamiento es ideal para jugadores con conocimientos técnicos que dispongan de una conexión a Internet estable y recursos informáticos de sobra. Los servicios gratuitos constituyen un excelente campo de pruebas para los nuevos administradores de servidores. El alojamiento comercial ofrece la fiabilidad y la asistencia técnica que necesitan las comunidades más exigentes.

Empieza con el enfoque que mejor se adapte a tu situación y amplíalo a medida que tu comunidad crezca. Un pequeño servidor hoy puede convertirse en una comunidad floreciente mañana con una base adecuada.

Tanto si estás jugando a un modo de supervivencia básico con unos cuantos amigos como si gestionas un servidor modificado para 50 jugadores, existen las herramientas y los conocimientos necesarios para hacerlo realidad. Las barreras técnicas que antes parecían insuperables se convierten en algo habitual con la experiencia.

Mi propia trayectoria comenzó con un servidor gratuito que iba lento, pasó por los retos del autoalojamiento y, finalmente, se decantó por el alojamiento comercial a medida que nuestra comunidad crecía. Cada paso me enseñó valiosas lecciones sobre la gestión de servidores, la creación de comunidades y la resolución de problemas técnicos.

La gratificante experiencia de organizar una partida multijugador Minería, artesanía La comunidad hace que cada sesión de resolución de problemas merezca la pena. Hay algo especial en crear un mundo donde los amigos se reúnen, se forjan recuerdos y florece la creatividad. Si buscas otras experiencias multijugador que explorar con tu comunidad, nuestra guía sobre juegos comoMinería, artesanía ofrece excelentes alternativas que podrían interesar a tu grupo.

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