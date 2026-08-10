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El mejor alojamiento para servidores de Minecraft: cómo elegir el proveedor más adecuado a tus necesidades

Me di cuenta de que encontrar uno de los mejores proveedores de alojamiento de servidores de Minecraft transformó por completo mi forma de disfrutar del juego. He pasado los últimos seis meses probando nueve proveedores diferentes, ejecutando servidores con mods junto a más de 15 amigos y lidiando con todo tipo de problemas, desde picos de lag durante las batallas contra jefes hasta caídas repentinas en plena construcción.

La verdad es que un proveedor de alojamiento adecuado hace que el modo multijugador de Minecraft funcione a la perfección. Uno inadecuado lo convierte en un caos frustrante de desconexiones y ralentizaciones.

Esta guía analiza las mejores opciones de alojamiento para Minecraft disponibles en la actualidad. Descubrirás qué proveedores destacan en servidores con mods, cuáles ofrecen la mejor relación calidad-precio para presupuestos más ajustados y qué características son realmente importantes a la hora de elegir dónde alojar tu mundo. He comparado precios, probado el rendimiento bajo carga y evaluado la atención al cliente en todas las plataformas principales.

Tu elección depende de lo que estés creando. Quizá necesites un tiempo de actividad a toda prueba para un servidor público con más de 50 jugadores. Quizá busques un alojamiento asequible para un mundo privado con tres amigos. Sea como sea, los proveedores que he probado aquí pueden con ello.

Nuestras mejores recomendaciones para el mejor alojamiento de servidores de Minecraft

Tras probar el rendimiento, la calidad de la atención al cliente y la relación calidad-precio de varios proveedores, tres plataformas ofrecieron de forma constante la experiencia más fluida para diferentes necesidades.

Kinetic Hosting (la mejor opción en general): combina hardware moderno AMD Ryzen 9 con un panel de control propio y personalizado en 15 ubicaciones de todo el mundo, a partir de 3,99 $ al mes por 4 GB. Hostinger (la mejor opción para un control total): ofrece el mejor equilibrio general entre rendimiento y precio, con control total del VPS y un tiempo de actividad del 99,9 %, a partir de 6,95 $ al mes. Shockbyte (la mejor opción económica): ofrece una relación calidad-precio excepcional con ranuras ilimitadas y un hardware sólido por solo 2,99 $ al mes en los planes básicos.

A la hora de evaluar las mejores opciones de alojamiento para Minecraft disponibles en la actualidad, estas tres superan sistemáticamente a la competencia en sus respectivas categorías gracias a un tiempo de actividad superior, un servicio de asistencia ágil y características que realmente influyen en la calidad de la experiencia de juego.

El mejor alojamiento para servidores de Minecraft: los 10 mejores proveedores probados y clasificados

Cada proveedor aporta diferentes puntos fuertes al alojamiento de Minecraft. Algunos se centran en el rendimiento puro. Otros dan prioridad a la facilidad de uso o a la compatibilidad con mods.

He clasificado estos proveedores como los mejores para alojar servidores de Minecraft basándome en pruebas de rendimiento reales, la calidad de la atención al cliente, la transparencia en los precios y su capacidad para cumplir con las características anunciadas a lo largo de cientos de horas de juego.

He comprobado cómo se comportan cada uno de ellos en situaciones reales de juego, desde el modo Supervivencia «vanilla» hasta paquetes técnicos con numerosas modificaciones. Además, ten en cuenta que para ejecutar servidores de Minecraft en línea se necesita un alojamiento capaz de gestionar múltiples jugadores simultáneos, mantener frecuencias de actualización constantes durante picos de carga y proporcionar recursos suficientes para tu estilo de juego sin que se te dispare el presupuesto.

1. Kinetic Hosting [Mejor servicio de alojamiento de servidores de Minecraft en general]

Kinetic Hosting surgió de Red Kinetic, una comunidad de servidores públicos lanzada en 2020. La empresa cuenta ahora con una puntuación de 4,8 sobre 5 en Trustpilot, por encima del rango habitual del sector, que oscila entre 3,5 y 4.

Los planes de rendimiento se ejecutan en procesadores AMD Ryzen 9 (7950X y 9950X) con almacenamiento NVMe y memoria RAM DDR5. Los precios van desde los 3,99 $ al mes por 4 GB hasta los 60 $ por 64 GB, con un promedio de alrededor de 0,87 $ por gigabyte.

Why we chose it El panel de Kinetic se ha desarrollado íntegramente de forma interna, lo que permite al equipo adaptar los instaladores de mods y los editores de jugadores a cada juego, en lugar de depender de una herramienta con licencia. Cada servidor se ejecuta en su propio entorno aislado, por lo que la actividad en otras partes del nodo no afecta al rendimiento. El servicio de asistencia lo presta un equipo humano real con respuesta en el mismo día, y el estado del nodo en tiempo real permanece visible en la página web.

La configuración ofrece dos opciones: acceso SSH completo con una instalación limpia de Linux para usuarios avanzados, o el Kinetic Panel para una configuración lista para los jugadores con actualizaciones automáticas, acceso completo a los archivos, una consola en tiempo real y un gestor de cortafuegos, todo ello controlable a través de la API de Kinetic.

La protección contra ataques DDoS se lleva a cabo a través de Cosmic Guard y GCore. El tiempo de actividad medio se sitúa en el 99,98 %, y la empresa publica un informe de transparencia anual que recoge los ingresos y el gasto en infraestructura.

Las ubicaciones de los servidores abarcan 15 ciudades repartidas por cuatro continentes, entre las que se incluyen Ámsterdam, Washington D. C., São Paulo, Singapur y Sídney. Kinetic afirma haber vendido más de 70 000 servidores en total, de los cuales más de 17 000 están activos en la actualidad, y ninguno de sus planes requiere un contrato a largo plazo.

Veredicto final: Kinetic Hosting es ideal para aquellos usuarios que buscan herramientas propias, informes transparentes sobre el tiempo de actividad y hardware moderno, sin necesidad de un contrato a largo plazo.

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2. Hostinger [La mejor opción para un control total]

Hostinger aborda el alojamiento de Minecraft de forma diferente a la mayoría de sus competidores. En lugar de servidores de juego preconfigurados, obtienes un VPS con acceso root completo y un panel de juego para una configuración rápida. Esto significa que tú controlas todo, desde las versiones de Java hasta los parámetros de optimización del servidor.

La infraestructura funciona con procesadores AMD EPYC y almacenamiento SSD NVMe. Durante mis pruebas con un servidor modificado que ejecutaba 25 mods y tenía 12 jugadores activos, las tasas de tick se mantuvieron estables por encima de los 18 TPS, incluso durante la generación de chunks. La diferencia se nota con mayor claridad al cargar nuevas zonas o al ejecutar artilugios de redstone.

Why we chose it Hostinger te ofrece recursos VPS dedicados reales en lugar de alojamiento compartido. El panel de control simplifica la configuración, mientras que el acceso root permite a los usuarios avanzados ajustar el rendimiento exactamente como deseen. Además, la garantía de devolución del dinero de 30 días elimina el riesgo de probarlo.

La configuración tarda unos 10 minutos si tienes experiencia con la configuración básica de servidores. El panel del juego incluye la instalación de complementos con un solo clic y copias de seguridad automáticas cada 24 horas. Puedes instalar paquetes de mods manualmente a través de SFTP o utilizar el instalador de complementos para software de servidor popular como Paper y Spigot.

Los precios empiezan en 6,95 $ al mes, pero los planes a largo plazo bajan a 4,49 $ al mes con 4 GB de RAM. Los planes superiores llegan hasta los 16 GB de RAM para grandes servidores con mods o comunidades públicas. Todos los planes incluyen protección contra ataques DDoS y acceso a centros de datos en Norteamérica, Europa y Asia.

Esta opción es ideal para los jugadores que desean un control total sin tener que gestionar servidores físicos. Existe una curva de aprendizaje, pero resulta manejable gracias a la documentación de Hostinger y a la asistencia por chat en directo 24/7.

Veredicto final: Elige Hostinger si quieres la potencia de un VPS con la comodidad del alojamiento gestionado para Minecraft, ya que ofrece la mejor relación calidad-precio para los jugadores que necesitan un rendimiento fiable y un control total de la personalización.

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3. Shockbyte [La mejor opción económica]

Shockbyte lleva gestionando servidores de Minecraft desde 2013, y se ha labrado una reputación por ofrecer un alojamiento asequible que realmente funciona. La empresa se centra exclusivamente en los servidores de juegos, en lugar de repartir sus recursos entre servicios generales de alojamiento web.

Su plan básico cuesta 2,99 $ al mes por 1 GB de RAM con plazas ilimitadas para jugadores. Este precio ofrece un valor real si se tiene en cuenta que incluye almacenamiento SSD NVMe, configuración instantánea y compatibilidad total con mods. Puse en marcha un servidor «vanilla» con ocho jugadores simultáneos en el plan básico sin ningún tipo de problema de rendimiento.

Why we chose it Las plazas ilimitadas y los precios competitivos hacen que Shockbyte destaque en el ámbito del alojamiento de servidores de Minecraft económicos. No pagas por límites artificiales de jugadores, y las especificaciones de hardware superan lo que ofrecen muchos competidores en este rango de precios. El nuevo panel de control que lanzaron en 2024 también ha mejorado considerablemente la usabilidad.

El panel de control personalizado tiene un aspecto moderno y es muy ágil. Puedes instalar paquetes de mods con un solo clic, cambiar entre diferentes tipos de servidor al instante y acceder a métricas detalladas de rendimiento. La edición de archivos se realiza directamente en el panel sin necesidad de software FTP independiente.

El rendimiento se basa en procesadores AMD EPYC que alcanzan hasta 5,4 GHz. Durante las pruebas de estrés con un modpack que contenía más de 150 mods, el servidor gestionó a 15 jugadores explorando diferentes dimensiones simultáneamente. Los tiempos de carga resultaron rápidos y el combate se mantuvo fluido incluso en zonas con gran cantidad de mobs.

La calidad de la asistencia varía en función del volumen de incidencias. Los tiempos de respuesta durante las horas punta pueden alargarse hasta entre 12 y 24 horas, aunque su base de conocimientos cubre las preguntas más habituales sobre la configuración. La disponibilidad 24/7 resulta útil cuando surgen problemas fuera del horario laboral.

Veredicto final: Shockbyte ofrece una relación calidad-precio inmejorable por 2,99 $ al mes, con ranuras ilimitadas y un potente hardware, lo que lo convierte en la opción perfecta para los jugadores que cuidan su presupuesto y a los que no les importan los retrasos ocasionales en la atención al cliente.

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4. ScalaCube [Ideal para principiantes]

ScalaCube está dirigido a jugadores que quieren un Minecraft con mods sin complicaciones técnicas. La plataforma ofrece más de 1.000 paquetes de mods con instalación con un solo clic y abarca desde paquetes ligeros como SkyFactory hasta paquetes de mods muy técnicos.

El plan básico cuesta 5 $ al mes y ofrece 1,5 GB de RAM con 15 GB de almacenamiento SSD. Esto permite gestionar cómodamente servidores «vanilla» o ligeramente modificados. Lo probé con un servidor de Pixelmon para 10 jugadores y observé un rendimiento constante, con ralentizaciones ocasionales durante las grandes batallas de Pokémon.

Why we chose it ScalaCube simplifica la configuración de servidores con mods mejor que cualquier otro competidor en este rango de precios. Las actualizaciones automáticas de los mods y el navegador de paquetes de mods integrado te permiten dedicar menos tiempo a resolver problemas y más tiempo a jugar. Es perfecto para grupos que quieran probar diferentes paquetes de mods sin necesidad de configuración manual.

El panel de control ofrece acceso completo a los archivos del servidor, las bases de datos MySQL y SSH si necesitas una personalización más avanzada. Para la mayoría de los usuarios, la interfaz web se encarga de todo mediante una configuración sencilla de «apuntar y hacer clic». Puedes cambiar de paquete de mods, ajustar las propiedades del servidor y gestionar los permisos de los jugadores sin tener que utilizar la línea de comandos.

Garantizan un tiempo de actividad del 99,99 % e incluyen copias de seguridad automáticas con todos los planes. La protección contra ataques DDoS viene de serie. La función de subdominio gratuito te permite crear una dirección de servidor fácil de recordar en lugar de compartir direcciones IP sin más con los jugadores, lo que puede resultar útil si estás buscando alojamiento de servidores no solo para Minecraft, sino también para el mejor alojamiento de servidores de Rust.

Los centros de datos se extienden por Norteamérica, Europa y Australia, lo que te ofrece mayor flexibilidad a la hora de conseguir una latencia óptima en función de dónde vivan tus jugadores. La plataforma también es compatible tanto con la edición Java como con la Bedrock, si gestionas comunidades multiplataforma.

Veredicto final: ScalaCube elimina todas las complicaciones del alojamiento de Minecraft con mods gracias a sus más de 1.000 paquetes de mods instalables con un solo clic y a las actualizaciones automáticas. Esto lo convierte en la opción ideal para principiantes que quieran explorar los mods sin complicaciones técnicas.

★ Best for Beginners ScalaCube Contrata un alojamiento para Minecraft

5. HostHorde [El mejor almacenamiento ilimitado]

HostHorde se centra en ofrecer espacio en disco ilimitado, algo muy importante para mundos de larga duración e instalaciones de grandes paquetes de mods. La mayoría de los proveedores limitan el almacenamiento a entre 10 y 50 GB, pero HostHorde elimina por completo esa restricción.

Este enfoque resulta ideal para comunidades que construyen estructuras gigantescas o que gestionan servidores con docenas de mods que generan una gran cantidad de datos del mundo. Probé un servidor con 40 mods y tres dimensiones personalizadas. Tras seis semanas de juego, el tamaño del mundo superó los 25 GB sin alcanzar ningún límite de almacenamiento.

Why we chose it El almacenamiento ilimitado, combinado con un número ilimitado de ranuras, ofrece una flexibilidad que otros proveedores simplemente no pueden igualar. Nunca más tendrás que preocuparte por eliminar chunks antiguos o desinstalar mods para liberar espacio. Esta libertad es fundamental para proyectos ambiciosos que crecen de forma orgánica a lo largo de los meses.

El rendimiento funciona en hardware moderno con un tiempo de actividad garantizado. El panel de control admite funciones estándar como copias de seguridad automáticas, instalación de plugins y acceso a los archivos del servidor. La configuración sigue un proceso sencillo que pone los servidores en línea en cuestión de minutos.

El servicio de atención al cliente funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a través de un sistema de tickets. La calidad de las respuestas se mantiene constante, gracias a un personal experto que conoce a la perfección la gestión de servidores de Minecraft. Se encargan tanto de consultas básicas como de solicitudes complejas de optimización del rendimiento.

Los precios parten de unos 5 $ al mes para los planes básicos y varían en función de la asignación de RAM. La propuesta de valor se centra en un almacenamiento ilimitado combinado con un rendimiento fiable. Si te preocupa el tamaño de los archivos de tu mundo, HostHorde elimina por completo esa preocupación.

Veredicto final: El espacio en disco ilimitado de HostHorde lo convierte en la opción clara para mundos a largo plazo e instalaciones masivas de modpacks, en las que, de otro modo, los límites de almacenamiento obligarían a hacer concesiones.

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6. PingPerfect [La mejor opción para cobertura global]

PingPerfect lleva gestionando servidores de juegos desde el Reino Unido desde 2013, y su trayectoria abarca ya más de una década en el alojamiento de Minecraft. La empresa respalda ese historial con una valoración pública en Trustpilot y un equipo de asistencia que suele resolver las incidencias en cuestión de minutos.

El hardware funciona con procesadores AMD Ryzen y EPYC, elegidos por su velocidad en un solo núcleo, ya que Minecraft utiliza un núcleo de CPU por mundo. El almacenamiento se realiza en unidades NVMe, y la RAM es DDR5 en todos los planes.

Why we chose it La prueba gratuita de 48 horas ofrece acceso completo sin restricciones de funciones, respaldada por una garantía de devolución del dinero de 48 horas en caso de que el plan no te convenza. Las respuestas del servicio de asistencia suelen llegar en cuestión de minutos. El Gamepanel personalizado gestiona las copias de seguridad, las restauraciones y la gestión de mods en un solo lugar, con un instalador de un solo clic para los paquetes de mods de CurseForge y FTB.

La configuración se completa en menos de 10 minutos tras realizar el pedido, y los datos de acceso a Gamepanel se reciben poco después. El acceso completo a FTP y SFTP viene incluido de serie para los jugadores que deseen un control directo sobre los archivos de configuración, mods y plugins. Una función de cambio de juego permite a un servidor cambiar de título por completo sin necesidad de cancelar el pedido ni realizar uno nuevo. Esto resulta útil para las comunidades que van alternando entre diferentes juegos a lo largo del tiempo.

La protección contra ataques DDoS está activa en todos los planes y todas las ubicaciones, y se realizan copias de seguridad nocturnas externas a las 4:00 a. m., hora del servidor, para proteger contra la corrupción de las partidas guardadas. Las ubicaciones de los servidores abarcan 20 ciudades de seis continentes, entre ellas Londres, Ámsterdam, Los Ángeles, São Paulo, Singapur y Sídney, y la página web cuenta con un comprobador de latencia público para verificar el ping antes de confirmar la contratación.

Los precios para Minecraft comienzan en 17,62 $ al mes por 20 o más plazas, con planes superiores disponibles para comunidades más grandes que necesiten 100 o más plazas. Todos los planes incluyen alojamiento web gratuito además del propio servidor de juegos.

Veredicto final: PingPerfect es ideal para jugadores que buscan un servicio de asistencia consolidado y con buenas valoraciones, junto con una cobertura global de ubicaciones y un auténtico periodo de prueba sin compromiso.

★ Best for Global Coverage PingPerfect Contrata un alojamiento para Minecraft

7. Nodecraft [Mejor interfaz de usuario]

Nodecraft destaca por su interfaz de usuario excepcionalmente pulida. El NodePanel 2 personalizado se asemeja más a una aplicación web moderna que a las herramientas tradicionales de gestión de servidores. Todo, desde la edición de archivos hasta la instalación de complementos, funciona a la perfección y sin complicaciones.

La plataforma es compatible con múltiples juegos además de Minecraft, lo que te permite cambiar el servidor entre diferentes títulos sin coste adicional. Esta flexibilidad ayuda a las comunidades que juegan juntas a diversos juegos, alternando entre Minecraft, Rust y otros títulos compatibles en función de los intereses del grupo.

Why we chose it La experiencia de usuario y la calidad de la interfaz hacen que merezca la pena tener en cuenta Nodecraft si valoras las herramientas bien acabadas. Las funciones colaborativas funcionan especialmente bien para comunidades con varios administradores que necesitan controles de permisos detallados. Además, la posibilidad de cambiar de juego aporta un valor único.

El rendimiento se basa en procesadores Intel Xeon a 3,8 GHz con almacenamiento NVMe. Limitan la densidad a 12 clientes por servidor físico, lo que ayuda a mantener un rendimiento constante. Durante las pruebas, un servidor modificado con 15 jugadores no mostró ningún retraso, ni siquiera durante la generación de chunks en nuevas dimensiones.

Las copias de seguridad automáticas se realizan a diario y se pueden restaurar fácilmente con un solo clic. La protección contra ataques DDoS viene incluida de serie. Las ubicaciones de los servidores abarcan 28 centros de datos en todo el mundo, lo que ofrece excelentes opciones de latencia independientemente de dónde vivan los jugadores.

Los precios parten de 9,98 $ al mes, lo que sitúa a Nodecraft en la gama alta. Se paga por la interfaz premium, el cambio flexible entre juegos y una infraestructura fiable. Los planes básicos incluyen 2 GB de RAM, con escalabilidad hasta configuraciones mucho mayores para comunidades en crecimiento.

Veredicto final: Nodecraft ofrece la experiencia de usuario más pulida en el alojamiento de Minecraft, con un cambio fluido entre más de 28 títulos, lo que justifica el precio superior para las comunidades multijuego que valoran las herramientas de gestión intuitivas.

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8. Apex Hosting [Lo mejor para modpacks]

Apex Hosting se ha labrado su reputación gracias a un servicio pensado para principiantes y a su amplio soporte para modpacks. Mantiene colaboraciones con las principales plataformas de modpacks y actúa como proveedor de alojamiento oficial de Technic Platform.

La empresa ofrece más de 200 instalaciones de modpacks con un solo clic, que abarcan FTB, ATLauncher, Technic y paquetes personalizados. Cambiar entre diferentes modpacks solo requiere unos pocos clics, sin necesidad de gestionar archivos manualmente. Esta facilidad ayuda a los grupos que desean probar diversas experiencias con mods.

Why we chose it Apex Hosting simplifica el alojamiento de servidores con mods mejor que la mayoría de sus competidores. La combinación de instalación instantánea de paquetes de mods, actualizaciones automáticas y un servicio de asistencia realmente útil crea una experiencia en la que dedicas tu tiempo a jugar en lugar de a resolver problemas. El descuento del 50 % en el primer pago también supone una excelente oferta de inicio.

El servicio de atención al cliente funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con tiempos de respuesta siempre rápidos. El servicio de asistencia premium opcional cuesta 5 $ al mes e incluye servicios como la instalación de plugins y la ayuda con la configuración. Para los usuarios con menos conocimientos técnicos, esta mejora puede ahorrarles mucho tiempo y frustraciones.

Las ubicaciones de los servidores abarcan 16 centros de datos repartidos por Norteamérica, Europa, Asia, Australia y Sudamérica. Esta cobertura global garantiza una buena latencia para las comunidades de jugadores internacionales. Todos los planes incluyen plazas ilimitadas, copias de seguridad automáticas y protección completa contra ataques DDoS.

Los precios comienzan en 7,99 dólares al mes, tras un primer mes con descuento a 5,99 dólares. Los planes de gama media, de unos 14,99 dólares al mes, ofrecen 4 GB de RAM, lo que permite gestionar cómodamente la mayoría de los servidores con mods. La opción de asistencia premium y la dirección IP dedicada tienen un coste adicional, pero aportan un valor real para casos de uso específicos.

Veredicto final: Apex Hosting combina más de 200 instalaciones instantáneas de modpacks con un útil servicio de asistencia 24/7 y cobertura global de servidores. Esto lo convierte en la mejor opción para los jugadores que buscan un alojamiento para mods sin complicaciones y con asistencia especializada.

★ Best for Modpacks Apex Hosting Contrata un alojamiento para Minecraft

9. BisectHosting [La mejor biblioteca de modpacks]

BisectHosting se ha especializado en alojamiento de Minecraft con mods desde 2012. Ofrece la asombrosa cifra de más de 2.000 paquetes de mods mediante instalación con un solo clic, que abarcan prácticamente todos los paquetes populares y muchos otros menos conocidos. Esta amplia biblioteca ayuda a las comunidades a experimentar con diferentes estilos de juego.

La empresa ofrece dos niveles de servicio. Los planes económicos empiezan en 2,99 $ al mes, mientras que los planes Premium comienzan en 7,99 $. Los niveles Premium utilizan hardware más rápido y limitan la densidad de los servidores para ofrecer un mejor rendimiento bajo cargas pesadas de mods.

Why we chose it La enorme selección de paquetes de mods, combinada con un servicio de asistencia especializado, convierte a BisectHosting en la opción preferida para las comunidades de mods más exigentes. Su personal entiende realmente cómo interactúan los mods y puede ayudar a resolver problemas de rendimiento específicos de paquetes de mods complejos. Las 20 ubicaciones globales también garantizan una buena latencia en todo el mundo.

El rendimiento se mantiene constante en ambos niveles, aunque los planes Premium gestionan con mayor fluidez los paquetes intensivos con más de 150 mods. Probé un plan Budget con un paquete técnico de 80 mods y 10 jugadores. El rendimiento se mantuvo aceptable, con ralentizaciones ocasionales durante la automatización intensiva.

El panel de control simplifica tareas que normalmente requieren conocimientos técnicos. Puedes subir mundos, configurar plugins, gestionar permisos y editar archivos de configuración a través de la interfaz web. Los usuarios avanzados disponen de acceso completo por SFTP y SSH para la gestión directa de archivos.

El servicio de atención al cliente recibe elogios constantes por su rapidez de respuesta y su experiencia. Entienden los detalles técnicos de Minecraft y pueden ayudar realmente a optimizar servidores con muchas mods, en lugar de limitarse a reiniciarlos cuando surgen problemas.

El servicio de asistencia funciona de forma ininterrumpida, con tiempos de respuesta habituales inferiores a unas pocas horas.

Veredicto final: La biblioteca de más de 2.000 modpacks de BisectHosting y su equipo de asistencia, con auténticos conocimientos técnicos, lo convierten en la mejor opción para las comunidades dedicadas a los mods que necesitan ayuda experta para resolver problemas de interacción entre paquetes complejos.

★ Best Modpack Library BisectHosting Contrata un alojamiento para Minecraft

10. GGServers [Configuración más sencilla]

GGServers se centra en una configuración sencilla y unos precios asequibles para los jugadores que quieren que su servidor esté operativo rápidamente. La plataforma hace hincapié en la simplicidad sin sacrificar características esenciales como la compatibilidad con mods y la protección contra ataques DDoS.

Los planes básicos empiezan en 3 $ al mes por 1 GB de RAM con 12 plazas recomendadas para jugadores. El precio de entrada incluye almacenamiento SSD NVMe, ancho de banda ilimitado y activación instantánea. Configuré un servidor «vanilla» en menos de cinco minutos, desde la compra hasta el primer inicio de sesión.

Why we chose it GGServers elimina las barreras para quienes alojan un servidor por primera vez. El sencillo panel de control y el paciente equipo de asistencia ayudan a los nuevos jugadores a familiarizarse con la gestión del servidor. Si nunca has alojado un servidor y quieres una curva de aprendizaje suave, esta plataforma te lo ofrece sin que te sientas limitado.

El panel de control abarca todas las funciones estándar a través de una interfaz limpia. La instalación de complementos, la subida de mundos y la configuración del servidor se realizan mediante herramientas de «apuntar y hacer clic». Los usuarios más avanzados pueden acceder a los archivos directamente a través de FTP cuando lo necesiten.

El rendimiento se basa en procesadores que alcanzan hasta 5 GHz con almacenamiento SSD dedicado . Durante las pruebas realizadas con un servidor ligeramente modificado, 10 jugadores disfrutaron de una experiencia de juego fluida con un retraso mínimo. La infraestructura gestiona bien tanto el juego sin mods como las modificaciones ligeras, aunque los paquetes con muchas modificaciones se benefician de los planes de nivel superior.

El servicio de atención al cliente está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a través de chat en directo y sistema de tickets. Los tiempos de respuesta suelen ser inferiores a unas pocas horas. La base de conocimientos cubre de forma exhaustiva las preguntas más habituales sobre la configuración. Los centros de datos se extienden por varios continentes, lo que ofrece opciones de latencia aceptables para la mayoría de las regiones.

Veredicto final: GGServers ofrece la curva de aprendizaje más suave para quienes se inician en el alojamiento de servidores, gracias a una configuración sencilla y a un servicio de atención al cliente paciente. Esto lo hace perfecto para principiantes que quieran poner en marcha su primer servidor sin sentirse abrumados.

★ Easiest Setup GGServers Contrata un alojamiento para Minecraft

Comparativa de los mejores proveedores de alojamiento de servidores de Minecraft

Para elegir con acierto entre nueve proveedores diferentes, debes examinar y comparar sus características una al lado de la otra. Esta comparación se centra en los factores que realmente influyen en tu experiencia diaria, incluyendo precios, fiabilidad del rendimiento, características de seguridad y lo que hace que cada proveedor destaque.

El rendimiento es lo más importante para la calidad de la experiencia de juego.

Un servidor puede ser más barato, pero ofrecer frecuencias de actualización irregulares que hacen que el combate se vea afectado por retrasos o que los objetos desaparezcan. Los sistemas de copia de seguridad protegen meses de trabajo de desarrollo. La protección contra ataques DDoS garantiza que tu servidor siga siendo accesible cuando alguien decida atacarlo.

Proveedor Precio (inicial) Rendimiento / Tiempo de actividad Protección contra DDoS Copias de seguridad automáticas Panel de control Compatibilidad con modpacks Plazas para jugadores (básico) Prueba gratuita / Garantía Ideal para Kinetic Hosting 6,95 $/mes 99,9 % ✅ ✅ Panel de control fácil de personalizar 🟡 (Bueno) ~10-50 Reembolso en 30 días La mejor relación calidad-precio para principiantes Hostinger 6,95 $/mes 99,9 % ✅ ✅ Panel de control fácil de personalizar 🟡 (Bueno) ~10-50 Reembolso en 30 días Ideal para un control total Shockbyte 2,99 $/mes 99,9 % ✅ ✅ Panel moderno personalizable ✅ Excelente Ilimitado Reembolso en 3 días La mejor opción económica HostHorde 5 $/mes 99,9 % ✅ ✅ Panel estándar ✅ Bueno Ilimitado ❌ Necesidades de almacenamiento ilimitadas PingPerfect 17,62 $/mes Sin especificar ✅ ✅ Gamepanel 🟡 (Bueno) Más de 20 Prueba de 48 horas / Reembolso en 48 horas Cobertura global Nodecraft 9,98 $/mes 99,9 % ✅ ✅ NodePanel 2 ✅ Excelente Ilimitado Prueba de 7 días La mejor interfaz de usuario Apex Hosting 7,99 $/mes 99,9 % ✅ ✅ Multicraft ✅ Excelente Ilimitado Reembolso en 7 días Principiantes y modpacks ScalaCube 5 $ al mes 99,99 % ✅ ✅ Panel personalizado ✅ Excelente 20-40 Prueba gratuita Modpack para principiantes BisectHosting 2,99 $/mes 99,9 % ✅ ✅ Panel personalizado ✅ Excelente (más de 2000) Ilimitado ❌ Servidores con modificaciones serias GGServers 3 $/mes 99,9 % ✅ ✅ Panel sencillo 🟡 Bueno 12 ❌ Usuarios que se registran por primera vez

La tabla muestra que la mayoría de los proveedores ofrecen un tiempo de actividad fiable e incluyen funciones de seguridad esenciales. Lo que los diferencia se reduce a la calidad del panel de control, la amplitud de la compatibilidad con modpacks y la estructura de precios. Hostinger y Nodecraft cobran más, pero ofrecen interfaces de primera calidad. Shockbyte y BisectHosting ofrecen opciones económicas competitivas sin sacrificar la funcionalidad básica.

Las políticas de plazas para jugadores varían considerablemente. Algunos proveedores limitan el número de plazas en función del nivel del plan, mientras que otros ofrecen plazas ilimitadas. Ten en cuenta que «ilimitado» no significa un rendimiento infinito. La capacidad real de jugadores depende de la asignación de RAM, la potencia de la CPU y de si se están ejecutando mods. Un servidor de 2 GB podría, técnicamente, admitir 100 jugadores, pero sufrirá un lag terrible con más de 10-15 usuarios activos.

Incluso los tipos de servidores de Minecraft más populares, como las redes de minijuegos al estilo Hypixel o las grandes comunidades multijugador de supervivencia, requieren una planificación cuidadosa de los recursos, hardware dedicado y proveedores de alojamiento que sepan cómo optimizar el rendimiento para cientos de conexiones simultáneas.

Los sistemas de copia de seguridad y la protección contra DDoS parecen universales, pero la calidad de su implementación varía. Las copias de seguridad diarias automatizadas son mejores que los recordatorios manuales.

Una mitigación sólida de ataques DDoS gestiona los ataques sin problemas, mientras que una protección básica podría seguir provocando breves interrupciones del servicio. Estas diferencias se aprecian durante el uso real, más que en las listas de características.

¿Qué hace que un proveedor de alojamiento de Minecraft destaque?

Hay algunos factores que son más importantes que cualquier ficha técnica:

Calidad del hardware : los procesadores AMD Ryzen o Intel Xeon con altas frecuencias de reloj superan al hardware más antiguo incluso con una memoria RAM similar, ya que Minecraft se basa en el rendimiento de un solo núcleo.

: los procesadores AMD Ryzen o Intel Xeon con altas frecuencias de reloj superan al hardware más antiguo incluso con una memoria RAM similar, ya que Minecraft se basa en el rendimiento de un solo núcleo. Diseño del panel de control : el acceso con un solo clic a las tareas habituales es mejor que las interfaces que ocultan la opción de reiniciar o instalar un complemento tras cinco menús.

: el acceso con un solo clic a las tareas habituales es mejor que las interfaces que ocultan la opción de reiniciar o instalar un complemento tras cinco menús. Rapidez de respuesta del servicio técnico : las soluciones rápidas y reales son lo más importante cuando surgen problemas a las 2 de la madrugada y los jugadores se sienten frustrados.

: las soluciones rápidas y reales son lo más importante cuando surgen problemas a las 2 de la madrugada y los jugadores se sienten frustrados. Escalabilidad : las rutas de actualización fluidas te permiten pasar de 2 GB de RAM sin migraciones que interrumpan el servicio.

: las rutas de actualización fluidas te permiten pasar de 2 GB de RAM sin migraciones que interrumpan el servicio. Sistemas de copia de seguridad: las copias de seguridad diarias automatizadas limitan tus pérdidas a 24 horas; las manuales suelen fallar cuando más las necesitas.

Comprueba estos cinco aspectos antes de comprometerte con un proveedor. Si tienes curiosidad por saber cómo ganar dinero en Minecraft, un alojamiento fiable mantendrá intacta la reputación de tu servidor.

¿Cuál es el mejor alojamiento gratuito para servidores de Minecraft?

Existen servicios de alojamiento gratuitos para Minecraft, pero presentan importantes limitaciones que afectan a la calidad general de la experiencia de juego. Varios proveedores ofrecen planes sin coste alguno, aunque cada uno de ellos restringe las funciones o el rendimiento de formas que influyen en el funcionamiento real del servidor.

Proveedor RAM gratuita Puestos / Compatibilidad con mods Inconveniente Ideal para Aternos Compartida/variable Ranuras ilimitadas, compatibilidad con paquetes de mods incluida Las colas en los servidores durante las horas punta pueden llegar a ser de 10 a 15 minutos antes de empezar; el rendimiento disminuye con mucho tráfico Partidas ocasionales con grupos reducidos de amigos FalixNodes 4 GB Plazas estándar, hardware AMD Ryzen El servicio se financia mediante publicidad; es posible que se limite el uso de recursos en horas punta Mundos «vanilla» o ligeramente modificados con entre 5 y 10 amigos FreeMcServer Hasta 1,7 GB (más mediante créditos de actividad) Compatibilidad con plugins y mods, aunque la instalación requiere más trabajo manual Problemas de rendimiento con paquetes de mods más pesados Jugabilidad «vanilla» con un presupuesto ajustado

El alojamiento gratuito tiene sentido para probar paquetes de mods, jugar de vez en cuando con grupos pequeños o si quieres aprender a gestionar un servidor antes de invertir dinero. No es adecuado para comunidades serias que necesitan un tiempo de actividad constante, un rendimiento fiable o asistencia profesional. Las opciones de alojamiento de servidores de Minecraft de pago más baratas empiezan en unos 3 $ al mes y ofrecen una experiencia notablemente mejor. Para quienes tengan curiosidad por conocer alternativas, nuestra guía sobre el alojamiento de servidores de Minecraft más barato analiza opciones de pago asequibles que equilibran coste y calidad.

La mayoría de los jugadores dejan de lado el alojamiento gratuito en cuestión de semanas, una vez que experimentan las limitaciones de rendimiento y los tiempos de inactividad. Empezar con una opción gratuita tiene sentido para experimentar. Planea pasarte a un alojamiento de pago cuando quieras una calidad constante para una comunidad en crecimiento.

Cómo elegir el mejor alojamiento para un servidor de Minecraft

Para elegir el proveedor adecuado, lo primero es entender qué es lo que realmente estás creando. Un servidor privado para tres amigos necesita recursos diferentes a los de una comunidad pública que aspire a tener más de 50 jugadores simultáneos.

La respuesta a cuál es el mejor alojamiento de servidores para Minecraft depende totalmente de tus necesidades específicas, ya sea el máximo rendimiento para partidas competitivas, opciones económicas para el juego ocasional o interfaces fáciles de usar para quienes alojan un servidor por primera vez.

1. Empieza por calcular el número de jugadores y el estilo de juego

El Minecraft «vanilla» con 10 jugadores funciona sin problemas con 2 GB de RAM. Añadir 50 mods aumenta los requisitos a entre 4 y 6 GB. Los paquetes técnicos muy modificados, con más de 150 mods, necesitan 8 GB o más. Si los jugadores van a construir complejos artilugios de redstone o granjas, calcula recursos adicionales para esas necesidades.

2. Evalúa con sinceridad tu nivel de comodidad técnica

Plataformas como Hostinger te ofrecen un control total sobre el VPS, pero esperan que te encargues tú mismo de la configuración. Servicios como Apex Hosting o ScalaCube lo simplifican todo mediante instaladores de un solo clic, pero limitan la personalización avanzada. Elige en función de si quieres aprender a gestionar servidores o simplemente ponerte en marcha rápidamente.

3. La ubicación del servidor influye significativamente en la latencia

Si tus jugadores residen principalmente en Norteamérica, elige un proveedor con una amplia cobertura de centros de datos en EE. UU. Las comunidades europeas se benefician de servidores en Alemania o Francia. Algunos proveedores ofrecen más de 20 ubicaciones globales, mientras que otros se centran en regiones específicas. Adapta las opciones de ubicación al lugar donde realmente viven tus jugadores.

Elabora un presupuesto realista en función de lo que necesites. Los planes básicos, de entre 3 y 5 dólares al mes, son suficientes para pequeños servidores «vanilla». Los requisitos de alojamiento de los servidores de Minecraft con mods elevan los costes hasta unos 10-15 dólares al mes para garantizar un rendimiento óptimo. Las opciones premium, que superan los 20 dólares al mes, son adecuadas para comunidades grandes o servidores competitivos en los que el rendimiento afecta directamente a la experiencia de juego. Entender cómo se gana dinero con los servidores de Minecraft también puede ayudarte a planificar si estás considerando la monetización para compensar los costes de alojamiento.

Prueba los procesos de copia de seguridad y restauración antes de que los necesites. Muchos proveedores anuncian copias de seguridad automáticas, pero complican la restauración. Descarga una copia de seguridad manualmente y prueba a restaurarla para asegurarte de que el sistema funciona realmente. Esta verificación evita sorpresas desagradables en caso de emergencia.

4. Lee opiniones recientes de usuarios reales

La calidad de los proveedores cambia con el tiempo, a medida que las empresas crecen o adaptan su infraestructura. Es posible que las opiniones de 2023 no reflejen la realidad2026. Céntrate en los comentarios de los últimos meses sobre el rendimiento, la rapidez de respuesta del servicio de asistencia y si se cumplen las promesas.

Y lo más importante: no le des demasiadas vueltas a la elección. Todos los proveedores de esta lista dan buenos resultados a su público objetivo. Elige uno que se ajuste a tu presupuesto y a tus necesidades, y empieza a crear. Siempre podrás migrar más adelante si cambian tus requisitos. El mejor alojamiento para ti es aquel que te permite centrarte en jugar en lugar de en resolver problemas. Contar con el mejor portátil para Minecraft, junto con un alojamiento sólido, te proporcionará la experiencia de juego óptima.

Mi veredicto general sobre el mejor alojamiento para servidores de Minecraft

Tras probar nueve proveedores en diferentes escenarios, tres plataformas ofrecieron de forma constante las mejores experiencias para sus casos de uso específicos.

Kinetic Hosting es la recomendación general para los jugadores que buscan un hardware moderno combinado con un panel diseñado específicamente para su forma de jugar. El panel propio de Kinetic se encarga de la configuración de principio a fin, aunque los usuarios avanzados pueden personalizarlo al 100 % mediante acceso SSH. Los precios empiezan en 3,99 $ al mes por 4 GB, y todos los planes se ofrecen sin contrato a largo plazo. Hostinger es ideal para jugadores que buscan el máximo control junto con un gran rendimiento. El enfoque VPS te ofrece recursos dedicados y acceso completo a la configuración; aunque la configuración requiere un mayor esfuerzo inicial, el resultado ofrece un rendimiento fiable incluso bajo cargas pesadas. La garantía de devolución del dinero de 30 días elimina el riesgo de probarlo. Shockbyte es la mejor opción para comunidades con un presupuesto ajustado que, aun así, necesitan un rendimiento sólido. El plan básico de 2,99 $ al mes incluye plazas ilimitadas y hardware moderno. El nuevo panel de control, lanzado en 2024, ha mejorado considerablemente la usabilidad. Los tiempos de respuesta del servicio de asistencia pueden ralentizarse en las horas punta, pero la base de conocimientos cubre a fondo las preguntas más habituales.

Tu elección dependerá de tus prioridades. Los usuarios con conocimientos técnicos que busquen un control total deberían optar por Hostinger. Los grupos que controlan cuidadosamente su presupuesto se beneficiarán de Shockbyte. Los jugadores que se inician en los servidores modificados o en el alojamiento de servidores suelen encontrar ScalaCube como la opción más accesible. Los tres ofrecen una base fiable para crear comunidades de Minecraft.

No dejes que el «parálisis por análisis» retrase la puesta en marcha de tu servidor. Elige un proveedor que se ajuste a tu presupuesto y a tu nivel de conocimientos, y luego ponlo en marcha. La mayoría ofrece períodos de devolución o pruebas gratuitas. Comprueba el rendimiento con tu caso de uso real. En una semana sabrás si el servicio se adapta a tus necesidades.

Saber cómo conseguir Minecoins en Minecraft también puede ayudarte a mejorar tu servidor con contenido oficial.

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